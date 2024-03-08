Hur man använder de tre Scrum-pelarna för produktutveckling

Att utveckla en produkt eller programvara är komplext. Du vill ha en plan som inte får dina utvecklare att fundera på flyktvägar.

Lär känna Scrums tre pelare. Dessa grundläggande principer utgör stommen i Scrums projektledningsramverk. De säkerställer stabilitet och framgång under hela din Scrum-resa.

Om du är ny inom Scrum kommer du att finna dessa pelare användbara för att hålla ditt arbete balanserat och ditt team motiverat att leverera sitt bästa arbete.

Vad är Scrums pelare?

Scrum är ett agilt projektledningsramverk som hjälper team att leverera arbete iterativt och stegvis. Det är utformat för projekt som innebär en hög grad av osäkerhet eller frekventa förändringar i kraven.

Scrum-team arbetar nära varandra, är flexibla och tar små, meningsfulla steg framåt under korta arbetsperioder som kallas sprints. Utvecklingsprocessen i Scrum handlar om att hålla tempot uppe och anpassa sig efter behov.

I kärnan av Scrum-projektledning finns tre empiriska pelare som hjälper till att hantera komplexa problem:

Transparens

Inspektion

Anpassning

Genom att vara transparent med projektprocesserna håller du alla informerade. Regelbundna inspektioner hjälper dig att övervaka projektets framsteg, och genom att anpassa strategierna efter förändrade krav eller scenarier kan du ta till dig feedback och förbättra dig kontinuerligt. Dessa tre principer gör Scrum till en teamvänlig och kundvänlig metodik.

Scrum: En kort historik

Termen ”Scrum” kan spåras tillbaka till en artikel i Harvard Business Review från 1986 med titeln ”The New Product Development Game” av Hirotaka Takeuchi och Ikujiro Nonaka.

Författarna diskuterade ”rugby-metoden” (en sportmetafor för ett lag som rör sig tillsammans från start till mål) för snabbare och mer flexibel produktutveckling. De föreslog detta som ett alternativ till den traditionella sekventiella metoden eller ”stafettmetoden”, där varje löpare springer sin sträcka självständigt och överlämnar stafettpinnen till en lagkamrat när sin sträcka är klar.

Snabbspola fram till 1993, när Jeff Sutherland, John Scumniotales och Jeff McKenna implementerade Scrum-metoder för första gången på Easel Corporation.

Resultaten av denna nya metod lockade Ken Schwaber (VD för Advanced Development Methods) och Mike Beedle (som senare var medförfattare till ”Agile Manifesto”).

Under denna period förfinade de Scrum-koncepten bakom kulisserna, men det presenterades inte för allmänheten förrän vid OOPSLA-konferensen 1995. Sutherland och Schwaber introducerade sedan Scrum för världen genom att presentera en artikel med titeln "The SCRUM Development Process" vid konferensen.

Nästan tre decennier senare är kärnan i SCRUM densamma, men ramverket fortsätter att växa och utvecklas med regelbundna revideringar. Det som började som ett ramverk för mjukvaruutveckling har antagits inom olika branscher för att förenkla komplexa problem.

Förstå Scrums grundläggande principer

Scrum-metoden baseras på empirism – ett koncept som betonar vikten av att skaffa kunskap genom praktiska erfarenheter och observationer. Scrum bygger på att samla in bevis och fakta genom ständiga experiment, vilket leder till snabbare feedback, kontinuerlig förbättring och snabbare leverans av projekt.

Scrum delar också principer med Holacracy, en ledningsfilosofi som fördelar beslutsfattandet över hela organisationen. Liksom Scrum främjar Holacracy agilitet, samarbete och effektivitet inom företag. Det skapar en arbetskultur där alla arbetar tillsammans för bättre resultat.

För att bättre förstå dessa strukturer, låt oss dyka in i de sex kärnvärdena i Scrum-metoden som också återspeglas i Holacracy.

1. Empirisk processkontroll: De tre Scrum-pelarna – transparens, inspektion och anpassning – styr empirisk processkontroll. Scrum-processen bygger inte på teori utan på observationer från verkliga livet.

