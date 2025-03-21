Gratis mallar för Gantt-diagram i Google Sheets

Har du någonsin känt att dina projektledningsuppgifter börjar bli lite för mycket?

Att jonglera med deadlines, följa upp framsteg och se till att allt (och alla) är samordnat gör projektledning till en svår balansgång.

Gantt-diagrammallarna i Google Sheets kan vara precis vad du behöver för att skapa ordning i kaoset – utan komplexiteten hos dyr programvara.

Dessa mallar går utöver grundläggande tidslinjer. Förutom att hjälpa dig att skapa Gantt-diagram kan du också anpassa din projektplanering. Med lite ansträngning kan du justera uppgiftsberoenden, spåra milstolpar och integrera uppdateringar i realtid – allt i ett verktyg som du redan använder.

Är du nyfiken på hur dessa mallar kan förenkla din planeringsprocess?

Låt oss utforska de bästa mallarna för Gantt-diagram som Google Sheets erbjuder för projekt- och uppgiftsplanering.

Läs mer ClickUps Gantt-diagramvy ger dig en tydlig översikt över alla uppgifter som ska utföras samtidigt.

Vad kännetecknar en bra mall för Gantt-diagram i Google Sheets?

En Gantt-diagrammall i Google Sheets är ett färdigt kalkylblad för planering och uppföljning av projektets tidsplan.

Det är perfekt för projektledare som behöver ett enkelt sätt att effektivisera komplexa projekt, hålla teamet synkroniserat och säkerställa att projektet slutförs i tid.

Här är vad som utmärker de bästa mallarna:

Tydlighet : Mallen bör innehålla kolumner för uppgiftsnamn, start- och slutdatum, varaktighet och beroenden. Detta underlättar användningen av Gantt-diagrammet för att organisera och visualisera projektets tidsplan på ett effektivt sätt.

Användarvänlighet : Det ska vara intuitivt, möjliggöra snabba uppdateringar och enkelt samarbete utan extra utbildning.

Anpassningsbarhet : Användarna ska kunna ändra uppgifters varaktighet, justera beroenden och lägga till eller ta bort kolumner för att anpassa dem efter sina specifika projektbehov.

Visuell representation : Gantt-diagrammallen bör använda staplar eller linjer för att visa uppgiftens varaktighet för att underlätta uppföljningen.

Samarbetsfunktioner : Flera användare ska kunna visa, redigera och dela mallen i realtid, vilket underlättar ett smidigt teamarbete.

Praktisk användbarhet : Det bör innehålla ett avsnitt med instruktioner eller anteckningar om effektiv användning, som hjälper personer som är nya inom Gantt-diagram.

Automatisering: Mallen för att skapa Gantt-diagram bör stödja grundläggande formler och automatiseringsfunktioner för att effektivisera repetitiva uppgifter, såsom automatisk beräkning av varaktighet eller justering av tidslinjer baserat på beroenden.

De 6 bästa mallarna för Gantt-diagram i Google Sheets för projektplanering

Här är de sex bästa Gantt-diagrammallarna i Google Sheets för effektiv projektuppföljning och hantering av deadlines.

1. Google Sheets grundläggande Gantt-diagram

via Google Workspace

Google Sheets Basic Gantt Chart Template är ett enkelt projektledningsverktyg i ett enkelt kalkylblad.

Denna enkla mall för Gantt-diagram har allt du behöver: uppgifts-ID, titel, ägare, startdatum, förfallodatum och uppgiftens varaktighet. Den visar också procentuell färdigställandegrad för varje projekts uppgift och delar upp tidslinjerna i veckor, vilket ger en tydlig översikt över projektets framsteg.

Du kan också:

Lägg till eller ta bort kolumner för att spåra ytterligare detaljer som uppgiftsprioritet eller resursallokering.

Skillnad mellan uppgiftsstatus med färgade staplar, vilket gör det enkelt att upptäcka förseningar eller kommande deadlines.

Denna kostnadsfria mall är perfekt för små till medelstora projekt som kräver enkel uppföljning utan extra komplexitet.

