Hur man använder Fibonacci-skalan för agil story points-uppskattning

Har du någonsin uppskattat hur lång tid en sprint kommer att ta, bara för att oväntade förseningar gör att den uppskattningen blir helt fel?

Som chef eller professionell inom agil mjukvaruutveckling vet du hur viktigt det är med korrekta uppskattningar av arbetsinsatsen. Även om de inte alltid är perfekta, skapar de tydliga förväntningar på teamets milstolpar och de resurser som behövs.

Dina uppskattningsfärdigheter kommer att förbättras med erfarenhet, eftersom du bättre kommer att förstå uppgifternas komplexitet och behovet av buffertid. Fibonacci-storypoängskalan kan hjälpa till att påskynda denna process.

Är du nyfiken på Fibonacci-skalan och hur den förbättrar agil uppskattning? Vi kommer att ta upp det och mycket mer i det här blogginlägget.

Vad är Fibonacci-sekvensen?

Fibonacci-sekvensen är en serie siffror där varje siffra är summan av de föregående: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 och så vidare. Den italienska matematikern Leonardo Bonacci introducerade konceptet i sin bok "Liber Abaci" under medeltiden.

Idag har serien flera tillämpningar inom akademiska och praktiska områden.

I Agile uppskattar Fibonacci-sekvensen storleken på uppgifter och användarberättelser i sprints. Storleken mäter hur komplex uppgiften förväntas vara, hur stor osäkerheten är och hur mycket arbete som krävs.

En modifierad Fibonacci-sekvens är en variant av den vanliga Fibonacci-sekvensen, där varje term genereras med hjälp av en annan formel eller ytterligare regler jämfört med den klassiska summan av de två föregående termerna.

Ett exempel är Tribonacci-sekvensen. Här är varje term summan av de tre föregående termerna istället för två.

Om man till exempel börjar med 0, 1 och 1 är nästa tal 2 (0 + 1 + 1), följt av 4 (1 + 1 + 2), sedan 7 (1 + 2 + 4) och så vidare.

Vad är Fibonacci Agile Estimation?

I Agile är det viktigt att uppskatta arbetsinsatsen för att hålla teamet på rätt spår. Men det handlar inte bara om att gissa hur lång tid något kommer att ta. Det handlar om att jämföra komplexiteten i förhållande till andra uppgifter i ett projekt.

Fibonacci Agile-uppskattning använder Fibonacci-tal för att betygsätta varje uppgift utifrån komplexitet. Ju större tal, desto mer komplex är uppgiften.

Till exempel:

0 (Ingen ansträngning)

1 (Mycket liten, trivial)

2 (Liten, enkel)

3 (Medelstor arbetsinsats, viss komplexitet)

5 (Större, mer komplex, men fortfarande hanterbar)

8 (Komplext, kan kräva mer resurser)

13 (Mycket komplex eller osäker)

21 (Extremt komplex, kan behöva delas upp i mindre uppgifter)

Eftersom varje Fibonacci-tal ligger längre ifrån nästa tal är det ett enkelt sätt att "se" hur komplex en uppgift är jämfört med en annan, istället för att använda på varandra följande tal som i ett linjärt tillvägagångssätt.

Det är trots allt lättare (för de flesta av oss) att säga ”Den här uppgiften är ungefär tre gånger så svår som den där” än att ange ett exakt antal timmar.

I detta sammanhang avser ”komplexitet” tekniska svårigheter och faktorer som okända variabler, potentiella risker och beroenden som kan påverka utförandet av uppgiften.

En story point är en måttenhet som uppskattar den totala arbetsinsatsen som krävs för att slutföra en användarberättelse i en produktbacklogg eller ett förplanerat arbetsflöde.

Varför använda Fibonacci-sekvensen i agil uppskattning?

Låt oss undersöka detta med ett exempel.

Anta att ditt team arbetar med en stor uppgift, till exempel att uppgradera användarupplevelsen i din app så att den är kompatibel med nästa version av iPad. När du uppskattar story points med Fibonacci-sekvensen på en fast skala från 1 till 50 är det lättare att visualisera komplexiteten i varje uppgift.

Denna process kan bli knepig när uppskattningarna ligger nära varandra – tänk på t-shirtstorlekar. När man jämför storlek 2 och storlek 4 är det inte alltid tydligt vilken som passar bäst.

