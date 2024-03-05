11 podcasts för entreprenörer som du måste lyssna på för att bygga en tillväxtmentalitet

Över 82 miljoner amerikaner lyssnar på poddar idag, och antalet lyssnare förväntas överstiga 100 miljoner vid årets slut. Denna exponentiella tillväxt speglar poddarnas ökande popularitet, där många lyssnare tillhör åldersgruppen 12 till 34 år.

Podcasts för entreprenörer har skapat sig en betydande nisch mitt i denna boom och erbjuder lyssnarna affärsinsikter, strategier och inspirerande berättelser.

Oavsett om du är en blivande entreprenör i onlinevärlden eller en erfaren företagare som letar efter innovativa idéer för passiv inkomst, är den här bloggen något för dig.

Vår lista med 11 podcasts för entreprenörer som du måste lyssna på är utformad för att främja den tillväxtmentalitet som är avgörande för att navigera i entreprenörskapets komplexitet.

Varför entreprenörer bör lyssna på poddar

Entreprenörer som vill lyckas i den konkurrensutsatta affärsvärlden bör betrakta affärspodcasts som oumbärliga. Här är varför:

Tillgång till expertkunskap : Podcasts för entreprenörer erbjuder rika erfarenheter från verkligheten och insikter från framgångsrika entreprenörer. Program som Tim Ferriss Show och GaryVee Audio Experience innehåller intervjuer med ledande yrkesverksamma och ger lyssnarna en chans att lära sig av de bästa i branschen.

Ett brett spektrum av ämnen: Från de senaste tekniktrenderna till marknadsföringsstrategier täcker poddar ämnen som är viktiga för entreprenörers framgång, vilket garanterar ett brett spektrum av lärandemöjligheter.

Bekvämlighet och flexibilitet: Som ett lärandeverktyg gör poddar det möjligt för entreprenörer att ta till sig information på språng, vilket passar perfekt in i deras fullspäckade scheman.

Lyssna på framgångshistorier: Entreprenörer delar med sig av sina resor, både triumfer och utmaningar, och ger lyssnarna värdefulla perspektiv på hur man navigerar i affärsvärlden.

Lära av misslyckanden: Genom att höra om andras motgångar kan entreprenörer få insikter om riskhantering och resiliens.

Håll dig uppdaterad om branschtrender: Podcasts för entreprenörer diskuterar ofta nya tekniker och marknadsförändringar, vilket gör det möjligt för entreprenörer att ligga steget före och lära sig kontinuerligt.

Recensioner och rekommendationer av de bästa podcasts om entreprenörskap

Ta del av framgångsrika entreprenörers och pionjärers tankar genom dessa poddar och låt dig inspireras att förverkliga dina entreprenörsdrömmar. Här är några av de mest inflytelserika rösterna inom entreprenörsvärlden.

1. The GaryVee Audio Experience: Bra för entreprenörer

via Gary Vaynerchuk

Värd: Gary Vaynerchuk

The GaryVee Audio Experience är oumbärlig för både blivande och etablerade entreprenörer. Denna podcast, som leds av serieentreprenören och opinionsbildaren Gary Vaynerchuk, erbjuder en mängd kunskap om olika aspekter av entreprenörskap.

Vaynerchuk delar med sig av sin expertis om hur man utnyttjar sociala medier för att få företaget att växa, strategier för att skala upp onlineverksamheter, personlig varumärkesprofilering och mycket mer. Dessutom får lyssnarna ta del av praktiska råd från framgångsrika entreprenörer som navigerar genom affärsutmaningar.

Varför gillar vi det?

