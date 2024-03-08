14 INFJ-böcker från litteraturvärlden

INFJ-personer (den mest sällsynta personlighetstypen enligt Myers Briggs Type Indicator eller MBTI) kallas för en vandrande paradox – och det med goda skäl. De visar empati samtidigt som de behåller sin idealism; de är passionerade förespråkare som ofta är reserverade och uttryckslösa; de är analytiska drömmare och introverta som trivs i sociala sammanhang.

INFJ-personer är rigida i sina tankar och övertygelser, men de kan också ändra sig med rätt katalysator. För dem är det läsning.

Den naturliga dragningen till litteratur gör INFJ-personer till ivriga läsare. Läsning är både en tillflykt och en inspiration. Följ med oss när vi delar en lista med 14 böcker som är INFJ-favoriter!

Förstå INFJ-personligheter genom litteratur

Personligheten spelar en avgörande roll för att forma ens läsvanor. INFJ-personer uppvisar två starka tendenser i sina läsvanor.

INFJ-personer älskar att läsa böcker som utforskar djupa känslor, komplexa relationer och mänsklig psykologi. Detta beror på deras sensoriska bearbetningskänslighet (SPS), som ger dem en ökad medvetenhet om nyanser i sin omgivning. Deras reflekterande natur längtar efter böcker som skildrar komplexa karaktärer och deras inre värld.

Som empatiska människor lever de indirekt genom böcker där introversion inte är något hinder – inte för att de vill lämna denna personlighetsdrag. De är bara nyfikna varelser som vill leva flera liv, känna flera känslor och uppleva flera mänskliga erfarenheter samtidigt som de bekvämt njuter av att läsa ensamma.

De har en stark förkärlek för berättelser om idealistisk moral, rättvisa och självförbättring. Som sådana är de öppna för utopiska visioner, filosofiska frågor och positiva förändringar. Deras medkänsla gör att de dras till böcker om hopp, motståndskraft och social rättvisa.

För INFJ-personligheten är böcker som garderoben i Narnia – en port till en annan värld. Böcker är där de utforskar komplexiteten i mänskligheten och mänskliga relationer, reflekterar över sina värderingar och söker inspiration för att växa som individer.

14 populära litterära rekommendationer för INFJ-personligheter

Nu när vi har pratat om hur mycket INFJ-personer älskar att läsa är det logiskt att diskutera några av deras bästa litterära rekommendationer. Låt oss börja!

1. Man’s Search for Meaning av Viktor E. Frankl

via Goodreads

Om boken

Författare: Viktor E. Frankl

Utgivningsår: 1959

Beräknad lästid: 3 timmar

Perfekt för: Personer som söker personlig utveckling genom introspektion

Antal sidor: 165 sidor

Betyg: 4,7/5 (Amazon) 4,37/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

Viktor E. Frankls Man’s Search For Meaning är ett djupsinnigt och inflytelserikt litterärt verk. Det presenterar författarens egna överlevnadsberättelse från Förintelsen blandat med hans expertis och insikter som psykiater och existentiell filosof.

Den första delen av boken berättar om hans upplevelser i nazisternas koncentrationsläger. Den beskriver i levande detalj de brutala levnadsförhållandena, döden och förlusten av nära och kära samt det ständiga hotet mot livet. Han delar med sig av sina iakttagelser om dem som fortfarande fann mening och syfte i sådana svårigheter och fortsatte att hoppas på en bättre morgondag – ett bevis på mänsklighetens motståndskraft.

I den andra delen presenterar Frankl logoterapi – en psykoterapeutisk metod som kretsar kring strävan efter mening i livet. Han talar om hur individers inställning till att hitta syfte och mening i livet hjälper dem att hantera svåra förhållanden och lidande.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi Man’s Search for Meaning för INFJ-personlighetstypen?

Den utforskar teman som existentialism och sökandet efter mening eller syfte i livet. Den kommer att tilltala INFJ-personers introspektiva natur, och de kan verkligen uppskatta bokens filosofiska aspekter.

Bokens betoning på valfrihet och personligt ansvar stämmer överens med INFJ-personers benägenhet att söka personlig utveckling och tillväxt genom introspektion. Boken fungerar som en guide för INFJ-personer på vägen mot självupptäckt.

Bokens ämne kommer att väcka empati och bidra till att främja andlig utforskning eller kreativt uttryck.