Anta att uppgiften är av medelhög svårighetsgrad. Med hjälp av en skala med löpande nummer kan vissa betygsätta den till 33, medan andra väljer 35 eller 36. Fibonacci-sekvensen begränsar dock alternativen till 21 eller 55.

Även om denna metod kan ge mindre exakta uppskattningar är det okej – målet är att skapa en rimlig förståelse för sprintens arbetsbelastning.

Tänk på dessa uppgifter: Användarundersökningar, wireframing, UI-design, utveckling och QA-testning.

Du kan tilldela story points på följande sätt:

Användarundersökning: 3 (måttlig insats med variation)

Wireframing: 5 (komplicerat men enkelt efter research)

UI-design: 8 (kräver kreativitet och samordning inom teamet)

Utveckling: 13 (komplex med många rörliga delar)

QA-testning: 8 (komplext men hanterbart)

Story points gör det möjligt för ditt team att jämföra uppgifter utan att behöva stressa över exakta tidsuppskattningar, vilket hjälper till att identifiera utmaningar i projektet.

Fibonacci-sekvensen flyttar fokus från tid till komplexitet, vilket skapar större mellanrum mellan siffrorna som förhindrar alltför exakta uppskattningar för större uppgifter och främjar en mer realistisk planering.

Det bästa är att du enkelt kan förbättra agil uppskattning inom dina projekt med hjälp av ett heltäckande projektledningsverktyg som ClickUp. Det erbjuder ett brett utbud av funktioner och möjligheter som behövs för att organisera, uppskatta och spåra dina sprintar på ett effektivt sätt.

ClickUp Agile Project Management Software

Med ClickUp Agile Project Management Software kan du skapa och konceptualisera dina story points med hjälp av anpassningsbara uppgiftsvyer. Med agila dashboards, sprintrapportering, kodfri automatisering och flera verktygsintegrationer säkerställer ClickUp smidiga arbetsflöden för Scrum, Kanban och mer.

Förbättra agil uppskattning från rena gissningar till en samarbetsinriktad, datadriven process med ClickUp Agile Project Management Software.

Med sina många mallar och inbyggda funktioner gör ClickUp det möjligt för ditt team att:

Snabba upp planeringen och dokumentationen med ClickUp Brain

Få djupgående insikter om teamets framsteg och kapacitet med automatiserade dashboards.

Utvärdera och prioritera backloggen med anpassade fält och formler

Strukturera sprintar och hantera milstolpar med anpassningsbara Gantt-diagram

Samordna teamets beroenden med virtuella whiteboards

ClickUp-tavla

Du kan använda listan eller ClickUp Board View för att organisera och kategorisera uppgifter med hjälp av deras Fibonacci-baserade uppskattningar. Detta ger ditt team en tydlig bild av arbetsbelastningsfördelningen och förhindrar att teamen överbelastas med för många komplexa uppgifter.

Sätt gränser för pågående arbete för att kontrollera antalet uppgifter i varje steg och se till att storypoängen stämmer överens med teamets tillgänglighet.

Skapa det perfekta agila arbetsflödet och bygg ett flexibelt Kanban-system för att visualisera ditt arbete och förbättra projektledningen med Board-vyn i ClickUp.

ClickUp-tidsuppskattningar

Överväg att använda ClickUps funktion för tidsuppskattningar för att bättre kunna spåra och justera den tid som spenderas under sprinten.

Den eliminerar gissningar genom att dela upp tidsuppskattningar mellan teammedlemmarna för uppgifter och deluppgifter. Du kan enkelt jämföra faktisk tid med dina prognoser för att förbättra prognoserna för framtida projekt och säkerställa att du alltid uppnår målen.

Lägg till tidsuppskattningar i ClickUp för att se hur de stämmer överens med de faktiska siffrorna.

ClickUps utbud av agila verktyg hjälper inte bara till med produktbeskrivningar, sprints, roadmaps och buggfixar, utan ger också detaljerade resurser om hur du använder dessa effektivt i dina agila arbetsflöden.

Varför är storypoäng med en Fibonacci-sekvens bättre än timmar?

