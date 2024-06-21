10 tips för tekniskt skrivande som hjälper dig att bryta ner komplexa ämnen för din målgrupp

Som teknisk skribent är din huvudsakliga uppgift att förenkla komplexa ämnen för vanliga läsare.

Du måste kunna presentera tekniska och komplexa begrepp på ett enkelt och begripligt språk.

Vi förstår. Tekniskt skrivande är utmanande. Det kräver goda färdigheter inom skrivande, redigering och formatering och måste balansera noggrannhet och enkelhet.

Denna guide till tekniskt skrivande undersöker hur man skapar mer effektiva dokument och förbättrar sina tekniska skrivfärdigheter, samt vilka vanliga misstag man bör undvika.

Som teknisk skribent kan du använda dessa bästa praxis för att säkerställa att dina tekniska dokument är korrekta, koncisa och lätta att förstå.

Vad är tekniskt skrivande?

Teknisk skrivning gör komplex information, idéer, processer och instruktioner tillgängliga för alla, oavsett deras expertis. När du börjar skapa läsarcentrerad teknisk dokumentation har ditt företag/din produkt mycket större chans att skaffa och behålla kunder.

Tekniska dokument används inom olika tekniska områden för:

Användarhandböcker

Standardiserade arbetsrutiner

Projektdokumentation

Programvarudokumentation

Utbildningsmaterial

Tekniska rapporter

Vetenskaplig artikel

API-dokumentation

Om du vill navigera i komplexiteten i tekniskt skrivande med självförtroende, här är några tips för tekniskt skrivande som gör det till en lek.

10 tips för att förbättra ditt tekniska skrivande

1. Känn din målgrupp

Det första steget i att skriva tekniska dokument är inte att faktiskt skriva. Ta istället lite tid att förstå vem din målgrupp är – för att kunna tillgodose deras specifika behov i ditt skrivande.

Även den mest erfarna tekniska skribenten hoppar inte över detta steg att skapa en mänsklig kontakt genom att ta upp de viktigaste tekniska ämnena i dina dokument.

Så, hur kan du förstå din målgrupp? Här är några frågor du kan börja med:

Vilken roll eller arbetsuppgift har de? Är de slutanvändare, tekniker, chefer eller någon annan grupp?

Vilken teknisk bakgrund och expertis har de inom ämnet?

I vilket sammanhang kommer de att använda dokumentet – för att lära sig, felsöka eller fatta beslut?

Vilka specifika uppgifter eller frågor kommer de att ha?

Vilken typ av ton och språk skulle vara lämpligt?

Låt oss förstå det med ett exempel.

Du använder ett hjälpverktyg för att skriva en användarhandbok för en ny programvara.

Målgrupp: Förstagångsanvändare med grundläggande datorkunskaper som behöver vägledning om hur man använder din app.

För att uppfylla deras behov bör ditt tekniska dokument:

Ha steg-för-steg-instruktioner för alla viktiga uppgifter som de kommer att utföra.

Skriv på ett tydligt och koncist språk

Definiera tekniska termer och förkortningar

Inkludera skärmdumpar eller diagram för att guida dem visuellt genom nästa steg.

När du anpassar ditt budskap efter deras behov och kunskapsnivå kan du skapa tekniska dokument som gör det enkelt för dem att använda din produkt.

Omvänt kräver effektivt tekniskt skrivande för administratörer ett mer avancerat språk.

2. Skapa en disposition

När du har fastställt målgruppens behov skapar du en disposition med de huvudämnen och underrubriker du vill täcka. Detta ger dig en grundläggande struktur för din tekniska dokumentation och gör skrivprocessen smidigare.

När du skriver en disposition, tänk på följande:

Viktiga frågor: Vilka är några viktiga frågor som de vill ha svar på?

Problemlösning: Vilket problem hjälper du dem att lösa?

Syfte: Vad kommer de att använda ditt tekniska dokument till?

Använd dessa insikter för att forma de viktigaste delarna av din disposition, som du sedan delar upp i mindre ämnen eller underavsnitt, där varje del fokuserar på ett specifikt behov eller mål för målgruppen.

ClickUp Whiteboards är användbara för att brainstorma dispositionen, skriva ner idéer, lägga till bilder och ritningar och skapa relaterade uppgiftslänkar.