Garys direkta och insiktsfulla tillvägagångssätt, i kombination med hans omfattande erfarenhet inom teknik och marknadsföring, ger värdefulla lärdomar om hur man bygger ett varumärke och implementerar affärsstrategier. Hans intervjuer med branschledare erbjuder praktiska råd och inspiration för företagare i alla skeden.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

En kraftkälla för affärs- och marknadsföringskunskap

2. The Tim Ferriss Show: En källa till entreprenörsvisdom

via Apple Podcasts

Programledare: Tim Ferriss

The Tim Ferriss Show erbjuder djupgående intervjuer med affärsmagnater, bästsäljande författare och framgångsrika personer från olika områden. Ferriss är skicklig på att få fram deras rutiner, vanor och strategier som lyssnarna kan tillämpa direkt i sin entreprenörsresa.

Podcasten täcker många ämnen, från personlig utveckling och produktivitetstips till affärsstrategier och hälsoråd. Ferriss nyfikenhet och noggranna intervjustil ger lyssnarna en unik möjlighet att lära sig av erfarenheterna från världsledande aktörer.

Varför gillar vi det?

Ferriss metod att dekonstruera framgångsrika personers framgångsrecept erbjuder ett oöverträffat värde. Hans förmåga att fördjupa sig i de vanor och taktiker som har drivit individer till toppen inom sina respektive områden gör denna podcast till ett måste.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

Hans insikter i kombination med en rad talangfulla gäster har vad som krävs för att undersöka vad/hur/varför vi kan motivera vårt samhälle att fungera på en högre nivå, där var och en av oss bidrar på ett meningsfullt sätt.

3. How I Built This med Guy Raz: Lär dig av grundarnas resor

via Spotify

Programledare: Guy Raz

Guy Raz presenterar fängslande berättelser om entreprenörer och innovatörer som har format några av världens mest kända företag. Genom Raz engagerande berättande får lyssnarna en inblick i branschledarnas kamp, motgångar och genombrott.

Podcasten belyser de mänskliga berättelserna bakom stora företag och den beslutsamhet och kreativitet som krävs för att bygga ett imperium. Raz förmåga att få fram personliga anekdoter och avgörande ögonblick från grundarna kommer att inspirera alla som är på väg att bli entreprenörer.

Varför gillar vi det?

Raz berättelser ger liv åt entreprenörsresan och gör utmaningarna och triumferna med att bygga upp ett företag lättare att relatera till. Hans intervjuer med grundare ger en ärlig inblick i entreprenörskapets verklighet.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

En fantastisk show som har stått sig genom tiderna. Jag anser att Guy Raz är en mästare på det han gör. Hans talang är subtil men verklig.

4. Smart Passive Income: Förstå dynamiken i passiv inkomst

via Smart Passive Income

Värd: Pat Flynn

Pat Flynn fokuserar på att lära lyssnarna hur man skapar onlineverksamheter som genererar passiva inkomster. Genom att kombinera intervjuer, fallstudier och sina egna erfarenheter erbjuder Flynn praktiska strategier för att uppnå ekonomisk självständighet genom onlineentreprenörskap.

Denna podcast är en guldgruva för alla som vill förstå grunderna i onlineverksamhet, från affiliate-marknadsföring och produktutveckling till digitala marknadsföringsstrategier. Flynns praktiska råd och uppmuntrande ton gör komplexa begrepp tillgängliga för alla.

Oavsett om du vill diversifiera dina inkomstkällor eller bygga upp ett företag som ger dig mer frihet och flexibilitet, ger Smart Passive Income dig den vägledning du behöver för att förverkliga dina professionella mål.

Varför gillar vi det?

Flynns öppna delande av sina framgångar och misslyckanden ger lyssnarna en realistisk bild av hur man genererar passiva inkomster online. Hans tips är praktiska, beprövade och skräddarsydda för att hjälpa dig att öka din närvaro online.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

Jag har lärt mig mycket av Pat och hans gäster om podcasts och mycket annat. Han är äkta vara, talar med ärlighet och är ingen lurendrejare.

5. Masters of Scale med Reid Hoffman: Lärdomar om skalbarhet

via Startups Magazine

Värd: Reid Hoffman

LinkedIns medgrundare Reid Hoffman utforskar principerna för att skala upp ett företag genom samtal med några av världens mest framgångsrika entreprenörer. Podcasten är en blandning av unik berättarkonst och djupgående intervjuer som ger insikter i kända företags tillväxtstrategier.