Oavsett vilket projekt du arbetar med är det extremt svårt att säga exakt hur många timmar en uppgift kommer att ta. Ju mer otydliga kraven är, desto svårare är det att beräkna allt som behövs för att slutföra en uppgift.

Vi kan sammanfatta fördelarna med att använda Fibonacci-storypoäng istället för timmar på följande sätt:

1. Tar hänsyn till osäkerhet

Större uppgifter innebär ofta större osäkerhet, vilket gör det svårt att förutsäga exakt hur många timmar de kommer att ta.

Fibonacci-sekvensen, som består av exponentiellt växande tal, speglar den ökande komplexiteten hos större uppgifter. Detta gör det möjligt att bättre uppskatta komplexiteten när det gäller risker och okända faktorer, snarare än bara tid, vilket är svårt att förutsäga exakt.

2. Uppmuntrar relativ storleksuppskattning

Story points fokuserar på att jämföra uppgifter med varandra. Med Fibonacci-sekvensen kan ditt team undvika att oroa sig för exakta tidsuppskattningar och helt enkelt kategorisera uppgifter som "dubbelt så svåra" eller "halvt så svåra" jämfört med andra. Målet är, som alltid, att slutföra uppgiften.

3. Förhindrar falsk precision

När man använder timmar finns det en tendens att överskatta precisionen, särskilt för långsiktiga uppgifter. Fibonacci-storypoäng erbjuder en naturlig buffert eftersom siffrorna blir mindre detaljerade ju större uppgifterna blir.

Till exempel anses en uppgift med åtta story points vara större och mer riskfylld än en uppgift med 5 poäng, utan att man förväntar sig att den är exakt 1,6 gånger svårare. Denna vaghet minskar överoptimistisk planering.

4. Hjälper till med hastighetsuppföljning

Hastighet är en av de viktigaste agila mätvärdena. Den mäter hur mycket arbete ditt team kan utföra under en sprint.

I stället för att fokusera för mycket på antalet arbetstimmar (som ofta inte tar hänsyn till aktiviteter som inte rör utveckling) kan du övervaka framstegen mellan sprints baserat på story points.

Fibonacci-storypoäng erbjuder ett konsekvent mått som återspeglar arbetets komplexitet snarare än bara den tid som läggs ner.

5. Stöder prioritering och vägkartläggning

Med Fibonacci-sekvensen är det mycket lättare att identifiera komplexa eller riskfyllda uppgifter i dina agila epics och dela upp dem i mindre delar innan du åtar dig dem. Detta underlättar backlog grooming, som innebär att man förfinar och prioriterar uppgifter för att säkerställa att teamet fokuserar på det mest värdefulla arbetet. Det underlättar också sprintplaneringen, eftersom teamen kan bedöma sin arbetsbelastning på ett realistiskt sätt och åta sig uppnåeliga uppgifter samtidigt som risken för överåtaganden minimeras.

Tillämpa Fibonacci-storypoäng

Hur man genomför agil uppskattning med hjälp av Fibonacci-skalan

Det enklaste sättet att använda Fibonacci-skalan för agil sprintplanering är genom ”planeringspoker”. I denna teknik röstar ditt team på hur många poäng en story är värd baserat på arbetsinsats, risk och komplexitet under sprintplaneringen.

Efter omröstningen kan teamet brainstorma och samarbeta kring olika uppskattningar för att nå en överenskommelse, vilket kan underlättas med hjälp av ClickUp Whiteboards.

Du kan använda den oändliga duken för att skapa en matris för uppskattning av story points. Detta gör det möjligt för ditt team att visa sina virtuella "kort" genom att lägga till klisterlappar med sina uppskattade poäng. De kan också lägga till kommentarer, ställa frågor och ge detaljer för att motivera sina uppskattningar på duken.

Brainstorma story points med ditt team i realtid på ClickUp Whiteboards.

Denna samarbetsinriktade metod främjar samstämmighet i teamet, uppmuntrar till öppna diskussioner och gemensam förståelse för varje uppgift.

💡I korthet: Så här ser agil uppskattning med Fibonacci-skalan ut: Förbered en kortlek med Fibonacci-tal för varje teammedlem – en kortlek för varje medlem i estimeringsteamet.

Be produktägaren beskriva användarberättelsen

Avsätt tid för en teamdiskussion för att ta itu med risker eller antaganden – helst bör du använda agil tidrapportering för att hålla diskussionerna fokuserade och effektiva.

