Har du någonsin känt att din att göra-lista styr ditt liv istället för tvärtom?

Hjälp finns till hands. Notion, ett populärt verktyg för att organisera allt på ett ställe, har en kalendervy som många användare litar på. Denna vy låter användare visualisera kommande aktiviteter och deras deadlines i kalenderformat.

Låt oss gå igenom steg för steg hur du lägger till en kalender i Notion. Därefter undersöker vi några av verktygets begränsningar och visar varför ett alternativ kan vara ett bättre val för dina schemaläggningsbehov.

Låt oss sätta igång! 🙌

Hur man skapar en kalender i Notion

Det är relativt enkelt att skapa en kalender i Notion, men det är inte alltid uppenbart om du är ny på plattformen. Läs vidare så kommer du att ha din anpassade Notion-kalender igång på nolltid.

Steg 1: Skapa en ny sida `

Det första steget för att skapa en Notion-kalender är att öppna en av dina befintliga Notion-sidor eller skapa en ny.

Om du börjar från scratch klickar du på knappen Ny sida i ditt arbetsområde. Härifrån kan du namnge din kalender, lägga till ikoner, infoga ett omslag och ställa in resten som du vill.

via Notion

Steg 2: Konfigurera din databas

När du har konfigurerat dina Notion-sidor måste du skapa en databas. Databaser i Notion är mångsidiga och fungerar som ryggraden för många typer av innehållsorganisation.

För att skapa en ny kalender följer du dessa enkla steg:

På den nya sidan väljer du "Tabell" bland innehållsalternativen (detta skapar en grundläggande databas).

via Notion

Lägg till kolumner som Projekt Namn , Förfallodatum , Prioritet eller andra relevanta fält.

Byt namn på varje kolumn genom att klicka på kolumnrubrikerna och välja en egenskap (t.ex. text, person osv.).

Ange data i tabellens rader

Din databas är nu klar!

Du kan hoppa över detta steg om du redan har en databas på en tidigare skapad Notion-sida.

Med bara ett klick kan du förvandla din befintliga databas till en kalenderlayout. Låt oss se hur det fungerar i nästa steg.

via Notion

Steg 3: Välj kalendervyn

När du har skapat din sida och databasen är det dags att växla till kalendervyn och använda Notion som din app för arbetsplanering. Överst till höger på Notions sida i din databas ser du tre punkter.

Klicka på den så öppnas en rullgardinsmeny. Klicka på "Layout" bland de tillgängliga alternativen. Välj "Kalender" för att växla från endast "Tabell"-vyn.

via Notion

Nu har du en kalendervy över alla dina poster. Notion konverterar automatiskt befintliga egenskaper till denna vy och visar alla schemalagda uppgifter och poster i ett lättläst kalenderformat.

via Notion

Steg 4: Anpassa din kalender

Nu när du har ställt in din kalender är det dags att få den att fungera för dig. I Notion kan du anpassa din kalender genom att lägga till olika egenskaper till varje händelse.

Du kan till exempel tilldela olika egenskaper till varje post, ställa in prioritetsnivå eller status och till och med länka till andra sidor. Du kan också dra och släppa uppgifter mellan dagar för att snabbt justera deadlines.

En av fördelarna med Notion är dess flexibilitet. Om du hanterar flera projekt eller uppgifter kan du filtrera din kalender så att den endast visar de objekt du behöver fokusera på, vilket gör att du inte blir överväldigad.

via Notion

Steg 5: Schemalägg objekt direkt från kalendern

När du har konfigurerat din onlinekalender kan du fortsätta att schemalägga och synkronisera dina projektleveranser! Lägg till händelser, deadlines och mer genom att klicka på ett datum i kalendern. Fyll i detaljerna, såsom beskrivningar och medarbetare.

via Notion

Steg 6: Justera kalenderinställningarna

Glöm inte att finjustera dina kalenderinställningar. I Notion kan du till exempel välja startvecka på en specifik dag, välja tidszon och visa uppgifter i olika vyer utifrån dina preferenser. Beroende på ditt arbetsflöde kan du växla mellan dagliga, veckovisa eller månatliga översikter.

via Notion

Begränsningar vid användning av Notion för att skapa kalendrar

Det är visserligen användbart att skapa en kalender i Notion, men plattformen har några begränsningar som kan hindra dess effektivitet för större team eller mer komplexa arbetsflöden. Här är några vanliga utmaningar som du kan stöta på:

Brist på inbyggda påminnelser: Kräver integration med ytterligare verktyg för aviseringar, vilket gör det obekvämt för användare som söker en allt-i-ett-lösning.

Begränsad visuell anpassning: Erbjuder grundläggande grafik med minimala alternativ för färgkodning eller anpassade layouter, vilket hindrar möjligheten att visualisera komplex schemaläggning på ett ögonblick.