Lyssnarna får tillgång till tankarna hos ledande VD:ar och grundare och upptäcker vikten av kultur, innovation och strategi för att skala upp företag. Hoffmans teorier om tillväxt testas och förfinas genom dessa samtal, vilket ger lyssnarna en värdefull lärdom.

Varför gillar vi det?

Hoffmans tillgång till framstående affärspersoner och hans erfarenhet som entreprenör gör Masters of Scale till en av våra favoritpodcasts för alla som är intresserade av dynamiken i affärstillväxt. Den ger en sällsynt inblick i beslutsprocesserna hos dem som framgångsrikt har skalat upp sina företag.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

Underhållande, engagerande, informativt.

6. Business Wars: Konkurrenssituationen i näringslivet

via Spotify

Värd: David Brown

Business Wars ger lyssnarna en inblick i de hårda konkurrensstriderna mellan företag som har format affärsvärlden. Denna podcast är perfekt för dig som fascineras av konkurrensen mellan branschjättarna och behandlar följande ämnen:

Den intensiva konkurrensen och strategierna som driver företag till branschledarskap

Hur konkurrens påverkar innovation, ledarskap, konsumenter och marknader

De egenskaper som krävs för att lyckas i konkurrensutsatta affärsmiljöer

Varför gillar vi det?

Den dokumentärliknande berättarstilen ger en djup inblick i strategierna och resultaten av stora företagskonflikter och lär oss om konkurrensstrategier och de personliga och professionella insatserna som står på spel.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

Business Wars ger dig den icke auktoriserade, verkliga historien om vad som driver dessa företag och deras ledare, uppfinnare, investerare och chefer till nya höjder – eller till ruin

7. Startup Stories—Mixergy: Mindre företag och utbildningsföretag

via Podbean

Värd: Andrew Warner

Mixergy är en plats där ambitiösa individer lär sig av erfarna mentorer genom insiktsfulla intervjuer och omfattande kurser. Det är värdefullt för entreprenörer inom teknik och utbildning, med fokus på:

De praktiska aspekterna av att starta och skala upp ett företag

Praktiska råd från en mångfald av entreprenörer

Insikter om kapitalanskaffning, produktutveckling och marknadsföringsstrategier.

Lärdomar från både framgångar och misslyckanden hos start-up-grundare.

Varför gillar vi det?

Med sitt omfattande arkiv och fokus på utbildningsteknik är Mixergy en viktig resurs för praktisk entreprenörskapsutbildning.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

Fantastisk värd, fantastiskt innehåll!

8. Entrepreneurs on Fire: Startups och helt nya entreprenörer

via Spotify

Värd: John Lee Dumas

Entrepreneurs on Fire syftar till att inspirera och utbilda nya entreprenörer med berättelser och strategier från framgångsrika affärspersoner. Podcasten fokuserar på:

Kända entreprenörers resor och framgångar

Strategier för att effektivt bygga upp och tjäna pengar på onlineverksamheter

Ett brett spektrum av ämnen, inklusive marknadsföring, nätverkande och produktivitet.

Daglig motivation och praktiska tips för entreprenörsutveckling

Varför gillar vi det?

De dagliga avsnitten och praktiska råden gör den till en självklar källa till inspiration och vägledning för entreprenörer i alla skeden.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

JLD vet hur man skapar engagemang!

9. The Skinny Confidential HIM & HER Show: Samtal om entreprenörskap

via Spotify

Programledare: Lauryn Evarts Bosstick och Michael Bosstick

Denna podcast erbjuder en unik blandning av entreprenörskap, livsstil och välbefinnande genom engagerande samtal med framgångsrika entreprenörer, kändisar och hälsoexperter. Den innehåller:

Insikter om affärstillväxt och personlig välbefinnande

Diskussioner om hälsa, välbefinnande och livsstilsoptimering.

