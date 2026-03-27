Bots och mer därtill: En praktisk guide till hur man använder AI inom kundservice

Visste du att fyra av fem kunder i USA har bytt varumärke på grund av en dålig kundserviceupplevelse?

Kundservice handlar inte längre bara om att hantera kundförfrågningar och lösa problem. Den har utvecklats från att vara transaktionsbaserad till att bli en drivkraft för varumärkeslojalitet och kundnöjdhet.

Kundernas förväntningar är ofta svåra att uppfylla, och det finns en stor klyfta mellan den service som levereras och vad som förväntas. Hur överbryggar du denna klyfta?

AI finns överallt, och kundtjänst är inget undantag. Det är en affärsfunktion som passar utmärkt för AI-tillämpningar.

Från chattbottar som är tillgängliga dygnet runt till intuitiva instrumentpaneler som genererar insikter i realtid – låt oss undersöka hur AI kan användas inom kundservice och för att öka varumärkeslojaliteten.

Här är en kort video som förklarar hur man använder AI inom kundservice:

Förstå AI:s roll inom kundservice

Fakta från ClickUp: AI inom kundservice förväntas ta över 95 % av kundinteraktionerna senast 2025.

Med tanke på AI:s mångsidighet kan man vara optimistisk inför denna prognos. Här är en titt på hur AI-verktyg för kundservice hjälper företag:

1. Minska kundbortfallet

Fakta från ClickUp: Kundbortfall har kostat företag så mycket som 1,6 biljoner dollar i intäkter.

Artificiell intelligens bidrar till att behålla kunder genom processer som avsiktsigenkänning och påminnelser.

Först analyserar den kundkommunikationen i olika kanaler, chattloggar, e-postmeddelanden, sociala medier osv. för att förstå hur varumärket uppfattas.

Därefter sätter det igång strategier för retargeting och återengagemang för att hantera deras frustration, väcka intresse eller ge en knuff mot ett köp. En sådan dubbel strategi förbättrar kundengagemanget och minskar kundbortfallet.

2. Stöd till mänskliga handläggare

Du kan använda AI-verktyg som intelligenta virtuella assistenter för att stödja kundtjänstteam och förbättra handläggarnas effektivitet. En sådan kombination av AI-teknik och mänsklig empati motverkar kundernas motstånd mot att använda teknik i kundtjänsten samtidigt som den stärker de mänskliga handläggarna.

AI inom kundservice sköter allt det mekaniska arbetet, såsom att hämta fram information eller skapa mallsvar för att underlätta konversationer och besvara kundernas frågor. Detta frigör tid för kundservicemedarbetaren att fokusera på att ge en personlig touch och bygga meningsfulla relationer.

AI-drivna chattbottar har flerspråkiga funktioner. Deras snabba tillgång till tillförlitlig, trovärdig och konsekvent information gör det enklare för supportmedarbetare att leverera service snabbt och mer effektivt på kundens språk.

Fakta från ClickUp: AI-drivna konversationsassistenter ökar agenternas produktivitet med 14 %. Dessutom anser åtta av tio chefer att det också förebygger utbrändhet genom att minska arbetsbelastningen

Dessutom körs AI-algoritmer dygnet runt utan att det går ut över effektiviteten och noggrannheten.

3. Automatisera repetitiva uppgifter

En betydande del av kundtjänstarbetet består ofta av improduktivt arbete eller repetitiva uppgifter. Att hantera begäranden om återställning av lösenord, svara på vanliga frågor, spåra leveranser – listan kan göras lång.

Fakta från ClickUp: Automatisering av kundtjänsten kan spara agenterna hela 2+ timmar per dag!

AI-verktyg för automatisering kan öka effektiviteten och precisionen i dessa rutinmässiga uppgifter. De förbättrar kundupplevelsen genom att besvara kundförfrågningar direkt och korrekt. Samtidigt frigör de personalresurser som kan fokusera på värdefulla eller komplexa uppgifter som kräver kritiskt tänkande, expertis eller en mänsklig touch.

Dessutom hjälper artificiell intelligens företag att minska kostnaderna för kundservice genom skalbar automatisering, kortare väntetider, effektivare arbetsflöden och service dygnet runt.

