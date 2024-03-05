Mural vs. Microsoft Whiteboard: Vilket whiteboardverktyg är bäst?

Om du är en del av ett team som är spritt över olika delar av världen och försöker förmedla idéer, kan ett digitalt samarbetsverktyg komma till undsättning och hålla er alla uppkopplade och informationen flödande.

Mural och Microsoft Whiteboard är två populära verktyg som låter dig och ditt team arbeta tillsammans på delade whiteboards och flödesscheman – oavsett var ni befinner er.

Ska du välja ett av dem? Valet är inte lätt.

Mural har dynamiska mallar och integreras med plattformar som Google Drive så att du kan lagra dina digitala ritningar. Microsoft Whiteboard erbjuder en oändlig arbetsyta och nära integration med Microsoft-produkter, så du behöver inte ändra dina arbetsflöden även om din stack växer med andra verktyg.

Låt oss dyka djupare för att ta reda på vilket verktyg som passar ditt team bäst.

Vad är Mural?

via Mural

Mural är ett digitalt samarbetsverktyg som erbjuder en levande, användarvänlig arbetsyta där team kan brainstorma, planera och genomföra sina mest innovativa projekt.

Med Mural kan team inom olika branscher – design, teknik eller marknadsföring – samarbeta i realtid, oavsett var de befinner sig fysiskt. Med dess omfattande mallar kan du genomföra strukturerade brainstorming-sessioner, strategisk planering och allt däremellan.

Murals integrationsmöjligheter med andra stora plattformar som Microsoft Teams och Google Drive hjälper dig att effektivisera arbetsflöden och enkelt dela filer, feedback och uppdateringar.

Oavsett om du arbetar med ett litet projekt eller hanterar komplexa processer kan du öka teamets produktivitet och förverkliga er gemensamma vision med Murals flexibla och engagerande arbetsyta.

Mural-funktioner

Murals verktygslåda är fullspäckad med funktioner som gör teamarbetet enkelt och engagerande. Låt oss titta på några av dess unika funktioner:

via Mural

Murals funktion för samarbete i realtid för samman ditt globala, spridda team. Du kan se uppdateringar i realtid, vilket säkerställer att alla är samordnade. Det är som att arbeta i samma rum, oavsett var du befinner dig.

Denna funktion är avgörande för snabba projekt som kräver omedelbar feedback och iterativa designprocesser. Den förbättrar ditt teams förmåga att reagera snabbt och effektivt på förändringar.

2. Färdiga mallar

via Mural

En av de mest spännande funktionerna i Mural är dess omfattande bibliotek med mallar. Det här är inte bara mallar, utan de är utformade för att kickstarta ditt projekt, oavsett om du bara brainstormar, planerar en sprint eller genomför en SWOT-analys.

Biblioteket hjälper dig att spara tid och främja konsekvens mellan olika projekt, så att du slipper bygga arbetsflöden från grunden.

Med Mural kan du direkt sätta igång med det arbete som är viktigt, med ett ramverk som har visat sig öka produktiviteten och kreativiteten.

3. Digitala klisterlappar

via Mural

Du och dina teammedlemmar kan snabbt skriva ner idéer och organisera dem på en virtuell whiteboard med hjälp av Murals klisterlappar.

Denna funktion är praktisk för visuella tänkare eftersom den hjälper till att kategorisera tankar, rösta på idéer och prioritera uppgifter.

Enkelheten hos klisterlappar i kombination med kraften i digital organisering förbättrar ditt teams förmåga att brainstorma effektivt, vilket gör det enklare att visualisera koncept och fatta beslut snabbare.

4. Smidig integration

via Mural

Integration med andra verktyg är där Mural verkligen utmärker sig. Det kan anslutas till flera plattformar, inklusive Microsoft Teams, Google Drive och Slack.

Om ditt team arbetar i andra ekosystem men letar efter en förbättrad whiteboard-upplevelse är denna interoperabilitet något att prova.