Strategier för varumärkesbyggande, marknadsföring och sociala medier ur ett personligt perspektiv.

Varför gillar vi det?

Kombinationen av professionella råd om framgång och insikter om personlig hälsa och välbefinnande erbjuder en holistisk approach till entreprenörslivet.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

Smart och roligt! Jag älskar den här podcasten eftersom bredden på ämnen och gäster gör den smart och tankeväckande, men också underhållande och rolig!

10. HBR IdeaCast: Ledande tänkare inom affärsverksamhet och management

via Spotify

Programledare: Alison Beard och Curt Nickisch

HBR IdeaCast är en ledstjärna för dig som vill ligga steget före inom affärer och management. Denna podcast, direkt från Harvard Business Review, ger varje vecka insikter från de skarpaste hjärnorna inom området och täcker:

De senaste forskningsrönen och idéerna inom ledarskap, strategi och innovation.

Samtal med ledande affärspersoner och HBR-medarbetare

Fördjupade diskussioner om att leda team, driva förändring och navigera i framtidens arbetsliv.

Varför gillar vi det?

Harvard Business Reviews prestige och gästernas höga kaliber gör denna podcast till en ovärderlig källa för banbrytande affärsinsikter och ledningsstrategier.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

Bra podcast för dig som vill ha information om världen utanför din egen verksamhet. Får dig att tänka bredare och större. Bra grejer!

11. This Week in Startups: Veckovisa insikter i startup-världen

via Apple Podcasts

Värd: Jason Calacanis

This Week in Startups är din veckovisa sammanfattning av allt som rör startups, levererad av Silicon Valley-entreprenören och ängelinvesteraren Jason Calacanis. Det är ett måste att lyssna på och täcker:

De senaste startuptrenderna för entreprenörer, investerare och teknikentusiaster

Insiktsfulla intervjuer med start-up-grundare och riskkapitalister.

Uppdateringar om riskkapital, teknologitrender och strategier för framgångsrika startups.

Praktiska råd om hur du övervinner vanliga hinder för nystartade företag och hur du skalar upp din verksamhet.

Varför gillar vi det?

Jason Calacanis insiderperspektiv och nätverk ger lyssnarna exklusiva insikter och förstahandsråd från hjärtat av tech-startupvärlden.

Episoder du inte får missa

Vad säger lyssnarna?

Det finns inget liknande i Storbritannien. Jag är så glad att jag hittade detta, eftersom vi inte har något liknande i Storbritannien. Det finns så många insikter och berättelser som jag kan lära mig av och dela med mitt team.

Hur man använder poddar för att utveckla sitt företagande

Podcasts om företagande fungerar som resurser för tillväxt som förbättrar affärssinnet och främjar en tillväxtorienterad inställning hos nya entreprenörer. Så här får du ut mesta möjliga av dem.

Beprövade insikter för affärsplanering

De bästa podcasts om entreprenörskap innehåller ofta djupgående analyser av erfarenheter från personer som har lyckats i affärsvärlden. Blivande entreprenörer kan från dessa podcasts hämta praktiska råd och strategier som är direkt tillämpbara på deras affärsverksamhet.

De är en pålitlig källa till beprövade affärskoncept och fantastiska marknadsföringstips, och de bästa poddar lär dig till och med hur du skapar framgång för ditt eget företag. Du och ditt team kan lära er värdefulla lärdomar och tillämpa dem för att planera och utveckla ert företag.

Lektioner i entreprenörskap på språng

Podcasts om företagande är en värdefull resurs för blivande entreprenörer. Stora podcastplattformar erbjuder tillgång till podcasts för entreprenörer om olika ämnen, från nyheter om nystartade företag och affärstips för onlineföretag till komplexiteten i att driva familjeföretag. Det bästa är att du kan lyssna på dem när det passar dig och i din egen takt.

