De bästa riskregistreringsprogrammen 2025 (gratis och betalda)

Vi vet alla att varje verksamhet innebär en viss risk. Därför är en robust programvara för riskregister ett viktigt verktyg för alla projektledare.

Oavsett om det handlar om en finansiell utmaning eller ett projektrelaterat problem – med ett riskregisterverktyg kan du och ditt team fatta datadrivna beslut och smidigt hantera alla hot mot verksamheten.

Om du är projektriskchef och utvärderar verktyg för ett riskhanteringsprogram har du kommit rätt! Under årens lopp har vi på ClickUp testat otaliga riskregisterprogram i ett försök att hitta det mest effektiva verktyget för detta ändamål.

I den här bloggen listar jag 10 av de bästa riskhanteringsprogrammen som vi har använt och gillat. Låt oss börja!

Vad ska du leta efter i en programvara för riskregister?

Ett idealiskt verktyg för riskregister har främst tre syften: riskidentifiering, riskhantering och riskminimering. Här är fem viktiga kriterier som du bör leta efter i ett verktyg för att säkerställa att du kan spåra och hantera riskexponering på ett effektivt sätt:

Användarvänlighet: Välj ett verktyg som har ett användarvänligt gränssnitt och kräver minimal inlärning. Detta hjälper dig och andra riskägare att navigera smidigt och dra maximal nytta av dess fördelar.

Anpassning: Välj ett riskhanteringsverktyg med stora möjligheter till anpassning. På så sätt kan du skräddarsy det efter ditt företags unika riskhanteringsbehov.

Automatisering av arbetsflöden: Välj ett riskregisterverktyg som kan automatisera repetitiva uppgifter. Detta minimerar manuellt arbete vid riskbedömningar och gör riskhanteringsprocessen smidigare.

Integrationer: Leta efter ett verktyg som kan integreras med alla de viktigaste verktyg och program som du arbetar med dagligen. Detta hjälper dig att optimera ditt arbetsflöde.

Rapportering och analys: Välj ett verktyg som tillhandahåller riskhanteringsrapporter och analyser i realtid för att maximera riskminimeringen.

De 10 bästa riskregistreringsprogrammen att använda 2024

Här är de 10 bästa betalda och kostnadsfria programvarorna för riskregister på min lista:

1. ClickUp (Bäst för riskhantering)

ClickUps omfattande uppsättning funktioner gör det till mitt förstahandsval när det gäller riskhanteringsprogramvara. Men dess mångsidighet är bara en av de egenskaper som gör detta verktyg till ett så bra val. ClickUp är också mycket anpassningsbart, samarbetsinriktat och effektivt – det perfekta receptet för optimerad riskhantering.

För att ge dig en kort överblick över ClickUps erbjudanden sammanfattar jag några av dess bästa riskhanteringsfunktioner.

Kontrollera statusrapporten för ditt projekt, se vilka uppgifter som ska utföras och analysera ditt teams insatser för att beräkna risker noggrant med ClickUp Dashboards

Först har vi ClickUp Dashboards, som för mig är en av de bästa plattformsfunktionerna. Ofta misslyckas vi med att korrekt förutse riskerna i ett projekt eftersom vi inte kan hålla koll på dess status, resurser osv. ClickUp Dashboards underlättar detta. De ger mig en snabb och lättförståelig översikt över alla mina pågående projekt, vilket hjälper mig att identifiera och lösa eventuella kommande utmaningar i förväg.

Använd ClickUps tidsregistreringsfunktioner för att spåra och reglera anställdas arbetstider

Tid är den viktigaste resursen av alla – och det vet projektledare redan. ClickUps tidsregistreringsfunktioner gör det möjligt för mig att använda denna resurs på ett klokt sätt. Jag gillar hur den registrerar hur mycket tid som läggs på en viss uppgift och uppskattar projektets tidsbehov därefter.

Automatisera projektriskhantering med ClickUp Automations

Hindrar ett hektiskt arbetsflöde effektiv riskhantering? Jag svär på ClickUp Automations som hjälper mig i detta avseende! Det låter mig skapa anpassade automatiseringar för att säkerställa att alla mina projektleveranser uppfylls i tid. Dessutom, med över 100 anpassningsbara mallar att välja mellan, hjälper det mig också att automatisera alla uppgifter som annars skulle ta upp min teams värdefulla tid och effektivitet.

Ladda ner den här mallen Hantera, spåra och minska dina projektrisker effektivt med ClickUp Risk Register Template.

På tal om mallar, har jag berättat om ClickUp Risk Register Template? Denna mall är exklusivt utformad för team som vill minska och hantera risker, och hjälper mig att:

Identifiera potentiella risker långt innan de blir verklighet.

