Hur man går från ett tankesätt präglat av brist till ett tankesätt präglat av överflöd

Låt oss ta två entreprenörer som exempel: den ena sparar varje krona, fokuserar ständigt på förluster och ignorerar tillväxtmöjligheter; den andra investerar i marknadsföring, kompetensutveckling och kontinuerligt lärande.

Denna kontrast belyser tankesättet om brist kontra överflöd.

Den första entreprenören, som är fast i bristtänkandet, förblir stillastående. Den andra omfamnar överflödstänkandet, tar tillvara på möjligheter och främjar tillväxt.

Oavsett om det gäller tid, pengar eller risker, fungerar en bristmentalitet som skygglappar och begränsar ens potential. Men att byta till en överflödmentalitet är inte bara motivational fluff – det är en transformativ resa som kan omdefiniera hur man hanterar utmaningar i livet och i affärslivet.

Är du redo att göra denna avgörande förändring? I denna blogg kommer vi att utforska skillnaden mellan en mentalitet präglad av brist och en mentalitet präglad av överflöd. Vi kommer också att lära oss hur man övergår från dessa till synes negativa känslor till känslor som är rotade i överflöd.

Förstå tankesättet präglat av brist

En mentalitet präglad av brist innebär att man tror att det aldrig finns tillräckligt för alla. Det är rösten i ditt huvud som säger: ”Någon annan kommer att få befordran före mig!”

”Jag har inte råd med det!”

”Det finns inte tillräckligt med tid…”

Denna inställning kan vara förlamande och leda till missade möjligheter och outnyttjad potential.

Möt Mike. Han ser interaktioner på arbetsplatsen som ett nollsummespel, där en kollegas vinst automatiskt innebär hans förlust. Han oroar sig för att hans idéer kommer att göra honom mindre värdefull om han delar med sig av dem. Därför håller han sina tankar för sig själv och konkurrerar med sina kollegor. Hans mentalitet präglad av brist skapar spänningar och hämmar kreativiteten.

Mikes beteende visar tydliga tecken på ett klassiskt bristsynsätt:

Ständig oro för att resurserna ska ta slut

Rädsla för att missa möjligheter

Ökad stress och utbrändhet

Känslor av ensamhet och isolering

Även när de uppnår sina mål fokuserar människor med en bristmentalitet ofta på vad som saknas snarare än på sina prestationer. De upplever en ”treadmill-effekt” – de anstränger sig men känner sig fast.

Kom ihåg: en inställning präglad av brist handlar inte bara om pengar – den kan påverka hur du ser på tid, relationer och möjligheter.

Du kanske till exempel samlar på dig information på jobbet av rädsla för att någon annan ska ta åt sig äran för dina kunskaper om du delar med dig av dem. Eller så undviker du nätverksevenemang eftersom du tror att det inte finns tillräckligt med meningsfulla kontakter för alla.

Rolig fakta: Det kinesiska ordet för kris är Wei Ji (危机). Wei betyder kris, medan Ji betyder möjlighet. I forntida kinesisk filosofi uppstår möjligheter ofta ur kriser.

Tecken på att du har en bristmentalitet

Hur kan du veta om du lever med en bristmentalitet? Ofta sker det omedvetet, vilket gör att du hamnar i en spiral av brist utan att ens inse det.

Att inse att man har en bristmentalitet kan vara en verklig vändpunkt.

Här är några tecken som kan hjälpa dig att bedöma om du kanske agerar utifrån detta begränsade perspektiv: Att ständigt oroa sig för resurser, oavsett om det gäller sparande, tid på dygnet eller möjligheter till avancemang.

Att hamstra resurser av rädsla för att du inte kommer att få mer i framtiden

Att jämföra sig med andra (deras jobb, lön eller livsstil) och känna sig otillräcklig

Att spela säkert och missa möjligheter som kan leda till tillväxt och tillfredsställelse

Att inte uppskatta det du har genom att oroa dig för morgondagen

Att känna igen dessa tecken är det första steget mot att bryta sig fri från ett tankesätt präglat av brist. När du väl känner till dessa mönster kan du ändra din syn på överflöd.

Visste du att? Begreppen bristtänkande och överflödstänkande myntades av Stephen Covey i hans bästsäljande bok ” De sju goda vanorna”.

