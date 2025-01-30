De 13 bästa konkurrenterna till Planview för att öka portföljens prestanda

Hantera produktportföljer utan rätt verktyg? Det är som att jonglera med brinnande svärd på en enhjuling.

Kaotiskt och riskabelt.

Jag har själv sett hur produktportföljverktyg ökar intäkterna och kundnöjdheten. Planview är ett populärt val, men det är kanske inte det bästa alternativet för alla företag.

Att hitta rätt lösning är dock resurskrävande och kräver tid som vi ofta inte har.

Men oroa dig inte! För att påskynda processen har ClickUp-teamet och jag sammanställt en lista över de 13 bästa konkurrenterna till Planview som du bör överväga. Från för- och nackdelar till priser – jag går igenom allt du behöver för att fatta ett välgrundat beslut.

Vad ska du leta efter hos Planviews konkurrenter?

Låt oss sätta ribban innan vi går in på listan över Planviews konkurrenter. Här är fem funktioner som är ett måste för alla verktyg som tävlar om den platsen:

Användarvänlighet: Alla produktteam föredrar ett intuitivt användargränssnitt framför ett som är för komplicerat att navigera i. Leta därför efter alternativ som är snabba att komma igång med, utan att det krävs veckor av utbildning.

Anpassning: En universallösning fungerar sällan inom En universallösning fungerar sällan inom projektportföljhantering . Planviews konkurrenter måste ha en hög grad av anpassningsbarhet. Detta inkluderar att skräddarsy arbetsflöden och justera portföljdashboards efter varje unik process.

Samarbetsverktyg: Silos är framstegets fiende. Jag skulle överväga en plattform som erbjuder smidig kommunikation och teamsamarbete. Detta görs bäst med chatt- eller live-redigeringsfunktioner.

Analytiska insikter och visualiseringar: Ett strategiskt portföljhanteringsverktyg har datadrivna resurshanteringsfunktioner och analysbaserade visualiseringar. Detta inkluderar även Ett strategiskt portföljhanteringsverktyg har datadrivna resurshanteringsfunktioner och analysbaserade visualiseringar. Detta inkluderar även strategiska projektledningsfunktioner såsom riskhantering.

Integrationsmöjligheter: Din teknikstack kommer inte att försvinna. Det verktyg du väljer måste kunna integreras med befintliga verktyg som CRM, projektledningsprogramvara och finansiella system.

Även om dessa faktorer är avgörande är det också viktigt att komma ihåg att det verktyg du väljer måste passa väl in i din budget och motivera den.

De 13 bästa alternativen till Planview att överväga

Oavsett om du söker förbättrade projektledningsfunktioner, bättre samarbetsverktyg eller bättre integrationsmöjligheter har experterna på ClickUp och jag sammanställt en lista över de 13 bästa alternativen till Planview som kommer att underlätta dina arbetsflöden och öka produktiviteten.

1. ClickUp (Bäst för övergripande projekt- och portföljhantering)

Planera funktionsutvecklingar, spåra portföljplaner och visualisera datadrivna insikter med ClickUp Portfolio Management Software

ClickUp Portfolio Management är den perfekta allt-i-ett-mjukvarulösningen för allt som har med PMO att göra, särskilt produktportföljer.

Som veteran inom projektledning integrerar ClickUp smidigt uppgiftshantering, dokumentation och kommunikation i en enda plattform. Det erbjuder också anpassningsbara målsättningar och anpassningsbara instrumentpaneler för en helhetsbild av produktportföljen.

Om företag behöver ett verktyg som erbjuder insikter i realtid och som är kraftfullt men ändå lätt att använda, är ClickUp det perfekta valet.

Förutom en dedikerad portföljlösning är ClickUp också en omfattande projektledningsprogramvara som täcker hela processen från början till slut.

Från att säkerställa strategisk anpassning till att visualisera roadmaps och uppgifter – driv portföljens prestanda med ClickUp Project Management Software

ClickUp Project Management Software är en robust projektledningslösning som ökar produktiviteten och effektiviteten från design till genomförande.

Precis som sin portföljhanteringslösning erbjuder den också verktyg för omedelbar automatisering och visuell rapportering. Detta är avgörande för att effektivisera arbetsflöden och datadrivna beslut.

Team älskar det offentliga ClickUp API, som är perfekt för att kartlägga anpassade lösningar eller portföljmått. ClickUp har också över 30 plattformsverktyg och mer än 1000 integrationer för att möta alla unika behov.

ClickUp erbjuder också ett flertal projektledningsramverk och mallar för portföljhantering som färdiga lösningar. Här är två fördesignade ramverk som sparar tid utan att kompromissa med viktiga funktioner:

Läs mer: Hur man skapar en projektplan i 5 steg (med exempel och mallar) om du vill komma igång med din produktstrategi.

ClickUps bästa funktioner

visualiseringsverktyg som Brainstorma portföljplaner direkt medsom ClickUp Mind Maps . Detta är den perfekta plattformen för idéhantering för att samordna alla förväntningar och milstolpar.

uppnå produktstrategimål med . Detta hjälper också till att anpassa produktportföljens mål till organisationens mål. Spåra ochmed ClickUp Goals Detta hjälper också till att anpassa produktportföljens mål till organisationens mål.

AI-verktyg , ClickUp Brain. Hämta produktkunskap, sammanfatta portföljuppdateringar och skapa reviderade produktstrategier med plattformens

. Denna uppgiftshanteringsfunktion säkerställer att varje projekt genomförs smidigt i alla portföljer. Organisera och hantera utvecklingsuppgifter effektivt med ClickUp Tasks Dennasäkerställer att varje projekt genomförs smidigt i alla portföljer.

analytiska insikter i realtid med anpassningsbara Visualisera portföljens hälsa ochi realtid med anpassningsbara ClickUp-instrumentpaneler.

Organisera flera portföljprojekt enkelt med . enkelt med ClickUp Hierarchy

Integrera sömlöst med över 1000 verktyg med hjälp av med hjälp av ClickUp Integrations . Detta gör det också möjligt att väva in inbyggda system som ClickUp CRM och ClickUp HR Management för att förbättra dataflödet och produktteamets effektivitet.

Begränsningar för ClickUp

Det kan ta tid att anpassa instrumentpaneler för specifika portföljbehov.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD/månad per medlem

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

2. Microsoft Project and Portfolio Management (bäst för stora affärsprojekt)

via Microsoft

Nästa på listan över Planviews konkurrenter är Microsoft, ett kraftpaket inom produktivitetsverktyg. Det ger stora team dynamiska visualiseringar och intuitiva samarbetsverktyg.

Detta sagt är denna programvaras desktop-applikation endast byggd för Windows OS, och webbläsarfunktionerna är relativt begränsade.

Microsoft Project och Portfolio Management – de bästa funktionerna

Använd dess sofistikerade hotinformationssystem för att skydda känslig information.

Använd avancerade visualiseringsfunktioner, inklusive Gantt-diagram, kritisk väg-analys och budgetrapporter, för att förbättra förståelsen för projektet.

Integrera med Microsofts ekosystem, inklusive verktyg som Teams, SharePoint, Power BI och Azure, för att förbättra arbetsflödets effektivitet.

Begränsningar i Microsoft Project och Portfolio Management

Omfattande funktioner är svåra att upptäcka och lära sig

Mindre team kommer att uppleva att priserna är högre än hos Microsofts konkurrenter

Priser för Microsoft Project och Portfolio Management

Prenumeration: 55 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Engångsköp: Från 679,99 dollar.

Betyg och recensioner av Microsoft Project och Portfolio Management

G2: 4/5 (över 1 600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 1 900 recensioner)

3. Oracle (bäst för ERP-integration och fokus på efterlevnad)

via Or ac le

Oracle är en mjukvarujätte som är känd för sina ERP- och produktlivscykellösningar. Om du vill integrera portföljhantering i dina planeringssystem är detta verktyg ett utmärkt val. Det gör det möjligt för företag att aktivt tillämpa efterlevnadsprotokoll och anta en kvalitetsinriktad strategi för projektplanering.

Lösningen är omfattande, men kräver betydande utbildning och expertis hos personalen.

Oracle bästa funktioner

Hantera komplexa projektportföljer effektivt för att möjliggöra strategisk planering och prestationsuppföljning.

Integrera med ERP-system för att enkelt få tillgång till finansiella och operativa data för förbättrad projektledning.

Säkerställ efterlevnad av lagkrav och branschstandarder genom inbyggda kontroller.

Oracle-begränsningar

Höga licens- och implementeringskostnader är ett hinder för mindre organisationer.

All anpassning medför extra arbete, kostnader och expertis.

Oracle-priser

Anpassade priser

Oracle-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (26 recensioner)

Capterra: Inte tillräckligt med recensioner

4. Asana (Bäst för effektiv uppgiftshantering)

via Asana

Asanas främsta fördel är dess engagerande gränssnitt, som ger en tydlig översikt och främjar transparens. Det erbjuder också portföljevyer för att spåra resurser direkt och automatisering av arbetsflöden för att hjälpa projektledare att optimera spårning och genomförande.

