Så här skapar du ett praktiskt dokument med titeln "Arbeta med mig"

Du känner väl till det gamla uttrycket ”Olika människor, olika sätt”? 🖌️

Ja, det gäller även för teamarbete. Precis som det inte finns en storlek som passar alla när det gäller jeans, finns det ingen universell metod för att arbeta med människor.

Det är här dokumentet ”Hur man arbetar med mig” eller ”Min handbok” kommer in. Det är en personlig användarhandbok för dina medarbetare.

Om du känner dig överväldigad av att anpassa dig till ett nytt team eller vill förbättra dina färdigheter i teamarbete kan ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig” vara precis vad du behöver. 💡

Att skapa det här dokumentet kan verka skrämmande, men det är enklare än du tror! Några viktiga detaljer kan förbättra dina arbetsrelationer avsevärt, och vi guidar dig genom de enkla stegen för att komma igång.

Vad är ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig”?

Ett dokument med titeln "Hur man arbetar med mig" är en personlig guide som beskriver din arbetsstil, dina kommunikationspreferenser och dina förväntningar på samarbetet.

Till skillnad från det traditionella sättet att lära sig någons preferenser över tid, ger ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig”:

Förtydligar dina arbetspreferenser , vilket hjälper kollegor och team att anpassa sig mer effektivt till dina processer

Hjälper kollegor, chefer och team att förstå interaktioner ansikte mot ansikte , vilket leder till förbättrade arbetsflöden och starkare professionella relationer

Ger tydliga riktlinjer för engagemang, vilket främjar en mer harmonisk och effektiv arbetsmiljö

Kort sagt är ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig” en lathund som hjälper ditt team att förstå dina arbetsvanor, din kommunikationsstil och dina prioriteringar. 📚

Vilka är fördelarna med att använda ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig”?

Låt oss nu utforska fördelarna med denna användarhandbok och lyfta fram hur den kan förbättra individuella interaktioner och teamets prestationer.

Förbättrad kommunikation

Ett dokument med titeln "Hur man arbetar med mig" är utformat som en plats där du kan beskriva dina kommunikationspreferenser.

Föredrar du till exempel e-post för strukturerade konversationer, eller känner du dig mer bekväm med informella meddelanden via chattplattformar?

När du delar med dig av din kommunikationsstil hjälper det ditt team att välja de bästa kanalerna, vilket gör samarbetet smidigare och mer effektivt!

Genom att ange dina föredragna kommunikationsmetoder – som kanaler, svarstider och uppdateringsfrekvens – undviker du gissningar. Ditt team vet exakt hur och när de ska kontakta dig, vilket minskar förseningar och missförstånd.

💡Proffstips: Effektiv kommunikation är avgörande i alla team, och för att förbättra detta bör du utforska kommunikationsstrategier som passar din stil.

Minskad introduktionstid

Att förstå hur människor arbetar när man börjar ett nytt jobb eller ansluter sig till ett nytt team tar tid och kan kännas överväldigande.

Ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig” ger dock viktig information i förväg, vilket hjälper dem att anpassa sig till sina roller. Detta minskar introduktionstiden avsevärt för både den anställde och chefen.

📌 Till exempel visar din chefs dokument ”Arbeta med mig” att hen föredrar projektuppdateringar via ett delat dokument och att hålla veckovisa enskilda möten för djupgående diskussioner. Att veta att hen ger konstruktiv feedback privat hjälper dig att anpassa din kommunikationsstil och söka stöd mer effektivt, vilket påskyndar din introduktion och stärker er relation.

Samstämmiga förväntningar

Denna personliga användarhandbok hjälper också dig och dina teammedlemmar att fastställa tydliga förväntningar kring arbetstider, leveranser och deadlines.

📌 Om du till exempel brukar arbeta från 09:00 till 17:00 och behöver ostörd tid från 10:00 till 12:00 för koncentrerat arbete, ange detta i mallen för att undvika missförstånd med ditt team.

Det säkerställer att alla vet när och hur de ska vända sig till dig. Denna öppenhet förebygger utbrändhet och främjar en sund balans mellan arbete och privatliv.

Mer produktiva möten

Hur ofta har du suttit i online-möten och undrat om alla är på samma våglängd?

Dokumentet ”Hur man arbetar med mig” klargör hur man bäst interagerar med dig under möten. Det informerar också teamet om ditt föredragna mötesformat och dina sätt att engagera dig.

📌 Om du till exempel föredrar visuella presentationer framför långa diskussioner kan dina kollegor förbereda sig därefter. Denna samordning håller alla fokuserade och säkerställer att mötena blir effektiva och leder till konkreta åtgärder.

Genom att främja tydlig kommunikation bygger du upp förtroende. Att dokumentera dina preferenser när det gäller feedback och ditt sätt att fatta beslut gör att teammedlemmarna känner sig mer bekväma med att samarbeta med dig, vilket minskar spänningar och främjar starka relationer

När du ger en tydlig bild av din arbetsstil och dina preferenser minskar du risken för konflikter och främjar ömsesidig respekt. Med tiden skapar denna tydlighet förtroende och stärker sammanhållningen i teamet.

💡 Proffstips: Att undersöka och granska andra framgångsrika företag (och hur de skapar dessa guider) kan ge värdefulla insikter och inspiration för att strukturera din egen användarhandbok.

Så här skapar du ett dokument med titeln "Arbeta med mig"

Att skapa ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig” kräver självreflektion och ett strukturerat tillvägagångssätt. Här är en steg-för-steg-guide och en kort video som hjälper dig att definiera din arbetsstil.

1. Förstå syftet med dokumentet

Låt oss först klargöra vad detta dokument inte är. Det är inte en lista med krav på hur man ska arbeta exakt enligt dina villkor. Istället är det en guide som hjälper andra att förstå hur de kan samarbeta med dig på ett framgångsrikt och mer effektivt sätt.

Det är tänkt som en form av proaktiv kommunikation som syftar till att undvika missförstånd, öka produktiviteten och stärka relationerna i teamet.

I slutändan skapar dokumentet ”Arbeta med mig” transparens. Det besvarar viktiga frågor som en ny teammedlem eller samarbetspartner kan ha, till exempel:

Vilken kommunikationsstil föredrar du?

Hur ger och tar du emot positiv och negativ feedback?

Vilka är dina arbetstider eller tider då du är mest fokuserad?

Hur fattar du beslut?

Genom att besvara dessa frågor undviker du den förvirring och tvetydighet som ofta leder till konflikter inom teamen.

Strukturera varje del av ditt dokument "Hur man arbetar med mig" med ClickUp Docs

2. Börja med din kommunikationsstil

Kommunikation är kärnan i alla framgångsrika arbetsrelationer, och människor kommunicerar på olika sätt. Vissa av oss är raka och gillar att gå rakt på sak, medan andra uppskattar mer sammanhang eller till och med småprat för att bryta isen. Men här är grejen – det som fungerar för en person kan vara en mardröm för en annan. Det är därför det är så viktigt att börja med kommunikationspreferenser i ditt dokument.

Vad dokumentet bör innehålla:

Önskat kommunikationssätt: Ange hur du helst vill att dina kollegor ska kommunicera med dig (text, e-post, telefonsamtal osv.)

Svarstider: Ange om du svarar omedelbart eller avsätter specifika tider för meddelanden

Rakt på sak: Ange om du föredrar rak kommunikation eller ett mer nyanserat tillvägagångssätt

📌 Exempel: ”Jag svarar snabbast på meddelandeappar för korta konversationer och föredrar e-post för allt som kräver noggrant övervägande, en detaljerad tankeprocess eller dokumentation. Jag kollar vanligtvis min inkorg två gånger om dagen, så ett kort meddelande är bättre om det är brådskande.”

På så sätt sätter du tydliga förväntningar och undviker det gissande fram och tillbaka som ofta uppstår när kommunikationsstilarna är otydliga.

3. Ange dina arbetstider och tillgänglighet

På en distansarbetsplats varierar arbetstiderna kraftigt. 🌍

Vissa teammedlemmar kanske arbetar enligt traditionella kontorstider, medan andra kan ha mer flexibla scheman på grund av personliga åtaganden eller tidszoner.

