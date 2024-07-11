Hur man blir mer assertiv på jobbet: viktiga tips för att nå framgång

En kollega föreslår en projektdeadline som du vet är omöjlig att hålla med tanke på arbetsbelastningen. I det här fallet kan du:

Hålla tyst. Detta kommer att leda till dålig arbetskvalitet, ökad stress och utbrändhet. Säg ifrån på ett respektfullt sätt och förklara varför en sådan deadline kan påverka kvaliteten negativt. På så sätt tar du direkt itu med problemet och visar din vilja att samarbeta.

Det är uppenbart att det andra svaret är det klokare valet. Det är också det mest assertiva.

Att vara assertiv på jobbet innebär att öppet uttrycka sina tankar och behov samtidigt som man respekterar andra. Det hjälper dig att säga nej till uppgifter du inte kan hantera, be om hjälp när det behövs och samarbeta bättre.

Men hur blir man mer assertiv på jobbet? Vilka fördelar ger det och hur tillämpar man det i verkliga situationer?

Låt oss ta reda på det!

Begreppet självständighet

Assertivitet är en grundläggande kommunikationsförmåga som förändrar professionella och personliga interaktioner. Att veta hur man kan vara mer assertiv på jobbet förbättrar arbetsglädjen och den mentala hälsan, vilket leder till ett mer tillfredsställande liv. Det handlar om att balansera uttrycket av dina behov och gränser med en stark arbetsmoral utan att vara aggressiv eller passiv.

Men självständighet kan ibland misstas för aggressivitet. Det är viktigt att förstå den avgörande skillnaden mellan dessa två om du vill bli mer självständig.

Assertivitet kontra aggressivitet

Assertivt och aggressivt beteende är två olika kommunikationsmetoder som kan påverka dynamiken på arbetsplatsen. Så här:

Assertivitet innebär att uttrycka dina tankar utan att vara oförskämd eller okänslig mot andra. Detta tillvägagångssätt är tydligt, direkt och hänsynsfullt och främjar ömsesidig respekt.

Aggressivitet bortser från andras känslor och innebär ofta fientlighet. Det innebär att uttrycka sina idéer på ett sätt som kränker andras rättigheter genom dominans.

Aggression på arbetsplatsen skapar spänningar, sänker moralen och hämmar produktiviteten. Att ta itu med detta giftiga beteende är viktigt för en hälsosam arbetsmiljö.

Låt oss säga att du får feedback som inte är konstruktiv. I denna situation skulle ett assertivt svar vara: ”Jag uppskattar din feedback, men det skulle vara mer hjälpsamt om den var konstruktiv. Låt oss fokusera på specifika sätt som jag kan förbättra mig på. ”

Denna respektfulla strategi syftar till att lösa problemet och skapa en sundare dynamik på arbetsplatsen. Det minskar konflikter och skapar ett mer lovande professionellt rykte.

Men ett aggressivt tillvägagångssätt skulle kunna låta så här: ”Din ständiga kritik är oacceptabel och hjälper inte alls. Du måste sluta attackera mig!”

Detta svar kommer bara att eskalera konflikten.

Vad är positiv assertivitet?

Positiv självhävdelse är den perfekta balansen mellan aggressivt och passivt beteende. Det handlar om att med självförtroende stå upp för dig själv och dina rättigheter samtidigt som du respekterar andras.

Medan en aggressiv person driver sin agenda på bekostnad av andra, försummar en passiv person sina egna behov för att undvika konflikter eller obehag. Att vara assertiv låter dig uttrycka dig själv utan att vara överlägsen eller undergiven.

Balansen mellan de två beteendena främjar förtroende och öppen kommunikation, vilket leder till en positiv arbetsmiljö. Assertivt beteende har en roll som sträcker sig långt bortom relationsbyggande. Här är några viktiga aspekter som assertivitet hjälper dig att bli bättre på:

Kommunikation: Hjälper dig att förmedla dina åsikter med tydlighet och självförtroende

Beslutsfattande: Hjälper till att fatta välgrundade beslut

Konfliktlösning: Förbättrar din förmåga att hantera och lösa tvister

Ledarskap: Utgör kärnan i Utgör kärnan i respektfullt och effektivt ledarskap

Delegering : Hjälper till att fördela uppgifter och sätta rätt förväntningar

Stresshantering: Ger dig möjlighet att ta itu med problem direkt och undvika stressen av att hålla inne frustrationer.

Självkänsla och självförtroende i självhävdelse

Självkänsla är grunden för självständighet. Du blir mer självsäker när du litar på dina förmågor och värdesätter dina bidrag.

Denna självförtroende och självrespekt hjälper dig att sätta hälsosamma gränser, kommunicera tydligt och ta itu med utmaningar direkt. Det uppmuntrar dig också att fatta beslut och stå upp för dina rättigheter, vilket skapar en positiv cykel av empowerment och tillväxt.

Men å andra sidan kan passivt beteende skada din självkänsla och ditt självförtroende. Att undvika att uttrycka dig själv och inte stå upp för dig själv gör att du känner dig underlägsen och stressad, vilket leder till missade möjligheter. Detta beroende av andras godkännande gör att din självkänsla blir skakig.

Passivitet leder också till bitterhet och frustration gentemot andra och dig själv, vilket ytterligare urholkar ditt självförtroende. Det skapar också ett mönster av beroende, där du känner dig oförmögen att agera utan yttre bekräftelse eller vägledning.

Därför är det viktigt att veta hur man kan vara mer assertiv på jobbet för att kunna hantera personliga och professionella situationer med självförtroende.

Fördelarna med att vara assertiv på arbetsplatsen

Att vara assertiv på jobbet har många fördelar. Det skapar en positiv arbetskultur, förbättrar teamdynamiken och gör dig till en bättre ledare. Tänk på dessa övertygande fördelar:

Skapar en positiv arbetskultur

Team som känner sig trygga med att uttrycka sina idéer och farhågor utan rädsla för att bli dömda är mer proaktiva. Assertivt beteende främjar öppen kommunikation och ömsesidig respekt. När alla känner sig uppskattade och hörda ökar arbetsglädjen och samarbetet blomstrar.

Förbättrar ledarskapets effektivitet

Assertiva individer förkroppsligar effektiva ledarskapsvanor. De inspirerar sina team, löser konflikter och bygger sammanhållna enheter. Detta tillvägagångssätt ger alla möjlighet att bidra med sitt bästa arbete och ger också ledaren teamets naturliga respekt.

Kontrollerar mobbning på arbetsplatsen

Mobbning på arbetsplatsen skadar moralen, sänker produktiviteten och skadar organisationskulturen. Assertivt beteende är ditt bästa försvar. Det låter dig hantera problem direkt och skapa en tryggare atmosfär där alla respekteras.

Förbättrar teamdynamiken

Assertiv kommunikation mellan teammedlemmar möjliggör ett tydligt och transparent utbyte av tankar på ett ömsesidigt respektfullt sätt. Denna transparens leder till bättre problemlösning, ökad innovation och starkare sammanhållning i teamet. Denna samarbetsinriktade arbetsstil minskar missförstånd och konflikter.

Främjar personlig och karriärmässig utveckling

Med assertiva kommunikationsfärdigheter kan du med självförtroende stå upp för dig själv. Det hjälper dig att söka möjligheter och stå upp för dina behov för att bana väg för tillväxt. Denna strategi stärker din tillväxtbana.

En studie undersökte hur assertivitet och stresshantering påverkar utbrändhet hos nya sjuksköterskor. Undersökningen omfattade 645 kvinnliga sjuksköterskor på 17 sjukhus. De mätte sjuksköterskornas assertivitet, stresshanteringsstrategier, arbetsglädje och utbrändhetsnivåer.

Resultaten visade att assertivitet, tillsammans med hälsosamma copingmekanismer, hade en positiv inverkan på arbetsglädjen och minskade utbrändhet. Å andra sidan ledde olämplig assertivitet (att vara överdrivet aggressiv) och ohälsosamma copingmekanismer till missnöje, vilket i sin tur bidrog till utbrändhet.

Denna studie belyser vikten av assertivitet för att hantera utmaningar på arbetsplatsen och lyckas i vår karriär på lång sikt.

Proffstips: Läs om De 7 vanorna för högpresterande människor för att sträva efter självförbättring och nå nya höjder.