Det förenklar informationsöverföringen och centraliserar kommunikationen, vilket gör det enklare att upprätthålla en enda källa till information för dina projekt.

Med Mural kan du spendera mindre tid på att jonglera mellan olika appar och istället fokusera på samarbete och genomförande.

Priser för Mural

Gratis: Gratis

Team+: 12 $/medlem per månad

Företag: 17,99 $/medlem per månad (faktureras årligen)

Företag: Anpassade priser

Vad är Microsoft Whiteboard?

via Microsoft Whiteboard

Microsoft Whiteboard är ett digitalt samarbetsverktyg som fungerar som en virtuell whiteboard. Till skillnad från en fysisk whiteboard erbjuder Microsoft Whiteboard en oändlig yta där man kan skriva, rita, lägga till bilder och klisterlappar. Den oändliga ytan innebär att du alltid har tillräckligt med utrymme för att skriva ner dina idéer.

Och om du gillar att använda en penna kommer du att uppskatta dess intuitiva penna- och pekfunktioner. Med funktioner som olika pennor och färger, former och mallar får du en mer naturlig skriv- och ritaupplevelse.

Som en del av Microsofts svit av produktivitetsprogram och verktyg garanterar det den interoperabilitet och säkerhet som företag förväntar sig. Detta gör det till ett attraktivt val för organisationer som är djupt integrerade med Microsoft-produkter.

Microsoft Whiteboard-funktioner

Med sina välbalanserade funktioner förvandlar Microsoft Whiteboard din digitala arbetsplats till en dynamisk plats för idéer, strategier och teamarbete.

1. Intuitivt bläck

via Microsoft Whiteboard

MS Whiteboards intuitiva pennverktyg är utformat för att efterlikna pennans flytande rörelser på papper och låter dig skissa, klottra och skriva med precision och enkelhet.

Du kan kommentera dokument, använda bilder, skapa diagram eller skriva anteckningar under en brainstorming-session. Du kan också göra handskrivna anteckningar som konverteras till text för enklare organisering och delning. Den intuitiva bläckfunktionen gör Microsoft Whiteboard till ett moodboard-program för visuella tänkare.

2. Obegränsad arbetsyta

via Microsoft Whiteboard

Kliv in i en värld där dina idéer inte känner några gränser med Microsoft Whiteboards oändliga arbetsyta. Denna funktion omdefinierar begreppet utrymme i digitalt samarbete och gör det möjligt för dig och ditt team att fortsätta utveckla era tankar utan att ta slut på utrymme.

Den oändliga arbetsytan gör att du kan fånga varje detalj, vilket är perfekt för komplexa brainstorming-sessioner eller omfattande projektplanering. Det är som att ha en oändlig digital pappersrulle som rullar i takt med din kreativitet.

3. Sömlös integration med Microsofts ekosystem

via Microsoft Whiteboard

Du kan utnyttja hela kraften i Microsofts ekosystem med Whiteboards sömlösa integrationsfunktioner.

Från enkel synkronisering med Office 365-dokument till direktlänkar till MS Teams för samarbete i realtid – den här funktionen gör att Whiteboard passar perfekt in i ditt arbetsflöde.

Det handlar om att öka produktiviteten utan att störa ditt teams arbetsflöde, så att samarbetet blir smidigare och effektivare.

4. Intelligent igenkänning

via Microsoft Whiteboard

Du kan förbättra dina brainstorming-sessioner med Microsoft Whiteboards intelligenta igenkänningsfunktion. Gör dina idéer snygga och professionella med detta smarta verktyg som förvandlar grova skisser till tydliga, precisa former och diagram.

Oavsett om du skissar processer, brainstormar eller bara klottrar, gör intelligent igenkänning det enkelt att fokusera på kvaliteten på dina tankar, idéer och innehåll snarare än på dina skisser och teckningar.

Det är en utmärkt funktion för att snabbt organisera dina tankar och förbättra den övergripande tydligheten i dina samarbetsprojekt.

