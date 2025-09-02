De 15 bästa alternativen till Roam Research för anteckningar (2026)

Idéer följer sällan en rak linje.

De återkopplar, förgrenar sig och kolliderar på oväntade sätt. Rätt anteckningsverktyg gör det enklare att hänga med. Roam Research tillgodosåg det behovet med sitt nätverksbaserade tillvägagångssätt för anteckningar, men det är inte det enda verktyget som är utvecklat för icke-linjärt tänkande.

Om du är nyfiken på vad mer som finns där ute är denna sammanställning av alternativ till Roam Research något för dig. Här är de bästa alternativen som erbjuder sin egen tolkning av sammanhängande anteckningar. 📝

De bästa alternativen till Roam Research i korthet

Här är en snabb översikt över de bästa alternativen till Roam Research och hur de står sig i jämförelse.

Verktyg Bästa funktioner Bäst för Priser* ClickUp Nested Docs med hopfällbara sidor, ClickUp Brain för AI-skrivande och schemaläggning, AI Notetaker för transkriptioner och åtgärdspunkter, Whiteboards för att kartlägga idéer Privatpersoner, småföretag, medelstora företag, storföretag Gratis för alltid; anpassningsmöjligheter för företag Obsidian Lokal lagring av markdown, dubbelriktade länkar mellan anteckningar, ekosystem av plugins, grafvy för idémappning Privatpersoner Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 5 $/månad/användare Logseq Hopfällbara dispositioner, PDF-anteckningar, avancerade sökningar med filter och taggar, dagboksfunktion Privatpersoner Gratis Evernote Webbklippning från valfri enhet, OCR i bilder, ljudanteckningar, anteckningsbok och taggbaserad organisering Småföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 14,99 $/månad/användare RemNote Inbyggd spaced repetition, skapande av flashkort från anteckningar, uppföljning av inlärningsframsteg Privatpersoner Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 10 $/månad/användare Joplin End-to-end-kryptering, redigering med Markdown, webbklippare för webbläsare, marknadsplats för tillägg Privatpersoner Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 2,99 €/månad/användare Google Keep Tids- och platsbaserade påminnelser, transkribering av röstanteckningar, synkronisering i realtid Privatpersoner Gratis med ett Google-konto Fusebase (tidigare Nimbus Note) Omfattande formateringsalternativ, hierarkiska mappar och arbetsytor, offentliga delningslänkar med behörigheter, inbäddning av appar från tredje part Småföretag Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 39 $/månad/användare; anpassningsmöjligheter för team Workflowy Oändlig indragning av punktlistor, speglat innehåll, hashtag-filter, zoom-in-fokusvy Privatpersoner Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 8,99 $/månad/användare Amplenote Prioritering av uppgifter med hjälp av Eisenhower-matrisen, återkommande genomgång av idéer, anteckningssystem för snabb anteckning Privatpersoner Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 5,99 $/månad/användare Tana Schema-baserade datastrukturer, flexibla vyer inklusive tabeller och anslagstavlor, smarta sökningar, återanvändbara mallar Småföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 10 $/månad/användare Anytype Offline-prioritering med peer-to-peer-synkronisering, objektbaserad anteckningsstruktur, anpassning av instrumentpanelen Privatpersoner Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 99 $/år DokuWiki Självhostat system för ren text, omfattande stöd för plugins, versionshantering för sidor Småföretag Gratis Microsoft OneNote Oändlig arbetsyta, rit- och handskrivningsverktyg, molnsynkronisering mellan enheter, integration med Microsoft-appar Småföretag Gratis med Microsoft 365; personliga och företagsabonnemang tillgängliga TiddlyWiki Allt-i-ett-HTML-fil, atomära innehållsblock (tiddlers), fullständig offlineåtkomst, avancerat filter- och taggsystem Privatpersoner Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 8 $/månad/användare

Varför välja alternativ till Roam Research

Roam Researchs nätverksbaserade anteckningsfunktioner stimulerar kreativiteten genom att koppla samman idéer, men dess brister kan få användare att söka efter alternativ som bättre passar deras arbetsflöden eller budgetar. 💵

Här är några skäl till varför du kanske vill utforska andra anteckningsappar:

Höga abonnemangsavgifter: Kostar 15 dollar per månad eller 165 dollar per år, vilket känns orimligt för studenter, frilansare eller tillfälliga användare med begränsad budget

Långsam lansering av funktioner: Försenar uppdateringar som förbättrade sökfilter eller integrationer med verktyg som Notion, vilket gör att avancerade användare vill ha mer

Begränsat teamsamarbete: Erbjuder minimala delningsalternativ och saknar realtidsredigering eller robusta funktioner för grupprojekt för samarbete

Begränsade möjligheter till visuell anpassning: Erbjuder inga teman, teckensnitt eller layoutalternativ för att anpassa arbetsytan efter användarens önskemål

Problem med stora datamängder: Det uppstår betydande fördröjningar vid hantering av tusentals Det uppstår betydande fördröjningar vid hantering av tusentals mötesanteckningar eller komplexa idégrafer, vilket sänker produktiviteten

🧠 Kul fakta: Moleskine-anteckningsböckerna blev kända på 1980-talet efter att resenärer och kreativa personer som Hemingway och Picasso använde dem för att dokumentera sina idéer och upplevelser. Idag är de synonymt med kreativa anteckningsmetoder.

De bästa Roam Research-alternativen att använda

Utforska dessa bästa Roam Research-alternativ för att hitta det anteckningssystem som passar din tankestil, ditt arbetsflöde och din konfiguration. ⚙️

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-hantering av projekt och dokumentation)

Få tillgång till avancerade anteckningsfunktioner med ClickUp Docs Använd ClickUp Docs för att skapa och navigera i innehåll med hjälp av avancerad formatering och inbäddade sidor

Som en allt-i-ett-app för arbetet erbjuder ClickUp ett mer strukturerat tillvägagångssätt för anteckningar än fristående anteckningsappar. Den kombinerar projektledning, kunskapsdokumentation och AI-drivna verktyg i ett enda arbetsutrymme, vilket gör den till ett praktiskt alternativ till Roam Research som kopplar samman dina idéer och uppgifter.

Skriv direkt i ClickUp Docs

Börja med ClickUp Docs, en dokumentredigerare som kombinerar flexibel skrivning med verklig organisation.

Till skillnad från Roams platta nätverk av länkar ger Docs dig en tydlig hierarki för att organisera relaterade idéer, ämnen och teman genom kapslade sidor. Du kan expandera eller minimera dessa sidor inuti huvuddokumentet för att hålla relaterat innehåll grupperat samtidigt som det fortfarande är lättillgängligt.

Låt oss säga att du bygger en forskningshub om klimatteknik. Ditt huvuddokument kan ha titeln ”Forskning om ren energi”. Under det kan du lägga till underordnade sidor som ”Användning av solenergi i Sydamerika”, ”Fallstudier om vindkraft” och ”Policyanteckningar”. På så sätt kan du zooma in på detaljerna utan att tappa helhetsbilden.