Genom att ange dina arbetstider blir det enklare för kollegorna att veta när de kan förvänta sig att du är online, vilket minskar frustrationen vid schemaläggning av möten eller väntan på svar.

Vad du bör inkludera:

Kärntider : När är du vanligtvis tillgänglig för möten eller samarbete?

Fokustid : Ange eventuella tider då du vill arbeta ostört

Gränser: Om du är tillgänglig efter arbetstid för akuta ärenden, definiera vad som utgör ett akut ärende. Du kan också nämna hur du föredrar att hantera asynkron kommunikation över tidszoner

📌 Exempel: ”Mina arbetstider är från 09:00 till 18:00. Jag reserverar förmiddagen, från 09:00 till 11:00, för koncentrerat arbete, så jag är inte tillgänglig för möten då. Boka gärna möten på eftermiddagen, helst efter kl. 12:00.”

📮ClickUp Insight: 37 % av arbetstagarna skickar uppföljningsanteckningar eller mötesprotokoll för att hålla koll på åtgärdspunkter, men 36 % förlitar sig fortfarande på andra, fragmenterade metoder. Utan ett enhetligt system för att dokumentera beslut kan viktiga insikter du behöver hamna i skymundan bland chattar, e-postmeddelanden eller kalkylblad. Med ClickUp kan du omedelbart omvandla konversationer till åtgärdsbara uppgifter i alla dina uppgifter, chattar och dokument – så att ingenting faller mellan stolarna.

4. Förtydliga din beslutsprocess

Vi har alla olika sätt att fatta beslut på. Vissa av oss gillar att sätta igång direkt, analysera data och fatta snabba beslut.

Andra föredrar att ta sig tid, undersöka, rådgöra med teammedlemmar och reflektera innan de fattar ett beslut. Att beskriva din beslutsprocess kan hjälpa andra att förstå hur de kan bidra till diskussioner och ge feedback som passar din stil.

Detta är särskilt värdefullt för teamledare, projektledare, produktchefer och ledande befattningshavare som måste främja teamsamarbete och effektivitet.

Vad du bör inkludera:

Hur du tar beslut : Beskriv om du behöver alla fakta innan du sätter igång eller om du föredrar att samla in synpunkter från andra. Vissa trivs med samarbete, medan andra gillar att fatta självständiga beslut utan yttre påverkan

Handläggningstid: Ange om du fattar beslut snabbt eller behöver tid att fundera innan du bestämmer dig. Att känna till ditt tempo hjälper andra att förstå hur de ska samarbeta med dig under beslutsprocessen

📌 Exempel: ”Jag föredrar att ha så mycket data och sammanhang som möjligt när jag fattar beslut, särskilt om de påverkar teamet. Även om jag kan fatta snabba beslut när det behövs, uppskattar jag att få 24–48 timmar på mig att reflektera och rådgöra med andra när det gäller diskussioner som rör helheten.”

5. Beskriv din inställning till feedback

Detta är en viktig del av dokumentet. Feedback kan vara knepigt, särskilt i distansteam där kroppsspråk och tonfall lätt kan misstolkas.

Genom att förklara hur du föredrar att ge och ta emot feedback kan du undvika missförstånd och säkerställa att feedbacken är konstruktiv och väl mottagen.

Vad du bör inkludera:

Att ge feedback : Ger du feedback direkt, eller föredrar du att spara den till enskilda möten? Lutar du åt det direkta hållet eller väljer du en mer diplomatisk väg?

Att ta emot feedback: När du får feedback, föredrar du då att det är rakt på sak eller ett mer genomtänkt, skriftligt tillvägagångssätt? Tveka inte att säga till om du behöver tid att bearbeta feedbacken innan du svarar.

📌 Exempel: ”Jag tror på att ge feedback i rätt tid, så du brukar höra av mig under eller strax efter ett projekt om något behöver förbättras. När det gäller att ta emot feedback föredrar jag direkta, konkreta synpunkter via e-post eller i ett personligt samtal.”

6. Definiera din samarbetsstil

Alla samarbetar på sitt eget sätt.

