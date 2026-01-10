Taskade vs. ClickUp: Vilket är bäst för projektledning?

Om du letar efter ett AI-drivet verktyg för produktivitet och projektledning är ClickUp och Taskade två alternativ du bör överväga. Båda erbjuder AI-drivna lösningar som hjälper dig att hantera projekt och uppgifter och förbättra ditt teams produktivitet.

Men vilken ska du välja?

Svaret är inte entydigt, eftersom det beror på dina behov. Du bör därför jämföra de två för att avgöra vilken som passar dig bäst.

Det är där vi gör det enklare för dig. I den här bloggen jämför vi ClickUp och Taskade på ett rättvist sätt för att hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut.

Vad är ClickUp?

Hantera dina projekt, prioritera och spåra uppgifter och förbättra ditt teams totala produktivitet med ClickUp

ClickUp for Project Teams är en allt-i-ett-lösning för projektledning, uppgiftshantering och teamsamarbete för team av alla storlekar. Dess breda utbud av funktioner hjälper team att öka produktiviteten och effektivisera processer för att nå sina projektledningsmål.

ClickUp-funktioner

När du jämför Taskade och ClickUp bör du tänka på att ClickUp erbjuder ett bredare utbud av avancerade funktioner och är en heltäckande produktivitetslösning för alla företag.

I denna jämförelse diskuterar vi endast de viktigaste funktionerna i ClickUp som kan jämföras direkt med dem som erbjuds av Taskade.

1. Projekt- och uppgiftshantering

ClickUp är en välkänd mjukvarulösning för projekt- och uppgiftshantering med omfattande funktioner för projektplanering. Den erbjuder flera olika vyer för att visualisera projektuppgifter och tidslinjer, till exempel Kanban-tavlor, uppgiftsvy, Gantt-diagram och tabeller. Den har också funktioner för tidrapportering och hantering för bättre resurshantering.

Använd ClickUp för att enkelt spåra tiden du lägger på olika uppgifter och få exakta tidsuppgifter för fakturering.

2. ClickUp Docs

Skapa detaljerade processdokument, gör att göra-listor eller ta anteckningar med ClickUp Docs. Du kan också skapa en wiki med kapslade sidor för att organisera informationen på ett logiskt sätt.

Det finns många alternativ för styling och formatering, och du kan även lägga till tabeller, media och widgets för att skapa högst anpassade dokument.

3. ClickUp Whiteboards

ClickUp Whiteboards är perfekta för visuellt teamsamarbete och brainstorming. Låt ditt team samarbeta i realtid för att skapa tankekartor, utforma smidiga arbetsflöden eller organisera idéer.

Använd ClickUp Whiteboards för realtidssamarbete med teammedlemmar

4. ClickUp Brain

ClickUp Brain är ett intelligent neuralt nätverk som kopplar samman ditt företags dokument, uppgifter och alla kunskapsresurser. Använd dess AI-kraft för att söka svar, automatiskt generera anteckningar och sammanfattningar, skapa projektuppgifter och deluppgifter, få automatiska påminnelser om uppgifter och mycket mer. Det drivs av GPT-4 Turbo.

5. ClickUp-instrumentpaneler

Effektivisera din projektledning med ClickUp Dashboard

Använd ClickUps intuitiva instrumentpaneler för att arbeta smartare, inte hårdare. Samarbeta med teammedlemmar, tilldela och spåra status för slutförda uppgifter eller hantera komplexa projekt genom att välja bland över 50 widgets för att skapa din perfekta instrumentpanel. Möjligheterna är oändliga med ClickUp Dashboards.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 dollar per månad per användare

Företag : 12 dollar per månad per användare

Enterprise : Kontakta ClickUp för anpassade priser

ClickUp Brain: 5 dollar per månad per medlem (tillägg till alla betalda abonnemang)

Vad är Taskade?

