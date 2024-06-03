Asana vs Microsoft Planner: Vilket projektledningsverktyg är bäst?

Oavsett om du samordnar ett litet teamprojekt eller leder ett initiativ som omfattar flera avdelningar, kan du inte klara dig utan bra projektledningsprogramvara.

Projektledningsverktyg gör mer än bara håller ordning på uppgifterna: de kan förfina och optimera hela ditt arbetsflöde och se till att allt från den initiala planeringen till det slutliga genomförandet går smidigt.

Med så många projektledningsverktyg på marknaden kan det kännas överväldigande att välja mellan kraftpaket som Microsoft Planner och Asana. Båda erbjuder en unik kombination av funktioner som är utformade för att förenkla projektledningen, men vilket av dem passar verkligen ditt teams behov och förenklar din vardag som projektledare?

I den här artikeln analyseras dessa verktyg, deras funktioner, styrkor och begränsningar, så att du kan fatta ett välgrundat beslut som gör att ditt team kan arbeta smartare, inte hårdare.

Vad är Asana?

via Asana

Asana är ett projektledningsverktyg som kan underlätta för ditt team när det gäller att organisera, följa upp och slutföra uppgifter. Asana är mer än bara en enkel att göra-lista, med detaljerade beskrivningar, bilagor och kommentarer som gör att alla är på samma sida. Detta gör det till ett populärt val bland gratis projektledningsprogram.

Asana är känt för att maximera effekten genom att öka effektiviteten mellan avdelningar och verktyg, skapa tydlighet och ansvarstagande genom att koppla arbetet till företagsövergripande mål och skala upp med självförtroende genom att tillhandahålla säkerhet och kontroll i företagsklass, vilket säkerställer att alla förstår hur deras arbete bidrar till helheten.

Använd portföljhanteringsfunktioner för att prioritera och fördela resurser mellan flera projekt.

Detta verktyg är praktiskt för alla team och användare – oavsett om det är marknadsförare som planerar flera kampanjer eller produktchefer som samordnar lanseringar av nya funktioner. Det hjälper alla att hålla koll på deadlines och leveranser.

Asanas funktioner

Låt oss ta en titt på vad Asana har att erbjuda:

1. Projektvisualisering

via Asana

Tänk dig att du kan se projektets tidsplan, veta exakt var varje uppgift passar in i helheten och flytta runt saker efter behov – Asana gör detta möjligt.

För mjukvaruutvecklingsteam gör tidslinjevyn det möjligt att se hela projektets roadmap, beroenden mellan uppgifter och potentiella flaskhalsar, vilket gör det enklare att justera prioriteringar och resurser.

Marknadsföringsteam kan använda tavelvyn för att hantera innehållskalendrar, med kolumner för idéer, utkast, granskning och publicering.

Asana erbjuder även projektledningsmallar som ger strukturerade ramverk som sparar tid och hjälper till att standardisera rutinerna i hela organisationen. Dess strategiska planeringsmallar är populära bland team som regelbundet behöver brainstorma och kartlägga strategiska mål för att anpassa sina insatser efter långsiktiga mål.

2. Anpassningsbara arbetsflöden

via Asana

Varje team har sin egen rytm, och Asana förstår det. Du kan skräddarsy arbetsflöden så att de passar exakt hur ditt team arbetar bäst, från enkla checklistor till komplexa projektfaser.

Effektivisera repetitiva uppgifter med Asanas automatiseringsregler. Du kan till exempel automatiskt skicka ett e-postmeddelande till en teammedlem när en uppgift tilldelas dem eller automatiskt flytta en uppgift till granskningsstadiet när den är klar.

Asana låter dig också skräddarsy avancerade anpassade fält för att samla in projektspecifik information som är relevant för ditt arbete. Till exempel kan ett marknadsföringsteam skapa ett anpassat fält för ”målgrupp” för marknadsföringskampanjuppgifter, medan ett mjukvaruutvecklingsteam kan skapa ett anpassat fält för ”buggens allvarlighetsgrad” för utvecklingsuppgifter.