Omfamna ett överflödstänkande

Ett överflödstänkande innebär att det finns tillräckligt med resurser och möjligheter för alla. Det handlar om att se möjligheter snarare än begränsningar.

Människor med ett överflödstänkande tänker:

Det finns alltid nya möjligheter att lära sig och växa.

Samarbete leder till större framgång än konkurrens.

Din potential är gränslös.

Att hjälpa andra att lyckas minskar inte din egen framgång.

Misslyckanden är lärdomar, inte slutgiltiga domar.

Denna inställning skapar självförtroende och leder till ett bättre välbefinnande överlag.

Möt Lisa. Hon är övertygad om att samarbete kan förbättra hennes teams insatser, och hon vet att det finns gott om resurser tillgängliga. Istället för att hålla sina budgetidéer för sig själv delar hon öppet med sig av sina planer och uppmanar Mike att bidra med sina insikter och förslag. Denna öppenhet främjar teamets kärnvärden, såsom inkludering, lagarbete och strävan efter excellens.

Att anamma ett överflödstänkande innebär inte att man ignorerar verklighetens begränsningar. Istället handlar det om att möta utmaningar med kreativitet och optimism.

Detta koncept har sina rötter i människans uppfinningsrikedom. Istället för att tänka ”Jag har inte tillräckligt med pengar för att starta ett företag” kan någon med ett överflödstänkande fråga sig ”Hur kan jag utnyttja mina befintliga resurser för att komma igång?”.

Skillnaden mellan bristtänkande och överflödstänkande

Tabellen nedan sammanfattar de viktigaste skillnaderna mellan ett tankesätt präglat av överflöd och ett tankesätt präglat av brist.

Att förstå dessa kontraster kan hjälpa dig att identifiera ditt nuvarande perspektiv och guida dig mot en mer positiv och tillväxtorienterad inställning.

Aspekt Tankesätt präglat av brist Överflödstänkande Definition Övertygelsen är att resurserna är begränsade och att konkurrens är nödvändig. Övertygelsen är att resurser och möjligheter finns i överflöd. Exempel på beteende Att hamstra pengar, idéer eller tid; ovilja att dela med sig. Investera i tillväxt, dela idéer och samarbeta. Tankemönster ”Jag har inte råd med det!” eller ”Det finns inte tillräckligt med tid.” ”Hur kan jag utnyttja mina resurser?” Emotionell påverkan Ständig oro, stress, känslor av otillräcklighet. Självförtroende, optimism och öppenhet för samarbete. Inställning till möjligheter Missar möjligheter på grund av rädsla för förlust eller konkurrens. Ta vara på möjligheter och se misslyckanden som lärdomar. Sociala interaktioner Konkurrenskraftig; leder ofta till isolering och spänningar med andra. Samarbetsinriktat; främjar kreativitet och lagarbete. Tecken på tankesätt Oro för att resurserna ska ta slut; jämförelser med andra. Fokusera på tillväxt och uppskattning för det man har. Långsiktiga effekter Stagnation och utbrändhet; känslan av att stå stilla trots ansträngningar. Kontinuerlig tillväxt och tillfredsställelse; se potentialen i utmaningar.

Hur man odlar ett överflödstänkande

Att gå från ett tankesätt präglat av brist till ett tankesätt präglat av överflöd är en resa som kräver medveten ansträngning och övning. För att stödja denna förändring kommer vi att utforska kraftfulla strategier med hjälp av ClickUp, en mångsidig plattform för projektledning och produktivitet.

ClickUp erbjuder en rad funktioner som är utformade för att effektivisera ditt arbete och öka effektiviteten, vilket kan utnyttjas för att förstärka ett överflödstänkande i ditt dagliga liv.

Låt oss fördjupa oss i sex viktiga strategier som hjälper dig att odla ett överflödstänkande, integrerat med ClickUps verktyg för att göra din resa smidigare och mer effektiv.

1. Sätt upp mål

Vi missar ofta att fira våra framgångar eftersom vi är upptagna med att jaga nya uppgifter. Därför är det viktigt att sätta upp små mål som är en del av din större professionella resa. Dessa mål kan vara vad som helst: mål för personlig utveckling eller mål för professionell tillväxt.