Visa via Taskade

Taskade är ett AI-drivet verktyg för teamproduktivitet och projektledning. Det använder AI-modellen GPT-4 för att effektivisera många processer och förenkla projektledningen för team. Den kostnadsfria versionen använder dock GPT-3.5 med begränsade krediter.

Ta en titt på de viktigaste funktionerna innan vi går vidare till en detaljerad jämförelse mellan Taskade och ClickUp.

Taskades funktioner

Här är några av de viktigaste funktionerna som Taskade erbjuder.

1. Uppgifter och projekt

Med Taskade kan du automatisera uppgifter och skapa strömlinjeformade projektflöden. Det erbjuder flera vyer, såsom listor, tavlor och tabeller, som hjälper dig att visualisera projektflöden och tidslinjer. Det erbjuder också uppgiftsprioritering och andra funktioner för teamets produktivitet.

Till skillnad från ClickUp erbjuder Taskade inte olika instrumentpaneler, vilket begränsar visualiseringsalternativen för projektledning.

2. Anteckningar och dokument

Taskades dokument är AI-drivna och interaktiva. Du kan använda dem för att lägga till anteckningar, skapa listor och ställa frågor. Enkla snedstreckkommandon kan också användas för att lägga till innehållsblock och anpassa dokument.

3. Mind Maps

Med Taskades mind map-skapare kan du omvandla enkla listor till visuella mind maps, vilket möjliggör smidigt samarbete och brainstorming mellan teammedlemmarna.

Den har ett dra-och-släpp-gränssnitt där du kan flytta noder och skapa sofistikerade tankekartor utan större ansträngning.

4. Taskade AI

AI driver hela Taskades funktionspaket. Det hjälper dig att generera innehåll, sammanfatta information, automatisera uppgifter, skapa automatiserade arbetsflöden, hitta snabba svar och mycket mer. Det erbjuder också över 1 000 mallar som hjälper dig att utföra olika uppgifter med hjälp av AI.

Taskades priser

Pro: 19 $ per månad för 10 användare (faktureras årligen)

Företag: 12 dollar per månad per användare

Ultimate: 20 dollar per månad per användare

Taskade vs. ClickUp: Jämförelse av funktioner

I det här avsnittet jämför vi Taskade och ClickUp sida vid sida utifrån deras viktigaste funktioner och egenskaper.

Projekt- och uppgiftshantering

I den första omgången av jämförelsen mellan ClickUp och Taskade jämför vi deras viktigaste projektledningsfunktioner.

ClickUps viktigaste funktioner för projektledning

Använd Kanban-tavlorna och Sprints i ClickUp för agil sprintplanering.

Arbeta smidigt med enkel uppgiftsskapande, tilldelning, prioritering och spårning

Skapa anpassade projektdashboards med över 50 widgets och över 15 vyer

Utnyttja inbyggda arbetsflöden och automatisering av arbetsflöden

Spåra projektets milstolpar för att säkerställa att deadlines hålls

Skapa och spåra tidsposter och få detaljerade rapporter

Spara tid och ansträngning med anpassningsbara mallar

Använd AI-projektledaren för att dela uppdateringar om framsteg och projektsammanfattningar, skapa deluppgifter och mycket mer.

Projektvyer i ClickUp

Välj mellan över 15 olika vyer för att hantera dina uppgifter och projekt

Projektledning har aldrig varit enklare än med ClickUp. Det låter dig visualisera din projektplan, tidslinjer och uppgifter med hjälp av flera vyer.

De flesta projektledningsverktyg, inklusive Taskade, erbjuder några grundläggande vyer. ClickUp går ett steg längre för att hjälpa användarna att visualisera projekt på det sätt som bäst passar deras behov.

ClickUp gör det enkelt att skapa Gantt-diagram, Kanban-tavlor och tidslinjer. Med dess projektledningsmallar kan du snabbt skapa avancerade projektdashboards utan att behöva börja från scratch.

