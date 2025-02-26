Gratis Excel-mallar för Gantt-diagram för projektledning

Excel-mallar för Gantt-diagram är pålitliga hjälpmedel för att hålla dina projekt på rätt spår. De använder de välbekanta funktionerna i Microsoft Excel för att ge dig en visuell översikt över ditt projekts tidsplan. 📊

Oavsett om du är en projektledare som balanserar flera deadlines, en småföretagare som organiserar ditt team eller en frilansare som jonglerar med kundförfrågningar, kan dessa mallar anpassas efter dina unika behov.

För att hjälpa dig att välja har vi handplockat de bästa gratis Excel-mallarna för Gantt-diagram nedan.

Men först ska vi titta på vad du bör tänka på när du väljer din kostnadsfria Gantt-diagrammall.

Vad kännetecknar en bra Excel-mall för Gantt-diagram?

När du väljer en Gantt-diagrammall bör du sikta på en som balanserar funktionalitet med användarvänlighet. De viktigaste funktionerna att tänka på är:

Användarvänlig design: Leta efter mallar med tydligt märkta fält och intuitiv navigering för enkel datainmatning, till exempel rullgardinsmenyer för att välja uppgiftsstadier eller Leta efter mallar med tydligt märkta fält och intuitiv navigering för enkel datainmatning, till exempel rullgardinsmenyer för att välja uppgiftsstadier eller prioritetsnivåer.

Tydlig, justerbar tidslinje : Välj en mall som visuellt representerar dina projektuppgifter och justera automatiskt tidslinjerna när du ändrar tidsuppskattningarna för uppgiftsslutförandet.

Funktioner för att följa framsteg: Välj en Välj en Gantt-diagrammall som använder Excel-formler för att beräkna procentandelen av slutförda uppgifter i realtid och som innehåller framstegsfält för att visa aktuell status.

Anpassningsbar layout : Välj en mall som låter dig ändra kolumner, till exempel start- och slutdatum, så att de passar dina specifika projektbehov.

Indikatorer för uppgiftsberoende: Hitta en mall som använder pilar eller kopplingslinjer för att visa hur förseningar i en uppgift påverkar andra, vilket gör uppgiftsrelationerna tydligare.

Gratis Excel-mallar för Gantt-diagram

Excel har inga inbyggda alternativ, men det är enkelt att skapa ett Gantt-diagram i Excel med några få enkla steg.

Men om du hellre vill hoppa över installationen helt och hållet kan du kolla in vår lista över de bästa gratis Excel-mallarna för Gantt-diagram nedan.

1. Gantt-diagrammall från Vertex42

via Vertex42

Gantt-diagrammallen från Vertex42 är utformad för att underlätta projektplaneringen. Den har en arbetsfördelningsstruktur som delar upp milstolpar i uppgifter och uppgifter i deluppgifter. Du kan också tilldela uppgiftsägare, spåra procentuell färdigställandegrad och anpassa tidslinjen, till exempel välja vilken vecka du vill börja med.

För ökad effektivitet kan du ställa in uppgiftsberoenden i ditt Excel-ark med hjälp av anpassade formler. Länka till exempel startdatumet för en uppgift till slutdatumet för en tidigare uppgift. Verktygstips i mallen ger användbar vägledning för hur du tillämpar dessa formler.

Perfekt för: Projektledare som letar efter ett enkelt projektledningsverktyg som effektiviserar hanteringen av uppgifter och arbetsbelastning.

2. Gantt-projektplanerare från Microsoft

via Microsoft

Gantt Project Planner Template från Microsoft är ett praktiskt verktyg för projektledare som vill ha en överblick över tidsplaner och milstolpar.

Denna kostnadsfria Excel-mall visualiserar tydligt varje uppgifts faktiska startdatum och framsteg, och markerar även när uppgifter överskrider projektets tidsplan. Du kan ändra diagrammet genom att ändra uppgifternas varaktighet eller justera startdatum för att återspegla projektförändringar.

Perfekt för: Små och stora team som vill öka transparensen och ansvarstagandet i sina projekt.

3. Gantt-projektspårningsmall från Microsoft

via Microsoft

Gantt Project Tracker Template från Microsoft är ett måste för teamledare som vill optimera sitt projektledningsflöde och se till att alla tar ansvar och håller sig synkroniserade.

