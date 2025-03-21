14 gratis mallar för projektledning i Google Sheets

Att hantera flera projekt kan ibland kännas som ett sisyfosarbete. Som projektledare arbetar du hårt för att hålla allt organiserat, hålla deadlines, fördela uppgifter och kommunicera med intressenter, men ändå verkar saker och ting glida dig ur händerna.

Här kommer projektledningsmallarna för Google Sheets väl till pass. Med ett gränssnitt som låter dig hantera flera projekt på ett och samma ställe är dessa fördesignade Google Sheets-mallar skapade speciellt för projektledare som strävar efter en smidig projektledningsprocess. Om de används på rätt sätt kan de hjälpa dig och ditt team att öka produktiviteten.

I den här bloggen delar vi med oss av gratis mallar för projektledning som passar både nybörjare och erfarna användare, så att du kan komma igång direkt.

Vad kännetecknar en bra projektledningsmall i Google Sheets?

En projektledningsmall i Google Sheets är ett viktigt verktyg för projektledare – den är mångsidig, användarvänlig och redo att ta itu med alla uppgifter.

Mallarna ger en tydlig projektplan, enkla funktioner för att tilldela uppgifter och ett sätt att effektivt följa arbetsflödets framsteg.

Men hur kan du skilja mellan en bra och en utmärkt mall för projektledning i Google Sheets? Här är några riktlinjer att tänka på:

De bästa mallarna har separata fält för projektinformation, leveranser och budgetering , samtidigt som de är visuellt tilltalande (ärligt talat, ingen vill stirra på en massa grå celler hela dagen).

De bör vara tillräckligt anpassningsbara för att passa flera projekt , men samtidigt tillräckligt strukturerade för att förhindra att ditt team hamnar i kaos med kalkylblad.

Bonuspoäng om den innehåller ett avsnitt om projektstadga, verktyg för resursallokering och en enkel mall för Gantt-diagram för att visualisera tidslinjer. De bästa mallarna underlättar projektuppföljning, uppgiftsberoenden och statusuppdateringar utan att överväldiga användarna.

Mallar för projektledning i Google Sheets

Nu när du vet vad du kan förvänta dig kan vi utforska ett antal gratis projektledningsmallar i Google Sheets som hjälper dig att komma igång.

Från Gantt-diagram till framstegsrapporter – vi har mallar som uppfyller varje projektledares vildaste drömmar.

Nu är det dags att förenkla din projektplanering – sätt igång!

1. Mall för projektplanering från Hubspot

Via HubSpot

När du tänker på projektledning tänker du förmodligen också på tidsplaner och varaktighet – och den här mallen tar verkligen fasta på det.

Projektplaneringsmallen från HubSpot är perfekt för projektledare som vill effektivisera sin projektplaneringsprocess.

Med anpassningsbara avsnitt för uppgiftsdetaljer, ansvariga och deadlines gör denna projektledningsmall i Google Sheets ditt projekts framsteg transparenta. Den erbjuder flera vyer för att visualisera ditt arbete, inklusive en Gantt-diagramvy i Google Sheets för en tydlig projektplan.

Mallen organiserar projektets uppgifter i en användarvänlig listvy med dra-och-släpp-funktion. Den separerar slutförda och pågående uppgifter och har ett särskilt avsnitt för projektbeskrivning som hjälper dig att hålla koll på projektets mål och resultat.

2. Mall för framstegsrapport från HubSpot

Via HubSpot

Projektledning kretsar ofta kring framstegsrapporter, och framstegsrapportmallen från HubSpot tillgodoser dessa behov på ett smidigt sätt.

Mallen passar bäst för projektledare som vill hålla intressenterna informerade och projekten på rätt spår. De anpassningsbara avsnitten för projektdetaljer, uppgiftsframsteg och nyckeltal ger transparens i projektets status.

