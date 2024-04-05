Writesonic vs. ChatGPT: Vilket AI-skrivverktyg är bäst?

AI har förändrat internet och revolutionerat innehållsskapandet som vi kände det. Tack vare AI-skrivverktyg är pressen från deadlines och ångest inför tomma sidor inte längre något stort problem.

Från att skapa berättelser till att skriva utkast till e-postsvar – dessa AI-verktyg kan hjälpa dig att skapa engagerande innehåll som är skräddarsytt efter dina behov.

Men när du väljer mellan AI-drivna verktyg för att skapa högkvalitativt innehåll är det också viktigt att ta hänsyn till noggrannhet, anpassningsbarhet och ett användarvänligt gränssnitt.

Två stora konkurrenter som sticker ut bland de många AI-skrivverktyg som finns på marknaden är Writesonic och ChatGPT.

Vilket ska du välja?

Vi jämför specifikationerna för Writesonic och ChatGPT för att hjälpa dig att avgöra vilket AI-verktyg som passar dina skrivbehov bäst.

Låt oss sätta igång! 🧑🏻‍💻

Vad är Writesonic?

via Writesonic

Writesonic är ett AI-drivet skrivverktyg som kan generera kvalitetsinnehåll. Det använder avancerade algoritmer för maskininlärning för att förstå användarens inmatningar och leverera relevant och engagerande innehåll.

Writesonic är ett av de mest populära AI-skrivprogrammen, känt för sitt korrekta, aktuella innehåll och sin sammanhang. Det har också många förkonfigurerade uppmaningar och mallar, så att du snabbt kan generera textinnehåll och spara tid.

För att få en bättre förståelse för detta mångsidiga verktyg, låt oss titta på några av dess funktioner:

Writesonic-funktioner

Oavsett om du är nybörjare eller erfaren skribent erbjuder Writesonic flera funktioner som hjälper dig att skapa engagerande och högkvalitativt innehåll.

1. Innehållsgenerering

Writesonic kan generera förslag, uppmaningar och utkast som hjälper dig att skriva artiklar, blogginlägg och innehåll för sociala medier. Det har också en funktion för att ladda upp innehåll i bulk för att generera kopior i bulk för Google-annonser och innehåll för sociala medier.

2. Omskrivare av stycken

via Writesonic

Writesonic har en paragrafomskrivare som du kan använda för att skriva om innehåll eller förhindra plagiering. Du kan också anpassa tonen och rösten så att den matchar dina förväntningar.

3. Innehållsmallar

Writesonic erbjuder olika mallar för olika typer av innehåll, såsom artiklar och blogginlägg, produktbeskrivningar för e-handel, annonser och marknadsföringstexter. Välj bara innehållstyp och ange nödvändiga detaljer, så genererar Writesonic snabbt innehåll på nolltid.

4. SEO-funktioner

via Writesonic

Writesonic integreras med SurferSEO, ett verktyg för innehållsoptimering. Detta gör att du snabbt kan generera SEO-vänligt innehåll, utföra SurferSEO-granskningen och göra nödvändiga redigeringar på en och samma plattform. Du kan lämna besväret med sökordsforskning bakom dig.

5. WordPress-integration

En annan värdefull integration som Writesonic erbjuder är med WordPress. Detta gör att du snabbt kan skriva, optimera och publicera innehåll på din WordPress-plattform från en enda plattform.

Writesonic-priser

Gratis

Individuell: 20 $/användare per månad

Team: 30 $/användare per månad

Företag: Anpassad prissättning

Även efter att ha tittat på dessa imponerande funktioner förstår vi att du fortfarande kan överväga några alternativ till Writesonic. Låt oss nu utforska funktionerna i ChatGPT.

Vad är ChatGPT?

via OpenAI

ChatGPT är en AI-skrivassistent som kan föra sofistikerade konversationer med dig. Det är en mångsidig språkmodell som utvecklats av OpenAI, som har tränats på olika textdata och kan utföra uppgifter inom naturlig språkbehandling. ChatGPT kan förstå olika ämnen och ge precisa, människoliknande svar på användarens inmatningar.