För komplexa arbetsflöden kan du i Asana ställa in avancerade regler och beroenden mellan uppgifter. Tänk dig att en designuppgift inte kan påbörjas förrän en kundgodkännandeuppgift har slutförts. Asanas regler kan säkerställa att uppgifter slutförs i rätt ordning och att beroenden automatiskt efterlevs.

Tillsammans är dessa funktioner en livräddare, särskilt för team med repetitiva uppgifter, eftersom de frigör tid och minskar risken för mänskliga fel.

3. Integration med appar från tredje part

via Asana

Asana förväntar sig inte att du ska arbeta isolerat. Det integreras med de flesta tredjepartsappar som du använder varje dag, till exempel Google Kalender, Slack och till och med Microsoft Office.

Integrera med Google Kalender för att automatiskt skapa uppgifter från kalenderhändelser eller vice versa.

Anslut till Slack för att få aviseringar och uppdateringar i ditt teams kommunikationskanaler.

Bifoga filer från Microsoft Office eller Google Drive direkt till uppgifter och samla alla projektresurser på ett ställe.

Det innebär att du inte längre behöver växla mellan flikar för att hitta information – allt finns samlat där du behöver det.

Asanas prissättning

Personligt: Gratis för alltid

Startpaket: 13,49 $/månad

Avancerat: 30,49 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Vad är Microsoft Planner?

via Microsoft Planner

Microsoft Planner är det självklara valet för smidig hantering av uppgifter inom Microsofts ekosystem. Om ditt team redan använder Microsoft Office eller Microsoft Teams kan Planner förenkla projektledningen.

Det är utformat för att ge ett enkelt, visuellt sätt att organisera teamarbete. Användare kan skapa planer, tilldela uppgifter, sätta deadlines och samarbeta med kollegor. Planner använder ett kortbaserat gränssnitt som gör det enkelt att hantera personliga uppgifter och teamuppgifter.

Funktioner i Microsoft Planner

Här är en kort sammanfattning av vad som gör Microsoft Planner praktiskt för teamsamarbete och projektledning:

1. Uppgiftsorganisation

via Microsoft Planner

Om du har tagit på dig flera projekt samtidigt kan Microsoft Planner hjälpa dig att dela upp dem. Dess intuitiva Kanban-tavlor underlättar processen att tilldela uppgifter, ange förfallodatum och organisera dem i kategorier.

Utnyttja Planners automatiseringsfunktioner för att förenkla rutinmässiga uppgiftsfördelningar, uppdateringar och aviseringar. Det är perfekt för att hålla koll på allt från marknadsföringskampanjer till programvarureleaser.

2. Teamsamarbete

via Microsoft Planner

Tack vare integrationen med Microsoft Teams blir Microsoft Planner en central plats för all projektkommunikation.

Tilldela uppgifter till enskilda personer, sätt deadlines och övervaka framstegen så att alla håller sig på rätt spår. Samarbeta effektivt genom att dela filer och diskutera detaljer direkt i uppgifterna.

Behöver du uppdatera en fil eller dela ett kort meddelande? Allt finns där du lämnade det, vilket gör det superenkelt för alla att hålla sig uppdaterade.

3. Visuell uppgiftshantering

via Microsoft Planner

För team som trivs med visuella ledtrådar erbjuder Microsoft Planner en tavla i Kanban-stil där uppgifter kan flyttas från "Planerad" till "Pågående" till "Slutförd". Detta gör det inte bara enkelt att se statusen för varje uppgift, utan hjälper också till att hantera uppgiftsberoenden och tidslinjer på ett effektivt sätt.

Planners Gantt-diagram är också användbara verktyg för att visualisera projektets tidslinjer och beroenden. Ett mjukvaruutvecklingsteam kan till exempel visualisera sprintuppgifter, spåra buggfixar och hantera releaser utan att tappa helhetsperspektivet.

Priser för Microsoft Planner

Microsoft 365 Business Basic : 6 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Standard : 12,50 USD/användare per månad

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/användare per månad

Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/månad

Microsoft Planner vs. Asana: Jämförelse av funktioner

När det gäller att organisera alla uppgifter och se till att ditt team håller sig till uppgifterna är Microsoft Planner och Asana mycket effektiva. Men de gör det på sina egna unika sätt.

Låt oss dyka in och jämföra:

Funktion Asana Microsoft Planner Visualisering av uppgifter Olika vyer, inklusive Kanban-tavlor, listor, kalendrar och tidslinjer Kanban-tavla Teamsamarbete Flera kanaler Teams-integration Integration med appar från tredje part Omfattande integrationer (t.ex. Slack, Google Drive, Dropbox) Begränsade integrationer (främst Microsoft-produkter) Samarbete i realtid Liveuppdateringar Synkroniserat med team Mobilapp Fullt funktionell Åtkomst när du är på språng Offline-funktionalitet Begränsad (kräver synkronisering vid återanslutning) Begränsad (kräver synkronisering vid återanslutning) Tidrapportering Inbyggt (automatiskt och manuellt) Via tillägg Anpassade fält Mycket anpassningsbar Begränsad anpassning Rapporteringsverktyg Avancerad analys Grundläggande rapporter

Låt oss nu jämföra funktionerna i detalj:

1. Visualisering av uppgifter

Asana

Att använda Asana för att visualisera uppgifter är som att gå in i ett kontrollrum med skärmar som visar allt i realtid. Du kan välja mellan listor som visar uppgifter som en att göra-lista, tavlor som ger dig en översikt i Kanban-stil, tidslinjer i Gantt-diagram och kalendrar för dem som behöver se hur uppgifterna staplas dag för dag.

Verktyget är perfekt för visuella tänkare som vill planera och omorganisera projekt med ett enkelt dra-och-släpp-gränssnitt.

Microsoft Planner

Planner ger dig en enkel Kanban-upplevelse. Varje projekt får sin egen tavla och uppgifterna sorteras i kolumner så att du kan se flödet från "Att göra" till "Gör" till "Gjort". Även om det kanske inte har alla finesser som Asanas vyer har, täcker det det väsentliga för team som redan arbetar inom Microsoft-paketet och föredrar enkelhet.

Vinnare: Asana – för dig som vill ha många olika visuella alternativ och större flexibilitet.

2. Teamsamarbete

Asana

Tänk på Asana som ditt teams kommunikationsnav. Du kan kommentera uppgifter, ping-meddelanden till teammedlemmar och till och med fira slutförda uppgifter med söta, flygande enhörningar. Det är utformat för att hålla alla uppkopplade och informerade, oavsett om de befinner sig på kontoret eller på andra sidan jordklotet.

Microsoft Planner

Om du arbetar i Microsoft Teams kommer Planner att kännas som hemma. Det integreras sömlöst i dina chattar och möten, så att du kan dela uppgifter och uppdateringar utan att lämna teamets miljö. Det är som att ha en dedikerad kanal för allt som rör projektet, vilket håller teamet fokuserat och synkroniserat.

Vinnare: Det är oavgjort. Planner är idealiskt för dem som investerat i Microsoft Teams, medan Asana erbjuder mer omfattande samarbetsfunktioner för olika arbetsflöden.

3. Appintegrationer

Asana

Asana är inte kräsen när det gäller vem den fungerar med. Den integreras med många andra appar, från tidrapportering och rapportering till fildelning och kommunikationsplattformar. Denna interoperabilitet gör Asana till ett mångsidigt verktyg som passar in i nästan alla teknikstackar du använder.

