10 hjälpverktyg för tekniska skribenter 2025

Som teknisk skribent är det ditt jobb att tillhandahålla viktig information i tydliga, lättlästa texter. Bara formateringen kan ta flera timmar.

Oavsett om du skriver användarhandböcker, hjälpfiler eller FAQ:er för onlinehjälp är hjälpverktyg (HAT) ett måste. Med rätt programvara till hands blir det enklare att skapa, hantera och distribuera online-dokumentation i ljusets hastighet. ⚡

I den här guiden förklarar vi vad hjälpmedelsverktyg är och varför du behöver ett så fort som möjligt. Vi delar också med oss av några måste-ha-funktioner i HAT och våra 10 favoritprogramvarulösningar för hjälpmedelsverktyg.

Vad är ett hjälpmedel för hjälptextredigering (HAT)?

Hjälpverktyg är specialiserad programvara som tekniska skribenter använder för att producera hjälpdokumentation. Dessa verktyg levereras vanligtvis med en WYSIWYG-redigerare (What You See Is What You Get) som låter dig fokusera på innehållet medan programvaran hanterar den krångliga formateringen och indexeringen. HAT-verktyg kan till och med producera kopior i olika utdataformat, inklusive HTML, CHM, ePub, XML och RTF. ?

Visst är det möjligt att skriva tekniska texter utan ett HAT, men överväg att använda ett för att:

Spara tid med mallar och förformaterad stil

Skapa innehåll en gång och dela det på alla plattformar och format

Indexera och organisera dina texter automatiskt

Lokalisera texter med integrerade verktyg för översättningshantering

Funktioner att leta efter i ett hjälpverktyg

Varje HAT är lite annorlunda, men vi rekommenderar en med funktioner som:

Ett användarvänligt gränssnitt: Ju mindre inlärningskurva, desto snabbare kan du börja skriva.

Single-source authoring: Denna funktion sparar verkligen tid. Den gör att du kan skapa innehåll en gång och publicera det i flera format med ett enda klick.

Mallar : Fördesignade mallar påskyndar skrivprocessen och ger din text ett enhetligt utseende och känsla.

Integrationer : Ett bra hjälpverktyg bör kunna integreras med andra verktyg som du redan använder, till exempel Microsoft Word-dokument eller populära SaaS-verktyg.

Versionskontroll : Spåra ändringar, samarbeta med teammedlemmar och hantera olika dokumentversioner utan att förlora något arbete.

Projektledning : Att organisera innehåll, tilldela uppgifter till teammedlemmar och övervaka dina framsteg blir mycket enklare med ett inbyggt arbetsflöde.

CCMS: Ett komponentbaserat innehållshanteringssystem (CCMS) gör det möjligt att skapa text i form av modulära snuttar som är lätta att anpassa och återanvända i en kunskapsbas. Detta är en game changer om din dokumentation innehåller mycket repetitiv text.

Du är expert på att översätta tekniskt snobbigt språk till tydliga, koncisa användarhandböcker. Fokusera på innehållet och låt ett av de 10 bästa hjälpmedlen för hjälptextförfattning ta hand om allt annat.

Använd ClickUp AI för att generera ett blogginlägg i ClickUp Docs från en enkel uppmaning att lägga till detaljer och andra viktiga aspekter.

Har du någonsin önskat att du kunde vifta med en trollstav och samla ditt arbete, din kommunikation och dina dokument på ett och samma ställe? ?

Här behövs inga avancerade knep: använd bara ClickUp. Universums favoritplattform för projektledning är också ett av de bästa hjälpmedlen för att skapa hjälptexter.

Det kombinerar ditt arbete, dina filer och dina data på ett och samma ställe för en helt anpassningsbar upplevelse.

Vi vet att du är en proffs på att skriva, men ClickUp AI ger författare en hjälpande hand. Detta AI-drivna skrivverktyg kontrollerar snabbt stavfel, formaterar texten och sammanfattar den.

Det fungerar med alla projekt, uppgifter, dokument, mallar och mycket mer. ?

ClickUp Docs är ett molnbaserat ordbehandlingsprogram som är perfekt för tekniska skribenter som arbetar på distans eller i hybridform. Som hjälpmedel för att skapa hjälptexter ansluter det till dina arbetsflöden så att du inte behöver ett separat system för kopiering och uppgiftshantering.

Om du arbetar i ett team kan du samla alla i realtid med Docs-redigeraren – så missar du ingenting.

Du jonglerar förmodligen med flera projekt och dokument. Håll koll på allt med ClickUp-projektledning. Skapa projekt och uppgifter och länka dem till din kommunikation, dina filer och anteckningar. Bokstavligen allt finns på ett ställe – du behöver inte längre leta efter data eller filer.

ClickUps bästa funktioner

Kolla in tidsbesparande mallar som ClickUp Writing Guidelines-mallen , som fastställer standarder för språk, formatering, ton och mer.

Brainstorma med ditt team i realtid med ClickUp Whiteboards

Har du stora mål? Koppla dem till ditt dagliga arbete med ClickUp Goals.

Växla till chattvyn för att se alla dina konversationer på ett ställe.

Begränsningar för ClickUp

ClickUp AI är endast tillgängligt för betalda abonnemang.

ClickUp har många funktioner, så plattformen kan kännas överväldigande i början.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Business Plus: 19 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

2. Helpjuice

via Helpjuice

Helpjuice är en kunskapsbaserad programvara för författande och formatering av innehåll. Om du är nyfiken på att veta hur många som faktiskt läser din dokumentation, räknar Helpjuices analysverktyg hur många som engagerar sig i din text.

Komponentbaserade innehållshanteringssystem sparar också en robust artikelhistorik och låter dig publicera flera kopior samtidigt, så att du aldrig behöver oroa dig för att förlora ditt arbete.

Helpjuice bästa funktioner

Det integreras med Slack , Google, Salesforce , Zapier och mer.

Kontrollera vem som ser vad med differentierade behörigheter

Kopiera och klistra in bilder, skärmdumpar eller text från ett Word-dokument direkt i Helpjuice-ordbehandlaren.

Koppla enkelt ihop hjälpartiklar med verktyget för automatisk länkning.

Begränsningar för Helpjuice

Helpjuice erbjuder inte projektledningsverktyg.

Vissa användare rapporterar problem med UI/UX.

Priser för Helpjuice

Startpaket: 120 $/månad för 4 användare

Run-Up: 200 $/månad för 16 användare

Premium Limited: 289 $/månad för 60 användare

Premium Unlimited: 499 $/månad för obegränsat antal användare

Helpjuice-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (29 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (90+ recensioner)

3. Author-it

Author-it marknadsför sig som ett allt-i-ett-verktyg för tekniska skribenter. Dess hjälpverktyg erbjuder ett modulärt CCMS som gör att du kan byta ut och justera mycket innehåll på en gång – med bara ett klick.

Publicera i flera kanaler och webbformat utan formatering.

Author-it bästa funktioner

Varianthantering anpassar texten utifrån läsarens team, roll och plats.

Gransknings- och godkännandeprocesser säkerställer att endast godkända texter publiceras.

Använd Author-it för översättning av tekniska dokument

Samarbeta med andra författare och ämnesexperter

Begränsningar för Author-it

Flera användare säger att Author-its användargränssnitt är lite föråldrat och inte särskilt intuitivt.

Andra säger att licensieringskostnaderna är ganska höga.

Priser för Author-it

Kontakta oss för prisuppgifter

Author-it-betyg och recensioner

G2: 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4/5 (2 recensioner)

4. Adobe RoboHelp

via Adobe RoboHelp

Det stämmer: Företaget som gav dig Photoshop har också hjälpverktyg. RoboHelp är ett tekniskt skrivverktyg som är utformat med tanke på efterlevnad och tillgänglighet, så om du arbetar inom ett starkt reglerat område kan detta vara ett utmärkt HAT för jobbet.

RoboHelp innehåller stavningskontroll, villkorligt innehåll, funktioner för återanvändning av innehåll och mikroförfattande av innehåll.

RoboHelps bästa funktioner

Integrera med SharePoint Online, Git och mer

RoboHelp finns tillgängligt för både Windows och Mac.

RoboHelp har förenklat importen av Microsoft Word, HTML och Markdown.

Online Review gör det enkelt att justera eller godkänna texter innan de publiceras.

Begränsningar i RoboHelp

Vissa användare säger att RoboHelp är bäst för små och medelstora företag, inte för stora företag.

Andra säger att det är svårt att exportera RoboHelp-filer till andra plattformar och flera format.

Priser för RoboHelp

Kontakta oss för prisuppgifter

RoboHelp-betyg och recensioner

G2: 4/5 (30+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

5. Document360

via Document360

Document360 är ett AI-drivet verktyg för att skapa innehåll för SOP:er, produktdokumentation, kunskapsbaserade wikis och manualer. Skapa en anpassad intern kunskapsbasportal – komplett med analysverktyg – för att bygga hjälpdokumentation tillsammans med ditt team.

Du kan sedan skapa en intern eller extern kunskapsbas för att dela information blixtsnabbt. ✨

Document360 bästa funktioner

Skapa inbäddade widgets som kopplar webbsidor till din kunskapsbas

Document360 innehåller dokumentationsverktyg för utvecklare

Prova Document360:s AI -skrivassistent Eddy för sökhjälp, artikelrekommendationer och sammanfattningar.

Skapa upp till sex innehållskategorier för att snabbt organisera relaterade dokument

Begränsningar för Document360

Document360 har ingen mobilapp.

Flera användare önskar att större video- och bildfiler skulle stödjas.

Priser för Document360

Gratis

Standard: 149 $/månad för 3 användare, faktureras årligen

Professional: 299 $/månad för 5 användare, faktureras årligen

Företag: 399 $/månad för 5 användare, faktureras årligen

Företag: 599 $/månad för 10 användare, faktureras årligen

Betyg och recensioner för Document360

G2: 4,7/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (190+ recensioner)

6. Madcap Flare

via Madcap Flare

Madcap är en serie mjukvarulösningar, men deras produkt Flare är ett förstklassigt val när det gäller hjälpmedelsverktyg. Använd Flare för att importera, skriva, granska, översätta och publicera innehåll.

Om du är nyfiken på användningen efter produktionen kan du kolla in Flares realtidsanalyser för att se hur användbart folk tycker att ditt självbetjäningsinnehåll är.

Flare bästa funktioner

Flare kommer med en kostnadsfri 30-dagars provperiod.

Importera från Word, Excel, FrameMaker, Confluence, RoboHelp, DITA, Markdown och mer

Använd WYSIWYG-redigeraren och strukturfält för att skriva tydliga, välorganiserade texter på kortare tid.

Om du kan lite kodning kan du använda Split View Editor med XML Code View.

Flare-begränsningar

Vissa användare säger att plattformen är långsam eller har buggar.

Andra säger att granskningsflödet är lite klumpigt.

Flare-priser

Madcap Flare : 182 USD/månad per användare, faktureras årligen

Madcap Central: 311 $/månad, faktureras årligen

Flare-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (420+ recensioner)

Capterra: 4/5 (17 recensioner)

7. ProProfs

via ProProfs

ProProfs har många funktioner, men som teknisk skribent kommer du att ha stor nytta av deras Knowledge Base-programvara. Skapa användarhandböcker, en intern kunskapsbas för dina anställda eller en kundsupportsida för allmänheten utan krångel.

Dess författarverktyg är också perfekta för team som skapar innehåll på flera språk.

ProProfs bästa funktioner

ProProfs Knowledge Base är 100 % anpassningsbar

Använd färdiga mallar eller skapa dina egna

ProProfs ansluter till över 100 andra applikationer

Tilldela roller och behörigheter och hantera feedback med interna kommentarer

ProProfs begränsningar

Flera användare önskar att ProProfs hade fler mallar.

Andra säger att ProProfs ofta har tekniska problem.

ProProfs prissättning

Gratis: upp till 25 artiklar

Företag: 19,99 $/månad för 100 artiklar, faktureras årligen

ProProfs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (35 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (53 recensioner)

8. HelpNDoc

via HelpNDoc

HelpNDoc är ett hjälpverktyg med över åtta projektdokumentationsformat. Skapa HTML-webbplatser, PDF-filer, Kindle-e-böcker, CHM- eller DocX-filer för nästan alla användningsområden.

När det gäller hjälpverktyg har det kanske inte det modernaste gränssnittet, men HelpNDoc integrerar massor av funktioner som ett innehållsbibliotek, nyckelordsredigerare, innehållsförteckningsredigerare och mycket mer.

HelpNDocs bästa funktioner

Exportera innehåll till flera format samtidigt

Du måste kunna koda, men plattformen levereras med fullständig källkod för alla mallar.

Skapa responsiva HTML5-webbplatser som fungerar på alla enheter

Automatisera repetitiva uppgifter med Script Editor

Begränsningar för HelpNDoc

Det finns inte så många recensioner

Du måste kunna koda för att kunna använda många av HelpNDocs funktioner.

Användargränssnittet är lite föråldrat.

Priser för HelpNDoc

Standard: 99 € (104,39 $)

Professionell: 299 € (315,29 $)

Ultimate: 499 € (526,19 $)

HelpNDoc-betyg och recensioner

G2: 4/5 (15 recensioner)

Capterra: N/A

9. Confluence

via Confluence

Confluence kombinerar kunskapshantering och projektsamarbete i en och samma plattform. Det är i första hand en kunskapsbas, men fungerar också som ett hjälpmedel för att skapa hjälptexter.

Brainstorma idéer med ditt team i Confluence-whiteboards, skapa utrymmen för separata projekt eller redigera innehåll i realtid tillsammans med ditt team.

Confluence bästa funktioner

Konvertera Confluence-innehåll till Jira -ärenden

Skapa innehållsträd för att förenkla avancerad sökning

Confluence levereras med över 75 anpassningsbara mallar.

Det integreras enkelt med Jira och Trello

Begränsningar i Confluence

Vissa användare säger att det är svårt att integrera Confluence med plattformar som inte ägs av Atlassian.

Det integreras inte med populära samarbetslösningar som Microsoft Teams.

Priser för Confluence

Gratis: upp till 10 användare

Standard: 6,05 $/användare per månad (rabatter efter 100 användare)

Premium: 11,55 $/användare per månad (rabatter efter 100 användare)

Företag: efter 801 användare, kontakta oss för prisuppgifter

Confluence-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 3 600 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 100 recensioner)

10. ClickHelp

via ClickHelp

ClickHelp är en allt-i-ett-portal för att skapa, lagra och dela teknisk dokumentation. Den finns i mer än 90 länder, så ClickHelp är perfekt för multinationella företag som behöver översättningshantering.

Med hjälp av hjälpverktygen kan du anpassa portalen efter dina önskemål och samarbeta med dina kollegor i realtid.

ClickHelps bästa funktioner

ClickHelp integreras med MadCap Flare, RoboHelp, MS Word, Confluence och mycket mer.

Se snabbt alla ämnesstatusar, kommentarer och uppgifter per ämne

ClickHelp stöder single-sourcing för att effektivisera återanvändningen av innehåll.

Skapa offentliga eller lösenordsskyddade dokument

Begränsningar för ClickHelp

Vissa användare rapporterar dåliga erfarenheter av kundsupporten.

Andra säger att plattformen är ganska dyr.

Priser för ClickHelp

Startpaket: 175 USD/månad för 2 användare (8 USD/månad per användare efter 2)

Tillväxt: 285 $/månad för 5 användare (10 $/månad per användare efter 5)

Professional: 580 $/månad för 10 användare (12 $/månad per användare efter 10)

ClickHelp-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (19 recensioner)

Skriv bättre innehåll med mindre krångel

Robusta hjälpmedel för hjälpmedelsförfattare är inte en lyx för tekniska skribenter – de är ett måste.

Från avancerade AI-funktioner till tidsbesparande mallar – rätt HAT effektiviserar hela dokumentationsprocessen så att du kan skriva bättre guider på kortare tid.

Om du vill förenkla ditt arbetsflöde och erbjuda en förstklassig användarupplevelse, välj ClickUp som ditt hjälpmedel för att skapa hjälptexter. Vi kombinerar projektledning, dokument, AI, mallar och mycket mer för att ge ditt tekniska skrivande ett rejält lyft. ?

Prova och se om du gillar det: Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu.