De 10 bästa programvarorna för projektstyrning för projektledning 2025

För att ett projekt ska bli framgångsrikt krävs effektiv budgethantering, smart resursfördelning, riskhantering, nöjda intressenter och kvalitativa resultat. Det är många saker som måste stämma.

Det kan bli enklare om du använder projektstyrningsprogramvara för att spåra alla element på ett och samma ställe. Rätt projektstyrningsprogramvara ökar projektets transparens och förbättrar budgethanteringen och riskhanteringen under hela projektets livscykel. Den hanterar också komplexiteten i moderna projekt och hjälper dig att planera dina resurser strategiskt för att uppnå projektmålen. I den här bloggen diskuterar vi de tio bästa projektstyrningsprogramvarorna och deras funktioner.

Vad ska du leta efter i programvara för projektkontroll?

När projektledare letar efter projektstyrningsprogramvara bör de prioritera följande funktioner:

Omfattande projektuppföljning: Se till att programvaran kan spåra projektuppgifter, tidsplaner, milstolpar och budget. Den bör också erbjuda realtidsöverblick över projektets resultat och framsteg.

Resurshantering: Du vet att även ett medelstort projekt kan kräva aktiv resurshantering för att lyckas. Välj programvara som möjliggör effektiv Du vet att även ett medelstort projekt kan kräva aktiv resurshantering för att lyckas. Välj programvara som möjliggör effektiv resursallokering och hantering, inklusive personal, utrustning och material. Den bör också kunna prognostisera resursbehov och hjälpa dig att spåra tillgängligheten av resurser under projektets livscykel.

Budgetering: Välj programvara som stöder budgetering och kostnadshantering. Leta efter funktioner för kostnadsberäkning, kostnadsspårning och finansiell rapportering.

Kostnadseffektivitet: Programvara för projektkontroll bör ha kostnadseffektiva prenumerationsplaner som uppfyller dina affärsbehov och erbjuder premiumfunktioner till ett överkomligt pris. En gratis plan eller gratis provperiod är idealisk eftersom det ger dig tid att bedöma programvarans lämplighet utan att behöva göra några utgifter.

Riskhanteringsfunktioner: Se till att programvaran för projektkontroll har funktioner för att identifiera, bedöma och minska projektrisker för att minimera potentiella störningar i projektets tidsplan och budget.

Samarbete: Den bästa programvaran för projektkontroll erbjuder smidiga verktyg för projektplanering, samordning och kommunikation.

Användarupplevelse: Du bör också kontrollera programvarans skalbarhet, prestanda och användarvänlighet.

De 10 bästa programvarorna för projektstyrning att använda för projektledning

Nedan har vi listat de tio bästa programvarorna för projektkontroll för att underlätta dina projektledningsprocesser.

1. ClickUp

Använd ClickUps projektledningsverktyg för att påskynda projektplaner, hantera resurser, sätta prioriteringar, se framsteg och mycket mer

ClickUp är en robust programvara för projektledning och kontroll som erbjuder flera funktioner anpassade efter dina projektkrav. Det är en allt-i-ett-plattform som hjälper dig att arbeta nära ditt team med hjälp av sammankopplade arbetsflöden, dokument, realtidsdashboards och mycket mer. Den hjälper projektteam att arbeta snabbare, smartare och spara tid.

Clickups projektledningslösningar hjälper dig att hantera resurser, spåra leveranser, skapa och tilldela uppgifter, övervaka framsteg och integrera populära projektverktyg – allt på ett och samma ställe.

Vad mer? Använd ClickUps instrumentpanel för att visualisera projektstatus med hjälp av kort, tabeller, listor och diagram. Den hjälper också till att samla in och analysera hela projektdata så att du enkelt kan spåra resurser, identifiera flaskhalsar och hålla dig inom budgeten. Anpassa instrumentpanelen efter dina önskemål med hjälp av någon av de över 50 tillgängliga widgets.