Hur man blir mer assertiv på jobbet

Du kan lära dig att vara mer assertiv på jobbet genom att öva konsekvent över tid. För att hjälpa dig med det har vi här 11 strategier från experter som hjälper dig att förbättra dina kommunikationsfärdigheter på arbetsplatsen.

Samarbeta bättre och effektivisera ditt arbetsflöde med ClickUps 15+ anpassningsbara vyer

1. Kommunicera som ett proffs

Att vara transparent och direkt hjälper dig att säga vad du tycker och samarbeta bättre. Uttryck dina idéer tydligt och direkt till dina kollegor och kommunicera proaktivt.

Använd ”jag”-uttryck för att uttrycka dina egna åsikter utan att skylla på andra. Istället för att säga ”Du tror inte på mina idéer” kan du till exempel säga ”Jag känner mig undervärderad när du inte tar hänsyn till mina idéer”. Denna strategi minskar defensivitet och främjar konstruktiv dialog.

Försök att minska kommunikationsklyftor, särskilt om du arbetar på distans. Ett kraftfullt projektledningsverktyg som ClickUp hjälper dig att kommunicera och samarbeta smidigt med ditt team, oavsett plats eller tidszon.

Proffstips: Undvik missförstånd på jobbet genom att använda ClickUps Collaboration Detection för att spåra interaktioner i realtid. Se när en teammedlem visar, kommenterar eller redigerar en uppgift i realtid.

Glöm att jonglera med flera meddelandeappar eller förlita dig på spridda e-posttrådar – delta i diskussioner i realtid med ditt team med hjälp av ClickUps chattvy. Utbyta idéer, ställ frågor och få förtydliganden om frågor som dyker upp. Behöver du ta itu med ett problem utan att vänta i timmar (eller dagar) på e-post? Använd chattvyn!

ClickUp Chat-vyn lagrar alla dina kommentarer i ClickUp-arbetsytan

Dessutom kan du skapa uppgifter och tilldela dem till specifika teammedlemmar direkt från chatten med hjälp av ClickUps funktion Assign Comments. Det hjälper alla att hålla sig på rätt spår och säkerställer ansvarstagande.

2. Utnyttja olika kommunikationsstilar

Att förstå och använda olika kommunikationsstilar förbättrar din assertivitet. Anpassa din strategi utifrån situationen och personen du interagerar med.

Om en kollega till exempel föredrar direkt kommunikation, var rak och tydlig. För dem som värdesätter ett mer samarbetsinriktat förfarande, se till att du lyssnar innan du framför din åsikt.

ClickUp Views låter dig anpassa din kommunikations- och projektledningsstil efter ditt teams preferenser och olika kommunikationsbehov. Använd listvyn för att kategorisera uppgifter under utrymmen eller mappar, sorterade efter status. Om du föredrar en visuell approach kan du med ClickUp Board View dra och släppa uppgifter, vilket gör agil ledning till en barnlek. Med taggar, kommentarer och uppgiftsfördelning kan du se till att arbetet fortskrider oavsett olika kommunikationsstilar och hastigheter.

Använd ClickUp View för att visualisera uppgifter i olika kategorier och kommunicera som du vill

3. Känn till dina rättigheter och hävda dem

Att känna till dina rättigheter hjälper dig att stå fast vid dina övertygelser och tala för dig själv utan att känna dig nervös. Uttryck din åsikt när dina rättigheter, gränser eller bidrag står på spel.

Om du till exempel konsekvent upplever att du har mer arbete än dina kollegor är det dags att säga ifrån. Du kan säga: ”Jag har märkt att min arbetsbelastning är mycket större än andras i teamet. Kan vi se över arbetsfördelningen så att den blir rättvis och hanterbar för alla?”

Denna grund är avgörande för att utveckla din självständighet och säkerställa att dina kollegor respekterar och värdesätter dina bidrag.

4. Ta emot feedback; var inte rädd för det

En assertiv person välkomnar feedback eftersom det hjälper dem att växa och förbättras. Kritik är inte ett hot utan en möjlighet att förbättra dina färdigheter och bli mer självsäker.