Podcasts för entreprenörer är också ett utmärkt alternativ för dem som vill lära sig av opinionsbildare, affärsexperter och onlineentreprenörer, men som inte är så intresserade av att läsa böcker. De erbjuder värdefull vägledning om hur man driver ett framgångsrikt företag.

Utveckla ett entreprenörstänkande genom poddar

Att följa även bara några av de bästa affärspodcastarna ovan kan stimulera personlig utveckling och tillväxt. Att regelbundet lyssna på podcasts främjar också en inställning till kontinuerligt lärande och anpassningsförmåga.

Dessa podcasts är avgörande för alla som vill utmärka sig i den konkurrensutsatta affärsvärlden, eftersom de erbjuder vägledning om många utmaningar och möjligheter. Till skillnad från affärskurser, som kan kosta skjortan, är den enda kostnaden du har för att lära dig från dessa podcasts för entreprenörer det du betalar för ditt plattformsabonnemang.

Framgångsrikt entreprenörskap med ClickUp

Inom entreprenörskap är det avgörande för framgången att hålla sig uppdaterad och lära sig nya saker kontinuerligt. Dessa podcasts för entreprenörer på stora podcastplattformar täcker allt från att driva ett familjeföretag till att hantera hård konkurrens mellan företag.

De är en rik källa till affärsråd, oavsett om du är en serieentreprenör, en erfaren företagsledare eller precis har börjat din entreprenörsresa.

Inspiration är bra, men du behöver rätt verktyg och infrastruktur för att förverkliga dina entreprenörsdrömmar. Eller bara för att komma igång.

ClickUp framstår som ett kraftfullt verktyg för nystartade företag, med funktioner som effektiviserar verksamheten, förbättrar samarbetet och ökar effektiviteten. ClickUp för nystartade företag minskar behovet av flera verktyg, vilket gör det enklare att hantera projekt, kommunicera med intressenter och bygga upp en blomstrande verksamhet.

ClickUps funktioner är särskilt fördelaktiga för entreprenörer som vill optimera sina processer och för team som fokuserar på att förbättra affärsprocesser. Låt oss titta på de viktigaste funktionerna som hjälper till att driva framgångsrika företag:

Uppgifts- och projektledning: ClickUps lösning ClickUps lösning för uppgiftshantering gör det möjligt för entreprenörer att tillämpa insikter från poddar genom att organisera arbetet i uppgifter och projekt med tydliga ansvariga och tidsplaner, vilket säkerställer att idéer implementeras på ett effektivt sätt.

Delegera enkelt arbete genom att tilldela uppgifter direkt till teamet eller @nämna dem i en kommentar för att omvandla dina tankar till åtgärder.

Tidsspårning : Denna funktion gör det möjligt för användare att övervaka hur mycket tid de lägger på specifika uppgifter. Det hjälper dem att prioritera aktiviteter som ger mest värde för deras verksamhet. : Denna funktion gör det möjligt för användare att övervaka hur mycket tid de lägger på specifika uppgifter. Det hjälper dem att prioritera aktiviteter som ger mest värde för deras verksamhet.

Spåra tiden manuellt med ClickUps funktion för manuell tidrapportering

Strategier för målsättning: ClickUps målsättningsfunktion gör det möjligt för entreprenörer att sätta upp tydliga, genomförbara mål med mätbara KPI:er. Den låter dig följa framstegen mot dessa mål och säkerställer att de är i linje med den övergripande affärsstrategin och tillväxten.

Planera ditt teams mål och strategier och konsolidera dem med hjälp av ClickUp Goals-instrumentpanelen

Mallar för värdeerbjudanden : Med ClickUps anpassningsbara mallar kan entreprenörer förfina sina värdeerbjudanden med hjälp av kunskap som de fått från poddar. Dessa mallar hjälper till att formulera unika affärserbjudanden på ett tydligt och övertygande sätt för att nå målmarknaderna.

Ladda ner den här mallen Kartlägg dina värdeerbjudanden med hjälp av anpassade mallar i ClickUp.