2. Gantt-diagrammall för projektledning av DPM

via DPM

Gantt-diagrammallen från The Digital Project Manager (DPM) är ett smart sätt att kartlägga projektets tidsplan och se till att allt går enligt plan. Den innehåller flera viktiga element för att dela upp ett projekt i hanterbara delar, bland annat:

Arbetsfördelningsstruktur (WBS) -nummer: Dessa nummer hjälper dig att dela upp ditt projekt i mindre uppgifter.

Uppgiftstitlar : Med tydliga titlar för varje enskild uppgift kan du vara säker på att du inte behöver anstränga dig för att komma ihåg vad som är nästa steg.

Uppgiftsägare : Varje uppgift har en ägare, så det råder ingen förvirring om vem som gör vad.

Varaktighet : Denna kolumn visar hur lång tid en uppgift beräknas ta i dagar.

Uppgiftsförlopp: Allt är färgkodat från grönt (klart att köra igång) till rött (oj, oj), så att du får en tydlig bild av projektets status.

Föregångare: Vissa uppgifter måste slutföras innan andra kan påbörjas. I det här avsnittet kopplas beroende uppgifter samman för att säkerställa korrekt sekvensering.

Faserna och veckorna är strukturerade för att ge en visuell översikt över projektets framsteg över tid, där varje fas representerar en viktig del av projektet.

Till exempel omfattar "Fas ett" veckorna 1 till 3 för planering och initiering. "Fas två" omfattar veckorna 4 till 6 för genomförande, och "Fas tre" sker under veckorna 7 till 9 för projektavslutning och granskning.

3. Mall för produktlanseringsplan med Gantt-diagram från GanttPRO

via GanttPRO

GanttPRO:s mall för produktlanseringsplan med Gantt-diagram är utformad för att ge en tydlig, strukturerad färdplan för hantering av alla aspekter av en produktlansering.

Det delar upp projektet i faser för enklare uppgiftshantering och inkluderar spårning av framsteg i realtid för att förhindra förseningar och garantera ansvarsskyldighet. Dessutom kan du hantera tid och resurser effektivt med hjälp av uppskattade timmar och faktiska tidsloggar.

Om till exempel ”Konkurrentanalys” överskrider de planerade två veckorna kan du justera resten av schemat för att hålla lanseringen på rätt spår.

Dessutom kan du med kolumnen "Prioritet" fokusera på kritiska uppgifter och se till att du tar itu med brådskande ärenden först. Kolumnen "Kostnad" övervakar din budget, medan "Uppgiftsbeskrivning" låter dig lägga till mer detaljerade instruktioner.

4. Mall för timbaserat Gantt-diagram från Template.net

Mallen för timbaserade Gantt-diagram från Template.net håller ordning på allt – från möten till utförande av uppgifter – i ett lättläst timbaserat rutnätformat.

Med detta diagram kan du enkelt övervaka flera uppgifter – var och en med sin start- och sluttid.

Till exempel avslutas "Design Review" klockan 12, följt av "Quality Inspection" klockan 15, medan "Campaign Setup" pågår under hela dagen.

Fördelarna är uppenbara: det förenklar timplaneringen för projektledare, evenemangsplanerare eller alla som hanterar flera kortfristiga projekt. Det garanterar också att uppgifter inte överlappar varandra och gör det möjligt för teamen att ta ansvar för att nå milstolparna.

Dessutom kan du upptäcka potentiella driftstopp eller ineffektiviteter, så att varje timme utnyttjas effektivt för att projektet ska fortskrida.

Om det finns ett två timmars mellanrum mellan "Design Review" som slutar kl. 12 och "Quality Inspection" som börjar kl. 15, kan du omfördela teammedlemmarna till mindre uppgifter som att färdigställa presentationsmaterial eller förbereda nästa möte.

5. Mall för utbildningsplan av Template.net

När du hanterar flera utbildningsuppgifter, var och en med sina deadlines och beroenden, kan Gantt-mallen för utbildningsplanering från Template.net ge dig en snabb översikt över vem som hanterar varje uppgift, vad som är klart och vad som står på tur.

