Obsidian vs Evernote: Vilken anteckningsapp är bäst?

Vill du se de viktigaste punkterna från dagens möte? Har du en kreativ idé för att marknadsföra din produkt? Eller vill du helt enkelt spara en intressant artikel för framtida referens?

Det du behöver är en app för anteckningar! En anteckningsapp gör det enkelt att skriva ner dina idéer direkt, dela dem med kollegor och samarbeta med dem för att få saker gjorda snabbt.

Om du letar efter den bästa anteckningsappen behöver du inte leta längre – vi har undersökt några.

Vi har jämfört två ledande aktörer inom detta område – Obsidian och Evernote.

Ta reda på hur de står sig i fråga om funktioner, priser och recensioner. Vi har också hittat ett kraftfullt alternativ till Evernote och Obsidian som du bör prova idag.

Vad är Obsidian?

via Obsidian

Har du någonsin känt att du behöver ett andra hjärna för att komma ihåg dina anteckningar?

Obsidian är ett kraftfullt anteckningsprogram som fungerar som ditt ”andra hjärna”. Det förbättrar effektiviteten i dina anteckningar genom att koppla ihop anteckningar, använda bakåtlänkar och organisera dem efter mönster eller ämnen.

Fokusera på att skriva dina anteckningar och låt Obsidian sköta det tunga arbetet med att ordna, organisera och koppla ihop dem.

En unik aspekt av Obsidian är att den använder ett markdown-format för att lagra dina anteckningar lokalt på din dator, vilket ger dig fullständig kontroll över dina data och deras integritet.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om Obsidians andra intressanta funktioner som gör den till en digital dagboksapp.

Obsidian Canvas

Länkningsfunktionen hjälper dig att skapa en koppling mellan olika anteckningar för att förstå dina tankar tydligare. Det är som att skapa din egen Wikipedia genom att koppla samman idéer, böcker, platser och människor.

Dessa interna länknoteringar är navigerbara och visar hur en uppgift relaterar till en annan för att skapa djupare insikter och spåra dina tankar.

Obsidian-plugins

Förbättra din anteckningsupplevelse genom att låta användarna lägga till fler funktioner och anpassa sättet du antecknar på i Obsidian.

Anpassa anteckningar som skapats för ett specifikt ändamål i en distinkt form och ett distinkt mönster.

Obsidians community har över 1 500 plugins som hjälper dig att skapa din perfekta tankesfär.

Obsidian Prissättning

Personligt bruk: Gratis

Kommersiell användning: 50 dollar per användare och år

Tillägg

Obsidian Sync: 8 dollar per användare och år

Obsidian Publish: 8 dollar per webbplats och år

Vad är Evernote?

via Evernote

Evernote är en av de äldsta och mest kända anteckningsapparna.

Evernote är känt för sitt stöd för samarbete. Dina anteckningar synkroniseras på flera enheter, så att du kan komma åt dem var du än befinner dig.

Denna funktion är ett stort plus när ditt team arbetar med planeringen av ett nytt projekt. Teammedlemmarna kan bidra med idéer via Evernotes mobilapp, iOS-enheter och datorn utan att behöva oroa sig för kompatibilitet med andra appar.

Med Evernotes organisationsfunktioner kan du spåra alla dina anteckningar på en enda instrumentpanel och ordna dem med hjälp av anteckningsbokstackar och taggar.

Håll koll på dina anteckningar och hämta dem snabbt när du behöver dem utan att slösa tid på att söka efter dem i hela databasen.

Låt oss titta på Evernotes bästa funktioner och priser.

Mallar

Mötesanteckningsmall i Evernote

Spara tid och ansträngning med färdiga Evernote-mallar som passar dina behov.

Lägg till mallen för daglig logg i din anteckning för att registrera ditt dagliga schema eller mallen för projektledning för att följa projektets milstolpar.

Använd och återanvänd över 50 förformaterade mallar utifrån dina behov.

Mallen ”Tacksamhetsdagbok” har till exempel redan ifyllda tabeller där du kan skriva ner din morgondagbok, livslärdomar och personer du är tacksam för. Välj mallen och börja skriva utan att behöva oroa dig för designen.