Du kan formatera text på ett avancerat sätt, bädda in bilder och filer, tagga medarbetare och till och med omvandla vilken textrad som helst till en åtgärd. Allt detta gör att Docs känns mer dynamiskt och användbart än en traditionell anteckning eller en isolerad Roam-sida.

Brainstorma, använd autofullständning och genomför med kontextmedveten ClickUp AI

Markera valfri del i ditt dokument och be ClickUp Brain att sammanfatta eller omformulera den direkt

Lägg nu till ClickUp Brain, världens mest kompletta och kontextmedvetna AI-assistent som finns inbyggd i Docs. Den är utvecklad för att påskynda tänkandet och skrivandet utan att störa ditt arbetsflöde. Du kan be den att sammanfatta en lång text, omformulera komplicerat innehåll eller generera nya idéer baserat på det du har skrivit.

Om du till exempel har samlat flera stycken med anteckningar från fem olika källor om teknik för koldioxidavskiljning kan du markera texten och be ClickUp Brain att skapa en sammanfattning eller förenkla språket.

💡 Proffstips: Skapa dokument 4 gånger snabbare än att skriva! Ladda ner ClickUp Brain MAX, din AI-kompanjon för datorn, och aktivera röstdiktering med Talk to Text. Säg dina idéer högt och fånga upp dem i snyggt innehåll utan att använda händerna. Oavsett om du skriver i Docs, skriver e-post eller skapar uppgifter, omvandlar Talk to Text talade ord till snygg text direkt. Du pratar; den skriver, korrigerar och strukturerar – utan att du behöver lyfta ett finger. Talk to Text fungerar i olika datorprogram – till exempel Gmail, Slack och ClickUp.

Automatisera mötesanteckningar med ClickUp AI Notetaker

Låt ClickUp AI Notetaker sköta mötesprotokoll och sammanfattningar medan du fokuserar på diskussionen

Sedan kommer ClickUp AI Notetaker, som automatiserar mötesanteckningar så att du inte behöver klottra medan du försöker lyssna. Den ansluter sig till dina Zoom-, Microsoft Teams- eller Google Meet-samtal, spelar in dem och genererar en fullständig transkription, åtgärdspunkter och viktiga slutsatser – och skickar sedan ett snyggt dokument direkt till din ClickUp-inkorg.

Anta att du intervjuar en expert eller håller ett teammöte om dina forskningsresultat.

Istället för att manuellt skriva in citat eller tidsstämplar fångar AI-verktyget för mötesanteckningar upp allt och placerar transkriptet i din relevanta mapp eller dokument. Du kan vara närvarande i stunden och ändå gå därifrån med välformulerade anteckningar.

Skapa ett andra hjärna med färdiga mallar

Få en gratis mall Börja med ClickUp-mallen för kunskapsbas för att skapa ett välorganiserat forskningsarkiv

Slutligen ger ClickUp Knowledge Base Template dina anteckningar ett hem. Den är utformad för långsiktig användning och innehåller en tydlig hierarki, fördefinierade avsnitt och sammanlänkade arbetsflöden så att din information förblir både lättöverskådlig och användbar.

Låt oss säga att du arbetar med ett flera månader långt forskningsprojekt. Med kunskapsbasmallen kan du skapa kategorier som ”Rådata”, ”Intervjuer” och ”Kapitelutkast”, där varje kategori innehåller strukturerade dokument med relaterade, inbäddade sidor.

Om Roam hjälpte dig att tänka i nätverk, men du behöver ett verktyg som tillför struktur, samarbete och genomförande, ger ClickUp dig det bästa av båda världarna. Detta alternativ till Roam Research håller dina anteckningar organiserade, sökbara och redo att omsättas i handling.

ClickUps bästa funktioner

Skapa ClickUp-uppgifter direkt från sammanfattningar i Docs eller AI Notetaker för att överbrygga klyftan mellan tanke och handling

Fånga flyktiga idéer i ClickUp Notepad och omvandla dem senare till uppgifter, vilket ger dina tankar och planer mer struktur än Roams dagliga anteckningar

Skapa konceptkartor eller projektflöden på ClickUp Whiteboards och länka dem till uppgifter, vilket ger ett flexibelt alternativ till Roams grafvy

Håll koll på kommande uppgifter och möten i den AI-drivna ClickUp-kalendern , som tillför en tidshanteringsfunktion som Roam saknar. Använd kalendern för att boka in perioder för koncentrerat arbete och automatiskt flytta uppgifter med låg prioritet

Gå från djupa tankar till samtal på mötesplattformar som Google Meet, Microsoft Teams och Zoom utan att lämna ClickUp

Låt ClickUp Brain analysera ditt schema och automatiskt prioritera uppgifter, så slipper du manuellt tagga eller sortera i Roam Research

Begränsningar i ClickUp

Användarna måste definiera utrymmen, mappar och anpassade vyer i förväg, vilket kan vara ett hinder för dem som letar efter plug-and-play-verktyg för kunskapshantering

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 200 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

Denna recension på Reddit säger egentligen allt:

Deras Docs-system har i tysthet ersatt det mesta av vårt arbete i Google Docs. Allt flyter bara bättre när vår dokumentation finns på samma plats som våra projekt. Teamet anpassade sig till det snabbare än jag trodde. Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har besparat mig en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller komma igång med ett utkast. Det är inte perfekt, men hjälpsamt när jag är överhopad med arbete. AI-anteckningsfunktionen var den verkliga överraskningen. Vi brukade tappa bort så många åtgärdspunkter efter möten, men nu fångar den upp allt och tilldelar uppgifter automatiskt. Uppföljningen har blivit märkbart bättre…

Deras Docs-system har i tysthet ersatt det mesta av vårt arbete i Google Docs. Allt flyter bara bättre när vår dokumentation finns på samma plats som våra projekt. Teamet anpassade sig till det snabbare än jag trodde. Jag var först tveksam till ClickUp Brain, det verkade bara vara ännu en AI-gimmick. Men det har besparat mig en del tråkiga skrivuppgifter, särskilt när jag behöver sammanfatta långa e-postmeddelanden från kunder eller komma igång med ett utkast. Det är inte perfekt, men hjälpsamt när jag är överhopad med arbete. AI-anteckningsfunktionen var den verkliga överraskningen. Vi brukade tappa bort så många åtgärdspunkter efter möten, men nu fångar den upp allt och tilldelar uppgifter automatiskt. Uppföljningen har blivit märkbart bättre…

📮 ClickUp Insight: En genomsnittlig yrkesverksam person lägger mer än 30 minuter om dagen på att söka efter arbetsrelaterad information – det innebär över 120 timmar om året som går förlorade till att leta igenom e-postmeddelanden, Slack-trådar och spridda filer. En intelligent AI-assistent inbyggd i din arbetsyta kan ändra på det. Här kommer ClickUp Brain in i bilden. Den ger omedelbara insikter och svar genom att på några sekunder visa rätt dokument, konversationer och uppgiftsdetaljer – så att du kan sluta söka och börja arbeta. 💫 Konkreta resultat: Team som QubicaAMF har sparat mer än 5 timmar per vecka med hjälp av ClickUp – det är över 250 timmar per år och person – genom att eliminera föråldrade processer för kunskapshantering. Tänk vad ditt team skulle kunna åstadkomma med en extra produktiv veckas tid varje kvartal!

2. Obsidian (Bäst för lokal filäganderätt)

via Obsidian

Obsidian omvandlar Markdown-filer på din dator till en sammanlänkad kunskapsbas. Dina anteckningar finns på din enhet – inte på någon annans server – vilket ger dig fullständig kontroll över dina data. Grafvyn kartlägger kopplingar mellan idéer och avslöjar mönster i ditt tänkande.

Många användare byter till Obsidian efter att ha provat molnbaserade alternativ, eftersom lokal lagring eliminerar abonnemangsavgifter och beroendet av internet.

Tack vare dess anpassningsmöjligheter kan du skapa en personlig arbetsyta med hjälp av community-teman och plugins. Denna flexibilitet lockar personer som vill ha kontroll över både sina anteckningar och de verktyg de använder för att hantera dem.

Obsidians bästa funktioner

Skapa dubbelriktade länkar mellan anteckningar för att bygga komplexa kunskapsnätverk som avslöjar kopplingar mellan till synes orelaterade ämnen

Anpassa gränssnittet med hjälp av CSS-snippets och community-teman så att det passar just dina arbetsflödespreferenser och visuella behov

Utöka funktionaliteten med hjälp av community-plugins som lägger till funktioner från uppgiftshantering till avancerade visualiseringsverktyg

Navigera i din kunskap genom flera vyer, inklusive grafisk visualisering, översiktsläge och traditionella mappstrukturer

Obsidians begränsningar

Användare måste skriva i Markdown och förhandsgranska det formaterade resultatet separat, vilket kan vara mindre intuitivt för dem som är vana vid rich text-redigerare

Det finns inget stöd för interaktiva element som kryssrutor, datum eller rullgardinsmenyer i tabellceller, till skillnad från vissa Obsidian-alternativ

Community-plugins kan sluta fungera efter uppdateringar

Priser för Obsidian

Sync: 5 $/månad per användare

Publish: 10 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Obsidian

G2: För få recensioner

Capterra: 4,8/5 (över 40 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Obsidian?

Denna recension på Reddit fångade vår uppmärksamhet:

Men anteckningsböcker och dokument förvandlas alltid till förlorad kunskap, och med tiden glömmer jag bort var de finns. Obsidian hjälper mig att koppla ihop dem, så att de kommer tillbaka till mig även av en slump, och det tar också bort ångesten av att ”jag måste memorera detta”. Jag känner mig själv mycket väl och vet hur jag tänker, så när jag skriver anteckningar gör jag det på ett sätt som gör att jag enkelt kan koppla ihop punkterna. Detta hjälper mig att minska den tid jag tidigare ägnade åt att bara kämpa för att hålla reda på ett ämne och inte behöva forska igen, men också att skriva ner beteenden jag haft under dagen eller framsteg jag gjort i mitt liv i allmänhet.

Men anteckningsböcker och dokument förvandlas alltid till förlorad kunskap, och med tiden glömmer jag bort var de finns. Obsidian hjälper mig att koppla ihop dem, så att de kommer tillbaka till mig även av en slump, och det tar också bort ångesten av att ”jag måste memorera detta”. Jag känner mig själv mycket väl och vet hur jag tänker, så när jag skriver anteckningar gör jag det på ett sätt som gör att jag enkelt kan koppla ihop punkterna. Detta hjälper mig att minska den tid jag tidigare ägnade åt att bara kämpa för att hålla reda på ett ämne och inte behöva forska igen, men också att skriva ner beteenden jag haft under dagen eller framsteg jag gjort i mitt liv i allmänhet.

3. Logseq (Bäst för dispositioner och uppgiftshantering)

via Logseq

Logseq hanterar anteckningar med hierarkiska dispositioner som kan fällas ut och fällas ihop efter behov. Denna struktur organiserar naturligt komplexa ämnen i lättsmälta bitar.

Som en öppen källkodsplattform eliminerar Logseq prenumerationskostnader samtidigt som den upprätthåller en aktiv utveckling. Dagboksfunktionen skapar automatiskt dagliga anteckningar, vilket gör det enkelt att spåra vanor och föra dagliga loggar. För programmerare tillför möjligheten att bädda in kodblock med syntaxmarkering ett praktiskt verktyg som saknas hos många konkurrenter.

Logseqs bästa funktioner

Gör anteckningar i PDF-filer direkt i din interna kunskapsbas och skapa länkar mellan dina tankar och källorna utan att behöva växla mellan olika program

Sök i dina anteckningar med inbyggda sökoperatorer som filtrerar efter taggar, egenskaper och relationer för att hämta exakt den information du behöver

Planera uppgifter med enkel markdown-syntax och följ upp dem i dina dagliga anteckningar, så slipper du använda separata verktyg för uppgiftshantering

Begränsningar i Logseq

Mindre raffinerat användargränssnitt jämfört med polerade kommersiella alternativ

Det finns inget sätt att ångra ändringar eller återställa text som eventuellt har raderats av misstag

Användarna måste manuellt skapa länkar mellan anteckningarna, vilket kan vara tidskrävande

Logseq saknar en inbyggd synkroniseringslösning och är beroende av tjänster från tredje part, vilket kanske inte tilltalar alla användare

Priser för Logseq

Gratis

Logseq-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Logseq?

En Reddit-användare ger en användbar sammanfattning:

Konceptet bakom Logseq är extremt kraftfullt. Det syftar till att användaren ska skapa en databas där man inte behöver oroa sig för att söka efter och organisera informationen i databasen. Dagboksstilen syftar till att göra anteckningsprocessen så smidig som möjligt. […] Den största anledningen till att Logseq brister är att idén inte backas upp av en robust implementering. Användargränssnittet är ganska bekvämt när man väl har fått kläm på det. Logseq är dock helt enkelt otillräckligt för att hantera stora mängder strukturerade data […]

Konceptet bakom Logseq är extremt kraftfullt. Det syftar till att användaren ska skapa en databas där man inte behöver oroa sig för att söka efter och organisera informationen i databasen. Dagboksstilen syftar till att göra anteckningsprocessen så smidig som möjligt. […] Den största anledningen till att Logseq brister är att idén inte backas upp av en robust implementering. Användargränssnittet är ganska bekvämt när man väl har fått kläm på det. Logseq är dock helt enkelt otillräckligt för att hantera stora mängder strukturerade data […]

4. Evernote (Bäst för synkronisering mellan olika plattformar)

via Evernote

Evernote är utmärkt på att samla in information från flera källor – webbklipp, bilder, ljud och text samlas i organiserade anteckningsböcker.

