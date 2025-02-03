10 alternativ till Softr för att skapa projektdashboards 2025

Datavisualisering är mer än bara snygga diagram – det är en översättare som omvandlar siffror till en färdplan för framgång. Det avslöjar dolda mönster och trender, vilket underlättar komplexa projektledningsbeslut.

Det är inte överraskande att en studie genomförd av Bain & Company visade att företag som använder datavisualisering för projekt är fem gånger mer benägna att fatta snabbare beslut och tre gånger mer benägna att genomföra dem.

Med tanke på hur mycket tid ett sådant verktyg sparar är det vettigt att investera i ett kodfritt verktyg för anpassade instrumentpaneler för att hantera dina projektfaser effektivt. Dessa intuitiva plattformar gör det möjligt för vem som helst, oavsett teknisk bakgrund, att skapa interaktiva instrumentpaneler och rapporter på några minuter.

Softr är ett webbapplikationsverktyg för att skapa anpassade instrumentpaneler med hjälp av dess intuitiva webbappbyggare och fördefinierade mallar. Även om det är enkelt att använda erbjuder det begränsade anpassningsmöjligheter och funktioner.

Vi är här för att hjälpa dig med några rekommendationer som alternativ till Softr. I den här artikeln kommer vi att fördjupa oss i de viktigaste funktionerna i olika verktyg för att skapa anpassade instrumentpaneler.

Vad ska du leta efter i Softr-alternativ?

Innan vi går vidare till våra bästa Softr-alternativ, låt oss utforska några viktiga funktioner att leta efter i en anpassad arbetsdashboard:

Anpassning: Anpassningsalternativ är en högsta prioritet. Leta efter en Anpassningsalternativ är en högsta prioritet. Leta efter en programvara för arbetsdashboards som kan hantera komplexa processer eller projekt.

Användarvänlighet: Det ska vara enkelt att skapa utan att man behöver kunna koda. Dashboards ska vara användarvänliga för att säkerställa att ditt team använder dem.

Projektledning: En anpassad instrumentpanel bör i första hand fungera som ett projektledningsverktyg så att uppgifterna slutförs i tid.

Integration: Det är en fördel om din instrumentpanel kan integreras med andra verktyg som du använder i ditt arbetsflöde eller din affärsstack.

Priser: Prisplanerna bör passa ditt teams tillväxt för att tillgodose dina föränderliga projektbehov utan att kompromissa med prestandan.

Uppdateringar i realtid: Dashboarden bör ha uppdateringar av data i realtid för att säkerställa att den mest exakta informationen visas.

Användarupplevelse: Det bör ha ett visuellt tilltalande och intuitivt gränssnitt för att förbättra användarupplevelsen.

Säkerhet: Dashboarden bör ha robusta säkerhetsåtgärder för att skydda känslig projektinformation.

Åtkomstnivåer: Det bör erbjuda olika åtkomstnivåer för att passa olika roller inom teamet.

Rapportering: Dashboarden bör kunna generera detaljerade rapporter för djupgående projektledningsanalyser.

De 10 bästa alternativen till Softr

Upptäck de 10 bästa alternativen till Softr 2024, utvalda för att möta dina behov. Dessa programvarualternativ erbjuder en rad funktioner, från strömlinjeformad projektledning till smidig samverkan, för att öka din produktivitet och effektivitet.

1. ClickUp

ClickUp är ett idealiskt verktyg för anpassade projektdashboards tack vare dess funktioner för projektledning, samarbete och automatisering som inte kräver kodningskunskaper.

Du får realtidsöverblick över uppgifterna, vilket gör det enkelt att identifiera flaskhalsar, förbättra produktiviteten och slutföra dina projekt i tid.

Skapa anpassade ClickUp-dashboards för specifika projektkrav med hjälp av anpassade fält och olika vyer för att spåra framsteg, hantera uppgifter och samarbeta effektivt.

Visualisera projekt effektivt med ClickUp Dashboards

Skapa snabbt att göra-listor med ClickUp Tasks, som automatiskt fyller i data i ditt teams kalendrar. Drag-och-släpp-funktionen gör det möjligt för projektledare att omorganisera deadlines och ställa in uppgiftsberoenden baserat på brådskande uppgifter.

Visa, hantera, tilldela och prioritera uppgifter med ClickUp Tasks.

Utnyttja ClickUps automatisering för att förenkla repetitiva uppgifter och effektivisera arbetsflöden.

Oavsett om du tilldelar uppgifter baserat på vissa kriterier, uppdaterar statusar automatiskt eller skickar meddelanden till teammedlemmar, kan du använda ClickUp för att öka produktiviteten och hjälpa teamen att hålla ordning på sina mål i anpassade instrumentpaneler.