Att sätta upp små mål har två syften: För det första kan det hindra dig från att bli överväldigad av stora mål. För det andra påminner det dig om att ta en stund och klappa dig själv på axeln.

ClickUp-mål

ClickUp Goals låter dig dela upp större mål i mindre, genomförbara uppgifter, vilket gör det lättare att hålla ordning och fokusera. Dessutom kan du ställa in deadlines och påminnelser som hjälper dig att hålla dig på rätt spår.

Skapa, följ upp och hantera dina mål på ett och samma ställe med ClickUp Goals.

ClickUp Goals visar också dina framsteg visuellt, till exempel i form av diagram och procenttal. Denna funktion hjälper dig att se hur långt du har kommit och håller dig motiverad när du når milstolpar.

ClickUp SMART-målmall

ClickUp har också en mall som underlättar processen ytterligare. ClickUp SMART Goals Template är utformad för att hjälpa dig att sätta upp tydliga och uppnåbara mål med hjälp av SMART-ramverket – Specific, Measurable, Achievable, Relevant och Time-bound.

Ladda ner den här mallen Skapa genomförbara planer som stämmer överens med din övergripande vision med ClickUp SMART Goals Template.

Med den här mallen kan du:

Spåra milstolpar och deadlines så att du kan följa dina framsteg över tid.

Samarbeta kring mål, lägg till kommentarer och uppdateringar för att hålla alla informerade och engagerade.

Visualisera dina mål och framsteg med hjälp av ClickUps instrumentpanel, som ger en tydlig översikt över dina prestationer.

Läs också: 10 sätt att bli mer produktiv på jobbet

2. Främja samarbetsrelationer

En bristmentalitet leder ofta till ohälsosam konkurrens och en individualistisk inställning. För att odla en överflödesmentalitet måste du göra tvärtom: främja samarbetsrelationer.

Framgångsrika entreprenörer och teknikledare instämmer i denna idé.

Sam Altman, tidigare vd för Y Combinator, betonar till exempel att de människor du umgås med har stor inverkan på din förmåga att upptäcka och modigt ta vara på möjligheter.

När du omger dig med stödjande och likasinnade individer skapar du en miljö som är rik på kreativitet och möjligheter.

Så här odlar du rika relationer: Skapa kontakter med inspirerande människor som delar en positiv syn på livet.

Sök upp kollegor, vänner eller mentorer som tror på överflöd.

Öva på öppen kommunikation inom din krets

Fira andras framgångar och prestationer

Skapa en kultur där alla trivs genom att heja på varandra.

Denna strategi ersätter ohälsosam konkurrens med samarbete och främjar ett överflödstänkande som gynnar alla inblandade.

ClickUp erbjuder en smidig plattform som främjar samarbete tack vare sina kollektiva funktioner. ClickUp Spaces skapar en centraliserad plats där teammedlemmar kan samarbeta i projekt, dela dokument och få tillgång till resurser. Detta hjälper alla att hålla sig uppdaterade och informerade.

ClickUp Spaces

Samarbeta med ditt team i realtid och håll alla uppdaterade om framstegen med hjälp av ClickUp Spaces.

Spaces ger insyn i hur pågående projekt fortskrider. Teammedlemmarna kan se varandras uppgifter, deadlines och bidrag i realtid. Denna transparens uppmuntrar till öppen kommunikation eftersom alla kan följa projektets status och identifiera var de kan erbjuda stöd.

Jag använder ClickUp för att centralisera mitt dagliga arbete. Det hjälper mig i alla avseenden. Om jag vill hantera möten med kunder eller med ett team eller vill kontrollera statusen för mitt tidigare arbete, då är ClickUp det bästa verktyget för det.

3. Öva dig i tacksamhet

Var tacksam för det du har, så kommer du att få mer. Om du koncentrerar dig på det du inte har, kommer du aldrig att få nog.

Var tacksam för det du har, så kommer du att få mer. Om du koncentrerar dig på det du inte har, kommer du aldrig att få nog.

Genom att erkänna och uppskatta det vi har, flyttar vi vårt fokus från brist till överflöd.