ClickUps viktigaste konkurrensfördel

ClickUp erbjuder över 15 projektvyer, vilket är fler än branschstandarden, jämfört med Taskades sex vyer. Taskade saknar också vissa avancerade vyer, såsom Gantt-diagram och tidslinjer.

Projektplanering med ClickUp

Få snabb insikt i dina teams sprintar med ClickUps sprintlista.

Oavsett om du planerar sprintar för ett agilt projekt eller uppgifter för något annat projekt är ClickUps tavelvy perfekt. Den låter dig organisera uppgifter efter status och få en översikt över olika funktioner på ett ögonblick.

Sprintlistan ger dig en snabb översikt över teamets sprints med prioriteringar, tidsplaner, uppgiftsägare etc.

Med funktionen Milestones kan du göra projektplaner för veckor och månader i förväg. Visualisera enkelt projektets framsteg med hjälp av tidslinjer och färgkodning för att kategorisera uppgifter i segment.

Vad mer? ClickUp hjälper dig också att hantera medarbetarnas arbetsbelastning och kapacitetsplanering för att optimera resursutnyttjandet.

Utnyttja ClickUps arbetsbelastningsvy för kapacitetsplanering och undvik tidsslöseri på grund av underutnyttjande av resurser

ClickUps viktigaste differentierande faktor

ClickUp erbjuder flera verktyg för att enkelt planera komplexa projekt. Taskade erbjuder en grundläggande Kanban-tavla, men saknar avancerade verktyg för projektplanering och visualisering.

Uppgiftshantering i ClickUp

Skapa uppgifter, prioritera dem, lägg till taggar, ange förfallodatum, lägg till kommentarer, tilldela uppgifter och mycket mer med ClickUp Tasks

ClickUp Tasks gör uppgiftshantering till en lek genom att erbjuda oöverträffade funktioner och funktionalitet. Det låter dig enkelt skapa och hantera uppgifter, tilldela uppgifter till flera personer, segmentera och prioritera dem, lägga till länkar och kommentarer samt skapa återkommande uppgifter.

Lägg till anpassade fält för att berika uppgifterna och lägg till kommentarer med emoji-reaktioner. Den inbyggda tidsspåraren hjälper dig att spåra tiden som spenderas på varje uppgift. Du kan också skapa manuella tidsposter.

Bonus: Få gratis mallar för uppgiftshantering som effektiviserar uppgiftshanteringen och gör projektledningen till en barnlek.

ClickUps viktigaste differentierande faktor

ClickUp utmärker sig genom sitt breda utbud av funktioner för uppgiftshantering, från flera uppdragstagare till en inbyggd tidsspårare. ClickUp är enkelt att använda och du behöver inga kunskaper om uppgiftshantering för att komma igång. Dessutom kan du lägga till uppgifter från Slack, e-postmeddelanden eller till och med dina anteckningar. Taskade erbjuder inte lika många enkla alternativ för att skapa uppgifter.

Taskades viktigaste funktioner för projektledning

Dra nytta av flera projektvyer med möjlighet att skapa anpassade vyer

Utnyttja över 500 produktivitetsmallar i olika kategorier.

Samarbeta i realtid och spåra projektets versionshistorik

Använd dess enkla funktioner för att skapa uppgifter, tilldela uppgifter i bulk, sortera, prioritera och spåra tid.

Projektvyer i Taskade

via Taskade

Taskade erbjuder sex projektvyer, jämfört med ClickUps 15+ vyer. Dessa inkluderar list-, tavel-, åtgärds-, tankekarta-, organisationsschema- och kalendervyer. Åtgärdsvyn är en tabellvy.

Jämfört med ClickUp ser vyerna enkla och mindre sofistikerade ut.

Projektplanering med Taskade

via Taskade

Taskades Kanban-tavla är utmärkt för projektplanering. Den ger dig en snabb översikt över alla uppgifter inom ett projekt och låter dig sortera dem efter slutförandestatus.

