Topp 10 alternativ till Rask AI för videöversättning

Rask AI är ett populärt val för översättning och dubbning av videor.

Det har sina styrkor, men också sina begränsningar. Om du har använt det kanske du har märkt att dess engelska dubbningar kan låta platta och att vissa röster kan sakna ett naturligt flöde, vilket ofta kräver extra redigering. Dessutom kan det bli dyrt att översätta till flera språk med Rask, eftersom varje språk debiteras separat.

Efter noggrann forskning och testning har jag hittat 10 alternativ till Rask AI som är fullspäckade med funktioner för flerspråkig videoredigering, lokalisering och innehållsskapande.

I det här blogginlägget går vi igenom deras funktioner, begränsningar, priser och recensioner för att hjälpa dig att hitta det bästa alternativet för dina behov.

Men innan vi börjar, låt oss ta itu med en viktig fråga.

Vad ska du leta efter i alternativ till Rask AI?

Marknaden är full av olika AI-plattformar för videokommunikation. Innan du investerar bör du dock fokusera på specifika funktioner för att säkerställa att du väljer rätt.

Kärnfunktioner: Det verktyg du väljer bör erbjuda de primära funktioner du behöver, såsom automatisk transkription, översättning, skapande av undertexter, innehållsgenerering och AI-driven analys.

Tredjepartsintegrationer: Säkerställ kompatibilitet med annan programvara som du använder, till exempel Säkerställ kompatibilitet med annan programvara som du använder, till exempel AI-verktyg för videoredigering , innehållshanteringssystem eller samarbetsplattformar (t.ex. Slack, Google Workspace, OneDrive).

Kostnad och licensiering: Vissa verktyg tar betalt baserat på längden på den video som bearbetas, medan andra har prenumerationsmodeller. Välj ett verktyg med en prisstruktur som passar din budget och volym.

Användarvänlighet: Ett användarvänligt gränssnitt sparar tid så att du kan fokusera på kreativa uppgifter istället för felsökning. Tänk på inlärningskurvan för ditt team eller icke-tekniska användare.

Säkerhet och efterlevnad: Se till att plattformen uppfyller branschstandarder och regleringar som GDPR eller HIPAA och erbjuder kryptering för att skydda ditt proprietära innehåll.

Språkstöd: Välj något som stöder ett brett utbud av språk; du vill inte vara begränsad när du dubblerar innehåll för olika geografiska områden.

De 10 bästa alternativen till Rask AI

Låt oss titta på de 10 bästa verktygen du kan använda istället för Rask AI för videorelaterat arbete.

1. ClickUp (Bäst för hantering av videoflöden med AI-insikter och transkriptioner)

Videoprojekt kan bli komplicerade, särskilt när det gäller innehåll på flera språk, kampanjer, deadlines och team i olika tidszoner.

Men det är där ClickUp kommer till sin rätt.

Denna projektledningsprogramvara har många funktioner, såsom organisering av tillgångar, uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden, som förenklar detta arbete i varje steg.

ClickUp Clips är till exempel den ultimata skärminspelningsfunktionen för agila team.

Använd ClickUp Clips för att spela in en video och dela dina idéer på ett tydligt sätt.

Jag kan spela in en mötesreferat, en brainstorming-session eller till och med en snabb handledning från plattformen och konvertera dem direkt till ClickUp-uppgifter med bara ett klick.

Det gör asynkron videokommunikation enkel genom att låta mig tilldela deadlines, ägare och extra detaljer för sammanhanget till dessa uppgifter, så att rätt person kan vidta åtgärder vid rätt tidpunkt.

Tänk om det fanns ett sätt att slippa titta igenom en hel utbildningsvideo för att hitta en 10 sekunder lång sekvens som behövs för ett projekt?

Varje klipp transkriberas automatiskt med AI, vilket gör det enklare att skanna klippets höjdpunkter, klicka på tidsstämplar för att hoppa mellan olika delar av videon och kopiera utdrag för att använda där det behövs.