Varje teammedlem väljer ett kort som sin uppskattning av storyn och lägger det med framsidan nedåt på bordet.

Vänd upp korten samtidigt – om alla väljer samma nummer går ni vidare till nästa story, och om någon har valt ett betydligt högre eller lägre nummer, ge dem tid att förklara sitt val.

Låt sedan alla välja ett kort med ett nummer igen, baserat på de nya perspektiv som framkommit under diskussionen.

När ni har nått enighet går ni vidare till nästa story.

Tips för effektiv uppskattning

Här är några bästa praxis för att säkerställa att din uppskattning alltid ger dig de resultat du önskar:

1. Klargör förväntningarna på uppgiften eller storyn

Se till att ditt team förstår kraven i användarberättelserna. Istället för att uppskatta absolut tid (vilket är svårt och kan leda till inkonsekvenser) bör du uppskatta användarberättelser och uppgifter utifrån deras relativa storlek i förhållande till andra berättelser eller uppgifter.

💡Proffstips: Använd ClickUp Brain för att generera och få insikter om konsekventa användarberättelser med tydliga och enkla instruktioner, vilket påskyndar estimeringsprocessen.

2. Dela upp stora uppgifter för bättre hanterbarhet

Dela upp stora uppgifter eller berättelser i hanterbara delar och använd relevant data från tidigare uppgifter eller berättelser som vägledning för dina uppskattningar.

3. Involvera hela teamet i uppskattningsprocessen

Involvera ditt team när du uppskattar story points och uppgifter för att säkerställa att du inte har förbises några komplexiteter eller överväganden. Låt varje teammedlem ge sin oberoende uppskattning så att du inte riskerar ”grupptänkande”.

Använd ClickUp Docs för att säkerställa att alla viktiga detaljer registreras och är tillgängliga för alla under diskussionerna. Gör det möjligt för teammedlemmarna att bidra samtidigt, vilket gör uppskattningen dynamisk och interaktiv.

Formatera och samarbeta enkelt i Docs tillsammans med teamet utan överlappningar i ClickUp.

4. Sätt tidsgränser för effektiva uppskattningar

Använd en timer för att uppskatta varje uppgift eller story så att det inte tar för lång tid. Kom ihåg att målet med uppskattningen är att alla ska vara överens om vad som kan förväntas. Oroa dig inte för mycket över exakta siffror.

Om du vill underlätta ditt agila teams kollektiva uppskattning av story points kan ClickUp Backlogs and Sprints Template vara till hjälp. Den innehåller fördefinierade Sprint Lists med anpassningsbara fält där du kan ange detaljer för att jämföra story points utifrån olika kriterier.

Ladda ner denna mall Få en tydlig överblick över dina backlog-poster och deras motsvarande story points med mallen Backlogs and Sprints från ClickUp.

Med den här mallen kan du:

Upprätthåll en sammanhängande produktbacklog för att skapa nya sprintbackloggar

Spåra och hantera sprintar samtidigt som du håller prioriteringarna tydliga och konsekventa.

Håll kontakten med dina utvecklare, designers och andra intressenter om projektets hinder och framsteg.

5. Förfina och omvärdera uppskattningar kontinuerligt

Granska dina uppskattningar och justera dem om ny information framkommer eller om dina krav ändras. När projektet är klart, notera eventuella fel i dina uppskattningar för att förbättra noggrannheten i framtida uppskattningar.

ClickUp erbjuder ett brett utbud av agila mallar, var och en anpassad för att passa typiska arbetsflöden inom agil metodik. Dessa mallar är utformade med strukturer som överensstämmer med viktiga agila metoder, såsom sprintplanering, backlog grooming och dagliga stand-ups.

Med hjälp av dessa mallar kan du starta dina agila projekt mer effektivt och säkerställa att bästa praxis byggs in i processen.

ClickUp Agile Story Template förenklar till exempel skapandet och hanteringen av användarberättelser, så att du kan fokusera på det som är viktigt istället för att fastna i administrativa uppgifter.

Ladda ner denna mall Agile Story Template är utformad för att hjälpa ditt team att anpassa individuella mål till större mål för maximal effektivitet.