4. Utbildning av kundtjänstteam

Utbildning och kompetensutveckling följer inte längre en standardiserad modell. Företag investerar nu i personlig coaching och individuell mentorskap för att ta itu med kundtjänstmedlemmarnas specifika styrkor och svagheter.

AI kan analysera stora mängder data från samtal, chattar och e-postmeddelanden för en omfattande SWOT-analys. Därefter rekommenderar den riktade utbildningsmoduler som passar agentens inlärningspreferenser

Det kan också mäta nyckeltal som anmälningsfrekvens, slutförandegrad, uppgifter osv. för att bedöma effektiviteten hos sådan utbildning och optimera strategierna därefter.

5. Anpassa kundupplevelsen

Dagens strategier för kundhantering kretsar alla kring personalisering. Företag kan öka sina intäkter med 40 % enbart genom personalisering!

Fakta från ClickUp: Varje dollar som spenderas på personalisering kan potentiellt ge 20 dollar eller mer i avkastning!

AI inom kundservice kan utnyttja relevant data från köphistorik, tidigare interaktioner, onlineaktivitet etc. för att skapa en 360-graders kundprofil. Därefter skapar den en personlig serviceupplevelse som matchar kundens problem, behov eller preferenser.

Sådan kontextuell information gör det möjligt för kundtjänstmedarbetaren att anpassa kundupplevelsen på ett sätt som går utöver att bara tilltala kunden med namn. En sådan personalisering höjer kundupplevelsen och stärker varumärkeslojaliteten.

6. Optimera kundinteraktioner

Kundtjänstkontakterna sker via olika kanaler – e-post, telefon, chatt, sociala medier och mycket mer. AI fungerar som en samlande kraft som kombinerar dessa för en smidig och enhetlig kundupplevelse över alla kanaler. Tänk på det som en telefonist som kopplar kunderna till rätt handläggare eller resurs för att hantera deras ärende. En sådan snabb lösning ökar kundnöjdheten.

Dessutom hjälper AI företag att proaktivt förutse kundernas behov. Baserat på datadrivna prognoser kan företag rekommendera produkter eller tjänster, uppmuntra impulsköp och undanröja invändningar mot köp.

Du kan göra detta proaktivt. Till exempel genom att föreslå ett tillbehör baserat på ett nyligen gjort köp. Eller så kan det vara reaktivt, som att dela en felsökningsguide under en supportkontakt

7. Skapa datadrivna insikter

AI-kundservice öppnar upp en skattkista av data och insikter.

AI-modeller tar in stora datamängder, såsom kundkonversationer, enkätsvar, diskussioner på sociala medier osv., för att identifiera trender och mönster. Denna insikt gör det möjligt för företag att fatta välgrundade beslut om hur kundtjänsten kan förbättras.

Återkommande problem för kunderna kan till och med belysa brister i den produkt eller tjänst som levereras! På samma sätt kan det lyfta fram ihållande problem som plågar dina strategier för marknadsföring, försäljning eller kundlojalitet.

Dessa insikter underlättar strategiskt beslutsfattande i hela organisationen för en bättre kundservice.

Införandet av ClickUp förbättrade inte bara våra processer, utan bidrog också till att forma avdelningen för kundframgång, vilket har gjort det möjligt för oss att växa från 2 000 till 8 000 kunder per år.

Införandet av ClickUp förbättrade inte bara våra processer, utan bidrog också till att forma avdelningen för kundframgång, vilket har gjort det möjligt för oss att växa från 2 000 till 8 000 kunder per år.

Hur man använder AI inom kundservice: Användningsområden och exempel

Tänk på följande användningsområden för AI, tillsammans med några exempel, som du kan lägga till i ditt kundserviceflöde (och kolla in den här videon för en kort översikt):

Omnikanal-kundservice

Exempel: Zendesk, Salesforce, etc.

Föreställ dig en kund som avslappnat bläddrar igenom en produktsida på din webbplats.

Chatboten dyker upp och frågar om de har några frågor om produkten. AI-assistenten hämtar svaret och löser frågan. Men spåret kallnar.