Det är mer än ett responsivt verktyg. Det erbjuder också värdefulla insikter, rekommendationer och aktivt deltagande i dynamiska diskussioner. Om du till exempel frågar ChatGPT hur man gör kaffe kommer det att förklara processen steg för steg, precis som en människa skulle göra. Det kan ge detaljerade instruktioner, insikter och till och med alternativa metoder beroende på dina preferenser.

Enkelt uttryckt är detta AI-drivna verktyg utformat för att förstå användarnas frågor, svara på frågor, skapa innehåll och simulera människoliknande konversationer.

Funktioner i ChatGPT

Låt oss utforska några av dess funktioner för att få en bättre förståelse för verktyget, särskilt för skrivande:

1. Naturlig språkbehandling

ChatGPT är utformat för att tolka information som ges i vardagligt språk och leverera meningsfulla, sammanhängande resultat inom den givna kontexten.

Detta gör att du kan interagera med modellen som om du pratade med en annan människa, vilket förbättrar användarupplevelsen till en mer mänsklig och tillfredsställande nivå.

2. Konversationskontext

En av ChatGPT:s mest framstående funktioner är dess förmåga att förstå sammanhanget på ett heltäckande sätt.

Detta säkerställer inte bara mer meningsfulla och sammanhängande interaktioner, utan möjliggör också långvariga, djupgående konversationer över flera omgångar.

3. Anpassningsbarhet

ChatGPT:s anpassningsbarhet gör det unikt, eftersom det gör det möjligt för utvecklare och användare att finjustera modellen för specifika aktiviteter eller domäner genom lämpliga uppmaningar.

Denna anpassningsförmåga säkerställer att ChatGPT-svaren kan skräddarsys för att uppfylla unika krav, vilket gör det till ett användbart verktyg för olika tillämpningar.

Inom kundtjänst kan ChatGPT till exempel tränas på specifika vanliga frågor och kundförfrågningar för att ge konsekventa och korrekta svar, vilket förbättrar användarupplevelsen och minskar arbetsbelastningen för supportagenter.

4. Flerspråkiga funktioner

ChatGPT stöder över 50 språk, vilket gör det möjligt för användare att kommunicera och skapa innehåll på sitt föredragna språk.

Denna inkludering förbättrar dess användbarhet globalt och tillgodoser behoven hos dem som föredrar att interagera och skapa innehåll på andra språk än engelska.

5. Kreativ skrivhjälp

Utöver konventionella språkuppgifter kan ChatGPT också användas för kreativt skrivande.

Det ger värdefull hjälp genom att föreslå idéer, generera kreativa uppmaningar och erbjuda inspiration, vilket gör det till en ovärderlig assistent för författare som söker en gnista av kreativitet.

6. Kunniga svar

ChaGPT utnyttjar artificiell intelligens och information från webben, vilket gör det möjligt att svara på faktiska frågor och ge kunniga svar baserade på dess omfattande träningsdata.

7. Chatta med bilder

via OpenAI

Om du är ChatGPT Plus-användare kan du starta en chatt med hjälp av bilder. Anta att du har problem med en utrustning. Du kan ladda upp en bild för att ta reda på vad som är fel. ChatGPT analyserar problemet åt dig och kommer med en lösning.

Priser för ChatGPT

Gratis

ChatGPT Plus: 20 $/användare per månad

ChatGPT-teamet: 30 $/användare per månad

ChatGPT Enterprise: Anpassad prissättning

Writesonic vs. ChatGPT: Jämförelse av funktioner

Låt oss jämföra de grundläggande funktionerna i båda verktygen för att hjälpa dig att välja det som bäst passar dina innehållsbehov.

Innehållsskapande

Funktion Writesonic ChatGPT Antal mallar Omfattande Ingen inbyggd mall Innehållsformat Olika kategorier inkluderar bloggar, annonser, inlägg på sociala medier, produktbeskrivningar, webbtexter etc. Fokuserar främst på konversationella textformat och korta texter; kan hallucinera med längre texter. Anpassningsnivå Erbjuder färdiga mallar med alternativ för ytterligare anpassning, såsom varumärkesröst, ton och målgrupp. Om du till exempel vill skapa ett inlägg på sociala medier för att marknadsföra en ny produkt kan du välja en mall från Writesonics bibliotek som är särskilt utformad för inlägg på sociala medier. Kan skräddarsy resultatet och generera mallar baserat på uppmaningar och instruktioner. Om du till exempel vill skapa ett nyhetsbrev via e-post för att annonsera ett företagsevenemang kan du förse ChatGPT med relevanta detaljer såsom evenemangets datum, tid, plats och viktigaste höjdpunkter. Baserat på denna information kan det generera en anpassad e-postmall som passar för tillfället.