Priser för Microsoft Whiteboard

Gratis

Microsoft 365 Business Basic: 6 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Standard: 12,5 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Business Premium: 22 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Microsoft 365 Apps för företag: 8,25 USD/användare per månad (faktureras årligen)

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Jämförelse av funktioner

Här är en snabb jämförelse mellan Mural och Microsoft Whiteboard, två ledande verktyg för design thinking.

Funktion Mural Microsoft Whiteboard Samarbete i realtid Ja Ja Mallar Ja Ja Integrationsmöjligheter Ja Ja Oändlig duk Nej Ja Intuitivt ritande Ja Ja Klisterlappar Ja Nej Intelligent formigenkänning Nej Ja Interaktivt innehåll Ja Ja Sömlös integration i Microsofts ekosystem Nej Ja Faciliteringsverktyg Ja Nej

1. Samarbete i realtid

Nu när distansarbete blir allt vanligare måste whiteboard- och flödesschema-verktyg ha robusta funktioner för samarbete i realtid. Låt oss se vilket verktyg som passar dig bäst inom detta område.

Med Mural blir realtidssamarbete en barnlek. Det erbjuder ett gemensamt utrymme där teammedlemmarna kan se varandras bidrag utvecklas i realtid. De kan använda kommunikationsverktyg som kommentarer och chattar och till och med rikta uppmärksamheten mot specifika områden på duken med en laserpekarfunktion.

Microsoft Whiteboard integreras med Microsoft Teams och erbjuder en samarbetsupplevelse för Microsoft-användare.

Båda verktygen erbjuder robust samarbete i realtid, men valet kan bero på ditt befintliga arbetsflöde. Välj Microsoft Whiteboard om din organisation redan använder andra Microsoft-produkter.

För en mer plattformsoberoende approach erbjuder Mural dock en rad samarbetsfunktioner som fungerar bra med olika verktyg och tjänster.

2. Mallar

Mural och Microsoft Whiteboard erbjuder mallar som kan påskynda planeringen avsevärt.

Mural erbjuder olika mallar som passar olika branscher och projektbehov. Från agila sprintar till empati-kartor är dessa mallar utformade för snabb anpassning, så att du kan starta samarbetsessioner med ett strukturerat tillvägagångssätt.

Microsoft Whiteboard erbjuder också mallar, men fokuserar på integration med andra Microsoft-verktyg, vilket möjliggör konsistens och kompatibilitet inom Microsoft-paketet, till exempel för team som använder Office 365.

Mural har fördelen med ett bredare utbud av mallar, medan Microsoft Whiteboards styrka ligger i dess integration med Microsoft-paketet.

3. Oändlig arbetsyta

Vilken typ av projekt arbetar du med? Det skulle hjälpa dig att avgöra om du behöver en oändlig arbetsyta eller inte.

Mural

Mural erbjuder en stor arbetsyta, men den är inte helt oändlig. Den är dock i allmänhet mer än tillräcklig för de flesta projekt och samarbetsprojekt, och du får gott om utrymme för att dokumentera en mängd olika idéer och bidrag.

Microsoft Whiteboard

Den oändliga arbetsytan i Microsoft Whiteboard är perfekt för att kartlägga komplexa diagram eller omfattande arbetsflöden.

Det gör det möjligt för team att fortsätta utöka sin arbetsyta, en funktion som är särskilt användbar för komplexa och omfattande brainstorming-sessioner.

Mural vs. Microsoft Whiteboard: Vem är bäst?

Utgången av jämförelsen mellan Mural och Microsoft Whiteboard beror i slutändan på vad ditt team värdesätter mest.

Om integration i Microsofts ekosystem och en oändlig arbetsyta är högsta prioritet, är Microsoft Whiteboard den klara vinnaren. Det passar perfekt för team som redan arbetar med Microsofts verktygssvit och erbjuder ett obegränsat utrymme för samarbete.