Den har ett dra-och-släpp-gränssnitt, precis som ClickUp, vilket gör det enkelt att organisera och omordna uppgifter.

Till skillnad från ClickUp erbjuder Taskade inte någon tidslinjevy eller milstolpsspårning för projektledare.

Uppgiftshantering i Taskade

Taskade erbjuder en omfattande uppsättning funktioner för uppgiftshantering som liknar ClickUp. Du kan lägga till kommentarer, tagga personer, bädda in filer, lägga till länkar, ange förfallodatum och mycket mer.

Det finns också alternativ för att sortera och prioritera uppgifter. Det finns även snabba genvägar för att lägga till uppgifter eller anteckningar till vilket projekt som helst från var som helst inom Taskade-plattformen.

Det går dock inte att skapa uppgiftsberoenden på samma sätt som i ClickUp, vilket begränsar detaljnivån du kan lägga till i uppgifterna.

ClickUp vs Taskade: vilket är bäst för projekt- och uppgiftshantering?

ClickUp vinner denna omgång eftersom det är en allt-i-ett-lösning för projektledning som hanterar komplexa projekt och uppgifter. Taskade erbjuder fantastiska AI-drivna funktioner för uppgiftshantering, men kan inte hantera samma komplexitet som ClickUp när det gäller projektledning.

Anteckningar och dokument

I denna andra omgång av Taskade vs. ClickUp ska vi jämföra deras funktioner för anteckningar och dokumenthantering.

ClickUps viktigaste funktioner för anteckningar

Utnyttja dess omfattande formaterings- och avancerade anpassningsalternativ

Samarbeta i realtid och dela dokument med hjälp av offentliga och privata länkar

Utnyttja AI för att ta anteckningar och skapa automatiska sammanfattningar

Skapa oändliga listor och kapslade dokument

Utför massåtgärder på dokument, såsom taggning och arkivering

Använd anteckningsblocket i ClickUps Chrome-tillägg för att göra snabba anteckningar.

Minimera störningarna och skriv utan distraktioner med hjälp av ClickUps fokusläge i dokument.

Anteckningar i ClickUp

Gör anteckningar, skapa listor och anpassa dem med avancerad formatering och slash-kommandon i ClickUp Docs

ClickUp erbjuder inte bara ett utan flera sätt att göra anteckningar:

Använd anteckningsfunktionen i Chrome-tillägget

Gör detaljerade anteckningar med ClickUp Docs

Utnyttja kraften i AI för att automatiskt generera anteckningar och sammanfattningar

ClickUp Docs erbjuder många anpassningsalternativ för att skapa och organisera dina anteckningar på ett sätt som passar dig. Du kan skapa tabeller, bädda in filer och länkar eller anpassa dina anteckningar med hjälp av ett av de många innehållsblocken. Du kan också använda ClickUp Brain i Docs för att skriva eller redigera innehåll, hämta information från dina uppgifter, sammanfatta sidor och mycket mer.

ClickUps viktigaste differentierande faktor

Chrome-tilläggets anteckningsfunktion gör det enkelt att ta anteckningar medan du surfar på internet. Detta gör det jämförbart med specialiserade anteckningsappar, något som Taskade saknar. ClickUp utmärker sig också för sin slash-kommandofunktion för att anpassa dokument.

Taskades viktigaste funktioner för anteckningar

Välj mellan flera innehållsblock och formateringsalternativ

Utnyttja AI för att snabbt ta anteckningar, förfina dem eller utvidga dem.

Gör anteckningar snabbt med hjälp av kortkommandon

Samarbeta med ditt team i realtid på samma dokument

Anteckningar i Taskade

via Taskade

Taskade är en AI-driven anteckningsapp som gör det enkelt att skriva, formatera och organisera anteckningar.

Den erbjuder flera formateringsalternativ och gör det möjligt att lägga till filer, länkar och media till dina anteckningar. Du kan också samarbeta med dina teammedlemmar på samma dokument.