Spåra riskstatus, ägarskap och påverkan för att förstå dess omfattning.

Organisera riskbedömningar för att hantera dem på ett systematiskt sätt.

Sammantaget har ClickUp effektiviserat riskhanteringen avsevärt för mig och minskat antalet verktyg som jag tidigare använde för detta ändamål.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar för ClickUp

Nya användare kan uppleva en viss inlärningskurva.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Startpaket: 7 USD/månad per användare

Avancerad: 12 USD/månad per användare

Enterprise: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 7 USD per medlem och månad

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 600 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 100 recensioner)

2. Mitratech (bäst för juridisk riskhantering)

via Mitratech

Mitratechs omfattande GRC-lösningar (Government, Risk & Compliance) är bland deras mest eftertraktade produkter. De är utformade för att hjälpa dig att upprätthålla efterlevnaden oavsett vilken bransch eller vilka standarder ditt företag omfattas av. Programvaran hjälper dig att övervaka efterlevnaden inom organisationen och även hos tredjepartsleverantörer. Den minskar avsevärt alla juridiska risker som kan uppstå på grund av försummelse och ökar din effektivitet.

Mitratechs bästa funktioner

Välj bland ett utbud av skräddarsydda GRC-lösningar för att hitta den som passar bäst för ditt företag.

Mät och övervaka din organisations efterlevnadsnivå

Skapa, kör och hantera riskhanteringsarbetsflöden utan kod i dina organisationer.

Utnyttja samarbetsfunktionerna i appen för att maximera kommunikationseffektiviteten i hela teamet.

Mitratechs begränsningar

Erbjuder begränsad flexibilitet när det gäller anpassning

Innebär en brant inlärningskurva

Mitratechs priser

Anpassade priser

Mitratech-betyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: Otillräckligt med recensioner

3. Hyperproof (bäst för spårning och hantering av efterlevnadsrisker)

via Hyperproof

IHyperproof är specialiserat på traditionell riskhantering, leverantörshantering och revisionshantering. Det innehåller över 90 mallar för efterlevnadsramverk för att uppfylla olika företags olika efterlevnadskrav.

Plattformen är mycket avancerad. De flesta av dess funktioner för riskövervakning och riskminimering är automatiserade, vilket minimerar behovet av mänsklig inblandning och därmed risken för fel. Detta är ytterligare en viktig anledning till att denna riskhanteringsprogramvara finns med på vår lista.

Hyperproofs bästa funktioner

Säkerställ efterlevnad av över 100 ramverk som SOC 2, HIPPA, GDPR och FedRAMP.

Använd inbyggda exporterbara instrumentpaneler för att hålla koll på din riskposition.

Automatisera hanteringen av leverantörsrisker för att minska risken för förluster.

Effektivisera förberedelserna för internrevisionen genom att centralisera arbetet på ett enda ställe.

Integrera med verktyg som Azure, GitHub, Google Drive och mer.

Hyperproofs begränsningar

Komplex installations- och konfigurationsprocess

Anpassningsfunktionerna är mycket begränsade.

Hyperproof-priser

Anpassade priser

Hyperproof-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (127 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (48 recensioner)

4. Diligent One Platform (bäst för IT-riskhantering)

via Diligent One

Diligent One Platform (tidigare HighBond) är en plattform för riskhantering och riskminimering. Om du driver ett IT-företag rekommenderar jag starkt denna programvara. Dess erbjudanden – från leverantörsriskhantering till ERM – är skräddarsydda för att möta IT-branschens behov.

Diligent One fungerar som en konsoliderad plattform där du kan kontrollera hela din organisations riskprofil – och det är en fördel för mig. Dessutom säkerställer dess kontinuerliga övervakning att du uppfyller alla krav och är riskfri på alla affärsfronter.

De bästa funktionerna i Diligent One Platform

Utnyttja kraften i AI för att spåra och minska risker

Anslut plattformen till valfri datakälla för att maximera effektiviteten i arbetsflödet.

Få korrekta data och insikter för att undvika risker och fatta välgrundade beslut.

Integrera med ledande programvara som Salesforce, Microsoft, Oracle och så vidare.

Begränsningar för Diligent One Platform

Komplex installationsprocess

Begränsade funktioner i mobilappen

Priser för Diligent One Platform

Anpassade priser

Betyg och recensioner för Diligent One Platform

G2: 4,3/5 (124 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (83 recensioner)

5. ServiceNow (bäst för omfattande riskhantering)

via ServiceNow

Detta är en annan AI-baserad plattform som förenklar riskhanteringen.

ServiceNow är en integrerad plattform som hjälper dig att spåra, övervaka och kontrollera risker samtidigt. Från policy- och efterlevnadsriskhantering till operativ riskhantering – denna programvara underlättar allt. ServiceNow drivs av AI och automatiserar och centraliserar de flesta av dessa riskhanteringsaktiviteter. Det är ett robust verktyg som gör det möjligt för dig att fatta bättre, datadrivna riskhanteringsbeslut.

ServiceNows bästa funktioner

Aktivera analys av affärseffekter för att prioritera och hantera risker med maximal effektivitet.

Förutse och förebygg risker med AI-drivna verktyg och funktioner

Använd riskdata för att noggrant fastställa omfattningen av och prioritera revisionsplaner.

Få noggranna prestationsanalyser för att förutse trender och ligga steget före.

Integrera med verktyg som Microsoft, Salesforce, Oracle etc.

Begränsningar för ServiceNow

Kräver omfattande konfiguration

Kan vara alltför komplicerat för vissa team

Priser för ServiceNow

Anpassade priser

Betyg och recensioner för ServiceNow

G2: 4,4/5 (1 988 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (246 recensioner)

6. TimeCamp (bäst för att spåra projektrelaterade risker)

via TimeCamp

TimeCamp är ett hjälpmedel i min riskhanteringsverktygslåda. Eftersom det är ett tidsspårningsverktyg hjälper det dig att kontrollera projektets tidsplaner och därmed undvika relaterade risker.

Det som skiljer TimeCamp från andra vanliga tidrapporteringsverktyg på marknaden är dess heltäckande approach till projektriskhantering. För det första är det ett helt automatiserat verktyg, vilket innebär att du inte behöver göra någon tidrapportering manuellt. Dessutom har det flera funktioner – det kan rapportera faktureringstimmar, produktivitet, lönsamhet, närvaro etc.

TimeCamps bästa funktioner

Spåra arbetstimmar för att bättre förstå projektets tidsbehov

Få realtidsinformation om arbetsförloppet och projektstatus för att förhindra överskridanden.

Använd GPS-spårningsfunktionen för att spåra anställdas position och produktivitet på fältet.

Registrera arbetstidens början och slut för produktivitetsrapporter

Integrera med andra verktyg i ditt arbetsflöde, såsom Quickbooks, Github, Airtable, Jira etc.

Begränsningar för TimeCamp

Fokuserar främst på tidrapportering, mindre robust för riskhantering

Saknar integration med viktiga riskhanteringsverktyg

Begränsade offlinefunktioner

Priser för TimeCamp

Gratis för alltid

Startpaket: 1,99 $/månad per användare

Premium: 3,99 $/månad per användare

Ultimate: 5,99 $/månad per användare

Enterprise: 14,99 $/månad per användare

TimeCamp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (304 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (597 recensioner)

7. GOAT (Bäst för riskuppföljning och riskbedömning)

via GOAT

Om du inte har tidigare erfarenhet av att hantera ett fullfjädrat riskregisterverktyg är GOAT perfekt för dig. Förutom de robusta funktionerna har det en enkel design och gränssnitt som gör det lätt att arbeta med.

När det gäller GOAT Risks erbjudande finns det många saker som jag tycker är användbara. För det första innehåller det flera anpassningsbara mallar för riskregister som du kan implementera för att komma igång med dina riskhanteringsinitiativ. Med dess drag-and-drop-funktion för riskbedömning kan du prioritera risker för effektiv lösning. Dessutom är GOAT mycket samarbetsinriktat. Om du har ett team av medarbetare som hanterar ett visst projekt kan du bjuda in dem att samarbeta i verktyget och hantera varje risk när den uppstår.

GOAT:s bästa funktioner

Skapa och granska riskprofiler för varje avdelning, projekt etc.

Formulera och implementera SMART-handlingsplaner med funktionen för självbedömning av kontrollrisker.

Automatisera ditt arbetsflöde för att spåra och hantera alla projektaktiviteter och minimera framtida risker.

Tilldela mätvärden till dina risker för att övervaka och hantera dem med ett prestationsorienterat tillvägagångssätt.

Få detaljerade, datadrivna riskbedömningsrapporter och analyser.

GOAT-begränsningar

Ingen kostnadsfri testversion/plan finns tillgänglig.

Begränsade anpassningsfunktioner

Saknar integrationsmöjligheter

GOAT Risk-priser

Startpaket: 400 $/år

Standard: 1 200 USD/år

Enterprise: 4 800 USD/år

Enterprise PRO: 7200 $/år

GOAT Riskbetyg och recensioner

G2: N/A

Capterra: 4,7/5 (51 recensioner)

8. Resolver (bäst för riskhantering i företag)

via Resolver

Resolver är ett annat välkänt namn bland verktyg för riskregister. Även om dess funktioner omfattar revision, efterlevnad och flera andra former av riskhantering, tycker jag att det är bäst för att hantera företagsrisker.