Använd ClickUps instrumentpanel för att förbättra projektets prestanda och hantera sprints

Effektiv projektstyrning innebär omfattande möten och diskussioner. Du kanske inte kan undvika alla möten, men du kan spara tid med ClickUp Brain, den integrerade AI-assistenten. Använd den för att sammanfatta anteckningar och mötesdiskussioner, skapa projektbeskrivningar och rapporter, automatisera uppdateringar av uppgifter och åtgärdspunkter samt fylla i data automatiskt i tabeller.

Automatisera projektplanering och uppgiftshantering med ClickUp Brain

ClickUps bästa funktioner:

Ladda ner den här mallen Standardisera förändringskontrollprocessen för att minimera störningar med hjälp av ClickUps SOP-mall för förändringskontrollhantering.

Med den här mallen kan du:

Skapa en standardiserad process för att begära, granska och godkänna ändringar

Spåra statusen för varje ändringsbegäran och säkerställ att lösningen kommer i rätt tid

Håll en omfattande revisionsspår av alla ändringar för efterlevnadsändamål

Begränsningar med ClickUp:

Anpassningsbarheten kan kännas överväldigande i början

Mobilappen har ännu inte alla funktioner som desktop-appen har.

Priser för ClickUp:

Gratis Forever-plan: Bäst för personligt bruk

Unlimited: Bäst för små team; 7 USD/månad per användare

Företag: Bäst för medelstora team; 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Lägg till i valfri betald plan för 5 USD/månad per Workspace-användare

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Asana

via Asana

Asana är ett annat användarvänligt program för projektstyrning för företag. Dess viktigaste funktioner inkluderar projektledning, mål och rapportering, resurshantering samt arbetsflöden och automatisering. Användarna uppskattar dess intuitiva gränssnitt.

Denna plattform för uppgiftshantering låter dig utveckla och planera projekt, tilldela och spåra uppgifter samt visa projekt i Kanban, tidslinje och andra vyer. Den ger också en översikt över uppgifter i olika team, vilket gör den lämplig för tvärfunktionellt teamsamarbete vid hantering av stora projekt. Asana integreras också med över 270 appar för automatisering av projektstyrning.

Asanas bästa funktioner:

Hantera projekt från början till slut och håll teamet synkroniserat och enligt tidsplanen för att nå sina mål

Koppla varje teams arbete till ett större företagsmål samtidigt som du spårar framstegen med realtidsdata i rapporter.

Gör teamet mer effektivt med automatiserade arbetsflöden och processer

Planera exakta tidsplaner, justera arbetsbelastningen och håll dig på rätt spår för att uppnå dina projektutvecklingsmål.

Asanas begränsningar:

Import- och exportdata är endast tillgängliga i filformaten JSON och CSV.

Endast en person kan tilldela uppgifter, vilket skapar en utmaning för stora team med flera projektintressenter. Du kan inte heller tilldela uppgifter till flera mottagare.

Asanas priser:

Gratis: För alltid

Startpaket: 13,49 $/månad per användare

Avancerad: 30,49 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Enterprise+: Anpassad prissättning

Asana-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 9 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 12 000 recensioner)

3. Smartsheet

via Smartsheet

Smartsheet kombinerar flexibiliteten hos ett kalkylblad med kraften hos ett projektledningsverktyg, vilket gör det till en av de mest mångsidiga lösningarna för projektkontroll. Du kan enkelt visualisera och anpassa projektledningen med Smartsheets användarvänliga gränssnitt. Det är väldigt enkelt att komma igång, särskilt om du har erfarenhet av att arbeta med Excel.

Den hjälper dig att spåra all projektdata på ett ställe, samarbeta med ditt team i realtid, automatisera arbetsflöden och analysera viktiga projektprestandamätvärden. SmartSheet möjliggör också smart beslutsfattande för projekt med automatiskt genererad datavisualisering. Den har dock inte andra viktiga projektledningsfunktioner som dokumentation och målsättning.