Ljudanteckningar

Om du inte gillar att skriva kan du använda Evernote-appen för att spela in ljudanteckningar. Öppna en ny anteckning och tryck på inspelningsknappen för att börja spela in din röst.

Det här är en livräddare när du vill göra en brådskande anteckning mitt i en diskussion eller när du har för mycket att tänka på för att hinna skriva ner dina tankar.

Det bästa med det?

Använd dem i Evernote-versionen för datorer och i iOS- och Android-appen.

Anteckningspåminnelse

Håll koll på dina uppgifter genom att lägga till påminnelser i dina anteckningar.

Ställ in datum och tid för att få e-postaviseringar om dina tidsbegränsade uppgifter. Markera dem som slutförda när du har slutfört uppgifterna genom att trycka på påminnelsen. Detta raderar inte den ursprungliga anteckningen.

Evernote visar också påminnelser om anteckningar som är fästa högst upp i anteckningslistan.

Förutom de funktioner som nämns ovan är Evernote Web Clipper och OCR-tekniken (Optical Character Recognition) värda att nämna här.

Web Clipper-tillägget för Google Chrome sparar artiklar, skärmdumpar och PDF-filer från webben. OCR-tekniken skannar dina handskrivna anteckningar och lägger till dem som Evernote-anteckningar.

Priser för Evernote

Gratisversion

Personligt: 14,99 $ per användare och månad

Professional: 17,99 $ per användare och månad

Vad är skillnaderna mellan Obsidian och Evernote?

Du kan inte gå fel med vare sig Obsidian eller Evernote för att skriva anteckningar. Några viktiga skillnader kan tippa vågskålen till förmån för den ena eller den andra.

För att hjälpa dig att fatta rätt beslut mellan Obsidian och Evernote går vi igenom de viktigaste skillnaderna mellan dem.

Lagring

Att veta hur en app lagrar dina anteckningar ger dig självförtroendet att använda anteckningsappen oftare.

Här är en snabb överblick över lagringskapaciteten hos Obsidian och Evernote.

Obsidian

Med Obsidian lagras filerna lokalt, vilket innebär att du kan komma åt dina anteckningar på din enhet när du vill. Detta är utmärkt ur säkerhetssynpunkt, eftersom dina personuppgifter blir sårbara för hackare om du sparar dina filer i molnet.

Dessutom behöver du inte förlita dig på Obsidian-appen för att komma åt anteckningarna. En enkel sökning räcker, eftersom du har sparat dina filer på hårddisken.

Den enda nackdelen med denna lagringsprocess är att du måste betala 8 dollar extra för att synkronisera dina anteckningar i Obsidian mellan olika enheter.

Evernote

Evernote sparar dina anteckningar i molnet, som du kan komma åt var som helst med hjälp av internet. Det är ett utmärkt val för att skapa en vana att skriva var och när du vill.

Eftersom det är en molnbaserad app synkroniseras dina anteckningar automatiskt mellan olika enheter som din bärbara dator, PC, telefon och surfplatta.

Om du använder olika enheter för att skriva och prioriterar realtidssamarbete framför manuell synkronisering av anteckningar är Evernote ett utmärkt val.

Filformat

Obsidian och Evernote sparar dina anteckningar i olika filformat. Att känna till fördelarna och nackdelarna med varje format hjälper dig att välja det som är mest bekvämt och praktiskt för dig. Låt oss dyka rätt in i det.

Obsidian

Obsidian använder ett markdown-stödformat för att spara dina anteckningar. Markdown är ett lättviktigt markup-språk som är enkelt men använder en annan syntax som består av specialtecken.

Här är några exempel –

# för att lägga till rubrik 1

för fet text

== == för markerad text

~~ ~~ för genomstrykning

Använd dessa tecken för att lägga till bilder, länkar, kodblock och listor i dina anteckningar. Fördelen med filer är att dina anteckningar sparas som vanliga textfiler med filändelsen .md som kan öppnas med valfri textredigerare, till exempel Anteckningar och Google Docs.

Om du redan är van vid att använda markup-språk eller känner till hur markdown-filer fungerar bör detta inte vara något problem för dig. Men om du är nybörjare måste du öva lite för att vänja dig vid denna typ av språk.