Ta emot feedback med ödmjukhet, oavsett om den är positiv eller negativ. Om du inte håller med, uttryck din åsikt utan att gå i defensiv.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att göra ditt arbete mer effektivt

Samla all feedback på ett ställe för att undvika att den går förlorad i översättningen. ClickUp Docs eliminerar behovet av spridda kommentarer i e-postmeddelanden, dokument eller meddelandeappar. Tänk dig att du får feedback på ett marknadsföringsförslag direkt i ClickUp Doc, så att allt är organiserat och lätt att hitta.

Feedback är alltid kopplad till det specifika innehållet den avser. Du kan markera delar av text, bilder eller videor och lämna kommentarer direkt i dokumentet. Inga fler spridda meddelanden eller förlorade filer – främja transparent kommunikation.

Ladda ner denna mall Skapa en effektiv feedbackloop med ClickUps mall för medarbetarfeedback

Proffstips: Använd ClickUps mall för medarbetarfeedback för att samla in strukturerad feedback från teammedlemmarna. Samla in och organisera insikter, främja en kultur av kontinuerlig förbättring och öppen kommunikation. Använd denna mall för att effektivisera feedback, samla in användbara insikter och stärka kulturen. Gå bortom bara "bra" eller "dåligt" med alternativ som "Utvecklingsmöjligheter" och "Arbetsfördelning" med denna helt anpassningsbara mall.

5. Lita på dig själv, undvik självtvivel

Självtvivel undergräver ditt självförtroende och din förmåga att vara assertiv. När du tvivlar på dig själv och dina beslut blir det svårare att stå upp för dig själv. Så hur bekämpar du detta problem?

Erkänn dina prestationer och påminn dig själv om dina styrkor. Reflektera över tidigare framgångar och de färdigheter du har utvecklat. Att bygga upp ditt självförtroende kommer att förbättra din förmåga att hävda dig själv.

6. Låt dig inte bli detaljstyrd

Mikrohantering kan undergräva ditt självförtroende och hämma din produktivitet. När någon ständigt övervakar varje liten detalj i ditt arbete är det svårt att känna sig betrodd och motiverad.

Denna ständiga övervakning skapar stress och hindrar dig från att utnyttja dina färdigheter till fullo. För att undvika mikrostyrning bör du sätta tydliga gränser och kommunicera ditt behov av självständighet.

Om din chef till exempel ofta deltar i dina kundmöten utan någon uppenbar anledning kan du säga:

”Jag uppskattar ditt engagemang, men jag känner mig trygg med att hantera kundmöten på egen hand. Kan vi komma överens om att jag informerar dig efter varje möte istället för att du deltar? Det gör att jag kan bygga starkare kundrelationer och hantera mina ansvarsområden mer effektivt.”

Få en översikt över alla dina pågående uppgifter med ClickUp Timeline View

Se hur mycket alla i ditt team har att göra med ClickUp Timeline View. På så sätt kan du se till att arbetsbelastningen är balanserad och undvika utbrändhet. Genom att visualisera ditt projekt kan du enkelt justera deadlines och prioriteringar för att hålla projektet på rätt spår och ditt team nöjt. Timeline View ger dig möjlighet att fatta datadrivna beslut för framgångsrika projekt och ett motiverat team.

7. Behärska konsten att säga nej

Att tacka nej till extra uppgifter när du är överbelastad är lösningen för att undvika utbrändhet och minskad produktivitet. Att säga nej när det behövs hjälper dig att hantera din arbetsbelastning, fokusera på dina ansvarsområden och upprätthålla en hälsosam balans mellan arbete och privatliv.

När du tackar nej, var tydlig och bestämd och förklara artigt varför du inte kan ta på dig det extra arbetet eller ansvaret.

Du kan säga nej utan att faktiskt säga ordet ”nej”. Låt oss till exempel säga att du blir ombedd att ta dig an ett nytt projekt när du redan känner dig överbelastad.

Du kan säga: ”Jag skulle gärna hjälpa till, men realistiskt sett skulle jag inte kunna ägna detta den uppmärksamhet det förtjänar med mina nuvarande deadlines. ”

Eller föreslå en senare tidpunkt när du kan hjälpa till. Det visar att du är hänsynsfull och lösningsorienterad samtidigt som du står upp för dina behov.