Smartsheets bästa funktioner:

Planera projekt noggrant med hjälp av Kanban-, Gannt-, kort- eller rutnätsvyer

Fastställ projektbudgetar och övervaka tröskelvärden för att öka projektets lönsamhet

Dela upp ditt projekt i olika milstolpar, faser, uppgifter eller uppdrag för bättre projektledning

Förenkla samarbetet med dokumentdelning, korrekturläsning, aviseringar och konversationstrådar

Standardisera och automatisera projektskapande och rapportering för att skala komplexa projekt

Begränsningar med Smartsheet:

Du måste köpa tilläggsfunktioner som pivottabeller etc.

Du måste köpa nya licenser för att kunna köpa den avancerade modellen.

Det saknas tillräckligt stöd för formler och datalagring.

Priser för Smartsheet:

Gratis: För alltid

Fördel: 9 $/månad per användare

Företag: 32 USD/månad per användare för minst 3 användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner av Smartsheet:

G2: 4,4/5 (över 15 000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 3 000 recensioner)

4. Runn

via Runn

Runn möjliggör smidig projektplanering, resursallokering och spårning samt kapacitetshantering, vilket gör det till ett utmärkt projektstyrningsprogram för att hantera dina projektresurser effektivt.

Använd Runn för att fastställa projektets tidsplan, prognostisera resursbehov och spåra kostnader för framgångsrika projektresultat. Dess robusta rapporteringsfunktioner hjälper dig att hålla koll på dina resursbehov och resursanvändning, separera fakturerbara och icke-fakturerbara timmar och arbeta effektivt mot dina mål.

Team kan använda dess Chrome-tillägg för omedelbar och noggrann tidrapportering.

Runns bästa funktioner:

Balansera arbetsbelastningen för varje teammedlem och planera utifrån befintliga tilldelningar och schemalagda ledigheter och semestrar.

Hantera både tid och pengar för olika typer av projekt med förutsägbara insikter om alla dina finansiella nyckeltal.

Håll koll på alla dina resurser för att enkelt kunna följa teamets prestationer och identifiera trender i resursanvändningen.

Mät projektets framsteg och kostnader noggrant med hjälp av tidrapporter

Planera för olika tänkbara scenarier så att du är förberedd på eventuella förändringar

Begränsningar:

Den har begränsade anpassningsmöjligheter, och det kan hända att du inte kan anpassa den till specifika projektelement.

Det kan vara komplicerat att integrera den med specifika externa system.

Runn-prissättning:

Gratis: För alltid

PRO: 10 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (Otillräckligt antal recensioner)

Capterra: 4,8/5 (30 recensioner)

5. Flyt

via Float

Float är en integrerad plattform för centraliserad resurshantering och projektplanering. Du kan använda den för att hantera projektuppgifter, fastställa budgetar och faktureringspriser samt definiera projektfaser och tidsplaner.

Med sitt intuitiva gränssnitt och dra-och-släpp-funktionalitet kan du skapa detaljerade resursplaner, fördela resurser effektivt och identifiera potentiella flaskhalsar. Dess tidsspårningsfunktion ger en översikt över den beräknade och faktiska tiden för uppgifter, vilket hjälper till att kontrollera projektbudgetar och tidsplaner.

Float bästa funktioner:

Se ditt teams projektscheman live för att planera kapacitet och fördela arbete effektivt

Fördela uppgifter, ange deadlines och tilldela budgetar med en översikt över allas utnyttjandegrad.

Spåra ditt teams framsteg och projektbudgetar i realtid medan dina teammedlemmar enkelt loggar och redigerar sina faktiska arbetstimmar.

Få information om trender för icke-fakturerbart arbete och potentiella förluster

Begränsningar för float:

Det kan bli dyrt för små team

Du kanske inte tycker att den är mobilvänlig och har problem med att bläddra på en mobiltelefon.

Den erbjuder begränsade integrationer

Flytande prissättning:

Gratis: 14 dagars provperiod

Startpaket: 7,5 dollar per månad per användare

Fördel: 12,5 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Float-betyg och recensioner:

G2: 4,2/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

6. Teamdeck

via Teamdeck

Teamdeck är en omfattande plattform för projektresurshantering och schemaläggning för kreativa och tekniska team. Den hjälper till att hantera resurstillgång, spåra fakturerbara timmar och enkelt prognostisera behov. Du kan spåra ditt teams nuvarande och framtida arbetsbelastning i realtid i teamkalendrar och fördela resurser därefter.

Teamdecks bästa funktioner:

Tilldela projekt i ditt teams kalender och definiera deras timschema baserat på tillgänglighet, befattning, kompetens och dina egna definierade attribut.

Hantera ditt teams semestrar och spåra deras tillgänglighet per timme för att veta när de förväntas vara på och lediga från jobbet.

Anpassa rapporteringsmallar för olika team som PM, HR, ekonomi och drift för att spara tid.

Spåra enkelt enskilda medlemmars tid över flera projekt

Planera bättre för kommande projekt genom att få en fullständig överblick över din aktuella pipeline och resursanvändning.

Begränsningar med Teamdeck:

Det meddelar ingen när en teammedlem tar ledigt, vilket gör det svårt att spåra teamets närvaro.

Användare har hittat datafel i rapporter

Det finns ingen gratisplan, endast en gratis provperiod.

Priser för Teamdeck:

Gratis: 30 dagars provperiod

Light-medlem: 2 dollar per månad

Fullvärdig medlem: 6 dollar per månad

Teamdeck-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (12 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (42 recensioner)

7. Jira

via Jira

Jira är ett verktyg för ärendehantering och agil projektledning för mjukvaruutvecklingsteam. Med Jira kan du enkelt planera, spåra och släppa mjukvaruprojekt. Det använder agila metoder som gör det möjligt för team att snabbt reagera på förändrade krav, vilket ökar projektets framgångsgrad. Integrera det med andra utvecklingsappar för att kartlägga företagets mål och upptäcka flaskhalsar i olika avdelningar.

Jiras bästa funktioner:

Håll ditt team och dina intressenter synkroniserade genom att lägga till epics, kartlägga arbetsuppgifter, beroenden och releaser på en tidslinje.

Använd scrumtavlor för att dela upp stora, komplexa projekt i hanterbara uppgifter så att dina team, som arbetar i sprintar, kan leverera snabbare.

Skapa anpassningsbara arbetsflöden som passar alla arbetsstilar

Konfigurera DevOps och integrera Jira smidigt med andra Atlassian-produkter

Få realtidsdata om risker och projektets framsteg för att fortsätta optimera prestandan

Jiras begränsningar:

Det kan inte automatisera projekt helt och hållet

Användare har upplevt Jira som oflexibelt och svårt att anpassa

Du kan importera idéer till ett projekt med hjälp av CSV-import, men du kan inte överföra fältinställningar, vyer eller projektinställningar med den här metoden.

Priser för Jira:

Gratis för alltid: Upp till 10 användare

Standard: 7,16 dollar per månad per användare

Premium: 12,48 dollar per månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Jira-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (över 5 500 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 14 000 recensioner)

8. Basecamp

via Basecamp

Basecamp är ett annat program för projektledning och projektkontroll som erbjuder olika verktyg för projektplanering, uppföljning och hantering, såsom anslagstavlor, att göra-listor, gruppchattar och kortbord för projektplanering. Dess största fördel är dess enkla användargränssnitt som endast fokuserar på online-samarbete.

Med Basecamp kan du skapa automatiska incheckningar för repetitiva teamuppgifter och se det övergripande framsteget för flera projekt. Du kan också schemalägga händelser, deadlines och projektmilstolpar, vilket säkerställer projektets effektivitet och transparens.

Basecamps bästa funktioner:

Organisera alla dina projekt, uppdrag och scheman på en enkel, en-sidig instrumentpanel

Använd organiserade utrymmen för att skapa, dela och diskutera dokument, filer och bilder

Kommunicera effektivt med gruppchatt i realtid

Ställ in automatiska incheckningar för att minska tiden i möten

Basecamps begränsningar:

Den saknar viktiga projektledningsfunktioner som tidsspårning, uppgiftsfördelning och Gantt-diagram.

Du kan inte lägga till etiketter för att prioritera, fördela eller kategorisera åtgärdspunkter.