Writesonic vinner när det gäller kvantitet och mångfald av mallar för innehållsskrivning , som passar ett bredare spektrum av innehållsformat.

ChatGPT kan vara att föredra om du främst behöver hjälp med konversationsstilar eller kreativt skrivande, där fördefinierade mallar är mindre vanliga.

Funktion Writesonic ChatGPT SEO-verktyg Erbjuder inbyggda verktyg för att generera SEO-metataggar, sammanfatta innehåll, parafrasera text och kontrollera läsbarhetspoäng. Kan generera vissa grundläggande metabeskrivningar, men andra funktioner är begränsade. Faktagranskning och dataintegration Kan komma åt och integrera data från olika källor med funktionen "Google Data". Ingen direkt faktagranskningsfunktion, eftersom det förlitar sig på användarinmatning för noggrannhet. Flerspråkiga funktioner Stöder generering och optimering på över 25 språk med varierande grader av flytande språkförmåga. Stöder över 40 språk för inmatning och utmatning, men kvaliteten kan variera beroende på språket.

Writesonic vs. ChatGPT erbjuder en mer omfattande uppsättning inbyggda SEO- och läsbarhetsverktyg.

ChatGPT kan fortfarande hantera grundläggande SEO-metabeskrivningar, men du kan behöva externa verktyg för avancerad optimering.

Användarvänlighet och gränssnitt

Funktion Writesonic ChatGPT Gränssnitt Användarvänligt gränssnitt med visuella ledtrådar och tydliga instruktioner Textbaserat gränssnitt med grundläggande design Inlärningskurva Det kan krävas lite utforskning för att upptäcka alla funktioner. Relativt lätt att lära sig och använda för grundläggande uppgifter Ytterligare funktioner Erbjuder ytterligare funktioner såsom AI-bildgenerering, Chrome-tillägg och API-åtkomst. Fokuserar främst på textgenerering och konversation; bildskapande och chatt med röstfunktioner finns tillgängliga på ChatGPT Plus.

Båda verktygen anses vara användarvänliga, men Writesonics visuella gränssnitt och tydliga instruktioner ger det en liten fördel framför ChatGPT för nybörjare.

ChatGPT:s textbaserade gränssnitt kan vara mer bekant för dem som är vana vid kommandoradsinteraktioner.

Priser och vad som ingår

Funktion Writesonic ChatGPT Gratis plan 50 generationer per dagIngen varumärkesröst25 krediter (engångsbelopp) Obegränsade interaktioner Tillgång till GPT 3. 5-modellen Writesonic Individual vs. ChatGPT Plus Obegränsad generering (i enlighet med policyn för rättvis användning) 1 varumärkesröst 50 krediter per månad Allt är gratis, och: Tillgång till GPT 4-modellen Bläddra, skapa och använd GPT:er Tillgång till DALL. E, bläddring, avancerad dataanalys Writesonic-teamet vs. ChatGPT-teamet Obegränsad generering (enligt policyn för rättvis användning) Obegränsat antal varumärkesröster 100 krediter per användare och månad, minst 2 användare Allt i Plus, plus: Högre meddelandegränser på GPT-4, DALL·E, webbläsning, avancerad dataanalys Skapa och dela GPT:er med din arbetsplats Adminkonsol Teamdata undantagna från utbildning Writesonic Enterprise vs. ChatGPT Enterprise Anpassade platser och krediter SSO/SAML Prioriterad support och onboarding Anpassad utveckling av AI-modeller Flera LLM-modeller Allt i Team och: Obegränsad, snabb åtkomst till GPT-4, DALL·E, webbläsning, avancerad dataanalys Utökat kontextfönster för längre inmatningar SSO/SAML Administratörskontroller, domänverifiering och analys Teamdata exkluderade från träning; anpassade datalagringsfönster Prioriterad support och kontohantering

Writesonic vs. ChatGPT på Reddit

Vi undersökte Reddit för diskussionen om ChatGPT vs. Writesonic för att ta reda på vad användarna tycker om dessa verktyg. Vi hittade inga specifika trådar som direkt jämförde de båda verktygen, men vi hittade några användare som delade med sig av sina erfarenheter av varje verktyg separat.

