ClickUp vs. Obsidian: Vilket anteckningsverktyg är bäst?

Att skriva ner lärdomar och tankar har alltid varit ett effektivt sätt att behålla information och kommunicera effektivt. Oavsett om det gäller intensiva, storskaliga affärsmöten eller ett personligt projekt, har anteckningar varit nästan allas självklara metod sedan början.

Det sagt, att skriva ner saker leder inte nödvändigtvis till klarhet eller produktivitet, särskilt när det är en besvärlig process eller när anteckningarna ser för röriga ut för att kunna användas som referens eller delas med andra.

Dussintals anteckningsappar har lanserats, så mycket att marknadsstorleken för denna typ av programvara värderades till 7,36 miljarder dollar 2023. Efter att ha gått igenom många alternativ fann vi att de två mest använda anteckningsapparna är ClickUp och Obsidian. Att välja mellan dessa två blir dock en ganska stor utmaning.

Denna artikel förklarar de viktigaste funktionerna och skillnaderna mellan ClickUp och Obsidian och hjälper dig att avgöra vilket anteckningsverktyg som passar dig bäst.

Vad är ClickUp?

ClickUp är ett omfattande arbetshanteringsverktyg som förenklar anteckningar och integrerar dem med uppgifter, arbetsflöden och projekt. Som anteckningsverktyg är det utformat för att öka produktiviteten, effektiviteten och teamsamarbetet.

ClickUp erbjuder funktioner som synkronisering i realtid, verktyg för uppgiftshantering och taggar för att förenkla din anteckningsprocess och förstärka dess effekt. Detta hjälper dig inte bara att ta anteckningar effektivt utan också att hantera dem, prioritera dem och omsätta dem i handling, vilket eliminerar alla tråkiga aspekter av anteckningsskrivande.

Som projektledningsplattform erbjuder ClickUp ett brett utbud av mycket anpassningsbara samarbetsverktyg som går utöver att bara ta anteckningar och förbättrar alla aspekter av arbete och projektledning.

Låt oss bryta ner det och dyka djupare in i de anteckningsfunktioner som ClickUp erbjuder.

ClickUp-funktioner

Företag, kreatörer och yrkesverksamma har alla sina egna krav på ett anteckningsverktyg. ClickUp har en arsenal av funktioner som tillgodoser alla dessa krav. Här är de tre viktigaste som fokuserar på anteckningar:

Funktion 1: Kunskapshantering

När det gäller att skapa anteckningar och dokument och hantera all viktig information inom en organisation erbjuder ClickUp två kraftfulla funktioner.

Skriv ner anteckningar direkt, redigera ditt innehåll och omvandla dina tankar till uppgifter med ClickUp Notepad

ClickUp Notepad, plattformens dedikerade och gratis online-anteckningsblock, är det perfekta verktyget för att snabbt skapa och organisera anteckningar, checklistor och uppgifter. Det har ett strömlinjeformat, användarvänligt och intuitivt gränssnitt, vilket gör det perfekt för att fånga och hantera dina tankar var du än befinner dig.

Här är några av de viktigaste funktionerna i ClickUp Notepad:

Enkel redigering: Redigera med tillgång till många funktioner, från teckensnittsformat och rubriker till att lägga till listor och länkar. Detta hjälper till att skapa strukturerade anteckningar som är lätta att läsa och förstå.

Checklistor: Skapa checklistor för att hålla koll på dina uppgifter. I Anteckningar kan du enkelt lägga till nya poster, ta bort poster från dina checklistor och markera dem som slutförda när du är klar. Denna funktion är utmärkt för att hantera personliga uppgifter eller projektuppgifter.

Omvandla till uppgifter: Omvandla dina anteckningar till spårbara uppgifter. Detta är ett utmärkt sätt att omvandla dina idéer till genomförbara steg . Att tilldela uppgifter till dig själv eller andra teammedlemmar, ange förfallodatum och spåra framsteg förenklas med ClickUp Notepad. Denna sömlösa integration överbryggar klyftan mellan idé och genomförande.

Enhetskompatibilitet: Använd ClickUp Notepad i mobilappen och i Chrome-tillägget. På så sätt kan du skriva ner idéer eller information när och var inspirationen slår till.

Integrera enkelt anteckningar, dokument och uppgifter på ett ställe med hjälp av ClickUp Docs för att skapa ett samarbetsutrymme för hela din organisation

Dessutom är ClickUp Docs plattformens inbyggda verktyg för dokumentskapande och samarbete som låter dig skapa och dela dokument, wikis och mycket mer. Det erbjuder redigering i realtid, uppgiftshantering och dokumentdelning, vilket gör det till ett utmärkt verktyg för team av alla storlekar.

Här är vad ClickUp Docs gör för dina anteckningsbehov:

Samarbete i realtid: Arbeta med dokument tillsammans med ditt team i realtid utan att behöva oroa dig för versionshantering eller konflikter.

Uppgiftshantering: Skapa uppgifter direkt från dina dokument, tilldela dem till teammedlemmar, sätt deadlines och följ upp framstegen.

