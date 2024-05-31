Gratis mallar för bedömningskriterier

Objektiv bedömning, oavsett om det gäller studenter, anställda eller projekt, är omöjlig utan åtminstone viss standardisering. Men det är svårt att veta var man ska börja, och det är där rätt mall för bedömningskriterier kommer in.

Med en mall för bedömningskriterier kan du bedöma en elevs arbete med hjälp av en betygsskala som är lämplig för en specifik elevuppgift eller testfråga. Med rätt mall kan du till och med utöka dina prestationskriterier med mer beskrivande språk och specifik feedback.

Vilken mall som är bäst för dig beror naturligtvis på dina exakta behov. Mallar för betygsättning har till exempel andra kriterier än mallar för projekt som är utformade för prestationsbedömningar.

Ingen enskild bedömningsmall kan innehålla alla nödvändiga kriterier för att täcka alla dessa nyanser. Men den bästa tomma bedömningsmallen erbjuder flexibilitet och anpassningsmöjligheter för att ta hänsyn till dem.

Vad är en mall för bedömningskriterier?

En mall för bedömningskriterier är ett standardiserat formulär som hjälper dig att utvärdera och betygsätta en medarbetare, ett projekt eller en student. Den fastställer standardkriterier för att skapa ett betyg som gäller för alla du betygsätter, samtidigt som den är tillräckligt flexibel för att ta hänsyn till mer kvalitativa bedömningar.

De flesta mallar för bedömningskriterier innehåller några grundläggande komponenter:

En översiktsdel som beskriver projekt- eller uppgiftsdetaljer, lärandemål och övergripande prestationsförväntningar.

Rader för varje kriterium som läraren kommer att betygsätta eleven på, med specifika poäng för varje del av prestationen.

Ytterligare rader som möjliggör mer allmänna kommentarer om varje enskild post.

En sammanfattning av elevernas totala prestationer baserad på all relevant information i bedömningsrubriken.

Ett avsnitt där lärare eller utvärderare kan ge feedback och beskriva nästa steg för prestationsförbättring.

Resultatet av dessa enskilda aspekter är en holistisk mall för bedömningskriterier som utvärderaren kan fylla i varje gång en elev slutför uppgiften, vilket sparar tid.

Vad kännetecknar en bra mall för bedömningskriterier?

Eftersom de måste vara flexibla tenderar redigerbara mallar för bedömningskriterier att skilja sig avsevärt både i format och uppbyggnad. Naturligtvis ser en mall för att utvärdera anställdas prestationsnivåer annorlunda ut än en mall som fokuserar på betygskriterier för enskilda studenter eller grupprojekt.

Med det sagt har de bästa mallarna för bedömningskriterier några viktiga egenskaper gemensamt:

Användarvänlighet : De mest användbara mallarna gör det enklare att skapa bedömningskriterier varje gång du gör det.

Enkla exportalternativ : Det ska till exempel vara enkelt att exportera din bedömningsmall till Google Docs eller ditt LMS.

Anpassning : Ju enklare det är att anpassa din tomma mall för bedömningskriterier så att den passar din betygsskala och andra kriterier, desto bättre.

Enkelhet : Ditt mål är att minimera de tidskrävande processerna i dina bedömningsrubriker, så en enkel mall (kanske till och med sammanfattad på en enda sida) är bäst.

Integration i ett större system: Chansen är stor att din tomma mall för bedömningskriterier bara är ett av många onlineverktyg som du använder för att utvärdera studenter. Ju mer den kan integreras med andra verktyg, till exempel din programvara för prestationsutvärdering , desto bättre.

10 kostnadsfria mallar för bedömningskriterier

Om du vill skapa en verkligt holistisk bedömningsmall för dina elever och prestationsutvärderingar kan dessa tomma bedömningsmallar vara till hjälp.

1. Mall för bedömningskriterier

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för betygsbok

ClickUp Gradebook Template är ett enkelt sätt att hålla koll på alla elevers aktiviteter i ditt klassrum under en termin. Den består av fyra huvudvyer:

Börja här : En introduktion till rubrikmallen som beskriver exakt hur du kan betygsätta dina elever.

Rubriktabell : Avsnitt organiserade efter månad och kolumner som innehåller elevens namn, genomsnittligt betyg på prov, genomsnittligt betyg på hemuppgifter, genomsnittligt betyg på långa prov, betyg på deltagande och en kommentarsektion för att skriva beskrivningar av deras arbete.

Betygslista : För att ange individuella betyg för enskilda uppgifter

Deltagandenivå: För att rangordna eleverna efter hur väl de har deltagit i dina lektioner och undervisningsinsatser.

Det bästa med denna mall för bedömningskriterier är balansen mellan komplexitet och effektivitet. När du har definierat en uppgift och angett betyg för dina elever använder den automatiskt bakomliggande beräkningar för att fylla i rätt kolumner för översiktsfliken. Detta sparar tid och gör din feedback konstruktiv.

2. ClickUp-mall för projektbedömning

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för projektbedömning

Om du vill utvärdera ett projekts framgång efter att det har slutförts är ClickUps mall för projektutvärdering ett bra ställe att börja. Den låter dig utvärdera projektets prestanda mot dina ursprungliga projektledningsmål, identifiera områden som kan förbättras och till och med samla in feedback från andra intressenter om vad som kan göras bättre nästa gång.

Det bästa av allt: Allt finns tillgängligt i en enkel berättelse i ClickUp Docs, så att alla läsare snabbt och enkelt kan hoppa till det avsnitt som är mest relevant för dem.

Vissa intressenter kan till exempel behöva läsa hela utvärderingen. Andra kanske bara vill se den övergripande rubriken som lyfter fram den kvantitativa delen av din översikt. Med mallen för projektutvärdering kan du tillgodose båda behoven, vilket hjälper dig att utvärdera dina projekt samtidigt som du lär dig viktiga lärdomar för framtiden.

3. Mall för projektbedömningsrapport

ClickUp-mallen för projektutvärderingsrapport är utformad som en mer omfattande utvärderingsrapport och är särskilt värdefull för att utvärdera dina studenter eller anställda i slutet av en specifik milstolpe, till exempel ett semester eller ett räkenskapsår.

Som ett resultat är denna mall för bedömningskriterier i stort sett narrativ och fokuserar mer på omständigheterna och resultaten för enskilda betyg, till skillnad från mer analytiskt inriktade mallar. Men det gör den inte mindre värdefull, särskilt när man utvärderar prestationer i klassrummet mot ursprungliga förväntningar.

I början av varje utvärdering kan du skapa en rapport som beskriver detaljerna i uppgifterna eller projekten i fråga. Därifrån ger mallen dig möjlighet att dela dina tankar på ett snabbt och organiserat sätt, med korta och koncisa beskrivningar. Du kan även inkludera detaljer som hur dina elever reagerar på din undervisningsstil.

4. Mall för prestationsbedömningsrubrik

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för prestationsutvärdering

Det kan vara svårt att skriva en prestationsbedömning, särskilt när du inte har en förutbestämd skala eller kriterier att mäta alla mot. Det är därför ClickUp Performance Review Template är ett så värdefullt tillskott till denna lista.

Denna mall hjälper dig att följa upp och bedöma anställdas prestationer. Men du kan också använda den för att bedöma dina elever, tack vare en enkel layout och anpassningsbara kriterier som gör den perfekt för lärare.

I grunden, som de flesta mallar för prestationsutvärdering, börjar det med ett enda dokument med några fördefinierade kategorier, såsom uppgifter om medarbetaren, diskussionspunkter, feedback och viktiga prioriteringar. Men det som verkligen utmärker denna mall är prestationshanteringsbladet med kriterier, såsom kompetens och förståelse för arbetet, som hjälper både dig och din medarbetare att betygsätta prestationen.

Resultatet, särskilt när du använder samma mall för flera anställda eller studenter, är en enkel analytisk rubrik som kan bli grunden för alla prestationsutvärderingar.

5. Mall för prestationsrapport

Ladda ner den här mallen ClickUp-mall för prestationsrapport

ClickUps mall för prestationsrapport bedömer projekt utifrån mål och förväntningar med hjälp av en kvantitativ rubrik för att skapa en översikt över ett programs eller en uppgifts prestanda.

Kärnan i denna mall är en visuell översikt över ett projekts eller programs prestanda i förhållande till definierade mål. Men den kan gå långt utöver det, tack vare funktioner som taggning, kommentarer och till och med filaviseringar som gör att du kan lägga till ytterligare sammanhang för en mer omfattande bedömning.

Dessutom drar denna mall nytta av sin integration med större ClickUp-funktionalitet. Dina slutsatser kan gå direkt in i ett ClickUp-arbetsflöde med uppgifter, listor och kalendrar som vidtar åtgärder utifrån den utvärderade prestationen. Det är därför den perfekta grunden för alla mallar för prestationsförbättringsplaner som du också vill implementera.

6. Utvärderingsformulär

Särskilt i mer standardiserade processer kan det vara till hjälp att skapa en mall för bedömningskriterier i form av ett formulär med förinställda kriterier att fylla i. Det är precis vad ClickUps mall för utvärderingsformulär erbjuder, vilket möjliggör en objektiv utvärdering samtidigt som det minimerar den ansträngning som krävs för att fylla i varje formulär.

Formulären i fältet fokuserar på enkelhet och innehåller kvantitativa mått, såsom antalet slutförda uppgifter, tillsammans med öppna fält för utvärdering av färdigheter och prestationer. I slutändan hjälper allt detta dig att bedöma alla dina anställda (eller studenter) utifrån objektiva kriterier och på ett rättvist sätt, utan subjektiva bedömningar eller fördomar.

Du kan använda denna mall för olika behov, till exempel individuella uppgifter eller årliga medarbetarutvärderingar. Särskilt när du kopplar innehållet till dina KPI:er eller betygsättningsmått kan det bli ett användbart undervisningsverktyg som sparar tid och förbättrar effektiviteten.