Precis som en populär projektledningsprogramvara erbjuder denna mall en professionell layout som är lätt att navigera i, oavsett om du spårar flera projekt eller fokuserar på ett enda initiativ.

Mallen innehåller utrymme för projektets milstolpar, utmaningar och nästa steg – utan att någon viktig information förbises. Den är utformad för att fungera smidigt med andra projektledningsverktyg, vilket gör den till ett mångsidigt tillskott till din verktygslåda.

3. Projektplanmall från eFinancialModels

Via eFinancialModels

Projektledning och Google Sheets går hand i hand – precis som kaffe och deadlines. Den kostnadsfria projektplanmallen från eFinancialModels förbättrar detta genom att göra uppgiftsorganisationen till en barnlek.

Med denna dynamiska mall kan du snabbt utveckla och visualisera en projektplan med ett Gantt-diagram. Den är perfekt för projektledare som hanterar komplexa tidsplaner och flera projekt.

Denna mall är förinstallerad med en helt anpassningsbar uppgiftslista, automatisk tidslinjeplanering och enkel länkning av startdatum, varaktighet och slutdatum.

Du kan lägga in ett obegränsat antal uppgifter, gruppera dem i deluppgifter och se hur Gantt-diagrammet uppdateras automatiskt. Möjligheten att dela och uppdatera dokumentet samtidigt med teammedlemmarna gör att alla är på samma sida.

Det kan ta lite tid att vänja sig, särskilt om du inte är bekant med alla funktioner i Google Sheets, men den här mallen kan hjälpa dig att spara mycket tid tack vare sina intuitiva funktioner.

4. Projektledningsmall från Template.net

Via Template.net

Denna projektledningsmall för Google Sheets är en utmärkt utgångspunkt för projektledare. Projektledningsmallen är en mångsidig mall för att spåra flera projekt, tilldela uppgifter och övervaka framsteg.

Med särskilda avsnitt för projektplaner, tidsplaner och resursfördelning håller den teammedlemmarna samordnade och projekten igång utan problem.

Mallen innehåller även:

Gantt-diagram för att visualisera projektplaner

Uppgiftstabell för detaljerade uppgiftsbeskrivningar

Funktion för projektstatusrapporter för att hålla intressenterna informerade

Färgkodade faser och statusnycklar som gör det enkelt att snabbt få en överblick över projektets status.

5. Mall för projektledningskalender från Template.net

Via Template.net

Om du är projektledare och letar efter ett praktiskt verktyg för att följa projektets framsteg i detalj är mallen för projektledningskalender ett utmärkt val.

Denna mångsidiga mall ger en visuell tidslinje för dina projektuppgifter, så att du enkelt kan planera projektets resultat och deadlines. Med det användarvänliga gränssnittet kan du snabbt tilldela uppgifter till teammedlemmar och följa teamets framsteg.

Kalenderformatet ger en tydlig översikt över projektets tidsplan, vilket hjälper dig att identifiera potentiella flaskhalsar och justera tidslinjerna efter behov.

Denna projektledningsmall är särskilt praktisk för att skapa arbetsbelastningsrapporter, övervaka uppgiftsberoenden och säkerställa att projektets milstolpar uppnås i tid.

Genom att centralisera projektinformationen håller denna projektledningskalendermall intressenterna informerade och projekten igång utan avbrott från start till mål.

6. Mall för projektuppföljning från Template.net

Via Template.net

Ibland kan projektledning verkligen vara en balansakt, men det finns ingen anledning att göra det till en show genom att hålla dina uppgifter oorganiserade! Mallen för projektuppföljning är ditt hemliga vapen för att hålla flera projekt på rätt spår.

Denna mall innehåller en färdig projektplan, verktyg för uppgiftsfördelning och framstegsspårning som även nybörjare på kalkylblad kan behärska.

Du hittar särskilda utrymmen för projektdetaljer, leveranser och budgetering, allt i ett visuellt tilltalande format.