Dokumentdelning: Dela dokument säkert med ditt team, dina kunder eller andra som du vill ge åtkomst till.

Effektivitet: Skriv och redigera effektivt med funktioner som slash-kommandon, som liknar kortkommandon, så att du snabbt kan infoga element som tabeller, kodblock eller rubriker utan att navigera i menyer.

Visualisering: Bädda in rik media som bilder, videor och diagram direkt i dina dokument för att förenkla komplexa begrepp och öka den visuella attraktionen. ClickUp Docs gör det också möjligt att skapa interaktiva dokument så att användarna kan utforska data och information på ett mer engagerande sätt.

Att ha alla dina dokument, anteckningar och idéer samlade på ett ställe gör det enkelt att skapa en wiki eller ett kunskapsarkiv för din organisation. Med alla dina resurser och viktiga dokument lagrade på samma plattform kan du enkelt söka, sortera och filtrera tillgångar för att hitta de filer och data du behöver på bara några sekunder.

Docs är så bra att jag aldrig mer vill använda Word för att skapa dispositioner eller ta anteckningar.

Docs är så bra att jag aldrig mer vill använda Word för att skapa dispositioner eller ta anteckningar.

Funktion 2: AI-driven produktivitet

Automatisera din att göra-lista utan ansträngning, sammanfatta projektinformation i dina anteckningar och extrahera tydliga åtgärdspunkter från dem med ClickUp Brain

ClickUp Brain för in kraften i AI i dina dagliga arbetsflöden.

Så här hjälper ClickUp Brain till att förbättra produktiviteten, samordningen inom teamet och den övergripande uppgiftshanteringen:

Informationsinsamling: Använd ClickUp Brain som en AI-kunskapshanterare för att svara på frågor om dina anteckningar, dokument eller mötesprotokoll och omedelbart hitta den information du behöver. Detta är särskilt användbart när du hanterar stora datamängder.

Automatisering: Automatisera repetitiva uppgifter relaterade till anteckningar, såsom att extrahera åtgärdspunkter från dokument eller skapa att göra-listor från befintliga projektuppdateringar. Detta minskar tiden som läggs på operativa uppgifter och gör att du kan fokusera på Automatisera repetitiva uppgifter relaterade till anteckningar, såsom att extrahera åtgärdspunkter från dokument eller skapa att göra-listor från befintliga projektuppdateringar. Detta minskar tiden som läggs på operativa uppgifter och gör att du kan fokusera på anteckningar för strategiska funktioner

Rapportering: Skapa rapporter baserade på information som extraherats från anteckningar och dokument, samt följ upp framstegen mot projektmålen.

Sammanfattning: Kondensera långa mötesanteckningar, dokument eller forskningsresultat till koncisa sammanfattningar med ClickUp Brains AI Writer. Detta är viktigt när du snabbt behöver förstå de viktigaste punkterna utan att läsa allt i detalj.

Funktion 3: Anpassning och mallar

Det finns flera verktyg som kan hjälpa dig att skriva anteckningar och spara dem, men ClickUp utmärker sig när det gäller anpassning och mallar. Skapa den perfekta anteckningsmiljön som passar just ditt arbetsflöde med funktioner som:

Multimediarika anteckningar: Lägg till sammanhang och relevant information till dina anteckningar genom att använda dra-och-släpp-funktionen för att lägga till bilder, videor eller GIF-filer direkt i din anteckning.

Universell sökning på nyckelord : Hitta anteckningar enkelt med : Hitta anteckningar enkelt med ClickUps universella sökfunktion , oavsett var de är lagrade i ditt ClickUp-ekosystem.

Snabb formatering: Spara tid med Spara tid med ClickUp Slash Commands . Använd dessa snabba genvägar för att formatera dina anteckningar med rubriker, punktlistor, checklistor och mer, vilket sparar dig värdefull tid.

Personlig arbetsyta : Välj dina egna typsnitt, färgscheman och andra visuella element för att skapa en anteckningsmiljö som inspirerar dig.

Från anteckningar till handling: Omvandla dina anteckningar till detaljerade dokument som hjälper dig att lägga till sammanhang och kommentarer och enkelt tagga relevanta intressenter. Dessutom kan du till och med ta innehållet i dina anteckningar och omvandla dem till genomförbara uppgifter, så att du kan tilldela åtgärder till relevanta teammedlemmar.

Kategorisering efter dina behov: Definiera ytterligare datapunkter som är specifika för dina behov med : Definiera ytterligare datapunkter som är specifika för dina behov med ClickUp Custom Fields . Skapa anpassade fält som är specifika för ditt arbetsflöde. Du kan till exempel skapa ett anpassat fält för "Prioritet" (Hög, Medel, Låg) eller "Projektfas" (Planering, Utveckling, Testning). Det låter dig också filtrera och hitta detaljer snabbare.

Oavsett om det gäller mötesprotokoll, projektplaner eller brainstorming är ClickUps funktioner en omfattande lösning för alla anteckningsbehov. ClickUp har också flera färdiga anteckningsmallar som du kan använda direkt.

Ladda ner denna mall Skapa anteckningar, delegera uppgifter och strukturera dina möten direkt med ClickUp-mallen för mötesanteckningar.

ClickUp Meeting Notes Template är idealisk för att styra ditt teams diskussioner. Mallen gör det möjligt för dig att fastställa riktlinjer för ditt möte och hantera intressenternas förväntningar. Den låter dig också skapa uppgifter enligt dagordningen, omedelbart delegera dem till valfri teammedlem och smidigt organisera alla dina möten i snygga mappar och undersidor.

Med denna ClickUp-mall kan du skapa arbetsflöden, länka pågående uppgifter och anpassa dokumentet för personliga projekt och storskaliga projekt.

ClickUps priser

ClickUp erbjuder sina användare fyra prisplaner:

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

Vad är Obsidian?

via Obsidian

Obsidian är ett verktyg för anteckningar och kunskapshantering som fungerar med Markdown-filer. Förutom funktionen för snabba anteckningar, som drivs av Markdown-filer eller ren text, hjälper det också till att visualisera kopplingar mellan dina anteckningar. Du kan skriva ner idéer, skriva och utforska dina tankar i en personlig kunskapsbas.

Obsidian-funktioner

Obsidian är en plattform som främst fokuserar på anteckningar och på att skapa ett utrymme för att öka effektiviteten. Med rätt anteckningsmetoder på plats kan verktyget förenkla anteckningar och rensa upp i dina tankar för bättre insikter.

Här är Obsidians viktigaste funktioner:

Funktion 1: Anteckningar

via Obsidian

Obsidian utmärker sig genom sin unika approach till anteckningar, där användarkontroll och en kunskapsbas som du äger fullt ut prioriteras. Några av dess kärnfunktioner är:

Möjlighet att använda markdown för formatering av ren text, vilket hjälper dig att skapa anteckningar med rubriker, punktlistor, kodsnuttar och till och med bädda in multimediaelement. Denna lätta men mångsidiga metod säkerställer att dina anteckningar är framtidssäkra och tillgängliga på olika plattformar.

Skydda dina anteckningar med icke-proprietära filer så att du aldrig blir inlåst och kan bevara dina data för långsiktig användning.

Anpassa din anteckningsupplevelse med olika teman och anpassningsalternativ . Välj ett tema som passar din visuella stil och dina preferenser och skapa en arbetsyta som inspirerar till fokus och kreativitet.

Skapa kopplingar mellan dina anteckningar med hjälp av Obsidian Links , som låter dig länka idéer, personer, platser, böcker och mycket mer, vilket hjälper dig att skapa din egen personliga Wiki.

Organisera dina anteckningar med mappar och undermappar, medan lokal lagring säkerställer att din kunskap förblir tillgänglig även offline.

Funktion 2: Visualisering

via Obsidian Canvas

En av Obsidians viktigaste funktioner är Obsidian Canvas, som låter dig samla alla dina anteckningar, research, diagram och idéer på ett ställe. Detta gör att du kan skapa visuella kopplingar och lägga upp en heltäckande projektplan eller ett ämne. Varje anteckning kan bäddas in i Canvas-vyerna, vilket gör att hela ditt team kan expandera anteckningarna för att få ytterligare information samtidigt som de enkelt får en översikt över hela projektet.

Plattformen har också en grafisk vy för att visualisera dessa relationer, vilket avslöjar strukturen i din kunskapsbas och upptäcker dolda kopplingar. Detta gör Obsidian idealisk för att bygga en personlig wiki eller ett sammankopplat anteckningsarkiv.

Funktion 3: Anpassning och mallar

I likhet med ClickUps anpassningsfunktioner låter Obsidian dig infoga fördefinierade textutdrag i dina aktiva anteckningar med hjälp av Obsidian-mallar. Detta gör att du kan utnyttja Obsidian för dina specifika behov och skapa färdiga anpassningsbara mallar som kan påskynda hela processen med anteckningar och datainsamling.

Dessutom kan du med Obsidian-teman och community-plugins enkelt ändra utseendet på dina dokument och anteckningar och anpassa dem så att de ser ut precis som du vill. Tack vare den stora communityn kan du till och med hitta gratis och betalda anpassningsbara teman som gör att du kan skapa en stil för dina dokument som är unik för din organisation.

Obsidian-priser

Obsidian erbjuder två prisplaner och några funktioner som tillägg:

Personligt bruk: Gratis

Kommersiellt bruk: 50 $/år per användare

Tillägg: Catalyst kostar 25 dollar per gång, Sync kostar 5 dollar per månad per användare och Publish kostar 10 dollar per månad per användare.

Jämförelse mellan funktionerna i ClickUp och Obsidian

Varje anteckningsverktyg har många fördelar, och att hitta det rätta beror på dina specifika behov och processer. Innan vi går vidare till den slutliga jämförelsen, här är en kort sammanfattning av varje verktyg:

ClickUps bästa funktioner

Skapa och redigera omfattande dokument tillsammans med ditt team i ClickUp Docs och Notepad

Det är enkelt att fånga idéer och spara anteckningar när du är på språng

Använd AI-drivna ClickUp Brain för att sammanfatta anteckningar, extrahera åtgärdspunkter och automatisera uppgifter.

