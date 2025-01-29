9 bästa programvaruverktyg för moodboards för att organisera designidéer på ett sammanhängande sätt

Konstnärer inom alla områden – vare sig det gäller skrivande, måleri eller design – har ofta svårt att effektivt förmedla sina designkoncept till kunderna. Som om det inte vore nog blir det bara värre när de stöter på hinder i kreativa projekt och inte har någon aning om vilken estetik de ska satsa på! 😅

Det är här den transformativa kraften hos moodboard-programvara kommer in i bilden! Den erbjuder en ren, överskådlig digital duk för att presentera och organisera abstrakta idéer och ge struktur åt alla kreativa processer.

Om du har svårt att formulera din vision, är trött på oförutsägbara AI-verktyg för att skapa konst eller bara söker inspiration till ditt nästa projekt, så har vi lösningen för dig! I denna lättförståeliga guide utforskar vi komplexiteten i högkvalitativa moodboards och presenterar de nio bästa programvaruverktygen för uppgiften.

Läs vidare!

Vad är moodboard-programvara?

Tiden för DIY-moodboards med timmar av urklipp ur tidningar och kladdigt lim är för länge sedan förbi! ✂️

Digitala moodboards är väldigt populära just nu tack vare deras förmåga att lägga till karaktär till vaga designkoncept. Precis som konstnärliga collage kan dessa verktyg skickligt samla grafik, text, färgprover, material och olika element för att fånga essensen av en slutgiltig design.

Moodboards som tar 3 dagar att skapa <<< moodboards som tar 3 timmar att skapa #produktivitet #marknadsföring #moodboard #tidsbesparande tips

♬ original sound – YourMarketingFriend

Dessa mångsidiga verktyg, som även kallas digitala inspirationskort, idékort eller temakort, används inom ett brett spektrum av kreativa projekt. Från att skapa varumärkesidentiteter till att forma produkters estetik, finjustera webbplatslayouter och utveckla estetiska och stilistiska koncept – dessa verktyg har blivit oumbärliga i alla designprojekt.

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

Moodboardverktyg används vanligtvis av grafiska formgivare, inredningsarkitekter, animatörer, illustratörer, filmskapare och modedesigners. Det finns två huvudtyper av digitala moodboardappar eller -program:

Digitala collage-moodboards: Den vanligaste och mest användarvänliga typen av moodboard, med en sammanställning av bilder och text som passar nybörjare. 3D-renderingar: Förbättrar det enkla collage-moodboarden genom att integrera designelement i en 3D-miljö.

Vad ska du leta efter i moodboard-programvara?

Det finns några faktorer att tänka på innan du investerar i programvara för att skapa moodboards. Kolla in några standardegenskaper som du kan förvänta dig:

Anpassning: Gör det möjligt att anpassa färgscheman, bakgrunder och typsnitt så att de passar ditt projekts essens samtidigt som de är visuellt tilltalande. Dra-och-släpp-gränssnitt: Gör det möjligt att enkelt lägga till designelement, såsom bilder, texter, former och mer, samt ändra storlek och placering på objekt. En mängd olika mallar: Tillgången till moodboard-mallar är en utmärkt utgångspunkt om du arbetar med professionella designer och teman som möbler och webbplatslayout. Mobilkompatibilitet: Gör att du kan arbeta med ditt moodboard var som helst, när som helst Integrationsmöjligheter: Med integrationer kan du ansluta ditt moodboard till dina favoritprogram för design och bildbearbetning och få snabb tillgång till högkvalitativa bilder. Verktyg för live-samarbete: Underlättar gemensam redigering och feedback när du arbetar med ett team.

9 snygga moodboard-program för att skapa coola designteman

Låt oss komma igång – vår lista över nio förstklassiga moodboard-program hjälper dig att välja den perfekta lösningen för ditt projekt!

Från användarvänliga appar som passar nybörjare till mer sofistikerade designverktyg för proffs – det finns något för alla. ✏️

Använd mångsidiga ClickUp Whiteboards för att skapa fantastiska moodboards – tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att kicka igång ditt nästa samarbete.

Oavsett om du håller på att utforma din nästa satsning eller vill ha en central plats för att hantera estetiken i flera projekt, finns ClickUp där för att ge dig allroundsupport! I grunden är det en projektledningslösning, men dess generösa funktioner för visuellt samarbete gör den perfekt för moodboarddesign!

Hoppa in på ClickUp Whiteboards för att skapa moodboards direkt på ett smidigt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion. Du får en oändlig duk att planera omfattande designteman på. Utnyttja inbyggda verktyg som markeringspennor, pennor och klisterlappar för att ge liv åt dina konceptkartor.

Du kan experimentera med flera olika collagelayouter och lägga till foton, illustrationer och andra designelement för att planera din tavla!

Kreativitet kräver uppmärksamhet på komplexa element som typsnitt, användarnas förväntningar och övergripande estetik för att uppfylla kraven. När kreativiteten inte kommer, kan du använda ClickUps mall för moodboard.

Samla inspiration och idéer på ett färgstarkt ställe

Denna mall ger dig och ditt team en gemensam arbetsyta där ni kan brainstorma idéer i realtid och leka med olika ikoner, illustrationer, färgscheman och typografi.

ClickUp har över 1 000 andra mallar för alla möjliga teman och scenarier. Ditt designteam kommer att älska ClickUp Design Board Template, medan de som arbetar med videoproduktion kommer att tycka att ClickUp Storyboard Template är superanvändbar!

Utöver whiteboards erbjuder ClickUp en rad samarbetsverktyg som hjälper dig att snabba på dina projekt. Du kan till exempel använda ClickUp Chat-vyn och Proofing-funktionen för att diskutera arbetsflöden och dela feedback.

Dela dokument med teammedlemmarna i uppgiften och samla in feedback om designresurser utan att någonsin lämna ClickUp.

När en design är klar är det bara att tagga din medarbetare och starta godkännandeprocessen.

ClickUps över 15 vyer kan vara till stor hjälp för UI/UX-proffs och produktteam som vill effektivisera sina arbetsflöden inom snäva tidsramar.

ClickUps bästa funktioner

Begränsningar i ClickUp

Det kan vara svårt för nybörjare att lära sig programmet.

Fler alternativ för automatiseringar skulle kunna vara fördelaktigt (det finns för närvarande över 100).

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise : Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 900 recensioner)

2. GoMoodboard

GoMoodboard är känt för sitt användarvänliga gränssnitt och har ett gott rykte som en av de mest populära digitala moodboard-apparna på vår lista.

Detta mångsidiga verktyg erbjuder en mängd moodboard-mallar för att skapa fantastiska visuella collage. Du kan också välja en tom duk för att anpassa din tavla från grunden.

Använd dra-och-släpp-funktionen för att enkelt flytta runt saker på duken. GoMoodboard låter dig lägga till kommentarer under varje bild för att uppnå dina kommunikationsmål med kunder eller kollegor.

Det bästa är att det är helt gratis och att du enkelt kan dela dina moodboards med en enda länk. När du är klar är det bara att spara och publicera! 🎉

GoMoodboards bästa funktioner

Inget konto behövs för att skapa ett moodboard.

Dra-och-släpp-funktion för att flytta bilder i moodboard-appen

Kommentarfunktion för samarbete

Snabb publicering

Flera mallalternativ för moodboards att arbeta med

Begränsningar för GoMoodboard

Inget omfattande stöd för realtidssamarbete

Team som letar efter avancerade designalternativ kanske inte tycker att det är särskilt användbart.

Priser för GoMoodboard

Gratis

GoMoodboard-betyg och recensioner

Inga recensioner tillgängliga ännu

3. Pinterest

Pinterest har varit en kultfavorit sedan lanseringen 2010 och är ett populärt val bland kreativa personer som söker inspiration. Plattformen prioriterar enkelhet och smidighet, vilket gör den till en utmärkt resurs för att skapa moodboards för flera projekt utan behov av avancerad redigering.

Pinterest erbjuder ett brett utbud av resurser inom film, tv, fotografi, livsstil, recept och inredningsdesign och är en guldgruva av referenser för moodboards för praktiskt taget alla kreativa projekt!

Varje objekt, som kallas en "pin", är länkat till en webbplats, vilket gör att du enkelt kan ladda ner, dela eller ladda upp det. Genom att fästa dessa bilder på dina moodboards blir det enklare att samla idéer som stämmer överens med dina ambitioner.

Förutom dessa coola funktioner vinner Pinterest våra hjärtan genom att vara helt gratis och tillgängligt för alla! 🥰

Pinterest bästa funktioner

Nybörjarvänligt för att designa moodboards

Sparar dina framsteg

Omfattande medietillgångar

Effektiva sökfilter för ditt eget moodboard eller andras

Erbjuder webbläsartillägg som hjälper dig att spara länkar till dina moodboards.

Pinterest-begränsningar

Annonser kan ibland störa användarupplevelsen.

Kan vara buggig på vissa enheter

Pinterest-priser

Gratis för alltid

Pinterest-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (över 190 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 240 recensioner)

4. Canva

Canva, som ursprungligen utformades för att fungera som en mångsidig kreativ plattform, erbjuder en rik samling av moodboard-mallar, vilket gör det till ett populärt val för både design och storyboarding.