8. Öva, öva och öva

Öva på att vara assertiv i olika situationer för att bygga upp självförtroende och självdisciplin. Denna vana förbereder dig för större utmaningar och stärker din förmåga att stå upp för dig själv.

Börja med scenarier med låg risk för att hävda dina behov och åsikter. Till exempel, under en teamlunch, uttryck dina preferenser. Du kan säga: ”Jag skulle vilja prova den nya italienska restaurangen. ” Sådana sociala situationer ger dig en trygg miljö för att förfina dina assertiva färdigheter.

Rollspel hjälper också till att förbereda sig för verkliga interaktioner och minskar ångest. Öva med en pålitlig vän eller till och med framför en spegel. På så sätt kan du förbereda dig för att vara assertiv i olika situationer.

9. Använd ett positivt och kraftfullt språk

Att använda ett positivt språk för att formulera dina budskap förhindrar missförstånd och främjar en konstruktiv dialog. Svara med positiva icke-verbala signaler och en assertiv kroppshållning, till exempel genom att ha ögonkontakt, stå eller sitta rakt och tala lugnt.

Välj ord som förmedlar din åsikt utan att låta konfronterande. Undvik till exempel att säga: ”Du lyssnar inte på mig.”

Säg istället: ”Jag värdesätter öppna diskussioner och uppskattar när du tar hänsyn till mina idéer. ”

Denna strategi uppmuntrar andra att lyssna på din synvinkel. Dessutom underlättar det en öppen konversation utan att den andra personen hamnar i defensiv.

10. Håll dig lugn under press

Att hantera dina känslor i stressiga situationer är avgörande för en assertiv kommunikation. Istället för att reagera impulsivt, behåll ett lugnt uppträdande när du tänker och svarar.

Öva på tekniker som djupandning och mindfulness. De hjälper dig att hålla dig lugn och assertiv, även i utmanande situationer.

Anta att du befinner dig i ett spänt möte. Istället för att bli aggressiv, håll dig lugn och självsäker. Hantera konflikter utan att låta känslorna påverka ditt omdöme. Säg till exempel: ”Jag förstår att det finns en oenighet, men låt oss fokusera på att hitta en lösning. ”

11. Odla motståndskraft och anpassa dig till förändringar

Resiliens gör att du kan återhämta dig från motgångar och behålla självförtroendet även i svåra situationer. Denna övertygelse är viktig för att kunna stå upp för dig själv och hävda dina åsikter.

Var resilient, omfamna förändring och se motgångar som möjligheter till tillväxt. Med denna anpassningsbara inställning kan du hantera osäkerheter och utmaningar med lugn och beslutsamhet.

12. Förstå icke-assertiva människor

Var medveten om att vissa medarbetare kanske inte är självklara när det gäller att vara självständiga. Försök att uppmuntra dem att uttrycka sig och vara självständiga när tillfällen uppstår. Under ett möte kan du till exempel vända dig till en passiv person och säga: ”Jag ser att du inte har delat med dig av din åsikt. Dina synpunkter är värdefulla och jag skulle gärna höra vad du tycker. ” Det uppmuntrar deltagande och bygger självförtroende hos tystare teammedlemmar.

Hur man blir mer assertiv på jobbet: Scenarier från verkliga livet

Assertivitet förändrar dina professionella interaktioner, vare sig det gäller möten eller hantering av avbrott. Här är några exempel på hur assertiva personer hanterar vanliga problem på arbetsplatsen:

Scenario 1: Du förtjänar en löneförhöjning, men din chef har inte märkt det

Problem: Du har arbetat hårt och anser att du förtjänar en löneförhöjning. Men din chef har inte lagt märke till det, och du känner dig nervös inför att ta upp frågan. Denna brist på erkännande leder till frustration och minskad motivation.

Lösning: Boka ett möte med din chef för att presentera bevis på dina prestationer. Framför dina argument lugnt och självsäkert och stöd dem med data. Du kan till exempel säga: ”Jag har bidragit till vårt teams framgångar genom att öka försäljningen med 20 %. Det motiverar en diskussion om en eventuell löneökning.”

Scenario 2: En kollegas önskemål överbelastar din schemaläggning

Problem: En kollega ber hela tiden om din hjälp och stör ditt arbetsflöde. Denna ständiga avbrott leder till stress och irritation, vilket påverkar din produktivitet.