Den hjälper dig att fånga upp kraven för en funktion i ett agilt projekt. Du kan:

Brainstorma idéer till funktioner, inklusive funktionalitet, design och innehåll.

Dela upp funktionen i mindre uppgifter för bättre organisation

Skriv en omfattande story, inklusive mål, antaganden och begränsningar.

Granska storyn för att säkerställa att den är korrekt, gör justeringar och samordna med teamet.

Å andra sidan är ClickUp Agile Project Management Template idealisk för team som inte arbetar med mjukvaruutveckling men som vill använda agila metoder som Kanban eller Scrum.

Ladda ner denna mall Hantera enkelt produktplaner, backloggar, sprints och UX-design med ClickUps mall för agil projektledning.

Den inbyggda formulärfunktionen förenklar hanteringen av förfrågningar direkt i backloggen, vilket gör prioriteringen enkel.

Ditt team kan sedan utföra uppgifter effektivt med hjälp av tavlan eller sprintvyn. Agila ceremonier som retrospektiv kan också genomföras smidigt, vilket främjar kontinuerlig förbättring under hela projektcykeln.

Fördelar med att använda Fibonacci-skalan i agil uppskattning

Fibonacci-skalan är en av de mest användbara agila uppskattningsteknikerna för att hjälpa team att skilja mellan enkla och komplexa uppgifter och därmed fatta smarta beslut om hur mycket tid varje uppgift kommer att ta. Fördelarna med att använda Fibonacci inkluderar:

1. Fastställa en tydlig skala

Fibonacci-sekvensen erbjuder ett robust sätt att jämföra agila story points och se hur komplex en viss uppgift kan vara. Till exempel är en story point som utvärderas till 3 lätt att slutföra, medan en som utvärderas till 21 skulle ta mycket längre tid.

2. Uppmuntra samarbete

Utvecklare frestas att göra isolerade uppskattningar när de använder timmar, vilket leder till bristande samordning och dolda risker.

Teammedlemmarna kombinerar sin expertis och erfarenhet för att göra lämpliga uppskattningar för varje story point, vilket ger mer exakta tidsramar.

Du behöver till exempel input från dina UX-, design-, utvecklings- och innehållsteam för att beräkna den tid som krävs för att färdigställa en ny landningssida.

ClickUp Chat View, till exempel, erbjuder ett smidigt sätt för agila team att samarbeta under uppskattningen. Oavsett om det är i realtid eller asynkront hjälper det till att klargöra antaganden och underlätta kommunikationen, så att alla är på samma sida.

Lägg till teammedlemmar i diskussioner och samarbeta med ClickUp Chat på ett och samma ställe så slipper du hoppa mellan olika program.

Du kan använda funktionen ClickUp Assign Comments för att ställa frågor till ditt team och be om förtydliganden om uppgifter utan att behöva hoppa mellan olika verktyg. Eftersom alla kommentarer är snyggt organiserade på plattformen kan du samla alla diskussioner på ett ställe före och efter sprints.

Om du behöver be någon i teamet specifikt om en uppföljning eller en uppdatering kan du använda @mentions för att rikta specifika kommentarer till personer i en uppgift eller från din inkorg så att de får ett meddelande.

3. Förbättra noggrannheten i projektplaneringen

Fibonacci-skalan möjliggör en realistisk bedömning av den insats som krävs för varje sprintuppgift, vilket underlättar en bättre agil kapacitetsplanering.

Förbättra agil planering och genomförande för ditt team

Även om vissa osäkerheter eller hinder är att förvänta, är det avgörande att uppskatta tiden för att slutföra uppgifter för att kunna avsluta projekt enligt tidsplanen.

Med Fibonacci-sekvensen blir detta betydligt enklare.

Genom att använda exponentiella tal blir det enkelt för alla att förstå hur mycket arbete varje uppgift kommer att kräva och därmed hur de bör planera sina sprintar. Du får också fördelen av ett team där alla känner sig inkluderade och har utrymme att kommunicera – alltid en vinst.

Med ClickUp kan du ta projektledning till en helt ny nivå.

Med hjälp av den intuitiva plattformen kan du enkelt hantera Fibonacci-storypoäng och organisera arbetsflöden, vilket förenklar sprintplaneringen och förbättrar teamsamarbetet.

Registrera dig gratis på ClickUp och se skillnaden!