En stor fördel är att man tidigt kan upptäcka förseningar. Om skapandet av utbildningsmaterial försenas kan du omedelbart se hur det påverkar andra uppgifter, till exempel utbildningssessioner. Denna proaktiva strategi sparar tid och garanterar att ingenting spårar ur.

Kolumnen "Progress %" hjälper dig att prioritera uppgifter utifrån hur kritiska de är och när deadlines närmar sig.

Om till exempel "Utveckla utbildningsplan" ligger på 80 % vet du att det är nära färdigställande men behöver en extra push. Följ därför upp med innehållsförfattaren för att slutföra det. Under tiden, med "Förbered utbildningspresentation" på 60 %, fokusera på att färdigställa innehållet och designen för den kommande presentationen.

📮ClickUp Insight: 92 % av arbetstagarna använder inkonsekventa metoder för att spåra åtgärdspunkter, vilket resulterar i missade beslut och försenad genomförande. Oavsett om du skickar uppföljningsmeddelanden eller använder kalkylblad är processen ofta splittrad och ineffektiv. ClickUps lösning för uppgiftshantering säkerställer en smidig omvandling av konversationer till uppgifter, så att ditt team kan agera snabbt och hålla sig samordnat.

6. Mall för Gantt-diagram för rekryteringsplan av Template.net

Känner du dig överväldigad av rekryteringsprocessen? Mall.net:s mall för Gantt-diagram för rekryteringsplanering kan hjälpa dig att identifiera krav inom olika avdelningar och hjälpa HR-avdelningen att planera och övervaka rekryteringsuppgifterna.

De viktigaste fördelarna är:

Tydlighet : Uppgifter som ”Identifiera behovet” och ”Arbetsanalys” listas med tilldelad personal och start- och slutdatum, så att ingenting faller mellan stolarna.

Effektivitet : Istället för att hantera uppgifter genom oändliga e-postmeddelanden eller kalkylblad ser du vem som är ansvarig för vad – till exempel att rekryteringschefen ansvarar för att lägga ut jobbannonsen.

Mindre flaskhalsar: Om den inledande gallringen försenas kan du upptäcka det omedelbart och justera för att hålla intervjuerna enligt schemat.

Denna kostnadsfria mall för Gantt-diagram är perfekt för HR-avdelningar som vill hålla ordning, rekryteringschefer som vill ha en tydlig överblick över rekryteringsprocessen och team som behöver ett samarbetsverktyg för att hantera rekryteringsprocessen utan förvirring.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för Gantt-diagram

Att använda Google Sheets för Gantt-diagram är ett bekvämt och tillgängligt alternativ, men det har flera begränsningar:

Manuellt arbete: Att skapa Gantt-diagram i Google Sheets innebär en ganska komplex manuell inställning och löpande justeringar, vilket kan vara tidskrävande för komplexa projekt.

Brist på avancerade funktioner: Google Sheets stöder inte avancerade projektledningsfunktioner som resursallokering, : Google Sheets stöder inte avancerade projektledningsfunktioner som resursallokering, kritisk väg-analys och uppgiftsberoenden.

Skalbarhetsproblem: När projekt växer och blir komplexa kan Google Sheets få problem med projektdatavolymen, vilket leder till sämre prestanda och en besvärlig användarupplevelse.

Visuella begränsningar: Till skillnad från specialiserad : Till skillnad från specialiserad programvara för Gantt-diagram begränsar Google Sheets detaljerade visuella element som färgövergångar, längden på gradientfält och avancerade uppgiftsetiketter.

Samarbetsutmaningar: När flera användare redigerar Gantt-diagrammet i Google Sheets samtidigt kan det leda till konflikter eller oavsiktliga överskrivningar, särskilt utan strikt versionskontroll.

Risker för dataintegriteten: Den manuella karaktären hos Google Sheets ökar risken för felaktigheter och integritetsproblem, såsom oavsiktliga raderingar eller felaktiga datainmatningar.