Koppla anteckningar till genomförbara uppgifter och organisera uppgifterna smidigt i mappar för att enkelt hålla reda på dem.

Samarbeta med anteckningar och dokument i realtid

Uppdatera arbetsflöden, ändra projektstatus och tilldela uppgifter med ClickUp API-widgets

Anpassa mätvärden i dina anteckningar med anpassade fält

Få tillgång till dina anteckningar, uppgifter och projekt var du än befinner dig med ClickUps kompatibilitet med flera enheter.

Börja anteckna direkt med färdiga mallar för anteckningar, dokument och projekt. Du kan också enkelt skapa mallar som passar dina olika situationer och behov.

Dela dina anteckningar säkert med intressenter genom sekretess- och åtkomstfunktioner

Kundbetyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (9500+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (4100+ recensioner)

Obsidians bästa funktioner

Visualisera kopplingar mellan dina anteckningar och idéer med bakåtlänkar och en grafisk vy

Använd md-filer för enkel formatering och flexibilitet

Lagra dina anteckningar lokalt på din enhet för kontroll och äganderätt till data

Utöka Obsidians funktionalitet med ett omfattande bibliotek av plugins skapade av communityn

Anpassa utseendet på din arbetsyta med olika teman och stilar

Gå med i Obsidians aktiva användargrupp där medlemmarna delar med sig av tips, arbetsflöden och anpassade plugins.

Använd det på flera olika operativsystem, såsom Windows, macOS och Linux.

Kundbetyg och recensioner

G2: Inte tillräckligt med recensioner

Capterra: 4,6/5 (20+ recensioner)

Här är en funktionsspecifik djupdykning i jämförelsen mellan ClickUp och Obsidian:

ClickUp vs. Obsidian: Kunskapshantering

Verktygets organisationsstruktur avgör dess grundläggande användbarhet och produktivitet. Här följer en översikt över varje verktygs organisations- och kunskapshanteringsfunktioner.

Viktiga ClickUp-funktioner för kunskapshantering

Organisera anteckningar i mappar, som i arkivskåp

Lägg till etiketter till anteckningar för enkel filtrering

Skapa mallar för enhetliga anteckningsformat, till exempel checklistor

Koppla anteckningar till uppgifter, projekt eller mål för att få en bättre överblick

Omfattande sökverktyg för att snabbt hitta anteckningar

Dela anteckningar och dokument enkelt med redigeringskontroller

Skapa delbara länkar för internt bruk eller gästlänkar för allmän tillgång med begränsade kontroller

Kunskapshantering i ClickUp

I ClickUp lagras alla dina dokument, uppgifter, anteckningar och projekt i ett arbetsutrymme eller ett centraliserat arkiv som kallas Hub. Detta gör att du kan skapa strukturerade dokument med rik formatering, tabeller och multimediaelement för att lagra mötesprotokoll, forskningsrapporter eller projektplaner. Främja smidigt teamsamarbete med redigering i realtid, kommentarfunktioner och tydlig revisionshistorik.

Hitta vad som helst i ditt ClickUp-ekosystem på några sekunder med funktionen Universal Search

Dessutom kan du organisera din ClickUp-kunskapsbas efter dina unika behov med anpassningsbara mappar, kapslade strukturer och taggar. Med ClickUp Universal Search kan du dessutom enkelt hitta den information du behöver, vilket sparar tid när du inte behöver söka igenom berg av anteckningar.

Skapa alla lösningar, mätvärden, metadata och arbetsflöden du vill med ClickUp Custom Fields

Dessutom ClickUp Custom Fields låter dig lägga till metadata till anteckningar, vilket möjliggör avancerad filtrering och sortering baserat på dina specifika behov. Mallar säkerställer konsistens i anteckningsformat, medan relationer kopplar anteckningar till bredare arbetsflöden för en helhetsbild av din kunskapsbas. Den kraftfulla sökfunktionen gör det enkelt att hitta specifika anteckningar, även i en stor samling.

Alla ClickUps organisatoriska funktioner bidrar till en enorm produktivitetsförbättring.

När finansföretaget Atrato införde ClickUp -verktyg som Docs förenklades deras organisation och produktiviteten ökade med 30 %.

Viktiga Obsidian-funktioner för kunskapshantering

Navigera enkelt mellan relaterade idéer med Obsidians bakåtlänkar

Använd Obsidians grafvy för att se en visuell karta över hur alla dina anteckningar hänger ihop.

Lägg till taggar och etiketter till dina anteckningar för att kategorisera dem och underlätta sökningen.

Gruppera dina anteckningar i mappar för en tydlig och organiserad struktur

Få tillgång till anteckningar som du skapade en viss dag genom att sortera efter datum.

Kunskapshantering i Obsidian

Obsidian använder ett nätverksbaserat tillvägagångssätt för organisation och skapar en digital miljö som efterliknar hur kopplingar skapas. Bakåtlänkar och grafvyn skapar ett nätverk av sammankopplad kunskap, vilket gör att du enkelt kan hoppa mellan relaterade anteckningar och utforska dina idéer på ett icke-linjärt sätt.

