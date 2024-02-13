INTJ-ledarskap: Maximera dina styrkor på arbetsplatsen

En ny artikel i HBR säger att de två största utmaningarna som ledare står inför idag är: ”paradoxala krav som att göra mer med mindre, sänka kostnaderna men samtidigt vara innovativa” och ”en aldrig tidigare skådad takt av omvälvande förändringar”.

För att vara en bra ledare i dessa tider räcker det inte med ledarskapsförmåga och branscherfarenhet. Du behöver också självinsikt och en tillväxtorienterad inställning. Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) är ett användbart verktyg som hjälper dig att bättre förstå din personlighetstyp, så att du kan investera i att utveckla dina styrkor. Låt oss se hur.

Myers-Briggs typindikator för personlighetsbedömning

MBTI är ett av de mest populära verktygen för personlighetsbedömning som används idag. Organisationer över hela världen använder det för att förstå sina team och utforma professionella utvecklingsprogram.

MBTI utvecklades ursprungligen 1943 av Katharine Cook Briggs och hennes dotter Isabel Briggs Myers och är ett psykometriskt test som klassificerar individer i 16 personlighetstyper baserat på fyra preferenspar:

Extraversion (E) vs. introversion (I): Hur du ger/tar emot energi

Sensing (S) vs. Intuition (N): Hur du tar in information

Tänkande (T) kontra Känsla (F): Hur du fattar beslut

Bedömande (J) vs. Perceiving (P): Hur du förhåller dig till omvärlden

Baserat på dina preferenser och beteendemönster inom dessa fyra dimensioner kan du tillhöra någon av följande 16 typer.

Förstå INTJ-personlighetstypen

INTJ står för Introversion, Intuition, Thinking och Judging. Om du har en INTJ-personlighet är dina preferenser sannolikt följande:

Introversion : Du är en reserverad eller privat person som tänker igenom saker i tysthet genom observation och analys.

Intuition : Du föreställer dig möjligheter och bygger vidare på innovativa idéer med fokus på helheten.

Tänkande : Du strävar efter logiskt resonemang och värdesätter rättvisa. Du är balanserad och förnuftig.

Bedömande: Du förlitar dig på regler och strukturer för att styra ditt beteende, du gör tydliga planer och är fast besluten att genomföra dem.

Studier tyder på att drygt 2 % av befolkningen är INTJ, vilket gör dig till en av de mest sällsynta personlighetstyperna. Myers-Briggs-stiftelsen definierar INTJ-personligheten enligt följande.

Har originella tankar och en stark drivkraft att genomföra sina idéer och uppnå sina mål. Ser snabbt mönster i yttre händelser och utvecklar långsiktiga förklarande perspektiv. När de engagerar sig organiserar de ett arbete och genomför det. Är skeptiska och självständiga, har höga krav på kompetens och prestation – både på sig själva och andra.

Några av de ord som ofta förknippas med INTJ-personligheter är: visionsorienterad, logisk, kritisk, beslutsam och målmedveten – egenskaper som kännetecknar framgångsrika ledare.

Utforska extraversion och introversion hos INTJ-personer

Även om INTJ beskriver dina preferenser betyder det inte att du aldrig skulle uppleva motsatta egenskaper. Till exempel, bara för att INTJ-personligheter föredrar introversion betyder det inte att du är asocial eller inte utåtriktad. Det betyder helt enkelt att när det gäller att fatta viktiga beslut föredrar du att rikta din energi inåt, reflektera och fundera.

Din introverta intuition gör dig visionär, du ser samband där inga är uppenbara och kan brainstorma på egen hand. Din introverta tänkande söker logiska ramverk för att förstå världen. Detta gör dig analytisk och objektiv.

Styrkor och utmaningar för INTJ-ledarskap

MBTI-testet är inte avsett att klassificera människor som bra eller dåliga ledare. Tvärtom är det ett verktyg för att bättre förstå sig själv, dra nytta av sina styrkor och hantera utmaningar. Som INTJ har du några unika styrkor som du måste maximera.

Styrkor hos INTJ-ledarskapsstilen

Strategiskt tänkande

INTJ-personer är naturliga ledare som är strategiska och tänker långsiktigt. Du brainstormar möjligheter, utvärderar möjliga resultat, identifierar potentiella utmaningar och sätter upp plan B. Detta ökar inte bara dina chanser att lyckas, utan gör dig också mer pålitlig när tiderna blir svåra.