Med anpassningsbara statusar och flera vyer för att visualisera din projektinformation kommer du aldrig att tappa målen ur sikte. Mallen innehåller även ett enkelt Gantt-diagram för att visualisera ditt projektschema och uppgiftsberoenden.

Begränsningar vid användning av Google Sheets för projektledning

Google Sheets och Docs erbjuder en lockande gratis lösning för projektledning, men de har ofta betydande nackdelar.

Dessa kan på lång sikt hindra ditt teams effektivitet och projektets framgång.

Låt oss dyka in i de vanligaste begränsningarna med att använda Google Sheets/Docs för projektledning:

Begränsade samarbetsfunktioner: Redigering i realtid är fantastiskt, men Google Sheets saknar dedikerad uppgiftsfördelning, beroendespårning och automatiska aviseringar, vilket är avgörande för teamkoordinering.

Otillräcklig visualisering: Det är krångligt och tidskrävande att skapa Gantt-diagram och Det är krångligt och tidskrävande att skapa Gantt-diagram och projektplaner i Google Sheets. Det gör det svårt att få en tydlig överblick över projektets framsteg.

Brist på avancerade projektledningsfunktioner: Google Sheets har brister när det gäller att erbjuda specialverktyg för resursallokering, riskhantering och arbetsbelastningsbalansering mellan flera projekt.

Skalbarhetsproblem: När projekten blir mer komplexa kan Google Sheets vara opålitligt för projektledare – särskilt med en ökande risk för datakorruption.

Ineffektiv rapportering: Att skapa detaljerade projektstatusrapporter och analyser är en manuell och felbenägen process i Google Sheets. De saknar ofta de automatiserade insikter som dedikerade projektledningsverktyg erbjuder.

Säkerhetsfrågor: Google erbjuder visserligen grundläggande säkerhet, men den kanske inte uppfyller de stränga kraven för känslig projektinformation, särskilt inom reglerade branscher som finans.

Alternativa mallar för projektledning i Google Sheets

Google Sheets har sina fördelar, men ibland behöver du ett verktyg med mer kraft.

Vi pratar om en dedikerad projektledningslösning som skapats med en enda vision – att ersätta alla dina olika appar med ett enda funktionsrikt verktyg.

Och det bästa av allt?

Den levereras med fantastiska mallar för alla dina projektledningsbehov.

Säg hej till ClickUp, din räddare från kaoset i kalkylblad!

📮ClickUp Insight: 83 % av kunskapsarbetare förlitar sig främst på e-post och chatt för teamkommunikation. Men nästan 60 % av deras arbetsdag går åt till att växla mellan dessa verktyg och söka efter information. Med en app för allt som har med arbete att göra, som ClickUp, samlas din projektledning, meddelanden, e-post och chattar på ett och samma ställe! Det är dags att centralisera och få ny energi!

1. ClickUp-mall för projektledning

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera projekt enkelt med ClickUps mångsidiga projektledningsmall.

Att samordna komplexa, tvärfunktionella projekt kan kännas som något ur en skräckfilm, men med ClickUp-mallen för projektledning blir det en barnlek.

Denna kostnadsfria mall är fullspäckad med funktioner som hjälper dig att hålla ditt team på rätt spår och dina projekt igång utan problem. Du hittar allt från anpassningsbara tidslinjer till verktyg för uppgiftsberoende, allt i ett lättanvänt paket.

Mallen erbjuder flera olika sätt att visa ditt projekt.

Vill du ha ett Gantt-diagram? Det fixar vi.

Föredrar du en Kanban-tavla? Inga problem!

Dessutom kan ditt team arbeta tillsammans smidigt utan att fastna i en labyrint av e-postmeddelanden tack vare funktioner för samarbete i realtid.

2. ClickUp-mall för projektledningshandbok

Ladda ner den här mallen Hantera komplexa projekt med ClickUps mall för projektledning.

