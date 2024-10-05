Gratis Notion Kanban-tavlemallar

Den allra första Kanban-tavlan skapades av en ingenjör på Toyota på 1940-talet för att minska ineffektiviteten i hanteringen av leveranskedjan.

Sedan dess har det blivit ett populärt verktyg för att visualisera komplexa affärsprocesser och arbetsflöden, med kolumner, rader, grupper och enskilda uppgifter representerade av flyttbara kort.

Denna blogg delar med sig av de bästa gratis Notion Kanban-mallarna för att öka produktiviteten. Dessutom finns några alternativa alternativ för dem som söker avancerade funktioner för uppgiftshantering. 🌈

Låt oss diskutera hur Kanban-mallar kan hjälpa ditt team att hålla sig på samma sida – och bättre följa upp dina projekt och uppgifter.

Vad kännetecknar en bra Notion Kanban-mall?

Även om team som använder Notion för projektledning kanske känner sig mer bekväma med Notion Gantt Charts, är det viktigt att hitta rätt Kanban-tavla-mall i Notion.

Här är de viktigaste komponenterna att leta efter när du väljer en Notion Kanban-mall:

Anpassningsbara kolumner: En bra mall bör göra det möjligt för dig att ändra antalet kolumner och deras namn så att de speglar de olika faserna i ditt arbetsflöde.

Konsoliderad uppgiftshantering: Verktyg för att tilldela uppgifter, sätta deadlines och utvärdera framsteg är viktiga för att följa projektets milstolpar.

Visuella förbättringar: Leta efter layouter med färgkodning och andra visuellt tilltalande funktioner som gör tavlan lättare att läsa och förstå.

Automatiseringsverktyg: Mallar med inbyggd automatisering för upprepade åtgärder och aviseringar kan spara tid och minska risken för mänskliga fel.

Med det i åtanke, låt oss titta på några exempel på Notion Kanban Board-mallar.

Gratis mallar för Notion Kanban-tavlor

1. MYP Design Cycle Project Tracking Template (Kanban-stil)

via Notion

Mallen för projektuppföljning i MYP Design Cycle är idealisk för lärare som undervisar i MYP Design-läroplanen och behöver följa upp sina framsteg genom de 16 faserna i MYP Design Cycle.

Det förenklar hanteringen för designlärare genom att erbjuda ett tydligt, strukturerat sätt att guida studenterna genom designprocessen. Mallen spårar också faser och möjliggör justeringar allteftersom projekten utvecklas.

Du får anpassningsbara Kanban-kort för varje bred fas i MYP Design Cycle – Undersök, Planera, Skapa, Utvärdera och Dela – och flexibiliteten att redigera korten när projektfaserna förändras.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Kanban-mallen hjälper lärare att betygsätta design. Tavlan gör det möjligt för eleverna att hantera sitt arbetsflöde samtidigt som lärarna får en överblick över hela klassens framsteg.

2. Mall för professionellt CRM-system

via Notion

CRM Professional System Template är utformad för att hjälpa dig hantera kunder, leads och affärer i en välorganiserad arbetsmiljö. Den är perfekt för sälj- och kundansvariga som behöver hantera kunddata, spåra säljprocesser, följa upp uppgifter och visa kundinteraktioner.

Den har inbyggd automatisering som hjälper dig att effektivisera kunduppföljningar och resultatrapportering. Du kan använda den för att visualisera försäljningspipelines med inbyggda vyer och anpassa egenskaperna efter specifika CRM-behov.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Tänk dig en konsult som hanterar flera kunder i olika stadier av deras projektlivscykel. Mallen hjälper dem att hantera alla sina projekt-/försäljningsaktiviteter på ett ställe, vilket möjliggör ökad effektivitet, bättre kundlojalitet och smidigare projektledning.

3. Anthropics mall för projektplanering

via Notion

Anthropics Project Planner erbjuder en dubbel databas för att spåra övergripande projektöversikter och detaljerade uppgiftslistor. Det hjälper team att hantera stora projekt med genomförbara uppgifter samtidigt som de övervakar framstegen.

Med hjälp av projektplaneraren kan du och ditt team se projektet från planering till genomförande. Dess tvådelade struktur (översikt + uppgifter) säkerställer att alla detaljer uppmärksammas samtidigt som de långsiktiga målen hålls i sikte.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Denna mall är idealisk för ett litet produktutvecklingsteam som hanterar flera projekt samtidigt. De kan använda mallen Anthropic Project Planner för att spåra långsiktiga projektmål samtidigt som de bryter ner de dagliga uppgifterna som behövs för att uppfylla deadlines. När teammedlemmarna slutför sina uppgifter kan tidsplanen och det övergripande projektets framsteg enkelt spåras och justeras efter behov.

4. Dashboard för uppgiftshantering

via Notion

Med mallen för uppgiftshanteringspanelen kan användarna organisera uppgifter, sätta prioriteringar och övervaka arbetsflödet utan ansträngning. Den fungerar som en central knutpunkt där all projekt- och uppgiftsrelaterad information finns tillgänglig på ett överskådligt sätt, vilket hjälper användarna att hålla koll på deadlines och dagliga uppgifter.