Mural utmärker sig däremot med sitt omfattande utbud av mallar och robusta integrationsmöjligheter på alla plattformar, inte bara Microsoft-verktyg. Det är det självklara valet för team som behöver omfattande funktioner som stöder många olika typer av projekt, särskilt i fjärrmiljöer.

I grund och botten är Microsoft Whiteboard ditt val för oändlig skalbarhet inom en bekant plattform, medan Mural är en allroundlösning som är redo att ta itu med komplexa, mångsidiga teamprojekt tillsammans med dig.

Välj Microsoft Whiteboard för en smidig Microsoft-centrerad upplevelse eller Mural för en mångsidig och funktionsrik plattform.

Mural vs. Microsoft Whiteboard på Reddit

Insikter från Reddit visar att Mural är idealiskt för komplexa uppgifter, medan Microsoft Whiteboard är ett enklare alternativ för Teams-användare.

En kommentar från en Redditor lyfte fram hur Mural stödjer kvalitativ analys på distans, vilket visar dess styrka när det gäller att underlätta internationellt samarbete.

”Vi använde nyligen detta för att genomföra en arbetsflödesanalys med vårt team i Kina, EU och USA.”

Användaren påpekade också att Mural erbjuder ett betalt abonnemang för skapande av tavlor med gratis gästsamarbete, vilket visar på dess teamvänliga approach. Användaren rådde också att om du letar efter ett alternativ till Mural, bör du överväga varje verktygs unika funktioner och fördelar.

Å andra sidan uppskattade Microsoft Whiteboard-användarna dess enkla integration med Teams och att det erbjuder ett enkelt alternativ för användare som redan finns i Microsofts ekosystem.

Valet mellan de två beror på ditt företags specifika krav på samarbete och arbetsflöde.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Microsoft Whiteboard vs. Mural

Spåra ditt arbete i ClickUp Samla teamen och arbeta tillsammans med ClickUp

Om du fortfarande är osäker och letar efter alternativ till Microsoft Whiteboard och Mural bör du överväga ClickUp.

Med ClickUp får du tillgång till en mångsidig whiteboard med många funktioner och en enhetlig arbetsyta för att hantera dina projekt, möjliggöra teamsamarbete och förenkla uppföljningen av framsteg.

ClickUps mångsidighet gör det idealiskt för dem som vill rensa upp sin digitala arbetsplats och fokusera på att leverera resultat.

ClickUp Whiteboards: Visualisera idéer och samarbeta enkelt

Skapa den perfekta arbetsytan för teamets idéer och arbetsflöden med ClickUp Whiteboards.

Har du svårt att fånga upp ditt teams idéer på ett visuellt tilltalande och praktiskt sätt? ClickUp Whiteboards erbjuder en kraftfull lösning som gör det möjligt för dig att samarbeta visuellt och effektivt utan att kompromissa med tydlighet eller professionalism.

Föreställ dig en obegränsad arbetsyta där ditt team kan brainstorma, kartlägga projekt och utforma lösningar, allt i realtid. Oavsett om du planerar ett nytt projekt eller brainstormar produktdesign, eliminerar ClickUp Whiteboards behovet av att växla mellan olika verktyg, vilket effektiviserar ditt arbetsflöde och maximerar effektiviteten.

Omvandla brainstormingidéer till genomförbara uppgifter direkt på whiteboardtavlan.

Länka dokument och lägg till kommentarer för att hålla all viktig information organiserad och lättillgänglig.

Njut av realtidssamarbete som gör att alla teammedlemmar kan bidra och göra sin röst hörd.

ClickUp Whiteboards uppmuntrar till smidigt teamarbete och ger ditt team möjlighet att tillsammans skapa, iterera och utveckla idéer.

ClickUp Mind Maps: Organisera dina tankar

Visualisera dina idéer med ClickUp Mind Maps

Brainstorming är en konstform, och ClickUp Mind Maps är duken. De erbjuder ett dynamiskt sätt att fånga upp och koppla samman dina tankar, och bryta ner komplexa idéer i hanterbara bitar för ökad tydlighet och förståelse.

