Hur man skriver effektiva sprintmål (+exempel)

Skämt åsido, det är Carrie – förlåt, skrämmande – när detta faktiskt händer. Även högpresterande team misslyckas ibland med att uppnå sina sprintmål.

Låt oss säga att du leder ett team som utvecklar en spännande ny app. Du sätter det kommande sprintmålet till "slutföra inloggningsfunktionen". Låter enkelt, eller hur?

Halvvägs in i sprinten inser teamet dock att inloggningsfunktionen är mer komplicerad än väntat. Den kräver komplexa säkerhetsåtgärder och integrationer med tredje part.

Plötsligt har det som verkade vara en enkel uppgift blivit en utmaning. Kommer teamet att uppnå sitt sprintmål den här gången?

I den här artikeln utforskar vi strategier för målsättning som hjälper dig att skriva praktiska sprintmål som stämmer överens med ditt teams mål. Du lär dig hur du sätter upp sprintmål som inspirerar till handling och anpassar sig efter utmaningar, så att de blir en vägledande kompass för din sprint. Låt oss börja!

Vad är ett sprintmål?

I Agile- och Scrum-metoderna representerar ett sprintmål det önskade resultatet av en sprint, vanligtvis en iteration på 1–4 veckor. Det fungerar som en fokuspunkt för utvecklingsteamet och klargör det viktigaste målet som de behöver uppnå inom sprintens tidsram.

Sprintmål handlar inte om att lista uppgifter eller leveranser, utan fokuserar på det värde som levereras till slutanvändaren eller produkten i sig.

Scrum, ett mycket använt agilt ramverk, betonar vikten av sprintmål eftersom de främjar en gemensam förståelse bland teammedlemmarna. Medan användarberättelser, uppgifter och deluppgifter driver det dagliga arbetet, förenar sprintmålet dessa åtgärder under ett enda, sammanhängande syfte som håller scrumteamet fokuserat.

Ett bra sprintmål ger svar på ”varför” bakom teamets dagliga aktiviteter och säkerställer att alla är inriktade på ett gemensamt mål.

Ett sprintmål är avgörande i agil projektplanering och mjukvaruutveckling eftersom det kan vägleda beslutsfattandet. Om nya uppgifter uppstår eller hinder dyker upp under en sprint hjälper sprintmålet att prioritera det som är viktigast. Utan ett väl definierat sprintmål riskerar teamen att komma ur kurs eller tappa fokus.

Hur man sätter upp och uppnår effektiva sprintmål

För att sätta ett effektivt sprintmål måste du ta hänsyn till sprintens tekniska och strategiska aspekter. Målet måste stämma överens med verksamhetens behov, ge användarna mervärde och vara möjligt att uppnå inom sprintens tidsramar.

Mycket effektiva sprintmål är:

Tydligt och koncist: Ett sprintmål måste vara lätt att förstå för alla i teamet. Det bör bestå av ett enda, entydigt mål.

Resultatfokuserat: Fokusera på vad du vill uppnå (resultatet) snarare än hur du ska uppnå det. Detta gör att teamets insatser hålls i linje med produkt- eller affärsresultaten.

Mätbart: Framgången för ett sprintmål ska vara mätbar. Vid slutet av sprinten ska det vara tydligt om målet har uppnåtts eller inte.

Realistiskt och uppnåeligt: Målen ska utmana teamet men samtidigt vara realistiska inom sprintens tidsram och tillgängliga resurser.

I linje med produktvisionen: Sprintmål måste alltid återspegla den övergripande produktplanen och den långsiktiga visionen för att säkerställa att varje sprint bidrar till den totala produkten.

Anpassningsbar: Även om sprintmålet bör förbli stabilt kan oförutsedda omständigheter kräva att teamen ändrar riktning något. Målet bör tillåta viss flexibilitet i genomförandet.

Med hjälp av projektledningsprogramvara som ClickUp kan du utforma sprintmål som är anpassade efter dessa egenskaper.

Ställa in och följa upp sprintmål med ClickUp

ClickUp erbjuder ett allt-i-ett-ekosystem för agil projektledning. Många av dess funktioner är specifikt utformade med agil sprintplanering i åtanke.

Målsättning

Till att börja med kan du använda ClickUp Goals för att hjälpa dina team att definiera, spåra och mäta sina sprintmål.

Skapa spårbara mål med mätbara målsättningar med hjälp av ClickUp Goals.

Använd den här funktionen för att sätta upp mätbara mål med tydliga målsättningar, deadlines och uppföljning av framsteg. Möjligheten att dela upp mål i mindre delmål och koppla dem till specifika uppgifter inom dina sprints ökar transparensen och ansvarstagandet.

Dina team kan också spåra hur enskilda användarberättelser eller uppgifter bidrar till det övergripande sprintmålet, vilket säkerställer samordning.

ClickUps visuella verktyg, såsom Gantt-diagram och ClickUp-instrumentpaneler, ger en tydlig bild av målets framsteg, vilket gör det enkelt att anpassa sig till snabbt föränderliga situationer.

Sprint-hantering

ClickUp Sprints är en allt-i-ett-funktion som hjälper dig att spara tid, samarbeta effektivt och nå dina mål.

Förenkla sprintadministrationen med ClickUp Sprints

Funktionen fungerar som en kraftfull plattform för att effektivt hantera och följa projektets framsteg, dela upp större projekt i mindre, hanterbara delar och förbättra organisationen och teamets fokus.

Så här hjälper ClickUp Sprints:

Hantera ditt teams arbetsbelastning med ett helt anpassningsbart poängsystem . Samla poäng från deluppgifter, dela upp dem efter ansvarig person och sortera dem enkelt för att följa dina sprints med ett ögonkast.

Ange sprintdatum, tilldela poäng och markera prioriteringar så att alla vet vad de ska göra och när.

Visualisera ditt teams framsteg med en omfattande instrumentpanel som spårar viktiga mått som burn rate och velocity.

Automatisera repetitiva uppgifter , såsom att skapa sprints och tilldela uppgifter, vilket sparar tid och minskar fel.

Integrera ClickUp smidigt med andra populära verktyg som GitHub och GitLab, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde och förbättrar samarbetet.

Agil projektledning

ClickUp Agile Project Management Software är utformat för att effektivisera det agila arbetsflödet, särskilt för Scrum-team. Det erbjuder en rad funktioner som avsevärt kan förbättra processen för att sätta upp och uppnå sprintmål.

Hantera enkelt produktplaner, sprintbacklog, sprints, UX-design och mycket mer med ClickUp Agile Project Management Software.

Så här fungerar det:

Skapa och hantera sprintbacklog , uppskatta uppgifter och tilldela dem till teammedlemmar. ClickUps visuella tavlor och dra-och-släpp-funktion gör det enkelt att prioritera uppgifter och säkerställa att de är i linje med sprintmålen.

Dela upp sprintmålen i mindre, genomförbara uppgifter. Använd ClickUps funktioner för uppgiftshantering för att tilldela förfallodatum och uppgiftsägare, spåra framsteg och lägga till kommentarer för förtydligande.

Mät noggrant den tid som läggs på varje uppgift för att säkerställa en effektiv resursfördelning och förhindra att omfattningen kryper. ClickUps inbyggda tidsspårare hjälper dig att hålla dig på rätt spår och identifiera potentiella flaskhalsar.

Visualisera framstegen mot sprintmålen med burndown-diagram i realtid. Dessa diagram hjälper dig att identifiera potentiella risker i ett tidigt skede och göra nödvändiga justeringar för att hålla kursen.

Skapa anpassade arbetsflöden som är skräddarsydda för ditt teams specifika behov. Denna flexibilitet gör att du kan effektivisera processer och säkerställa konsekvens genom hela sprinten.

Uppnå mål och nyckelresultat (OKR) med ClickUp

Mål och nyckelresultat (OKR) är ett ramverk för målsättning som hjälper team att sätta upp ambitiösa, mätbara mål och följa upp nyckelresultat. I samband med sprintmål kan agila OKR fungera som en övergripande struktur, där varje sprintmål bidrar till att uppnå ett eller flera nyckelresultat.

Du kan använda mallar för målsättning för att sätta upp mätbara mål och följa deras framsteg under varje sprint:

Mallar för målsättning

ClickUp SMART Goals Template kan vara din allierade när du påbörjar sprintplaneringen, hela vägen fram till hanteringen och avslutningen.

Ladda ner den här mallen Sätt upp och följ upp sprintmål med maximal effektivitet med hjälp av ClickUp SMART Goals Template.

Mallen hjälper dig att sätta upp och uppnå mål genom att definiera mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna (SMART), visualisera dina framsteg och organisera uppgifter i hanterbara delar.

Så här kan den här mallen hjälpa dig att sätta upp och hantera sprintmål på ett mer effektivt sätt:

Skapa uppgifter med anpassade statusar som Klar, Krossad, Avspårning, På vänt och På rätt spår för att hålla koll på framstegen för varje mål.

Kategorisera och lägg till 12 olika anpassade attribut , till exempel Nödvändigt arbetsinsats, för att spara viktig information om mål och enkelt visualisera måluppfyllelsen.

Öppna 5 olika vyer i olika ClickUp-konfigurationer, såsom SMART-mål, måluppfyllelse, SMART-målark, företagsmål och startguide, så att du enkelt kan visa och hantera dina mål.

Förbättra måluppföljningen med hjälp av tidsuppföljningsfunktioner, taggning, beroendevarningar, e-postmeddelanden och mycket mer. Detta hjälper dig att hålla ordning och kontrollera dina mål.

ClickUp SCRUM Sprint Planning Template är utformad för att hjälpa dig att bli mer produktiv. Den ger dig ett enkelt gränssnitt för att planera sprints i en samarbetsmiljö.

Ladda ner den här mallen Ställ in och hantera sprint-OKR:er effektivt med hjälp av ClickUp SCRUM Sprint Planning Template.

Du kan använda denna sprintplaneringsmall på ett kreativt sätt för att sätta upp OKR genom att anpassa sprintmålen till mätbara mål. Så här gör du:

Använd det anpassade fältet Sprintmål för att definiera specifika OKR:er och omvandla sprintmål till dina mål.

Tilldela viktiga resultat till enskilda uppgifter med hjälp av anpassade fält som Story Points för att mäta framsteg.

Använd vyer som Gantt-diagram och Epics för att visualisera framstegen mot OKR.

Använd Definition of Done för att säkerställa att OKR uppnås för varje uppgift.

Om du letar efter en målinriktad metod för målhantering kan du överväga OKR. Det finns många gratis OKR-mallar tillgängliga.

ClickUp OKRs-mallen är ett funktionsrikt och lättanpassat alternativ som garanterat hjälper dig att komma igång på några sekunder.

Ladda ner den här mallen Utveckla och övervaka OKR mer effektivt med ClickUp OKR-mallen.

Bästa praxis för att skriva sprintmål

Att skriva ett välformulerat sprintmål är ett samarbete mellan scrummastern, produktägaren och utvecklingsteamet. Här är några bästa praxis att ha i åtanke.

Använd rätt terminologi: Sprintmål skrivs med hjälp av specifik terminologi. Team avser alla inblandade: produktägaren, utvecklingsgruppen och scrummastern Användarberättelse är en beskrivning av ett mål ur användarens perspektiv. Till exempel: ”Jag vill kunna logga in inom 10 sekunder”. Kravanalys innebär att man granskar och förfinar användarberättelser för att säkerställa att de uppfyller vissa kriterier. Slutligen definierar sprintmålet exakt vad teamet strävar efter att uppnå under en sprint.

Team avser alla inblandade: produktägaren, utvecklingsgruppen och scrummastern

Användarberättelse är en beskrivning av ett mål ur användarens perspektiv. Till exempel: ”Jag vill kunna logga in inom 10 sekunder”.

Kravanalys innebär att man granskar och förfinar användarberättelser för att säkerställa att de uppfyller vissa kriterier.

Slutligen definierar sprintmålet exakt vad teamet strävar efter att uppnå under en sprint.

Använd SMART-ramverket: Sprintmål måste vara specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna. Istället för att säga "slutför inloggningsfunktionen" kan du till exempel sätta målet "skapa en användarvänlig inloggningsfunktion som minskar den genomsnittliga inloggningstiden med 30 % på två veckor".

Sätt upp ett tydligt resultat: Fastställ väl definierade acceptanskriterier som definierar vad framgång innebär.

Anpassa dig efter produktvisionen: Granska produktvisionen för att säkerställa att sprintmålen stöder den övergripande inriktningen.

Involvera hela teamet: Definiera sprintmål tillsammans med teamet under sprintplaneringen och se till att alla medlemmar är med på planen.

Sätt användaren i första rummet: Ange hur målet översätts till fördelar för kunderna, oavsett om de är användare eller företag.

Följ dessa bästa praxis för att skriva sprintmål som har ett tydligt syfte, samordnar teamet och levererar värde till användarna.

Vanliga utmaningar med sprintmål och hur man övervinner dem

Även om det verkar enkelt kan det vara svårt att sätta upp och uppnå sprintmål:

Problemet: Alltför ambitiösa mål

Ett mål som syftar till att "revolutionera kundvagnen" inom en två veckors sprint är sannolikt dömt att misslyckas – det är för högt ställt och för snabbt.

Lösningen: Dela upp ambitiösa mål i mindre, uppnåbara delar som fördelas över flera sprintar. Sätt till exempel målet att ”implementera ett användarvänligt gränssnitt för kundvagnen” i den första sprinten, följt av ”integrera betalningsalternativ” i nästa.

Sätt upp mål för vart och ett av de mindre målen med ClickUp Goals.

Problemet: Vaga mål

Mål som saknar specificitet lämnar utrymme för feltolkningar och hindrar framsteg. Till exempel låter ”förbättra webbplatsens prestanda” vagt.

Lösningen: Använd SMART-metoden för att förfina målet till ”minska sidladdningstiden med 50 % inom nästa sprint”, vilket ger tydliga parametrar för framgång.

Problemet: Meningslösa mål

När det finns en diskrepans mellan målet och teamets motivation kan engagemanget sjunka drastiskt.

Lösningen: Istället för att sätta upp ett mål som ”slutföra alla uppgifter” kan du ge det en positiv vinkling, till exempel ”lansera den nya funktionen för att förbättra användarnöjdheten och öka kundlojaliteten med 20 %”.

Vill du formulera målen bättre? Låt ClickUp Brains AI Writer hjälpa dig!

Problemet: Försummade mål

Ibland misslyckas ett team med att uppnå målet under en sprintcykel. Vad gör man då?

Lösningen: Se till att målen är tydligt synliga och att de refereras till under hela sprintcykeln. Ett dagligt sprintplaneringsmöte kan hjälpa till att bekräfta målen och diskutera framstegen, vilket minskar tilläggen till produktbackloggen.

Exempel på sprintmål

Låt oss titta på några exempel på sprintmål.

Sprintmål 1: Implementera användarautentisering för webbapplikationer Mål: Säkerställa att säkra inloggnings- och registreringsfunktioner för användare implementeras, testas och integreras före slutet av Sprint 2

Deluppgifter

Definiera användarberättelser (1 dag)

Skriv användarberättelser: Som användare vill jag logga in säkert med min e-postadress och mitt lösenord. Som användare vill jag återställa mitt lösenord om jag glömmer det. Som användare vill jag logga ut säkert från systemet.

Som användare vill jag logga in säkert med min e-postadress och mitt lösenord.

Som användare vill jag återställa mitt lösenord om jag glömmer det.

Som användare vill jag logga ut säkert från systemet.

Dela upp dessa berättelser i hanterbara uppgifter

Som användare vill jag logga in säkert med min e-postadress och mitt lösenord.

Som användare vill jag återställa mitt lösenord om jag glömmer det.

Som användare vill jag logga ut säkert från systemet.

Utforma autentiseringsflöde (2 dagar)

Utforma hur autentiseringsflödet fungerar (inloggning, utloggning, återställning av lösenord)

Samarbeta med UX/UI-teamet för att skapa wireframes för inloggnings-/registreringssidorna.

Dokumentera säkerhetsprotokollen (t.ex. OAuth 2.0, SSL-kryptering).

Implementera backend-användarautentisering (4 dagar)

Utveckla logiken för backend-autentisering (med hjälp av ramverk som Spring Security och JWT-tokens).

Anslut inloggnings-/registreringsfunktionen till användardatabasen (MySQL/PostgreSQL).

Implementera säkerhetsstandarder (t.ex. hashning av lösenord)

Implementera inloggnings- och registreringssidor för frontend (3 dagar)

Bygg frontend-komponenter (React, Angular) för inloggning, registrering och återställning av lösenord.

Integrera med backend-API:et för autentiseringsförfrågningar

Skapa enhets- och integrationstester (2 dagar)

Skriv enhetstester för backend-autentiseringslogiken

Skriv frontend-tester (t.ex. Jest, Cypress) för användarautentiseringsformulären.

Se till att testerna täcker extremfall (t.ex. felaktigt lösenord, låst konto).

Utför kodgranskning och refaktorisering (1 dag)

Genomför en kollegial granskning av autentiseringskoden.

Omstrukturera vid behov för att förbättra läsbarheten och prestandan.

Distribuera till testmiljö (1 dag)

Implementera autentiseringsfunktionerna i stagingmiljön

Genomför integrationstester för att säkerställa att systemet fungerar som förväntat.

Användartestning (1 dag)

Samordna med QA-teamet för att utföra UAT

Kontrollera att inloggning, utloggning och registrering uppfyller acceptanskriterierna.

Logga och prioritera alla identifierade buggar

Sprintgranskning och retrospektiv (1 dag)

Presentera den färdiga autentiseringsfunktionen för intressenterna.

Samla in feedback från teamet under retrospektivet om vad som fungerade och vad som kan förbättras inför nästa sprint.

Sprintmål 2: Förbättra prestandan för instrumentpanelen för SaaS-produkten Mål: Optimera SaaS-produktens instrumentpanel så att den laddas inom 2 sekunder under hög trafik, vilket förbättrar användarupplevelsen i slutet av Sprint 4

Deluppgifter

Identifiera prestandaflaskhalsar (1 dag)

Genomför en inledande prestandagranskning med hjälp av verktyg som Google Lighthouse, New Relic eller GTmetrix.

Identifiera långsamma API-svar, tunga frontend-skript och databasfrågor som orsakar fördröjningar.

Omstrukturera långsamma API-anrop (3 dagar)

Optimera backend-API-anrop och minska redundanta databasfrågor

Implementera paginering och lazy loading där det är tillämpligt.

Inför cachningsmekanismer (Redis, Memcached) för data som efterfrågas ofta.

Optimera frontend-rendering (3 dagar)

Ta bort oanvända JavaScript-bibliotek och minimera paketstorleken.

Implementera lazy loading för bilder och dashboard-widgets

Säkerställ minimal DOM-omflyttning och ommålning vid rendering av komplexa diagram

Optimera databasfrågor (2 dagar)

Indexera ofta sökta kolumner i databasen

Skriv om ineffektiva SQL-frågor för att minska laddningstiderna.

Se till att databasen är optimerad för samtidig åtkomst vid hög trafik.

Prestandatestning (2 dagar)

Skapa en testmiljö som simulerar förhållanden med hög trafik (belastningstestning med Apache JMeter eller Gatling).

Kontrollera att instrumentpanelen laddas inom 2 sekunder vid hög trafik.

Mät prestandan för backend, frontend och databasen separat.

Övervaka resultaten med analysverktyg (1 dag)

Implementera verktyg för övervakning i realtid (t.ex. Datadog, Grafana) för att spåra instrumentpanelens prestanda i produktion.

Ställ in varningar för prestandaförsämringar som överskrider tröskelvärdet på 2 sekunder.

Distribuera och testa i staging (1 dag)

Distribuera den optimerade instrumentpanelen till stagingmiljön.

Genomför slutliga prestandatester för att säkerställa smidig drift.

Granskning och retrospektiv (1 dag)

Presentera den optimerade instrumentpanelen för intressenterna.

Granska sprintens framgång och diskutera förbättringar för framtida sprints under retrospektivet.

Säkerställ effektiv målsättning och uppföljning av sprintmål med ClickUp

Sprintmål är avgörande för framgångsrik agil projektledning och utveckling av Scrum-ramverk. De ger riktning, förenar team och säkerställer att varje sprint bidrar med ett meningsfullt värde för slutanvändaren eller produkten.

För att sätta upp effektiva sprintmål krävs tydlighet, anpassning till produktvisionen och fokus på att leverera mätbara resultat.

Om du vill göra processen ännu smidigare kan ClickUp hjälpa dig! Med dess funktioner för att sätta upp och följa upp sprintmål kan du hålla allt organiserat och överskådligt.

Du kommer att kunna se hur långt du har kommit, vad som fortfarande behöver göras och till och med justera dina mål under resans gång om det behövs. Prova ClickUp idag!