Lösning: Var bestämd och tacka nej på ett artigt sätt samtidigt som du erbjuder en kompromiss. ”Jag är fokuserad på mina deadlines och kan inte hjälpa till med detta. Jag kan dock hänvisa dig till kunskapsbasen där du kan hitta den information du behöver. ”

Scenario 3: Hantera hård kritik med professionellt, assertivt beteende

Problem: Du får hård kritik från en kollega som känns personlig och orättvis. Det skadar din självkänsla och skapar en fientlig arbetsmiljö.

Lösning: Undvik konfrontation, håll ögonkontakt och sök konstruktiv feedback. ”Jag uppskattar din åsikt. Kan du ge mig konkreta exempel så att jag förstår hur jag kan förbättra mig?”

Scenario 4: Möten utanför arbetstid stör din balans

Problem: Din chef schemalägger ofta möten utanför dina arbetstider. Detta stör dig, orsakar stress, påverkar din mentala hälsa och minskar din produktivitet.

Lösning: Var självförtroende och kommunicera din tillgänglighet. ”Jag är engagerad i våra projekt och vill se till att jag presterar på topp. Kan vi schemalägga möten inom mina arbetstider för att upprätthålla arbetskvaliteten?”

Scenario 5: En kollegas kroppsspråk gör dig obekväm

Problem: En kollegas beteende eller kroppsspråk gör dig obekväm. De gör olämpliga kommentarer eller inkräktar på ditt personliga utrymme. Men du måste ta reda på hur du kan hantera det utan att orsaka konflikter.

Lösning: Ta upp beteendet på ett respektfullt men direkt och assertivt sätt. ”Jag kände mig obekväm med din kommentar under gårdagens möte. Var snäll och håll våra interaktioner professionella. ”

Hantera relationer genom assertiv kommunikation

För att bygga starka arbetsrelationer krävs tydlig kommunikation, ömsesidig respekt och sunda gränser. Assertivitet är avgörande för att upprätthålla dessa element och hantera professionella samtal. Här är några tips som kan hjälpa dig:

Sätt gränser: Kommunicera dina gränser för att spara tid och energi. Professionella gränser säkerställer att du kan fokusera på uppgifterna utan att känna dig överväldigad. Det främjar en balanserad arbetsmiljö.

Hantera passivt beteende: Närma dig en passiv person med empati och uppmuntra till öppen dialog. Försök förstå deras perspektiv och uppmuntra dem att dela med sig av sina tankar.

Hantera negativa känslor: Uttryck dina känslor för att förebygga stress och konflikter. Assertivitet hjälper dig att hantera negativa känslor och skapa en harmonisk och effektiv arbetsmiljö.

Ge konstruktiv feedback: Ge tydlig, specifik feedback som fokuserar på beteendet. Det främjar en kultur av tillväxt och förbättring utan att verka som en personlig attack.

Var konsekvent: Konsekvens i ditt assertiva beteende skapar förtroende hos kollegor. Att vara pålitlig i dina svar hjälper dig att upprätthålla professionella relationer.

Är du redo att anamma självständighet för att nå framgång i karriären?

Assertivitet är din biljett till framgång på jobbet och i livet. Att behärska denna viktiga färdighet förbättrar kommunikationen, bygger starkare relationer och främjar din karriär. Du kommer att kunna sätta gränser, hantera svåra beteenden och hantera känslor för att skapa en respektfull miljö.

Men kom ihåg att det är en resa med ständig utveckling och lärande. Ta vara på varje tillfälle att öva och förfina din förmåga att vara assertiv. Be om feedback och gör justeringar längs vägen.

När du lär dig och övar på att vara mer assertiv på jobbet kan du dra nytta av ClickUp. Använd detta kraftfulla verktyg för att hantera uppgifter, kommunicera bättre och säkerställa samstämmighet i teamet. Det hjälper dig att vara organiserad och assertiv, vilket gör det lättare att lyckas i alla situationer.

Är du redo att ta ansvar och se din karriär ta fart? Registrera dig på ClickUp idag och upplev skillnaden det gör för din professionella utveckling!