Bristande integration: Google Sheets integreras kanske inte lika smidigt med andra projektledningsverktyg och programvaror, vilket begränsar dess användbarhet i ett mer komplext projektledningssystem.

💡Proffstips: Virtuella whiteboardtavlor och tankekartor fungerar som utmärkta alternativ till Gantt-diagram för realtidssamarbete och för att ge komplexa idéer en logisk struktur.

Alternativ till mallar för Gantt-diagram i Google Sheets

Vill du gå från Google Sheets till ett funktionsrikt program för Gantt-diagram?

ClickUp erbjuder en mer effektiv och användarvänlig lösning med omfattande Gantt-diagramfunktioner och projektledningsfunktioner som uppgiftsberoenden, kritisk väg-analys och dynamiska visuella element. Dess intuitiva gränssnitt och omfattande anpassningsalternativ gör det enklare att hantera och följa upp projekt.

ClickUp har också ett stort bibliotek med gratis och färdiga mallar för Gantt-diagram. Med dessa mallar kan du snabbt tillämpa och anpassa komplexa projektscheman med fördefinierade strukturer och arbetsflöden.

1. ClickUp Gantt-tidslinjemall

Ladda ner den här mallen Förenkla projektplaneringen med ClickUp Gantt-tidslinjemallen.

ClickUp Gantt Timeline Template är ditt verktyg för att hålla projekten på rätt spår. Oavsett om du hanterar dagliga aktiviteter eller långsiktiga mål kan du visualisera projektets tidslinjer, spåra beroenden och övervaka framstegen i realtid.

De är fyllda med funktioner som:

Anpassade statusar: Spåra enkelt uppgiftsförloppet med etiketter som "Att göra", "Blockerad", "Slutförd" och "Under granskning".

Anpassade fält: Hantera dina uppgifter med attribut som "Slutförande", "Varaktighet" och "Faser". Dessa fält visar varje uppgifts detaljer och håller allt snyggt organiserat.

Anpassade vyer: Växla mellan vyerna "Månadsvis", "Årlig", "Veckovis" och "Sammanfattning" för att visualisera informationen på det sätt som passar dig bäst.

Projektledning: Med tidsspårning kan du se uppgifternas varaktighet och hålla deadlines. Medan beroendevarningar förhindrar flaskhalsar genom att signalera när en uppgift inte kan påbörjas förrän en annan är klar, kan du med e-postintegrationer skicka uppdateringar direkt från ClickUp.

Perfekt för: Projektledare och teamledare som hanterar flera projekt, särskilt sådana med komplexa tidsplaner där uppgifter ofta överlappar varandra.

2. ClickUp Bygga webbsidor Gantt-diagrammall

Ladda ner den här mallen Planera och optimera arbetsflöden för webbsidor snabbt med ClickUps mall för Gantt-diagram för webbsidebyggande.

Ska du bygga en ny webbplats? Med designgranskningar, innehållsskapande och deadlines som staplas på hög behöver du ett effektivt sätt att hantera uppgifterna på din checklista för webbplatslansering.

ClickUp Building Web Pages Gantt Chart Template kan anpassas efter dina projektbehov, oavsett om du skapar en hemsida eller produktsidor. Dessutom går den snabbt att installera – du kan börja planera och optimera ditt arbetsflöde på några sekunder.

Med fyra vyer – Gantt, Lista, Tavla och Inbäddad – kan du zooma in på de uppgifter som är viktigast. Till exempel:

Se hur lång tid varje sidas design eller utveckling tar och håll deadlines med Gantt View.

Dela upp uppgifterna och fokusera på detaljer som att lägga till produktbeskrivningar eller redigera bilder med hjälp av listvyn.

Mallen innehåller även anpassade fält som ”Figma”, ”Permalink” och ”Stage”.

Anta att du skapar en landningssida för en säsongsrea. Bifoga Figma-länken direkt till uppgiften för snabb åtkomst under designgranskningar. Fältet "Permalänk" spårar den exakta URL:en så att ditt team vet var sidan kommer att finnas på webbplatsen. Och i fältet "Steg" kan du markera om sidan är i "Wireframe", "Design" eller "Slutlig granskning".

Perfekt för: Webbdesigners som finjusterar webbsidors layout, projektledare som övervakar tidsplaner och uppgifter samt utvecklingsteam som följer upp framsteg och detaljer.

💡Proffstips: Om du behöver snabba insikter om ditt webbdesignprojekt kan du helt enkelt fråga ClickUp Brain – ClickUps AI-assistent. Den kan till exempel omedelbart ange deadline för landningssidan för säsongsrean och generera sammanfattningar av projektets framsteg, kommande deadlines och eventuella problem som flaggats i Gantt-diagrammet.

3. Checklista för produktlansering – mall för Gantt-diagram

Ladda ner den här mallen Spåra effektivt framstegen för din produktlansering med ClickUps mall för Gantt-diagram med checklista för produktlansering.

När ditt team är upptaget med att utveckla en ny app, skapa marknadsföringsmaterial och planera lanseringsevenemanget kan du lita på ClickUps Gantt-diagrammall för produktlansering för att omvandla detta kaos till en effektiv och strukturerad plan.

Denna mall innehåller en visuell tidslinje som visar start- och slutdatum för uppgifter, vilket hjälper teamen att hålla koll på deadlines. Med tydligt definierade uppgifter och ansvarsområden som är synliga för alla minskar också risken för missförstånd och förseningar.

Med den här mallen kan du:

Hantera uppgiftsförloppet med hjälp av statusar som "Slutförd", "För granskning" och "Pågående".

Markera viktiga etapper som ”Prototyp färdigställd” och ”Slutlig produkttestning” som milstolpar för att följa framstegen och hålla lanseringen enligt schemat.

Visualisera hur enskilda uppgifter relaterar till dina milstolpar genom Gantt-vyn.

Kategorisera och hantera uppgifter under rubriker som "Marknadsanalys", "Prissättning" eller "Målgrupp" med hjälp av fältet "Uppgiftskategori".

Perfekt för: Produktteam, inklusive UX-designers som arbetar med prototyper, utvecklare som hanterar produktbyggande och lanseringar, samt strateger som fokuserar på marknadspositionering och lanseringsmål.

Få förslag på tidsplaner för uppgifter och skapa Gantt-diagram i ClickUp med ClickUp Brain.

4. Mall för Gantt-diagram för vattenfallshantering

Ladda ner den här mallen Spåra projektets milstolpar och beroenden med ClickUp Waterfall Management Gantt Chart Template.

ClickUp Waterfall Management Gantt Chart Template är ett strukturerat, lättanvänt verktyg som hjälper team att spåra, hantera och genomföra komplexa projekt. Det gör det möjligt för användare att dela upp uppgifter, tilldela ansvar, spåra beroenden och övervaka framsteg visuellt.

De viktigaste fördelarna är:

Mindre förseningar: Med en tydlig översikt över uppgifter och milstolpar kan teamet förutse potentiella förseningar och vidta korrigerande åtgärder i ett tidigt skede.

Förbättrat samarbete: Team kan enkelt kommunicera framsteg med visuella statusuppdateringar och lägga till kommentarer, så att alla intressenter hålls informerade.

Du kan också visualisera beroenden mellan uppgifter med hjälp av Gantt-vyn. Till exempel är bokningen av lokal beroende av att man får tillstånd i ett evenemangsplaneringsprojekt. Om tillståndsprocessen försenas kan du se hur det påverkar andra uppgifter som catering och inbjudningar, vilket ger dig tid att justera.

Perfekt för: Projektledare som övervakar storskaliga IT-omstruktureringar, mjukvaruutveckling, produktlanseringar eller infrastrukturprojekt – där uppgiftsberoenden, tidsplaner och samarbetsbaserad uppföljning är avgörande.