Markdown ger fler alternativ för att konvertera dina anteckningar till olika format. Som standard kan du exportera Obsidian-anteckningar till PDF-format, men du kan också konvertera md-filer till bland annat .docx och .txt.

Evernote

Med Evernote kan du se dina anteckningar i Rich Text Format (RTF). RTF är ett standardfilformat som används av många ordbehandlingsprogram, till exempel Microsoft Word. Det gör det enkelt att utbyta filer mellan olika program.

Det är enklare att formatera text i Evernote och det tar inte lång tid att lära sig. Om du har använt ett ordbehandlingsprogram tidigare kommer redigerarens layout att kännas bekant. Med Evernotes redigerare kan du formatera text genom att ändra teckenstorlek, färg, markeringar och mycket mer.

Det är också enkelt att infoga menyer som tabeller, uppgifter och kalenderhändelser. Om markdown inte är ett bekvämt alternativ är Evernote det bästa valet för dig.

Länka

Använd länkar för att skapa kopplingar mellan dina anteckningar, komma ihåg saker tydligare och få mer gjort på ett effektivt sätt.

Obsidian och Evernote hjälper båda till att länka dina anteckningar, men på olika sätt.

Obsidian

Tack vare sin förmåga att skapa dubbelriktade länkar kallar Obsidian sig själv för ”det andra hjärnan”.

Den visar inte bara inkommande länkar i dina anteckningar utan även utgående länkar.

Länkningsfunktionen hjälper dig att skapa en djup koppling mellan dina anteckningar och förstå ett ämne mer ingående.

För att lägga till länkar använder du hakparenteser [[ ]] och lägger till namnet på den anteckning du vill länka till mellan dessa parenteser. Det som gör Obsidians länkningsfunktion extra speciell är Knowledge Graph: en sorts grafisk vy.

Kunskapsgrafen är en visuell representation av dina anteckningar och hur de hänger ihop. Genom att titta på grafen kan du se vilka anteckningar som är nära kopplade till varandra och vilka som är avvikande.

Evernote

Använd länkfunktionen för att infoga länkar till andra anteckningar. Men det är inte lika enkelt som i Obsidian.

För att infoga länken till en anteckning som redan finns i ditt bibliotek måste du hitta den anteckningen. När du har hittat den kopierar du länken till anteckningen och klistrar in den i den nya anteckningen du skapar.

Även om den här funktionen är användbar är den komplicerad och tidskrävande. Obsidian är en bättre anteckningsapp om länkning står högt på din prioriteringslista.

Evernote vs. Obsidian på Reddit

Vi kollade Reddit för att se vad Redditors hade att säga om Obsidian och Evernote. Många av dem använder både Evernote och Obsidian för att tillgodose sina behov. De försöker fylla luckorna i det ena verktyget med det andra.

Huvudpunkter från vår undersökning:

”Jag använder både Evernote och Obsidian. Jag började använda Obsidian för specifika projekt där hyperlänkar till information var till nytta. Evernote förblev min samlingsplats för allmän kunskap och informationslagring. ”

En annan användare nämner hur Evernote framgångsrikt uppfyller deras behov, och att det inte är meningsfullt att ha ett andra hjärna när de börjar skriva anteckningar i flera appar.

”Jag känner att jag förlorar funktionen som ett ”andra hjärna” när jag börjar använda flera appar. Jag har en ganska bra process kring Evernote och det finns inget i mitt arbetsflöde som jag inte kan utföra. Vissa saker (länka anteckningar, hantera kalkylblad och handskriva på iPad kommer att tänka) kunde vara mycket bättre, men möjligheten att samla allt på ett ställe är mycket värdefull för mig. ”

Obsidian vs Evernote: Har vi en vinnare?

Det är svårt att utse en vinnare eftersom båda anteckningsapparna har sina begränsningar.

Till skillnad från Evernote är Obsidian till exempel en helt offlinebaserad anteckningsapp, vilket gör det svårt att synkronisera dina anteckningar mellan olika enheter. För att kunna göra det måste du betala 8 dollar extra. Dessutom lagras dina data lokalt på din dator.