När du skapar fler anteckningar och länkar ihop dem i Obsidian blir dess kunskapsbas mer omfattande och avslöjar djupare samband. Detta hjälper till att lyfta fram nya idéer och insikter som kanske inte är så uppenbara.

Vem vinner?

ClickUp utmärker sig när det gäller strukturerad organisation, med mappar, listor och anpassade fält som skapar ett tydligt, linjärt system som är idealiskt för projektorienterade användare som föredrar ordning och fördefinierade strukturer. Mallar gör organisationen ännu enklare, så att du snabbt kan ställa in dina anteckningar så att de passar ditt arbetsflöde. Dessutom kan du med ClickUp Docs enkelt lagra all din data och kunskap på samma plattform, med åtkomstkontroller som säkerställer att endast de med rätt behörighet kan komma åt den.

Obsidian, å andra sidan, lever på kopplingar. Bakåtlänkar kopplar samman relaterade anteckningar, och grafvyn visualiserar detta kunskapsnätverk, vilket ger upphov till nya idéer och insikter. Denna fria form passar för dem som föredrar att utforska och upptäcka organiskt.

Båda är kraftfulla organisationsverktyg, men ClickUp vinner i kategorin strukturerad organisation. Dess robusta funktioner riktar sig specifikt till dem som söker en tydlig, linjär väg för sina anteckningar, vilket gör det till en mer effektiv lösning för projektfokuserade individer och team.

ClickUp vs. Obsidian: Samarbete

Vårt dagliga arbete påverkas starkt av aktiviteterna hos våra många intressenter och teammedlemmar. Utan samarbete blir processerna besvärliga, så låt oss jämföra varje verktygs samarbetsfunktioner för smidigt teamarbete och kunskapsdelning.

Viktiga ClickUp-funktioner för samarbete

Arbeta med flera användare för att redigera dokument samtidigt och se till att alla ser de senaste uppdateringarna.

Lägg till kommentarer för att markera specifika delar av anteckningarna och lämna detaljerad feedback.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar direkt från dina anteckningar eller dokument

Dela upp projekt i genomförbara uppgifter, tilldela dem till specifika teammedlemmar, sätt deadlines och följ upp checklistor med hjälp av dina anteckningar.

Integrera dina anteckningar med över 1000 appar och plattformar, inklusive Slack, GitHub, GitLab, Webhooks, Google Drive, OneDrive och många fler, så att dina anteckningar kan synkroniseras över hela din teknikstack.

Definiera specifika behörigheter för gästanvändare, kontrollera deras åtkomst till att redigera, visa eller kommentera dokument och se till att din konfidentiella information förblir skyddad.

Du behöver aldrig tappa bort ändringar, eftersom ClickUp sparar en tydlig revisionshistorik för alla dina samarbetsdokument. Detta gör att du kan se vem som har gjort ändringar och när de gjordes, och till och med återgå till en tidigare version om det behövs.

Samarbete i ClickUp

Skapa och redigera dina anteckningar, tilldela uppgifter och skapa visualiseringar live tillsammans med dina teamkamrater med ClickUp Docs

ClickUp främjar en samarbetsmiljö där team kan arbeta tillsammans på ett smidigt sätt. Redigering i realtid gör det möjligt för flera användare att arbeta på samma dokument samtidigt, medan kommentarer och trådade diskussioner ger en plattform för feedback och brainstorming.

Möjligheten att tilldela uppgifter direkt från anteckningar säkerställer att idéer omvandlas till genomförbara åtgärder, och integrationer med kommunikationsverktyg effektiviserar informationsutbytet. Versionshistorik och aviseringar säkerställer att alla är på samma sida och att framstegen i samarbetsprojekt är tydliga.

Förutom att erbjuda inbyggda samarbetsfunktioner har ClickUp Docs och Notepad även färdiga mallar för anteckningar.

Ladda ner denna mall Hantera alla dina intressenter och håll koll på uppdateringar i dagordningen och åtgärdspunkter på ett smidigt sätt med ClickUps mall för återkommande mötesanteckningar.

ClickUps mall för återkommande mötesanteckningar är ett perfekt val för samarbete. Mallen är utformad för att hjälpa dig att hålla koll på återkommande möten och snabbt göra anteckningar. Denna effektiva mall hjälper dig att organisera diskussionspunkter, uppgifter och åtgärdspunkter på ett ställe och gör det enkelt att granska dem för beslut och idéer.

ClickUps samarbetsfunktioner hjälper team att arbeta produktivt tillsammans.

Viktiga Obsidian-funktioner för samarbete

Publicera anteckningar som webbplatser för enkel delning

Använd synkroniseringstjänster från tredje part för samarbete

Liveförhandsgranskningsläge för samtidig visning

Versionskontroll genom Git-integration

Dela anteckningar som PDF-filer eller Markdown-filer

Samarbete i Obsidian

Obsidian, som främst är utformat för personlig kunskapshantering, erbjuder begränsade inbyggda samarbetsfunktioner. Även om det inte stöds inbyggt, låter Obsidian dig publicera anteckningar som webbplatser eller dela dem som PDF-filer. Samarbete i realtid är möjligt, men det stöds inte inbyggt.