Trots sin mångsidighet saknar den dedikerade portföljhanteringsfunktioner för att hantera komplexa projektportföljer.

Asanas bästa funktioner

Använd ett användarvänligt gränssnitt och fantastiska samarbetsfunktioner för att förbättra teamarbetet och projektets framgång.

Anpassa dig till olika affärsstilar med flexibla projekt- och uppgiftshanteringsfunktioner.

Öka produktiviteten och förenkla processerna genom omfattande integrationer med populära verktyg.

Asanas begränsningar

Resurshanteringsfunktionerna är inte lika robusta som tillgängliga alternativ till Asana.

Rapporterings- och analysfunktionerna kanske inte ger den djupgående insikt som krävs för strategiska beslut.

Asanas priser

Personligt: 0 dollar

Startpaket: 8,50 $/månad per användare

Avancerad: 19,21 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Enterprise+: Anpassade priser

Asana-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 10 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 900 recensioner)

5. Jira (Bäst för agila metoder och arbetsflödeshantering)

via Jira

Jira är en kapabel portföljhanteringslösning med anpassningsbara arbetsflöden och anpassningsbara instrumentpaneler. Den utmärker sig genom agila metoder för uppgifts-, beroende- och resurshantering i hela portföljen.

Implementeringen kan dock bli besvärlig utan ett befintligt Atlassian-ekosystem.

Jiras bästa funktioner

Använd kraftfulla funktioner för ärendehantering och agil projektledning för att säkerställa effektiv produktutveckling.

Anpassa arbetsflöden och utnyttja ett plugin-ekosystem för att anpassa dig till alla produktstrategier och processer.

Integrera med över 2000 andra verktyg för att förenkla din teknikstack.

Jiras begränsningar

Portföljhanteringsfunktionerna kan vara begränsade jämfört med andra konkurrenter till Planview som har dedikerade portföljhanteringsverktyg.

Kommer med en brant inlärningskurva som leder till längre införandetider och dedikerad utbildning.

Jira-priser

Gratis

Standard: 7,16 $/månad per användare

Premium: 12,48 $/månad per användare (priset varierar beroende på antalet användare)

Företag: Anpassade priser

Jira-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 5 900 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 14 500 recensioner)

6. Smartsheet (bäst för projektuppföljning i kalkylbladsformat)

via Smartsheet

När jag övervägde alternativ med ett bekant gränssnitt kom Smartsheets tabellformat direkt till minnet. Denna konkurrent till Planview är enkel att använda, erbjuder kraftfulla visualiseringar och har anpassningsbara funktioner för vägkartläggning.

Smartsheet är ett relativt prisvärt alternativ för små team, men portföljhanteringsfunktionerna måste köpas som tillägg.

Smartsheets bästa funktioner

Dra nytta av de prisvärda prisalternativen jämfört med många andra projektledningsverktyg.

Använd kraftfulla, anpassningsbara rapporteringsverktyg och projektvisualiseringar för att få värdefull projektinformation.

Smartsheets begränsningar

Inte lämplig för att hantera större portföljer med många projekt och komplexa beroenden.

Sidorna uppdateras inte i realtid.

Smartsheet-priser

Pro: 12 USD/månad per användare

Företag: 24 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Avancerad arbetshantering: Anpassade priser

Smartsheet-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 16 900 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 300 recensioner)

7. Wrike (Bäst för mycket tvärfunktionella projekt)

via Wrike

Wrike är idealiskt för projekt som involverar flera intressenter och värdeströmhantering. Dess intuitiva funktioner, såsom Gantt-diagram, uppgiftshantering och samarbete i realtid, gör det enkelt för team att planera, genomföra och följa upp projekt på ett effektivt sätt.

Med tanke på dess anpassningsbara funktioner är Wrike perfekt för snabbrörliga miljöer och små till medelstora team.

Trots att den är kraftfull kräver denna lösnings avancerade funktioner och funktionalitet ofta särskild utbildning.

Wrikes bästa funktioner

Anpassa arbetsflöden och vyer enkelt efter specifika projektbehov och preferenser.

Utnyttja funktioner för kommunikation och samarbete i realtid för att främja smidigt teamarbete.

Anslut flera tredjepartsapplikationer för att möjliggöra smidig datadelning och hantering.

Wrikes begränsningar

Funktionerna kan bli överflödiga och överväldigande för enkla projekt.

Prisalternativen passar inte medelstora till stora organisationer.

Wrike-priser

Gratis

Team: 9,80 $/månad per användare

Företag: 24,8 $/månad per användare

Företag: Anpassade priser

Pinnacle: Anpassade priser

Wrike-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 3700 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 2600 recensioner)

8. LiquidPlanner (Bäst för prediktiv projektplanering)

via LiquidPlanner

En av de bästa konkurrenterna till Planview, LiquidPlanner, lägger tonvikten på att automatisera planeringen för att förenkla projektledningen. Detta verktyg är en projektledningslösning som utmärker sig inom prediktiv schemaläggning och resurshantering. Det genererar realistiska projektplaner baserade på tillgängliga resurser.

LiquidPLanner erbjuder visserligen utmärkt kontroll och förutsägbarhet, men har begränsade portföljhanteringsfunktioner jämfört med konkurrenterna.

LiquidPlanners bästa funktioner

Optimera projektets tidsplaner och resursallokering med automatiserad och prediktiv schemaläggning.

Använd det intuitiva dra-och-släpp-gränssnittet för effektiv prioritering och uppdatering av uppgifter.

Förbättra teamarbetet och överskådligheten mellan projekt med funktioner för samarbete och kommunikation i realtid.

Begränsningar för LiquidPlanner

Det är tidskrävande att ställa in komplexa projektberoenden och resursbegränsningar.

Unika funktioner för schemaläggning och resurshantering kan ta tid att lära sig.

Priser för LiquidPlanner

Essentials: 15 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Professional: 28 USD/månad per användare (faktureras årligen)

Ultimate: 42 $/månad per användare (faktureras årligen)

LiquidPlanner-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 250 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 650 recensioner)

9. Basecamp (bäst för enkelt projektsamarbete)

via Basecamp

Basecamp är ett verktyg för projektledning och teamkommunikation känt för sin enkelhet och fokus på att eliminera onödiga funktioner. Denna lösning infogar samarbete i allt – från centraliserade diskussioner och schemaläggning till fildelning.

Utöver den minimalistiska designen och användarvänligheten är det viktigt att komma ihåg att Basecamps funktioner främst är avsedda för samarbete, inte hantering.

Basecamps bästa funktioner

Säkerställ att viktig uppgiftshantering är tillgänglig med ett användarvänligt gränssnitt.

Främja realtidskommunikation mellan teammedlemmarna genom inbyggd chatt och automatiska incheckningar.

Hantera flera projekt enkelt med projektvyer på en enda sida

Basecamps begränsningar

Andra alternativ till Basecamp har mer robusta rapporteringsverktyg.

Tidsspårning är inte tillgängligt

Begränsade prisalternativ och ingen gratisplan för grundliga tester

Basecamp-priser

Basecamp: 15 USD/månad per användare

Basecamp Pro Unlimited: 349 $/månad (obegränsat antal användare)

Basecamp-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 5 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 400 recensioner)

10. Monday.com (Bäst för visualisering av arbetsflöden)

Monday.com är en av de populära konkurrenterna till Planview som fokuserar på visualisering. Denna programvara är perfekt för dem som gillar ett intuitivt och samarbetsinriktat gränssnitt.

Den har avancerade automatiseringsfunktioner som gör repetitiva uppgifter och aviseringar enklare att hantera. Verktyget har också portföljhanteringsfunktioner som resursplanering och scenarioplanering.

Även om dess funktioner är omfattande kan monday.com bli kostsamt för större team.

Monday.com bästa funktioner

Använd desktop- och mobilappar för att hantera portföljer när du är på språng.

Visualisera projektportföljer med intuitiva instrumentpaneler och fatta välgrundade beslut.

Minska repetitiva arbetsuppgifter genom att skapa användbara arbetsflöden med den enkla automatiseringsbyggaren.

Monday.com begränsningar

De flesta av de omfattande funktionerna är endast tillgängliga i de dyrare prisplanerna.

Komplexa projekt med många beroenden och invecklade arbetsflöden är inte lätta att genomföra.

Monday.com-priser

Gratis: 14 dagars provperiod (upp till 2 platser)

Grundläggande: 12 USD/månad per plats

Standard: 14 USD/månad per licens

Pro: 24 $/månad per licens

Företag: Anpassade priser

Monday.com betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 14 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 5 000 recensioner)

11. Teamwork (bäst för kundsamarbetsprojekt)

via Teamwork

När vi granskade Planviews konkurrenter med fokus på kundsamarbete var Teamwork verkligen utmärkande. Med delade projektvyer och kundspecifika instrumentpaneler håller denna lösning alla intressenter informerade och engagerade.