Om marknaden blir tuff är du till exempel inte den som hastigt kräver uppsägningar. Du letar efter innovativa sätt att minska kostnaderna och ta dig igenom krisen, vilket gör dig till en ledare som är värd att följa.

Oberoende problemlösning

Du är en introvert, intuitiv tänkare. Det innebär att när du stöter på problem kommer du att arbeta igenom dem på egen hand och förlita dig på din förmåga att se mönster och möjligheter. Så,

Dina beslut är väl genomtänkta

Dina idéer erbjuder hållbara lösningar

Med tiden kommer du sannolikt att kunna reagera snabbt på kända scenarier/problem.

Fokus och beslutsamhet

INTJ-ledarskap kännetecknas av drivkraft och beslutsamhet att få saker att hända. Du är uthållig och ihärdig när det gäller saker du tror starkt på. Din målinriktning och ditt engagemang håller dig på rätt spår, oavsett hur lång tid det tar.

Om det till exempel finns ett ambitiöst rymdprogram eller stora problem inom grundskolan är INTJ-ledare bäst lämpade, eftersom de kommer att engagera sig i frågan och fullfölja den trots svårigheter.

Nyfikenhet och instinkt

För att utveckla sin intuition ägnar INTJ-ledare mycket tid åt att observera och skaffa sig kunskap om världen. Du lär dig på djupet och förstår underliggande principer och teorier. Du håller dig också uppdaterad.

Som ledare är dessa personlighetsdrag ovärderliga, eftersom de hjälper dig att se idéer och samband som andra lätt kan missa. Du kan leda innovation och skapa futuristiska lösningar som är förankrade i verkligheten.

Höga prestationskrav

INTJ-ledare har höga krav på kompetens och prestation. Du förväntar dig det bästa av dig själv och de omkring dig. Detta gör att du kan förbättra det värde du skapar, bygga konkurrensfördelar och leda organisationen mot nya höjder.

Utmaningar med INTJ-ledarskapsstilen

Samma egenskaper som är utmärkta för en ledare kan förvandlas till oöverstigliga utmaningar om de inte kontrolleras. Myers-Briggs-modellen kallar detta för ”överdrift”. Här följer några exempel.

Orealistisk vision

En INTJ-ledare är en visionär. Men när din introverta intuition är överdriven kan dina idéer bli orealistiska utan den kontroll och balans som dina team ger. När dina idéer avvisas kan du också välja att bara se data som stöder dina teorier, vilket gör dig orubblig i din ståndpunkt.

Dömande natur

INTJ-ledare föredrar av naturen att använda sitt omdöme framför sin perception. Även om detta kan vara avgörande och tydligt, kan det också lätt leda till att man blir ”dömande”. I extrema fall kan detta resultera i att man dömer teammedlemmar eller idéer för snabbt, vilket alienerar dem som arbetar med dig.

Mer relevant är att detta också kan leda till att du blir för kritisk mot dig själv och känner dig otillräcklig.

Omöjliga mål

I strävan att sätta höga prestationskrav kan du ofta sätta upp omöjliga mål. Som ett resultat riskerar du att utsätta dig själv och ditt team för misslyckanden, vilket demoraliserar alla i processen.

Du ses troligen som en perfektionist. Detta gör att du är petig och slösar tid på saker som kanske inte ger proportionerliga resultat.

Bristande kommunikation

Din introverta personlighet gör att du tillbringar mycket tid med dig själv och utforskar idéer och möjligheter. Du fattar också beslut på egen hand. Detta kan ge intryck av att du vill vara en ensamvarg, ovillig att samarbeta eller delegera, och misslyckas med teamledning.

Utan en tydlig genomgång av din beslutsprocess kan dina lösningar också verka onödigt komplicerade för dina team, vilket gör dem ovilliga att engagera sig i saken.

Hantera konflikter och teamdynamik som INTJ-ledare

Som introverta ledare som föredrar att arbeta ensamma odlar INTJ-personer inte personliga relationer på arbetsplatsen. Dessutom gör dina tankesätt och bedömningsegenskaper att du ser saker i svartvitt och inte förstår den egenartade naturen hos mänskliga relationer.

