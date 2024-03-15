Recension av Dropbox Paper för anteckningar 2025

Behöver du en ny anteckningsapp? Du kanske funderar på Dropbox Paper, men vill veta om det uppfyller alla dina krav. Då har du kommit rätt.

I denna recension av Dropbox Paper undersöker vi fördelar och nackdelar, populära funktioner och (viktigast av allt) användbarhetsinsikter från riktiga människor. Du hittar också information om ett alternativ om Dropbox Paper inte passar dig.

Vad är Dropbox Paper?

Dropbox Paper är en anteckningsapp som ingår i Dropbox, en populär plattform för molnlagring och filhosting.

Precis som Microsoft Word är Dropbox Paper ett dokumentredigerings- och ordbehandlingsverktyg.

Men vänta, det finns mer! Dropbox Paper är en samarbetsplattform online där du kan skapa, dela och redigera dokument och anteckningar med ditt team. Den finns som mobilapp, datorapp och webbläsartillägg.

Oavsett om du behöver ta anteckningar för lektioner, arbeta med ett projektförslag tillsammans med teammedlemmar eller organisera din mötesagenda kan du använda Dropbox Paper för att få det gjort.

Viktiga Dropbox Paper-funktioner

Lagrar du filer i Dropbox-mappen? Nu kan du göra mer än bara lagra. Dropbox Paper är ett verktyg för fildelning och redigering med samarbetsfunktioner, att göra-listor, aviseringar och mycket mer.

1. Samarbete i realtid

via Dropbox

Flera användare kan arbeta med och redigera ett dokument samtidigt för snabbare och enklare samarbete med Dropbox Paper. Och ändringar som görs av en teammedlem syns omedelbart för andra, oavsett om ni arbetar tillsammans på kontoret eller på distans över hela världen.

Dessutom gör funktioner som kommentarer och @mentions det enklare för ditt team att kommunicera och arbeta som en enhet.

2. Uppgiftshantering

Dropbox Paper är utvecklat för att skapa dokument och samarbeta, men plattformen har också några utmärkta funktioner för uppgiftshantering. Användare kan skapa och tilldela uppgifter, lägga till förfallodatum och spåra framsteg för att effektivisera projektledningen.

Inställningarna för påminnelser om uppgifter hjälper också alla i ditt team att hålla koll på deadlines för varje uppgift.

Dropbox Paper integreras med verktyg som Slack, Zoom, HubSpot, Trello och Google Drive för att göra det enklare att hantera uppgifter och effektivisera projekt som spänner över flera plattformar. Det finns också (naturligtvis) integration med Dropbox-lagringskonton.

4. Multimedia-stöd

via Dropbox Paper

Dropbox Paper-dokument stöder multimedieanpassning, vilket innebär att du kan ladda upp filer, bädda in bilder, videor och GIF-filer. ✨

Detta gör det möjligt för användare att skapa visuellt tilltalande dokument, presentationer och listor. Du kan lägga till instruktionsvideor till ett grundläggande utbildningsdokument, infoga bilder i en sammanfattning av en brainstorming om grafisk design och mycket mer.

5. Tillgänglighet

En av de viktigaste funktionerna i Dropbox Paper är dess tillgänglighet. Det gör det möjligt för användare att samarbeta och komma åt dokument från olika plattformar och enheter utan problem, och lagra allt i molnet för bekvämlighet och säkerhet. Oavsett om det är webbgränssnittet eller Dropbox-appen – upplevelsen är bekant om du har använt Dropbox för molnlagring.

6. Versionshistorik

I Dropbox Paper kan du se en logg över dokumentrevideringar och återgå till tidigare versioner av ditt dokument om det behövs – synkroniseringsinställningarna är tillförlitliga.

Du kan till exempel återställa din tidigare version om du har gjort flera ändringar i en projektplan baserat på en senare avbokningsdirektiv. Detta sparar dig från att behöva börja om eller försöka komma ihåg allt du ändrat när du manuellt återställer ändringarna.

Dropbox Paper priser

Dropbox Paper ingår gratis i alla Dropbox-konton. Här är en översikt över Dropbox prissättningsplaner:

Grundläggande: Gratis

Plus (för personligt bruk): 11,99 $/månad per användare

Essentials (för professionella): 22 USD/månad per användare

Business (för team): 24 $/månad per användare

Business Plus (för företag): 32 USD/månad per användare

Företag: Anpassad prissättning

Fördelar med att använda Dropbox Paper

via Dropbox

Dropbox Paper är ett utmärkt val för team som behöver ett enkelt verktyg för att skapa dokument tillsammans. Några av fördelarna är:

Användarvänligt gränssnitt: Dropbox Paper är överskådligt, enkelt och användarvänligt för personer med alla kunskapsnivåer ✨

Hög kompatibilitet: Dropbox Paper har en mobilapp, en webbapp och ett webbläsartillägg för nästan alla system.

Anpassningsbart: Med Dropbox Paper kan du anpassa dokument med färger, teckensnitt och inbäddade medier för att göra dem interaktiva och engagerande.

Enkla genvägar: Från att dra och släppa filer till tangentbordsgenvägar för att lägga till emojis, skapa nya dokument och infoga rubriker – Dropbox Paper gör det enkelt att arbeta snabbt.

Det finns mer:

Alla dina filer är lättillgängliga och synkroniseras automatiskt i Dropbox.

Dropbox-användare får gratis molnlagringsutrymme som en del av gratispaketet.

Fil- och mappstrukturen är bekant för alla som har använt appen tidigare.

Webbversionen och webbappen är av företagsklass.

Synkronisera filer i realtid och dela filer när du är på språng

Dessa fördelar kommer utöver realtidssamarbetet och allt annat vi har gått igenom i denna recension av Dropbox.

Vanliga problem som Dropbox Paper-användare stöter på

Liksom alla programvaruverktyg för dokumentredigering är Dropbox Paper inte perfekt. Några vanliga problem som tas upp i recensioner av Dropbox Paper är:

Formateringsalternativ: Trots fantastiskt multimediasupport tycker vissa användare att Dropbox Papers formateringsalternativ är mindre omfattande än de skulle önska. Vissa rapporterar till exempel att det saknas alternativ för teckensnitt, storlekar och färger.

Sökfunktion: Vissa användare tycker att Dropbox Papers sökfunktion är svår att använda eller navigera i, och de kan ha problem med att hitta specifika dokument eller avsnitt i dokument.

Lagringsutrymme : Den kostnadsfria versionen av Dropbox Paper, även känd som Dropbox Basic-plan, är begränsad till 2 gigabyte lagringsutrymme, vilket kanske inte räcker ens för ett fåtal multimediarika dokument.

Användarupplevelse: Dropbox Paper gör några saker bra, men vissa anser att dess användargränssnitt skulle kunna förbättras med fler funktioner som gör det enklare att använda, till exempel möjligheten att lagra ett Paper-dokument på flera platser samtidigt.

Dessa problem är avgörande för vissa och oviktiga för andra. Det handlar om vad du behöver från din anteckningsapp.

Recensioner av Dropbox Paper på Reddit

Vi besökte Reddit för att få äkta recensioner av Dropbox Paper från personer som delar med sig av sina ärliga åsikter om verktyget. Reddit-användarnas åsikter varierar beroende på vad de vill ha ut av plattformen, och många ger blandade recensioner.

En Redditor som hade problem med Papers organisationssystem kommenterade till exempel: ”Mitt designteam på jobbet använder Dropbox Paper flitigt och vi delar allt som länkar till dokumentet. Dropbox Paper har inte ett bra organisationssystem i sig och jag börjar drunkna i bokmärken för varje dokument i min Chrome-webbläsare eller i Slack-chatten. ”

I en annan tråd frågade en användare om alternativ till Dropbox Paper. En av de som svarade hade följande att säga när han jämförde Dropbox Paper med program som Google Docs och Evernote:

”Jag tyckte att [Dropbox Paper] inte var så bra för personligt bruk, men det kan vara fantastiskt om man behöver alla delningsfunktionerna.”