Däremot försöker synkroniseringstjänster från tredje part och Git-integration att lägga till samarbetsaspekter i projekt. Obsidians Live Preview-läge möjliggör samtidig visning, men redigeringen förblir individuell.

Vem vinner?

ClickUps specialutvecklade samarbetsfunktioner gör det till den självklara vinnaren för anteckningar i team.

Med realtidsredigering, uppgiftsfördelning och sömlös integration med kommunikationsverktyg effektiviserar ClickUp samarbetsflöden och ökar produktiviteten. Obsidian erbjuder visserligen lösningar för samarbete, men dess begränsade inbyggda funktioner gör det bättre lämpat för individuell kunskapshantering.

Obsidians fokus på individuell kunskapshantering gör det till ett kraftfullt verktyg för personliga anteckningar och organisation. Dess samarbetsfunktioner är dock mindre robusta än ClickUps. Om du prioriterar smidig realtidssamverkan, uppgiftsfördelning och integration med kommunikationsverktyg är ClickUp det bästa valet.

ClickUp vs. Obsidian: AI och automatisering

AI har gjort det möjligt för oss att minska komplexiteten i våra uppgifter och effektivisera våra metoder, vilket förbättrar produktiviteten, sparar tid och till och med förenklar anteckningsskrivandet. Här är en översikt över varje verktygs automatiseringsfunktioner.

Viktiga ClickUp-funktioner för AI och automatisering

Sammanfatta, få svar på frågor och skriv ett utkast med ClickUp Brain

Använd automatisering för att utlösa åtgärder baserade på händelser, till exempel att skapa en uppgift när en anteckning taggas.

Utnyttja färdiga mallar för återkommande anteckningsformat och arbetsflöden

Dra nytta av integrationen med över 1000 verktyg, från Zapier till Google Drive, för att ansluta ClickUp till andra appar och automatisera uppgifter.

AI och automatisering i ClickUp

Sammanfatta mötesanteckningar, sök efter specifik information och automatisera manuella uppgifter med ClickUp Brain.

ClickUps fokus på AI och automatisering är tydligt genom dess inbyggda AI-verktyg och funktioner, omfattande integrationsalternativ och anpassningsbar automatisering.

ClickUp Brain är en kraftfull AI-funktion och är perfekt som AI-skrivare för arbete. Denna applikation hjälper till att effektivisera anteckningshanteringen genom att sammanfatta viktiga punkter, extrahera åtgärdspunkter och till och med svara på frågor baserat på anteckningar.

Med anpassningsbara ClickUp-automatiseringar kan du definiera utlösare och åtgärder och skräddarsy arbetsflöden efter dina specifika behov. Integrationen med det inbyggda ClickUp API och över 1000 integrationer öppnar upp en värld av möjligheter och kopplar samman ClickUp med olika appar för att automatisera uppgifter och informationsutbyte.

Viktiga Obsidian-funktioner för AI och automatisering

Skapa och infoga återanvändbara anteckningsmallar med Templater-plugin

Använd community-byggda plugins för olika automatiseringsuppgifter

Spara tid med snabbtangenter och anpassade kommandon för snabbare åtgärder

Integrera med externa verktyg genom plugins

AI och automatisering i Obsidian

Obsidian är inte lika väl integrerat med AI eller automatisering som ClickUp. Det erbjuder dock en viss grad av automatisering genom plugins och anpassningar. Med Templater-pluginet kan du skapa återanvändbara anteckningsmallar, vilket sparar tid och säkerställer konsekvens.

Obsidians utvecklingsgemenskap har skapat olika plugins för den öppna källkodsplattformen för att utöka dess automatiseringsmöjligheter. Dessutom kan snabbtangenter och anpassade kommandon enkelt konfigureras för att effektivisera repetitiva uppgifter. Obsidian är inte lika omfattande som ClickUps inbyggda automatiseringsfunktioner, men dess flexibilitet och plugin-ekosystem möjliggör en betydande grad av automatiseringsanpassning.

Vem vinner?

ClickUps omfattande uppsättning automatiseringsfunktioner, inklusive AI-driven assistans och omfattande integrationsalternativ, gör det till den självklara vinnaren för dem som söker en högautomatiserad anteckningsupplevelse.

ClickUp Brains omfattande uppsättning funktioner och applikationer effektiviserar anteckningshanteringen avsevärt och ökar produktiviteten. Anpassningsbar automatisering och integrationer utökar ClickUps kapacitet ytterligare, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för dem som vill minimera manuellt arbete och fokusera på uppgifter på hög nivå.

Obsidian erbjuder visserligen en betydande grad av automatisering genom plugins för användare som vill skräddarsy sina arbetsflöden, men det går inte att jämföra med ClickUp Brain. Obsidian kräver mer manuellt arbete och teknisk kunskap för att uppnå en liknande nivå av automatisering.