Automatisering : ClickUp hjälper till att effektivisera arbetsflöden genom att automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningsmejl eller uppgiftsfördelning. Detta ger mer tid för strategisk planering och lärande. : ClickUp hjälper till att effektivisera arbetsflöden genom att automatisera repetitiva uppgifter som uppföljningsmejl eller uppgiftsfördelning. Detta ger mer tid för strategisk planering och lärande.

Hantera kundautomatisering med ClickUps automatiseringsfunktioner

Dokumentation och wikis : I : I ClickUp Docs kan du samla och spara alla dina processdokument, policyer, kunskapsbaser och affärsplaner. Detta centrala arkiv stöder kontinuerligt lärande och samarbete för hela teamet.

Få en snabb överblick över alla dina anslutna undersidor och relationer på ClickUp Docs för att hålla ordning och hålla arbetet sammankopplat.

Driv ditt företag framåt med ClickUp

Podcasts för entreprenörer erbjuder lärdomar, inspiration och praktiska råd för alla som navigerar i komplexiteten kring att starta och växa ett företag. Oavsett om du befinner dig i ett tidigt skede av din startup eller skalerar ett etablerat företag kan du genom att lägga till dessa podcasts i din rutin avsevärt öka dina kunskaper och lära dig nya strategier för framgång.

Genom att integrera insikter från dina favoritpodcasts för entreprenörer med ClickUps robusta funktioner kan du ta itu med utmaningar, ta vara på möjligheter och driva ditt företag framåt.

Registrera dig på ClickUp idag för att utnyttja kraften i effektivitet, samarbete och innovation i dina entreprenörsprojekt.

Vanliga frågor

1. Vad är en podcast om entreprenörskap?

En podcast om entreprenörskap är ett digitalt ljudprogram som är utformat för att ge insikter, strategier och inspirerande berättelser från branschledare och experter inom en viss bransch. Dessa podcasts för entreprenörer innehåller ofta intervjuer med andra entreprenörer som delar med sig av sin resa mot stor framgång, utmaningar och lärdomar. Innehållet kan variera från praktiska råd om att starta och skala upp ett företag till diskussioner om de senaste trenderna inom teknik och innovation. De bästa podcasts för entreprenörer fungerar som en resurs för blivande och etablerade entreprenörer som vill utöka sina kunskaper och färdigheter.

2. Hur startar jag en podcast för entreprenörer?

Att starta en podcast för entreprenörer innebär flera viktiga steg, som börjar med att definiera din nisch och målgrupp. Fundera över vilket unikt perspektiv eller värde du kan ge dina lyssnare, vare sig det är genom att dela med dig av dina affärserfarenheter, intervjua andra företagsledare eller utforska ämnen som passiv inkomst eller affärserfarenhet. Investera i kvalitetsutrustning för inspelning och redigeringsprogramvara för att säkerställa att din podcast har professionell ljudkvalitet. Planera dina avsnitt och använd ett fråge- och svarformat för att engagera din publik och täcka ämnen på ett heltäckande sätt. Genom att marknadsföra din podcast på sociala medier och podcastplattformar kan du nå en bredare publik. Slutligen är konsekvens nyckeln; regelbundna avsnitt håller lyssnarna engagerade och lockar nya följare.

3. Har tidningen Entrepreneur en podcast?

Ja, tidningen Entrepreneur publicerar Entrepreneur Weekly, som riktar sig till personer som är intresserade av affärer och entreprenörskap. Denna podcast täcker olika ämnen som är relevanta för entreprenörer, inklusive startstrategier, affärstillväxt, ledarskap och innovation. Med intervjuer med branschledare ger podcasten från tidningen Entrepreneur lyssnarna inspirerande berättelser, värdefulla insikter och praktiska råd som hjälper dem att uppnå sina affärsmål. Genom sitt engagerande innehåll syftar podcasten till att inspirera, utbilda och stärka entreprenörer på deras resa mot framgång.