5. Mall för Gantt-diagram för kontoplanering

Ladda ner den här mallen Prioritera och hantera viktiga kontoaktiviteter med ClickUp-mallen för Gantt-diagram för kontoplanering.

Kundhanteringsteamet har ofta svårt att hålla reda på kundförnyelser, produktlanseringar och uppföljningar över flera konton i rätt tid. ClickUp-mallen för Gantt-diagram för kontoplanering förenklar kundhanteringen genom att dela upp den i enkla, genomförbara steg som är lätta att spåra och övervaka.

Med dessa kan du:

Se alla kundförnyelsedatum och uppgifter på ett ögonblick, så att ingenting förbises.

Samordna målen mellan sälj-, kundframgångs- och marknadsföringsteamen med delad synlighet för uppgifterna.

Prioritera viktiga konton och betydelsefulla aktiviteter genom att spåra deadlines.

Med tidslinjevyn kan du dessutom schemalägga uppgifter och deadlines, till exempel kundförnyelser, direkt i din kalender. Gantt-vyn ger en detaljerad översikt över hur dessa uppgifter fortskrider över tid. Slutligen ger vyn Konton per steg en översiktlig bild av varje kontos framsteg, till exempel vilka som är på väg att anslutas, ska förnyas eller följas upp.

Du kan också använda ClickUp Milestones för att identifiera de kritiska delarna i ditt projekt.

Ställ till exempel in milstolpar för viktiga händelser som att skicka förnyelseförslaget, säkra kontraktsgodkännandet och schemalägga granskningsmötet. Varje milstolpe markerar en viktig kontrollpunkt som hjälper dig att fokusera på dessa avgörande uppgifter.

Omvandla dina viktigaste uppgifter till milstolpar för att skapa en visuell representation av framstegen i dina projekt med ClickUp Milestones.

Perfekt för: Sälj- och kundansvariga som hanterar flera kunder och fokuserar på kundlojalitet och framgång.

6. IT-roadmap Gantt-diagrammall

Ladda ner den här mallen Säkerställ ett smidigt genomförande av IT-projektuppgifter med den strukturerade ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template.

ClickUp IT Roadmap Gantt Chart Template visualiserar hela ditt IT-projekt för att säkerställa ett smidigt genomförande av alla kritiska uppgifter, från installation till driftsättning.

Några av de viktigaste funktionerna är:

Anpassade statusar: Om du implementerar en ny nätverksinfrastruktur kan du markera uppgifter som "Förberedelse", "Implementering", "Support" eller "Slutförd". Det visar exakt var varje uppgift befinner sig.

Milstolpar och deadlines : Du lanserar en ny server i slutet av tredje kvartalet. Använd Gantt-diagram för att dela upp varje steg – till exempel hårdvaruinstallation, testning och driftsättning – och ange deadlines för att hålla dig till tidsplanen.

Projektlobbyns vy: Här visas alla projekt på ett ställe, så att du kan prioritera brådskande uppgifter som serverinstallation och skjuta upp mindre kritiska uppgifter, som datamigrering, till senare.

Perfekt för: IT-chefer och projektledare som hanterar komplexa IT-projekt i flera steg – införande av nya system, migrering av data eller uppgradering av infrastruktur.

Förbättra dina Gantt-diagram med ClickUp-mallar

Gantt-diagram ger en tydlig översikt över projektets tidsplan, uppgiftsberoenden och framsteg, så att du kan hålla koll på deadlines, resurser och scheman.

Google Sheets erbjuder visserligen en bra utgångspunkt med sina mallar för Gantt-diagram, men det finns vissa begränsningar.

Det är här ClickUp kommer in som ett kraftfullt projektledningsprogram. Dess Gantt-diagrammallar går utöver grunderna och erbjuder avancerade visuella element, spårning av framsteg i realtid och automatiska uppdateringar. Dessutom kan du anpassa dessa mallar så att de passar olika arbetsflöden.

Denna nivå av anpassning och funktionalitet gör att du kan hålla koll på detaljerna, effektivisera processerna och säkerställa en smidig projektledning.