2. A Wrinkle in Time (från Time Quintet) av Madeleine L’Engle

via Amazon

Om boken

Författare: Madeleine L’Engle

Utgivningsår: 1962

Beräknad lästid: 3 timmar

Perfekt för: Personer med kreativa och fantasifulla sinnen

Antal sidor: 218

Betyg: 4,4/5 (Amazon) 3,98/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

Om du tycker att tunga ämnen gör dig ledsen (och vi klandrar dig inte för din naturliga empati), kan du överväga att dyka in i en hälsosam science fiction-roman.

A Wrinkle in Time av Madeleine L’Engle följer historien om en ung flicka, Meg Murry. Meg, hennes bror och en vän ger sig ut på en extraordinär resa för att rädda hennes far, som försvann medan han arbetade med ett hemligt regeringsprojekt. Trion får hjälp av tre mystiska himmelska varelser som hjälper dem att resa genom tid och rum för att bekämpa ”IT”, en ond kraft som ligger bakom bortförandet.

Boken kombinerar science fiction, fantasy och filosofi för att utforska teman som individualitet, kärlek och kampen mellan gott och ont.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi A Wrinkle in Time för INFJ-personlighetstypen?

Den fantasifulla berättelsen med en fängslande handling som involverar vetenskap, fantasi, andra dimensioner etc. kommer att stimulera INFJ:s kreativa och fantasifulla sinnen i alla åldrar.

Den följer en klassisk hjältes resa där huvudpersonen genomgår personliga förändringar och empowerment samtidigt som han eller hon övervinner motgångar, vilket stämmer överens med INFJ:s intressen.

Den hyllar individualitet genom att uppmuntra läsarna att bryta sig loss från konformismens bojor. INFJ-personer kommer att uppskatta detta budskap om att omfamna sin äkthet och individualitet.

INFJ-personer värdesätter djupa vänskaps- och familjerelationer, vilket skildras vackert i berättelsen.

3. The INFJ Personality Guide av Bo Miller

via Goodreads

Om boken

Författare: Bo Miller

Utgivningsår: 2017

Beräknad lästid: 1 timme

Perfekt för: INFJ-personer som vill ha praktiska råd för att nå sina mål

Antal sidor: 110

Betyg: 4,2/5 (Amazon) 4,5/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

Vem skulle kunna vara en bättre mentor för INFJ-personer än en INFJ-person själv? Bo Miller är certifierad Myers-Briggs-utövare, vilket är grädden på moset!

Millers The INFJ Personality Guide erkänner sällsyntheten hos denna personlighetstyp och fördjupar sig i utmaningarna, styrkorna och de transformativa resorna hos sådana individer. Miller utgår från personliga erfarenheter för att tala om känslan av att vara utanför eller missförstådd i en kultur som domineras av andra personligheter. Han delar sin historia om självupptäckt och förklarar hur identifieringen av sig själv som INFJ-personlighetstyp gav klarhet, bekräftelse och en känsla av uppvaknande i hans liv.

Boken är indelad i tre delar. Den första delen förklarar de fyra preferenserna hos INFJ-personligheten (introvert, intuitiv, känslomässig, bedömande). Den andra delen ger insikter i det tankesätt som driver INFJ (kallat ”funktion” i MBTI-terminologi). Den tredje delen är en praktisk guide för andra INFJ-personer som hjälper dem att utforska och njuta mer av livet.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi The INFJ Personality Guide för INFJ-personlighetstypen?

Författaren, som själv är INFJ, delar med sig av sina personliga erfarenheter och insikter för att utforska och bekräfta INFJ-personers unika utmaningar och styrkor. Läsarna kommer att finna boken mycket relaterbar.

De tre delarna täcker allt man behöver veta om INFJ-personligheten, vilket gör den till en komplett resurs för INFJ-personer på en resa mot självupptäckt.

Bo kallar del III för ”Saker jag önskar att någon hade berättat för mig när jag var yngre”, vilket gör den till en utmärkt och realistisk guide för INFJ-personer.

Boken delar med sig av praktiska råd ur INFJ-perspektivet för att hjälpa individer att nå sina mål och njuta av livet.

4. Den gudomliga komedin av Dante Alighieri

via Amazon

Om boken

Författare: Dante Alighieri

Utgivningsår: 1320

Beräknad lästid: 6,5 timmar

Perfekt för: Personer som gillar att läsa moraliska och politiska kommentarer om sociala frågor.

Antal sidor: 798

Betyg: 4,7/5 (Amazon) 4,08/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

I Den gudomliga komedin tar Dante Alighieri allegoriskt med läsarna genom helvetet, skärselden och paradiset i det kristna livet efter döden. Den gudomliga komedin skrevs i början av 1300-talet och är indelad i tre sånger – Inferno, Purgatorio och Paradiso. Den följer den episka pilgrimsfärden för huvudpersonen, som har samma namn som författaren. Dante guidas av den romerske poeten Vergilius och senare av Beatrice, hans idealiserade kärlek.

I Inferno bevittnar Dante de nio cirklarna i helvetet, som var och en representerar olika synder med motsvarande straff. Purgatorio skildrar reningen av själarna som stiger uppför skärselden. Slutligen utforskar Paradiso himmelriket under Beatrice ledning.

I Den gudomliga komedin möter Dante historiska och mytologiska figurer som för djupa, insiktsfulla samtal om teologi, moral och filosofi. Förutom att uttrycka Dantes reflektioner om synd, försoning och den gudomliga ordningen är mästerverket också en social och politisk kommentar till den mänskliga naturen.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi Den gudomliga komedin för INFJ-personlighetstypen?

Den djupa, intellektuella visdomen kring teman som filosofi och existentialism tillgodoser deras behov av djup kontemplation och intellektuell utforskning.

Användningen av symboler, metaforer och allegorier resonerar med deras naturliga intresse, vilket möjliggör en rik och nyanserad tolkning av texten.

INFJ-personer söker djupa och meningsfulla relationer, vilket illustreras genom den idealiserade kärleken mellan Dante och Beatrice.

De moraliska och politiska kommentarerna som finns inbäddade i den rika litteraturen resonerar med INFJ:s intresse för samhällsfrågor, strävan efter rättvisa och maktdynamik.

5. The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload av Daniel J. Levitin

via Amazon

Om boken

Författare: Daniel J. Levitin

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: 9 timmar

Perfekt för: Personer som söker INFJ-specifika personliga och professionella råd.

Antal sidor: 528

Betyg: 4,3/5 (Amazon) 3,7/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

Informationsåldern har gett oss en värld av kunskap inom räckhåll. Men denna plötsliga informationsflod kan också vara ganska distraherande – det är svårt att inte känna sig som en webbläsare med för många öppna flikar. The Organized Mind diskuterar dessa utmaningar och delar med sig av praktiska insikter om hur individer kan hantera informationsöverflödet för att behålla fokus.

Författaren Daniel Levitin, en etablerad neurovetenskapsman, citerar en rad forskningsresultat från neurovetenskap, psykologi och beteendeekonomi. Han erbjuder praktiska strategier för att förbättra beslutsfattandet, minska beslutsförlamning och stress samt öka produktiviteten.

Boken behandlar ämnen som begränsningarna hos den mänskliga hjärnan när den bearbetar information, vikten av att organisera och planera, teknikens inverkan på vår kognitiva funktion och hur man kan utnyttja den för att göra livet enklare.

Levitin delar sedan med sig av tips och tricks för att organisera fysiska och digitala utrymmen, hantera tiden effektivt och fatta smartare beslut – utan allt oväsen.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi The Organized Mind för INFJ-personlighetstypen?

Boken bygger på tvärvetenskaplig forskning och tilltalar därför INFJ-personer som uppskattar ett evidensbaserat tillvägagångssätt för självförbättring.

Den delar med sig av praktiska och genomförbara lösningar för att hantera informationsöverflöd, vilket är ett aktuellt behov oavsett personlighetsstil.

Strategierna som delas i boken hjälper INFJ-personer att fatta klokare beslut i sitt yrkes- och privatliv, eftersom de gillar att fatta genomtänkta beslut.

INFJ-personer har ofta svårt att hantera sin tid eller hantera stress. De blir också lätt stimulerade och överväldigade. Boken kan hjälpa dem att hantera sådana utmaningar på ett mer effektivt sätt.

6. Den högkänsliga personen: Hur du kan blomstra när världen överväldigar dig av Elaine N. Aron

via Goodreads

Om boken

Författare: Elaine N. Aron

Utgivningsår: 1997

Beräknad lästid: 4 timmar

Perfekt för: Personer som vill stärka sina interpersonella relationer

Antal sidor: 251

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

Eftersom INFJ-personer känner känslor mer intensivt är de ofta ganska känsliga. I vissa fall kan en INFJ också vara en HSP (Highly Sensitive Person, högkänslig person), vilket komplicerar deras känsliga läggning.

Om du är en INFJ-HSP-kombination kommer The Highly Sensitive Person att bli din favoritbok. Dr Elaine Aron, klinisk forskningspsykolog och författare, delar med sig av sina kunskaper och upptäckter medan hon utforskar egenskaperna hos högkänsliga individer. Hon delar med sig av vetenskapliga insikter om varför vissa individer är känsliga för stimuli som starkt ljus, starka dofter och buller.

Dr Aron diskuterar de utmaningar som dessa egenskaper medför och delar med sig av praktiska strategier för att hantera dem, ta hand om sig själv och blomstra. Boken uppmuntrar HSI-personer att omfamna sina unika förmågor och utveckla ett produktivt tankesätt trots hinder.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi The Highly Sensitive Person för INFJ-personlighetstypen?

Det hjälper dig att bättre förstå och känna igen deras unika egenskaper, styrkor och utmaningar, eftersom INFJ-personer och HSP-personer ofta uppvisar överlappande egenskaper.

Den delar med sig av värdefulla verktyg och praktiska strategier som INFJ-personer kan använda för att hantera överstimulering och överväldigande situationer och därmed hantera sin känslighet.

Den undersöker HSP-egenskapers inverkan på relationer och delar med sig av värdefulla insikter för INFJ-personer som vill stärka sina interpersonella relationer och skapa meningsfulla kontakter.

Boken betonar radikal acceptans av HSP- och INFJ-personligheters egenheter och hyllar det unika värde som sådana personligheter tillför.

7. The INFJ Handbook: A Guide to and for the Rarest Myers-Briggs Personality Type av Marissa Baker

via Goodreads

Om boken

Författare: Marissa Baker

Utgivningsår: 2015

Beräknad lästid: 1 timme

Perfekt för: Alla som vill förstå INFJ-personlighetstypen

Antal sidor: 70

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4,0/5 (Goodreads)

4. 6/5 (Amazon)

4,0/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

The INFJ Handbook är ännu en guide från en INFJ-person tillägnad andra INFJ-personer.

Genom detta verk tar Marissa Baker oss med på en insiktsfull upptäcktsfärd, specifikt ur ett INFJ-perspektiv. Marissa har en djup förståelse för INFJ:s unika egenskaper, styrkor och utmaningar och delar med sig av personliga insikter om hur man kan blomstra som en INFJ.

Boken täcker olika ämnen, från relationer, kommunikation, ledarstilar och karriärval till personlig utveckling. Varje ämne innehåller relaterbara anekdoter, praktiska råd och tankeväckande ord som hjälper INFJ-personer att navigera i olika aspekter av sitt personliga och professionella liv.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi The INFJ Handbook för INFJ-personlighetstypen?

Den delar med sig av relaterbara insikter om INFJ-upplevelsen, vilket gör den till en pålitlig guide för andra INFJ-personer.

Den täcker ett omfattande urval av INFJ-fokuserade ämnen såsom kommunikation, karriär, personlig utveckling etc. och erbjuder vägledning om särskilda aspekter av deras liv.

Den stödjande tonen i boken uppmuntrar INFJ-personer att omfamna sina unika egenskaper och hantera utmaningar på ett effektivt sätt.

8. Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking av Susan Cain

via Goodreads

Om boken

Författare: Susan Cain

Utgivningsår: 2012

Beräknad lästid: 6 timmar

Perfekt för: Introverta personer som vill ha praktiska strategier för effektiv kommunikation.

Antal sidor: 333

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

I en dynamisk värld med många kontaktpunkter för intensiva interaktioner uppfattas extroverta ofta som en överlägsen social klass. I tyst kontrast till detta finns introverta – de som sätter ”I” i INFJ.

Quiet av Susan Cain bygger på omfattande forskning, fallstudier och personliga erfarenheter för att utmana de kulturella uppfattningarna om introverta personer. Hon utforskar vetenskapen bakom introversion och delar med sig av skillnaderna mellan introverta och extroverta personer utifrån neurologi och psykologi. Cain diskuterar sedan samhällets fördomar mot extroversion på arbetsplatser och i sociala sammanhang, vilket ofta lämnar introverta personer utanför.

Hon förespråkar en mer inkluderande förståelse av personlighetsdrag som hyllar allas unika egenskaper. För att driva sin poäng listar hon introvertas olika bidrag till olika områden och uppmanar till att erkänna och utnyttja introvertas inneboende styrkor.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi Quiet för INFJ-personlighetstypen?

Boken förespråkar erkännande av introvert ledarskap och arbetsstilar som ofta förkroppsligas av INFJ-personer, såsom djup lyssnande, empati och genomtänkta beslut.

Den bekräftar INFJ:s behov av ensamhet och introspektion, eftersom de ofta värdesätter att få vara ensamma för att ladda batterierna efter sociala interaktioner.

INFJ-personer kan dra nytta av praktiska strategier för effektiv kommunikation och samarbete samtidigt som de navigerar i sociala dynamiker i personliga och professionella sammanhang.

9. Introvert Power: Why Your Inner Life Is Your Hidden Strength av Laurie Helgoe

via Goodreads

Om boken

Författare: Laurie Helgoe

Utgivningsår: 2008

Beräknad lästid: 5,5 timmar

Perfekt för: Introverta personer som söker de positiva aspekterna av ensamhet

Antal sidor: 288

Betyg: 4,4/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

Vi fortsätter med temat att belysa introverta individer och har nästa bok Introvert Power av Laurie Helgoe.

Liksom de flesta författare på vår lista delar Laurie med sig av sina personliga erfarenheter som psykolog och introvert person. Hon lyfter fram introvertas unika styrkor, såsom djup reflektion, meningsfulla relationer och kreativitet. Förutom att utmana sociala normer som gynnar extroverta personer, presenterar hon starka argument för introverta egenskaper.

Boken är en insiktsfull guide för introverta personer och uppmuntrar dem att acceptera sitt autentiska jag. I en värld som inte nödvändigtvis prisar deras styrkor. En sådan positiv synvinkel är stärkande för introverta personer.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi Introvert Power för INFJ-personlighetstypen?

Den hyllar den kreativitet som förknippas med introversion, vilket är särskilt utmärkande för INFJ-personer, som är naturligt konstnärliga och fantasifulla.

Det är en inspirerande läsning som hjälper INFJ-personer att upptäcka sin inre styrka och motståndskraft samtidigt som de balanserar sin inre värld med yttre förväntningar.

Den ger en positiv bild av ensamhet, som ofta ses i ett negativt ljus. Den bekräftar INFJ:s behov av tid för sig själv för att reflektera och introspektera.

10. 100 Days to Calm: A Journal for Finding Everyday Tranquility av Amy Leigh Mercree

via Goodreads

Om boken

Författare: Amy Leigh Mercree

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 5–10 minuter per övning

Perfekt för: De som söker ett bättre mentalt utrymme

Antal sidor: 208

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,0/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

Den oroliga och stressade INFJ-personen finner ofta tröst i meditation och dagboksskrivande. Om du också gör det, prova att skriva dagbok med 100 Days to Calm.

I denna arbetsbok har Amy Leigh Mercree sammanställt en samling dagboksanteckningar, övningar och reflektioner för att införa lugn och ro i vardagen. Se detta som din väg till emotionellt och mentalt välbefinnande.

Dagboken berör mindfulness, tacksamhet och självomsorg för att skapa lugn trots livets olika utmaningar. Du hittar också praktiska tips mellan skrivövningarna för att främja emotionell balans och frid. Om du letar efter en pålitlig följeslagare för att göra mindfulness till en vana och leva ett lugnt liv, bör detta bli din favoritbok!

Citat från boken

Varför rekommenderar vi 100 Days to Calm för INFJ-personlighetstypen?

INFJ-personer kan systematiskt öva mindfulness genom denna bok. Den gradvisa resan som sträcker sig över 100 dagar stämmer överens med deras behov av mening och självdisciplin för att nå framgång

Den vägledande dagboken hjälper INFJ-personer att fokusera på att hitta lugn i sin dagliga rutin, vilket stämmer överens med deras önskan om holistiskt välbefinnande och balans.

Det är en privat fristad för INFJ-personer där de kan uttrycka sina tankar, känslor och ambitioner och tillgodose sitt behov av kreativt och introspektivt uttryck i en trygg miljö.

Dagboken förankrar INFJ-personer i verkligheten samtidigt som den främjar ett positivt mentalt tillstånd genom bekräftelser och upplyftande budskap.

11. Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry

via Goodreads

Om boken

Författare: Antoine de Saint-Exupéry

Utgivningsår: 1943

Beräknad lästid: 1,5 timmar

Perfekt för: Personer som uppskattar skönheten i små, vardagliga ögonblick.

Antal sidor: 96

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,32/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry är en tidlös klassiker. Den berättar om en ung prins som reser från en planet till en annan och möter olika invånare. Varje egenartad karaktär spelar en central roll i en rad berättelser och delar med sig av djupa livslärdomar som fastnar hos prinsen.

Novellen utforskar teman som kärlek och vänskap genom en rad fantasifulla möten och gripande samtal. När du läser boken kommer du att reflektera över barndomens underverk, komplexiteten i mänskliga relationer och fantasiens skönhet.

Skrivstilen och den allegoriska djupet gör boken till ett mästerverk även 80 år efter publiceringen.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi Den lille prinsen för INFJ-personlighetstypen?

Den lille prinsen är en empatisk person på en resa för att upptäcka och förstå sig själv, där han balanserar idealism med verklighet. Inget skulle vara mer relaterat till INFJ-personer.

Den fantasifulla och nyckfulla berättelsen kommer att tilltala INFJ:s inre barn. Den vårdar den barnsliga förundran, naturliga nyfikenhet, oskuldsfullhet och lekfullhet som finns hos INFJ:er.

Den lille prinsen värdesätter djupa känslomässiga band med andra – människor, djur och till och med växter. Detta tema kommer att resonera med INFJ:s kärlek till sådana band.

Berättelsen handlar om skönheten i små, vardagliga ögonblick som ofta kan gå obemärkta förbi. Detta stämmer överens med INFJ:s förmåga att upptäcka det extraordinära i det ordinära, eftersom de är mer i samklang med och medvetna om allt omkring sig.

13. Jane Eyre av Charlotte Brontë

via Goodreads

Om boken

Författare: Charlotte Brontë

Utgivningsår: 1847

Beräknad lästid: 9,5 timmar

Perfekt för: Älskare av historiska romaner

Antal sidor: 532

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,15/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

I Jane Eyre väver Charlotte Brontë ihop en fängslande berättelse om kärlek, moral, social klass, könsroller och strävan efter självständighet. Bildungsromanen tar läsaren med på en tumultartad resa genom Jane Eyres liv och kamp.

Jane, som blev föräldralös och misshandlad som barn, uthärdar svårigheter för att kunna utbilda sig samtidigt som hon utvecklar en stark moralisk kompass och motståndskraft. Hon får en tjänst som guvernant på Thornfield Hall, där hon möter den grubblande och gåtfulla Mr Rochester. Deras komplexa och föränderliga relation sätter Janes moraliska övertygelse på prov.

När du läser boken kommer du att hitta gotiska inslag genom hela berättelsen som bidrar till den kusliga och mystiska atmosfären i Thornfield Hall. Bronte får dig också att fundera över förnuft, individuell handlingskraft och samhällets förväntningar, samt söka efter identitet och tillhörighet.

Citat från boken

Varför rekommenderar vi Jane Eyre för INFJ-personlighetstypen?

Boken utforskar rika, nyanserade och komplexa karaktärer som kommer att dra INFJ-personer in i deras komplexa inre världar.

Jane Eyres hopp, motståndskraft och starka moraliska övertygelser, även i motgångar, kommer att tilltala INFJ:s känsla av inre styrka och rättvisa.

Eftersom INFJ-personer ofta dras till historiska romaner och periodromaner kommer de att finna bokens viktorianska bakgrund och motsvarande sociala normer intressanta.

Teman som självständighet, empowerment, sökandet efter identitet, försoning och förlåtelse gör att boken träffar alla rätt punkter för idealiska INFJ-böcker.

14. Och så var det ingen kvar av Agatha Christie

via Amazon

Om boken

Författare: Agatha Christie

Utgivningsår: 1939

Beräknad lästid: 4,5 timmar

Perfekt för: Personer som älskar komplexa mysterier

Antal sidor: 264

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,3/5 (Goodreads)

En spoilerfri sammanfattning

And Then There Were None är en deckare av mysteriemästaren Agatha Christie som utspelar sig i ett låst rum.

Berättelsen börjar med tio helt okända personer som lockas till en isolerad ö under olika förevändningar. Vid ankomsten upptäcker de att deras värd är försvunnen och hittar ett inspelat meddelande där var och en av dem anklagas för mord som inte har rättvisats. Vilsna på ön utan möjlighet att fly plågas karaktärerna av rädsla, paranoia och skuldkänslor. Den kusliga atmosfären intensifieras när varje karaktär dödas på ett sätt som speglar barnramsan Ten Little Soldiers. När antalet överlevande minskar måste alla konfrontera sitt hemliga mörka förflutna innan det är för sent.

And Then There Were None är en spännande bok som du inte kan lägga ifrån dig när du väl har börjat läsa. Denna deckare kommer att hålla dig på helspänn ända till sista sidan!

Citat från boken

Varför rekommenderar vi And Then There Were None för INFJ-personlighetstypen?

INFJ-personer älskar mysterier och gåtor. Denna ikoniska bok har haft en bestående inverkan på genren med sina oväntade vändningar, vilket gör den till allas favorit.

Boken är ett bevis på Christies sociala observationsförmåga, som INFJ-personer kan relatera till, vilket inte är förvånande eftersom hon själv var INFJ.

Den innehåller komplexa karaktärer med invecklade bakgrundshistorier, hemligheter och dolda motiv som INFJ-personer kommer att uppskatta.

Den föränderliga gruppdynamiken och utforskningen av hur individer reagerar under press ger INFJ-personer unika insikter om mänsklig natur och samhällets förväntningar.

Välja rätt INFJ-böcker och tillämpa deras lärdomar

Läsning spelar en central roll i varje INFJ:s värld. Valet av böcker eller berättelser går utöver ren underhållning; för dem är böcker en väg till självreflektion och personlig utveckling. Litteratur spelar en transformativ roll i att forma deras perspektiv, värderingar och val.

Med ovanstående i åtanke, här är några sätt på vilka INFJ-personer kan välja rätt böcker och tillämpa sina lärdomar:

Utforska olika genrer, från filosofisk facklitteratur till tankeväckande skönlitteratur. Ju mer du läser, desto mer växer du.

Gå med i bokklubbar eller delta i litterära diskussioner med andra INFJ-personer för att dela dina insikter, få olika perspektiv och upptäcka nya böcker.

läsutmaningar som 52 Book Club-läsutmaningen, som delar en uppgiftsbaserad Anmäl dig tillsom 52 Book Club-läsutmaningen, som delar en uppgiftsbaserad läslista med exempel för att upprätthålla konsekvens och motivation.

Delta i onlineforum, communityn och andra plattformar där INFJ-personer kan ta del av den gemensamma kunskapen hos globala läsare för att lägga till rätt böcker till sin TBR-lista.

För en reflekterande dagbok för att skriva ner dina tankar, känslor, insikter och reaktioner medan du läser för att internalisera lärandet.

Sök aktivt efter möjligheter att tillämpa lärdomar från böckerna i verkliga situationer.

kontinuerligt lära dig nya saker genom att avsätta tid för läsning. Du kan också öva på att sätta upp mål och planera med hjälp av verktyg som Utveckla en vana attgenom att avsätta tid för läsning. Du kan också öva på att sätta upp mål och planera med hjälp av verktyg som uppgiftshanteringsprogram.

Din personlighet formar världen omkring dig

Läsning är näring för INFJ:s själ. Det formar deras personlighet, och i sin tur formar de världen omkring sig.

Som obsessiva planerare och organisatörer med inre fokus som sin starka sida kan INFJ-personer fortfarande ha svårt att stänga ute den yttre världens distraktioner. Tidshantering och multitasking är svaga punkter i deras rustning.

Vanliga frågor

1. Vilken är den bästa INFJ-boken?

INFJ:s preferenser kan variera, vilket är anledningen till att det inte finns någon "bästa" bok för alla. Utforska böckerna från listan ovan för att upptäcka vad som passar dig.

2. Vilken genre passar bäst för INFJ?

INFJ-personer älskar ofta böcker som utforskar mänskliga känslor, relationer och introspektion. Fantasy, litteratur, historisk fiktion, psykologi, filosofi och självhjälpsgenrer tilltalar INFJ-personer särskilt.

3. Vilka ämnen gillar INFJ-personer?

INFJ-personer dras till teman som empati, livets mening, psykologi, litteratur, social rättvisa, spiritualitet och personlig utveckling.