Du kan sedan dela klippet direkt – antingen genom att bädda in det direkt i ClickUp, skicka en offentlig länk eller ladda ner videofilen. Denna flexibilitet är avgörande om du arbetar med internationella team eller kunder. Clips Hub lagrar också alla klipp på ett ställe för enkel och snabb åtkomst.

Men det som verkligen gör ClickUp överlägset är dess integration med ClickUp Brain. Med dess AI-drivna sökfunktion kan du söka igenom dina klipptranskriptioner på några sekunder. Detta är enormt när du samlar information från äldre projekt eller letar efter specifika detaljer som finns begravda i gamla videor. Istället för att gräva igenom timmar av filmmaterial behöver du bara söka på nyckelord, så hittar du allt du behöver.

Låter bra, eller hur?

Optimera processerna för skapande, redigering och delning av video med ClickUp Brain.

ClickUp Brain hjälper dig att skriva videoskript, marknadsföringstexter och översättningsinnehåll, vilket säkerställer en smidig kreativ process från förproduktion till publicering. Det kontrollerar också automatiskt stavningen i dina dokument och uppgifter utan plugins eller tillägg.

ClickUps bästa funktioner

Använd ClickUp Goals för att definiera dina mål för videoproduktionen, till exempel att skapa en ny serie eller förbättra redigeringseffektiviteten. Dela upp dessa mål i genomförbara steg, såsom planering inför produktionen, filmning, redigering och granskning efter produktionen.

Visualisera framsteg, fira milstolpar och behåll motivationen genom att följa framstegen med ClickUp Goals.

Organisera dina videoskript och storyboards med ClickUp Docs ; samarbeta med ditt team om kreativa idéer, skissa upp dina strategier för videoinnehåll och länka enkelt relaterade klipp för sammanhang under redigering eller granskning.

Organisera alla dina dokument och wikis på ett ställe med ClickUp Docs

Få support för ett brett utbud av tredjepartsvideoverktyg som Loom för skärminspelningar, Otter.ai för transkription och Fireflies.ai för mötesanteckningar med ClickUp Integrations

Använd ClickUps universella sökfunktion för att snabbt hitta viktiga videofiler i ditt arbetsområde. Sök efter tidigare videoprojekt, manus, transkriptioner eller feedbackklipp.

Skydda dina videofiler och relaterade data från obehörig användning eller åtkomst med ClickUps robusta datasäkerhetsfunktioner, som säkerställer att känsligt innehåll hanteras på ett säkert sätt när du använder plattformen.

Begränsningar i ClickUp

Alla ClickUp-funktioner är för närvarande inte tillgängliga på mobilen.

ClickUp Brain ingår inte i Free Forever-planen.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

2. Synthesia (bäst för AI-driven videoproduktion)

via Synthesia

Vill du skapa en snygg video på ett annat språk – till exempel franska, tyska eller spanska – utan att behöva anlita skådespelare eller sätta upp en hel produktion? Jag har upptäckt att Synthesia är ett banbrytande verktyg för just det.

Det gör det enkelt att producera professionellt, lokaliserat videoinnehåll med hjälp av AI-avatarer och voiceovers. Synthesia stöder över 140 språk. Om du arbetar i ett team kan du dessutom dela dina videor direkt och bjuda in andra att kommentera och ge feedback.

Synthesias bästa funktioner

Anpassa dina videor med dina varumärkesfärger, logotyper och favoritavatarer.

Bläddra, duplicera och anpassa enkelt mallar för marknadsföring, utbildning och träningsvideor

Lägg automatiskt till undertexter på målspråket i din fil med hjälp av videöversättaren.

Synthesias begränsningar

De nuvarande AI-avatarerna blinkar inte, vilket märks i längre scener och påverkar videornas naturlighet.

Nya funktioner och justeringar av gränssnittet introduceras utan ordentlig information, vilket tvingar användarna att själva upptäcka förändringarna.

Priser för Synthesia

Gratis: 0 $/månad

Startpaket: 18 $/månad

Skapare: 64 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Synthesia-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (170+ recensioner)

3. Descript (Bäst för AV-redigering med overdubbningsteknik)

via Descript

Om du någonsin har önskat att det skulle vara lika enkelt att redigera ljud och video som att redigera ett Word-dokument, så gör Descript det möjligt. Behöver du justera dialogen i din video för en fransk publik? Redigera bara transkriptet så justeras ljudet i realtid.

Det jag verkligen gillade med Descript är hur det använder regenerativ AI för att ta bort bakgrundsljud och förbättra röster. Du behöver inte dyra mikrofoner eller ljudisolerade rum för att få högkvalitativt ljud med detta alternativ till Rask AI.

Descripts bästa funktioner

Redigera bort fyllnadsord och tysta luckor från videomeddelanden

Transkribera ljud på över 20 språk och lägg till talaretiketter med funktionen "Speaker Detective".

Använd funktionen för röstkloning; skriv bara och skapa talade ord med din röst.

Begränsningar för Descript

Enstaka fördröjningar har observerats vid arbete med stora filer.

Publiceringsfunktionerna är inte tillräckligt detaljerade och saknar verklig kontroll.

Descript-priser

Gratis

Hobbyanvändare: 19 $/månad per användare

Skapare: 35 $/månad per användare

Företag: 50 $/månad per användare

Företag: Anpassat

Betyg och recensioner av Descript

G2: 4,6/5 (570+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 170 recensioner)

4. VEED (Bäst för flerspråkig videoredigering online)

via VEED

Om du behöver släppa videor på flera språk snabbt, har VEED lösningen för dig. Du behöver inte ladda ner någon programvara eller hantera komplicerade inställningar – öppna bara din webbläsare, ladda upp din video och lägg till undertexter eller voiceovers på vilket språk du vill.

Dessutom är VEED:s onlinetranskriptionstjänst mer mångsidig än de flesta andra. Till skillnad från många verktyg som begränsar dig till ett enda format, kan du transkribera både ljud- och videofiler.

VEED:s bästa funktioner

Transkribera en 60-minutersfil på 10 minuter med "Auto Transcribe"; ladda ner den i alla populära format, inklusive MP3, WAV och MOV.

Ändra stil, typsnitt och färger på dina undertexter, animera dem och markera till och med specifika ord för extra effekt.

Skapa innehåll med hjälp av över 2 miljoner ljud- och videofiler från VEED:s royaltyfria bildbibliotek.

VEED:s begränsningar

Det finns ingen möjlighet att betona specifika ord eller fraser i funktionen "Text-till-tal".

Det saknas avancerade funktioner som multicam-redigering och 3D-effekter.

VEED-priser

Gratis

Lite: 18 $/månad per användare

Pro: 30 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

VEED-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 3,4/5 (över 50 recensioner)

5. Happy Scribe (Bäst för transkription och undertextning på över 120 språk)

via Happy Scribe

Om du ständigt arbetar med undertexter, transkriptioner och översättningar kommer detta verktyg inte att göra dig besviken.

Behöver du exportera dina filer i TXT, Word, PDF eller till och med AVID? Det gör du enkelt med Happy Scribe. Det underlättar också samarbetet med intressenter genom att du kan dela transkriptioner och undertexter i läs- eller redigeringsläge.

Det som dock stack ut för mig är noggrannheten och hastigheten hos denna uttrycksfulla tal-till-text-programvara som garanterar resultat av högsta kvalitet varje gång.

Happy Scribes bästa funktioner

Anlita transkriberare från Happy Scribe för att korrekturläsa dina AI-genererade transkriptioner på flera språk.

Skapa din egen ordlista genom att lägga till specialiserad terminologi (varumärken, slang, akronymer) för att förenkla översättningen.