Så här kan du integrera tacksamhet i ditt dagliga liv: Börja med en daglig tacksamhetsövning

Uppskatta både stora och små välsignelser (t.ex. stödjande vänner, god mat, soliga dagar).

Visa din uppskattning till vänner, supportrar och kollegor

Odla en vana att uppmärksamma överflöd, oavsett hur subtilt det är.

Denna övning hjälper dig att stärka en kultur av tacksamhet och tränar ditt sinne att upptäcka överflödet i ditt liv.

ClickUp erbjuder en idealisk plattform för att stödja din tacksamhetsresa. Använd ClickUp Docs för att skriva ner tre saker du är tacksam för varje dag. Denna digitala dagbok låter dig spåra dina anteckningar över tid, vilket gör det enkelt att se tillbaka och se hur mycket du har att vara tacksam för.

Skapa en tacksamhetsdagbok för en positiv och stödjande miljö med ClickUp Docs.

Inkorporera visuella element i dina tacksamhetsdokument. Använd bilder, citat eller till och med klotter som representerar det du är tacksam för. Visuella element kan göra din tacksamhetsövning mer engagerande och hjälpa till att väcka positiva känslor.

Läs också: 11 podcasts för entreprenörer som du måste lyssna på för att utveckla ett tillväxtorienterat tankesätt

4. Omfamna kontinuerligt lärande

En inställning präglad av överflöd bygger på övertygelsen att du alltid kan växa och utvecklas.

Att omfamna kontinuerligt lärande hjälper dig att utveckla ditt tankesätt. Det gör dig öppen för att acceptera nya möjligheter och chanser. Avsätt tid för regelbunden kompetensutveckling, sök efter olika perspektiv och erfarenheter och utmana dig själv att lära dig något nytt varje dag.

ClickUp Brain kan vara en värdefull tillgång på denna resa. Använd det för att skapa lärresurser, sammanfatta komplexa ämnen eller skapa personliga studieplaner.

Använd ClickUp Brain för att planera och stödja dina kontinuerliga inlärningsinsatser.

Detta kan påskynda din inlärningsprocess och hjälpa dig att hålla dig à jour med nya utvecklingar inom ditt område, vilket förstärker tanken att kunskap och möjligheter finns i överflöd.

5. Omformulera utmaningar till möjligheter

Att anamma ett tillväxtperspektiv är avgörande för att omformulera utmaningar till möjligheter. Detta perspektiv, som ligger nära ett överflödsperspektiv, ser hinder inte som oöverstigliga barriärer utan som möjligheter att lära, förnya och växa.

När du står inför ett problem, fråga dig själv: ”Vad kan jag lära mig av detta?” Leta efter det positiva i svåra situationer och fundera på flera lösningar istället för att fastna i problemet.

ClickUp erbjuder kraftfulla verktyg som stödjer denna mentalitetsförändring.

ClickUp-uppgifter

ClickUp Tasks låter dig dela upp stora projekt i mindre, genomförbara uppgifter. Du kan fira små framgångar längs vägen genom att följa dina framsteg i dessa uppgifter. Detta fokus på stegvisa framsteg förstärker att tillväxt är en resa, inte bara ett resultat.

Dela upp komplexa projekt i små uppgifter och fira små framgångar med ClickUp Tasks.

ClickUp gör det möjligt för dig att övervaka statusen för varje uppgift genom visuella indikatorer. Oavsett om en uppgift är pågående, slutförd eller behöver uppmärksamhet kan du snabbt se var du står. Denna realtidsuppföljning gör det möjligt att omedelbart reflektera över vad som fungerar och vad som behöver förbättras, vilket främjar ett produktivt tankesätt.

Slutligen är hur du tar emot feedback den sista delen i att anamma ett tillväxtperspektiv. Det innebär att du istället för att känna dig defensiv eller nedslagen av kritik, ser den som ett värdefullt verktyg för förbättring.

Vänlig påminnelse: Att byta från ett tankesätt präglat av brist till ett tankesätt präglat av överflöd sker inte på en dag eller en månad. Det kräver ständig repetition för att träna din hjärna att se på saker på ett annat sätt. I grund och botten försöker du ändra berättelserna i ditt sinne, och det kräver övning. Var därför snäll mot dig själv när du försöker byta tankesätt.