Med den här mallen kan du skapa en instrumentpanel i Notion för att få en tydlig visuell representation av dina uppgiftsframsteg.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? En projektledare som hanterar flera deadlines och leveranser kan använda mallarna för uppgiftshanteringspanelen för att hålla alla uppgifter organiserade på ett ställe. Med möjligheten att ställa in prioriteringar kan de fokusera på viktiga uppgifter samtidigt som de ser till att mindre uppgifter inte faller mellan stolarna.

5. Mall för ärendehantering

via Notion

Mallen Issue Tracker är utformad för team, särskilt de som använder agila metoder, för att hålla reda på projektfel, uppgifter och problem.

De anpassningsbara sprints, prioriteringssystemet och integrationsfunktionerna hjälper dig att hantera problem på ett systematiskt sätt. Mallarna har sprintadministration med prioritering av backlog för att identifiera buggar, prioritera lösningar och tilldela uppgifter till dina teammedlemmar.

Du får också filtreringsalternativ efter status, prioritet, teammedlem och integrationer med Github, Slack och andra viktiga verktyg som används av dina utvecklingsteam.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Ett team som arbetar med en produktlansering kan använda mallen Issue Tracker för att hålla reda på buggar som rapporterats av QA, vilket effektiviserar lanseringsprocessen. Varje problem tilldelas lämplig utvecklare, prioriteras efter allvarlighetsgrad och spåras genom sprintcykeln för att säkerställa att det löses innan nästa lansering.

Begränsningar vid användning av Notion för Kanban-tavlor

När du väljer en Kanban-mall i Notion är det viktigt att vara medveten om vissa funktioner som kan komplicera eller hindra ditt arbetsflöde istället för att effektivisera det.

Den största utmaningen med att använda Notion Kanban-tavlor är att de endast ger en översikt över dina uppgifter och projekt och behöver fler funktioner för planering, schemaläggning och uppföljning, vilket är nödvändigt för projektledning.

Här är några begränsningar för användning av Notion Kanban-tavlor:

Det finns inga funktioner för tidrapportering eller kostnadsberäkning i Notion Kanban-tavlor. Du kan delegera uppgifter till dina teammedlemmar, men du kan inte övervaka deras arbetstid eller arbetskostnader.

Ingen villkorlig automatisering för att hålla uppgifterna i rörelse mellan olika steg

Bristen på instrumentpaneler, samt dedikerade mål och OKR-spårare, gör att den är begränsad till specifika användningsfall.

Mallar med för många kategorier och bristande anpassningsmöjligheter kan göra dina tavlor röriga och svåra att navigera, vilket minskar den totala effektiviteten.

Notion är intuitivt, men har en brant inlärningskurva, särskilt för nya användare. Många behöver förlita sig på externa resurser som YouTube-tutorials för att kunna använda programmet smidigt.

Som vi ser ovan har Notion visserligen några fantastiska mallar, men det finns betydande begränsningar när det gäller skalbarhet och integrationer.

Alternativ till Notion Kanban-mallar

När man letar efter bättre alternativ till Notion sticker ClickUp ut med sitt enkla användargränssnitt och sina samarbetsverktyg.

ClickUp är en gratis projektledningslösning som gör det möjligt för team att hantera flera arbetsflöden, interagera mer effektivt och samla allt arbete i en enda applikation med flera samarbetsfunktioner, inklusive Kanban-tavlor.

Det bästa av allt? Du kan anpassa ClickUps Kanban-tavla så att den passar alla teamstorlekar.

Låt oss ta en titt på några av de bästa Kanban-tavlemallarna från ClickUp.

1. ClickUp Kanban-tavla-mall

Ladda ner den här mallen Spåra varje steg och övervaka resultaten med ClickUp Kanban Board Template.

ClickUp Kanban Board Template är utformad för att kategorisera uppgifter i kolumner som "Att göra", "Pågående" och "Klar". Den gör det möjligt för dig att spåra arbetsflöden, hantera stora projekt och få insikt i flaskhalsar.

Mallen integrerar också användbara funktioner som anpassade statusar (t.ex. Stängd, Pågående, Blockerad) och anpassade fält för att kategorisera uppgifter, vilket ger hög flexibilitet för olika arbetsflöden. ​

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Kanban-tavlemallen är perfekt för projektledare som övervakar flera team och komplexa projekt. De kan ställa in anpassningsbara statusar och övervaka stegen i varje uppgift, vilket gör den idealisk för att hantera både övergripande projektmål och dagliga uppgifter.

Våra ingenjörer och produktchefer var upptagna med manuella statusuppdateringar mellan Jira och andra verktyg. Med ClickUp har vi återfått timmar av bortkastad tid på dubbla uppgifter. Ännu bättre är att vi har påskyndat produktlanseringar genom att förbättra arbetsöverlämningen mellan QA, teknisk dokumentation och marknadsföring.

2. ClickUp Kanban View Roadmap-mall

Ladda ner den här mallen Utvärdera projektens framsteg med ClickUp Kanban View Roadmap Template.

ClickUp Kanban View Roadmap Template är ett flexibelt och anpassningsbart verktyg som hjälper team att visualisera hur individuella bidrag formar det slutliga projektresultatet.

Om du till exempel arbetar med en uppgift som att skapa en landningssida visar färdplanen hur den direkt stöder det övergripande målet, till exempel en produktlansering. Det låter dig se hur ditt arbete passar in i den större projektets tidsplan.

Det visuella tavelayoutsystemet gör det möjligt för team att tilldela uppgifter till teammedlemmar och spåra framsteg på ett effektivt sätt med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Denna mall är särskilt användbar för produktutvecklings- eller marknadsföringsteam som behöver hantera långsiktiga projekt med tydliga milstolpar. Den ger en strukturerad översikt över pågående uppgifter och deras deadlines så att du och ditt team kan anpassa de dagliga aktiviteterna efter bredare strategiska mål.

3. ClickUp Kanban-mall för mjukvaruutveckling

Ladda ner den här mallen Optimera arbetsflöden med ClickUp Kanban-mallen för mjukvaruutveckling

ClickUp Kanban Software Development Template är ett specialiserat verktyg för mjukvaruutvecklingsteam som använder agila metoder. Det erbjuder en visuell metod för arbetsflödeshantering där arbetet representeras av kort som flyttas genom olika stadier i mjukvaruutvecklingsprocessen.

Dess sprintplanering, prioritering av backlog och funktioner för problemspårning hjälper utvecklare att bättre hantera uppgifter i ett sprintbaserat arbetsflöde.

Dessutom gör denna mall det möjligt för Agile-team att spåra framsteg i olika faser, såsom utveckling, granskning och distribution.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Utvecklingsteam kan använda denna mjukvaruutvecklingsmall för att hantera buggar, ta itu med funktionsförfrågningar och distribuera kod i varje steg av mjukvaruutvecklingscykeln. Detta säkerställer att mjukvarureleaser sker i tid och inom ramen för projektet. ​

4. ClickUp Kanban Agile Project Management Template

Ladda ner den här mallen Få en översiktlig bild av varje uppgift med ClickUp Kanban Agile Project Management Template.

ClickUp Kanban Agile Project Management Template är utvecklad för team som inte arbetar med mjukvaruutveckling och som vill implementera Agile-metoden. Anpassningsbara vyer, såsom uppgiftstavlor och tidslinjer, hjälper dig att enkelt hantera komplexa projekt.

Med funktioner för sprintplanering och arbetsbelastningsspårning kan du utvärdera varje uppgifts framsteg från backlog till slutförande.

Du får också anpassad automatisering och sprintpoängspårning, vilket effektiviserar din projektledning och säkerställer att du klarar av de hektiska sprintcyklerna.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Mallen Kanban Agile Project Management kan vara användbar för projektledare som övervakar iterativa utvecklingscykler. Den hjälper teamen att upprätthålla ett agilt arbetsflöde och främjar flexibilitet och responsivitet när det gäller förändringar i projektkraven.

💡Proffstips: Agila team som arbetar i sprintar kan använda 13 olika ClickApps i ClickUp för att anpassa arbetsbelastningshantering, teamsamarbete, organisation och arbetsförloppsrapporter.

5. ClickUp Simple Sprints Kanban-mall

Ladda ner den här mallen Få en översikt över alla dina uppgifter med ClickUp Simple Sprints Kanban-mall.

ClickUp Simple Sprints Kanban-mallen är idealisk för agila team som letar efter ett enkelt sätt att hantera sprints med funktioner och komponenter som uppgiftsfördelning, framstegsspårning och backlog-organisation.

Med en tydlig struktur och förkonfigurerade statusar som "Öppen", "Pågående" och "Stängd" kan du med ClickUps enkla Kanban-mall för sprintar snabbt ställa in och hantera dina sprintcykler.

📑Vem kan använda denna Kanban-mall? Mallen Simple Sprints Kanban Template är perfekt för mindre team eller team som är nya inom agil projektledning. Den förenklar sprintprocessen samtidigt som den tillhandahåller viktiga verktyg för att spåra framsteg och säkerställa att uppgifterna flyter smidigt genom arbetsflödet.

Använd Kanban-tavlor för att visualisera projekt bättre i ClickUp

Notion erbjuder en rad användbara Kanban-mallar för att organisera arbetsflöden, men har begränsade integrationsmöjligheter och skalbarhet.

Det är där ClickUps Kanban-tavlemallar ger dig en mer effektiv lösning.

Med ClickUps Kanban-tavlor kan du helt anpassa ditt arbetsflöde med färgkodade statusar, anpassade fält och automatisering av uppgifter. Du kan också använda samarbetsfunktioner, som ClickUp Chat och omnämnanden, för att kommunicera med ditt team medan du hanterar uppgifter på en Kanban-tavla.

Oavsett om du hanterar enkla uppgifter eller komplexa projekt erbjuder ClickUps Kanban-tavlor flexibilitet, tydlighet och kontroll, vilket gör det enklare att hålla teamen samordnade och projekten på rätt spår.