Taskade har en AI-skrivassistent som hjälper dig att skapa anteckningar och sammanfattningar på några sekunder. För snabba anteckningar kan du använda kortkommandon för att anteckna när som helst och var som helst.

Ett område där Taskade utmärker sig är dess tusentals mallar som du kan använda för att skapa olika typer av anteckningar i olika format. Detta liknar vad populära Taskade-alternativ som Notion erbjuder.

ClickUp vs. Taskade: Vilket är bäst för anteckningar och dokument?

ClickUp är vinnaren, främst tack vare dess omfattande formateringsmöjligheter och slash-kommandon för anpassning av dokument. Taskade matchar ClickUp när det gäller AI-driven anteckningsfunktion, men inte i andra avseenden.

Mind mapping och brainstorming

I den tredje omgången av jämförelsen mellan Taskade och ClickUp jämför vi de mindmapping-verktyg som de båda erbjuder.

ClickUps viktigaste funktioner för mind mapping och brainstorming

Dra och släpp noder för att skapa tankekartor

Konvertera noder till uppgifter med ett enda klick

Använd whiteboards för strategisk planering och brainstorming

Samarbeta med ditt team i realtid

Lägg till bilder och länkar till dina ClickUp-whiteboards

Mind mapping med ClickUp

Skapa komplexa tankekartor med lätthet med hjälp av ClickUps intuitiva gränssnitt

ClickUp erbjuder virtuella whiteboards som möjliggör teamsamarbete och brainstorming i realtid. Använd det för att skapa en strategi, brainstorma idéer, utforma kreativa arbetsflöden och skapa tankekartor.

Om du vill skapa uppgifter direkt från dina whiteboards är det lika enkelt som att klicka på en knapp. Det bästa är att du kan lägga till bilder och länkar för att göra dina whiteboards ännu mer engagerande och interaktiva.

ClickUps viktigaste konkurrensfördel

ClickUp Whiteboards hjälper till att implementera alla typer av idéskapande tekniker, inte bara mind maps. Jämfört med Taskade är ClickUp mer mångsidigt och funktionellt för många andra ändamål än att skapa arbetsflöden och mind maps.

Taskades viktigaste funktioner för mind mapping och brainstorming

Utnyttja AI för att få förslag på noder eller skapa tankekartor baserade på uppmaningar.

Använd de anpassningsbara mallarna för att snabbt skapa tankekartor för olika ändamål.

Lägg till oändligt många noder och undernoder för att skapa detaljerade tankekartor.

Mind mapping med Taskade

via Taskade

Med Taskade kan du skapa oändligt många inbäddade tankekartor med så många noder och undernoder som du behöver. Dess dra-och-släpp-gränssnitt gör att du kan flytta noder för att skapa olika kartor.

Precis som med allt annat i Taskade är AI inbyggt och hjälper till med alla aspekter. Du kan till exempel skapa automatiserade tankekartor baserade på uppmaningar eller förslag på noder som du kan lägga till i dina kartor.

Taskade erbjuder även mobil åtkomst och samarbete i realtid för brainstorming och strategisk planering.

ClickUp vs Taskade: Vilket är bäst för mind mapping och brainstorming?

ClickUp Whiteboards erbjuder många fler möjligheter till brainstorming och idéskapande och är inte begränsade till mind maps, vilket ger dem ett övertag i denna jämförelse med Taskade.

AI-lösningar

Låt oss ta en titt på de AI-funktioner som båda verktygen erbjuder i denna sista omgång av Taskade vs. ClickUp.

ClickUp Brains viktigaste funktioner

Ställ frågor och få svar från hela din kunskapsbas

Automatisera processer och uppgifter för smidig projektledning

Utnyttja generativ AI för att skriva, ta anteckningar, skapa tabeller, mallar och transkriptioner samt sammanfatta.