ClickUp vs. Obsidian: Personalisering och anpassning

Anteckningar är personliga. De speglar ditt unika tankesätt och arbetsflöde. Låt oss se hur ClickUp och Obsidian erbjuder anpassningsalternativ för att tillgodose individuella preferenser.

ClickUps personaliseringsfunktioner

ClickUp erbjuder ett brett utbud av funktioner för att skräddarsy din anteckningsupplevelse:

Anpassningsbara layouter : Utforma din arbetsyta med anpassade fält, vyer (lista, tavla, Kanban, kalender) och dra-och-släpp-funktionalitet.

Flexibla mallar : Utnyttja befintliga mallar eller skapa förformaterade anteckningsmallar för återkommande uppgifter eller projekttyper, vilket säkerställer konsekvens och sparar tid.

Anpassade statusar : Gå bortom generiska "Att göra" och "Gjort" med anpassade statusar som återspeglar dina specifika arbetsflödessteg.

Anpassade fält : Ordna fält efter vikt med ClickUps sorteringsalternativ, till exempel ”Öppen”, ”Pågående” eller ”Godkänd”.

Personliga instrumentpaneler: Skapa instrumentpaneler och vyer för att visualisera dina framsteg och följa viktiga mätvärden på ett ögonblick.

Obsidians personaliseringsfunktioner

Obsidian har en annan approach och erbjuder öppen anpassning genom plugins och communityresurser:

Plugin-ekosystem : Ett omfattande bibliotek med plugins utökar Obsidians funktionalitet. Populära plugins inkluderar anpassningsverktyg som ”Daily Notes” och ”Templates”, som möjliggör förformaterade anteckningsstrukturer och skapande av återkommande anteckningar.

Behärska markdown : Utnyttja markdown-syntax för djupgående formatering och anpassning. Skapa anpassade rubriker och checklistor, bädda in multimediaelement och bygg till och med interna länkstrukturer i dina anteckningar.

Gemenskapsdrivna teman : Ändra utseendet och känslan i Obsidian med ett brett utbud av teman som finns tillgängliga online och som tillgodoser olika visuella preferenser.

Obsidian-mallar: Inbyggd funktionalitet gör det möjligt att skapa anpassade mallar i Obsidian, som replikerar ofta använda anteckningsstrukturer.

Vem vinner?

Oavgjort. Om du trivs med en tom duk kan Obsidian vara rätt val för dig. Men om du vill ha något användarvänligt som du snabbt kan komma igång med och inte behöver lägga mycket tid på att anpassa, är ClickUp det rätta valet. Det hjälper dig att komma igång snabbare och guidar dig genom varje steg.

ClickUp riktar sig till användare som föredrar en guidad, användarvänlig upplevelse med inbyggda anpassningsfunktioner. Urvalet av fördefinierade alternativ och dra-och-släpp-funktionalitet gör ClickUp enkelt att anpassa, och de färdiga mallarna som ClickUp erbjuder är idealiska för de flesta affärsändamål.

Obsidian, å andra sidan, ger användare som gillar djupgående anpassning och experimenterande större möjligheter. Det omfattande plugin-biblioteket, markdown-funktionerna och den inbyggda mallfunktionaliteten erbjuder en oöverträffad nivå av kontroll, men kräver viss teknisk kunskap.

ClickUp vs. Obsidian: Prissättning

Budgeten spelar en stor roll när man väljer anteckningsverktyg, oavsett om det är för personligt bruk eller affärsändamål. Låt oss jämföra prismodellerna för varje verktyg för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Viktiga prissättningsplaner för ClickUp

Gratis plan för alltid: Få viktiga funktioner för personligt bruk

Obegränsad plan: Pris 7 $/månad per användare med obegränsad lagringskapacitet och avancerade funktioner

Affärsplan: Pris 12 USD/månad per användare med ytterligare funktioner för team och företag

Företagsplan: Kontakta säljavdelningen för anpassade priser och lösningar som är utformade för stora organisationer.

ClickUp AI: Lägg till i valfri betald plan för 7 dollar per medlem och månad

Viktiga prissättningsplaner för Obsidian

Personligt bruk: Fri tillgång för personligt bruk

Kommersiell användning: 50 USD/år per användare

Tillägg: Catalyst: 25 $ (engångsbetalning) Synkronisering kostar 5 $/månad per användare Publicering kostar 10 $/månad per webbplats

Katalysator: 25 dollar (engångsbetalning)

Synkronisering kostar 5 dollar per månad och användare.

Publish kostar 10 dollar per månad per webbplats.

Katalysator: 25 dollar (engångsbetalning)

Synkronisering kostar 5 dollar per månad och användare.

Publish kostar 10 dollar per månad per webbplats.

Vem vinner?

ClickUps differentierade prisstruktur ger större transparens och gör det möjligt för användarna att välja den plan som bäst passar deras budget och behov, vilket tydligt gör det till det mest fördelaktiga valet.

Obsidians kärnfunktioner är gratis för personligt bruk, men kostnaderna stiger snabbt för företag och team, särskilt när man tar hänsyn till tilläggstjänster som Sync och Publish. Obsidians extra kostnader för kommersiellt bruk och tilläggstjänster kan avskräcka vissa användare.