Resolvers ERM-funktioner är noggrant utformade. Dess enhetliga riskregister främjar internt samarbete genom att ge alla berörda avdelningar inom din organisation tillgång till riskdata. Verktyget är också tillräckligt anpassningsbart. Du kan anpassa varje ERM-lösning efter dina affärsbehov. Dessutom underlättar Resolver automatisering av processer och arbetsflöden för att effektivisera verksamheten.

Resolvers bästa funktioner

Gå till instrumentpanelen för att visa och dela riskdata i visualiserad form.

Få detaljerade, exakta rapporter och analyser för att fatta datadrivna beslut om riskhantering.

Använd robusta programvaruintegrationer för att importera riskdata från ett system till ett annat.

Integrera med verktyg som Slack, Jira och Microsoft Azure.

Begränsningar för Resolver

Begränsade funktioner i mobilappen

Kan vara alltför komplicerat för vissa team

Priser för Resolver

Anpassade priser

Resolver-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (107 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (46 recensioner)

9. MasterControl (bäst för kvalitetsriskhantering)

via MasterControl

MasterControl Quality Excellence underlättar kvalitetsriskhantering för företag. Dess omfattande funktioner hjälper dig att enkelt uppfylla alla kvalitets- och efterlevnadsstandarder.

För mig är det bästa med detta verktyg dess 360-gradersapproach. MasterControls erbjudanden inom kvalitetsriskhantering börjar med riskanalys och slutar med riskmedvetenhet. Denna djupgående approach gör det lämpligt för hantering och övervakning av alla risker i varje led av produktionen. Det säkerställer också att du uppfyller alla efterlevnadskrav och alltid är redo för revision.

MasterControls bästa funktioner

Starta kvalitetsriskbedömningar från valfri plats i systemet för att identifiera och minska produktrisker i ett tidigt skede.

Spåra och hantera medarbetarnas utbildning för att säkerställa efterlevnad av kvalitetsregler och standarder.

Automatisera schemaläggning, planering och genomförande av både interna och externa revisioner.

Snabba upp riskhanteringen genom att omedelbart granska och godkänna dokument med elektroniska arbetsflöden och signaturer.

Begränsningar för MasterControl

Användarna har upplevt gränssnittet som svårt att navigera i.

Erbjuder begränsade anpassningsfunktioner

MasterControl-priser

Anpassade priser

MasterControl-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (323 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (422 recensioner)

10. Archer IT (Bäst för integrerad riskhantering)

via Archer Community

Jag avslutar denna lista med ett integrerat riskhanteringsverktyg – Archer IT. Archer är specialiserat på alla typer av riskhantering och regelefterlevnad. Detta inkluderar revisionshantering, dokumenthantering, säkerhetsriskhantering, ERM och så vidare.

Även om det kräver en viss inlärningskurva kan du göra mycket med Archer IT när du väl vant dig vid det. Det är en mycket anpassningsbar plattform som kan anpassas efter varje organisations unika behov av regelefterlevnad. För mig är det som utmärker Archer dess samarbetsinriktade design. Du kan också bjuda in intressenter att delta i effektiv riskhantering, vilket de flesta plattformar inte erbjuder.

Archer IT:s bästa funktioner

Skapa centraliserade riskregister för att dokumentera, övervaka och hantera olika affärsrisker.

Samarbeta med dina teammedlemmar inom organisationen för bättre riskhantering.

Identifiera och kategorisera din organisations processer och system för att tidigt kunna fastställa risker.

Få omfattande insikter för förbättrad riskprioritering

Archer IT-begränsningar

Innebär en brant inlärningskurva

Användarna har upplevt implementeringsprocessen som komplex och långdragen.

Archer IT-priser

Anpassade priser

Archer IT-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: Otillräckligt med recensioner

Läs också: Allt om checklistor för riskbedömning

Hantera projektrisker effektivt med ClickUp

Oavsett vilken bransch du verkar inom kommer riskhantering och automatisering av efterlevnadsaktiviteter att leda till framgångsrika projekt.

Men här är haken: med en marknad översvämmad av otaliga verktyg och programvaror för riskhantering är det svårare än någonsin att hitta den perfekta lösningen för ditt företag.

Låt ClickUp spara dig besväret.

ClickUp är en omfattande och allt-i-ett-programvara som innehåller funktioner och möjligheter som överträffar grundläggande riskregistrering och underlättar den övergripande riskhanteringen.

Välj det som din ultimata helhetslösning för allt som rör produktivitet, lönsamhet och tillväxt. Skapa ett gratis konto idag. Registrera dig här!