Å andra sidan är Evernote lämpligt för personlig och gemensam användning, men dina data lagras i molnet och är sårbara för säkerhetsöverträdelser.

Lyckligtvis har vi den perfekta lösningen för att förbättra dina anteckningsförmågor.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Obsidian och Evernote

ClickUp är en användarvänlig antecknings- och projektledningsapp som ersätter flera verktyg i din verktygslåda. Växla mellan olika appar och få dina uppgifter gjorda långt före deadlines.

ClickUp är utformat för alla. Oavsett om det gäller ett skolprojekt eller GTM-strategin för lanseringen av en ny produkt kan du visualisera, samarbeta och följa projektets framsteg på ett och samma ställe.

Använd ClickUp Docs för att hantera viktiga dokument och främja teamsamarbete.

ClickUp Docs hjälper dig att skapa wikis, bädda in bokmärken, lägga till tabeller eller skapa en process för optimering av arbetsflödet. Bjud in ditt team att samarbeta med dem i realtid, tagga medlemmar och dela kommentarer. Lägg till widgets med den inbyggda redigeraren för att uppdatera projektstatus, tilldela uppgifter och ändra projekt.

Sekretess är kärnan i ClickUp-dokument.

Skapa delbara länkar och hantera behörigheten när du delar dem med andra. Men det är bara en översikt; du kan göra mycket mer med tidsbesparande funktioner som mallar, fokusläge och mycket mer.

Organisera med ClickUp Notes

Organisera dina anteckningar, checklistor och uppgifter på ett och samma ställe.

En av de aspekter som kan vara svår är att organisera uppgifter för att spåra dem som uppgifter eller skapa en checklista.

ClickUp Notes gör det enklare även om du aldrig har gjort det tidigare. Använd redigeraren för att konvertera dina anteckningar till spårbara uppgifter och organisera dem som åtgärdspunkter i en checklista.

Men hur är det med åtkomst till dessa anteckningar på olika enheter?

ClickUp synkroniserar automatiskt dina anteckningar mellan mobilappen och Chrome-tillägget. Skapa anteckningar var som helst och kom åt dem senare.

Automatisera med ClickUp AI

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

AI-assistenten ClickUp hjälper dig att öka din produktivitet. Den minskar dina 30-minutersuppgifter till 30 sekunder. ClickUp sticker ut eftersom det finns få AI-verktyg för anteckningar.

Skapa en projektplan, statusrapporter för kundsupportteamet eller ett utkast till e-postmeddelanden för nästa marknadsföringskampanj – AI fixar det med några få klick.

Det hjälper dig också att skriva bättre anteckningar, redigera innehållet och formatera det perfekt med förstrukturerade tabeller, rubriker och mycket mer. Är du redo att ligga steget före och klara deadlines med hjälp av AI?

ClickUp-priser

Gratis för alltid: Alla ClickUps anteckningsverktyg, ClickUp Docs, obegränsat antal medlemmar och 100 MB lagringsutrymme

Obegränsat: 5 $/användare/månad med obegränsat lagringsutrymme, obegränsade integrationer och obegränsad instrumentpanel

Företag: 12 $/användare/månad obegränsat antal team, anpassad export och ökad automatisering

Business Plus: 19 $/användare/månad Anpassad rollskapande, anpassade behörigheter och ökad automatisering

Företag: Anpassad prissättning med företags-API, guidad onboarding och en dedikerad success manager

Kom igång med ClickUp: Vad väntar du på?

ClickUp är ett utmärkt val för en upptagen professionell som du. Oavsett om det handlar om att anteckna idéer eller samarbeta med teammedlemmar om ett nytt projekt, så klarar ClickUp allt. Det stora utbudet av funktioner, användarvänligheten och prissättningen som ClickUp erbjuder gör det till ett måste för alla företag. Förbättra dina anteckningar med ClickUps kraftfulla och avancerade funktioner.

Organisera dina anteckningar, samarbeta med andra och hantera dem effektivt för att hålla koll på alla dina aktiviteter.

Registrera dig för ClickUps gratisplan och börja din nya resa med din anteckningspartner.