ClickUps flexibla prismodell, med ett gratisabonnemang och olika betalda abonnemang som tillgodoser olika behov, gör det till en mer tillgänglig och kostnadseffektiv lösning för ett bredare spektrum av användare.

ClickUp Vs. Obsidian på Reddit

För att förstå användarnas åsikter vände vi oss till Reddit.

En snabb sökning på Reddit efter ClickUp vs. Obsidian visade att ClickUp var ett mycket mer funktionsrikt alternativ för anteckningar:

Jag har ett utrymme där mina anteckningar och dokument finns. En uppgift är titeln på min anteckning, och i uppgiftens beskrivningsfält har jag alla layout- och formateringsalternativ som behövs för att skapa min anteckning, inklusive bilder, inbäddningar och liknande. Organisation sker med mappar, listor och anpassade fält.

Jag har ett utrymme där mina anteckningar och dokument finns. En uppgift är titeln på min anteckning, och i uppgiftens beskrivningsfält har jag alla layout- och formateringsalternativ som behövs för att skapa min anteckning, inklusive bilder, inbäddningar och liknande. Organisation sker med mappar, listor och anpassade fält.

Clickup har uppgraderat sina dokument – nu slår det alla andra anteckningsappar och låter dig skapa uppgifter direkt i dina anteckningar. Jag rekommenderar starkt att använda deras dokument för anteckningar.

Clickup har uppgraderat sina dokument – nu slår det alla andra anteckningsappar och låter dig skapa uppgifter direkt i dina anteckningar. Jag rekommenderar starkt att använda deras dokument för anteckningar.

Vissa Reddit-användare nämner att Obsidian är ett bättre val för dem som söker enkelhet offline:

Obsidian är bara plug and play för mig. Jag länkar anteckningar till MOC:er och tappar aldrig bort dem, och om jag gör det har jag en grafisk vy som hjälper mig att hitta dem.

Obsidian är bara plug and play för mig. Jag länkar anteckningar till MOC:er och tappar aldrig bort dem, och om jag gör det har jag en grafisk vy som hjälper mig att hitta dem.

Förutom ClickUp har vi också jämfört Obsidian med några andra anteckningsverktyg. Här är vad vi kom fram till:

Obsidian vs. Notion : När man jämför de två verktygen har båda sina för- och nackdelar. Obsidian är ett bättre val för anteckningar offline och kunskapshantering, medan Notion är mer lämpligt för online-samarbete och integrering av arbetsflöden. När man jämför de två verktygen har båda sina för- och nackdelar. Obsidian är ett bättre val för anteckningar offline och kunskapshantering, medan Notion är mer lämpligt för online-samarbete och integrering av arbetsflöden.

Obsidian vs. Evernote : Att välja mellan dessa två är en riktig utmaning. Evernote är ett bättre val för att samla in och organisera anteckningar på språng, med sin starka mobilapp och webbklippare. Obsidian är utmärkt för att skapa en nätverksbaserad kunskapsbas, där idéer kopplas samman genom bakåtlänkar och en grafisk vy. Evernotes gratispaket har dock mycket begränsade funktioner, medan Obsidians inlärningskurva och icke-molnbaserade plattform kan vara brant och tråkig för nybörjare. Att välja mellan dessa två är en riktig utmaning. Evernote är ett bättre val för att samla in och organisera anteckningar på språng, med sin starka mobilapp och webbklippare. Obsidian är utmärkt för att skapa en nätverksbaserad kunskapsbas, där idéer kopplas samman genom bakåtlänkar och en grafisk vy. Evernotes gratispaket har dock mycket begränsade funktioner, medan Obsidians inlärningskurva och icke-molnbaserade plattform kan vara brant och tråkig för nybörjare.

Det finns många alternativ till Obsidian, men inget är så omfattande, lättanvänt och effektivt som ClickUp.

Vilket anteckningsverktyg är bäst?

Efter vår grundliga granskning av båda anteckningsverktygen är vinnaren i denna jämförelse tydlig. Mellan ClickUp och Obsidian är ClickUp utan tvekan det bättre valet.

Obsidians enkla och snabba anteckningsfunktioner har visserligen blivit populära, men de har inte kunnat möta kundernas växande behov. Markdown-språket, anteckningsformatet i textfil och det öppna gränssnittet gör visserligen anteckningsupplevelsen snabb och smidig, men det saknas samarbetsfunktioner, kompatibilitet, organisation och AI-driven automatisering.

ClickUp, å andra sidan, är den perfekta appen som fungerar som ett andra hjärna och utmärker sig i alla aspekter av anteckningsskrivande. Den sträcker sig till att effektivisera dina anteckningar med sitt stora utbud av funktioner. Dessutom kan du integrera den med över 1000 andra appar och verktyg. Du kan också snabbt omsätta dina anteckningar i handling genom att omvandla dem till uppgifter i ClickUp så att momentum inte går förlorat.

Oavsett om det gäller anteckningar, uppgiftshantering eller projektgenomförande är ClickUp allt du behöver.

Registrera dig på ClickUp idag!