Använd Clickup Whiteboards för att skapa dina tekniska dispositioner i ett logiskt flöde

För en användarhandbok för en ny programvara måste du till exempel guida användarna genom installation, konfiguration och användning av programvarans grundläggande funktioner. Översikten kommer att innehålla:

Inledning

Syftet med programvaran

Översikt över funktioner

Systemkrav

Hårdvarukrav

Förutsättningar för programvara

Installationssteg

Ladda ner programvaran

Steg-för-steg-installationsprocess

Komma igång

Initial installation

Skapa ett konto

Grundläggande funktioner

Översikt över huvudpanelen

Hur man navigerar i programvaran

Användningsfall

Vanliga uppgifter och hur man utför dem

Exempel från verkligheten

Vanliga felmeddelanden och hur man löser dem

Lista över vanliga problem

Steg-för-steg-guide för felsökning

Vanliga frågor

Bra teknisk skrivning börjar med att skapa en detaljerad disposition som täcker nödvändig information på ett logiskt och omfattande sätt så att ditt dokument blir användbart för läsaren.

Engagera ditt team i möten med hjälp av olika idémetoder, såsom whiteboards, mind maps, prototyper och storyboards.

3. Undersök ditt ämne med 5W1H-metoden

De bästa tekniska författarna använder 5W1H-ramverket (vem, vad, när, var, varför och hur) för att täcka de väsentliga aspekterna av det skrivna innehållet och säkerställa att dokumentet är relevant för din målgrupp inom det tekniska området.

Förstå 5W1H-metoden Vem: Identifiera din målgruppTänk på deras expertis, roll och hur de kommer att använda ditt dokument. Genom att anpassa innehållet efter dem blir ditt skrivande mer effektivt och värdefullt. Exempel: Är de slutanvändare som behöver steg-för-steg-guider, eller är de utvecklare som behöver detaljerad API-dokumentation? Vad: Definiera syftet och omfattningen av ditt dokumentBestäm huvudmålet, specifika ämnen och den detaljnivå som behövs. Detta hjälper dig att skapa ett fokuserat och omfattande dokument. Exempel: Är dokumentet avsett att förklara en ny programvarufunktion, eller är det en felsökningsguide för vanliga problem? När: Fastställ tidsplanen och relevanta milstolpar (om tillämpligt)Fastställ en tidsplan och milstolpar för att hålla alla på rätt spår och uppfylla viktiga deadlines. Exempel: När kommer den nya funktionen att släppas? När ska dokumentationen vara klar? Var: Identifiera de bästa källorna för din informationVälj tillförlitliga och relevanta källor för att säkerställa att ditt tekniska dokument är korrekt och trovärdigt. Exempel: Använd interna tekniska dokument, trovärdiga onlinekällor eller intervjuer med ämnesexperter. Varför: Förstå vikten och relevansen av ditt ämneTänk på hur ditt dokument kommer att lösa problem, förbättra processer eller öka kunskapen hos din målgrupp. Exempel: Kommer det att hjälpa användarna att minska driftstopp, öka produktiviteten eller bättre förstå ett komplext system? Hur? – Bestäm det mest effektiva sättet att presentera din informationVälj det bästa formatet utifrån målgruppens behov och preferenser, till exempel en användarhandbok, teknisk rapport eller onlinehjälp. Oavsett format, förenkla språket i konstformen för att säkerställa att informationen är lättförståelig. Exempel: Ska du använda steg-för-steg-instruktioner, inkludera visuella hjälpmedel eller ge detaljerade förklaringar?

4. Skapa innehåll som är anpassat efter användarprofiler

Beroende på din målgrupp kan du anpassa ditt skrivande på följande sätt:

Välj den mest lämpliga tonen och språket

Bestäm rätt nivå av tekniska detaljer som ska inkluderas

Förutse och bemöt deras frågor eller funderingar

Strukturera ditt dokument på ett sätt som är lätt att navigera och förstå.

Om du skriver en användarhandbok för slutanvändare och administratörer kommer din approach att se annorlunda ut:

Aspekt Användarhandbok Administratörsguide Språk Enkelt, icke-tekniskt Mer tekniskt Ton Avslappnad, vänlig Formellt Instruktioner Steg för steg för viktiga uppgifter Detaljerade anvisningar för installation, konfiguration och felsökning. Visuella element Massor av skärmdumpar och visuella hjälpmedel Det kan innehålla färre bilder. Fokus Fördelar för det dagliga arbetet Smidig drift i hela organisationen Kunskapsnivå Grundläggande Högre IT-kunskap Ämnen som behandlas Fördelar med programvara Installation, konfiguration, felsökning, säkerhet Användare som berörs Slutanvändare Administratörer, IT-personal

I detta skede bör du överväga att skapa ett dokument som beskriver arbetsomfånget och detaljerat beskriver det arbete som behöver göras – inklusive mål, uppgifter, beroenden och all annan relevant information som krävs för att guida projektet till ett framgångsrikt slutförande.

ClickUp Brain, ClickUps inbyggda AI-skrivverktyg, hjälper dig att skapa teknisk dokumentation och arbetsomfattning på några minuter. Använd rullgardinsmenyerna med förslag för att avsluta dina meningar, ändra färgscheman, uppdatera typografi, lägga till mötesanteckningar och sammanfattningar och få dokumentet klart på en bråkdel av tiden.

5. Organisera din information effektivt

I detta skede bör du fråga dig själv: ”Hur kan mina läsare snabbt och enkelt hitta det de söker?”

Det viktigaste är att organisera informationen på ett logiskt sätt och göra den lättläst.

Så här gör du:

Använd rubriker och underrubriker för att hjälpa läsarna att snabbt hitta den information de behöver.

Använd listor och punktlistor för att lyfta fram viktiga punkter och göra texten lättare att överblicka.

Inkludera bilder, diagram, tabeller och andra multimediaelement för att illustrera komplexa begrepp och göra ditt dokument mer engagerande.

Använd enhetlig formatering – typsnitt, storlek, färger och avstånd i hela dokumentet.

Ordna informationen logiskt, börja med de mest grundläggande begreppen och gå sedan gradvis vidare till mer avancerade ämnen.

Använd ClickUp Docs för att förbättra din tekniska dokumentation

För din produktutvecklingsprocess, som kan involvera flera teammedlemmar, kan du överväga att använda ClickUp Docs för att definiera dina mål och målgrupp, beskriva produktkraven, lägga till användarundersökningar och säkerställa konsekvens över hela linjen.

Använd Docs för att skapa, redigera, hantera teknisk kommunikation och samarbeta med ditt team i realtid. Alla kan lägga till kommentarer; projektledare kan tagga teammedlemmar och tilldela uppgifter inom ClickUp Docs.

För att presentera din information på ett effektivt sätt kan du lägga till avsnitt, bilder och tabeller för att göra din tekniska dokumentation mer engagerande.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt

ClickUp Docs erbjuder olika formateringsalternativ, inklusive rubrikstilar, färgval, teckensnittsalternativ och styckeavstånd, för att bryta monotonin och förbättra dokumentets läsbarhet.

Proffstips 💡: Använd mallar för teknisk dokumentation eller tekniska mallar för att beskriva produktens funktioner och användningsområden, presentera detaljer och funktioner samt dokumentera produktkunskap för nuvarande och framtida anställda.

6. Ha en stilguide för att upprätthålla konsekvens

När flera personer arbetar med ett tekniskt dokument kan inkonsekvenser och fel smyga sig in om deras stilar inte stämmer överens.

En stilguide är som en enande kraft som upprätthåller samma standard i alla tekniska dokument.

Varför en stilguide är viktig:

Säkerställer konsekvens: Det håller skrivstilen enhetlig i alla dokument, vilket är avgörande för läsbarhet och professionalism.

Sparar tid: Med fördefinierade riktlinjer behöver författare lägga mindre tid på att bestämma hur innehållet ska formateras, vilket gör att de kan fokusera mer på själva skrivandet.

Minskar fel: En stilguide hjälper till att minimera inkonsekvenser och fel, så att alla dokument uppfyller samma kvalitetsstandarder.

Med ClickUp Process and Procedures Template kan du till exempel dokumentera och hantera processer på ett och samma ställe. Skapa steg-för-steg-instruktioner för upprepbara uppgifter för att standardisera ditt teams process- och procedurarbetsflöden.

Ladda ner denna mall Markera de uppgifter som behövs för att skapa ett levande processdokument med ClickUp-mallen för processer och procedurer.

