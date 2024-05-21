De 10 bästa Help Scout-integrationerna för att förvandla kundsupporten

Det är ingen hemlighet att du måste se till att dina kunder är nöjda för att ditt företag ska lyckas – kundupplevelsen är den ultimata differentierande faktorn. Denna kundfokuserade inställning har gjort verktyg som Help Scout populära.

Help Scout är en omfattande kundsupportplattform som fungerar som en knutpunkt för alla kundinteraktioner. Den erbjuder en imponerande uppsättning verktyg och funktioner, men integrationer kan göra den ännu kraftfullare.

Luta dig tillbaka medan vi guidar dig genom 10 appintegrationer som tar Help Scout till nästa nivå.

Vad ska du leta efter i Help Scout-integrationer?

Här är några saker att tänka på när du utvärderar en integration för Help Scout:

Sömlös integration : Du vill ha en lösning som integreras med Help Scout, men hur är det med den större digitala infrastrukturen? Systemet måste vara kompatibelt med andra verktyg, plattformar och tekniker som du använder för affärsaktiviteter som : Du vill ha en lösning som integreras med Help Scout, men hur är det med den större digitala infrastrukturen? Systemet måste vara kompatibelt med andra verktyg, plattformar och tekniker som du använder för affärsaktiviteter som kundrelationshantering , lead nurturing, engagemang och mer.

Användarvänlighet : Du vill inte spendera veckor på att konfigurera den nya integrationen – eller uppleva så mycket friktion att ditt team ger upp. Integrationen måste vara användarvänlig och enkel att använda. En intuitiv användargränssnitt och smidig onboarding-upplevelse kommer att påskynda antagandet.

Anpassning : Leta efter integrationer som du kan anpassa efter dina affärsbehov och kundernas preferenser. Genom att skräddarsy arbetsflödet kan du förbättra kundupplevelsen genom personalisering och effektivitet.

Automatisering : Kundservice och support kan snabbt växa lavinartat och överbelasta dina team. Välj den integration som erbjuder automatisering för att effektivisera inkommande förfrågningar och hantera rutinmässiga och repetitiva uppgifter. På så sätt blir det enklare att ge kunderna bättre service.

Säkerhet och efterlevnad : Dina team kan hantera känslig kunddata. Därför vill du ha robust säkerhet och felfri efterlevnad för att förhindra missöden eller överträdelser. Integrationer som följer bästa praxis för att upprätthålla datasäkerhet, säkerhet och efterlevnad bör stå högst upp på din lista.

Skalbarhet : Help Scout växer med din organisation och dess föränderliga behov. Du vill ha samma grad av skalbarhet även i integrationerna, eftersom det kommer att finnas toppar och dalar när du hanterar kundernas krav.

Kostnad kontra värde: Istället för att bara fokusera på kostnaden för integrationen, visualisera det värde den tillför din kundservice och dina supportprocesser. Analysera hur väl den passar in med Help Scout och de övergripande målen för organisationen för att motivera investeringen.

De 10 bästa Help Scout-integrationerna att använda 2024

Nu när du förstår hur du analyserar Help Scout-integrationerna kan vi titta på vilka som är värda din tid.

1. ClickUp

ClickUp och Help Scout kan vid första anblicken verka som en osannolik kombination, men verkligheten är en annan. ClickUp, ett komplett projektledningsverktyg, är ett kraftfullt tillägg till Help Scout som ger ännu mer värde. Alla affärsaktiviteter kan översättas till ett projekt, och detsamma gäller hantering av kundupplevelser.

Ett projektledningsverktyg kan vara avgörande för att hantera kundförfrågningar, lösa problem gemensamt, vidarebefordra kundfeedback till produktutvecklingsteamen och förbättra den övergripande affärseffektiviteten.

Här är en översikt över några ClickUp-funktioner som kan hjälpa dig att uppnå sådana resultat:

Uppgiftshantering

Konvertera frågor till ärenden med hjälp av ClickUp Tasks

ClickUp Tasks är en game changer inom kundsupporthantering. En ny kundförfrågan i Help Scout utlöser en ny uppgift i ClickUp, vilket eliminerar behovet för kundtjänstmedarbetare att växla mellan plattformar och manuellt mata in informationen på nytt.

Sedan är det bara att tilldela uppgifter, definiera prioriteringar, sätta deadlines, lägga till kommentarer och spåra uppgifter för att lösa alla inkommande kundkommunikationer!