2. Självorganisering: Tvärfunktionella Scrum-team måste vara självorganiserade, eftersom detta hjälper dem att fullgöra sina specifika roller, ta ansvar och kritiskt utvärdera sina prestationer utan någon vägledning från ledningen.

3. Samarbete: Alla i ett Scrum-team vet vad de andra arbetar med. Teammedlemmarna kommunicerar tydligt med intressenterna för att säkerställa en konstant återkopplingsloop.

4. Värdebaserad prioritering: Denna kärnvärdering fokuserar på att organisera åtgärder baserat på kundvärde. Målet är att leverera kvalitetsprodukter eller tjänster så snabbt som möjligt.

5. Time-boxing: I Scrum utförs arbetet i sprintar. Allt, från sprintplanering till dagliga möten, har tydliga start- och sluttider. Denna time-boxing säkerställer att alla känner till den tilldelade tiden för varje steg och den övergripande framstegen för sprintarna.

6. Iterativ utveckling: Teamen får feedback efter varje sprint och arbetar med att förbättra produkten. Dessa kontinuerliga förbättringscykler gör det lättare för teamen att arbeta med förändringar och säkerställa att produkten uppfyller kundens förväntningar.

Scrums tre pelare

Låt oss dyka djupare in i de tre Scrum-pelarna och upptäcka deras betydelse för hanteringen av utvecklingsprojekt.

Transparens i Scrum

I Scrum innebär transparens att alla som är involverade i utvecklingsprocessen vet vad som pågår – det goda, det dåliga och det fula.

När ett team tillämpar transparent arbetsflödeshantering får alla teammedlemmar och externa intressenter samma information, litar på varandra, arbetar mot samma mål och kommunicerar öppet. Denna pelare är det som gör Scrum till en mycket samarbetsinriktad metodik.

Här är några praktiska sätt att säkerställa transparens i Scrum:

1. Effektivisera dokumentationen: När du håller projektrelaterade dokument organiserade och tillgängliga får Scrum-teamets medlemmar tydlighet om sina mål. Dessa dokument kan omfatta:

Sprintbacklog: En lista över uppgifter som Scrum-teamet måste arbeta med under en sprint.

Produktbacklog: En prioriterad lista över åtgärder som krävs för att förbättra produkten.

Sprintgranskning: Ett evenemang där intressenterna kontrollerar projektets framsteg och ger feedback.

Definition of Done (DoD): En uppsättning kriterier som en produktinkrement måste uppfylla för att anses vara redo för release. Denna dokumentationsprocess hjälper teamen att hålla fokus samtidigt som mål, processer och framsteg hålls synliga för alla intressenter.

2. Bli en Scrum Master: Scrum Masters är experter på Scrum-ramverket och hjälper det agila teamet att förstå dess principer och metoder. De säkerställer öppen kommunikation mellan produktägaren, teammedlemmarna och intressenterna, så att alla är på samma sida.

Genom att organisera regelbundna aktiviteter som sprintplanering, dagliga standups och sprintgranskningar eliminerar de flaskhalsar och hjälper teammedlemmarna att få insikt i vad alla andra gör.

3. Gör framstegen synliga: Du kan använda burnup- och burndown-diagram för att hålla dina teammedlemmar och kunder uppdaterade om framstegen mot sprintmålen.

Burnup-diagram hjälper dig att spåra det totala arbetet som slutförts över tid, och belyser framsteg och projektets totala omfattning.

Burndown-diagram visar hur det återstående arbetet minskar mot noll och visualiserar hur mycket arbete som återstår för att slutföra projektet.

4. För närmare intressenterna: Genom att etablera tydliga kommunikationskanaler kan du hjälpa team och intressenter att samarbeta bättre, ta emot feedback och genomföra förändringar baserat på den feedbacken.

Transparenta processer gör det möjligt för teamen att bygga upp ett ömsesidigt förtroende eftersom alla förstår vad de andra arbetar med. Detta samarbete är nyckeln till att uppnå era gemensamma mål!

Inspektion i Scrum

Inspektion i Scrum innebär att man kontinuerligt utvärderar produkten, processerna och rutinerna. Kunder och även interna teammedlemmar kan delta i inspektionen och komma med förslag på hur produkten kan förbättras.

Inspektion sker under:

Sprintplanering: I början av en sprint bestämmer Scrum-teamet vilka produktbackloggposter som ska arbetas med.

Daglig Scrum: Scrum-utvecklarna träffas varje dag under sprinten för att granska framstegen mot sprintmålet och anpassa sprintbackloggen därefter.

Sprintgranskning: Scrum-teamet presenterar sitt arbete för intressenterna och ber om feedback.

Sprintretrospektiv: Efter varje sprint håller teamet ett möte för att brainstorma om den senaste sprinten, analysera vad som gick bra och vad som gick fel, samt planera strategier för förbättringar.

Denna pelare ger stegvisa förbättringar i Scrum-produktutvecklingen. Du väntar inte till slutet på feedback, utan söker feedback löpande efter varje sprint och modifierar produktfunktionerna för att säkerställa att slutresultatet stämmer överens med kundens vision.

Anpassning i Scrum

Inspektion fungerar tillsammans med den tredje pelaren i Scrum, som kallas anpassning. När en sprint är över och du har slutfört inspektionen är det dags att ändra dina processer och skapa utrymme för förbättringar.

Anpassning gör det möjligt för teammedlemmarna att fritt dela med sig av sina kunskaper och insikter och underlätta problemlösning. Genom brainstorming-sessioner kan du identifiera möjligheter till innovation och anpassa dina metoder för bättre resultat nästa gång.

Scrum-utvecklingsteam kan implementera anpassning på följande sätt:

Justera sprintbackloggen: Baserat på de insikter som erhållits under inspektionen kan teamen anpassa ändringar till posterna i sprintbackloggen.

Anpassa dagliga stand-ups: Teamen kan ändra sin dagliga arbetsplan under dagliga stand-ups och införliva nya strategier.

Granska sprintfeedback: Scrum-team kan analysera den feedback de fick i den tidigare sprintgranskningen och använda den som vägledning för att anpassa sin strategi för nästa sprint.

Denna Scrum-pelare gör ditt team agilt, förbättrar kvaliteten på arbetet, hjälper till att identifiera problem, justerar dina arbetsflöden för ökad effektivitet och upprätthåller en hög kundnöjdhet.

Praktisk tillämpning av Scrums tre pelare

Låt oss se hur du kan tillämpa Scrums tre pelare i verklig mjukvaruutveckling.

Användarberättelser och deras roll i Scrum

En användarberättelse är ett agilt Scrum-begrepp som avser den minsta arbetsenheten i det agila ramverket, uttryckt som ”persona + behov + syfte”. Det är en allmän, icke-teknisk beskrivning av en programvarufunktion skriven ur användarens perspektiv.

Produktägaren (en medlem i Scrum-teamet) skapar användarberättelser baserade på de krav som de får från kunden eller intressenterna.

När du skriver en användarberättelse behöver du inte oroa dig för detaljerna. Skriv bara några meningar om hur en viss produktfunktion kommer att ge kunden mervärde.

Formatet för en användarberättelse följer vanligtvis en enkel och koncis meningsstruktur som beskriver den önskade funktionaliteten ur användarens perspektiv:

Som [användarprofil] vill jag [åtgärd] så att [fördel].

Exempel: Som frekvent användare av mobilappen ClickUp vill jag kunna logga in med SSO (single sign-on) för att snabbt och säkert komma åt mitt konto, utan att behöva komma ihåg och ange mitt lösenord varje gång.

Bra användarberättelser erbjuder många fördelar för Scrum-team:

Förstärk den första pelaren i Scrum, som är transparens.

Hjälp dig att uppskatta projektets omfattning och tidsplan mer exakt.

Möjliggör effektivare sprintplanering

Håll fokus på användarens omedelbara behov.

Främja samarbete mellan teammedlemmarna

Uppmuntra kritiskt tänkande och innovativa lösningar för att nå målet.

Använd värdebaserad prissättning i Scrum-mjukvaruutveckling

Scrum-ramverket syftar till att leverera maximalt värde på kortast möjliga tid. Men hur kan detta göras i en komplex utvecklingsprocess? Det är genom värdebaserad prioritering.

Tanken bakom detta koncept är att fastställa ordningen på uppgifterna och bestämma vad som ska göras just nu och vad som kan göras senare. Efter att ha skapat användarberättelser talar produktägaren med kunden eller intressenterna för att förstå vilka affärskrav som ger mest värde.

Baserat på denna diskussion omorganiserar produktägaren användarberättelserna i den prioriterade produktbackloggen och placerar de högst prioriterade åtgärderna högst upp. Följande tekniker kan användas för att prioritera åtgärder på ett effektivt sätt:

MoSCoW-metoden: Fokus på fyra typer av funktioner – måste ha (väsentligt för aktuell release), bör ha (behövs för framtida release), kan ha (bra att ha för framtida release) och skulle ha (kan behövas eller inte behövas för framtida release). Kano-modellen: Prioriterar åtgärder baserat på kundens grundläggande behov, prestationsbehov och spänningsbehov. WSJF-poäng (Weighted Shortest Job First): Denna prioriteringsmetod rangordnar uppgifter utifrån deras relativa värde och brådskande karaktär. Den delar den relativa kostnaden för förseningar med den relativa uppgiftslängden för att få fram WSJF-poängen för en uppgift. Uppgifter med högre WSJF-poäng prioriteras på grund av deras högre relativa kostnad för förseningar och kortare relativa uppgiftslängd. Denna prioriteringsmetod rangordnar uppgifter utifrån deras relativa värde och brådskande karaktär. Den delar den relativa kostnaden för förseningar med den relativa uppgiftslängden för att få fram WSJF-poängen för en uppgift. Uppgifter med högre WSJF-poäng prioriteras på grund av deras högre relativa kostnad för förseningar och kortare relativa uppgiftslängd.

Värdebaserad prioritering är användbar för både utvecklingsteamet och kunden, eftersom den:

Gör projekten anpassningsbara

Säkerställer smart resursallokering

Maximera avkastningen på investeringar (ROI) för tilldelade resurser.

Ger värde i ett tidigt skede

Förbättra kundupplevelsen genom att prioritera det som är mest värdefullt för dem.

Fokuserar på att kontinuerligt leverera värde

För att få ut mesta möjliga av ditt Scrum-ramverk behöver du ett kraftfullt, agilt verktyg som samlar alla intressenter under ett och samma tak.

Och vad kan vara ett bättre alternativ än ClickUp? Denna allt-i-ett-agila programvara sparar tid, påskyndar sprintcykler, hjälper teammedlemmar att samarbeta bättre och säkerställer att du når dina KPI:er och håller kunderna nöjda.

Så här stärker du ditt Scrum-team med hjälp av sprints i ClickUp:

Effektivisera sprintledningen: Upprätthåll transparens om vad som ska göras och när. Ställ in sprinttidslinjer, tilldela poäng, markera prioriteringar och synkronisera din produktutvecklingsprocess med verktyg som GitHub, GitLab och Bitbucket.

Skapa anpassningsbara Sprint Points i ClickUp, håll koll på dem och hantera ditt Scrum-teams arbetsbelastning effektivt.

Snabba på utvecklingen med sprintautomatisering: Slösa inte tid på manuella uppgifter. Skapa nya sprintar, markera sprintar som "Klar" eller "Pågående" och flytta oavslutade uppgifter till nästa sprint, allt med hjälp av Slösa inte tid på manuella uppgifter. Skapa nya sprintar, markera sprintar som "Klar" eller "Pågående" och flytta oavslutade uppgifter till nästa sprint, allt med hjälp av ClickUp Automation.

Automatisera sprints med ClickUp och spara tid

Få realtidsinsikter med visuell rapportering: Kontrollera hur snabbt ditt team arbetar igenom användarberättelser och håll koll på projektets framsteg med burndown- och burnup-diagram. Kontrollera den aktuella statusen för uppgifter och identifiera flaskhalsar med hjälp av Cumulative Flow, och mät den genomsnittliga slutförandet av arbetet per sprint med hjälp av Velocity.

Visualisera sprintrapporteringen i ClickUp med Burnup-, Burndown-, Velocity- och Cumulative-flödesdiagram och håll dig i linje med dina sprintmål.

Du kan använda ClickUps Scrum-mallar för att effektivisera dokumentationen och upprätthålla transparensen.

Ladda ner mallen Skapa detaljerade backloggar och gör det möjligt för alla intressenter att spåra dem med ClickUps mall för agil Scrum-hantering.

Dessa anpassningsbara mallar underlättar ditt arbete som produktchef och gör det möjligt för teammedlemmarna att hantera sitt arbetsflöde på ett bättre sätt.

Övervinna hinder med Scrums tre pelare

När du hanterar komplexa utvecklingsprojekt kan du stöta på problem med att implementera feedback, upprätthålla transparens och flexibilitet, förbli effektiv eller hålla kvaliteten uppe. De tre Scrum-pelarna kan hjälpa dig att övervinna dessa utmaningar. Låt oss se hur:

Integrera Scrum-pelarna med andra metoder

Scrum är kraftfullt, men tänk om du kunde göra det ännu bättre?

Du kan kombinera Scrum-ramverket med agila projektledningsmetoder som Kanban och Extreme Programming (XP). Denna metod ger dig det bästa av två världar, gör ditt team mer effektivt och effektiviserar hanteringen av din arbetsbelastning.

För att göra processerna mer flexibla uppnår till exempel Scrumban (en kombination av Scrum och Kanban) detta genom att förena Kanbans visuella arbetsflöde med Scrums tidsbegränsade sprintar:

Det förbättrar synligheten och transparensen i ditt arbete.

Det förbättrar samarbetet mellan alla team.

Det hjälper dig att övervinna utmaningar snabbare.

Samarbetstekniker som stärker effektiviteten hos Scrums pelare

Du kan stärka effektiviteten hos Scrum-pelarna genom att använda samarbetstekniker som främjar transparens, responsivitet och anpassning. Några av dessa tekniker är:

Dagliga stand-up-möten som möjliggör synkronisering och diskussion av arbetet.

Sprintplaneringsmöten som omfattar alla Scrum-team för bättre samordning.

Sprint-retrospektiva möten där produktägaren och utvecklingsteamet deltar för att granska, klargöra och prioritera poster i produktbackloggen.

Parprogrammering som gör det möjligt för två utvecklare att arbeta tillsammans, kontinuerligt utbyta insikter, granska varandras arbete och ge omedelbar feedback.

Intressenternas bidrag till att upprätthålla Scrums tre pelare

Intressenterna är involverade i utvecklingsprocessen från början till slut. De upprätthåller Scrums tre pelare på följande sätt:

Kommunicera sina önskemål och krav till teamet (transparens)

Håll koll på projektets framsteg och leta efter områden som behöver förbättras (Inspektion)

Ge feedback efter varje sprint och be Scrum-teamet att göra ändringar i enlighet med detta (anpassning).

Dessa intressenter kan vara vem som helst som har ett intresse i utvecklingsgruppens resultat – interna team, kunder, användare eller sponsorer.

Hur Scrum-pelarna förbättrar projektledning och produktivitet

De tre pelarna i Scrum skapar tillsammans en miljö för projektleverans. Så här fungerar det:

Transparens: Tydlig kommunikation och delad information leder till bättre ansvarstagande, samarbete och riskhantering.

Inspektion: Regelbundna kontroller möjliggör tidig upptäckt av problem, kontinuerlig förbättring och kvalitetssäkring.

Anpassning: Att omfamna förändring möjliggör flexibilitet, ökad kundnöjdhet och snabbare time-to-market.

Potentiella utmaningar och lösningar för att effektivt implementera Scrum-principerna

Du kan stöta på vissa utmaningar när du implementerar Agile Scrum-metoden. Låt oss förtydliga saker och ting genom att presentera några vanliga problem och sätt att lösa dem:

Problem: Motstånd mot förändring

Lösning: Arbeta för att kommunicera fördelarna med Scrum och hur det stärker teamen. Du kan börja med ett testprojekt där du använder Scrum-ramverket för att göra teammedlemmarna bekanta med det och ge dem de resurser som behövs för att bättre förstå metodiken.

Problem: Omfattningsglidning och förändrade prioriteringar

Lösning: Du måste prioritera användarberättelser effektivt och hålla dig till de definierade sprintmålen. Försök att hålla intressenterna informerade för att få regelbunden feedback, hantera förväntningar och justera prioriteringar efter behov.

Problem: Brist på kontinuerlig förbättring

Lösning: Använd regelbundna retrospektiver för att identifiera och hantera problem och implementera kundernas feedback för att förbättra din strategi. Skapa en arbetsplatskultur där teamen känner sig uppmuntrade att prestera bättre än vad de gjorde igår.

Använd rätt Scrum/Agile-hanteringsverktyg

Komplexa projekt kräver ett agilt projektledningsverktyg för att upprätthålla transparens, möjliggöra granskning och möjliggöra anpassningsförmåga.

Som projektledare måste du välja rätt verktyg för att hantera hela utvecklingsprocessen, från att skapa användarberättelser och backloggar till sprintplanering och genomförande.

Clickups agila projektledningsprogramvara kan vara en utmärkt lösning här.

Samla interna team, externa intressenter och nödvändiga verktyg under en och samma plattform, vilket banar väg för transparent samarbete genom ClickUp.

Låt oss titta på hur du kan effektivisera mjukvaruutvecklingsprojekt med ClickUp:

Främja samarbete: Låt Scrum-teammedlemmar och intressenter samarbeta på ett transparent sätt med Låt Scrum-teammedlemmar och intressenter samarbeta på ett transparent sätt med ClickUp Docs . Använd det som ett centraliserat arkiv för att dela produktidéer, prototyper, produktspecifikationer och mycket mer.

Samarbeta med intressenter i realtid med ClickUp Docs.

Skapa smidiga arbetsflöden: Utforma ett flexibelt arbetsflöde som är anpassat efter ditt Scrum-teams unika behov. Från idé till produktlansering kan du hantera hela produktlivscykeln inom en och samma plattform.

Hantera produktlivscykeln effektivt med ClickUps smidiga arbetsflöde.

Spara tid med AI: Skapa produktplaner, testplaner och teknisk dokumentation med Skapa produktplaner, testplaner och teknisk dokumentation med ClickUp Brain och påskynda utvecklingsprocessen.

Automatisera planerings- och dokumentationsprocesser med ClickUp Brains AI Writer for Work™.

Visualisera ditt arbete: Prioritera backloggar och identifiera flaskhalsar med Prioritera backloggar och identifiera flaskhalsar med ClickUps tavelvy . Kontrollera sprintpoäng och ditt teams arbetsbelastning med Box View. Brainstorma och samarbeta med hjälp av whiteboards. Strukturera sprints och hantera milstolpar med Gantt-diagram.

Få bättre överblick över projekten med anpassade vyer i ClickUp.

ClickUp hjälper agila team att fokusera på kärnutveckling samtidigt som de upprätthåller Scrums tre pelare.

Använd Scrum-pelarna för förbättrad projektledning

Att förstå och använda de tre Scrum-pelarna – transparens, inspektion och anpassning – gör en synlig skillnad i produktutvecklingen. De är inte bara teoretiska konstruktioner utan praktiska verktyg som håller dina projekt på rätt spår.

Förutom att hantera komplexa arbetsflöden skapar Scrum-pelarna en miljö där innovation prioriteras, teamen arbetar för kontinuerlig förbättring och samarbete blir en självklarhet.

Tillsammans gör dessa pelare Scrum till mer än bara ett ramverk för projektledning – de gör det till en drivkraft för att odla kreativitet och lagarbete i dina projekt.

Du kommer att se fler fördelar när du kombinerar dem med ClickUps projektledningsfunktioner.

Registrera dig gratis på ClickUp!

Vanliga frågor

1. Vilka är Scrums tre pelare?

Scrums tre pelare är transparens, inspektion och anpassning.

2. Vad är trepelarteorin?

De tre pelarna i Scrum avser empirismens pelare: transparens, inspektion och anpassning. Transparens säkerställer tydlig kommunikation, inspektion säkerställer ständig övervakning och utvärdering av processer och produkter, och anpassning säkerställer kontinuerlig utveckling av produkten, processerna och metoderna.

3. Vilka är de tre pelarna för hållbarhet?

De tre pelarna för hållbarhet är social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.