Det finns ingen gratisplan

Priser för Basecamp:

Gratis 30-dagars provperiod, inget gratisabonnemang

Basecamp: 15 dollar per månad per användare

Pro Unlimited-abonnemang: 299 USD per månad

Basecamp-betyg och recensioner:

G2: 4,1/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 14 000 recensioner)

9. Hub Planner

via Hub Planner

Med Hub Planner kan du planera och schemalägga dina resurser för olika projekt och spåra deras prestanda genom att jämföra prognostiserad tid med faktisk tid. Detta hjälper dig att spåra teamets prestanda mot uppsatta mål och utvärdera varje resurs kompetens. Det ger också intuitiva instrumentpaneler och rapportmallar för att spåra projektets framsteg och lönsamhet.

Den hjälper också användarna att snabbt begära och godkänna resurser inom systemet med hjälp av en arbetsflödesförlängning.

Hub Planners bästa funktioner:

Spåra projektets tidsplaner med Hub Planners tidrapporter genom att jämföra planerad tid och rapporterad tid för varje uppgift.

Planera projekt enkelt mellan interna och externa team

Använd den dynamiska värmekartan för att snabbt identifiera luckor i projektets tidsplan och visualisera teamets arbetsbelastning.

Hantera dina projektutgifter och få insikt i projektets lönsamhet

Begränsningar i Hub Planner:

Du kan inte redigera ett fel i din projekttidsrapport

Vissa användare tycker att projektrapportering är lite komplicerat

Programvaran är användbar för små team, men kanske inte passar de komplexa kraven hos större team.

Priser för Hub Planner:

Plug & Play: 7 dollar per månad per användare

Premium: 18 dollar per månad per användare

Business Leader: 54 dollar per månad per användare

Betyg och recensioner av Hub Planner:

G2: 4,2/5 (19 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (över 100 recensioner)

10. Saviom

via Saviom

Savioms lösning för hantering av företagsprojektportföljer hjälper organisationer att hantera flera projekt samtidigt. Du kan spåra projektstatus och leveranser i realtid, identifiera projektrisker i ett tidigt skede och minska flaskhalsar.

Dessutom analyserar Saviom projektets resultat mot fastställda budgetar för att öka lönsamheten. Genom att hjälpa dig att prognostisera personalstyrkan och projektkraven hjälper det dig att minimera omkostnaderna och förbättra den fakturerbara utnyttjandegraden.

Savioms bästa funktioner:

Genomför fler projekt med färre resurser med hjälp av lösningen Enterprise Project Portfolio Management (EPPM), som kan generera prognoser för resursbehov och hjälpa dig att maximera utnyttjandet.

Tilldela och flytta uppgifter med ett enkelt drag-och-släpp-rörelse

Fatta bättre beslut med detaljerade realtidsdashboards och anpassningsbara rapporter med filter och anpassningsbara fält.

Skapa olika scenarier för att förutse och planera för affärsutmaningar

Skapa automatiserade sekvenser och anpassade arbetsflöden för att spara tid och arbete

Savioms begränsningar:

Dokumentationen är begränsad, vilket innebär att det kan krävas en del försök och misstag för att få allt som du vill ha det, och det kan vara tidskrävande i början.

Användarna tycker att gränssnittet är lite klumpigt och gammaldags.

Savioms prissättning:

Power License: Anpassad prissättning

Lite-licens: Anpassad prissättning

Licens för icke-användare: Anpassad prissättning

Saviom-betyg och recensioner:

G2: NA

Capterra: 4,2/5 (20 recensioner)

Säkerställ projektets framgång med ClickUp

Projektledare kan använda programvara för projektkontroll för att säkerställa framgången för komplexa projekt genom att möjliggöra transparens, effektivitet och ansvarsskyldighet. ClickUp erbjuder ett brett utbud av funktioner för att effektivisera projektledningsprocesser. Från kapacitetsplanering och allokering till uppgiftsuppföljning och rapportering optimerar det arbetsflödet för framgångsrik projektleverans.

Registrera dig gratis på ClickUp för att uppnå dina projektmål!