10 Slack-gemenskaper inom marknadsföring att gå med i 2025

En Slack-community är en privat plats där likasinnade personer samlas för att dela kunskap om trendiga ämnen och gemensamma intressen.

Men du kan också bygga upp en aktiv community på Facebook eller till och med WhatsApp. Så varför Slack?

Eftersom 80 % av Fortune 100-företagen använder Slack är det enklare att bygga upp Slack-communityn, eftersom de flesta B2B-proffs redan är bekanta med detta verktyg. Till skillnad från WhatsApp eller Facebook-grupper integreras Slack sömlöst med dina arbetsplatslösningar.

Om du är en praktiserande marknadsförare som försöker hitta rätt i de föränderliga marknadsföringstrenderna kan du genom att gå med i relevanta Slack-communityn för marknadsföring komma i kontakt med kollegor och få omedelbar support från branschledare inom online-communityn.

Om du letar efter Slack-grupper för tillväxt- och B2B-marknadsförare har vi gjort grovjobbet åt dig. Här är vår lista över de 10 bästa inbjudningsbaserade communityn för marknadsförare som du måste gå med i.

Förstå Slack för marknadsförare

Det spelar ingen roll om du är marknadschef, marknadsföringschef på mellannivå eller nyanställd i ett företags marknadsföringsteam – att anamma den pågående digitala revolutionen och AI-revolutionen är en av de viktigaste aspekterna av ditt jobb.

Men vad menar vi när vi säger ”omfamna den digitala revolutionen”?

Som marknadsförare innebär det att hålla jämna steg med kundernas förväntningar, hjälpa tvärfunktionella team med leadgenerering och genomföra innovativa marknadsföringskampanjer – samtidigt som man har köparnas resa och det osäkra affärslandskapet i åtanke.

Det är mycket kaos, och Slack hjälper dig att navigera genom dessa störningar genom att skapa solida marknadsföringsprocesser och automatisering.

Slack tar bort bördan av dina dagliga administrativa aktiviteter, så att du som marknadsförare kan fokusera på mer meningsfullt arbete, såsom att undersöka köparnas resor, komma på innovativa marknadsföringsinitiativ och integrera analyser i dina marknadsföringskampanjer för långsiktiga resultat.

Men är inte Slack en plattform för snabbmeddelanden (IM)?

Ja, men det är inte ett vanligt chattverktyg.

Slack jämfört med traditionella plattformar för snabbmeddelanden

Slack erbjuder alla funktioner för snabbmeddelanden, såsom gruppchatt, delning av filer och media, skärmdelning samt ljud- och videochattar, men det är inte allt.

Till skillnad från traditionella chattverktyg som Facebook Messenger, WhatsApp och Viber hjälper Slack också marknadsförare att

Lägg till över 1000 medlemmar till varje kanal, medan Facebook Messenger, Viber och liknande verktyg kan rymma maximalt 250 personer i en enda grupp. För marknadsförare innebär detta att Slack är ett bättre val för att bygga upp en community.

Ladda upp stora filer på upp till 1 GB mellan teammedlemmarna, medan populära IM-plattformar som WhatsApp och Facebook Messenger begränsar filer till över 16 MB. Detta innebär att du kan överföra videor, bilder, presentationer och andra kunskapsresurser till ditt team på ett smidigt sätt.

Integrera det med över 2400 verktyg som de använder regelbundet, medan traditionella IM-plattformar inte erbjuder sådana integrationer. Som marknadsförare måste du använda en lång lista med verktyg, allt från projektledningsprogramvara , såsom ClickUp, till kunskapshanteringsverktyg, såsom Notion, och analysverktyg, såsom Google Analytics. Med Slack-integrationer behöver du inte växla mellan dessa verktyg , eftersom det är mycket enklare att samla all information på en plattform och samarbeta med ditt team.

Slacks exceptionella funktioner för samarbete i realtid ligger långt före vanliga verktyg för snabbmeddelanden.

Så, hur hjälper Slack marknadsförare?

Förutom att hjälpa marknadsförare att skapa robusta samarbetsprocesser med interna team och kunder, är en stor fördel med Slack för marknadsföringsteam att de kan utnyttja community-driven marknadsföring.

Gemenskapsmarknadsföring blev snabbt populärt tack vare det förtroende det skapar.

Ur användarens perspektiv är det mycket mer meningsfullt att gå med i en varumärkesgemenskap än att lita på sponsrade annonser och innehåll för sina köpbeslut. I en varumärkesgemenskap kan de utforska varumärkets produktsupportinitiativ och interagera med tidigare kunder innan de beslutar sig för att investera i produkten.

Ur ett varumärkesperspektiv skapar communityn en möjlighet att rikta sig till en användargrupp och dela idéer innan de går in i utvecklingsfasen.

Med Slack kan marknadsförare skapa separata kanaler för diskussioner, organisera konversationer genom Slack-trådar och kommunicera direkt med andra medlemmar genom Slack-meddelanden för nätverkande.

Slack-communityn är redan populära, och i nästa avsnitt listar vi några av de bästa communityn för marknadsförare som vill bygga upp ett professionellt nätverk.

Noterbara Slack-kanaler som alla marknadsförare bör gå med i

Här är en lista över Slack-communityn för innehållsmarknadsförare, e-postmarknadsförare, produkt- och tillväxtmarknadsförare samt sociala medieansvariga som är nyfikna på att prova communitymarknadsföring under 2024:

1. OnlineGeniuses

via Online Genuises

OnlineGeniuses är en av de bästa Slack-gemenskaperna för marknadsföring för yrkesverksamma inom sökmotoroptimering (SEO) och digital marknadsföring.

Med över 35 000 aktiva medlemmar och mer än tio kanaler, inklusive SEO, PPC, marknadsföring i sociala medier och e-postmarknadsföring, är denna Slack-community nu den självklara platsen för B2B-marknadsförare att skaffa sig kunskap, nätverka med likasinnade, lösa problem, svara på frågor gemensamt och genomföra marknadsundersökningar.

Fördelar för marknadsförare

Ställ frågor och lär dig av de bästa marknadsförarna. Delta i regelbundna frågestunder med ledande marknadsföringsproffs från varumärken som Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier och Bumble.

Hitta talanger till ditt marknadsföringsteam bland de över 35 000 potentiella marknadsförare som redan finns i communityn. Det finns en särskild Slack-kanal för rekrytering där marknadsförare publicerar annonser om deltids- och heltidsjobb som konsult.

Fråga nischspecifika marknadsförare om deras strategier, verktyg, ramverk och andra resurser och nätverka med dem. Få kunskap genom samarbete och bidra på ett meningsfullt sätt till diskussionerna.

Pris: Gratis Slack-community. För att få tillgång till funktioner som ett online-talangnätverk och slippa granskningsprocessen måste du välja OG-planen, som kostar från 99,99 dollar per år.

2. Marknadsförares chatt

via Marketers Chat

Marketers Chat är en Slack-marknadsföringscommunity som uppmuntrar till realtidskonversationer mellan moderna marknadsförare. Den fokuserar främst på affiliate-marknadsföring, och några av Slack-kanalerna inom denna community är SEO, SEM och Promo Zone. Kanalen Services gör det möjligt för marknadsförare, varumärkeschefer och varumärken att själva marknadsföra sina tjänster till publiken.

Fördelar för marknadsförare

Kom i kontakt med likasinnade marknadsförare och lär dig nya marknadsföringstaktiker utan att behöva följa över 200 000 influencers på Twitter och andra sociala plattformar.

Få regelbundna uppdateringar om nypublicerade bloggar med en dedikerad Slack-kanal för nyheter som integreras med populära branschbloggar och nyhetsportaler.

Få tillgång till massor av gratiserbjudanden som stöd för dina marknadsföringsuppgifter, i kanaler som Erbjudanden och Verktyg. Vi pratar om gratisrevisioner, konsultationer, verktygsrekommendationer och mycket mer.

Pris: Gratis

3. Growmance

via Growmance

Growmance startade som ett litet diskussionsforum för marknadsförare att träffas på. Det växte i popularitet och blev ett pålitligt verktyg för B2B-marknadsförare att hitta nya möjligheter och delta i expertdiskussioner utan att betala någon prenumerationsavgift.

Fördelar för marknadsförare

Njut av en pålitlig community för marknadsförare som endast är tillgänglig via inbjudan, där dina data är säkra och det inte finns några dolda avgifter.

Få tillgång till exklusiva lediga tjänster och möjligheter i marknadsföringsteamen hos ledande B2B-organisationer. Kontakta annonsörer och rekryteringschefer och be om rekommendationer från andra anställda hos samma varumärken för att öka dina chanser.

Kontakta experter med dina frågor, få snabb utbildning av dem, lär dig deras beprövade marknadsföringstips.

Pris: Gratis

4. CRO Growth Hacks

via CRO Growth Hacks

Nästa namn på vår lista över Slack-communityn för marknadsföring är CRO Growth Hacks. Denna communitys Slack-kanaler och diskussioner kretsar främst kring optimering av konverteringsfrekvens (CRO), och några av de bästa kanalerna att gå med i är SEO Hacks och Business Hacks.

Fördelar för marknadsförare

Lär dig av experter hur de kombinerar innovativa CRO-strategier för att öka möjligheterna till konvertering. Även erfarna marknadsförare kämpar med att optimera konvertering, och denna Slack-community är den bästa kunskapskällan för att få svar på alla dina CRO-relaterade frågor.

Använd Shameless Plug Slack-kanalen för att öppet marknadsföra dina tjänster, kommande webbseminarier, produktlanseringar, lokala evenemang och nyhetsbrev.

Få tillgång till dedikerade kanaler för riktade QA-sessioner

Pris: Gratis

5. Produktledd tillväxt

via Produktledd tillväxt

Product-led Growth är en insiktsfull Slack-community för produktmarknadsföringschefer, innehållsmarknadsförare och tillväxtteam som vill lära sig bästa praxis inom produktdriven marknadsföring.