Microsoft Planner

Planner fungerar bäst med vänner – närmare bestämt andra Microsoft-appar. För team som är vana vid Microsoft Office innebär integrationen med Planner att filer och data kan delas mellan olika applikationer utan problem.

Vinnare: Asana – för team som använder en kombination av verktyg och behöver omfattande integrationsmöjligheter med tredjepartsprogram.

4. Prissättning

Funktion Asana Microsoft Planner Perfekt för Gratis plan Personligt: gratis Ej tillgängligt Individer eller team som just har börjat med projektledning Startpaket Startpaket: 13,49 $/månad Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/användare per månad Små till medelstora team som behöver grundläggande integration Affärsplan Avancerad: 30,49 $/månad Microsoft 365 Business Standard: 12,50 USD/användare per månad Team som behöver mer avancerade projektledningsfunktioner och samarbetsverktyg Affärsplan premium Företag: anpassad prissättning Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/användare per månad Företag som söker omfattande projektledningsprogramvara med avancerad säkerhet och support Appar Ej tillämpligt Microsoft 365-appar för företag: 8,25 $/månad Team som söker Microsoft-appintegrationer med ytterligare projektledningsfunktioner Enterprise-plan Anpassad prissättning Anpassad prissättning Stora organisationer eller organisationer med komplexa projektledningsbehov som kräver skräddarsydda lösningar

Microsoft Planner

Microsoft Planner är sannolikt det mest praktiska och kostnadseffektiva valet för team som redan är integrerade i Microsofts ekosystem. Det erbjuder enkel integration med Microsofts verktygssvit, vilket gör det till ett smidigt tillskott till arbetsflödet för dem som är starkt beroende av andra Microsoft-applikationer.

Asana

Asana är å andra sidan användbart för team som behöver ett fristående projektledningsverktyg med ett brett utbud av visualiseringar och anpassningsalternativ. Dess kostnadsfria nivå gör det tillgängligt för personlig användning eller små team, medan dess högre nivåer erbjuder omfattande funktioner som passar större, mer komplexa projekt.

Vinnare: Det finns ingen universell ”vinnare” här. Det rätta valet beror på teamets specifika omständigheter och krav.

Team bör ta hänsyn till faktorer som befintliga prenumerationer, vikten av visuella projektplaneringsverktyg och behovet av integration med andra applikationer när de fattar sitt beslut.

Asana vs. Microsoft Planner på Reddit

För att bättre förstå användarnas preferenser mellan Asana och Microsoft Planner undersökte vi vad användarna hade att säga på Reddit.

På Asana är en användare full av lovord:

Jag älskar hur det organiserar mina uppgifter, ger mig en känsla av att ha åstadkommit något när jag klarar av dem och låter mig kommunicera/delegera till mitt team på ett effektivt sätt. Jag känner att jag nu tänker i termer av uppgifter.

Jag älskar hur det organiserar mina uppgifter, ger mig en känsla av tillfredsställelse när jag klarar av dem och låter mig kommunicera/delegera till mitt team på ett effektivt sätt. Jag känner att jag tänker i termer av uppgifter nu.

Många användare föredrar Asana för dess förmåga att skapa att göra-listor och hjälpa team att enkelt delegera uppgifter. Om du utforskar alternativ till Asana bör du notera att användare uppskattar Asana för dess överlägsna organisationsverktyg och användarvänliga gränssnitt, men andra verktyg kan passa olika arbetsflödespreferenser eller funktionsbehov.

På Microsoft Planner uttryckte en Reddit-användare från subreddit r/projectmanagement det enkelt:

Jag har använt Planner i många projekt och det har varit mycket framgångsrikt för mig och de team jag har lett. Är det det bästa verktyget som finns? Nej, men det gör det jag behöver.

Jag har använt Planner i många projekt och det har varit mycket framgångsrikt för mig och de team jag har lett. Är det det bästa verktyget som finns? Nej, men det gör det jag behöver.