Några dagar senare ser kunden din annons på sociala medier. De kontaktar dig via Messenger, och du överraskar dem genom att komma ihåg den produkt de gillade, de leveransuppgifter de delade och annan relevant information. De lägger till produkten i sin varukorg, men det går inte att gå vidare till kassan. Du skickar en rabattkupong via e-post till kunden, och kunden fullföljer äntligen köpet!

Intressant nog hanterades ingen av ovanstående aktiviteter manuellt. Med AI kan du definiera en rytm och identifiera den rätta kombinationen av kanaler. AI-modellen spårar kundbeteende och interaktioner för att underlätta enhetlig support över dessa kontaktpunkter.

Innehållsskapande

Exempel: ClickUp Brain, ChatGPT, Gemini, etc.

Innehållsgenerering är en av de mest kända tillämpningarna av AI inom kundservice efter generativ AI.

Innehållsgenerering är en av de mest kända tillämpningarna av AI inom kundservice. Eftersom det kräver tid och resurser att skapa högkvalitativt innehåll vänder sig företag ofta till generativ AI för att producera innehåll i en snäv situation. Oavsett om det handlar om felsökning, instruktionsguider, vanliga frågor eller sammanfattningar från produktsidor kan verktyg för innehållsgenerering skapa ett brett utbud av innehåll.

Tänk dig att du ska lansera en ny produkt. Marknadsföringsverktyg med generativ AI kan hjälpa dig att skapa buzz kring den här stora lanseringen med hjälp av välskrivna e-postmeddelanden och inlägg på sociala medier.

Efter lanseringen översvämmas ditt kundserviceteam av kundförfrågningar. De kan skapa en kunskapsresurs med hjälp av AI för att besvara vanliga frågor och minska arbetsbelastningen. Mänskliga handläggare kan granska det genererade innehållet och säkerställa att det är korrekt, fullständigt och överensstämmer med dina varumärkesriktlinjer.

AI-chattbottar

Exempel: BlenderBot, Erica (Bank of America), Insomnobot, etc.

AI-drivna chattbottar förändrar kundtjänsten genom att göra den mer självständig och kundfokuserad. De kan hantera uppgifter som vanliga frågor, boka tid, hantera betalningar, dela orderuppdateringar, rekommendera produkter och tjänster och mycket mer.

En kund kan till exempel kontakta en banks chattbot för att fråga om sitt kontosaldo. Chattboten verifierar användarens identitet för att bekräfta att denne har behörighet att ta del av denna information. När detta är klart hämtar den informationen om kontosaldot och visar den. Dessutom kan den hjälpa användare med överföringar, att visa transaktionshistorik eller till och med eskalera ärenden till en mänsklig handläggare.

Chatbots utnyttjar tekniker som maskininlärning för att förbättras kontinuerligt. Maskininlärning gör det möjligt för dem att analysera tidigare interaktioner och kundfeedback för att förfina sina svar. Som ett resultat blir de bättre på att hantera komplexa interaktioner och föra naturliga konversationer.

Augmented messaging

Exempel: NICE inContact, Velaro, Kore, etc.

Augmented messaging innebär att man förser en mänsklig handläggare med en AI-assistent. Med denna kombination behöver kundtjänstmedarbetaren lägga ner minimalt med kognitiv ansträngning, särskilt i rutinmässiga och repetitiva ärenden.

Anta till exempel att någon kontaktar ditt företag med ett felsökningsproblem. AI-modellen samlar in information från chattfönstret i realtid och bearbetar den för att generera insikter och föreslå lösningar under samtalet.

När kunden förklarar problemet analyserar AI-motorn kundens kontouppgifter, hittar lämpliga artiklar i kunskapsbasen eller genererar en steg-för-steg-guide för felsökning. Kundtjänstmedarbetaren kan sedan använda denna information för att hjälpa kunden. Detta bibehåller den personliga kontakten samtidigt som man drar nytta av snabb service.

Ibland hanterar chatboten kundförfrågningar självständigt, men kan vända sig till mänskliga handläggare om ärendet är för komplicerat.

Sentimentanalys

Exempel: Dialpad, Repustate, etc.