Importera alla offentliga länkar och synkronisera verktyget med din nuvarande teknikstack, till exempel YouTube, Vimeo och Google Drive.

Begränsningar för Happy Scribe

Det finns ingen möjlighet att dela innehåll i batcher med interna team och externa intressenter.

Vissa användare har noterat att mindre stavfel tenderar att upprepas i podcasttranskriptioner.

Priser för Happy Scribe

Gratis

Grundläggande: 17 $/månad

Pro: 29 $/månad

Företag: 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Happy Scribe

G2: 4,8/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (35+ recensioner)

6. Lokalise (Bäst för översättningshantering och multimedieprojekt)

via Lokalise

Lokalise är en molnbaserad lokaliseringsprogramvara som hjälper dig att skräddarsy din innehållsstrategi för lokala marknader.

Du kan enkelt hantera plattformsoberoende översättningar samtidigt och exportera dem till rätt filer med korrekta namngivningskonventioner för varje plattform.

Lokalise integreras också med verktyg som Figma, GitHub, GitLab, Webflow och Jira, vilket gör arbetsflödena smidigare och effektivare.

Lokalises bästa funktioner

Översätt stora flerspråkiga projekt med Lokalises RESTful API, med enkla guider och mallar för snabbare installation.

Organisera lokaliseringsuppgifterna i arbetsflöden så att när en uppgift är klar startar nästa uppgift i arbetsflödet automatiskt.

Gör direktöversättningsändringar i realtid medan du surfar på din webbplats med LiveJS-redigeraren.

Lokalises begränsningar

Tangentbordsgenvägar flyttar inte automatiskt markören till nästa segment, vilket innebär att du måste använda musen för varje nytt segment.

Översättare har ingen möjlighet att ladda ner matchrapporter, vilket tvingar dem att förlita sig på ledningen när det gäller rapportens tidpunkt och ordantal.

Lokalise-priser

Gratis

Startpris: 140 $/månad

Essential: 270 $/månad

Pro: 990 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Lokalise-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 600 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 90 recensioner)

7. HeyGen (Bäst för AI-genererade avatarvideor med text-till-tal)

via HeyGen

Om du letar efter alternativ till Synthesia AI för att skapa avatarer av olika etniciteter, åldrar och stilar för dina videor, är HeyGen värt att kolla in. Det låter dig skapa innehåll på över 175 språk med hjälp av mer än 120 AI-avatarer, perfekt för att nå en mångfaldig publik.

Dess videöversättningsfunktion med ett klick kan översätta videor till över 40 språk och känner till och med igen flera talare. Även om den inte klonar den ursprungliga talarens röst kan du välja mellan över 300 människoliknande röster för att lägga till en voiceover.

HeyGens bästa funktioner

Om något låter konstigt i din video kan du ladda upp en röstinspelning för att träna AI:n att säga det rätt.

Integrera SRT-filer (ren text) som spårar dina undertexter för exakta översättningar och justering av manus.

Förbättra kundsupporten med interaktiva avatarer som kan prata med besökarna på din webbplats i realtid och ge dem den hjälp de behöver.

HeyGens begränsningar

Supportkvaliteten är ojämn, och vissa representanter erbjuder generiska lösningar som inte löser specifika problem.

Att regenerera samma video flera gånger är enligt uppgift dyrt på grund av kreditavgifter.

HeyGen-priser

Gratis

Skapare: 29 $/månad per användare

Team: 89 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

HeyGen-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (520+ recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 290 recensioner)

8. Wavel. ai (Bäst för AI-driven ljudberättelse som låter mänsklig)

Om du behöver hjälp med text-till-tal, AI-videodubbning eller AI-röstgenerering, använd Wavel. ai. Det är en allt-i-ett-programvara som levererar en uppslukande upplevelse – inte bara en generisk, platt röst.

För att nå din flerspråkiga publik kan du enkelt översätta din text till över 40 språk med AI-verktyg för bildtexter och undertexter.

