De 11 bästa alternativen till Toggl för tidsspårning 2026

Toggl Track är en populär tidsregistreringsapp, känd för sin intuitivitet och användarvänlighet. Den hjälper team och enskilda personer att registrera tid som läggs på projekt, skapa tidrapporter, skapa fakturor och mäta produktivitet.

Toggls begränsade projektledningsfunktioner kan dock vara ett hinder om du behöver avancerade funktioner som projektplanering, resursallokering och uppgiftshantering. Dess premiumfunktioner är ofta dyra, vilket gör det mindre lämpligt för budgetmedvetna team.

Om du letar efter mer funktionalitet utan att det kostar skjortan, här är 11 Toggl-alternativ med kraftfulla funktioner för tidsspårning och projektledning.

Vad är Toggl?

Toggl Track, allmänt känt som Toggl, är ett automatiserat verktyg för tidrapportering. Det genererar tidrapporter och rapporter för att spåra tid som läggs på projekt, personliga aktiviteter etc. Verktyget låter dig också skapa fakturor genom att noggrant registrera fakturerbara minuter.

Några av de andra huvudfunktionerna är:

Intuitiv tidsregistrering: Möjliggör manuell eller automatisk tidsregistrering med en enkel start-/stopp-timer

Grundläggande projektledning: Stöder funktioner som uppgiftsskapande, projektplaner och budgethantering

Rapportering och analys: Skapar visuella rapporter och insikter för att analysera tiden som läggs på olika uppgifter och mäta Skapar visuella rapporter och insikter för att analysera tiden som läggs på olika uppgifter och mäta teamets produktivitet

Integrationer: Kan kopplas ihop med över 100 verktyg, inklusive Asana, Trello och Slack

Plattformsoberoende stöd: Erbjuder appar för datorer, webben och mobiler för spårning på flera enheter

Varför välja Toggl-alternativ?

Toggl Track kan vara till hjälp för tidshantering, men det är långt ifrån en heltäckande produktivitetslösning.

Här är några av dess begränsningar:

Begränsade produktivitetsfunktioner: Toggl erbjuder grundläggande funktioner Toggl erbjuder grundläggande funktioner för projekttidshantering , såsom tidsplanering och budgethantering. Om du behöver ett verktyg med avancerade produktivitetsfunktioner som uppgiftsberoenden, resursallokering eller arbetsbelastningshantering kan det vara otillräckligt

Hög kostnad: Även om Toggl erbjuder en gratisversion är dess funktioner grundläggande. För att använda avancerade funktioner måste du prenumerera på ett av deras betalda abonnemang, som är relativt dyra jämfört med vad de ger, särskilt för egenföretagare och småföretag

Dålig mobilappupplevelse: Flera Toggl-användare har bytt till andra verktyg på grund av den störande upplevelsen av mobilappen. Tillfälliga buggar och synkroniseringsproblem gör det svårt för användarna att hantera sina Flera Toggl-användare har bytt till andra verktyg på grund av den störande upplevelsen av mobilappen. Tillfälliga buggar och synkroniseringsproblem gör det svårt för användarna att hantera sina arbetsscheman

En recension på Reddit sammanfattar det så här:

Det fungerar inte för mig i 66 % av fallen, särskilt apparna, men även webbappen har just slutat fungera för mig…

Toggl-alternativ i korthet

Här är en översikt över alla Toggl-alternativ som nämns i det här blogginlägget. Se deras användningsområden och lämplighet på ett ögonblick:

Alternativ till Toggl Viktiga funktioner Bäst för Priser* ClickUp Global tidsspårning, tidsuppskattningar och tidrapporter, AI-driven kalender och schemaläggningsfunktioner för bättre uppgifts- och tidshantering Projektledare i team av alla storlekar, för tvärfunktionellt teamsamarbete Gratisabonnemang tillgängligt; anpassningsmöjligheter för företag Clockify Tidsspårning för fakturerbara timmar med detektering av inaktiv tid, obegränsat antal projekt och användare Frilansare och småföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 4,99 $/användare/månad; anpassningsmöjligheter för företag Harvest Samtidig tids- och kostnadshantering, projektledning med fast arvode och förskottsavtal Byråer och tjänsteföretag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 13,75 $/användare/månad RescueTime Produktivitetsövervakning, automatiserade veckosammanfattningar, spårning av offlineaktiviteter Privatpersoner och distansarbetare Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 12 $/månad Hubstaff Tidsspårning med GPS-övervakning, skiftplanering, inaktivitetsdetektering Fältteam och chefer för distansarbetande personal Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 7 $/månad Timely Team av alla storlekar behöver minimalt med manuell tidsinmatning Team i alla storlekar som behöver minimalt med manuell tidsinmatning Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 11 $/månad Everhour Tidsregistrering för projekt, skapande av anpassade rapporter, automatiserad fakturering med QuickBooks-integration Projektledare i team av alla storlekar Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 10 $/månad Time Doctor Produktivitetsanalys med skärmdumpar, appanvändning och aktivitetsnivåer, GPS-spårning Företag som behöver detaljerad insikt i produktiviteten Gratis provperiod tillgänglig; betalda abonnemang från 5 $/användare/månad; anpassningsmöjligheter för företag TimeCamp Tidsregistrering med automatiserad fakturering och närvarohantering Små till medelstora företag Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 3,99 $/användare/månad MyHours Projektbaserad tidrapportering, anpassade rapporter med skräddarsydda mallar, grundläggande budgetering och utgiftsrapportering Frilansare och små team Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 9 $/användare/månad; anpassningsmöjligheter för företag DeskTime Effektivitetsmätning, offline-spårning, närvarohantering Företag som fokuserar på effektivitetsuppföljning Gratisabonnemang tillgängligt; betalda abonnemang från 5 $/användare/månad; anpassningsmöjligheter för företag

De 11 bästa Toggl-alternativen att använda

Kolla in dessa tidsregistreringsprogram som du kan använda som alternativ till Toggl Track:

1. ClickUp (Bäst för allt-i-ett-arbetshantering med inbyggd tidsspårning)

Börja registrera tid i ClickUp Håll koll på tiden som läggs på varje uppgift med ClickUps funktion för tidsspårning i projekt

Toggl erbjuder inte avancerade projektledningsfunktioner, vilket är en stor nackdel. Utan ett omfattande verktygsset är det omöjligt att hantera projekt och samtidigt säkerställa tidseffektivitet. Flera nackdelar, såsom förseningar, missförstånd, felaktig hantering etc., kan smyga sig in.

För att undvika detta, välj ClickUp – appen som har allt du behöver för jobbet.

Alistair Wilson, konsult inom digital transformation på Compound, sammanfattar hur det är att ha en samlad plattform för projektledning och tidsregistrering:

Vi granskade flera alternativ och ansåg att ClickUp överlag gav oss rätt kombination av kraft och flexibilitet. Vi behövde också lösa problemet med tidrapportering för att kunna spåra och mäta externa uppdragstagares tidsloggar utan att behöva ytterligare externa appar och tjänster. ClickUps inbyggda tidrapportering fungerar sömlöst mellan mobil, surfplatta och dator.

Den första av många funktioner är ClickUps tidsspårning för projekt, som eliminerar behovet av manuell tidsregistrering genom att låta dig starta (och stoppa) en automatisk timer var som helst – i ClickUps desktop-app, Chrome-tillägget för webben och till och med i mobilappen.

Global Time Tracker körs i bakgrunden medan du arbetar, så att du kan vara säker på att varje fakturerbar minut redovisas korrekt.

Det går dock också att skapa manuella tidsposter. Du kan registrera tidsposter för ett specifikt datumintervall. Detta sparar tid och arbete, och gör det möjligt att lägga till eller redigera flera poster med några få klick.

Beräkna tiden för varje uppgift för att sätta realistiska projektdeadlines med ClickUp Time Management

Med ClickUps tidshanteringsfunktioner kan du organisera din registrerade tid i fakturerbar och icke-fakturerbar tid, skapa detaljerade tidrapporter, lägga till anteckningar och skapa anpassade tidsrapporter.

Detta gör det enklare att omplanera deadlines, schemalägga beroenden, sätta upp milstolpar och hantera dina projekt med bättre översikt och effektivitet.