INTJ-personer har alltså svårt att hantera konflikter, vare sig det gäller dina egna eller konflikter mellan två personer i ditt team. Du väljer ofta att undvika konflikter, vilket är skadligt för teamets sammanhållning på lång sikt.

Din logiska tankegång kan göra att du bortser från kvalitativa data från levda erfarenheter hos personer som inte är som du. I mångfaldiga team kan detta skapa en ovälkommen arbetsmiljö. Dessutom kan du, när du fokuserar på analysen, försumma att ta hänsyn till hur dina beslut påverkar andra, vilket kan leda till katastrofala konsekvenser i mellanmänskliga relationer.

Precis som alla andra personlighetstyper har du vissa styrkor och några utmaningar. Med rätt processer och verktyg kan du säkert övervinna dina svagheter och bli en fantastisk ledare. Så här gör du.

Hur man övervinner utmaningar och blir en framgångsrik INTJ-ledare

Det enklaste sättet att bli en framgångsrik INTJ-ledare är att utnyttja dina styrkor och arbeta runt dina utmaningar. Vissa av de förändringar du behöver göra kan vara beteendemässiga, men mycket kan åstadkommas med rätt projektledningsverktyg som ClickUp.

Här är några ledarskapsstrategier som hjälper dig att lyckas som INTJ-ledare.

Kommunicera tydligt

INTJ-ledarskapets akilleshäl är introversion, vilket gör att du håller dina kort nära hjärtat. Förstå detta och öva medvetet på transparent kommunikation.

Brainstorma med ditt team med hjälp av ett verktyg som ClickUp Whiteboard för att visa dem hur du har kommit fram till dina beslut.

Samarbeta och organisera dina tankar med ClickUp Whiteboards

Skapa processer för viktiga uppgifter. Använd den "bedömande" delen av din personlighetstyp för att skapa ramverk och riktlinjer som kan vägleda teamet. Dela detta på ClickUp Docs och uppdatera det efterhand, så att du kan leda ditt team genom resan.

Skapa samarbetsdokument för smidigt teamarbete med ClickUp Docs

Delta i samtal som teamen har som en del av sin arbetsdag. Se kommentarerna på ClickUp-uppgifterna för att bättre förstå deras utmaningar och behov.

Kommunicera effektivt via ClickUp

Delegera. Din introverta intuition kanske säger dig att det bästa sättet är att göra allt själv. Detta är uppenbart felaktigt. Lär dig att delegera. Använd dina INTJ-ledarskapsfärdigheter för att skriva en omfattande dokumentation av vad du behöver få gjort och förbered ditt team för framgång. ClickUp AI kan sammanfatta detta på ett intelligent sätt åt dig så att du enkelt kan referera till det.

Skapa noggranna mötesanteckningar utan ansträngning med ClickUp AI

Skapa kontrollmekanismer

Utan kontroll och balans riskerar INTJ-ledare att låta sig ryckas med av sina idéer. Du kanske till exempel är ivrig att lägga till GenAI i den programvara för verksamhetshantering som du utvecklar. Du ringer därför din teknikchef och kräver att de bygger in den nya funktionen i nästa sprint.

Enligt din mening är detta rimligt eftersom du har tänkt igenom det. För ingenjörsledaren är detta dock en chock, eftersom det stör deras planer och oroar deras team.

Som en självmedveten INTJ bör du skapa kontrollmekanismer. Använd data för att utvärdera om din idé kan genomföras. ClickUp Dashboard erbjuder anpassningsbara rapporter över flera datapunkter så att du kan ta hänsyn till alla faktorer som påverkar.

Få en översiktlig bild av dina kampanjer med anpassningsbara instrumentpaneler i ClickUp

Brainstorma med en nära vän för att säkerställa att det är realistiskt. Diskutera med alla intressenter och be om deras stöd. Ta inte ett nej personligt. När någon säger att din idé är ouppnåelig, ta också hänsyn till den andra personens synvinkel.

Använd någon av de dussintals projektledningsmallarna i ClickUp som vägledning på din resa.

Bedöm utifrån data

Att döma är också ett sätt att se saker. Det blir bara skadligt när du dömer utan att vara förankrad i verkligheten. Använd därför ditt omdöme till din fördel.