Det som imponerade mig med denna AI-röstgenerator är möjligheten att lägga till naturligt klingande röster med regionala accenter, inklusive brittisk, australisk och indisk.

Wavel. ai bästa funktioner

Integrera ett lager av känslor i olika delar av AI-videon med en samling av över 1000 känslofyllda röster.

Omvandla dina fullängdsvideor till fängslande YT-kortfilmer, översatta till valfritt språk med undertexter.

Lägg till anteckningar och kommentarer till dina inspelningar medan du spelar in dem för att underlätta förståelsen för tittarna.

Wavel. ai begränsningar

Det kan ibland avbrytas om internetanslutningen inte är stabil.

Prissättningen kanske inte tilltalar alla, eftersom vissa användare kanske föredrar ett mer prisvärt alternativ med färre funktioner.

Priser för Wavel. ai

Gratis

Grundläggande: 25 $/månad

Pro: 40 $/månad

Företag: 80 $/månad

Wavel. ai betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 30 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

9. Dubverse (Bäst för automatisk videodubbning med anpassade röstalternativ)

via Dubverse

Om du vill lägga till autentiska röstkommentarer på flera språk till dina videor kommer du att uppskatta Dubverse. Inget mer manuellt inspelande eller tråkigt redigeringsarbete – det fångar essensen och känslan i ditt originalinnehåll.

Jag gillade också hur Dubverse automatiskt genererar perfekt synkroniserade, korrekta undertexter, vilket gör videorna tydliga och tillgängliga för alla tittare.

Dubverses bästa funktioner

Skapa voiceovers för manus som blandar språk med bara ett API-anrop

Skapa flera ljudfiler samtidigt – oavsett om det är en serie produktdemonstrationer, poddar eller handledningar.

Välj mellan över 200 röster som varierar i ålder, kön, tonfall och dialekt, och välj den perfekta rösten för dina videor.

Dubvers begränsningar

Tidsinställningen för den översatta voiceovern kanske inte alltid stämmer överens med originalrösten på grund av språkskillnader.

Krediterna tar snabbt slut vid stora projekt, och det finns ingen möjlighet att lägga till fler krediter utöver den månatliga gränsen.

Dubverse-priser

Pro: 18 $/månad

Supreme: 30 $/månad

Dubverse-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt antal recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

10. Colossyan Creator (bäst för att skapa hyperrealistiska AI-skådespelare)

via Colossyan

Behöver du en presentatör som kan tala över 30 språk? Med Colossyan Creator är det möjligt. Det använder AI-avatarer som ser ut och låter som riktiga människor, vilket gör det idealiskt för kreatörer som behöver lokalisera innehåll snabbt utan att offra den personliga touchen.

Du kan skapa videor direkt från text med hjälp av AI-avatarer och lägga till interaktivitet för att öka engagemanget.

Den inbyggda GPT-4 AI-skriptassistenten hjälper dig till och med att brainstorma idéer, förbättra ditt skrivande och påskynda videoproduktionen.

Colossyan Creators bästa funktioner

Anpassa videor med en digital avatar av dig själv genom att filma en 20 sekunder lång video från olika vinklar i olika miljöer och kläder.

Skapa AI-videor på över 70 språk och förmedla budskap mer effektivt på din målgrupps modersmål på bara några minuter.

Använd varumärkesresurser (logotyper, färger, textstilar och anpassade teckensnitt) i scenlayouter så att alla videoklipp blir enhetliga.

Begränsningar för Colossyan Creator

Att redigera innehåll med fördefinierade mallar kan vara tidskrävande, eftersom animationer inte alltid visas korrekt efter att de har tillämpats.

Avancerad anpassning är begränsad för användare med specifika behov, särskilt för detaljerad videoredigering och integrering av mer komplexa personaliserade element.

Priser för Colossyan Creator

Startpaket: 27 $/månad

Pro: 87 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Colossyan Creator-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 410 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