7. Mall för utvärderingsrapport

Läs mer ClickUp-mall för utvärderingsrapport

ClickUps mall för utvärderingsrapport fungerar så bra tack vare sina kategoriseringsalternativ. Det är inte bara en tom mall utan sammanhang, utan erbjuder ett enkelt sätt för lärare och handledare att utvärdera sina teammedlemmar eller studenter.

De befintliga avsnitten i denna mall för bedömningskriterier inkluderar:

En utvärderingssammanfattning som anger namnet på den person du utvärderar samt deras roll, avdelning och utvärderingsperiod. För studenter kan detta enkelt ändras till studentens namn, klass och termin.

Ett snabbt val av typ av utvärdering, till exempel befordran, årlig utvärdering eller avstängning.

Den faktiska prestationsbedömningen, inklusive en bedömningsmall som omfattar både enskilda avsnitt och en övergripande bedömning eller betyg.

Extra utrymme för handledare eller lärare att lägga till kommentarer om nya färdigheter och annat som inte passar in i rubriken.

Eftersom denna rubrikmall fungerar så bra för regelbundna utvärderingar är den också ett utmärkt alternativ att koppla till din KPI-programvara. Du kan spåra individuella prestationer tillbaka till ditt program eller projektrubrik för en tydlig översikt.

8. PDF-mall för muntlig presentation av BrightHubEducation

Via BrightHubEducation

Särskilt för lärare som vill bedöma sina elever på en presentationsuppgift kan PDF-mallen Oral Presentation Rubric från BrightHubEducation vara till stor hjälp. Det är en enkel mall på en sida som gör det möjligt för läraren att bedöma varje elev på innehåll, ögonkontakt, volym och tydlighet, flyt och visuella hjälpmedel.

Naturligtvis kan denna mall för bedömningskriterier anpassas utöver de förinställda kategorierna, så att lärare kan redigera kategorierna och betygsskalan efter eget tycke. Men även i sitt förinställda skick är det en av de mest holistiska mallarna du kan hitta specifikt för muntliga presentationer online.

9. Word Analytic Rubric från University of Nebraska

Via University of Nebraska

En analytisk rubrik är en typ av rubrikmall som hjälper eleverna att kvantifiera sitt arbete och i slutändan förbättra sitt lärande under processen. Word Analytic Rubric från University of Nebraska är ett utmärkt ställe för alla lärare att börja den processen, eftersom det gör det möjligt för dem att snabbt skapa en uppgifts- eller projektrubrik som deras elever kan använda för att utvärdera sitt arbete.

Detta är en tom mall för bedömningskriterier med fokus på individuell anpassning. Lärare kan också dra nytta av en inlärningsaktivitet där eleverna skapar sin egen tomma mall för bedömningskriterier, vilket möjliggör en mer engagerande och omfattande inlärning.

10. Rubrik för orddebatt av EducationWorld

Via EducationWorld

Debatter är en viktig del av det moderna livet, från politiska debatter som påverkar presidentval till debatter i rättssalen som hjälper till att övertyga publiken och juryn om rättvisan. Word Debate Rubric från EducationWorld kan hjälpa alla juridik- eller statsvetenskapsstudenter att skapa sin egen mall för bedömningskriterier och lära sig mer om de kriterier som hjälper debattdeltagare att vinna sina argument.

Till skillnad från de flesta tomma mallar för bedömningskriterier är detta inte nödvändigtvis ett undervisningsverktyg. Istället är det ett självstudierverktyg för studenter och alla som är intresserade av att förstå retorikens nyanser. För det ändamålet kan det dock bli ett viktigt verktyg för att förstå hur några av världens mest ädla yrken argumenterar.

Förbättra dina mallar för betygsättning och utvärdering

Om du letar efter rätt mall för bedömningskriterier för att optimera ditt arbete och dina utvärderingar har du kommit till rätt ställe. ClickUps omfattande mallbibliotek är ett utmärkt ställe att börja på, oavsett om du letar efter en enkel tom mall för bedömningskriterier eller mer omfattande alternativ med olika kriterier.

Mallarna hjälper dina elever att förstå hur du organiserar din feedback. Oavsett om du ger kvalitativ feedback på färdigheter som kommunikation eller mer kvantitativa bedömningar, kommer de alltid att veta var de står och var de kan göra relevanta förbättringar.

Ännu bättre: Mallarna integreras med ClickUp for Education, en omfattande projektledningsprogramvara som går långt utöver en enkel bedömningsmall. Förvandla prestationsutvärderingar till uppgifter och arbetsflöden, vilket gör inlärningsprocessen mer effektiv och framgångsrik.

ClickUp är den perfekta starten, inte bara för din tomma mall för bedömningskriterier, utan också för att skapa ett omfattande prestationsutvärderingssystem som är utformat för att uppfylla och överträffa dina (och dina elevers) förväntningar. Under processen kommer du att bli mer konsekvent i dina ansträngningar att betygsätta prestationer och vidta relevanta nästa steg.

Är du redo att sätta igång? Skapa ett gratis konto idag!