Med sin inbyggda kalkylator och villkorliga formatering markerar layouten snabbt uppgifter som ligger över eller under, vilket ger dig omedelbar insikt i projektets hälsa. Dessutom hjälper diagramområdet dig att visualisera uppgiftsberoenden, vilket ger dig mer kontroll över projektets tidsplan.

Du kan också använda den här mallen tillsammans med en mall för projektprioritering för att effektivt hantera flera projekt.

Perfekt för: Projektledare som letar efter en lättanvänd lösning för att spåra uppgifter efter definierade kategorier och tilldelade medarbetare.

4. Agile Gantt-diagrammall från Microsoft

via Microsoft

Agile Gantt Chart Template från Microsoft är utformad för snabba, iterativa projekt och är idealisk för team som behöver flexibilitet och frekventa uppdateringar.

Det som utmärker denna Excel-mall är dess anpassningsförmåga. När uppgifter eller tidsplaner ändras uppdateras mallen automatiskt, så att du alltid har tillgång till den senaste informationen.

Dessutom innehåller det inbyggda teman för anpassning, ikoner för att markera problem och färgade staplar för att signalera status – oavsett om en uppgift är på rätt spår, har låg eller medelhög risk eller är otilldelad.

Perfekt för: Team som arbetar med agila arbetsflöden och letar efter en flexibel mall för att spåra arbetsflöden och göra justeringar efter behov.

5. Mall för Gantt-diagram för medarbetarutbildning från Template.net

Mallen för Gantt-diagram för medarbetarutbildning från Template.net hjälper HR-personal och chefer att följa upp teamutbildningsprogram som leds av olika koordinatorer. Dess flexibla design och automatiska beräkningar av slutförandegrad ger dig visuell insikt i realtid om dina utbildningsframsteg.

Oavsett om du planerar workshops för små grupper eller stora team hjälper denna enkla Gantt-diagrammall dig att hålla ordning på allt.

Perfekt för: HR-personal som lanserar utbildningsprogram och övervakar engagemang.

6. Mall för Gantt-diagram för forskningsprojekt från Template.net

Mallen för Gantt-diagram för forskningsprojekt från Template.net hjälper forskare och projektledare att effektivt planera och hantera sina forskningsaktiviteter.

Mallen delar upp forskningsprocessen i specifika uppgifter – från litteraturgenomgångar till rapportskrivning – och ger en tydlig bild av tidslinjer och beroenden.

En utmärkande funktion är den automatiska markeringen av projektets start- och slutdatum, vilket gör att dina mål alltid står i centrum. Den innehåller också automatiska kalkylatorer för projektprognoser och budgetar, vilket förenklar resursoptimeringen.

Perfekt för: Professionella som är involverade i olika faser av forskningsplanering.

7. Mall för timbaserat Gantt-diagram från Template.net

Mallen för timbaserade Gantt-diagram från Template.net är perfekt för teamledare och frilansare som behöver visualisera uppgifter, beroenden och resurser per timme för att kunna planera schemat noggrant.

Mallens inbyggda formler hjälper till med omedelbara kostnadsberäkningar, vilket förenklar budgeteringen. Den innehåller också orderstatusspårare för att övervaka leverans- och betalningsfaser.

Perfekt för: Frilansare som spårar tid som läggs på specifika uppgifter för korrekt fakturering.

8. Mall för Gantt-diagram för rekryteringsplan av Template.net

Mallen för rekryteringsplanering med Gantt-diagram från Template.net är utformad för HR-team och förenklar hela rekryteringsprocessen. Den kartlägger viktiga milstolpar i rekryteringen – från jobbannons till introduktion – i form av praktiska uppgifter och ger en visuell översikt över projektets tidsplan och relationer.

Mallen innehåller separata ark för ett Gantt-diagram, rekryteringsplan (inklusive uppgiftsansvariga och start-/slutdatum) och SOP:er för enkel organisering.

Idealisk för: HR-team som hanterar hela rekryteringsprocessen.

Gantt-diagrammallar i Google Sheets och Excel är utmärkta utgångspunkter för din projektledningsresa. Men när ditt team växer och dina tidsplaner blir längre kommer du att börja känna av begränsningarna – dessa kalkylblad har sina begränsningar.