Så, hur kan ClickUp hjälpa dig att se på utmaningar på ett nytt sätt?

ClickUp-instrumentpaneler

ClickUp Dashboards hjälper dig att visualisera dina dagliga, veckovisa, månatliga och årliga framsteg. Dashboards gör det möjligt för dig att tydligt se dina uppgifter, mål och projekt. Du kan anpassa dem så att de visar de mått som är viktigast för dig, till exempel slutförda uppgifter, kommande deadlines eller kommande mål.

Denna visuella tydlighet hjälper dig att känna igen mönster i ditt arbete och identifiera områden där du utmärker dig eller behöver förbättras.

Följ utvecklingen visuellt och identifiera områden för tillväxt med ClickUp Dashboards.

Du kan också anpassa din instrumentpanel efter dina önskemål. Oavsett om du vill fokusera på enskilda uppgifter, teamets prestationer eller långsiktiga mål kan du skapa en layout som passar din stil.

ClickUp-mall för att få saker gjorda

För att knyta samman alla dessa strategier och stödja din resa mot ett överflödstänkande kan du överväga att använda ClickUp Getting Things Done Template. Baserat på David Allens GTD-system erbjuder det en strukturerad metod för att hantera uppgifter, projekt och prioriteringar.

Med en tydlig layout kan du fånga upp alla dina uppgifter. Oavsett om du jonglerar med flera projekt eller bara vill organisera dina dagliga uppgifter är den här mallen din perfekta lösning för att uppnå ett tillstånd av flow och fokus.

Ladda ner den här mallen Organisera och effektivisera uppgifter med samarbetsdokument med hjälp av ClickUp Getting Things Done-mallen.

Denna mall hjälper dig att:

Segmentera och visualisera din arbetsbelastning och prioritera effektivt

Visa dina uppgifter i flera format, inklusive listor, tavlor och kalendrar.

Effektivisera dina processer med samarbetsdokument som hela teamet har tillgång till.

Övervinna motståndet mot förändring

Att gå från ett tankesätt präglat av brist till ett tankesätt präglat av överflöd är inte utan utmaningar. Trots att du använder dessa tekniker kan det vara svårt att ändra ditt mentala sätt att tänka.

Låt oss titta på några vanliga utmaningar som du måste övervinna för att denna resa ska bli smidig:

1. Ingrodda övertygelser: Många människor har långvariga övertygelser om pengar, framgång och resurser som främjar en bristmentalitet. Dessa övertygelser kan härröra från uppväxt, samhällspåverkan eller personliga erfarenheter.

Lösning: Fokusera på självreflektion och omformulera dessa övertygelser för att omvandla dem till ett mer överflödigt tankesätt.

2. Rädsla för misslyckande: Rädslan för att inte uppnå sina mål kan leda till riskovilligt beteende, vilket gör att människor tvekar att ta vara på nya möjligheter. Denna rädsla kan förstärka uppfattningen att resurserna är begränsade.

Lösning: Fokusera din energi på den tillväxt som uppstår när du lämnar din komfortzon.

3. Jämförelsekultur: Sociala medier och samhällets tryck uppmuntrar ofta till jämförelser, vilket leder till känslor av otillräcklighet och brist. Detta kan göra det svårt att uppskatta sina egna prestationer och resurser.

Lösning: Öva dig i tacksamhet, fokusera på din unika resa och fira dina framgångar ofta.

Odla ett överflödstänkande med ClickUp

Att förändra ditt sätt att tänka och kommunicera är det avgörande första steget mot ett mer tillfredsställande och glädjefyllt liv. Genom att göra små, medvetna förändringar – som att sätta upp tydliga mål, vårda samarbetsrelationer, öva tacksamhet och anamma ett tillväxtperspektiv – kan du skapa förutsättningar för en positiv förändring.

Med rätt verktyg och resurser till hands kan ClickUp göra denna resa nästan helt enkel.

Att sätta upp mål, visuellt följa dina framsteg genom dynamiska instrumentpaneler och utnyttja AI för att väcka nya idéer hjälper dig att fira dina framgångar längs vägen.

Registrera dig på ClickUp idag och upplev nya upplevelser!