Dokumenthantering

Anslut ClickUp Docs till dina arbetsflöden

ClickUp Docs är ett centraliserat dokumentarkiv. Använd det för att skapa kundkunskapsbaser eller samarbeta internt för att sammanställa bästa praxis, tips och tricks – möjligheterna är oändliga. Förutom att göra information tillgänglig skapar det automatiserade arbetsflöden som startar när vissa affärsvillkor är uppfyllda.

Universell sökning

Sök igenom alla dina tillgångar med ClickUp Universal Search

Hitta allt med Universal Search på ClickUp. Denna funktion utnyttjar sammanhållningen i den digitala infrastrukturen för att göra alla tillgångar sökbara och navigerbara. Du kan hitta allt med rätt uppsättning nyckelord, från dokumentfiler på ClickUp Docs till delade inkorgar som skapats genom integrationer.

ClickUp Brain

Skapa blogginlägg på några sekunder med ClickUp Brain

ClickUp Brain är en allt-i-ett-AI-assistent. Den kan utföra olika funktioner, från att sammanfatta projektstatus till att utarbeta omedelbara svar på frågor. Du kan till och med använda den för att sammanställa och fylla i vanliga frågor och artiklar med instruktioner för att tillgodose självbetjäningsbehov.

ClickUps bästa funktioner

Tidrapportering : Logga antalet arbetstimmar som läggs på en uppgift med : Logga antalet arbetstimmar som läggs på en uppgift med ClickUps inbyggda tidrapporteringsfunktion.

Måluppföljning : Ställ in, följ upp, visa och organisera mål och OKR för att underlätta måluppfyllelsen med hjälp av : Ställ in, följ upp, visa och organisera mål och OKR för att underlätta måluppfyllelsen med hjälp av ClickUp Goals.

Anpassningsbara arbetsytor : Utforma din arbetsyta på ditt sätt med flera : Utforma din arbetsyta på ditt sätt med flera ClickUp-vyer som arbetsbelastning, lista, tavla och kalender, och få fullständig översikt över dina projekt.

Mind maps: Skapa fantastiska visuella översikter på Skapa fantastiska visuella översikter på ClickUp Mind Maps från början eller genom att använda redan slutförda uppgifter.

Anpassade fält: Lägg till : Lägg till ClickUp-anpassade fält till uppgifter, projekt och dokument för bättre datahantering och spårning.

Begränsningar för ClickUp

Den långa listan med funktioner kan ge dig en känsla av att du inte kan utnyttja plattformen till fullo.

Den inbyggda chattfunktionen är kanske inte lika intuitiv som dedikerade kommunikationsplattformar.

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 10 USD/månad per användare

Enterprise: Anpassad prissättning

ClickUp Brain finns tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5,0 (9 392 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (4 009 röster)

2. Freshbooks

via Freshbooks

Freshbooks började som ett faktureringsverktyg, men är nu en fullfjädrad, dubbelbokföringsbaserad, molnbaserad bokföringsprogramvara. Den är utformad för små och medelstora företag och effektiviserar olika aktiviteter som fakturering, betalningsmottagning, utgiftsuppföljning, uppföljning av fakturerbara timmar, finansiell rapportering och mycket mer.

När detta redovisningsverktyg integreras med helpdesk-programvara kan supportteamet se faktureringsinformation direkt från ärenden.

Freshbooks bästa funktioner

Använd det för fakturering, bokföring, betalningar, utgifter, tidrapportering, projektgenomförbarhet, rapportering och mycket mer.

Samla kundinformation, fakturor, projektdetaljer, konversationer, rapporter etc. på ett och samma ställe.

Anpassa kostnadsförslag och få godkännanden med ett klick med hjälp av eSignatures.

Konvertera offerter till fakturor och ta emot depositioner eller betalningar enligt kundens önskade betalningssätt.

Mät projektets lönsamhet med hjälp av datastödda insikter och minska omkostnaderna för ökade vinstmarginaler.

Begränsningar för Freshbooks

Att lägga till teammedlemmar kan öka den totala kostnaden för Freshbooks.

Saknar anpassade rapporteringsfunktioner med tillräckligt flexibla mallar

Mobilappen är svag

Priser för Freshbooks

Lite: 19 $/månad

Plus: 33 $/månad

Premium: 60 $/månad

Välj: Anpassad prissättning

Teammedlemmar kan läggas till för 11 dollar per användare och månad.