Dessa instrumentpaneler säkerställer att verksamheten flyter smidigt och att du kan hantera allt ditt arbete från en och samma plattform.

Skapa automatiserade åtgärder som utlöses av specifika händelser eller villkor med hjälp av ClickUp Automation.

ClickUps bästa funktioner

Hantera uppgifter i realtid för bättre översikt över flaskhalsar och ökad produktivitet.

Effektivisera arbetsflöden med kraftfulla automatiseringsalternativ

Anpassa instrumentpaneler med branschspecifika mallar och anpassade fält för personlig dataspårning.

Konfigurera ditt arbete för alla team med ClickApps för arbetshantering , samarbete, organisation och rapportering.

Visa projekt i flera format, inklusive lista, tavla och kalender, för mångsidig projektledning.

Integrera smidigt med populära verktyg som Slack, Google Drive och Zapier.

Begränsningar för ClickUp

Det finns en inlärningskurva för avancerade funktioner.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/användare per månad

Företag: 12 $/användare per månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsyta och månad.

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 9 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 4 000 recensioner)

2. Adalo

via Adalo

Adalo är specialiserat på utveckling av mobil- och webbappar, vilket gör att du kan skapa native-appar utan kod. Med sitt intuitiva gränssnitt kan du enkelt designa anpassade projektdashboards för mobila enheter.

Adalos användarvänliga gränssnitt och omfattande bibliotek med färdiga komponenter gör att du kan designa anpassade projektdashboards med dra-och-släpp-funktionalitet, native app-upplevelse och valfri offlinefunktionalitet.

Du kan också använda Adalos funktion för anpassade åtgärder för att utlösa åtgärder som att skicka e-post och ansluta till API:er. Du kan också använda Adalo för att skapa app-prototyper.

Adalos bästa funktioner

Optimera affärsprocesser genom att skapa interna kommunikationsverktyg och kundsupportappar.

Anpassa din app (färgpaletter, ikoner, logotyper, typsnitt) så att den matchar din varumärkesidentitet.

Säkerställ uppdateringar och synkronisering i realtid på alla enheter.

Integrera smidigt med tjänster från tredje part, såsom Mixpanel och Airtable.

Adalos begränsningar

Vissa avancerade funktioner kan kräva workarounds.

Begränsat stöd för komplexa datastrukturer

Adalo-priser

Gratis

Startpaket: 45 $/månad

Professional: 65 $/månad

Team: 200 $/månad

Företag: 250 $/månad

Adalo-betyg och recensioner

G2: Otillräckligt med recensioner

Capterra: 3,5/5 (över 20 recensioner)

3. AppSheet

via Google

Googles AppSheet är ett annat utmärkt alternativ till Softr, helt integrerat med Google Workspace. AppSheet stöder datadriven apputveckling, vilket gör att du kan skapa appar och dashboards som utnyttjar komplexa datastrukturer och arbetsflöden.

Dess styrka ligger i dess förmåga att bygga appar som integreras med olika datakällor, automatiserar processer och synkroniserar data i realtid. Det som gör det ännu bättre är datavisualiseringsfunktionen, som gör dina dashboards informativa.

Aktivera rollbaserad säkerhet och autentisering när flera anställda använder instrumentpanelerna.

AppSheets bästa funktioner

Utnyttja kraftfull datamodellering för komplexa applikationer

Använd bots för att automatisera åtgärder som att utlösa aviseringar.

Använd inbyggd AI (Duet AI) för intelligent appgenerering.

Aktivera offlinefunktionalitet för oavbruten produktivitet

Automatisera komplexa affärsprocesser och arbetsflöden med avancerade botkonfigurationer.

Utnyttja datakällor som Google Analytics, formulär, streckkoder, platser, signaturer och foton.

AppSheets begränsningar

Begränsad kontroll över appens utseende utan kodning

Brantare inlärningskurva för avancerade funktioner

Priser för AppSheet

Startpaket: 5 $/användare per månad

Kärnfunktion: 10 USD/användare per månad

Enterprise Standard: Anpassad prissättning

Enterprise Plus: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för AppSheet

G2: 4,8/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

4. Glide

via Glide

Glide är den mest användarvänliga plattformen för att bygga mobil- och webbappar direkt utan att skriva kod.

Dessa projektdashboards har datasynkronisering i realtid. Med sitt intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt och anpassningsbara designalternativ förenklar Glide skapandet av dynamiska dashboards som är skräddarsydda efter dina projektbehov.