Innan verktygen för sentimentanalys blev vanliga krävdes det att en kundtjänstmedarbetare tolkade tonfall och språk för att subjektivt sätta ord på kundens känslor.

AI-tekniken eliminerar dock allt gissande från analysen av kundernas känslor. Tänk dig att en kund kontaktar supportteamet via chatt. AI analyserar kundens ordval, meningsbyggnad, ordval och till och med emojis under interaktionen för att bedöma deras känslomässiga tillstånd.

Du inser att kunden är arg och använder en mer empatisk ton för att bekräfta deras frustration. På samma sätt kan AI-drivna verktyg för sentimentanalys även analysera röst, tonfall, tempo, tystnad etc. för att kategorisera känslorna.

Sådan proaktiv sentimentanalys kan användas inom kundtjänsten för att identifiera kunder som riskerar att lämna företaget. Programvarulösningar för kundframgång kan identifiera negativt sentiment och samordna strategiska insatser för att minska kundbortfallet.

Naturlig språkbehandling (NLP)

Exempel: ClickUp Brain, IBM Watson, MonkeyLearn, etc.

Använd naturligt språk när du automatiserar uppgifter med ClickUp Brain

Natural Language Processing (NLP) använder sig av Natural Language Understanding (NLU) och Natural Language Generation (NLG) för att skapa människoliknande interaktioner. Dessa ramverk har en nyanserad förståelse för mänskligt språk och arbetar med det på ett naturligt sätt. Som ett resultat kan du lämna menybaserade chattbottar bakom dig och föra äkta konversationer!

Om en upprörd kund till exempel skickar meddelandet ”Jag hittar inte min telefon! HJÄLP!!!” analyserar NLP texten, noterar stavfel och versaler och förstår avsikten bakom orden.

Systemet kommer att avgöra att kunden inte kan hitta sin telefon och notera hur brådskande meddelandet är. Därefter kommer det att försöka lugna kunden och guida dem genom hur de hittar sin enhet.

Denna förmåga gör att AI kan hantera ett bredare spektrum av kundförfrågningar, även om de är grammatiskt felaktiga eller dåligt formulerade. Den snabba lösningen kommer att förbättra kundupplevelsen och öka kundnöjdheten.

Prediktiv analys

Exempel: Altair Rapid Minder, SAP Predictive Analytics, etc.

Prediktiv analys är kanske den näst vanligaste tillämpningen av AI inom kundservice efter generativ AI. Den gör kundservicen proaktiv snarare än reaktiv, eftersom företagen förutser och tillgodoser kundernas behov.

Anta att du driver en e-handelsbutik. Du kan förutse en ökning i kundernas efterfrågan under Black Friday-rean, vissa säsonger och helgdagar genom att analysera historiska data i kombination med AI-baserad prediktiv analys. Denna kunskap gör det möjligt för dig att fylla på lagret, optimera butiken och skala upp servrarna så att verksamheten kan drivas utan avbrott.

Företag kan utnyttja prediktiv analys för att erbjuda en smidig kundupplevelse och samtidigt uppfylla förväntningarna. Detta minskar belastningen på supportteamet under perioder med hög belastning, vilket gör att de kan fokusera på mer värdeskapande uppgifter.

Rekommendationsmotorer

Exempel: Amazon, Netflix, LinkedIn, etc.

Fakta från ClickUp: Den globala marknaden för rekommendationsmotorer förväntas nå ett värde på 12 miljarder dollar år 2025.

En sådan trend var väntad med tanke på hur plattformar som Amazon, Netflix, Spotify, LinkedIn etc. har populariserat detta AI-verktyg.

AI-drivna rekommendationsmotorer analyserar stora mängder kundinformation, såsom tidigare köp, surfbeteende, kundens plats och tidigare interaktioner. Med hjälp av denna mängd data rekommenderar de relevanta produkter, tjänster och lösningar som uppfyller kundens behov.

Tänk dig till exempel att du driver en resebyrå – en kund som letar efter ett strandresepaket besöker din webbplats. En chattbot inleder en konversation med kunden och samlar in information om resplanen, budgeten, önskat resesätt, datum och mer.

