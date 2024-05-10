INFJ vs. INTP: Förstå personligheterna och deras kompatibilitet på arbetsplatsen

Vår inställning till livet och arbetet är ofta en funktion av vår individuella personlighet och dess interaktion med andra personligheter.

Myers-Briggs Personality Type Indicator, utvecklad av Isabel Myers och Katherine Briggs, baseras på Jungs personlighetsteori. Det är ett av de mest populära personlighetsmodellerna och delar in människor i 16 personlighetstyper baserat på var de hamnar på fyra skalor:

Extraversion (E) – Introversion (I)

Sensing (S) – Intuition (N)

Tänkande (T) – Kännande (F)

Bedömande (J) – Uppfattande (P)

INFJ och INTP är två av de 16 MBTI-personligheterna (Myers Briggs Type Indicator) med introvert intuition som dominerande egenskap. Trots denna gemensamma nämnare har de fler skillnader än likheter.

Deras olikheter kompletterar dock varandra väl. Det är därför de ibland kallas MBTI-personlighetstypernas ”gyllene par”. Genom att täcka upp för varandras svagheter fungerar detta par bra tillsammans både i sociala situationer och på jobbet.

Oavsett om du vill förstå dig själv bättre eller lära dig att arbeta bra med dessa personligheter, är det bra att känna till skillnaden mellan INFJ och INTP.

Läs vidare för att lära dig mer om personlighetstyperna INFJ och INTP, deras utmärkande egenskaper samt likheter och skillnader. Låt oss komma igång.

INFJ vs. INTP – en översikt över personlighetstyperna

Innan vi går in på detaljerna om personlighetstyperna INFJ och INTP, här är en snabb översikt över deras skillnader.

Skillnader Likheter INFJ INTP Stark intuition Drivna av intuition och känslor Fatta beslut baserat på ett logiskt sätt att tänka Empatisk och känslig Distanserad och reserverad Introversion Välorganiserad och strukturerad Flexibel och anpassningsbar Reserverad natur Vittighet och intellekt

Vad är en INFJ-personlighetstyp?

INFJ står för introvert, intuitiv, känslomässig och bedömande. Det är en av de 16 MBTI-personlighetstyperna (Myers–Briggs Type Indicator) – den mest sällsynta.

Enligt klassificeringen kallas personer med INFJ-personlighet ofta för ”förespråkare” eller ”idealister”. De styrs av sina inre värderingar och principer och är perfektionister som vill skapa harmoni och göra en skillnad i världen.

INFJ-personligheten delas vidare in i två typer – INFJ-A och INFJ-T. Den förstnämnda kallas ”assertiva förespråkare” och är självsäkra och avslappnade. Den senare, som kallas ”turbulenta förespråkare”, är mindre självsäkra och mer benägna att bli emotionella och stressade.

Några kända personer med INFJ-personlighet är Nelson Mandela, Martin Luther King, Moder Teresa och Marie Kondo.

Ser du den röda tråden?

De har eller hade alla ett starkt värdesystem och en stark önskan att lämna avtryck i världen. Det är INFJ-personer i ett nötskal.

Låt oss nu titta på de viktigaste egenskaperna, styrkorna och svagheterna hos INFJ-personlighetstypen.

Viktiga egenskaper hos en INFJ

Här är de viktigaste egenskaperna hos INFJ-personlighetstypen enligt MBTI: Idealistiska : De är inte idealister i teoretisk mening, men är fast beslutna att omsätta sina idéer i handling. De drömmer inte bara om att förändra världen, utan går vidare och förändrar den.

Medkännande : Deras starka intuition och emotionella djup gör dem medkännande och vänliga. Dessa individer bryr sig om andra människors känslor och är hänsynsfulla och empatiska.

Samvetsgrann : INFJ-personer är mycket principfasta individer som tror på etik och altruism. De försöker leva ett liv som styrs av starka inre värderingar och moraliska principer.

Privat: INFJ-personer tenderar att vara privata människor som gillar att hålla sitt privatliv för sig själva. De är introverta och kan ibland stänga ute även sina nära vänner. Till skillnad från INTP-personer är de dock inte distanserade eller reserverade.

INFJ:s styrkor och svagheter

Liksom andra personlighetstyper har även personer med INFJ-personlighet både bra och dåliga egenskaper. Låt oss kort diskutera båda.

Styrkor Svagheter Ha ett starkt värdesystem Kan ha höga, ofta orealistiska, förväntningar Förstå emotionella signaler hos sig själv och andra Är mycket känsliga Är idealistiska och vill göra världen till en bättre plats Ibland svåra att känna och förstå Är kreativa och har rika inre världar Tenderar att vara envisa Värdesätter relationer och är empatiska mot andra människors känslor Gillar inte konfrontationer Är hängivna sina mål och uppnår dem trots utmaningar Kan tänka både emotionellt och logiskt

INFJ på jobbet

Hittills har vi diskuterat hur INFJ-personer är som individer. Nu ska vi titta på hur de är på jobbet och hur bra de samarbetar med andra.

INFJ i ledarskap

INFJ-personer har en stark vision och ett starkt syfte, vilket gör dem till ledare som kan inspirera och motivera andra. INFJ-personer är som ledare empatiska mot andras behov och intuitiva , så deras ledarstil är mer samarbetsinriktad än auktoritär.

Den andra sidan av detta är att de som introverta chefer kan misslyckas med att utöva auktoritet, även när det behövs. Detta kan naturligtvis göra dem mindre effektiva när de behöver få ordning på sitt team.

INFJ som anställda

Om deras arbete och arbetsmiljö stämmer överens med deras personliga värderingar kan INFJ-personer bli mycket framgångsrika. De drivs av en stark målmedvetenhet och är hängivna att uppnå sina mål, både personliga och professionella.

De kan också vara perfektionister ibland och är i allmänhet hårt arbetande, med god arbetsmoral och en produktiv inställning.

INFJ-karriärvägar

INFJ-personer bör välja karriärvägar där arbetet stämmer överens med deras värderingar och där de kan göra skillnad.

Några bra områden för INFJ-personer är utbildning, hälso- och sjukvård, rådgivning och socialt arbete. De presterar också bra i roller där deras kreativitet och fantasi uppskattas.

INFJ-personer är också bra på problemlösning och resonemang och passar perfekt för roller där deras intellekt kommer till nytta. Karriärer inom vetenskap och teknik är därför också möjliga alternativ för dem.

Rekommenderad läsning: Om du har en INFJ-personlighetstyp eller känner någon som har det, kommer dessa INFJ-böcker att vara till hjälp för dig.

Vad är en INTP-personlighetstyp?

INTP står för introvert, intuitiv, tänkande och uppfattande och är en av de 16 MBTI-personligheterna. INTP-personer kallas också för ”logikerna” och är logiska tänkare som är tystlåtna och analytiska.

Precis som INFJ-personer har de också en rik inre värld. Till skillnad från INFJ-personer föredrar de dock att hålla sig för sig själva istället för att knyta sociala kontakter. De gillar att förlora sig i sina tankar hellre än att vara ute i världen.

Viktiga egenskaper hos en INTP

Här är några av INTP-personlighetens egenskaper: Analytisk : INTP-personer tenderar att analysera allt utifrån fakta och data. De gillar att lösa problem, resonera sig fram till lösningar och göra det som är logiskt.

Reserverade : De är introverta och tycker om att tillbringa tid ensamma med sin fantasi. De uppskattar den lugna ensamheten så mycket att de ofta uppfattas som distanserade och reserverade.

Nyfiken : INTP-personer är öppensinnade och nyfikna människor som förlitar sig på logik och håller sina alternativ öppna. De är intresserade av att hitta svar och utforska nya horisonter. De älskar att lära sig nya saker och går passionerat från en idé till en annan i sin strävan efter kunskap.

Innovativa : INTP-personer gillar inte att begränsas av regler och strukturer och tycker om att tänka utanför boxen. De har en enorm förmåga till originellt tänkande tack vare sin rika fantasi, som gör att de kan komma med nya och innovativa idéer.

Mål: Till skillnad från INFJ-personer fattar INTP-personer inte beslut baserat på känslor. De analyserar information utan fördomar, letar efter en logisk förklaring till allt och fattar objektiva beslut.

INTP:s styrkor och svagheter

I det här avsnittet ska vi få en bättre förståelse för styrkorna och svagheterna hos personer med INTP-personlighetstypen. Nu kör vi.

Styrkor Svagheter Har utmärkta resonemangs- och analytiska färdigheter Kan uppfattas som okänslig eller distanserad Är kreativa tänkare Har svårt att uttrycka sina egna känslor Är nyfikna och öppensinnade Tenderar att överanalysera och bli orolig Är passionerade när det gäller sina intressen Kan koppla bort sig från omvärlden och förlora sig i sina tankar Kan lita på att vara objektiv och rättvis

INTP-personer på jobbet

I det här avsnittet förklarar vi hur INTP-personer är på jobbet och vilka karriärvägar som passar dem bäst. Låt oss börja.

INTP-personer i ledande befattningar

Som ledare inger INTP-personer respekt och inspirerar andra med sin intelligens och sina innovativa idéer. De uppmuntrar självständighet inom sina team och tror inte på att hålla andra i handen.

De är duktiga på att fatta beslut och dela med sig av stora idéer, men ignorerar ofta detaljerna och överlåter det till sitt team. Därför behöver de ett intellektuellt, självdrivet team som kan genomföra deras idéer.

INTP-personer som anställda

INTP-personer trivs i roller där de kan använda sin kreativitet och problemlösningsförmåga. Eftersom de har ett behov av att lösa problem och förstå begrepp, är de extremt duktiga inom vetenskapsrelaterade områden.

Deras karriärvägar är dock inte begränsade till tekniska områden. De kommer att prestera bra i alla jobb som låter dem lösa problem och förbättra processer.

De gillar inte att begränsas av regler och föredrar en flexibel arbetsmiljö som främjar deras kreativitet och nyfikenhet.

INTP-karriärvägar

INTP-personer presterar bra inom tekniska områden och kan vara matematiker, analytiker, forskare, vetenskapsmän etc.

De är också bra på roller som kräver en blandning av teknisk kunskap och kreativitet, såsom grafiska formgivare eller arkitekter. Datavetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och samhällsvetenskap är också områden där INTP-personer tenderar att trivas.

För att lära dig mer om denna personlighetstyp, läs INTP-böcker som utförligt förklarar deras egenskaper, motivation, beteenden och mer.

Viktiga skillnader och likheter mellan INFJ och INTP

Både INFJ- och INTP-personligheter är introverta med stark intuition, men de har också flera olikheter. I det här avsnittet går vi igenom både likheterna och skillnaderna mellan INFJ- och INTP-personligheter.

Viktiga skillnader: INTP vs. INFJ

Här är några viktiga skillnader mellan INTP- och INFJ-personlighetstyperna.

Problemlösning och beslutsfattande

En viktig skillnad mellan INFJ och INTP är hur de hanterar problem och fattar beslut. Deras beslutsfattandestilar skiljer sig åt på grund av deras kognitiva funktioner.

INFJ-personer är bedömande typer som förlitar sig på intuition och sin förståelse för människor för att bedöma situationer, medan INTP-personer har en mer analytisk och logisk approach till problemlösning.

Trots sin intuitiva natur föredrar INFJ-personer en mer strukturerad approach där de tittar på alla aspekter innan de fattar ett beslut. INTP-personer är mer flexibla och anpassningsbara och gillar att utforska alla alternativ som dyker upp.

Sociala interaktioner

INFJ-personer är hänsynsfulla mot andras känslor och bryr sig om att upprätthålla harmoniska relationer. Även om de gärna håller sina tankar för sig själva kan de öppna sig för personer som de står nära.

INTP-personer bryr sig däremot inte om vad andra tycker om dem och föredrar att vara ensamma framför att umgås med andra. Eftersom de är reserverade och ofta frispråkiga kan de ibland verka okänsliga.

Informationsbearbetning

En annan skillnad mellan INFJ och INTP är hur de bearbetar information.

INFJ-personer är mer organiserade och gillar att granska all tillgänglig information för att få insikt. De avslutar en tankegång helt innan de går vidare till nästa. De är djupa tänkare.

INTP-personer är raka motsatsen i detta avseende. De gillar att hoppa från en idé till en annan. De har inget emot att ha många idéer och insikter samtidigt och följa strömmen.

Viktiga likheter: INTP vs. INFJ

De två viktigaste likheterna mellan INFJ och INTP är att de båda är introverta med stark intuition och rika inre världar. Båda gillar att tillbringa tid ensamma i tyst reflektion och behöver det för att ladda sina sociala batterier.

En annan likhet mellan INTP- och INFJ-personligheterna är att de är kvicka och intellektuella med en kreativ sida.

Samarbetsstrategier för INFJ och INTP

I det här avsnittet ger vi några tips på hur personer med INFJ- och INTP-personligheter kan samarbeta effektivt.

1. Förstå varandras arbetsstilar