Vissa älskar att brainstorma i grupp, medan andra föredrar att arbeta självständigt och sedan samlas för diskussion. Detta hjälper andra att förstå hur de ska samarbeta med dig i projekt och möten.

Vad du bör inkludera:

Grupparbete kontra individuellt arbete : Gillar du kaoset i gruppbrainstorming, eller föredrar du att fundera på idéer på egen hand innan du presenterar dem? Låt ditt team veta vad som får din kreativitet att flöda

Mötespreferenser: Tycker du om frekventa avstämningar, eller föredrar du att hålla mötena till ett minimum? Trivs du med videosamtal, eller skulle du hellre : Tycker du om frekventa avstämningar, eller föredrar du att hålla mötena till ett minimum? Trivs du med videosamtal, eller skulle du hellre kommunicera asynkront

📌 Exempel: ”Jag föredrar att arbeta självständigt med det första utkastet till ett projekt och sedan lägga fram det för teamet för feedback. För många möten kan vara störande, så jag försöker begränsa dem till en gång i veckan om inte något brådskande dyker upp.”

Och kom ihåg att det är viktigt att finslipa dina sociala färdigheter och din förmåga att samarbeta för att säkerställa ett bra teamarbete varje gång. Trots allt behöver även de bästa idéerna lite hjälp!

Läs även: Effektiva strategier för samarbetshantering för team

7. Ange dina gränser och preferenser

Det är också viktigt att tydliggöra dina personliga preferenser och gränser.

Oavsett om det handlar om dina sociala interaktioner med teamet eller din inställning till konfliktlösning kan sådana personliga insikter utgöra ett användbart ramverk för samarbetet.

Vad du bör inkludera:

Sociala interaktioner : Trivs du med att småprata innan du går in på detaljerna? Eller föredrar du att gå rakt på sak? Låt ditt team veta vad som får dig i rätt stämning

Hantera stress och konflikter: När spänningarna stiger, hur reagerar du? Tar du itu med problemen direkt eller föredrar du en mer återhållsam, privat approach? Att dela med dig av detta kan hjälpa dina kollegor att navigera i svåra situationer tillsammans med dig

Att vara tydlig med din kommunikationsstil hjälper inte bara ditt team att förstå hur de ska skriva meddelanden till dig, utan skapar också en miljö där de kan känna sig bekväma med att ge och ta emot feedback.

📌 Exempel: ”Jag uppskattar lite småprat i början av möten – det hjälper till att skapa en god stämning . Men jag värdesätter också tidseffektivitet, så jag vill gärna komma in på dagordningen inom de första 5–10 minuterna. När det gäller konflikter föredrar jag direkt kommunikation men utgår alltid från goda avsikter.”

Kom ihåg att det aldrig skadar att undersöka och se vad andra gör. Genom att undersöka vad som fungerar för andra kan du få inspiration och bästa praxis att tillämpa på ditt dokument.

💡 Proffstips: Att inkludera konkreta exempel på hur du föredrar att kommunicera kan överbrygga kulturella skillnader och öka medvetenheten om sammanhanget bland teammedlemmarna. Om du till exempel har teammedlemmar från kulturer som prioriterar formalitet kan du nämna att du uppskattar respektfulla hälsningar och korrekta titlar i e-postmeddelanden, samtidigt som du uppmuntrar en avslappnad ton i uppföljande diskussioner. Denna tydlighet hjälper alla att förstå dina förväntningar och känna sig bekväma med att interagera på ett sätt som stämmer överens med deras kulturella normer.

8. Gör det till ett levande dokument

Slutligen bör detta dokument utvecklas i takt med dig. Arbetsstilar förändras, företagskulturer skiftar och nya utmaningar uppstår. 🔄

Se därför över och uppdatera ditt dokument "Hur man arbetar med mig" regelbundet, särskilt om du byter roll eller team. Genom att hålla det uppdaterat säkerställer du att det förblir ett relevant verktyg för att förbättra kommunikation och samarbete.