Mallen ClickUp Project Management Playbook ger projektledare en detaljerad plan för att organisera uppgifter, sätta mål och följa framstegen i realtid. Den hjälper alla att hålla sig i linje med projektets mål.

Mallen erbjuder anpassade statusar som Blockerad, Intern granskning och Pågående, så att du kan hålla ett öga på varje uppgifts framsteg. Du kan enkelt visualisera viktig projektinformation med anpassade fält för Budget, Leverans och Leveransteam.

Den innehåller också fem olika vyer, såsom Sammanfattning och Projektets tidslinje, som kan hjälpa dig att hantera uppgifter mer effektivt.

Oavsett om du föredrar Gantt-diagram för tidslinjer eller prioriteringsvyer för att ta itu med de viktigaste uppgifterna först, har den här mallen allt du behöver.

3. ClickUp-mall för projektledningsuppgifter

Ladda ner den här mallen Hantera projektuppgifter, tidsplaner och teamkoordinering med ClickUps mall för projektledningsuppgifter.

ClickUp-mallen för projektledningsuppgifter är det ultimata verktyget för att hålla projekt på rätt spår och inom budget.

Denna mall är utformad för att hjälpa projektledare att organisera uppgifter, sätta deadlines och övervaka framsteg på ett effektivt sätt. Funktioner som anpassade statusar och fält gör det möjligt att kategorisera och hantera projekt med attribut som projektteam och slutförandestatus.

Mallen innehåller olika vyer, såsom lista, Gantt och kalender, vilket gör det enkelt att visualisera din projekttidslinje och spåra uppgiftsberoenden.

Tilldela uppgifter till teammedlemmar, sätt tydliga deadlines och använd Gantt-diagrammet för att övervaka framstegen och göra nödvändiga justeringar. Denna mall säkerställer att all projektinformation finns på ett ställe, vilket hjälper teamen att hålla sig samordnade och superproduktiva.

4. ClickUp-mall för projektledningsportfölj

Hämta denna kostnadsfria mall Behärska övervakningen av flera projekt med ClickUps dynamiska mall för projektledningsportföljen.

Projektledare använder portföljer för att övervaka flera projekt, och ett förstklassigt ledningssystem är avgörande för framgång! Utmärkt portföljhantering kräver också enastående organisation, och ClickUp-mallen för projektledningsportföljer är utformad för att hantera alla projekt, tidsplaner och leveranser – allt på ett och samma ställe!

Du får tillgång till sex anpassade statusar för projektets hälsa, fem vyer, inklusive Gantt-diagram och arbetsbelastningsrapporter, samt automatisering för att övervaka dina projekt från start till slut.

Denna mall hjälper dig också att följa projektets framsteg, hantera resurser och hålla intressenter informerade i alla avdelningar och program.

5. ClickUp-mall för projektledningsrapport

Hämta denna kostnadsfria mall Leverera effektfulla uppdateringar med ClickUps anpassningsbara mall för projektledningsrapporter.

Minns du när vi sa att projektledningsverktyg kan förändra ditt arbetsflöde helt och hållet? Här är ett utmärkt exempel på det! ClickUp-mallen för projektledningsrapporter hjälper dig att hålla koll på din kommunikation samtidigt som du hanterar flera projekt och deadlines.

Spåra projektets framsteg, resursallokering och viktiga mätvärden i en anpassningsbar och lättdelad organiserad instrumentpanel med denna mall.

Du får alla verktyg och funktioner du behöver för att skapa detaljerade projektstatusrapporter med flera statusalternativ och anpassade fält.

Med ClickUps mall för projektledningsrapporter kan du leverera uppdateringar till dina intressenter mycket snabbare än med Google Sheets konventionella metod för e-posttaggning.

6. ClickUp-mall för projektledningskrav

Hämta denna kostnadsfria mall Effektivisera kravspårningen med ClickUps mångsidiga mall för projektledningskrav.