Denna användare ger Planner tummen upp för att det är enkelt och får jobbet gjort, särskilt om du redan använder andra Microsoft-verktyg. För dem som letar efter alternativ till Microsoft Planner framhåller denna synvinkel att även om Planner är effektivt, kan andra alternativ erbjuda andra eller ytterligare funktioner.

Vad är slutsatsen?

Reddit är tydligt: Microsoft Planner är det solida, pålitliga valet för dem som arbetar i Microsoft-miljön. Asana, å andra sidan, utmärker sig för sina superkrafter när det gäller att organisera uppgifter och för att hjälpa team att kommunicera bättre.

Om du letar efter något som passar in i din Microsoft-rutin är Planner värt att titta på. Men om du vill ha ett verktyg som gör uppgifter och teamarbete till en lek, kan Asana vara rätt val för dig. Det handlar egentligen om vad du vill att ditt projektledningsverktyg ska göra för dig och ditt team.

Upptäck ClickUp – det bästa alternativet till Microsoft Planner och Asana

Microsoft Planner och Asana har sina styrkor, men det finns ett annat alternativ som är värt att överväga: ClickUp. Det mångsidiga verktyget kombinerar projektledning, uppgiftshantering och samarbetsfunktioner på en och samma plattform.

Dessutom erbjuder det den kraftfulla AI-assistenten ClickUp Brain och flera mallar som underlättar projektledning för team av alla storlekar.

1. ClickUp projektledningsplattform

Förenkla genomförandet och leveransen av projekt med ClickUp Project Management.

ClickUps projektledningspaket är en allt-i-ett-plattform som hjälper team att arbeta smartare och spara tid genom att tillhandahålla sammankopplade arbetsflöden, realtidsdashboards och omfattande kunskapsstyrningsfunktioner.

Så här kan det hjälpa dig med projektledning:

För teamen närmare varandra genom att förenkla arbetsflödena, vilket möjliggör smidig samverkan och kommunikation.

Hjälper dig att hålla koll på alla projektdetaljer, framsteg och tidsplaner med dynamiska ClickUp-instrumentpaneler som erbjuder hög synlighet.

Öka effektiviteten genom att automatisera repetitiva uppgifter med ClickUp Automations och skapa detaljerade rapporter för att övervaka projektets hälsa.

Anpassa över 15 ClickUp-vyer efter olika teams och projekts behov, så att alla får rätt perspektiv för att kunna bidra effektivt.

Hjälper dig att prioritera uppgifter, kartlägga uppgiftsberoenden, spåra arbetsbelastning och kapacitet samt fördela resurser till det som är viktigt, i linje med företagets mål.

Underlättar snabbare leverans av projekt inom budget genom att samordna projektplanering och samarbete mellan team på en och samma plattform.

2. ClickUp Brain

Automatisera och optimera dina dagliga uppgifter med ClickUp Brain.

ClickUp hjälper dig inte bara att hantera uppgifter – det använder AI för att göra ditt arbete smartare. Med ClickUp Brain kan du automatisera repetitiva uppgifter, få insikter om dina arbetsvanor, generera automatiska sammanfattningar för uppdateringar om framsteg och till och med förutsäga projektets tidsplan.

Det är som att ha en personlig assistent som hela tiden lär sig hur ditt team kan bli mer effektivt.

Så här kan det hjälpa dig:

AI-projektledare: Automatiserar projektuppdateringar och standup-sammanfattningar och synkroniserar teamets arbete, vilket minskar den manuella arbetsbelastningen som krävs för att övervaka projekt.

AI Knowledge Manager: Hjälper team att spåra, dela och återkalla affärsinnehåll och sammanhang från sin arbetsyta, vilket bidrar till att optimera arbetsplatsen. Den kan svara på frågor relaterade till dina uppgifter, dokument och till och med teammedlemmar.