Fånga flyktiga idéer och komplexa samband enkelt med ett flexibelt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion. Använd dess uppgiftsbaserade tankekartor för att koppla samman och justera arbetsflöden.

För mer kreativt arbete eller inledande diskussioner i ett projekt kan du använda nodbaserade tankekartor för att skapa diagram. Brainstorma fritt och omvandla sedan dina idéer direkt till genomförbara uppgifter på kartan. När du har slutfört diagrammen kan du skapa uppgifter direkt från kartan.

Oavsett om du planerar en lansering eller utformar en marknadsföringskampanj hjälper ClickUps tankekartor dig att se helheten utan att förlora detaljerna ur sikte.

ClickUp erbjuder också många mind map-mallar som kan förändra ditt sätt att tänka och planera.

📮ClickUp Insight: 11 % av våra respondenter använder AI främst för brainstorming och idéskapande. Men vad händer med dessa briljanta idéer efteråt? Det är här du behöver en AI-driven whiteboard, som ClickUp Whiteboards, som hjälper dig att omedelbart omvandla idéer från brainstormingsessionen till uppgifter. Och om du inte riktigt kan förklara ett begrepp, be helt enkelt AI-bildgeneratorn att skapa en bild baserad på din uppmaning. Det är den ultimata appen för arbete som gör att du kan komma på idéer, visualisera och genomföra dem snabbare!

ClickUp-whiteboardmallar: Din plan för framgång

Planera allt enkelt med ClickUps whiteboardmallar

Varför börja från scratch när du kan stå på jättarnas axlar? ClickUps whiteboardmallar är din genväg till produktivitet och erbjuder en rad färdiga format för alla behov.

Ladda ner den här mallen Organisera och samarbeta med ClickUps Matrix Whiteboard-mall.

ClickUp Matrix Whiteboard Template hjälper dig att prioritera uppgifter baserat på arbetsinsats och vikt. Du kan utarbeta strategier för ett problem eller koncept och fatta beslut med hjälp av detta visuella verktyg.

Ladda ner den här mallen Planera din produktutveckling med ClickUps mall för roadmap-whiteboard.

ClickUps Roadmap Whiteboard Template banar väg för tydliga, genomförbara projektplaner. Få en översikt över och spåra ett projekts livscykel här och använd data för att fatta beslut för framtida projekt.

Ladda ner den här mallen Spåra din forskning från början till slut med ClickUps mall för forskningswhiteboard.

ClickUp Research Whiteboard Template hjälper dig att organisera dina resultat och insikter för maximal effekt. Det är en utmärkt mall för att registrera information från användbarhetstester och konsumentintervjuer.

Ladda ner den här mallen Håll ordning och håll dig uppdaterad om framsteg, milstolpar och uppgifter med ClickUps mall för projektuppdateringar på whiteboard.

ClickUps mall för projektuppdateringar håller alla uppdaterade om de senaste utvecklingen i projektet. Använd den för att få en översikt över budgetstatus och problem.

Med funktioner som tillgodoser alla aspekter av projektledning och teamsamarbete är ClickUp mer än en värdig konkurrent till ett bra whiteboardverktyg – det är ofta det bästa valet för team som vill maximera sin potential.

ClickUp-priser

Hitta det perfekta verktyget för ditt team

Valet mellan Mural och Microsoft Whiteboard beror på ditt teams specifika behov. Om du vill arbeta med ett bredare utbud av verktyg kan Mural vara rätt val för dig, medan Microsoft Whiteboard kan vara bättre om du vill utnyttja Microsoft Office till fullo.

Oavsett om du lockas av Mural:s mångsidighet eller Microsoft Whiteboard:s integration i Microsoft-ekosystemet, erbjuder ClickUp:s omfattande funktionspaket det bästa av båda samarbetsverktygen, vilket gör det till den bästa whiteboard-programvaran du kan välja.

Registrera dig för ClickUp idag för att upptäcka det bästa sättet att dela idéer och förverkliga dem.