Den allmänna uppfattningen är att ChatGPT är bra för att brainstorma idéer och skapa dispositioner, men de flesta användare rekommenderar inte att använda det direkt för att skriva:

”Det kommer med några fantastiska idéer. Den faktiska utförandet tenderar att vara mycket dåligt, men det är bra för idéer. För idéer, för punktlistor, för dispositioner etc. är det ganska bra, men be det inte skriva den faktiska berättelsen, för det blir dåligt om du inte ger det så detaljerade instruktioner att det ändå skulle gå snabbare att skriva berättelsen själv.”

Många Reddit-användare har berömt Writesonic som ett bra verktyg för att skapa första utkast, förutsatt att du har någon som kan redigera det genererade innehållet och få det att låta mer mänskligt:

”Jag har använt Writesonic och andra AI-skrivtjänster. Värdet ligger inte nödvändigtvis i innehållet som produceras, utan mer i att det är ett användbart verktyg för att komma förbi skrivkramp. Resultaten från dessa tjänster är i allmänhet oanvändbara utan betydande redigering, så du kommer inte att kunna ersätta en mänsklig skribent.”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Writesonic vs. ChatGPT

ChatGPT och Writesonic är utmärkta verktyg för att generera idéer och skapa innehåll, men det finns ett annat verktyg som hjälper dig med att generera och hantera innehåll och mycket mer.

Det perfekta alternativet till både ChatGPT och Writesonic – ClickUp, ett mångsidigt och användarvänligt verktyg som kan hjälpa dig att skriva bättre och snabbare!

Låt oss utforska några av de funktioner som gör det till det bästa verktyget för innehållsskapare:

1. ClickUp Brain

Brainstorma, skriv och redigera innehåll snabbare än någonsin med ClickUp Brain.

ClickUp har utvecklat världens första neurala nätverk som sömlöst kopplar samman uppgifter, dokument, individer och all kunskap inom din organisation med hjälp av AI.

ClickUp Brain integreras sömlöst i din arbetsyta, överbryggar klyftor och kopplar samman punkter i ditt arbete, din kommunikation och din kunskap.

Med ClickUps AI Writer for Work kan du skriva innehåll av hög kvalitet. Du kan till exempel använda det för att skriva ett e-postmeddelande, ett blogginlägg eller en bildtext på sociala medier, eller för att sammanfatta ett dokument, en kommentar eller en uppgift.

Använd ClickUp Brains AI Writer for WorkTM för att generera, sammanfatta och redigera innehåll.

Du kan också använda detta verktyg för att svara på meddelanden å dina vägnar eller för att redigera en text.

Det kan också spara dig mycket administrativ tid efter möten; använd AI Writer for Works transkriptionsfunktioner för att snabbt sammanfatta mötet med viktiga slutsatser och åtgärdspunkter. Du kan till och med översätta dessa mötesanteckningar till flera språk.

Du kan också använda det för att skapa mallar och tabeller som underlättar ditt arbete.

Andra funktioner i ClickUp Brain

AI Knowledge Manager: Ställ frågor och få kontextuella svar från dina dokument, uppgifter och projekt. Du kan till exempel fråga ”Vem arbetar med marknadsföringskampanjen?” och få omedelbara svar från ClickUp Brain.

AI-projektledare: Övervakar och automatiserar olika aspekter av dina projekt, såsom lägesrapporter, standups och teamuppdateringar. Du kan till exempel be ClickUp Brain att generera en veckorapport, schemalägga ett möte eller skicka en påminnelse till ditt team.