Du har dessa färdiga mallar till ditt förfogande, men du kan också skapa dina egna unika designer. Utnyttja dra-och-släpp-verktygen för att smidigt integrera olika element och skapa ett moodboard som perfekt fångar ditt koncept!

Skapar du storyboards? Denna mångsidiga programvara ger tillgång till ett omfattande bibliotek med typsnitt, designelement och stockbilder, så att du kan ge form åt dina ambitiösa idéer.

Canvas användarvänliga gränssnitt välkomnar både nybörjare och erfarna designers och förenklar den kreativa processen både på din dator och mobila enhet.

Canvas bästa funktioner

Användarvänligt gränssnitt

Dra-och-släpp-funktionalitet

Enkel delning och export

Bildförbättrare lyfter dina bilder

Erbjuder en omfattande samling av typsnitt, designelement och bilder.

Många alternativ för moodboard-mallar

Canvas begränsningar

Kanske inte lämpligt för högkvalitativ grafik på grund av begränsningar i filstorlek.

Det kan ta tid att ladda om webbversionen.

Canva-priser

Canva Free

Canva Pro: 119,99 $/år per användare (årlig fakturering)

Canva för team: Kontakta oss för prisuppgifter

Canva-betyg och recensioner

G2 : 4,7/5 (över 4 400 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 11 500 recensioner)

5. InVision

InVision är dedikerat till att förbättra teamets effektivitet och samarbete i realtid. Även om det är ett förstklassigt verktyg för arbetsflödeshantering för designers, erbjuder det också en snygg och användarvänlig moodboard-funktion.

Denna funktionalitet gör det enkelt att organisera innehållet och säkerställer en visuellt tilltalande och intuitiv process.

Det är ganska enkelt för designers att skapa moodboards här, tack vare dra-och-släpp-funktionen och flera mallar att arbeta med. Det som skiljer InVision från andra är dess mångsidighet – det är inte begränsat till en enda plattform.

Oavsett om du använder en mobil enhet eller dator stöder denna moodboard-app olika filtyper, vilket garanterar en smidig upplevelse.

InVisions bästa funktioner

Teamorienterade verktyg för samarbete

Erbjuder ett användarvänligt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion

Stöder textrutor

Erbjuder ett brett utbud av mallar från kända malltillverkare

Integreras med verktyg som Microsoft Teams och Slack

Begränsningar i InVision

Kan ibland vara långsam att ladda.

Ej tillgängligt på Android

Priser för InVision

Gratis för alltid

InVision-betyg och recensioner

Capterra : 4,6/5 (730+ recensioner)

iOS App Store: 4,3/5 (över 2 500 recensioner)

6. StudioBinder

StudioBinder erbjuder anpassade mallar för skapare av bild- och videoinnehåll. Denna mångsidiga plattform gör det möjligt för dig att effektivt organisera dina projekt med funktioner som Shot Lists och Storyboards. Du kan till och med ändra bildstorlek, layout och bildspecifikationer på några sekunder.

Denna moodboard-programvara har särskilda avsnitt för element som platser, karaktärer, kostymer, rekvisita och mycket mer, allt i en elegant och effektiv design.

StudioBinder effektiviserar ditt arbetsflöde genom att du enkelt kan ladda upp manus och omorganisera scener eller uppställningar med snabba dra-och-släpp-åtgärder. Om du skapar moodboards för långa produktionsscheman kan du lägga till pauser och viktiga anteckningar samt tilldela inspelningsplatser.

Dessutom erbjuder verktyget versionshantering så att du kan hålla ordning på ditt projekt och se till att det går enligt plan.

StudioBinders bästa funktioner

Möjliggör utskrift och delning

Snabb samverkan och feedback

Erbjuder flexibel anpassning av layout med avseende på ramstorlekar

Omfattande shot list och storyboard-verktyg för att förbättra din kreativa process

Begränsningar i StudioBinder

Ingen ångrafunktion kan vara besvärligt för vissa användare.

Användargränssnittet kan vara förvirrande för nybörjare.

Priser för StudioBinder

Starter : 25 $/månad

Indie : 42 $/månad

Professionell: 85 $/månad

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

StudioBinder-betyg och recensioner

G2 : 3,7/5 (10+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (under 10 recensioner)

7. Mural

Mural är mer än bara ett digitalt moodboardverktyg; det är en omfattande programvara för visuellt samarbete som förenklar arbetsflöden. Med hjälp av Murals bild- och anteckningsfunktioner kan du diskutera och enkelt dela dina designidéer med ditt team.