Du får extrapoäng om du använder ClickUps projektledningsplattform för att tilldela uppgifter till dina teammedlemmar, låta dem lägga till teknisk information i fördefinierade mallar och spåra uppgiftsförloppet på en enda plattform.

Läs mer: Hur man skriver en rapport: från idé till färdig rapport

7. Lär dig grunderna i teknisk dokumentation

Se till att grunderna är rätt, oavsett vilken typ av tekniskt dokument du skapar.

Håll dig till fakta

I alla tekniska dokument ska informationen presenteras objektivt. Undvik känslomässigt språk eller personliga åsikter. Subjektiva åsikter kan påverka ditt skrivande och undergräva din trovärdighet.

I stället för att säga ”Du kommer att älska den här funktionen!” kan du till exempel säga ”Den här funktionen kan minska din databehandlingstid med upp till 40 %”.

Undvik vaga formuleringar

Använd ett precist språk så att dina läsare vet exakt vad de kan förvänta sig och hur de ska följa dina instruktioner.

Istället för att säga "Gå till nästa steg" ska du ge specifika detaljer: "Klicka på knappen 'Nästa'."

Använd aktiv form

Aktiv form gör din text direkt och engagerande.

Istället för att skriva ”Programvaruinstallationen måste uppdateras varje månad” skriver du ”Du måste uppdatera programvaran varje månad”.

Använd ClickUps generator för tekniska specifikationer för att generera idéer, processer och ramverk för din produkt- och processdokumentation. Om du är en del av mjukvaruteamet som ansvarar för att dokumentera API, arkitektur, dataflöde och nya moduler, använd ClickUp Brains tekniska skrivverktyg för att skapa omfattande tekniska dokument – för att minska missförstånd, förbättra samarbetet och påskynda utvecklingsprocessen. AI-skrivassistenten kontrollerar stavning och grammatik, skriver om textstycken och sammanfattar långa stycken för ökad tydlighet och precision.

Förfina din text – ändra ton, stil och kontrollera grammatik och stavning med ClickUp Brain.

8. Skriv tydligt och koncist

När du skriver innehåll är det i allmänhet bra att vara tydlig och koncis för att få fram din poäng. Men inom teknisk skrivning är det absolut nödvändigt.

Att kommunicera komplexa idéer hjälper din publik att snabbt förstå viktiga punkter utan att gå vilse eller bli förvirrade.

Så, hur kan du göra ditt tekniska skrivande tydligare och mer koncist?

Genom att förenkla ditt språk.

Jargong Enklare alternativ Exempel Oföränderligt Oföränderligt ”Använd oföränderliga datastrukturer” → ”Använd oföränderliga datastrukturer” Omstrukturera Förbättra eller omorganisera ”Omstrukturera kodbasen för bättre underhåll” → ”Förbättra kodbasen för bättre underhåll” Mellanprogramvara Mellanliggande programvara eller kontaktdon ”Implementera autentiseringsmellanprogramvara” → ”Använd mellanprogramvara för autentisering”

Kom ihåg att effektiv teknisk dokumentation kräver iterationer och finjusteringar. Planera feedbackmöten med ditt team, som kan påpeka funktioner som du kanske har missat. ClickUp Forms hjälper dig att samla in feedback från utvalda teammedlemmar i ett strukturerat format. Det bästa är att det är integrerat i ClickUps plattform, vilket gör det enklare att hålla koll på ditt arbete.

9. Inkludera multimediaelement

Dela upp långa stycken och texter med hjälp av visuellt tilltalande element som diagram, bilder eller videor. De gör det lättare att illustrera din poäng.

Lägg till exempel till skärmdumpar i en användarhandbok för att visa användarna exakt var de ska klicka och vad de ska se i varje steg.

Kom ihåg att lägga till högkvalitativa, relevanta och tydliga multimediaelement. Använd bildtexter för att förklara vad varje bild visar och hur den relaterar till texten runt omkring.

ClickUps integration med verktyg som Figma, GitHub, Zoom, YouTube och andra multimedieverktyg gör det enklare att lägga till visuella element som stöd för ditt innehåll i ClickUp Workspace.

10. Använd relevanta exempel

Du vill göra det enkelt för läsarna att förstå vad du säger i ett engagerande format.