AI-lösningar som erbjuds av ClickUp

Använd ClickUp Brain för att skriva e-postmeddelanden, skapa projektbeskrivningar eller sammanfatta mötesanteckningar

ClickUp Brain är som ett andra hjärna med många AI-verktyg som hjälper dig med alla aspekter av projektledning. Det har tre supereffektiva verktyg: AI Project Manager, AI Knowledge Manager och AI Writer for Work.

Ställ frågor om dina dokument, uppgifter och projekt till AI Knowledge Manager så får du korrekta, kontextuella svar.

AI Writer for Work kan hjälpa dig att skriva e-postmeddelanden och artiklar, sammanfatta diskussionstrådar, föra mötesprotokoll, brainstorma idéer och till och med föreslå intervjufrågor att ställa vid rekrytering.

Den kan generera tabeller från stora datamängder och transkribera anteckningar från dina möten och klipp. Dessutom kan den skapa mallar i dokument, uppgifter och projekt för alla användningsområden.

AI Project Manager kan skapa projektbeskrivningar och RACI-dokument, automatiskt generera deluppgifter för uppgifter i ClickUp, dela projektuppdateringar, automatisera uppgifter, generera standups osv.

ClickUps viktigaste konkurrensfördel

ClickUp är i grunden en plattform för projektledning, men ClickUp Brain är en av de bästa apparna för att fungera som ett extra hjärna. Det är en skrivassistent, en kunskapshanterare och en projektledare i ett. Dessutom erbjuder den över 100 verktyg för personliga uppgifter.

Taskade AI:s viktigaste funktioner

Automatisera uppgifter med Taskade AI-automatisering

Skapa anpassade virtuella agenter med specifik kunskap med hjälp av Taskade AI Agents.

Skapa innehåll, såsom anteckningar och sammanfattningar, med hjälp av AI-skrivassistenten.

AI-lösningar som erbjuds av Taskade

via Taskade

Taskade AI är användbart för att automatisera uppgifter och generera innehåll, men dess funktionalitet sträcker sig bortom dessa användningsfall.

Det låter dig skapa personliga AI-agenter för olika ändamål. Du kan till exempel skapa dedikerade AI-assistenter för marknadsföring, projektledning etc.

Taskade vs ClickUp AI: vilket är bäst?

Både Taskade AI och ClickUp AI konkurrerar på alla fronter och erbjuder kraftfulla funktioner. Därför blir det oavgjort i denna omgång.

Taskade vs. ClickUp på Reddit

Vi har undersökt Reddit för att se vad Redditors tycker om frågan Taskade vs. ClickUp, och här är vad communityn har att säga om de två verktygen:

Taskade är lätt att använda och perfekt för anteckningar och individuella produktivitetsverktyg.

Taskade är lätt att använda och perfekt för anteckningar och individuella produktivitetsverktyg.

ClickUp är mer robust och perfekt för komplex projektledning för alla typer av företag.

ClickUp är mer robust och perfekt för komplex projektledning för alla typer av företag.

Om du letar efter grundläggande anteckningsfunktioner och AI är Taskade ett bra val. Om du däremot vill ha avancerade anteckningsfunktioner, robust projektledning, mallar för uppgiftshantering, brainstorming och samarbetsfunktioner bör du välja ClickUp.

Vilket AI-produktivitetsverktyg är bäst?

Baserat på vår jämförelse mellan Taskade och ClickUp vann ClickUp tre av fyra omgångar, medan den fjärde omgången slutade oavgjort.

Ditt slutgiltiga val beror på dina specifika behov. ClickUp är det bättre alternativet om du vill ha en allt-i-ett-lösning för projektledning och produktivitet som kan skalas upp i takt med att ditt företag växer. Det erbjuder allt som Taskade gör och mycket mer.

Vill du utforska alla ClickUps erbjudanden? Registrera dig för ClickUp och utvärdera dess funktioner för att avgöra om det är rätt val.