Vi kan inte avsluta denna lista utan att nämna ClickUp-mallen för projektledningskrav.

Denna kraftfulla mall har fyra anpassade vyer som hjälper dig att komma igång:

Kravlista

Godkännandesteg

Gantt

Kom igång-guide

När du har matat in dina projektdata kan du anpassa ditt arbetsområde med hjälp av anpassade fält som godkännandestadium, leverans och klassificering. Ställ in anpassade statusar – liknande Google Sheets färgkodade faser – för att visa framstegen i dina projektuppgifter.

I din kravlista kan du också lagra uppgiftsbeskrivningar, ansvariga, förfallodatum och mycket mer. Du kan till och med ställa in automatisering för att skicka påminnelser och hålla projektets tidsplan på rätt spår.

Med funktioner som tidsspårning, beroendevarningar och e-postintegrationer är denna mall en projektledares dröm.

Oavsett om du hanterar flera projekt samtidigt eller fokuserar på ett komplext nytt projekt, har ClickUps mall för projektledningskrav allt du behöver.

7. Mall för projektledningsramverk i ClickUp

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera projekt effektivt med ClickUps omfattande mall för projektledningsramverk och anpassade vyer.

Om du ansvarar för projekt av alla storlekar är ClickUp Project Management Framework Template en utmärkt lösning för att organisera arbetet.

Med anpassade statusar som Öppen och Klar kan du enkelt övervaka varje uppgifts framsteg. Anpassade fält hjälper dig att kategorisera uppgifter och visualisera projektets steg, medan anpassade vyer, som Ramverk och Kom igång-guide, hjälper dig att hantera ditt arbetsflöde bättre.

Du kan spåra projektets tidslinjer och uppgiftsberoenden med hjälp av Gantt-diagramvyn.

Även om du har begränsade resurser (eller arbetar med stora projekt) ger den här mallen dig alla verktyg du behöver för att hantera dina projektets tidsplaner.

8. ClickUp-mall för projektledningsgranskning

Hämta denna kostnadsfria mall Hantera projektgranskningar med ClickUps omfattande mall för projektledningsgranskning.

När det gäller att utvärdera projektets framgång och identifiera områden som kan förbättras är ClickUp Project Management Review Template den perfekta mallen för dig.

Denna mall är utformad för att förenkla granskningsprocessen, vilket gör det enklare att samla in feedback från intressenter och organisera projekt på ett effektivt sätt.

Med anpassade statusar och fält kan du enkelt följa projektets framsteg och visualisera data. Mallen innehåller flera vyer, såsom lista, Gantt och kalender, som hjälper dig att hantera uppgifter och tidsplaner på ett effektivt sätt.

För att komma igång lägger du till mallen i ditt ClickUp-arbetsområde, bjuder in teammedlemmar och börjar samarbeta.

Skapa uppgifter för att följa framstegen, håll regelbundna möten för att diskutera uppdateringar och använd aviseringar för att hålla dig informerad.

Varför nöja sig med Sheets? Uppgradera till ClickUp-mallar

Vi har alla varit där – arbetat med projekt som är lite utom kontroll och hoppats på en magisk formel som får allt att falla på plats. Magin kan inte hjälpa dig med din projektledning, men mallar är det näst bästa du kan lita på.

Google Sheets-mallar är mycket värdefulla för förstagångsanvändare, men kan ofta begränsa framstegen för användare som hanterar flera projekt med olika team.

En dedikerad projektledningsprogramvara som ClickUp kan hjälpa till att förbättra samarbetet inom team, hantera uppgifter effektivt och spåra projektets tidsplaner genom lättanvända gränssnitt.

Om du är redo att ta din projektledning till nästa nivå är det dags att prova ClickUp.

Registrera dig på ClickUp, prova de kostnadsfria mallarna och se din produktivitet skjuta i höjden!