Med hjälp av denna information sammanställer AI-rekommendationssystemet nu personliga paket för olika resmål, flyg och boendealternativ inom kundens budget och önskemål. En sådan strategi ökar sannolikheten för att affären går i hamn!

Resurser för självbetjäning

Exempel: ClickUp Brain, Userpilot, Freshdesk, Intercom, etc.

Prova ClickUp Brain Använd ClickUp Brain för att svara på vanliga frågor

Fakta från ClickUp: Nästan sju av tio kunder föredrar självbetjäning framför att prata med kundtjänstpersonal.

Företag bör tillgodose denna kunddrivna efterfrågan.

Att utnyttja AI för denna uppgift hjälper på flera sätt:

Som redan nämnts kan du till exempel använda ett generativt AI-verktyg för att skapa kunskapsdatabaser.

För det andra kan AI-drivna chattbottar hantera grundläggande kundfrågor och hänvisa kunderna till kunskapsbaserade artiklar som erbjuder den bästa lösningen.

Dessutom kan AI optimera och organisera kunskapsbasen genom att tagga artiklar, instruktionsguider, produktdokumentation etc. med lämpliga nyckelord och ämnen. Detta gör det enklare för kundtjänstmedarbetare att snabbt få tillgång till relevant information och navigera i biblioteken.

Detta minskar arbetsbördan för kundtjänstmedarbetarna och gör det möjligt för kunderna att hitta lösningar på egen hand och på ett smidigt sätt.

Intelligent vidarebefordran

Exempel: Genesys, Dialpad, Zoho Desk, etc.

Kundförfrågningar varierar i komplexitet, kanal och vilken avdelning de riktas till. Med så många rörliga delar kan det vara ganska komplicerat att vidarebefordra kundförfrågningar till rätt handläggare, beroende på deras kapacitet och tillgänglighet.

Intelligent vidarekoppling som drivs av artificiell intelligens och maskininlärning kan fungera som ett automatiseringsverktyg som gör det möjligt för företag att hantera inkommande kundförfrågningar. Kontaktcenter använder intelligent vidarekoppling för att analysera förfrågningens karaktär med hjälp av fördefinierade kriterier eller specifika nyckelord.

Tänk dig till exempel att du driver ett AI-drivet callcenter för en bank. En kund väljer alternativet för kontosaldouppgifter i det interaktiva röstsvarssystemet (IVR). Kunden får automatiskt ett sms med denna information. En annan kund vill undersöka olika alternativ för lån och bolån. Beroende på kundens profil och behov kopplas hen automatiskt vidare till en tillgänglig handläggare som är väl rustad att hantera denna förfrågan.

Prioritering av förfrågningar

Exempel: ClickUp Brain, Todoist, etc.

Sätt upp prioriteringar i ClickUp för att utforma en strategi för kundtjänsten

Vi har sett hur AI fungerar som en sorteringsmaskin när kundförfrågningar vidarebefordras till rätt kundtjänstmedarbetare. Utöver detta spelar AI en avgörande roll när det gäller att prioritera förfrågningar utifrån brådskande behov, potentiell påverkan och kundvärde.

Tänk dig till exempel att du har skapat och konfigurerat en AI-driven prioriteringsmatris för att analysera alla supportförfrågningar. Den tar hänsyn till hur allvarligt det rapporterade problemet är, vilken kundgrupp som direkt påverkas av det och den potentiella inverkan på verksamheten och intäkterna. Baserat på denna viktade prioritering kan kundsupportteamet prioritera kritiska problem som påverkar en större kundbas, vilket säkerställer att dessa hanteras först.

På samma sätt kan en AI-baserad prioriteringsmodell utnyttja mallar för kundresan för att identifiera leads som har större sannolikhet att konvertera till betalande kunder eller prospekt som matchar den ideala kundprofilen. Sådana välgrundade beslut gör det möjligt för kundtjänst- och supportteam att lösa problem strategiskt och förbättra kundupplevelsen utan att bli utbrända.

Datahantering

Exempel: ClickUp Brain, Astera, Azure Data Factory, etc.

Skapa datasammanfattningar för att hantera data effektivt

Kundservice innebär en stor mängd kunddata, såsom chattloggar, samtalsinspelningar, e-postkonversationer, omnämnanden på sociala medier och mycket mer. Att lagra, hantera och arbeta med så stora datamängder är praktiskt taget omöjligt med traditionella metoder. Lyckligtvis följer AI-lösningar en regelbaserad men flexibel organisationsprincip för att effektivisera denna affärsprocess.

Tänk dig att kundtjänstteamet inte kan erbjuda personlig service eftersom kunddata är utspridda över olika kanaler eller datasilor. De måste dessutom hantera en blandning av ostrukturerade och strukturerade data, med en del semistrukturerade data på köpet. AI-drivna kunddataplattformar (CDP) samlar automatiskt in, organiserar och kategoriserar dessa data. Därefter rensar de dem för att skapa unika kundprofiler och etablera personliga relationer.

Att ha tillförlitliga data samlade på ett centralt ställe gör det enklare för företag att identifiera trender, mönster, återkommande teman, förbättringsområden och vanliga problem. Använd dem därför klokt för att fatta datadrivna beslut som förbättrar kundservicen.

Automatisk transkribering av samtal

Exempel: ClickUp Brain, Fireflies, Otter, etc.

Skapa automatiska transkriptioner av samtal eller ljudklipp med ClickUp Brain

Traditionellt har företag förlitat sig på manuell transkription för att extrahera viktig information från kundsamtal. En sådan process var tidskrävande, resurskrävande och felbenägen. Idag omvandlar AI-driven samtalstranskription ljud till text i realtid. Detta gör det möjligt för handläggare att utvärdera telefonsamtal, identifiera nyckelord, analysera kundernas känslor och förstå deras problem. Dessa insikter hjälper dem att vidta mer relevanta åtgärder.

Förutom hjälp i realtid kan dessa transkriptioner fungera som analysmaterial, vilket gör det möjligt för kundtjänstmedarbetarna att reflektera över sin prestation. Företag kan skapa ett bibliotek med framgångsrika transkriptioner för att utbilda nya medarbetare i att hantera liknande situationer.

Guide till implementering av AI i kundtjänst

Nu när du vet hur du använder AI i kundtjänsten är det dags att gå vidare till det roligaste – att implementera AI-tekniken. Här är en enkel guide i sex steg som hjälper dig genom processen:

Steg 1: Definiera dina mål för kundtjänsten

Använd verktyg som ClickUp för effektiv målsättning

Börja med att sätta upp mål för din kundservice. Rådgör med dina serviceteam och be om feedback från nöjda kunder för att identifiera dina styrkor och svagheter. Här är några exempel som kan inspirera dig:

Minska väntetider och genomsnittlig handläggningstid

Förbättra andelen ärenden som löses vid första kontakten

Ge kunderna möjlighet att hitta lösningar genom självbetjäningsalternativ

Anpassa kundinteraktionerna

Öka agenternas produktivitet

Dessa mål hjälper dig att förbättra kundservicen eller åtgärda eventuella brister.

Steg 2: Utvärdera din befintliga infrastruktur för kundservice

Därefter måste företagsledare göra en översyn av sin befintliga kundtjänststruktur. Detta innefattar:

Digital mognad : Stöder din kundtjänstarkitektur integrationen av AI-teknik?

Teknikstack : Vilka olika system, applikationer, plattformar och : Vilka olika system, applikationer, plattformar och mjukvarulösningar, såsom CRM , kontaktcenter etc., används?

Kommunikationskanaler : Vilka kanaler (telefon, e-post, chatt, sociala medier osv.) använder du för att interagera med kunderna?

Dataramverk: Hur samlar du in, lagrar, hanterar och analyserar kunddata?

Att förstå dessa aspekter hjälper dig att välja de AI-verktyg som passar just ditt företag.

Verktyg som ClickUp Brain hjälper till med en rad olika kundservicefunktioner

Du har sett flera sätt att använda AI-verktyg för att skapa en utmärkt kundservice. Du kan sätta upp chattbottar, bygga verktyg för sentimentanalys, komplettera datalager, generera innehåll och mycket mer.

Använd dina mål för att identifiera rätt AI-verktyg för uppgiften. Prioritera samtidigt lösningar med störst potential att göra skillnad. Börja med 1–2 kärnapplikationer och utöka sedan användningen av AI inom kundtjänsten.

Steg 4: Följ en gedigen policy för datahantering

Eftersom AI är starkt beroende av data måste du införa en robust policy för datahantering i din organisation. Du måste implementera protokoll för:

Datainsamling : Definiera källor och standarder för datainsamling

Datalagring : Standardisera formatet för datalagring

Datatillgång : Upprätta åtkomstkontroller och behörigheter

Datasäkerhet: Följ riktlinjerna för datasäkerhet

Ovanstående strategier säkerställer datakvaliteten samtidigt som du kan betjäna kunderna med självförtroende.

Steg 5: Utbilda och introducera dina kundtjänstteam

Genom att utbilda och introducera dina kundtjänstmedarbetare kan du undanröja eventuella farhågor, tveksamheter och motstånd som kan uppstå när du implementerar AI i kundtjänsten. Informera dem om hur AI-verktyg kommer att förbättra deras arbetsflöden så att de blir mer öppna för idén.

Förutom utbildning och introduktion kan du dela resurser som mallar för kundtjänsthantering för att visa lösningens nytta. Sådana praktiska demonstrationer främjar införandet och fungerar som en utgångspunkt för kundtjänstteam.

Steg 6: Övervaka och optimera

Med ClickUp-dashboards kan du mäta prestanda mot uppsatta mål

Även om artificiell intelligens och maskininlärning förbättras kontinuerligt måste du övervaka deras prestanda löpande. Spåra nyckeltal som agenternas produktivitet eller lösningsgraden, analysera kundfeedback och genomför SWOT-analyser för att finjustera din AI-implementering.

ClickUp Brain: En samlad resurs för alla dina AI-behov

ClickUp Brain är världens första neurala nätverk som kopplar samman uppgifter, dokument, projekt och människor med AI. Denna kraftfulla AI-lösning förbättrar samordningen inom kundserviceteamet, ökar produktiviteten med 30 % och minskar kostnaderna med 75 %.

Vi delar in ClickUp Brains användningsområden i tre huvudmoduler: AI Knowledge Manager, AI Project Manager och AI Writer for Work.

Här är en översikt över hur dessa fungerar inom kundservice:

AI Knowledge Manager

Använd ClickUp Brain för att:

Använd ClickUp Brain för att:

Kategorisera, organisera och uppdatera kunskapsbaser , vilket gör det enklare för kunderna att hitta lösningar på egen hand. Detta tillgodoser deras behov av självbetjäning samtidigt som det minskar väntetiderna och arbetsbelastningen för kundtjänstmedarbetarna

Att rekommendera relevanta artiklar i kunskapsbasen eller andra resurser till handläggare under en chatt eller ett samtal. Sådan hjälp i realtid underlättar en snabb och korrekt lösning på kundförfrågningar

Analysera kundinteraktioner för att skapa utkast till instruktionsguider, felsökningsmaterial och vanliga frågor. Detta kommer att ge mervärde till din befintliga kunskapsbas

AI-projektledare

ClickUp Brain hjälper företag att följa statusen på sina kundtjänstärenden

När du hanterar projekt hjälper ClickUp Brain till med:

Effektivisera arbetsflöden genom att prioritera kundförfrågningar utifrån betydelse och brådskandehet, så att kundtjänstmedarbetarna hanterar kritiska ärenden först

Automatisera rutinmässiga och repetitiva uppgifter, såsom att schemalägga uppföljningar via e-post, spåra handläggningstider för ärenden, besvara vanliga frågor osv.

Koppla ihop handläggare med relevanta teammedlemmar utifrån typen av kundförfrågan och skapa förutsättningar för gemensam problemlösning

Spåra kundtjänstärenden och uppdatera deras status i realtid

AI Writer for Work

ClickUp Brain är mer än bara generativ AI. Du kan:

Anpassa chattmeddelanden och e-postsvar med hjälp av kunddata för att öka engagemanget

Svara på grundläggande supportfrågor och felsök vanliga problem samtidigt som du erbjuder support dygnet runt

Identifiera kunskaps- eller innehållsluckor och ta fram idéer för att uppdatera och utbilda kunderna

Översätt frågor och/eller svar till andra språk för att tillgodose kundernas behov i olika geografiska områden

ClickUp Brain ingår i ClickUp-paketet. Det innebär att du kan zooma ut från dessa AI-drivna funktioner för att utnyttja ClickUp för kundservice i stort.