Ingen djupgående metod för att konfigurera beroenden: Saknar avancerade projektledningsfunktioner som uppgiftsberoenden, vilket gör det svårt för team som hanterar stora projekt att spåra hur förseningar kan påverka leveranser.

Informationsöverbelastning: Blir rörigt och överväldigande för användare som hanterar flera projekt, vilket minskar skalbarheten för omfattande arbetsbelastningar.

Begränsad tidsspårning: Kräver externa integrationer för effektiv tidsspårning, vilket kanske inte uppfyller behoven hos användare som behöver inbyggd tidshanteringsfunktionalitet.

Dessa begränsningar kan göra Notions kalendrar mindre än idealiska för användare med komplexa schemaläggningsbehov eller för dem som behöver sömlös integration med andra kalendersystem. Lyckligtvis finns det en mer robust lösning som åtgärdar dessa begränsningar och erbjuder ännu kraftfullare funktioner.

Skapa kalendrar med ClickUp

Om du är orolig för att stöta på hinder när du ställer in komplexa projekt och uppgifter i Notion-kalendern, kommer ClickUp till undsättning. Som ett allt-i-ett-verktyg för projektledning är ClickUp den kompletta appen för arbete som kan öka din produktivitet avsevärt.

ClickUps kalendervy fungerar utmärkt. Oavsett om du organiserar personliga åtaganden, hanterar ett teams arbetsbelastning eller jonglerar flera projekt, erbjuder ClickUp en kalenderupplevelse som gör planering, schemaläggning och uppföljning smidig.

Låt oss se hur ClickUps kalender kan göra ditt liv enklare genom att erbjuda mer flexibilitet och kraft än du kanske har upplevt med Notion.

Tänk dig följande: istället för att hoppa mellan flera kalendrar eller kämpa för att se hur dina leveranser passar ihop, kan du se alla dina projekt på ett och samma ställe. Det är precis vad ClickUps kalendervy låter dig göra.

Det är inte bara en enkel att göra-lista eller ett evenemangsschema. Inom samma utrymme kan du hämta evenemang från flera projekt, visualisera deadlines och till och med schemalägga och hantera möten.

Behöver du flytta en deadline eller omprioritera en leverans? Inga problem. Det modulära gränssnittet gör det otroligt enkelt att flytta händelser – mycket enklare än att manuellt justera poster i Notion-kalendern.

Få en samlad översikt över all viktig projektinformation med ClickUp-kalendern.

Dessutom låter ClickUp dig utnyttja AI för kalendervyer. ClickUp Brains AI-projektledare ger omedelbara och smarta uppdateringar om framstegen för uppgifterna i kalendervyn, så att du inte behöver växla till en annan skärm för att kontrollera dem.

Spara tid genom att utnyttja AI-drivna ClickUp Brain för statusuppdateringar.

Som Mike Coombe, MCM Agency, uttrycker det:

Med tillägget av ClickUp AI är jag effektivare än någonsin! Det sparar mig tre gånger så mycket tid som jag tidigare lade på projektledningsuppgifter. Det har inte bara förbättrat min produktivitet, utan också väckt min kreativitet.

Vill du ha en mer visuellt organiserad kalender? Med ClickUp kan du färgkoda uppgifter, lägga till anpassade fält och justera vyer för att skräddarsy kalendern efter dina behov.

På så sätt kan du fokusera på det som är viktigast utan att bli överväldigad av informationsöverflöd. Organiserar du projekt eller teamarbete? Använd färgkodning efter prioritet, teammedlem eller projekttyp för att göra din kalender så tydlig som möjligt.

Färgkod händelser, konfigurera påminnelser i innehållskalendern och möjliggör enkelt teamsamarbete med ClickUp-kalendern.

Dessa funktioner gör ClickUp perfekt för dem som hanterar flera storskaliga projekt eller teambaserade leveranser – något som Notion Calendar helt enkelt inte kan hålla jämna steg med.

Sömlös integration med Google Kalender

En av de utmärkande funktionerna som gör ClickUp bättre än Notion är den förbättrade integrationen med Google Kalender. Med tvåvägssynkronisering kommer alla uppdateringar du gör i ClickUp automatiskt att återspeglas i din kalender – och tvärtom. Denna integration är en gamechanger för dem som jonglerar med både privata och arbetsrelaterade kalendrar.

Du behöver inte längre oroa dig för dubbelbokningar eller missade möten eftersom du glömt att synkronisera mellan verktygen. Allt sköts automatiskt åt dig. Detta är särskilt användbart för distansarbetande team eller team med flexibla scheman som behöver hantera sin tid på olika plattformar.

Tidshantering och spårning: mer än enkel schemaläggning

ClickUp är inte bara ett kalenderverktyg, utan ett fullfjädrat tidshanteringssystem och produktivitetsguide. Tänk dig att du har en hektisk dag fylld med möten, uppgifter och deadlines. ClickUp hjälper dig inte bara att schemalägga dessa händelser, utan låter dig också spåra din tid.