Freshbooks betyg och recensioner

G2 : 4,5/5,0 (705 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (4 382 röster)

3. Shopify

via Shopify

Shopify är en populär e-handelsplattform som gör det möjligt för företag att ta kontroll över sin online-närvaro. Från att skapa professionella onlinebutiker till att hantera phygitala (fysiska + digitala) försäljningsställen är Shopify ett utmärkt sätt att digitalisera ditt företag och centralisera försäljningen. Dess användarvänliga gränssnitt gör det möjligt för butiksägare att skapa produktlistor, hantera lager och behandla beställningar snabbt.

Den har inbyggda marknadsföringsverktyg som hjälper företag att genomföra organiska eller betalda kampanjer. Du kan använda inbyggda sändningsverktyg eller kundkommunikationskanaler från tredje part för att engagera dina kunder och hålla försäljningen igång.

Shopifys bästa funktioner

Skapa fullfjädrade onlinebutiker med bara några klick med Online Store Editor eller Hydrogen & Oxygen store builders.

Marknadsför din butik och sälj dina produkter via flera försäljningskanaler, såsom online-marknadsplatser och sociala medier.

Acceptera betalningar med Shopify Checkout (online) och Shopify POS (offline)

Utnyttja över 60 rapporter för att spåra butikens prestanda, optimera och dra nytta av möjligheter.

Koppla ihop din webbutik med fysiska butiker med Shopify POS.

Shopify-begränsningar

Bristande flexibilitet när det gäller att anpassa butiker och personalisera användarupplevelsen i en butik

Det kanske inte passar företag med stora produktkataloger, stora appintegrationer och prenumerationsmodeller.

Det kan snabbt bli kostsamt

Shopify-priser

Basic: 29 $/månad

Shopify: 79 $/månad

Avancerad: 299 $/månad

Plus: 2 300 $/månad

Shopify-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5,0 (4 520 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (6 286 röster)

4. CircleLoop

via CircleLoop

CircleLoop är ett brittiskt molnbaserat telefonsystem för företag. Använd det tillsammans med Help Scout för att effektivisera kommunikationen och öka ditt företags tillgänglighet och nåbarhet via telefon. Genom att integrera CircleLoop i ditt företags arbetsflöde kan du ringa eller ta emot samtal från vilken enhet som helst, oavsett om det är en stationär dator, smartphone eller surfplatta.

Det underlättar också effektiv samtalshantering för företag av alla storlekar. Med funktioner som smart samtalsdirigering och transkribering av röstmeddelanden kan dina agenter alltid göra det lilla extra när de betjänar kunderna!

CircleLoops bästa funktioner

Använd ett lokalt brittiskt nummer för att ringa eller ta emot samtal

Njut av omfattande samtalsfunktioner som inkommande/utgående samtal, överföringar, vidarebefordran, omdirigering, röstbrevlåda etc.

Spela in samtal och analysera siffror, team eller individuella prestationer med hjälp av datastödd analys.

Bädda in klick-för-att-ringa-knappar på din företagswebbplats

CircleLoop-begränsningar

Samtalskvaliteten kan vara undermålig med blockering av inkommande samtal, intermittenta fördröjningar och problem vid samtalsöverföringar.

Det är komplicerat att konfigurera IVR-system och samtalsdirigering, särskilt när man använder speglade nummer.

CircleLoop-priser

Betala efter användning: 5 £ + moms/månad per användare

Obegränsat: 15 £ + moms/månad per användare

Ytterligare nummer och VIP-nummer finns tillgängliga för 2 £ (+ moms) och 3 £ (+ moms) per användare och månad.

CircleLoop-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (12 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (11 röster)

5. Pipedrive

via Pipedrive

Pipedrive är en plattform för kundrelationshantering (CRM) och ett verktyg för hantering av försäljningspipeline som visualiserar kundresan. Den spårar hur leads rör sig genom olika stadier i försäljningscykeln för att göra hanteringen av försäljningsaktiviteter mer strategiskt enkel. Det enkla dra-och-släpp-gränssnittet gör det enkelt att utforma försäljningspipelines med anpassningsbara stadier som indikerar de olika stegen eller aktiviteterna i försäljningsprocessen.

Pipedrives bästa funktioner

Håll reda på alla leads och affärer, tillsammans med deras senaste status, och få aviseringar om affärer som förfaller.

Skapa anpassningsbara produktkataloger för ditt företags produkter och tjänster.

Centralisera företagskommunikationen genom att skapa en databas med kontakter och tillgång till aktiviteter, kommunikation och historik.

Granska tidigare resultat och få förslag på hur du kan förbättra försäljningscykeln.

Integrera över 400 applikationer med ett enda klick för att utöka försäljningshanteringen.

Begränsningar i Pipedrive

Layouten är mycket förvirrande och instrumentpanelerna är inte intuitiva.

Flera användbara funktioner är dolda bakom betalväggar.

Det kan vara överväldigande att använda

Pipedrive-priser

Essential: 14 $/månad per plats

Avancerad: 29 $/månad per plats

Professional: 59 $/månad per plats

Power: 69 $/månad per plats

Enterprise: 99 $/månad per plats

Pipedrive-betyg och recensioner

G2 : 4,2/5,0 (1 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5,0 (2 949 röster)

6. Census

via Census

Census är en kunddataplattform (CDP) och en omvänd ETL-lösning som centraliserar kundinformation från olika källor, rensar den och matar in den i affärsapplikationer.

Oavsett om det gäller sociala medier, webbplatser, service desk-programvara eller marknadsföringsplattformar, samlar Census all spridd data och sammanställer den för att skapa en enda kundprofil. Detta gör det möjligt för företag att få en 360-graders bild av sina kunder och samtidigt förstå deras behov, preferenser och beteenden.

Census bästa funktioner

Kombinera realtidsdata med historiska data med hjälp av Census Live Sync för att förbättra kundengagemanget.

Bygg vidare på ditt befintliga datalager för att eliminera silos och synkronisera snabbt med inkrementella batchuppdateringar.

Njut av enorm flexibilitet och skalbarhet när Census automatiskt synkroniserar data mellan affärsverktyg och lager.

Ställ in automatiska aviseringar som aktiveras när en kund utför en specifik aktivitet för att dra nytta av varje möjlighet.

Upprätthåll robust datasäkerhet när Census varnar användare vid förlorad anslutning till appar eller databaser och återupptar synkroniseringen först efter återanslutning.

Begränsningar i folkräkningen

Det har en brant inlärningskurva eftersom det är teknikfokuserat och kräver teknisk kompetens.

Det har en märklig prismodell där användarna debiteras baserat på antalet kolumner, vilket gör det kostsamt.

Fortfarande i sin linda

Census-prissättning

Gratis

Professional: 350 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Inbäddad: Anpassad prissättning

Census-betyg och recensioner

G2 : 4,5/5,0 (326 recensioner)

Capterra: Ej tillämpligt

7. Trådlös

via LinkedIn

Cordless är ett molnbaserat kontaktcenter som gör det möjligt för kundsupportteam att leverera exceptionell service. Det integreras med kompletterande verktyg som CRM och helpdesk-lösningar som Help Scout, vilket gör det möjligt för supportagenter att på ett kompetent sätt få tillgång till den information som krävs för att lösa kundernas problem. Det är också utrustat med AI-funktioner som hjälper till att analysera konversationer, identifiera styrkor och förbättringsområden samt generera insikter om hur agenternas prestanda kan förbättras.

De bästa funktionerna i Cordless

Använd Ask AI för att få tillgång till relevant information och hantera kundförfrågningar automatiskt.

Spåra kundsupportteamets prestanda med mätfokuserade instrumentpaneler som uppdateras i realtid.

Identifiera och redigera känslig kundinformation automatiskt från samtalsutskrifter och inspelningar.

Utför sentimentanalys för att förbättra supportkvaliteten och införa empati i varje interaktion.

Begränsningar för trådlösa enheter

Begränsade integrationer kan begränsa produktens användning och tillämplighet.

Buggar kan ibland hindra samtal från att nå online-supportteam och omdirigera dessa samtal till offline-team.

Dashboard kan kännas mindre intuitivt och klumpigt

Priser för trådlösa produkter

Professional: 45 €/månad per användare

Anpassad: Anpassad prissättning

Trådlösa betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (11 recensioner)

Capterra: N/A

8. Olark

via Olark

Olark är en livechattprogramvara som gör det möjligt för företag att interagera med webbplatsbesökare i realtid. Oavsett om det gäller att svara på frågor eller hjälpa till i försäljningsprocessen erbjuder Olark en rad funktioner som proaktiva chattinbjudningar, samsurfningssessioner och chattranskriptioner, vilket gör det möjligt för företag att göra ett bestående första intryck. Det integreras sömlöst med helpdesk- och CRM-plattformar för att ge mervärde till varje ny interaktion och erbjuda en personlig supportupplevelse.

Olarks bästa funktioner

Anpassa din chattruta så att den matchar dina riktlinjer för varumärkesprofilering.

Automatisera livechatten för att engagera webbplatsbesökare i stor skala samtidigt som du anpassar kontakten utifrån besökarnas beteende och skräddarsydda meddelanden.

Lär dig av livechatanalyser och upptäck användbara insikter från detaljerade chattranskriptioner.

Omvandla chattrutor till kundformulär och samla in information direkt från källan.

Olark-begränsningar

Stöder inte bilddelning

Mobilkompatibiliteten är begränsad.

Färre integrationer begränsar dess möjligheter

Olark-priser

Från 29 $/månad per användare

Olark-betyg och recensioner

G2 : 4,3/5,0 (223 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (471 röster)

9. Mixpanel

via Mixpanel

Mixpanel är en kraftfull plattform för dataanalys som gör det möjligt för företag att extrahera meningsfull information från strukturerade och ostrukturerade data från flera källor. Den samlar in omfattande data om din produkt och kunden.

På så sätt får du insikter om hur användarna interagerar med olika funktioner, kan spåra konverteringar i olika kanaler och mäta kundengagemanget. Använd detta för att optimera försäljningsprocessen och öka ditt produkts värdeerbjudande.

Mixpanels bästa funktioner

Se insikter som trendlinjer, populära användarvägar, konverteringsdrivande faktorer, användningsfrekvens, engagemang och kundlojalitet med mera.

Skapa uppslagstabeller och underhåll en datadictionary för att hantera data effektivt.

Mät resultatet av marknadsföringskampanjer och analysera trafiken i olika marknadsföringskanaler.

Skapa detaljerade kundgrupper baserat på användarnas beteende, preferenser och andra data.

Omvandla data eller frågor i naturligt språk till användbara rapporter med hjälp av Mixpanels generativa AI, Spark.

Begränsningar för Mixpanel

Det har en brant inlärningskurva på grund av komplexiteten i flera funktioner och dålig onboarding.

Att exportera data är besvärligt och leder ofta till förlust av integritet.

Dyrt

Mixpanel-priser

Gratis

Tillväxt: 28 $/månad

Enterprise: Anpassad prissättning

Mixpanel-betyg och recensioner

G2 : 4,6/5,0 (1 096 recensioner)

Capterra: 4,5/5,0 (130 röster)

10. Highrise

via Highrise

Highrise är en CRM-plattform utvecklad av Basecamp för att stödja småföretag. Den hjälper till att hantera uppgifter och kontakter, spåra interaktioner, samarbeta kring affärer, övervaka leads och kunder och mycket mer. Plattformen är mycket mångsidig och kan användas för att hantera pipelines, rekrytering, talangförvärv, evenemang, PR, produkter och tjänster, kundsupport och mycket mer.

Highrises bästa funktioner

Samla all information om dina leads och kunder på ett ställe och organisera dem i segment.

Kommunicera med din kundbas och dina potentiella kunder från en enda plattform, oavsett om det gäller massutskick av e-post för kampanjer eller personliga påminnelser.

Skapa detaljerade rapporter om din pipelineprestanda och hälsa

Använd e-postmallar för att slippa skriva marknadsföringstexter från grunden.

Kategorisera leadinformation eller kampanjdetaljer som ärenden och affärer för detaljerad organisation.

Begränsningar för Highrise

Har slutat acceptera nya registreringar sedan augusti 2018.

Den erbjuder endast grundläggande funktioner.

Highrise-priser

Ej tillgängligt

Highrise-betyg och recensioner

G2 : N/A

Capterra: 4,5/5,0 (130 recensioner)

Förbättra din kundupplevelse

Oavsett om du använder Help Scout eller Help Scout-alternativ är de 10 integrationerna som delas ovan favoritapparna för alla kundorienterade team. Att lägga till dessa till Help Scout kommer att utöka plattformens omfattning, tillämplighet och värdeerbjudande.

Alla alternativ erbjuder något unikt, men ClickUp uppfyller alla krav på avancerade funktioner. Oavsett om det gäller att konvertera ärenden till uppgifter eller granska teamets prestationer gör ClickUp Help Scout mer användbart och värdefullt.

Registrera dig idag för att lära dig mer om hur du integrerar Help Scout och ClickUp för att förvandla din kundsupport och serviceupplevelse.