Oroa dig inte om Dropbox Paper inte uppfyller alla dina krav. Du har andra alternativ.

Om du är som vi vill du ha ett anteckningsverktyg som fungerar som ett andra hjärna (ett koncept som introducerades i Tiago Fortes bok Building a Second Brain ), men som också tar din projektledning till nästa nivå.

ClickUp gör båda delarna.

ClickUp Docs

När det gäller anteckningar har ClickUp Docs allt du behöver. Naturligtvis har du de vanliga formateringsfunktionerna som du förväntar dig av ett ordbehandlingsprogram, som fetstil, kursiv stil, genomstrykning, markering, rubriker, olika textfärger och länkar.

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Men genom att lägga till tabeller, kolumner, bokmärken, checklistor, undersidor, @mentions, kodblock och citat kan du skapa allt från enkla anteckningar och mötesdagordningar till wikis och processdokumentation. Dessutom kan du bifoga filer som bilder eller PDF-filer och bädda in från webbplatser, Google Slides, Figma, YouTube, Loom, GIPHY och mycket mer.

Samarbete är nyckeln med ClickUp 3. 0 Docs så att du snabbt kan dela, ställa in behörigheter eller exportera till interna eller externa användare.

ClickUp Docs stöder också samarbete i realtid, kan kategoriseras för optimal organisation och sökbarhet och kan delas säkert med integritets- och redigeringskontroller. Dessutom kan du koppla dina dokument till dina arbetsflöden och omvandla text till uppgifter.

ClickUp AI

Du kan effektivisera dina dokument med ClickUp AI. ClickUp Brain är världens första neurala nätverk som använder AI för att koppla samman uppgifter, dokument och teammedlemmar samtidigt som du sparar tid i varje steg.

Sammanfatta mötesanteckningar på några sekunder med ClickUp AI

Med AI Knowledge Manager kan teammedlemmar ställa frågor och hitta svar bland dina dokument, uppgifter och projekt. AI Project Manager sammanfattar projekt, statusrapporter och till och med dokument. Slutligen är AI Writer ett verktyg för skrivuppgifter, transkribering, stavningskontroll och mycket mer.

ClickUp-mallar

ClickUp har ett mallbibliotek med över 1 000 alternativ som är utformade för att spara tid och låta dig fokusera på det som är viktigt. Du hittar allt från mallar för teknisk dokumentation till kreativa brainstorming-scheman.

Följande mallar är särskilt utformade för anteckningar i ClickUp Docs. De är perfekta när du inte vill börja från scratch.

ClickUp-mall för mötesanteckningar

Håll diskussionen på rätt spår med ClickUp-mallen för mötesanteckningar.

Vill du hålla ditt teams diskussioner på rätt spår och enkelt anteckna, dokumentera åtgärder och dagordningar? ClickUp Meeting Notes Template hjälper dig.

Oavsett om det gäller en detaljerad teamdiskussion eller ett snabbt dagligt möte, beskriver den här mallen allt du behöver för att hålla saker produktiva och väl dokumenterade.

ClickUp-mall för klassanteckningar

Organisera anteckningar och läxor med mallen Class Notes från ClickUp.

Att ta anteckningar i klassrummet innebär många utmaningar för både lärare och elever, men med ClickUps mall för klassanteckningar blir det enkelt. Layouten är utformad för att lärare och elever ska kunna organisera klassanteckningar, ämnen och uppgifter så att de snabbt kan hitta det de behöver.

ClickUp-mall för releaseanteckningar

Dela produktanteckningar internt eller externt med ClickUp Release Notes Template.