Begränsningar vid användning av Excel för Gantt-diagrammallar

Använder du en Excel-mall för Gantt-diagram för din projektledning? Känn till utmaningarna:

Brist på avancerade funktioner: Excel saknar funktioner som Excel saknar funktioner som realtidssamarbete , detaljerad rapportering och integrerade uppgiftsberoenden, vilket innebär att du hela tiden måste mejla den senaste versionen till alla.

Besvärligt för komplexa projekt: Det kan bli svårt att hantera flera uppgifter och tidsplaner, vilket leder till oordning och förvirring.

Begränsad visuell representation : Excels visuella verktyg kan visa projektstatus men saknar intuitiva vyer som : Excels visuella verktyg kan visa projektstatus men saknar intuitiva vyer som Kanban-tavlor eller tankekartor, vilket begränsar effektiv arbetsflödesanalys.

Manuella uppdateringar krävs: Excel-mallarna är visserligen anpassningsbara, men kräver också omfattande manuella uppdateringar, vilket ökar risken för fel om de inte hanteras noggrant.

Utforska några Excel-alternativ som är utvecklade för mer komplexa projekt och processer.

Alternativ till Excel-mallar för Gantt-diagram

Alla program för att skapa Gantt-diagram är inte lika bra. För en robust projektplanering behöver du ett program för Gantt-diagram med avancerade automatiserings- och samarbetsfunktioner – det är där ClickUp kommer in.

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för projektledning som är utformad för att konsolidera dina arbetsflöden. Från uppgiftshantering och integrationer till ett AI-drivet skrivverktyg – ClickUp Workspace har allt du behöver på ett och samma ställe.

ClickUps Gantt-diagramvy är en viktig del av våra projektledningsmallar. Men vi nöjer oss inte med det. Vi erbjuder också en helt ny nivå av projektöversikt med alternativ till Gantt-diagram, såsom Kanban-tavlor, kalendervyer och mycket mer.

Nedan hittar du våra mest populära kostnadsfria mallar för projektledning med Gantt-diagram.

ClickUp Gantt-tidslinjemall

Ladda ner den här mallen Använd ClickUp Gantt-tidslinjemallen för att visualisera dina uppgifter över vecko-, månads- och årstidslinjer, allt i ett intuitivt gränssnitt.

ClickUp Gantt Timeline Template är ett nybörjarvänligt verktyg som hjälper dig att hålla din verksamhet på rätt spår. Det ger en tydlig översikt över dagliga, månatliga och årliga framsteg.

För det första erbjuder Weekly Gantt View en tydlig tidslinje för dina projekt, organiserade efter start- och slutdatum varje vecka. Du kan justera uppgifternas varaktighet genom att dra och släppa staplarna direkt i diagrammet.

Sedan finns det månadsvis Gantt-vy, som låter dig spåra projektets framsteg under hela månaden, och årsvis Gantt-vy, som ger en översiktlig bild av alla dina uppgifter och milstolpar för året.

Slutligen grupperar sammanfattningslistan alla dina uppgifter efter status, vilket gör det enkelt att se vilka uppgifter som är pågående och vilka deadlines som närmar sig.

Perfekt för: Operativa chefer som behöver en tydlig översikt över dagliga och årliga aktiviteter samt affärsanalytiker som följer upp den operativa effektiviteten över tid.

ClickUp-mall för Gantt-diagram för byggbranschen

Ladda ner den här mallen Dela upp ditt byggprojekt i faser och följ deras framsteg sekventiellt på en enda tidslinje med hjälp av ClickUp Construction Gantt Chart Template.

Oavsett om du bygger ett våning eller en skyskrapa är det smart att använda ett Gantt-diagram för ditt byggprojekt för att hantera dina milstolpar.

Och ClickUp Construction Gantt Chart Template gör just det.

Denna mall är utformad för användare på mellannivå och kartlägger dina byggaktiviteter på en enda Gantt-tidslinje, tillsammans med deras detaljer och beroenden. Det finns också en vy med aktivitetslista som synkroniseras direkt med detta diagram.

De inbyggda formlerna hjälper dig att uppskatta uppgiftens varaktighet, så att du kan planera din genomförandesekvens och förutse resursbehovet.

Om du behöver organisera dina ritningar och designplaner är det anpassade dokumentet för byggnadsdesign ett praktiskt ställe för det.

Perfekt för: Byggledare som hanterar omfattande byggprojekt och husägare eller entreprenörer som övervakar renoveringar.

ClickUp vattenfallshantering Gantt-diagrammall

Ladda ner den här mallen Övervaka varje steg i projektets livscykel med hjälp av ClickUp Waterfall Management Gantt Chart Template.

ClickUp Waterfall Management Gantt Chart Template är utvecklad för team som arbetar enligt Waterfall-metoden, där uppgifter måste slutföras i en fördefinierad sekvens.

Denna mall på mellannivå har dedikerade mappar för varje steg i projektets livscykel, vilket hjälper dig att klargöra teamets roller och följa framstegen i varje steg. Den innehåller också både enkla och komplexa projektexempel som vägledning.

Det finns också Gantt-diagramvyn, som visar hur dina uppgifter fortskrider i sekvens. För smidigare teamarbete kan du lägga till anteckningar, milstolpar och etiketter direkt till uppgifterna.

Perfekt för: Mjukvaruutvecklingsteam som arbetar i sekventiella projektfaser och IT-projektledare som övervakar komplexa, linjära arbetsflöden.

ClickUp IT-roadmap Gantt-diagrammall

Ladda ner den här mallen Se alla dina IT-initiativ och deras beroenden i en tidslinje med hjälp av ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template.

ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template hjälper IT-team att planera, spåra och kommunicera strategiska initiativ inom hela företaget. Den är utformad för nybörjare och kombinerar funktionerna i roadmaps och Gantt-diagram för holistisk projektledning.

Gantt-diagramvyn, som finns under fliken "Projektplan", organiserar dina uppgifter visuellt längs en tidslinje, vilket hjälper dig att hålla tidsplanen. Vyn "Prioriterade initiativ" visar dina uppgifter tillsammans med viktig information som disposition (om det är "bra att ha" eller "måste ha"), påverkan, erforderlig insats och mer.

Och vyn ”Team Bandwidth” ger en tydlig översikt över arbetsbelastningsfördelningen, vilket säkerställer att uppgifterna fördelas jämnt mellan teammedlemmarna.

För att ytterligare effektivisera arbetsflödena kan du använda ClickUp Brains kontextmedvetna automatisering för att förbättra din IT-drift. Ställ in automatisering som aktiverar AI-verktyget för att hämta tidigare projektdata eller SOP:er vid viktiga milstolpar.

Perfekt för: IT-chefer som vill anpassa sitt teams initiativ efter företagets mål.

Checklista för användartestning av ClickUp Gantt-diagrammall

Ladda ner den här mallen Visualisera och hantera dina testuppgifter med ClickUp-mallen för Gantt-diagram för checklista för användartestning.

Om du vill strukturera din testprocess innan du lanserar en produkt eller applikation kan ClickUps mall för Gantt-diagram med checklista för användartestning (UAT) vara till hjälp. Med den här mallen kan riktiga användare kontrollera att allt fungerar som det ska.

Mallens Gantt-diagram visar grafiskt dina UAT-uppgifter och deras beroenden, vilket hjälper dig att spåra hur varje testfall är kopplat till specifika feedbackloopar och godkännandemilstolpar.

Det finns också en vy med "UAT-stadier och steg" som grupperar uppgifter efter status och har förloppsindikatorer som uppdateras automatiskt för varje uppgift.

Denna mall fungerar bäst för avancerade användare.

Perfekt för: QA-team som vill säkerställa produktfunktionalitet och användarnöjdhet.

Förbättra din projektledning med ClickUps Gantt-diagrammallar

Att använda Excel för Gantt-diagram kan vara ett klassiskt val, men ClickUp tar det ett steg längre genom att väva in Gantt-diagram i den större bilden av din projektledning.

Ange bara dina data och växla mellan olika vyer – listor, tavlor, Gantt-diagram (och mer). Denna flexibilitet förbättrar teamarbetet och hjälper dig att använda dina resurser bättre.

Det som också skiljer ClickUp från andra är dess avancerade automatiserings- och integrationsfunktioner.

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren projektledare har ClickUp ett robust Gantt-diagramverktyg som passar dina behov. Och det bästa av allt? Dessa mallar är helt gratis. 💰

Registrera dig gratis på ClickUp och börja hantera dina projekt på ett bättre sätt.