För frilansare, byråer eller alla som arbetar med kundbaserade projekt är detta ovärderligt för fakturering av kunder eller helt enkelt för att övervaka hur du spenderar dina arbetstimmar.

Dessutom ser ClickUps påminnelser och aviseringar till att du aldrig missar ett möte eller en viktig deadline. Du kan ställa in automatiska påminnelser för både enskilda uppgifter och hela projekt, så att du alltid har koll på ditt arbete.

Kalendermallar för att öka produktiviteten

Vi har alla varit där – stirrat på en tom kalender och undrat var vi ska börja. Att börja från scratch kan kännas överväldigande, särskilt när man hanterar ett fullspäckat schema eller komplexa projekt.

Varför slösa tid på att skapa en kalender från grunden när ClickUp har optimerade, anpassningsbara mallar för planering som du kan komma igång med med bara ett klick? Här är en översikt över två utmärkta mallar som kan förändra hur du hanterar din tid och dina uppgifter.

ClickUp-kalenderplaneringsmall

När du jonglerar med flera projekt, möten och deadlines är ClickUps kalenderplaneringsmall som att ha en organiserad assistent vid din sida. Det är inte bara en vanlig kalender – det är ett dynamiskt verktyg som låter dig hantera allt från dagliga uppgifter till långsiktiga mål, allt på ett och samma ställe.

Ladda ner den här mallen Håll koll på kommande evenemang och milstolpar med ClickUps kalenderplaneringsmall.

Mallen erbjuder en utmärkt struktur direkt från start, men dess verkliga styrka ligger i dess flexibilitet. Du kan anpassa den efter dina exakta behov. Om du till exempel arbetar med en produktlansering kan du lägga till anpassade fält som lanseringsfaser, teamuppdrag och uppgiftsberoenden. Om du behöver en daglig planerare kan du helt enkelt minska komplexiteten och få ett lättanvänt personligt verktyg.

ClickUps kalenderplaneringsmall låter dig växla mellan olika vyer beroende på vad du fokuserar på. Vill du se allt som händer den här veckan? Använd veckokalendervyn. Behöver du ett bredare perspektiv? Växla till månadsvyn.

Om du hanterar flera teamprojekt gör den här mallen det enkelt att visualisera varje teammedlems arbetsbelastning, vilket säkerställer att uppgifterna fördelas jämnt och att deadlines hålls. Du kan till och med integrera ClickUps tidsspårningsfunktioner för att övervaka hur mycket tid som läggs på varje uppgift i själva kalendervyn, vilket gör det till ett fantastiskt verktyg för att optimera produktiviteten.

ClickUp-kalender Mall för att-göra-lista

Alla projekt kräver inte komplex planering, och därför är ClickUps kalender- och att göra-lista-mall ovärderlig. Den är utformad för individer eller team som behöver ett smidigt sätt att hålla reda på dagliga uppgifter, ärenden eller små projekt utan att det blir rörigt.

Ladda ner den här mallen Gå in på detaljerna för varje uppgift och kontrollera snabbt framstegen med ClickUps kalender- och att göra-lista-mall.

Denna mall är utformad för användare som behöver något enkelt men effektivt. Oavsett om du hanterar en daglig checklista med personliga ärenden eller spårar uppgifter för ett litet projekt, ger kalenderns att göra-lista-mall dig en tydlig, organiserad struktur som hjälper dig att fokusera på vad som behöver göras.

Ibland behöver du bara en lista för att hålla koll på dina prioriteringar. Med den här mallen kan du snabbt sätta deadlines, tilldela prioriteringar och bocka av punkter efterhand.

En unik funktion i denna mall är möjligheten att ställa in återkommande uppgifter. Anta till exempel att du behöver följa upp ett projekt varje måndag eller skicka en veckorapport. I så fall kan denna mall automatiskt fylla i dessa uppgifter, vilket sparar dig från att manuellt ange samma uppgift varje gång.

Välj ClickUp för en robust kalenderupplevelse

Både Notion och ClickUp är användbara appar för delade kalendrar. Notion-kalendern är utmärkt för grundläggande schemaläggning och uppgiftshantering, men den erbjuder kanske inte den djup och flexibilitet som många användare behöver för mer komplexa arbetsflöden. ClickUp erbjuder däremot en mer kraftfull, integrerad lösning som täcker allt från projektets tidslinjer till tidrapportering och anpassade arbetsflöden.

Om du är trött på att jonglera mellan olika verktyg eller hitta lösningar på Notions begränsningar, kan du ligga steget före med ClickUp. Med sina avancerade funktioner, smidiga integrationer och flexibla anpassningsmöjligheter kan ClickUp hjälpa dig att hålla ordning och hantera din tid effektivt.

Registrera dig för ett gratis ClickUp-konto idag! 🚀