ClickUp Calendar erbjuder ett visuellt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion som gör tidshanteringen intuitiv – perfekt för att planera, följa upp och justera din dag i realtid. Till skillnad från Toggl Track, som fokuserar på tidsspårning i efterhand, hjälper ClickUp dig att proaktivt avsätta tid för uppgifter och möten direkt i ditt arbetsflöde.

Du kan synkronisera det med din Google Kalender, schemalägga återkommande uppgifter och se projektets tidslinjer på ett ögonblick. Det är perfekt för att hantera arbetsbelastning, prioritera deadlines och undvika överbokning. Team kan också dela kalendrar för att hålla sig uppdaterade om vem som gör vad och när.

💡 Proffstips: Letar du efter fler resurser som hjälper dig att hantera tiden? Prova ClickUps mall för tidsplanering. Denna mall är redo att användas och kan anpassas, och låter dig planera uppgifter i ditt schema, sätta upp mål och samarbeta med ditt team kring dagliga uppgifter. Detta hjälper dig att: Håll ordning med en tydlig projektöversikt

Öka produktiviteten genom att effektivisera uppgiftshanteringen

Förbättra projektets resultat genom att hålla deadlines Ett annat bra alternativ är ClickUp Time Box Template. Planera ditt schema effektivt genom att dela upp projekt, fördela resurser och sätta deadlines för att maximera produktiviteten genom att prioritera uppgifter bättre! Håll koll på läget med tydliga tidsblock för varje uppgift och nå dina mål snabbare med strukturerad planering.

ClickUps bästa funktioner

Visualisera projektets framsteg genom dynamiska insikter med ClickUp Dashboards

Hantera arbetsbelastningen effektivt med ClickUp Tasks . Få tillgång till listor, tavlor och kalendervyer för mångsidig projektledning

Ange exakta tidsuppskattningar i ClickUp för att hålla projekten enligt tidsplanen och hantera arbetsbelastningen effektivt

Automatisera repetitiva arbetsflöden med ClickUp Automations för att spara tid och öka produktiviteten

Fördela resurser smart med ClickUps arbetsbelastningsvy, balansera teamets kapacitet och undvik utbrändhet

Integrera med över 1000 appar, inklusive externa tidsregistreringsverktyg som Toggl, Clockify, Everhour och många fler

Begränsningar i ClickUp

Nya användare kan inledningsvis tycka att det stora utbudet av funktioner är förvirrande

Priser för ClickUp

Betyg och recensioner för ClickUp

G2: 4,7/5 (över 10 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 4 000 recensioner)

Vad säger verkliga användare om ClickUp?

En recension på G2 sammanfattar det så här:

Jag har upptäckt att ClickUp är ett utmärkt projektledningsverktyg som hjälper mig att hålla ordning. Det är ett fantastiskt verktyg eftersom det låter mig anpassa uppgifter och definiera dem i detalj för större projekt. Tidsregistreringsfunktionen är utmärkt eftersom den hjälper mig att se var jag lägger min tid.

💡 Proffstips: Att hinna med allt varje dag kan verka överväldigande i början. Men om du har en partner som hjälper dig genom processen kan situationen snabbt vända! Utforska gratis mallar för dagliga planeringar med ett användarvänligt gränssnitt för att hantera din tid.

2. Clockify (Bäst för gratis tidsspårning med grundläggande rapportering)

Clockify är ett tidsregistreringsverktyg med grundläggande projektledningsfunktioner. Det kan hjälpa dig att registrera dina anställdas arbetstimmar och fakturera kunder korrekt. Clockify stöder manuell, automatisk och offline tidsregistrering.

Du kan också generera automatiserade tidrapporter, aktivitetsrapporter och produktivitetsdata. Dessutom kan du skapa och hantera kundfakturor. På så sätt kan du planera projektbudgetar, ställa in anpassade faktureringspriser, jämföra kostnader och mycket mer.

Clockifys bästa funktioner

Använd inaktivitetsdetektering och tidspåminnelser för att undvika oredovisade timmar

Få plattformsoberoende åtkomst via appar för dator, mobil och webbläsare

Få obegränsat antal projekt och användare, även med gratisversionen

Integrera med Trello, Asana och Jira för smidig projektledning

Begränsningar i Clockify

Saknar avancerade funktioner för automatiserad fakturering

Erbjuder inte inbyggd lönehantering

Priser för Clockify

Gratis för alltid

Basic: 4,99 $/månad per användare

Standard: 6,99 $/månad per användare

Pro: 9,99 $/månad per användare

Enterprise: 14,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Clockify

G2: 4,5/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 9 100 recensioner)

🧠 Kul fakta: Francesco Cirillo, utvecklare och entreprenör, utvecklade Pomodoro-tekniken för tidshantering. Men visste du att tekniken namngavs efter en tomatformad köksklocka som Cirillo använde när han studerade på universitetet? Du hörde rätt – ”Pomodoro” betyder ”tomat” på italienska! 🍅

3. Harvest (Bäst för tidsregistrering med utgiftshantering och fakturering)

Precis som Clockify effektiviserar Harvest tidsregistrering och fakturering till kunder; den enda skillnaden är att det kräver mindre manuell inmatning.

Med Harvest kan du skapa automatiska tidsrapporter för att få insikt i projektets framsteg, genomsnittlig tid som lagts på uppgifter, interna kostnader och mycket mer. Välj bara ett projekt och starta timern.

Du kan synkronisera Harvest med bokföringsverktyg, omvandla tidrapporter till kundfakturor och automatisera fakturering och betalningsinkasso.

Harvests bästa funktioner

Spåra tid och utgifter samtidigt för beräkning av projektkostnader

Hantera projekt med fast pris och fasta arvoden med anpassade rapporter för tidsspårning

Planera och följ upp teamets tillgänglighet i realtid

Integrera med Asana, Trello och QuickBooks för förbättrade arbetsflöden

Begränsningar i Harvest

Ingen inbyggd GPS-spårning för distansarbetande team

Högre kostnader för större team eller avancerade funktioner

Priser för Harvest

Gratis för alltid

Pro: 13,75 $/månad per användare

Premium: 17,50 $/månad per användare

Betyg och recensioner för Harvest

G2: 4,3/5 (över 800 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 600 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Harvest?

En recension på Capterra säger:

Det är en enkel produkt som snabbt kan konfigureras och användas för enkel tidrapportering och fakturering.

4. RescueTime (Bäst för automatisk produktivitetsuppföljning och tidshantering)

Letar du efter tidsspårningsprogramvara som är helt inriktad på att öka produktiviteten? RescueTime passar beskrivningen. Detta verktyg erbjuder funktioner som hjälper ditt team att maximera varje minut. Du kan till exempel använda funktionen ”Focus Time” för att blockera distraherande webbplatser.

RescueTime automatiserar hela tidsregistreringsprocessen, så det finns inget utrymme för slarv. Det spårar användningen av appar och webbplatser och genererar avancerade analyser för att identifiera produktivitetsmönster och hinder.

Det bästa av allt? Verktyget har inga användningsbegränsningar – både enskilda användare och team kan registrera och skapa tidrapporter för ett obegränsat antal projekt.

RescueTimes bästa funktioner

Ställ in anpassade produktivitetsmått och följ utvecklingen med detaljerade rapporter

Automatisera veckovisa sammanfattningar av tidsanvändning och trendanalyser

Få stöd för aktivitetsregistrering offline genom manuell inmatning

Integrera med Slack, Trello och Google Kalender

Begränsningar i RescueTime

Saknar funktioner för samarbete och projektledning

Begränsade integrationer med avancerade arbetsflödesverktyg

Priser för RescueTime

Solo: 12 $/månad

Team: 9 $/månad per teammedlem

Betyg och recensioner för RescueTime

G2: 4,2/5 (över 90 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 140 recensioner)

5. Hubstaff (Bäst för tidsspårning med GPS och övervakning av anställda)

Hubstaff är ett verktyg för tidrapportering som övervakar medarbetarnas produktivitet med hjälp av skärmdumpar, aktivitetsnivåer och GPS-spårning.

Det stöder avancerade spårningsfunktioner, som inaktivitetsdetektering, och genererar detaljerade rapporter om produktivitet och tidsanvändning för att identifiera och eliminera ineffektivitet.

Du kan automatisera löneutbetalningar med Hubstaffs integrationer med PayPal, Wise och Gusto. Det låter dig skapa korrekta räkningar och kundfakturor baserade på registrerad tid och utgifter.

Hubstaffs bästa funktioner

Hantera projekt och budgetar med verktyg för realtidsuppföljning

Stöd för schemaläggning och hantering av arbetspass med kalenderverktyg

Möjliggör tidsspårning på dator, webben och mobilen för ökad flexibilitet

Integrera med Trello, Jira och Asana för projektledning

Begränsningar i Hubstaff

Kräver avancerade abonnemang för avancerad analys

Kräver stabil internetuppkoppling för GPS-spårningsfunktioner

Priser för Hubstaff

Startpaket: 7 $/månad per användare

Grow: 9 $/månad per användare

Team: 12 $/månad per användare

Enterprise: 25 $/månad per användare (faktureras årligen)

Hubstaffs betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 1 500 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Hubstaff?

Så här skriver en G2-användare:

Hubstaff erbjuder en intuitiv och smidig lösning för tidrapportering som gör det otroligt enkelt att hantera distansarbetande team. Tidrapportering i realtid, automatiska skärmdumpar och insikter om produktivitet bidrar till att säkerställa transparens och effektivitet. De detaljerade rapporterna och automatiseringen av löneutbetalningar sparar mycket tid, vilket gör det till ett måste för företag med distansarbetande eller hybridteam.

6. Timely (Bäst för AI-baserad automatisk tidsspårning)

Timely är en AI-baserad tidsspårare som automatiserar processen för att tillhandahålla exakta tidsdata. Oavsett om du vill fastställa fakturerbara timmar, få påminnelser om icke-spårad tid eller avgöra hur produktivt ditt team har varit, säkerställer den inbyggda AI Timesheet Assistant att du får all information i rätt tid, korrekt och automatiskt.

Med projektledningsfunktionerna kan du tilldela uppgifter, hantera arbetsbelastning och se teamets kapacitet. Den kalenderbaserade tidslinjevyn låter dig visualisera arbetsdagar så att du kan reservera tid och planera projekt effektivt.

De bästa funktionerna i Timely

Hantera projektbudgetar med realtidsuppföljning och aviseringar

Spåra fakturerbara timmar och skapa korrekta kundfakturor

Få detaljerade rapporter om produktivitet och resursfördelning

Integrera med Outlook, Google Kalender och Trello för bättre schemaläggning

Tidsbegränsningar

Begränsade möjligheter till manuell tidsregistrering för specifika uppgifter

Grundläggande projektledningsfunktioner

Aktuella priser

Startpaket: 11 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Obegränsat: 28 $/månad per användare

Aktuella betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 200 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Timely?

En recension från Capterra sammanfattar:

Den största fördelen med Timely är användarvänligheten och hur du kan hantera din tid på ett fördelaktigt sätt. Jag tycker att Timely har tagit fram en fantastisk tjänst…

Om du vill ha en lösning för tidrapportering som smälter in i dina projektledningsflöden bör Everhour vara intressant för dig.

Everhour integreras med verktyg som ClickUp, Asana, Trello och Basecamp och registrerar tiden direkt från dem. Det innebär att du inte behöver byta mellan olika appar för att hantera teamets prestationer och produktivitet – all din data samlas på en och samma plattform.

Det låter dig spåra teamets tillgänglighet för att hantera resurser och arbetsbelastning effektivt. Everhour stöder även tidsspårning för fakturerbara och icke-fakturerbara uppgifter och erbjuder rapporter och analyser.

Everhours bästa funktioner

Skapar anpassade rapporter med data om budget, tid och utgifter

Automatisera faktureringen med integrationer för QuickBooks och FreshBooks

Hantera projektbudgetar med ekonomisk övervakning i realtid

Begränsningar i Everhour

Begränsade funktioner i mobilapparna jämfört med datorversionen

Kräver dyrare abonnemang för avancerade funktioner och rapporter

Priser för Everhour

Gratis för alltid

Team: 10 $/månad (upp till 5 användare)

Betyg och recensioner för Everhour

G2: 4,7/5 (över 170 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 400 recensioner)

Vad säger verkliga användare om Everhour?

En recension på G2 lyder:

Everhour är ett välutformat, lättanvänt och kraftfullt verktyg för tidrapportering som har en av de mest unika integrationerna med ett antal viktiga SaaS-produktivitetsverktyg. Det smälter sömlöst in i användargränssnittet hos appar som Asana och Notion på ett sätt som förbättrar upplevelsen för båda apparna. Jag ser inga andra appar på marknaden som gör detta lika bra som Everhour.

📮 ClickUp Insight: 92 % av kunskapsarbetare använder personliga strategier för tidshantering. De flesta verktyg för arbetsflödeshantering erbjuder dock ännu inte inbyggda funktioner för tidshantering eller prioritering, vilket hindrar effektiv prioritering. ClickUps AI-drivna schemaläggnings- och tidsspårningsfunktioner kan hjälpa dig att omvandla gissningar till datadrivna beslut. Det kan till och med föreslå optimala fokusfönster för uppgifter. Skapa ett anpassat tidshanteringssystem som anpassar sig efter hur du arbetar!

8. Time Doctor (Bäst för tidsspårning med funktioner för produktivitetsövervakning)

Nästa på listan över de bästa alternativen till Toggl är Time Doctor. Detta tidsregistreringsverktyg passar team som vill ha heltäckande funktioner och ett användarvänligt gränssnitt.

Med Time Doctor kan ditt team registrera tid för att hålla koll på arbetstid, raster osv. Dessutom övervakar det tiden som spenderas på olika webbplatser och applikationer för att generera insikter om produktiviteten.

Detta är användbart för att identifiera arbetsmönster, särskilt för distansarbetande team. Verktyget ger också varningar om distraktioner för att hjälpa medarbetarna att fokusera bättre under arbetstiden.

Time Doctors bästa funktioner

Spåra tid med skärmdumpar, appanvändning och aktivitetsnivåer

Stöd för GPS-spårning för team på plats och på distans

Skapa omfattande rapporter om produktivitet och närvaro

Integrera med Jira, Asana och Trello för projektledning

Begränsningar i Time Doctor

Begränsade fakturerings- och debiteringsfunktioner jämfört med andra verktyg

Kostnaderna ökar för större team och avancerad analys

Priser för Time Doctor

Basic: 8 $/månad per användare

Standard: 14 $/månad per användare

Premium: 20 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för Time Doctor

G2: 4,4/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

💡 Proffstips: Granska regelbundet dina tidsregistreringsdata för att identifiera mönster, utvärdera produktivitetstrender och anpassa ditt arbetsflöde. Små justeringar kan leda till betydande effektivitetsvinster. 🧐

9. TimeCamp (Bäst för att kombinera tidsregistrering med fakturering)

Letar du efter ett verktyg som stöder tidrapporter och närvaroregistrering för team? Då är TimeCamp något för dig.

Detta verktyg erbjuder ett enhetligt gränssnitt för att registrera anställdas närvaro, skapa tidrapporter, upprätta fakturor och skicka ut fakturor. Men det är inte allt – med TimeCamp kan du även hantera projektbudgetar.

Det registrerar tiden som läggs på uppgifter och projekt, analyserar lönsamheten och synkroniseras med bokföringsprogram så att du smidigt kan hantera projektkostnaderna. En extra bonus? Verktyget skickar varningar när du överskrider budgeten för ett projekt.

TimeCamps bästa funktioner

Automatisera faktureringen med integrationer till QuickBooks och Xero

Spåra tiden automatiskt med mobil- och datorappar

Få tillgång till funktioner för uppgiftshantering med detaljerade rapporter

Begränsningar i TimeCamp

Begränsade anpassningsmöjligheter för genererade fakturor

Kräver abonnemang på högre nivå för detaljerade rapporteringsfunktioner

Priser för TimeCamp

Gratis för alltid

Startpaket: 3,99 $/månad per användare

Premium: 6,99 $/månad per användare

Ultimate: 10,99 $/månad per användare

Enterprise: 14,99 $/månad per användare

Betyg och recensioner för TimeCamp

G2: 4,7/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 500 recensioner)

📮 ClickUp Insight: 32 % av arbetstagarna har svårt att avsätta tid för sig själva, men endast 14 % reserverar tid för detta i sin kalender. Om det inte är inplanerat är det inte skyddat! 📆 ClickUps kalender hjälper dig att boka in personlig tid precis som möten. Synkronisera med externa kalendrar, ställ in återkommande arbets- och personliga tidsblock och dra och släpp händelser eller uppgifter för att enkelt justera ditt schema. Sätt stopp för sista minuten-arbete innan det smyger sig in på din fritid! 💫 Konkreta resultat: Lulu Press sparar 1 timme per dag och anställd med hjälp av ClickUp Automations – vilket leder till en 12-procentig ökning av arbetseffektiviteten.

10. My Hours (Bäst för projektbaserad tidsspårning för små team och frilansare)

Små team kan ha svårt att hitta ett tidsregistreringsverktyg som är både omfattande och användarvänligt. Men det är precis vad My Hours erbjuder.

Med den här programvaran kan du och dina teammedlemmar enkelt registrera tid – manuellt eller med en timer – för flera projekt och uppgifter. Skapa ett projekt och logga din tid för att generera tidrapporter.

MyHours hjälper också till med grundläggande projektbudgetering med aviseringar och utgiftsuppföljning, och möjliggör plattformsoberoende åtkomst till mobil-, dator- och webbappar.

De bästa funktionerna i MyHours

Underlätta kundfakturering med flexibla faktureringsverktyg

Få tillgång till funktioner för teamhantering med rollbaserade behörigheter

Skapa anpassade rapporter med skräddarsydda mallar för vanliga uppgifter

Integrera med QuickBooks, Zapier och Trello för automatisering av arbetsflöden

Begränsningar i MyHours

Begränsad automatisering för komplexa arbetsflöden och repetitiva uppgifter

Kräver manuell inmatning för utgiftsredovisning och fakturering

Priser för MyHours

Gratis för alltid

Pro: 9 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för MyHours

G2: 4,6/5 (över 200 recensioner)

Capterra: För få recensioner

Vad säger verkliga användare om MyHours?

Denna G2-recension ger positiva intryck:

Efter att ha sökt efter och testat flera olika tidsredovisningspaket fann jag att myhours var det som bäst motsvarade mina behov, nämligen en enkel, lättanvänd webbaserad programvara för tidsredovisning och rapportering. Kundtjänsten är utmärkt; alla frågor jag ställde besvarades snabbt via e-post.

11. DeskTime (Bäst för automatisk tidrapportering med produktivitetsanalys)

Detta Toggl-alternativ är mest känt för att automatiskt registrera tid baserat på användning av appar och webbplatser.

Det hjälper också till att övervaka produktiviteten genom att kategorisera uppgifter och aktiviteter i produktiva, improduktiva och neutrala. Detta hjälper till att förstå projektmönster och eliminera hinder.

DeskTime automatiserar påminnelser om raster och tillhandahåller detaljerade produktivitetsrapporter så att du kan främja effektiviteten utan att kompromissa med balansen mellan arbete och fritid.

DeskTimes bästa funktioner

Stöd projekt- och uppgiftshantering med integrerad tidsspårning

Möjliggör tidsspårning offline med alternativ för manuell inmatning

Hantera närvaro med inbyggda verktyg för hantering av tidrapporter

Begränsningar i DeskTime

Inga inbyggda faktureringsfunktioner

Begränsad funktionalitet i mobilappen jämfört med datorappen

Priser för DeskTime

Lite: Gratis för alltid

Pro: 5 $/månad per användare

Premium: 7 $/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Betyg och recensioner för DeskTime

G2: 4,5/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 500 recensioner)

Spåra tid med bara några klick med det bästa alternativet till Toggl – ClickUp!

Toggl Track är en gedigen tidsregistrerare som erbjuder enkelhet och pålitliga funktioner. Den hjälper dig att mäta produktivitet, hantera budgetar och upprätthålla en balans mellan arbete och fritid. Den saknar dock avancerade projektledningsfunktioner som effektiviserar arbetsflöden och ökar teamets produktivitet.

Om du letar efter en allt-i-ett-lösning som spårar tid och erbjuder kraftfulla projektledningsverktyg är ClickUp svaret. Det här är en allt-i-ett-app för arbetet som kombinerar uppgiftshantering, tidsspårning, resursplanering och automatisering av arbetsflöden i en enda, intuitiv plattform.

Är du redo att öka din produktivitet och skapa balans i ditt arbetsliv? Prova ClickUp idag – registrera dig här gratis!