Det går snabbare att skapa och dela release notes med ClickUps mall för release notes. Använd den för att spåra funktioner, korrigeringar, felrapporter och ändringar i ett organiserat format som du kan dela med intressenter.

ClickUp Cornell Note Template

Använd enkelt Cornell-anteckningssystemet med ClickUp Cornell-anteckningsmall

Vi är stora fans av Cornell Note-Taking System, som utvecklats av Walter Pauk vid Cornell University, så vi har skapat en mall för det!

ClickUps Cornell Note Template erbjuder ett användarvänligt, digitaliserat sätt att lära sig denna metod och förbättra din förmåga att organisera och behålla information. Den innehåller samarbetsverktyg, visualiseringar och mycket mer som underlättar ditt liv.

Andra ClickUp-funktioner

ClickUp har hundratals kraftfulla verktyg samlade på en enda praktisk plattform. Det erbjuder funktioner inom flera olika områden och gör det bra. G2 utnämnde ClickUp till nummer 1 i 18 kategorier i sin vinterrapport 2024. 🙌🏆

ClickUps över 15 vyer ger organisationer en heltäckande lösning för varje team.

Här är några av de andra funktionerna som ClickUp har att erbjuda:

Integrationer: ClickUp integreras (antingen direkt eller via Zapier) med över 1 000 andra verktyg för att samla allt du behöver i en anpassningsbar instrumentpanel.

Flexibilitet: Plattformen erbjuder omfattande anpassningsalternativ så att du kan anpassa arbetsytor, dokument, uppgiftsstatus och mycket mer efter dina behov och preferenser.

Kundsupport : Förutom massor av gratis utbildningsvideor och omfattande FAQ:er har ClickUp responsiva och hjälpsamma kundsupportmedarbetare som står till din tjänst dygnet runt.

Versionshistorik: Du kan när som helst visa din uppgifts- och dokumentversionshistorik i ClickUp och återställa tidigare versioner om det behövs.

Kommunikation i realtid: ClickUp handlar om samarbete och kommunikation – från @mentions, kommentarer och reaktioner till chattvyn kan du interagera med teammedlemmarna precis som du vill.

Kundrelationshantering (CRM): Med ClickUp CRM kan du hantera allt från försäljningspipelines och order till kundengagemang med flexibla vyer och verktyg.

Kompatibilitet: ClickUp är en av de bästa ClickUp är en av de bästa anteckningsapparna för Android , iOS, Windows, Mac och Linux på marknaden. Den har även ett webbläsartillägg om du hellre vill vara 100 % webbaserad.

Tidsspårning: ClickUp har ett mångsidigt ClickUp har ett mångsidigt verktyg för tidsspårning av projekt som kan registrera, övervaka och hantera hur lång tid du och ditt team lägger på uppgifter och projekt.

Vyer: Du kan betrakta ditt arbete från alla vinklar med över 15 vyer, inklusive lista, tavla, ruta, kalender, Gantt och tidslinje.

Fördefinierade mallar för anteckningar

ClickUp priser

Precis som Dropbox Paper erbjuder ClickUp en rad olika prisplaner. Här är en översikt:

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 USD/månad per användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

ClickUp AI är tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

Gör det bästa valet för ditt team

Oavsett om du vill skapa dokument eller samarbeta i realtid är Dropbox Paper en utmärkt plattform för anteckningar som integreras sömlöst i Dropbox-ekosystemet.

Inget verktyg är dock perfekt för alla personer och team. Trots de positiva aspekterna i denna recension av Dropbox Paper finns det många fantastiska alternativ, och du kanske hittar ett som bättre uppfyller dina behov.

ClickUp utmärker sig som det bästa alternativet på marknaden. Det kombinerar robust uppgiftshantering, kraftfulla anteckningsfunktioner, omfattande anpassningsmöjligheter och omfattande samarbetsfunktioner i en enda, intuitiv plattform.

Det finns helt enkelt inget bättre.

Se själv skillnaden. Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis.