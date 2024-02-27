Loom vs Zoom: Vilket videoverktyg är bäst 2025?

Personliga möten är inte alltid praktiska, särskilt för distans- eller hybridteam. Lyckligtvis fyller rätt kombination av digitala kommunikationsverktyg luckorna, så att du kan hålla kontakten med din chef, kollegor och kunder med ett enkelt knapptryck.

Problemet är att det finns massor av verktyg för videokonferenser på marknaden. Vilket är det bästa alternativet?

Om du står vid ett vägskäl kanske du funderar på om du ska välja Loom eller Zoom. Båda plattformarna ger dig fördelarna med videokonferenser och skärminspelning, plus andra spännande fördelar. Oavsett om du behöver ett verktyg för professionella möten, skolan eller bara för att hålla kontakten med vänner och familj, är det bra att förstå styrkorna och svagheterna hos Loom och Zoom så att du kan hitta det bästa alternativet.

I den här guiden går vi igenom hur varje plattform fungerar, jämför deras funktioner och ger dig ett inte så hemligt alternativ som slår Zoom och Loom med hästlängder.

Vad är Zoom?

Zoom började som ett verktyg för videokonferenser, men idag hanterar det ett brett spektrum av funktioner, från online-möten och webbseminarier till videosamtal och live-videosessioner.

Zoom är en användarvänlig plattform som människor använder för både personlig och professionell kommunikation. Den erbjuder främst videokonferenser, vilket gör att du kan kommunicera i realtid med andra, oavsett tidszon. Den har dock även funktioner som skärmdelning, whiteboards, inspelning och till och med transkriptionstjänster.

Zoom-funktioner

Zoom erbjuder lite av allt, så det är inte konstigt att plattformen är världens mest populära verktyg för videokonferenser. Ta en titt på Zooms mest användbara funktioner.

1. Videokonferenser

Via Zoom

Zoom marknadsför sig som en allt-i-ett-plattform för enhetlig kommunikation. Visst, virtuella möten är dess huvudsakliga verksamhet, men det erbjuder också mötesbokningsverktyg, VoIP-telefoner och chattverktyg. Det finns tillgängligt på Windows, Mac, iOS och Android, så du kan skapa, delta i och boka möten på vilken enhet som helst.

Om du är orolig för Zoom-bombning kan du vara säker på att Zoom tar säkerhet på allvar. Alla möten är krypterade. Plattformen erbjuder också rollbaserad säkerhet, lösenkoder och väntrum för att hålla obehöriga borta från dina möten.

Via Zoom

Zoom har lagt till många samarbetsfunktioner, som teamchatt, videoinspelningar och whiteboards, för att hålla professionella team på rätt spår. Utmärkande funktioner inkluderar Zoom-skärmdelning och whiteboards, som är mycket användbara för presentationer, demonstrationer och samarbetsmöten. Användare kan också dela sina skärmar i realtid och interagera dynamiskt under videokonferenser. Om någon inte kan delta i mötet kan du använda inspelningsfunktionen eller transkriptioner för att göra det lättare att dela mötet i efterhand.

Om du vill piffa upp dina Zoom-möten erbjuder plattformen även virtuella bakgrunder och emojis. Det är inte nödvändigtvis något du måste ha, men det gör mötena roligare! 🎉

3. Integrationer

Det är inte roligt att växla mellan Zoom, Slack, Gmail och Microsoft Excel. Lyckligtvis kan Zoom integreras med många populära arbetsverktyg. Du kanske fortfarande behöver växla mellan plattformar, men Zooms integrationer kommer definitivt att effektivisera dina arbetsflöden.

4. AI

Via Zoom

Zoom AI Companion är en ny funktion som verkligen gör skillnad. Be Zoom AI att:

Bearbeta inspelningar med analyser, ämnesindikatorer och smarta kapitel

Skapa mötesagendor och sammanfattningar

Hämta presentationsstatistik

Översätt automatiskt 32 språk

Skriv svar i chatten

Sammanfatta chattrådar

Skriv e-postmeddelanden och evenemangsbeskrivningar för Zoom Events

Skapa whiteboard-innehåll

Zooms AI Companion är gratis med alla betalda Zoom-abonnemang, så varför inte prova?

Zoom priser

Basic: Gratis

Pro: 13,33 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: 18,33 $/månad per användare, faktureras årligen

Business Plus: 22,49 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Loom?

Loom är mest känt som ett verktyg för skärminspelning, men har lagt till många användbara funktioner som distansarbetande team kommer att uppskatta. Med Loom kan du spela in videor av din skärm – och valfritt inkludera webbkamerabilder – och skapa en länk som du kan dela direkt med ditt team, dina kunder och andra. Till skillnad från traditionella videokonferensplattformar som Zoom är Loom asynkron, så du interagerar inte i realtid med andra.

Loom-funktioner

Du kanske inte kan hålla live-möten med Loom, men denna plattform är fortfarande ett populärt val för att dela instruktioner, feedback eller förklaringar som mottagaren kan titta på om och om igen. Låt oss ta en titt på Looms mest populära funktioner.

1. Skärminspelningar

Via Loom

Looms kärnfunktion är möjligheten att spela in och dela skärminspelningar med bara några få klick. Eftersom du kan spela in både din skärm och din webbkamera gör Loom det enkelt att skapa en mer personlig och engagerande asynkron upplevelse. Du kan till och med lägga in uppgifter, uppmaningar, kommentarer och emojis för att göra videorna ännu mer engagerande.

Ärligt talat är den kostnadsfria versionen av Loom ganska robust. Om du vill ha ett grundläggande verktyg för skärminspelning är detta tillgängligt för både enskilda personer och små team. Naturligtvis kan du alltid betala om du vill ha mer avancerade funktioner, men det kostnadsfria verktyget för skärminspelning är ett stort försäljningsargument.

Loom finns tillgängligt via en stationär app, mobilapp eller Chrome-tillägg, så du kan spela in och dela information var du än föredrar att arbeta.

Precis som Zoom erbjuder Loom också högkvalitativ säkerhet i företagsklass. Du kan anpassa inställningarna för datalagring och sekretess, samt konfigurera enkel inloggning och andra säkerhetsåtgärder.

2. Redigering och anpassning

Via Loom

Om din inspelning inte blev perfekt vid första försöket, oroa dig inte. Loom har massor av redigeringsfunktioner för att ta bort tabbar, sammanfoga klipp eller till och med anpassa videon med logotyper och miniatyrbilder. Du kan till och med redigera videor som skriftliga dokument med funktionen Edit by Transcript, vilket sparar massor av tid.

3. Integrationer

Vem har tid att lämna Google Docs, spela in en Loom och sedan klistra in den i din PM-lösning? Ingen vill göra det, så utnyttja Looms integrationer för att bädda in eller dela Looms med dina kollegor med bara några få klick.

4. AI

Via Loom

Loom hoppar också på AI-tåget för att göra arbetet snabbare och enklare. Med Loom AI kan användare skapa titlar och sammanfattningar med ett enda klick. AI:n genererar en videotranskription och analyserar den för att:

Skriv e-postmeddelanden

Bädda in CTA:er automatiskt

Ta bort fyllnadsord och obekväma pauser

Skapa automatiskt uppgifter från transkriptioner eller mötesanteckningar

Konvertera en Loom till personliga variationer

Översätt mer än 50 språk

Nackdelen är att Loom AI inte ingår i din månadsprenumeration. Loom tar ut 4 dollar per månad och användare, fakturerat årligen, för tillgång till AI. 🤖

Loom priser

Starter: Gratis

Företag: 12,50 $/månad per användare, faktureras årligen

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Kolla in dessa alternativ till Loom!

Loom vs Zoom: Jämförelse av funktioner

Många brukar klumpa ihop Zoom och Loom i samma kategori, men de är inte helt likadana. Den största skillnaden är att Zoom är en synkron plattform där all interaktion sker i realtid, medan Loom är en asynkron plattform där du förinspelar meddelanden, redigerar dem och delar dem med ditt team för eftervärlden.

Men det är inte de enda skillnaderna. Låt oss jämföra Looms och Zooms funktioner för att se var varje lösning utmärker sig.

AI

Både Zoom och Loom erbjuder AI-drivna funktioner, även om användbarheten och kostnaden för dessa funktioner skiljer sig åt. Zoom AI översätter 32 språk, medan Loom kan översätta över 50. Både Zoom och Loom AI skapar e-postmeddelanden, skriver chattar och genererar mätvärden.

Här måste vi dock ge segern till Loom. AI:ns förmåga att ta bort fyllnadsord, generera personliga meddelanden från en enda video och skapa uppgifter gör den mer värdefull än Zooms AI. Nu måste du betala en extra avgift för att få tillgång till Looms AI, men många användare säger att det är värt pengarna.

Vinnare: Loom

Vi vet redan att Zoom är bättre för livevideomöten, medan Loom är bättre för skärminspelning. Båda erbjuder verktyg för engagemang och samarbete, om än för olika ändamål, så det handlar om vilka funktioner som passar din arbetsstil bäst. 🛠️

Zoom erbjuder interaktiva verktyg som whiteboards, omröstningar och breakout-rum som är perfekta för att engagera tittare i realtidsmöten. Loom underlättar engagemang, men främst genom kommentarer, reaktioner och inspelad feedback. Detta ger användarna tid att interagera med innehållet i sin egen takt. Det är idealiskt för alla som är rädda för att göra ett misstag i Zoom-etiketten.

Inget av alternativen är bättre än det andra; det beror helt på hur du använder det och vad du vill att verktyget ska göra.

Vinnare: Zoom för live-samarbete; Loom för asynkron arbete eller dokumenterad feedback

Priser

Om vi enbart tittar på prissättningen är Zoom dyrare än Loom. Dess Pro-nivå är ungefär 1 dollar dyrare än Loom. Men om du betalar Looms tillägg på 4 dollar per månad och användare för AI är Zoom billigare.

Eftersom Zoom och Loom fyller två olika funktioner är det inte riktigt en jämförelse mellan likvärdiga produkter. Båda verktygen erbjuder grundläggande gratispaket, så prova båda plattformarna för att hitta den som passar bäst.

I slutändan verkar dock Loom vara det bästa valet för pengarna, med tanke på de högre kostnaderna för Zooms Business- och Business Plus-abonnemang.

Vinnare: Loom

Zoom vs Loom på Reddit

Zoom och Loom har sina för- och nackdelar. Vi rekommenderar att du lyssnar på vanliga användare för att ta reda på vilken plattform som passar bäst för ditt användningsområde.

En Reddit-användare tyckte att Loom var en game changer för kundsupport och sa: ”Jag har precis skaffat ett Loom-abonnemang till hela mitt team. Jag tycker att det är ett fantastiskt verktyg för att interagera med kunder på ett nytt sätt. ”

Men alla är inte förtjusta i Loom. En annan Reddit-användare skriver: ”Är jag den enda som avskyr Loom? Varför måste jag ta fram mina hörlurar och titta på en video där du beskriver något som du enkelt kunde ha sagt med en enda mening? Eller är jag bara för gammal för att förstå?”

Företagsanvändare föredrar överväldigande Zoom för synkron kommunikation, särskilt jämfört med lösningar som Microsoft Teams. En användare sa: ”Zoom, till skillnad från Teams, fungerar bara. Vi har arbetat med Zoom i tre år och har aldrig en enda gång fått en förfrågan eller begäran från en användare om hjälp med Zoom. Vi använder också deras telefonsystem, så det är en allt-i-ett-app”, sa de, ”superhjälpsam för våra användare.”

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Loom vs Zoom

Zoom och Loom är populära av en anledning, men dessa kommunikationsverktyg kan inte hantera allt. Zoom saknar omfattande projektledning, medan Loom fortfarande ligger efter när det gäller kommunikation och engagemang.

ClickUp är det enkla svaret på debatten mellan Zoom och Loom. Vi integrerar inte bara med verktyg som Zoom, utan stöder också heltäckande samarbete på ett och samma ställe. Äntligen en allt-i-ett-lösning för planering, kommunikation och utförande av arbete.

Enkla skärminspelningar

Dela skärminspelningar för att förmedla ditt budskap på ett precist sätt utan behov av e-postkedjor eller personliga möten med Clip by ClickUp.

ClickUp erbjuder inte videokonferenser som standard, men vi integrerar med plattformar som Zoom för att göra det enkelt att schemalägga livevideochattar med dina kollegor.

ClickUp Clip -funktionen ersätter dock enkelt lösningar som Loom. Spela in din skärm eller webbläsarflik, lägg till röst med din mikrofon, dela videorna direkt med dina kollegor och skapa uppgifter från inspelningarna. Eftersom ClickUp i första hand är en projektledningslösning kan du lägga till sammanhang till meddelanden med ett enda klick.

Allt-i-ett-samarbete

Samla teamkommunikationen på ett ställe med ClickUp Chat och dela uppdateringar, länka resurser och samarbeta enkelt.

Vi älskar Zoom, men så mycket av dagens arbetsflöden sker asynkront. ClickUp stöder asynkron kommunikation med chattvyn, som ger dig den fullständiga chattloggen för ett enskilt projekt eller en enskild uppgift – du behöver aldrig mer växla mellan Slack och dina uppgifter. För visuella medarbetare stöder ClickUp Whiteboards realtidssamarbete för brainstorming, processkartläggning och mycket mer.

Tidsbesparande AI-verktyg

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI är AI-verktyget som ersätter alla andra. Berätta för vår AI vad din arbetsroll är, så anpassar den förslag för att spara mest tid åt dig. Den fungerar inte bara som en hjälpsam chatbot för att hitta personer, uppgifter och dokument inom ClickUp, utan AI:n automatiserar också överlämningar, skapar mallar, genererar transkriptioner och mycket mer.

Dela videor på kortare tid i ClickUp

Zoom-videor är utmärkta för att efterlikna personliga samtal online, medan professionella använder Loom-videor för att dela feedback i digitala arbetsutrymmen. Båda verktygen har sin tid och plats, men de är långt ifrån perfekta.

Spara mer tid och sluta växla mellan olika kommunikationsplattformar. ClickUp integreras med Zoom för videomeddelanden i realtid och erbjuder enkla inspelningar med ett klick som ger sammanhang till alla projekt.

Testa ClickUp för att se våra samarbetsfunktioner med egna ögon. Skapa din kostnadsfria ClickUp-arbetsyta nu.