Synkronisering mellan plattformar sker automatiskt, vilket gör dina anteckningar tillgängliga på alla enheter utan manuella överföringar. Evernote fokuserar på organisering genom traditionella mappar och taggar snarare än dubbelriktade länkar.

Webbklipparen sparar hela artiklar, tar bort annonser och formaterar dem så att de blir lätta att läsa senare. Trots de senaste prisökningarna fortsätter många användare att använda Evernote tack vare dess pålitliga sökfunktion och välbekanta gränssnitt.

Evernotes bästa funktioner

Sök igenom handskrivna anteckningar och text i bilder med hjälp av optisk teckenigenkänning (OCR) som gör det enkelt att hitta även innehåll som inte är text.

Spela in ljudanteckningar under möten eller föreläsningar som synkroniseras med dina skrivna anteckningar, vilket skapar omfattande dokumentation av samtalen

Organisera information genom anteckningsböcker, staplar och taggar som skapar flera vägar för att hitta ditt innehåll utan att du behöver komma ihåg exakta kopplingar

Evernotes begränsningar

Begränsade kopplingsfunktioner mellan anteckningar

Evernote har drabbats av säkerhetsöverträdelser tidigare, bland annat en omfattande hackning 2013 som äventyrade användardata

Inget inbyggt stöd för Markdown

Det är dyrt jämfört med andra alternativ till Roam Research

Priser för Evernote

Gratis

Privat: 14,99 $/månad

Professional: 17,99 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Evernote

G2: 4,4/5 (över 2 010 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 280 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Evernote?

Direkt från en G2-recension:

Det har blivit mycket enklare och effektivare att sammanställa anteckningar i en otrolig takt, vilket är fascinerande. Vi har lyckats upprätthålla en hög prestandanivå samtidigt som vi håller reda på ett stort antal anteckningar för varje specifikt evenemang och organiserar dem med hjälp av anteckningsböcker och taggar för att göra det enklare att hitta relevant information. Med Evernote är det enkelt att hålla alla på samma sida och uppdaterade när det gäller hantering av projekt, möten och dagliga aktiviteter.

Det har blivit mycket enklare och effektivare att sammanställa anteckningar i en otrolig takt, vilket är fascinerande. Vi har lyckats upprätthålla en hög prestandanivå samtidigt som vi håller reda på ett stort antal anteckningar för varje specifikt evenemang och organiserar dem med hjälp av anteckningsböcker och taggar för att göra det enklare att hitta relevant information. Med Evernote är det enkelt att hålla alla på samma sida och uppdaterade när det gäller hantering av projekt, möten och dagliga aktiviteter.

⚡️ Kunskap i praktiken: NASA:s TechPort-system, som lanserades 2012, är ett centraliserat arkiv för myndighetens forsknings- och utvecklingsinsatser, vilket säkerställer effektiv kunskapsdelning och uppföljning av innovationer.

5. RemNote (Bäst för aktivt lärande och spaced repetition)

via RemNote

RemNote överbryggar klyftan mellan anteckningar och inlärning genom att integrera spaced repetition. Denna programvara för personlig kunskapshantering genererar automatiskt flashkort från dina anteckningar, vilket hjälper dig att behålla informationen på lång sikt.

Det organiserar innehåll hierarkiskt genom ”rems”, som är atomära kunskapsenheter som kopplas samman för att bilda ett nätverk. Studenter uppskattar särskilt hur RemNote förvandlar passiva anteckningar till aktiva studiematerial.

Det dokumentcentrerade tillvägagångssättet gör övergången från traditionell anteckning intuitiv samtidigt som det introducerar mer användbara organisatoriska koncept.

RemNotes bästa funktioner

Skapa konceptkartor och visuella relationer mellan idéer genom den inbyggda kunskapskartan som visar kopplingar i hela ditt anteckningssystem

Integrera referensmaterial som PDF-filer och webbartiklar direkt i din kunskapsbas med anteckningsfunktioner som bevarar sammanhanget

Följ studieframstegen med detaljerad statistik och dagliga mål, vilket hjälper dig att upprätthålla konsekvens och mäta förbättringar över tid

Samarbeta kring anteckningar med teammedlemmar eller studiegrupper genom delade dokument som sparar versionshistorik och spårar ändringar

Begränsningar i RemNote

Gränssnittet känns rörigt när man hanterar stora kunskapsbaser

Ett abonnemang krävs för att få tillgång till de avancerade funktionerna i detta alternativ till Roam Research.

Mobilupplevelsen behöver förbättras

Det kan vara svårt att exportera anteckningar och flashkort till andra program på grund av begränsade format

Priser för RemNote

Gratis

Pro: 10 $/månad

Pro med AI: 20 $/månad

Betyg och recensioner för RemNote

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om RemNote?

En Reddit-användare uttrycker det så här:

Det jag gillade mest med remNote är deras flashkortfunktion och hantering. Det är en av de bästa jag hittat på gratissidan som är direkt kopplad till anteckningarna. De arbetar aktivt med det också. När det gäller anteckningsfunktionen tycker jag att den är okej.

Det jag gillade mest med remNote är deras flashkortfunktion och hantering. Det är en av de bästa jag hittat på gratissidan som är direkt kopplad till anteckningarna. De arbetar aktivt med det också. När det gäller anteckningsfunktionen tycker jag att den är okej.

🔍 Visste du att? Enligt en undersökning från IDC använder endast 45 % av de anställda på stora företag aktivt sina kunskapshanteringssystem. Detta belyser en stor klyfta mellan implementering och faktiskt engagemang.

6. Joplin (Bäst för anteckningshantering med fokus på integritet)

via Joplin

Joplin erbjuder anteckningsfunktioner med öppen källkod och end-to-end-kryptering som skyddar dina data även när de synkroniseras mellan enheter. Anteckningarna sparas i standardformatet Markdown, vilket gör att du kan komma åt ditt innehåll utan specialprogramvara.

Plattformen hanterar synkronisering via tjänster du själv väljer: Dropbox, OneDrive, NextCloud eller din egen server. Denna flexibilitet ger dig kontroll över var dina data lagras.

Många användare byter till Joplin just för kombinationen av integritetsfunktioner och kostnadsfri tillgång till avancerade funktioner som annars kräver prenumeration.

Joplins bästa funktioner

Utöka funktionaliteten med plugins som lägger till funktioner som Kanban-tavlor , tankekartor och ytterligare exportformat utan att öka storleken på basapplikationen

Klipp ut webbinnehåll med hjälp av webbläsartillägget som bevarar formatering och bilder samtidigt som allt sparas lokalt istället för på en tredjepartstjänst

Infoga skisser, flödesscheman eller visuella anteckningar direkt i dina inlägg för att bättre illustrera komplexa idéer

Navigera snabbt till valfri anteckning, tagg eller anteckningsbok med hjälp av sökfunktionen ”Goto Anything” med förslag på automatisk komplettering

Joplins begränsningar

Diagramvyn och kopplingarna är mindre utvecklade än i Roam

Sökningen kan gå långsammare med mycket stora anteckningssamlingar

Det stöder inte samarbete i realtid, vilket kan vara en nackdel för arbetsflöden i team.

Priser för Joplin

Basic: 2,99 €/månad (cirka 3,32 $/månad)

Pro: 5,99 €/månad (cirka 6,65 $/månad)

Teams: 7,99 €/månad (cirka 8,87 $/månad)

Betyg och recensioner för Joplin

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Joplin?

En recension på G2 sammanfattade det så här:

Jag älskar anteckningarnas organisationsstruktur, där man kan ha anteckningsböcker och olika anteckningar inom dem. Jag älskar också att anteckningarna lagras i Markdown, vilket gör dem lätta att läsa tack vare förhandsgranskningsfönstret, och det håller också storleken på anteckningarna mycket liten, eftersom det inte lagrar en massa onödigt skräp. Jag använder det varje dag, och det är väldigt enkelt att använda och integrera i vardagen.

Jag älskar anteckningarnas organisationsstruktur, där man kan ha anteckningsböcker och olika anteckningar inom dem. Jag älskar också att anteckningarna lagras i Markdown, vilket gör dem lätta att läsa tack vare förhandsgranskningsfönstret, och det håller också storleken på anteckningarna mycket liten, eftersom det inte lagrar en massa onödigt skräp. Jag använder det varje dag, och det är väldigt enkelt att använda och integrera i vardagen.

🧠 Kul fakta: Leonardo da Vincis anteckningsböcker är kända för att vara skrivna baklänges eller i spegelbild. Anledningen? För att hålla sina idéer hemliga var texten endast läsbar när den betraktades i en spegel.

7. Google Keep (Bäst för snabb anteckning och påminnelser)

via Google

Google Keep har en minimalistisk approach till anteckningar genom färgglada kort som organiserar bitar av information. Det är pålitligt för snabb dokumentation; skriv ner idéer, röstanteckningar eller checklistor som synkroniseras direkt mellan enheter.

Integration med andra Google-tjänster gör att du kan skapa dokument från anteckningar eller ställa in platsbaserade påminnelser. Google Keep undviker medvetet komplexa funktioner och fokuserar istället på snabbhet och tillgänglighet.

Denna enkelhet gör det till ett perfekt alternativ till Roam Research för att fånga flyktiga tankar snarare än att bygga upp kunskapsbaser.

Google Keeps bästa funktioner

Ställ in tids- eller platsbaserade påminnelser som utlöser aviseringar när du når specifika platser eller vid schemalagda tidpunkter, vilket förvandlar passiva anteckningar till handlingsbara uppmaningar

Samarbeta kring delade anteckningar och listor som uppdateras i realtid på flera användares enheter, vilket gör det effektivt för inköpslistor eller delade projektidéer

Konvertera handskrivna anteckningar till text med hjälp av optisk teckenigenkänning, vilket gör att även klottrade idéer blir sökbara och redigerbara efter att de har registrerats

Spela in ljudanteckningar när du är på språng, som automatiskt transkriberas till text för enkel referens och sökbarhet

Begränsningar i Google Keep

Begränsade alternativ för formatering av anteckningar

Inga mappar eller hierarkiska etiketter som stöder en hierarkisk struktur

Varje anteckning har en teckenbegränsning på 20 000, vilket kan vara begränsande

Trots att Keep ingår i Googles ekosystem integreras det inte direkt med Google Tasks

Priser för Google Keep

Gratis med ett Google-konto

Betyg och recensioner för Google Keep

G2: För få recensioner

Capterra: 4,7/5 (över 230 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Google Keep?

Se vad denna Capterra-recensent hade att säga:

Jag älskar hur Google Keep synkroniseras direkt mellan mina enheter eller mitt Google-konto, vilket innebär att jag kan göra anteckningar på språng och komma åt dem senare.

Jag älskar hur Google Keep synkroniseras direkt mellan mina enheter eller mitt Google-konto, vilket innebär att jag kan göra anteckningar på språng och komma åt dem senare.

8. Fusebase (tidigare Nimbus Note) (Bäst för dokumentation och kunskapsbaser)

via Fusebase

Nimbus Note (nu Fusebase) kombinerar dokumentredigering med kunskapshantering och erbjuder kraftfulla organisationsverktyg utan överväldigande komplexitet. Plattformen utmärker sig när det gäller att strukturera information genom hierarkiska arbetsytor, mappar och undermappar.

De omfattande formateringsalternativen inkluderar tabeller, kodblock och inbäddningar – allt sökbart senare. Nimbus tilltalar användare som behöver mer struktur än Roams fria format.

Webbklipparen förtjänar ett särskilt omnämnande för sin flexibilitet, som gör att du kan spara hela sidor, förenklade artiklar, skärmdumpar eller markerad text med bara några få klick.

Fusebases bästa funktioner

Strukturera innehåll genom obegränsade kapslade arbetsytor, mappar och undermappar som skapar logiska hierarkier för olika projekt eller kunskapsområden

Skapa offentliga delningslänkar med detaljerade behörighetsinställningar som avgör om andra kan visa, kommentera eller redigera dina anteckningar utan att behöva skapa ett konto

Bädda in över 30 typer av innehåll direkt i anteckningarna, inklusive videor, kartor, kalkylblad och appar från tredje part som håller samman relaterad information

Begränsningar i Fusebase

Uppgiftshanteringsfunktionerna anses vara grundläggande och saknar omfattande att-göra-listor

Vissa användare har uttryckt oro över att JSON-exportfunktionen har tagits bort, vilket gör datamigrering mer utmanande

Priser för Fusebase

Solo: 39 $/månad

Essentials: 99 $/månad (för fem medlemmar)

Avancerat: 399 $/månad (för 50 medlemmar)

Obegränsat: Anpassad prissättning

Fusebase-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 170 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Fusebase?

Så här beskrev en G2-användare sin upplevelse av detta alternativ till Roam Research:

FuseBase har en kraftfull dokumentredigerare i kombination med webbplatsliknande portaler. Ett bra alternativ för att minska tiden för kundintroduktion, eftersom vi har centraliserat vår utbildning och våra guider. Vi lär oss fortfarande och förbättrar vår wiki i takt med att verktyget får uppdateringar och nya funktioner varje månad. Hittills går det bra – automatiserade påminnelser om uppgifter och steg-för-steg-redigeraren för arbetsflöden är mina favoriter just nu.

FuseBase har en kraftfull dokumentredigerare i kombination med webbplatsliknande portaler. Ett bra alternativ för att minska tiden för kundintroduktion, eftersom vi har centraliserat vår utbildning och våra guider. Vi lär oss fortfarande och förbättrar vår wiki i takt med att verktyget får uppdateringar och nya funktioner varje månad. Hittills går det bra – automatiserade påminnelser om uppgifter och steg-för-steg-redigeraren för arbetsflöden är mina favoriter just nu.

🔍 Visste du att? Zettelkasten-metoden, som användes av sociologen Niklas Luhmann, gick ut på att koppla samman tusentals enskilda anteckningskort för att underlätta minnet. Han tillskrev metoden för att ha hjälpt honom att skriva över 70 böcker.

9. Workflowy (Bäst för listor som kan kapslas in i oändlighet)

via Workflowy

Workflowy reducerar anteckningstagandet till dess essens: dispositionen. Denna fokuserade metod skapar en smidig miljö för att samla in hierarkisk information.

Varje punkt fungerar både som innehåll och behållare, vilket möjliggör oändlig inbäddning som håller relaterad information samman. Om du zoomar in på en punkt blir den tillfälligt i fokus, vilket eliminerar distraktioner.

Workflowy tilltalar användare som värdesätter enkelhet framför överflödiga funktioner. Det minimalistiska gränssnittet undviker medvetet onödig komplexitet, så att du kan koncentrera dig på innehållet istället för på kontroller eller inställningar.

Workflowys bästa funktioner

Tagga innehåll med hashtags och omnämnanden som skapar omedelbara filter i hela din informationsdatabas, oavsett var objekten är placerade

Dela specifika delar av din disposition med anpassningsbara behörighetsinställningar som gör det möjligt för andra att visa eller samarbeta endast på de relevanta avsnitten

Sök på alla nivåer samtidigt, med resultat som visar hela kontextvägen till varje träff, vilket hjälper dig att hitta information i komplexa hierarkier

Skapa speglade kopior av punkter som uppdateras samtidigt på olika platser, vilket säkerställer konsekvens i alla dina anteckningar

Begränsningar i Workflowy

Begränsade formateringsalternativ jämfört med andra verktyg

Workflowy har inga inbyggda påminnelser, förfallodatum eller funktioner för tidshantering

Det finns inget enkelt sätt att arkivera avslutade ärenden

Priser för Workflowy

Gratis

Pro: 8,99 $/månad

Workflowy-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 25 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Workflowy?

Här är en förstahandsupplevelse av detta alternativ till Roam Research:

Jag älskar att allt bara är en punktlista. Punktlistor är hur jag vanligtvis antecknar, och Workflowy gör det möjligt för mig att göra det mer effektivt.

Jag älskar att allt bara är en punktlista. Punktlistor är hur jag vanligtvis antecknar, och Workflowy gör det möjligt för mig att göra det mer effektivt.

⚡️ Kunskap i praktiken: Siemens digitala plattform, ShareNet, underlättar kunskapsdelning mellan medarbetare och förbättrar samarbetet och lärandet i hela organisationen.

10. Amplenote (Bäst för produktivitetsinriktad anteckning)

via Amplenote

Amplenote kombinerar anteckningsfunktioner med uppgiftshantering genom en genomtänkt integration av idéer och åtgärder. Uppgifter som extraheras från anteckningar fyller automatiskt ett enhetligt uppgiftssystem med prioriteringar baserade på brådskandehet och vikt. Detta Roam Research-alternativ introducerar ”Jots”, snabba anteckningar som senare omvandlas till permanent innehåll.

Det utmärker sig genom funktioner för ”idéodling” som återlyfter anteckningar för granskning baserat på principerna för spaced repetition.

Amplenotes bästa funktioner

Omvandla anteckningar till uppgifter med omfattande metadata, inklusive förfallodatum, prioriteringar och uppskattningar av arbetsinsats som automatiskt fylls i i uppgiftsvyerna

Rangordna uppgifter automatiskt med hjälp av Eisenhower-matrisen , som beräknar viktigheten utifrån brådskandehet, värde och arbetsinsats för att hjälpa dig att fokusera på arbete med stor genomslagskraft

Gå igenom idéer systematiskt med hjälp av upprepningar med mellanrum som visar anteckningarna igen vid optimala intervall för att bygga upp långsiktigt kunskapsbevarande

Vidarebefordra viktiga e-postmeddelanden till Amplenote, så omvandlas de automatiskt till uppgifter i angivna anteckningar

Begränsningar i Amplenote

Det finns inget bibliotek med färdiga mallar för anteckningar eller uppgifter

Datorprogrammet är endast tillgängligt för betalande prenumeranter; gratisanvändare kan endast använda webb- och mobilversionerna

När du länkar anteckningar med hjälp av [[-syntaxen visas endast fem förslag, vilket kan vara otillräckligt för användare med omfattande anteckningsbibliotek

Om du öppnar samma dagliga anteckning från flera enheter samma dag kan det leda till dubbla poster

Priser för Amplenote

Basic: 5,99 $/månad (faktureras årligen)

Pro: 9,99 $/månad (faktureras årligen)

Founder: 24,99 $/månad (faktureras årligen)

Betyg och recensioner för Amplenote

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Amplenote?

Här är vad en Reddit-användare sa:

Det är en bra anteckningsapp, och det finns funktioner som gör den till en stor app för alla produktivitetsbehov, men jag antar att du måste prova själv för att se om den passar dig. En sak jag inte gillar är att den automatiskt arkiverar dina anteckningar efter en viss period av inaktivitet. Jag tycker det är konstigt, men jag har inte hunnit fixa det än.

Det är en bra anteckningsapp, och det finns funktioner som gör den till en stor app för alla produktivitetsbehov, men jag antar att du måste prova själv för att se om den passar dig. En sak jag inte gillar är att den automatiskt arkiverar dina anteckningar efter en viss period av inaktivitet. Jag tycker det är konstigt, men jag har inte hunnit fixa det än.

11. Tana (Bäst för flexibla databasfunktioner)

via Tana

Tana behandlar information som strukturerade data utan att kompromissa med flexibiliteten. Varje del av innehållet blir en nod som kan innehålla andra noder, med anpassningsbara egenskaper som möjliggör databasliknande funktionalitet.

Det bygger på ”schematiskt tänkande”, där informationen får struktur genom konsekventa egenskaper samtidigt som friheten med anteckningar i fri form bibehålls. Tana tilltalar användare som är frustrerade över begränsningarna hos både traditionella dokument och rigida databaser.

Tanas bästa funktioner

Visa samma information i flera olika format, inklusive översikter, tabeller, Kanban-tavlor och kalendrar som ger olika perspektiv på dina data

Skapa kommandon som automatiserar repetitiva arbetsflöden och förändrar hur information bearbetas eller visas i din arbetsmiljö

Skapa avancerade sökfrågor med naturligt språk som filtrerar och sorterar information i hela din kunskapsbas

Skapa mallar för anteckningar för enhetlig informationsinsamling som standardiserar hur du samlar in data samtidigt som de förblir anpassningsbara till nya krav

Tanas begränsningar

Tana tillåter skapandet av flera noder med samma namn, vilket kan leda till förvirring och oordning

Appen stöder endast export i JSON-format

Mobilupplevelsen är fortfarande under utveckling

Priser för Tana

Gratis

Plus: 10 $/månad

Pro: 18 $/månad

Betyg och recensioner för Tana

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Tana?

Låt oss titta på en recension på Reddit om detta alternativ till Roam Research:

Med Tana kan jag bara skriva innehåll och lägga till en tagg. Jag behöver inte tänka på mappar eller struktur. Jag lägger bara till en tagg och vet att informationen lätt kan hämtas fram igen! Den största nackdelen för mig just nu är avsaknaden av en riktig mobilapp för läsning och skrivning. Missförstå mig inte, Tana Capture är jättebra. Men jag är alltid på språng och behöver också kunna referera till mitt innehåll.

Med Tana kan jag bara skriva innehåll och lägga till en tagg. Jag behöver inte tänka på mappar eller struktur. Jag lägger bara till en tagg och vet att informationen lätt kan hämtas fram igen! Den största nackdelen för mig just nu är avsaknaden av en riktig mobilapp för läsning och skrivning. Missförstå mig inte, Tana Capture är jättebra. Men jag är alltid på språng och behöver också kunna referera till mitt innehåll.

🔍 Visste du att? Att koppla samman två idéer som inte har något samband (ett kännetecken för sammanlänkad anteckning) kallas bisociation, och det har kopplats till kreativa genombrott inom både konst och vetenskap.

12. Anytype (Bäst för objektrelationer med fokus på integritet)

via Anytype

Anytype hanterar kunskapshantering genom objektorienterad design, där varje anteckning fungerar som ett separat objekt med anpassningsbara egenskaper. Den lagrar all data lokalt med peer-to-peer-synkronisering, vilket helt eliminerar behovet av centrala servrar.

Objekt-relationsmodellen låter dig skapa anpassade typer – projekt, uppgifter, personer, böcker – var och en med specifika attribut och relationer. Varje bit av information blir en byggsten som kopplas samman med andra genom meningsfulla relationer snarare än bara länkar eller taggar.

Anytypes bästa funktioner

Koppla samman information genom relationer som specificerar hur objekt interagerar, och skapa ett semantiskt nätverk som speglar verkliga relationer mellan begrepp

Skapa personliga instrumentpaneler som sammanställer relaterad information och visualiserar kopplingar mellan objekt i hela din kunskapsdatabas

Anpassa gränssnittet med flexibla vyer, inklusive listor, tabeller, gallerier och tavlor som visar samma information, optimerad för olika sammanhang

Ställ in enkla automatiseringar för att hantera dina arbetsflöden, till exempel automatisk taggning av anteckningar eller organisering av innehåll när du lägger till det

Begränsningar för Anytype

Mindre community jämfört med etablerade alternativ

Avancerade sökningar kräver att man lär sig en specifik syntax

Avsaknaden av stöd för LaTeX i texten gör det mindre lämpligt för användare

Priser för Anytype

Gratis

Builder: 99 $/år

Co-Creator: 299 $/år

Företag: Anpassad prissättning

Anytype-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om Anytype?

Här är en Reddit-användares åsikt om detta Roam Research-alternativ:

När det gäller själva appen är den bra. Den är Notions motsvarighet med fokus på offline-användning, eftersom den är databasorienterad. Det är svårare för en icke-teknikkunnig person att förstå koncepten bakom den, men inte omöjligt (jag menar här att de använder udda namn på sina ”saker” och att allt där inne är ”relationer”). Det jag inte gillade (men det kan ha ändrats, eftersom jag använde den för 6 månader sedan) är att iPad-/iPhone-appen mer liknar en minimalt utrustad följeslagare, inte en fullfjädrad app som skulle kunna användas istället.

När det gäller själva appen är den bra. Den är Notions motsvarighet med fokus på offline-användning, eftersom den är databasorienterad. Det är svårare för en icke-teknikkunnig person att förstå koncepten bakom den, men inte omöjligt (jag menar här att de använder udda namn på sina ”saker” och att allt där inne är ”relationer”). Det jag inte gillade (men det kan ha ändrats, eftersom jag använde den för 6 månader sedan) är att iPad-/iPhone-appen mer liknar en minimalt utrustad följeslagare, inte en fullfjädrad app som skulle kunna användas istället.

13. DokuWiki (Bäst för team som arbetar med teknisk dokumentation)

via DokuWiki

DokuWiki skapar strukturerad dokumentation utan att kräva en databas i bakgrunden. Detta wikisystem i ren text lagrar sidor som enskilda filer, vilket gör säkerhetskopiering och versionshantering enkelt.

Det utmärker sig genom sina alternativ för egen hosting, vilket ger dig full kontroll över din infrastruktur. Det omfattande ekosystemet av plugins tillgodoser specialiserade behov, från att rita diagram till att hantera bibliografier, vilket gör det anpassningsbart till nästan alla dokumentationskrav.

DokuWikis bästa funktioner

Organisera anteckningar genom namnutrymmen som skapar logiska avsnitt och underavsnitt samtidigt som du behåller tydliga URL:er som speglar din informationsarkitektur

Kontrollera åtkomsten med detaljerade behörighetssystem som definierar vem som kan läsa, redigera eller hantera olika avsnitt baserat på användargrupper eller enskilda konton

Utöka funktionaliteten med hundratals plugins som lägger till funktioner från syntaxmarkering till ritverktyg, samtidigt som systemets stabilitet bibehålls

Spåra ändringar med inbyggd versionshantering som bevarar den fullständiga historiken för varje sida, med möjlighet att jämföra versioner eller återgå till tidigare tillstånd

Begränsningar i DokuWiki

Kräver teknisk kunskap för installation och underhåll

Mindre polerat användargränssnitt än alternativ för konsumenter

Eftersom det är ett verktyg med öppen källkod är den professionella supporten begränsad

Begränsade funktioner för samarbete i realtid

Priser för DokuWiki

Gratis

DokuWiki-betyg och recensioner

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om DokuWiki?

En nöjd G2-recensent säger följande:

Jag gillar att det är så enkelt att installera och underhålla, utan komplicerade databasinställningar att hantera. Det är perfekt för situationer där du inte behöver en stor wiki för flera användare. Det är utmärkt för att föra anteckningar för en person, en liten arbetsgrupp eller en familj. Eftersom webbserverns användare måste kunna skriva till hårddisken innebär detta en säkerhetsrisk. Men med rätt konfiguration av nätverksåtkomst och regelbundna uppdateringar kan riskerna minimeras.

Jag gillar att det är så enkelt att installera och underhålla, utan komplicerade databasinställningar att hantera. Det är perfekt för situationer där du inte behöver en stor wiki för flera användare. Det är utmärkt för att föra anteckningar för en person, en liten arbetsgrupp eller en familj. Eftersom webbserverns användare måste kunna skriva till hårddisken innebär detta en säkerhetsrisk. Men med rätt konfiguration av nätverksåtkomst och regelbundna uppdateringar kan riskerna minimeras.

14. Microsoft OneNote (Bäst för anteckningar i fri form)

via Microsoft OneNote

OneNote bryter sig loss från de linjära dokumentens begränsningar genom att erbjuda en oändlig arbetsyta där informationen finns precis där du placerar den. Text, bilder, tabeller och ritningar samexisterar på sidor som efterliknar fysiska anteckningsböcker men överträffar deras kapacitet.

Detta alternativ till Roam Research integreras djupt med Microsofts ekosystem, ansluter automatiskt till Outlook-uppgifter och lagrar anteckningsböcker på OneDrive. För visuella tänkare som föredrar rumslig organisation framför strikta hierarkier erbjuder OneNote unik frihet när det gäller placering.

Microsoft OneNotes bästa funktioner

Spela in ljud- eller videonoteringar som synkroniseras med ditt skrivande och skapar tidsstämplar som låter dig hoppa direkt till det som sades när du skrev specifika anteckningar

Rita och anteckna fritt med penninmatning på pekskärmsenheter med tryckkänslighet och olika pennor som efterliknar fysiska skrivredskap

Organisera din forskning med integrerade verktyg som låter dig söka i referensmaterial och citera källor direkt i dina anteckningar

Begränsningar i Microsoft OneNote

Begränsad länkning mellan anteckningar jämfört med Roam

Synkroniseringsproblem kan uppstå med större anteckningsböcker

Inget inbyggt stöd för Markdown i AI-ant ecknings verktyget

Priser för Microsoft OneNote

För hemmet

Microsoft 365 Family: 12,99 $/månad (för en till sex personer)

Microsoft 365 Personal: 9,99 $/månad (för en person)

För företag

Microsoft 365 Business Basic: 7,20 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Standard: 15 $/månad per användare

Microsoft 365 Business Premium: 26,40 $/månad per användare

Microsoft 365 Apps för företag: 9,90 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (över 1 830 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 870 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Microsoft OneNote?

Denna G2-recension lyfter fram en intressant synvinkel:

Jag tycker att den bästa funktionen i Microsoft OneNote är flexibiliteten och användarvänligheten när det gäller att organisera anteckningar på olika plattformar. Flexibiliteten att skapa många anteckningsböcker, avsnitt och sidor skapar ett mycket strukturerat men samtidigt mycket anpassningsbart sätt att strukturera information. Dessutom kan man komma åt anteckningarna på vilken enhet som helst tack vare integrationen med andra Microsoft-verktyg och den molnbaserade synkroniseringsfunktionen – vilket gör allt så mycket enklare. Jag uppskattar också verkligen stödet för rik media, vilket gör att jag kan bifoga bilder, ljudfiler och till och med filer direkt i mina anteckningar.

Jag tycker att den bästa funktionen i Microsoft OneNote är flexibiliteten och användarvänligheten när det gäller att organisera anteckningar på olika plattformar. Flexibiliteten att skapa många anteckningsböcker, avsnitt och sidor skapar ett mycket strukturerat men samtidigt mycket anpassningsbart sätt att strukturera information. Dessutom kan man komma åt anteckningarna på vilken enhet som helst tack vare integrationen med andra Microsoft-verktyg och den molnbaserade synkroniseringsfunktionen – vilket gör allt så mycket enklare. Jag uppskattar också verkligen stödet för rik media, vilket gör att jag kan bifoga bilder, ljudfiler och till och med filer direkt i mina anteckningar.

🧠 Kul fakta: Din hjärna bearbetar faktiskt rumslig information snabbare än linjär text, vilket är anledningen till att grafbaserade anteckningar känns så intuitiva och ”fastnar” hos många användare.

15. TiddlyWiki (Bäst för fullständig kontroll över anpassningen)

via TiddlyWiki

TiddlyWiki erbjuder en unik metod för personlig kunskapshantering genom en enda HTML-fil som innehåller både ditt innehåll och själva applikationen. Denna fristående design möjliggör oöverträffad portabilitet; spara helt enkelt filen lokalt eller på valfritt webbutrymme.

Det organiserar information som ”tiddlers”, små bitar av innehåll som kopplas samman via länkar och taggar. De omfattande anpassningsmöjligheterna tilltalar användare som gillar att skräddarsy sina verktyg.

Trots sitt enkla utseende erbjuder TiddlyWiki programmeringsliknande funktioner utan att kräva någon server eller installation.

TiddlyWikis bästa funktioner

Sammanställ information som små enheter som kopplas samman via länkar, transklusion, taggar och filter för att skapa ett flexibelt, icke-linjärt kunskapssystem

Filtrera innehåll med en kraftfull söksyntax som kombinerar logiska operatorer, reguljära uttryck och metadata för att hämta information med precision

Distribuera var som helst, från lokala filer till webbservrar, utan installationskrav, vilket gör det lämpligt för både personligt bruk och dokumentation i små team

Begränsningar i TiddlyWiki

Standardgränssnittet verkar föråldrat jämfört med moderna appar

Mobilupplevelsen är inte optimal utan specifika anpassningar

För att spara flera filer krävs ytterligare plugins

Priser för TiddlyWiki

Gratis

Standard: 8 $/månad

Premium: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av TiddlyWiki

G2: För få recensioner

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om TiddlyWiki?

En Reddit-användare delar med sig av vad som fungerar (och vad som inte fungerar):

Jag har använt tiddlywiki i evigheter (på allvar: sedan 2005). Och jag återvänder hela tiden till det, eftersom det gör saker som inget annat gör, och låter dig faktiskt tänka och samla information och omvandla den till kunskap på ett annorlunda, mer flytande sätt än något annat jag någonsin använt. Det är svårt att skala upp, men jag skriver inte JavaScript-kod.

Jag har använt tiddlywiki i evigheter (på allvar: sedan 2005). Och jag återvänder hela tiden till det, eftersom det gör saker som inget annat gör, och låter dig faktiskt tänka och samla information och omvandla den till kunskap på ett annorlunda, mer flytande sätt än något annat jag någonsin använt. Det är svårt att skala upp, men jag skriver inte JavaScript-kod.

Tänk större med ClickUp

Roam Research har förändrat hur människor kopplar samman idéer, men det har sina begränsningar. Om du stöter på dessa begränsningar är det klokt att byta verktyg.

Men alla verktyg passar inte dina behov. Vissa är perfekta för enskilda användare, andra för strukturerade team, men få samlar allt på ett ställe.

ClickUp utmärker sig genom att kombinera flexibel dokumentation, AI-driven skrivning och projektgenomförande i en enda arbetsyta. Du kan tänka fritt i Docs, automatiskt fånga upp insikter med AI Notetaker och omsätta dessa insikter i handling – allt utan att byta flik eller verktyg.