Använd ClickUp för att:

Skapa automatiserade arbetsflöden för att hantera kundförfrågningar

Vidarebefordra kundtjänstärenden automatiskt till rätt handläggare

Prioritera förfrågningar som har stor betydelse och är brådskande

Gruppera vanliga kundförfrågningar med hjälp av taggar

Listan ovan är bara toppen av isberget. ClickUp och ClickUp Brain kan vitalisera din kundservice på flera sätt.

Förbättra din kundservice med ClickUp-mallar

ClickUp erbjuder ett omfattande bibliotek med mallar för olika kundtjänstuppgifter, såsom:

1. Mall för beskrivning av kundproblem i ClickUp

ClickUps mall för kundproblemformulering effektiviserar insamlingen och förståelsen av kundernas krav och utmaningar. Sådana insikter gör det enklare att brainstorma lösningar och förbättra produkterna för att kunna erbjuda en bättre kundservice.

Denna dokumentmall hjälper dig att dokumentera kundproblem, kategorisera och visualisera dem efter typ samt skapa ett projekt för varje problem så att lösningar kan diskuteras.

2. Mall för ClickUp-plan för kundframgång

Denna mall för kundframgångsplan från ClickUp hjälper till att definiera kundframgång med hjälp av mätbara nyckeltal. Med detta mål i sikte kan företag organisera kundaktiviteter som onboarding, följa upp framsteg och upprätthålla ansvarstagande samtidigt som de levererar enastående kundservice.

3. ClickUp-mall för kundsupport

ClickUps mall för kundsupport ger kundsupportteam möjlighet att hantera förfrågningar effektivt. Den hjälper till att organisera och prioritera ärenden, tilldela uppgifter och övervaka kundnöjdheten för att leverera support av högsta kvalitet. Den innehåller en översikt över uppgifter som snart blir försenade för att underlätta prioriteringen.

4. Mall för kundtjänstförfrågan i ClickUp

Med ClickUps mall för serviceförfrågningar kan företag hantera kundtjänstärenden och tekniska problem på ett strategiskt sätt. Standardiseringen av serviceförfrågningar eliminerar risken för förvirring eller missförstånd samtidigt som den säkerställer snabb och korrekt lösning.

Mallen hjälper dig att:

Effektivisera arbetsflödet för mottagning av kundtjänstförfrågningar

Prioritera förfrågningar utifrån brådskandehet och påverkan

Samarbeta enkelt med kollegor för att lösa problem snabbt

5. ClickUp-mall för eskalering inom kundservice

Denna mall för eskalering av kundtjänst från ClickUp kompletterar kundsupporten. Kunder som är missnöjda med den servicenivå de får kan eskalera ärendet på ett organiserat sätt, medan företagen kan flagga dessa och hantera dem med prioritet.

Och mer! Du kan till och med använda ClickUp Brain för att skapa egna mallar om dessa inte räcker till.

Är du redo att ta det till nästa nivå?

Artificiell intelligens och kundservice är ett perfekt par.

Att integrera AI-teknik i kundtjänsten förbättrar kundlojaliteten, underlättar arbetet för kundtjänstmedarbetarna, höjer personalens arbetsmoral och produktivitet, ger personlig support och genererar datadrivna insikter.

Du kan implementera AI i kundtjänsten på flera sätt – från chattbottar till verktyg för sentimentanalys. Vi har sammanställt en enkel guide i sex steg som hjälper dig att införa AI i kundtjänsten.

Nu vet du hur du använder AI i kundtjänsten och hur du väljer ditt AI-verktyg. Du kan välja en dedikerad AI-lösning för olika funktioner eller helt enkelt använda ClickUp så att ClickUp Brain kan integrera AI i hela din verksamhet. Det senare är det klokare valet, eftersom det ger dig flexibilitet och skalbarhet.