Visa, berätta inte.

Detta gäller även för tekniskt skrivande.

Inkludera exempel för att göra din tekniska skrivning engagerande, användarvänlig och tillgänglig. Exempel hjälper läsaren att snabbt förstå komplexa begrepp genom att visa hur de fungerar.

Lägga till skärmdumpar i tekniska dokument

För att tillföra mervärde, välj exempel som lyfter fram viktiga funktioner, visar viktiga användningsfall eller går igenom vanliga arbetsflöden steg för steg. Använd detaljerade och specifika exempel för att ge tydliga insikter i ämnet.

Proffstips💡: Kodavsnitt, skärmdumpar och exempel på utdata är alla bra exempel i tekniska dokument.

Läs mer: 15 bästa mallar för fallstudier att använda i ClickUp och Word

Förbättra dina tekniska skrivfärdigheter: vanliga misstag att undvika

1. Jargong och komplicerat språk

Ditt tekniska dokument bör vara lättillgängligt för kunder och läsare med olika bakgrund.

Hur man undviker detta misstag: ✅ Använd tekniska skrivverktyg som ClickUp Brain för att förenkla ditt skrivande. ✅ Ge exempel för att illustrera komplexa begrepp ✅ Be någon som inte är expert granska din text för att säkerställa att den är tydlig. ✅Lägg till förklaringar till tekniska termer

2. Försumma korrekt formatering

Stora block med oavbruten text, brist på rubriker och dålig visuell organisation gör tekniskt innehåll svårt att navigera i och ta till sig.

Hur man undviker detta misstag: ✅ Dela upp långa stycken i kortare, mer hanterbara delar. ✅ Använd beskrivande rubriker och underrubriker för att organisera innehållet ✅ Använd listor, textrutor och punktlistor för att lyfta fram viktig information. ✅ Se till att det finns tillräckligt med vitt utrymme för att ge dokumentet visuellt andrum.

3. Att vara vag och tvetydig

Vagt och tvetydigt språk kan förvirra dina läsare.

Hur man undviker detta misstag: ✅ Var precis i ditt språk ✅ Undvik uttryck som "kanske", "generellt" eller "lite". ✅ Definiera alla akronymer och förkortningar som används ✅ Ge konkreta exempel för att illustrera dina poänger ✅ Använd aktiv form och direkta instruktioner

4. Ignorera målgruppens behov

Om du inte tänker på målgruppens behov blir dina dokument otydliga.

Hur man undviker detta misstag: ✅ Förstå din publiks bakgrund, mål och problemområden ✅ Anpassa innehållet efter målgruppens kunskapsnivå ✅ Fokusera på den information som är mest relevant och användbar för dina läsare. ✅ Samla in feedback från användarna och upprepa processen baserat på deras synpunkter.

5. Att behandla användarupplevelsen som en eftertanke

När du fokuserar på att skriva utan att ta hänsyn till användarupplevelsen kan dina dokument bli förvirrande och misslyckas med att uppfylla sitt syfte.

Hur man undviker detta misstag: ✅ Strukturera ditt innehåll på ett logiskt och intuitivt sätt ✅ Tillhandahåll navigeringshjälpmedel som innehållsförteckningar och korsreferenser. ✅ Inkludera snabbreferensguider och fusklappar för enkel åtkomst till viktig information. ✅ Gör ditt innehåll sökbart och lätt att överblicka med tydliga rubriker och formatering. ✅ Testa dina dokument med riktiga användare för att identifiera och åtgärda användbarhetsproblem.

Är du redo att ta din tekniska dokumentation till nästa nivå med ClickUp?

Tänk dig om alla dina tekniska dokument – SOP:er, användarhandböcker, instruktionsguider och användningsfall – bidrog till ditt företags eller din produkts framgång.

Tänk om vi sa att detta var fullt möjligt: med en kombination av tydligt innehåll och programvara som ClickUp, som hjälper dig att höja nivån på ditt tekniska skrivande?

Börja med att implementera våra tips för tekniskt skrivande. Använd sedan ClickUp för att brainstorma dispositionen, samla in feedback från dina kollegor, integrera multimedia och utnyttja ClickUp Brain som din AI-skrivassistent.

Börja skapa teknisk dokumentation som dina användare kommer att älska genom att registrera dig gratis på ClickUp.