Din instrumentpanel kan enkelt hanteras med komponenter som konfigurationspaneler och enhetsförhandsgranskningar. Den möjliggör också live-samarbete och hjälper dig att kontrollera användarinloggning och åtkomst för rollbaserat arbete.

Glides bästa funktioner

Skapa komplexa arbetsflöden för uppdateringar och uppgifter och koppla dem till andra verktyg.

Integrera enkelt med Google Sheets för att importera befintliga affärsdata i realtid.

Använd din instrumentpanel på vilken enhet som helst, var du än befinner dig.

Välj bland över 400 mallar för att skapa och anpassa dina instrumentpaneler.

Glides begränsningar

Begränsad integration med tredjepartstjänster eller åtkomst till externa datakällor

Beroende av Google Sheets för datalagring

Glide-priser

Gratis: För två redaktörer med begränsade funktioner

Tillverkare: Från 60 $/månad

Team: Från 125 $/månad

Företag: Från 310 $/månad

Glide-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 90 recensioner)

5. Noloco

via Noloco

Noloco är en annan plattform som inte kräver kodningskunskaper för att skapa anpassade interna verktyg, CRM-system och kundportaler. Noloco utmärker sig med sitt omfattande bibliotek och fokuserar på utveckling av webb- och mobilappar utöver skapandet av instrumentpaneler.

Det erbjuder många visuellt tilltalande mallar med anpassningsalternativ för olika branscher och användningsområden. Du kan lägga till villkorslogik för att automatisera delar av ditt arbetsflöde.

Nolocos bästa funktioner

Välj mellan åtta layouter för att visa dina data.

Säkerställ uppdateringar i realtid och dynamisk visualisering.

Anpassa enkelt med ett dra-och-släpp-gränssnitt

Samarbeta i realtid med ditt team

Nolocos begränsningar

Begränsade avancerade anpassningsalternativ

Inte utrustad för att hantera stora datamängder eller komplexa problem

Noloco-priser

Startpaket: 49 $/månad

Professional : 149 $/månad

Företag: 319 $/månad

Noloco-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Webflow

via Webflow

Webflow är en avancerad plattform för webbdesign och utveckling med låg kodnivå som ger dig fullständig kontroll över din webbplats design och interaktioner.

Webflow gör det möjligt för dig att skapa dynamiska instrumentpaneler med sin intuitiva visuella redigerare och kraftfulla CMS-funktioner. Det förenklar skapandet av projektinstrumentpaneler med unika designelement som är skräddarsydda för en anpassad domän.

Du kan använda Webflow med verktyg som Memberstack för att skapa funktioner som fakturering och betalning. Du kan också designa scrollbaserade och flerstegsinteraktioner utan att skriva kod.

Webflows bästa funktioner

Skapa helt anpassade instrumentpaneler med pixelperfekt precision genom att dra och släppa.

Använd Flexbox och CSS Grid för avancerade layoutalternativ.

Inkludera hosting och CMS för smidig webbplatshantering.

Integrera med Zapier för att automatisera arbetsflöden

Webflows begränsningar

Begränsat stöd för komplexa databasstrukturer

Backend-funktionerna är relativt begränsade.

Priser för Webflow

Gratis

Grundläggande: 18 $/månad

CMS: 29 $/månad

Företag: 49 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Webflow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

7. Caspio

via Caspio

Caspio är ett skalbart verktyg med låg kodnivå för att bygga online-databasapplikationer. Du kan dra och släppa eller använda inbyggda verktyg för dataintegration för att skapa visuellt tilltalande instrumentpaneler som är anpassade efter specifika projektkrav.

Caspio är specialiserat på databasdriven applikationsutveckling, vilket gör det idealiskt för applikationer med komplexa datakrav. Det hjälper också till med insiktsfulla diagram och rapporter på din instrumentpanel för förbättrat beslutsfattande.

Caspios bästa funktioner

Få unika vyer av data på en enda sida efter dina behov.

Importera enkelt data från Excel-ark och få åtkomst till databaser

Bygg appar snabbare med pek-och-klicka-verktyget

Implementera rollbaserad åtkomstkontroll för ökad säkerhet

Caspios begränsningar

Begränsade alternativ för designanpassning jämfört med vissa alternativ

Högre priser för ytterligare användare och lagringsutrymme

Caspios prissättning

Gratis

Startpaket: 50 $/månad

Professional: 600 $/månad

Företag: 2250 $/månad

Caspio-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 200 recensioner)

8. Visual Composer/WPBakery

via Visual Composer

WPBakery eller Visual Composer är en användarvänlig webbplatsbyggare som främst används som ett WordPress-plugin, men den kan också användas för att skapa anpassade instrumentpaneler.