Skapa ett första utkast till ditt dokument "Hur man arbetar med mig" med hjälp av ClickUp Brain

Integrera enkelt ditt dokument "Hur man arbetar med mig" i ClickUps HR-plattform

Mallar för "Hur man arbetar med mig" från ClickUp

Vi har två mallar som hjälper dig att komma igång: en för att beskriva din arbetsstil och en för att hjälpa chefer att definiera hur de föredrar att arbeta med sina team.

ClickUp-mall för "Hur man arbetar med mig" [enskild medarbetare]

Om du är en enskild medarbetare behöver du ClickUp-mallen "Arbeta med mig [enskild medarbetare]".

Här är den hårda sanningen: enskilda medarbetare drunknar ofta i specialiserade uppgifter, och kommunikationsproblem är vanliga.

Faktakoll: En studie visade att olika former av dålig kommunikation kostar amerikanska företag 1,2 biljoner dollar årligen i produktivitetsförluster. 📉

Så tydlighet är nyckeln om du vill undvika att hamna i den statistiken.

Denna mall beskriver din arbetsstil, dina preferenser och förväntningar – i princip en riktlinje för dina kollegor. Så, beskriv dina preferenser med hjälp av denna mall:

Önskade arbetstider: Låt andra veta när du är tillgänglig så att de inte stör ditt arbetsflöde

Kommunikationsstil: Ange hur du vill kommunicera – ingen vill läsa en roman i ett e-postmeddelande

Feedbackpreferenser: Berätta hur du helst vill få feedback, så att den blir konstruktiv och tydlig

Kort sagt är den här mallen inte bara något som är trevligt att ha; den är nödvändig för alla som vill lyckas i sin roll utan att känna sig överväldigade. Så sluta skjuta upp det, ladda ner mallen och få det gjort. Ditt framtida jag kommer att tacka dig.

ClickUp-mall för "Hur man arbetar med mig" [Chef]

Oavsett om du är en erfaren chef eller precis har börjat som chef behöver du en mall för "Arbeta med mig [Chef]". Varför? För att det kan bli kaotiskt att leda ett team.

Du måste balansera arbetet och hantera olika personligheter, synsätt och arbetsstilar. Så om du vill ha ordning och reda och att ditt team ska blomstra måste du ställa tydliga förväntningar på hur ni arbetar.

Med den här mallen kan du:

Ställ tydliga förväntningar: Beskriv hur du arbetar och fattar beslut. När ditt team vet vad de kan förvänta sig kommer de att känna sig tryggare med att vända sig till dig med frågor eller idéer

Främja öppenhet: Att dokumentera dina preferenser skapar en Att dokumentera dina preferenser skapar en kultur präglad av inkludering och öppenhet. Nu slipper alla gissa hur man ska kommunicera med dig!

Förbättra feedbackcyklerna: Fastställ hur du vill ge och ta emot feedback. Det handlar inte bara om att undvika obekväma samtal, utan om att bygga ett team som blomstrar på konstruktiv kritik

Läs också: Gratis mallar för att lära känna varandra och lära dig mer om ditt team

Att skapa ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig” kan kännas lika skrämmande som att ta itu med den där länge ignorerade strumplådan – den är oorganiserad men lätt att förbise. 🤔

Men när du väl har organiserat det kommer du att undra varför du väntade så länge.

Detta dokument är ett kraftfullt verktyg för att förbättra interaktionen på arbetsplatsen. Genom att dela med dig av din kommunikationsstil, tillgänglighet och preferenser för feedback ger du dina kollegor möjlighet att samarbeta effektivt och bygga starkare relationer baserade på förtroende.

Kom ihåg att syftet med ett dokument om "hur man arbetar med mig" är att återspegla dina aktuella preferenser. Se det därför som ett levande verktyg som utvecklas i takt med din arbetsstil och teamdynamiken. Regelbundna uppdateringar håller det relevant, och med ClickUp blir det smidigt att skapa och underhålla dokumentet, så att du kan fokusera på att uppnå gemensamma mål.

Så ta det första steget! Att skapa ett dokument med titeln ”Hur man arbetar med mig” kommer att tydliggöra dina arbetsrelationer och öka ditt teams produktivitet. Ditt framtida jag – och dina teamkamrater – kommer att tacka dig. 🙌