Samla in data från olika dimensioner. Istället för att bara förlita dig på din intuition för att avgöra om ett team är improduktivt eller ineffektivt, kan du till exempel undersöka deras tidrapporteringsdata. Visualisera uppgifternas beroenden i ett Gantt-diagram för att förstå komplexiteten. Ställ in dina mål i ClickUp Goals och följ framstegen.

Följ framstegen för varje mål med hjälp av olika vyer i ClickUp

Sätt upp tydliga och uppnåbara mål

En INTJ-ledares styrka och svaghet är att de sätter höga krav på sig själva och sitt team. Se till att dina krav är uppnåeliga och inspirerande för ditt team.

Dela upp dina visionära mål i uppnåeliga delmål.

Ställ in varje steg som en ClickUp-uppgift.

Lägg till checklistor för att säkerställa att standarderna uppfylls.

Mät framsteg och genomför regelbundna retrospektiver

När det känns som att ingenting fungerar eller att ingen uppfyller dina prestationskrav, gå tillbaka till de hårda fakta.

Dessa mallar för projektomfattning från ClickUp kan vara en bra utgångspunkt för att sätta upp mål och gränser för ditt nästa projekt.

Arbeta nära ditt team

Ledare – INTJ eller inte – behöver påverka och övertyga människor, som har professionella, psykologiska och emotionella behov som måste tillgodoses. Investera i coaching för dina medarbetares sociala kompetens.

Som INTJ-ledare är det lätt för dig att vara kritisk. Försök att inte vara alltför kritisk. Hitta balansen mellan uppskattning och kritik. Förstå dina teammedlemmars olika arbetsstilar. Erkänn och fira prestationer för att motivera och höja teamets moral.

Bygg personliga relationer med dina närmaste teammedlemmar för att utveckla en känsla för hur de arbetar med varandra. Förbättra teamdynamiken genom att eliminera hinder och möjliggöra tillgång.

Vanliga frågor om INTJ-ledarskap

1. Vad är INTJ-ledarskapsstilen?

INTJ-ledarstilen är hur INTJ-personer enligt MBTI leder människor och team. Den kännetecknas av strategiskt tänkande, analytiskt beslutsfattande och fokus på effektivitet.

INTJ-ledare är visionära och framtidsorienterade och förlitar sig på logik och data för att fatta rationella beslut. Deras tillvägagångssätt tenderar att vara direkt och assertivt. De sätter höga standarder och förväntar sig excellens från sig själva och sitt team.

2. Är INTJ-personer bra chefer?

Absolut. INTJ-personer kan bli utmärkta chefer tack vare sina unika styrkor och egenskaper.

Deras strategiska tänkande, analytiska förmåga och självständiga problemlösningsförmåga gör dem väl rustade för ledarskap i näringslivet.

3. Hur blir jag en INTJ-ledare?

Som INTJ bör du bygga vidare på dina naturliga styrkor och arbeta för att minimera dina svagheter. Fokusera på data och analys, men investera också i mänskliga relationer. Skaffa coaching och stöd för att förbättra din emotionella intelligens.

Var transparent om dina processer och ta med ditt team på beslutsprocessen. Be om synpunkter från teammedlemmarna och arbeta tillsammans. Lyssna noga efter problem och mönster i ditt team som inte är uppenbara eller tydliga.

Maximera dina styrkor som INTJ-ledare med ClickUp

Att vara ledare i näringslivet är knappast enkelt idag. Kunderna vill ha bättre upplevelser till lägre priser. Investerarna kräver skala trots att marknaden mattas av. Tekniken utvecklas så snabbt att något du implementerade i början av året redan verkar föråldrat.

Kort sagt, saker och ting förändras och kraven ökar. Just de egenskaper som gör INTJ-personer till bra ledare kan också vara orsaken till deras undergång. Din tydlighet när det gäller rätt och fel kan lätt uppfattas som att du drar förhastade slutsatser.

Övervinna dessa utmaningar och maximera dina styrkor genom att kommunicera tydligt, ta med ditt team i beslutsprocessen och framhäva din rationella sida.

ClickUps projektledningsverktyg kan hjälpa dig med allt detta och mycket mer. Prova själv.