Visual Composer förenklar skapandet och utformningen av fängslande instrumentpaneler för en anpassad domän. Visual Composer Hub har tillgång till element, mallar och tillägg.

Visual Composers bästa funktioner

Använd avancerade designalternativ med bakgrundseffekter

Skapa anpassade layouter med funktionen Theme Builder.

Säkerställ optimal visning på alla enheter med en responsiv design.

Utöka funktionaliteten genom att integrera med andra populära plugins.

Begränsningar i Visual Composer

Begränsade avancerade anpassningsalternativ för utvecklare

Kompatibilitetsproblem med vissa plugins från tredje part

Priser för Visual Composer

Enkel: 49 $/år för en webbplats

Plus: 99 $/år för fem webbplatser

Accelerate: 149 $/år för 20 webbplatser

Byrå: 349 $/år för 1000 webbplatser

Betyg och recensioner av Visual Composer

G2: 4/5 (20+ recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 60 recensioner)

9. Appy Pie

via Appy Pie

Appy Pie är ett av de AI-verktyg utan kod som förvandlar en webbplats till en app. Appy Pie fokuserar på utveckling av mobilappar för olika användningsområden och erbjuder ett användarvänligt gränssnitt och ett omfattande bibliotek med mallar. Det är perfekt för projekt som kräver en mobilförst-strategi.

Du kan också använda Appy Pies AI-designverktyg för att skapa grafik till din instrumentpanel. Du kan automatisera arbetsflöden och lägga till filter, fältmappningar och villkorlig logik.

Verktyget erbjuder även tvåfaktorsautentisering och kryptering för ökad säkerhet.

Appy Pies bästa funktioner

Utveckla appar enkelt med ett dra-och-släpp-gränssnitt.

Utforska ett omfattande bibliotek med färdiga mallar och designelement.

Testa appens funktionalitet i realtid med en liveförhandsvisning.

Förbättra appens funktioner genom att integrera med populära tjänster som Google Maps och Shopify.

Appy Pie-begränsningar

För vissa funktioner och funktionaliteter är man beroende av tjänster och datakällor från tredje part.

Appens prestanda kan variera beroende på komplexitet och storlek.

Appy Pie-priser

Grundläggande: 16 $/app per månad

Gold : 36 $/app per månad

Platinum: 60 $/app per månad

Företag: Anpassad prissättning

Appy Pie-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 1300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 100 recensioner)

10. SuiteDash

via SuiteDash

SuiteDash är en allt-i-ett-plattform för kundportaler, projektledning och fakturering. Du kan enkelt designa och anpassa instrumentpaneler från olika fördefinierade widgets, diagram och moduler eller skapa anpassade komponenter som passar resten av din affärsplan.

Med SuiteDash kan du skapa instrumentpaneler för att spåra projektets framsteg, hantera kundrelationer och analysera affärsresultat, vilket förbättrar produktiviteten, samarbetet och beslutsfattandet.

Det fungerar som en centraliserad plattform för hantering av projekt och kundinteraktioner.

SuiteDash bästa funktioner

Säker kommunikation och fildelning med en kundportal

Spåra uppgifter och samarbeta med ditt team med hjälp av projektledningsverktyg.

Hantera ekonomin effektivt med fakturerings- och betalningsfunktioner.

Anpassa varumärket med white label-alternativ

Begränsningar för SuiteDash

Begränsad anpassning jämfört med specialiserade verktyg

Tillfälliga prestandaproblem under högtrafik

Priser för SuiteDash

Startpris: 19 $/månad

Thrive: 49 $/månad

Pinnacle: 99 $/månad

SuiteDash-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 500 recensioner)

Välja rätt verktyg utan kodning

Med många alternativ till Softr app builder tillgängliga 2024 är det ett perfekt tillfälle att utforska nya alternativ. Oavsett om du behöver en plattform utan kod, en mobilappbyggare eller ett omfattande verktyg för att uppnå dina projektledningsmål, bör de tio alternativen som diskuteras i denna artikel kunna lösa dina behov av instrumentpaneler.

Bland konkurrenterna är ClickUp ett utmärkt alternativ som erbjuder mångsidighet och funktionalitet. Dess robusta funktioner och sömlösa integrationsmöjligheter säkerställer en harmonisk passform inom ditt befintliga tekniska ekosystem.

ClickUp är ett bevis på innovation som med elegans överbryggar klyftan mellan design och produktivitet.

Registrera dig på ClickUp idag!