Teamwork erbjuder även inbyggd meddelandefunktion och fildelning, vilket underlättar kommunikationen. Denna lösnings centrala plattform är ett utmärkt verktyg för att främja starka kundrelationer.

Teamwork är dock inte helt flexibelt, vilket kan vara en begränsning för team med unika behov.

Teamworks bästa funktioner

Underhåll omfattande kundportalverktyg för att förbättra kommunikationen och kundengagemanget.

Implementera kraftfull projektuppföljning och resurshantering för effektiv resursoptimering.

Kommunicera bättre med snabbmeddelanden inom plattformen

Begränsningar för teamarbete

För ytterligare analyser måste företagen använda externa integrationer.

Kan bli komplicerat för stora organisationer med flera projekt och team

Priser för Teamwork

Leverans: 13,99 $/månad per användare (minst 3 användare)

Grow: 25,99 $/månad per användare (minst 5 användare)

Skala: 69,99 $/månad per användare (minst 5 användare)

Företag: Anpassade priser

Betyg och recensioner av Teamwork

G2: 4,1/5 (40 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 850 recensioner)

12. Trello (bäst för Kanban-baserad projektledning)

via Trello

Ett annat verktyg på listan över alternativ till Planview är Atlassians Kanban-inspirerade Trello, som är perfekt för team som söker flexibilitet, snabbare uppdateringar av uppgifter och smidigt samarbete. Det är känt för sitt visuella och intuitiva tillvägagångssätt för hantering av projekt, uppgifter och arbetsflöden.

Trello är en lösning som främst använder tavlor, listor och kort för att organisera projekt och som passar utmärkt för mindre team och agila arbetsflöden.

Om många personer är involverade i Trello kan dock mängden kort, kommentarer och uppdateringar på en enda tavla snabbt bli förvirrande.

Trellos bästa funktioner

Använd Trellos visuellt intuitiva Kanban-tavla för att förbättra ansvarsskyldigheten och spårbarheten i din roadmap.

Samarbeta med inbyggda kommentarer och omnämnanden för att främja lagarbete.

Lägg till fler funktioner genom verktygsintegrationer som kallas Power-Ups.

Trellos begränsningar

Simplicity passar bäst för enkla projekt och inte komplexa sådana.

Har inte omfattande rapporterings- och analysverktyg

Trellos priser

Gratis: 0 dollar

Standard: 6 $/månad per användare

Premium: 12,50 $/månad per användare

Enterprise: 17,50 $/månad per användare (faktureras årligen)

Trello-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 13 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 23 000 recensioner)

13. ServiceNow (bäst för IT-servicearbetsflöden)

via ServiceNow

ServiceNow är ett välkänt verktyg för IT-tjänstehantering. Tack vare sin robusta svit för IT-affärshantering finns det med på min lista över Planviews konkurrenter.

Denna lösning inkluderar även en dedikerad PPM-funktion (Project Portfolio Management) för planering, prioritering och övervakning av projektportföljer. I kombination med dess ITSM-fokus blir resursoptimering och arbetsbelastningshantering smidig.

ServiceNows bästa funktioner

Implementera adaptiv automatisering och integration av arbetsflöden för att öka produktiviteten och minimera manuellt arbete.

Analysera data med ServiceNows omfattande rapporteringsverktyg för att maximera projektresultaten.

Hantera serviceförfrågningar effektivt med omfattande problemspårning

Begränsningar för ServiceNow

Kräver betydande anpassning och konfiguration för att kunna utnyttja dess portföljhanteringsfunktioner fullt ut.

Blir komplicerat och dyrt för mindre organisationer eller organisationer med begränsade IT-budgetar.

Priser för ServiceNow

Anpassade priser

Betyg och recensioner för ServiceNow

G2: 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 30 recensioner)

Förvandla dina portföljhanteringsfärdigheter med ClickUp

Rätt verktyg för projektportföljhantering skapar välbehövlig ordning i kaoset av projektaktiviteter. Planview är ett bra val, men det är viktigt att utforska alternativ.

Vi har sammanställt de 13 bästa konkurrenterna till Planview för att förenkla urvalsprocessen. Bland dessa lösningar sticker ett verktyg ut som en enastående partner – ClickUp.

Med sina omfattande projektledningsverktyg, resurshantering i realtid och automatisering av arbetsflöden håller ClickUp dina produktstrategier på rätt spår och ser till att de fungerar smidigt.

Så tveka inte! Registrera dig hos ClickUp och kom igång redan idag!