2. ClickUp Docs

ClickUp Docs för att dokumentera och dela viktig information med teamet

ClickUp Docs, ett dokumenthanteringsverktyg, gör det möjligt för dig att skapa perfekta dokument eller wikis. Du kan utnyttja funktioner som kapslade sidor och formateringsalternativ, bädda in bokmärken, lägga till tabeller, bilder och länkar samt formatera dokument för olika behov, från roadmaps till kunskapsbaser.

Funktioner i ClickUp Docs

Samarbeta: Arbeta i realtid med ditt team. Använd kommentarer för att nämna andra, tilldela dem åtgärder och konvertera text till spårbara uppgifter för att hålla koll på idéer.

ClickUp Docs låter dig skriva, redigera och samarbeta i realtid samt lägga till kommentarer för att kommunicera med teammedlemmarna.

Koppla dokument till arbetsflöden: Koppla ihop dokument och uppgifter för att få tillgång till allt på ett ställe. Lägg till widgets i din redigerare för att uppdatera arbetsflöden, ändra projektstatus och tilldela uppgifter.

Organisera: Håll dina dokument organiserade och sökbara. Kategorisera viktiga resurser och företagswikis genom att lägga till dem i valfri del av ditt arbetsområde.

Dela säkert: Projicera dina dokument med sekretess- och redigeringskontroller. Skapa delbara länkar och hantera behörigheter för team, gäster eller allmänheten.

3. Projektledning

Samarbeta enkelt med ditt team genom ClickUps projektledningsfunktion.

Effektivisera teamsamarbetet med sammankopplade arbetsflöden, realtidsdashboards och mycket mer med ClickUps projektledningsfunktioner.

Snabba upp projektplaner och genomförande med hjälp av ClickUps projektledningsverktyg. Skapa automatiskt deluppgifter baserat på uppgiftsbeskrivningar, sammanfatta kommentartrådar, skriv projektuppdateringar och gör mycket mer med din ClickUp-projektledare.

Funktioner i projektledningsverktyget ClickUp:

Planera och prioritera: Planera och prioritera dina projekt enkelt, med vetskapen om att du har insyn i alla projektdetaljer och beroenden och hur de stämmer överens med ditt företags mål. ClickUp ger dig en omfattande överblick och hjälper dig att fördela resurser till det som är viktigast. Snabba upp processerna: Få snabba överenskommelser och lansera dina projekt med självförtroende bland alla intressenter. Samarbeta kring din projektvision med ClickUp Docs, dela uppdateringar via Få snabba överenskommelser och lansera dina projekt med självförtroende bland alla intressenter. Samarbeta kring din projektvision med ClickUp Docs, dela uppdateringar via ClickUp Chat och håll dig informerad om kommande händelser med din inkorg. Spåra projektets framsteg: Få en enda källa till information om ditt projekts framsteg, med insikt i flaskhalsar, risker, resursutmaningar och mycket mer. Använd Få en enda källa till information om ditt projekts framsteg, med insikt i flaskhalsar, risker, resursutmaningar och mycket mer. Använd ClickUp Dashboards för att se framstegen i realtid och ligga steget före.

ClickUp-priser

Gratis för alltid: Gratis

Obegränsat: 7 $ per användare och månad

Företag: 12 $/per användare och månad

Business Plus: 19 $/per användare och månad

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Writesonic vs. ChatGPT – här är domen

Vi hoppas att denna jämförelse mellan Writesonic och ChatGPT har varit till hjälp för dig. I slutändan beror valet mellan de två verktygen på dina specifika behov och preferenser.

Writesonic utmärker sig inom innehållsskapande och copywriting, medan ChatGPT är bäst på konversationsförmåga och språkförståelse.

Oavsett om du behöver hjälp med att skriva innehåll eller delta i dynamiska konversationer, erbjuder båda AI-assistenterna tydliga fördelar.

Men om du letar efter mer än bara ett AI-skrivverktyg är ClickUp det perfekta valet. Det går utöver skrivande och fungerar som ett omfattande verktyg för innehållsprojektledning.

Med ClickUp och dess över 1000 integrationer (Slack, Google Drive, Outlook, Zoom, etc.) behöver du inte jonglera mellan olika verktyg utan kan utföra alla uppgifter på en och samma plattform.

Så vad väntar du på? Registrera dig gratis på ClickUp idag!