AI Writer for Work: Förbättrar kommunikationen inom team genom att tillhandahålla kontextuella och konversationsbaserade AI-funktioner som är tillgängliga i hela ClickUp. Använd det för att generera e-postsvar, marknadsföringsmaterial, dokumentation av produktkrav, kodsnuttar och mycket mer!

Starta AI var som helst: ClickUp Brain fungerar som en självbetjänings-AI-gateway för att söka efter svar och hålla teamet i ett oavbrutet flöde, tillgängligt från verktygsfältet var som helst i arbetsytan.

3. ClickUp-uppgifter

Ta din att göra-lista bortom checklistan för ökad produktivitet med ClickUp Tasks.

Med ClickUp Tasks får du mer än bara en plats att lista dina uppgifter. Du kan lämna detaljerad feedback i trådar, tilldela åtgärder via kommentarer och @mentions direkt i Tasks, ställa in prioriteringar och till och med spåra tiden som spenderas på varje uppgift.

Det är ett omfattande program för uppgiftshantering som täcker alla områden, från helheten till de minsta detaljerna.

Så här kan det hjälpa dig:

Underlättar samarbetet med ditt team kring olika uppgifter, med möjlighet till flera ansvariga och kommentartrådar för varje uppgift.

Tilldela kommentarer som åtgärdspunkter för att säkerställa att inget faller mellan stolarna.

Spara tid på diskussioner fram och tillbaka med delbara skärminspelningar via ClickUp Clips

Navigera snabbt till valfri uppgift eller deluppgift i ditt projekt och visualisera ditt arbete i flera vyer.

Anpassa din arbetsyta med dina namngivningskonventioner och definiera uppgiftstyper som är lämpliga för ditt team.

Skapa en uppgiftsdatabas genom att identifiera uppgifter för buggar, sprints, personer och mer med hjälp av objekttyper. Gruppera uppgifter efter kategori för att skapa en databas för olika uppgiftstyper.

Ställ in återkommande uppgifter för regelbundna påminnelser, till exempel veckomöten eller dagliga uppgifter.

4. ClickUp-mall för projektplanering

Ladda ner den här mallen Förenkla din projektplanering med ClickUps mall för projektplanering.

Börja inte från noll. Använd ClickUp Project Planner Template för att komma igång direkt med färdiga projektplaner som du kan anpassa efter dina behov.

Denna mall är idealisk för att koordinera produktlanseringar eller hantera teamaktiviteter och ger dig de verktyg du behöver för att förfina ditt arbetsflöde och uppnå dina mål på ett effektivt sätt.

Med mallen kan du:

Centralisera alla dina projektplaner för enhetlig åtkomst

Övervaka framstegen enkelt med intuitiva Kanban-tavlor

Samordna ditt team och dina resurser för att öka produktiviteten

Det är dags att fatta ett beslut. Du har Microsoft Planner, som passar perfekt om du är fast i Microsofts ekosystem. Sedan finns Asana, som är som att ha ett extra par händer som hjälper dig att organisera allt.

Om du letar efter ett verktyg som integreras väl med Microsoft-produkter och erbjuder enkla och effektiva verktyg för uppgiftshantering kan Microsoft Planner vara rätt val. Om du däremot behöver ett verktyg som stöder omfattande anpassning, integrationer från tredje part och omfattande mallar för strategisk planering kan Asana vara det bästa alternativet.

Men tänk dig följande: tänk om du kunde ha alla dessa funktioner på ett och samma ställe? Det är där ClickUp kommer in. Det är som en cool elbil som inte bara tar dig framåt utan också gör det med en seriös teknisk touch – tänk dig smart AI som tar över ratten vid repetitiva arbetsuppgifter, en instrumentpanel full av funktioner för alla tänkbara uppgifter och mallar som gör dig redo för projekt på nolltid.

Vill du se hur det fungerar för dig? Registrera dig för ClickUp idag!