Mural erbjuder allt från dra-och-släpp-funktioner till att skapa komplexa moodboards och är ett utmärkt verktyg för att använda brainstormingtekniker och skapa dynamiska och interaktiva upplevelser med ditt team. Du kan till och med inkludera omröstningar, vilket ger din kreativa process ett extra lager av engagemang.

Mural går utöver traditionell anteckning och låter dig lägga till idéer och åtgärdspunkter genom anpassningsbara klisterlappar och textrutor. Öka tydligheten genom att ändra färger och gruppera information för att identifiera mönster och hitta nya lösningar.

Mural nöjer sig inte med bara bilder; det integreras sömlöst med Noun Project, GIPHY och Unsplash, så att du kan uttrycka komplexa idéer visuellt.

Mural bästa funktioner

Perfekt för teamsamarbete

Intuitivt gränssnitt med dra-och-släpp-funktion

Många mallar

Tillgänglighet på flera enheter

Begränsningar för Mural

Priserna kan vara relativt höga.

Dess användargränssnitt passar kanske inte alla designers.

Priser för Mural

Gratis

Team+: 9,99 $/månad per användare

Företag: 17,99 $/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Mural

G2 : 4,6/5 (över 1 350 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (115+ recensioner)

8. Moodzer

Moodzer, ett användarvänligt och gratis moodboard-verktyg, förenklar den kreativa processen med sin intuitiva design. Dess mångsidiga funktioner gör att du kan använda det som både moodboard och collageverktyg samtidigt.

Moodzers mångsidighet sträcker sig till textintegrering, vilket gör att du kan placera text var som helst på bilden. Du kan anpassa färgpaletter och typsnitt samtidigt som du har möjlighet att ställa in avstånd mellan bilderna. På så sätt får du ett omfattande verktyg för att skapa ett imponerande moodboard.

Med hjälp av storleksändring, filter, färgjusteringar och överlagringselement kan designers få fram den visuella effekt de önskar. Moodzer gör det möjligt för dig att förverkliga dina kreativa idéer med enkelhet och precision.

Moodzers bästa funktioner

Bildorganisation i ett strukturerat rutnätssystem

Filter och färgjusteringar

Användarvänlig plattform för nybörjare och proffs

Inbyggd bildredigering

Moodzers begränsningar

Bristen på mallar kan vara ett minus

Annonser i gratispaketet kan vara störande.

Priser för Moodzer

Testversion: Gratis för alltid

Standard: 5 $/månad per användare

Moodzer-betyg och recensioner

Inga betyg finns tillgängliga ännu

9. Evernote

Evernote utmärker sig som ett mångsidigt verktyg för moodboards och erbjuder ett snabbt sätt att skissa på designidéer. Skräddarsy din upplevelse genom att skapa projektspecifika anteckningsböcker och integrera bilder i dessa anteckningsböcker för att skapa personliga moodboards. Du kan också spara alla anteckningar offline.

Samarbeta enkelt med team och njut av en rad anpassningsmöjligheter som passar din kreativa process. Med Evernote kan du enkelt dra och lägga till bilder, vilket ger dig en arbetsyta som är tillgänglig på din telefon, surfplatta eller webbläsare och hjälper dig att uppgradera din visuella projektledning.

Med verktygsfältet kan du också ändra teckensnittets färg, storlek eller stil. Du kan enkelt lägga till bilder, tabeller och text i en anteckning för att släppa loss din kreativitet. Denna app är särskilt väl lämpad för filmskapare och byråer som söker bättre idéskapande tekniker.

Evernotes bästa funktioner

Projektspecifika anteckningsböcker

Omfattande sökfunktion

Spara alla anteckningar offline

Lämplig för filmskapare

Evernotes begränsningar

Användare kan eventuellt inte komma åt anteckningar offline med gratisversionen.

Kan ibland vara buggig på Macbook.

Priser för Evernote

Gratis för alltid

Personligt: 10,83 $/månad per användare

Professional: 14,17 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Evernote-betyg och recensioner

G2 : 4,4/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 8 000 recensioner)

Lys upp dina moodboards med ClickUp!

När ord inte räcker till, kommer moodboards in som ett visuellt tilltalande och intrikat sätt att kommunicera och uttrycka sig, och förmedlar idéer och estetik på ett enkelt sätt.

Förbättra ditt projekt med ClickUps whiteboards och mallar, som är utformade för att guida dig från idé till färdig produkt. Det är den perfekta startplattan för dina kreativa projekt och hjälper dig att komma igång var du än befinner dig! Kom igång genom att skapa ett gratis konto idag! 🎨