Med över 15 000 aktiva medlemmar syftar denna Slack-community till att hjälpa företag att omvandlas från en försäljningsdriven till en produktdriven modell för långsiktig framgång.

Fördelar för marknadsförare

Lär dig produktledda tillväxtstrategier från några av de bästa marknadsförarna, som arbetar på bland annat Amplitude, PayPal, Fullstory och HubSpot.

Diskutera och lär av varandras erfarenheter och ifrågasätt andras åsikter på ett respektfullt sätt för att initiera värdefulla diskussioner. Att etablera kollaborativt lärande är ett av de största målen för denna community.

Upptäck praktiska ramverk och resurser för produktmarknadsföring. Det är också en utmärkt talangpool för rekryteringschefer som letar efter sina nästa teammedlemmar.

Pris: Gratis. För att kunna utnyttja förmåner som coachningssamtal med experter måste du välja ett betalt abonnemang, från 299 dollar per månad.

6. RevGenius

via RevGenius

Med 35 000 medlemmar är RevGenius nästa Slack-community på vår lista för B2B-marknadsförare.

Med över 30 dedikerade kanaler och erfarna marknadsföringsproffs som representerar varumärken som Workato, Dooly, Dock och Clearbit är RevGenius en skattkista av marknadsföringskunskap och insikter. Chat GTM, Chat Marketing och Chat RevOps är de mest populära kanalerna för att lära sig tillväxtstrategier och marknadsföringsanalys.

Fördelar för marknadsförare

Interagera med futuristiska opinionsbildare inom B2B-marknadsföring och lär dig av deras tidigare erfarenheter.

Delta regelbundet i inflytelserika B2B-evenemang inom försäljning, marknadsföring och RevOps för att lära dig finesserna i att driva och genomföra framgångsrika B2B-marknadsföringskampanjer utan dolda säljargument.

Hitta de bästa jobbmöjligheterna i Chat Job Postings, som redan är en succé bland medlemmarna.

Pris: Gratis

7. Efterfrågekurva

via Demand Curve

Demand Curve är en premiumcommunity för ledande marknadsförare som vill skala upp och förnya sina tillväxtaktiviteter.

Det finns Slack-kanaler som är dedikerade till att diskutera allt som har med marknadsföring att göra, vare sig det gäller copywriting, videomarknadsföring eller Shopify-plugins. Det finns en 30-dagars väntelista för att gå med i denna community, och till skillnad från andra Slack-grupper har Demand Curve en godkännandeprocess för att granska varje medlem.

Fördelar för marknadsförare

Hitta betalda och kostnadsfria resurser för frilansare och marknadsföringsbyråer.

Nätverka med branschledare, eftersom Demand Curve representerar professionella från ledande B2B-företag som Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable och Salesforce samt start-up-finansieringsplattformar som YC Combinator.

Få tillgång till dolda Slack-kanaler inom denna online-community genom att bidra med meningsfulla inlägg.

Pris: Gratis

8. Superpath

via Superpath

Superpath är en dedikerad Slack-community för B2B-innehållsmarknadsförare. Den hjälper dem att bygga nätverk med andra innehållsproffs och marknadsföringsbyråägare och vara en del av ett kollegialt tillväxt-ekosystem.

Med över 18 000 medlemmar är det en av de bästa communityn för att lära sig allt om innehåll och få de bästa jobbmöjligheterna inom området.

Fördelar för marknadsförare

Hitta trendiga möjligheter inom innehållsskapande, marknadsföring och SEO. Superpath har en dedikerad kanal som heter Freelance Gigs för att stödja frilansare med allt detta och mer.

Samarbeta för gästinlägg, ämnesrelaterade insikter och utbyte av bakåtlänkar i en av de mest populära Superpath-kanalerna – Content Collab.

Dela bilder på dina fyrbenta vänner i den passande kanalen Pets. Denna kanal är ett bra avbrott mitt i allvarliga marknadsföringsdiskussioner.

Pris: Det finns ett gratisabonnemang. För att få tillgång till förmåner som podcast-transkriptioner, 1:1-samtal och exklusiva kurser måste du välja ett av de betalda abonnemangen, som kostar från 20 dollar per månad.

9. Peak Freelance

via Peak Freelance

Peak Freelance är en Slack-community som ger frilansskribenter tillgång till jobbannonser, skrivtips, mallar och kurser för att lyckas med sin frilansverksamhet. Om du är frilansskribent och planerar att expandera och arbeta med globala B2B-varumärken är denna Slack-community något för dig.

Fördelar för marknadsförare

Få tillgång till en omfattande jobbportal där alla de senaste frilansuppdragen publiceras nästan dagligen.

Utnyttja professionella frilansresurser som mallar och kurser för att ge din frilansverksamhet den riktning den behöver.

Dra nytta av nätverksmöjligheter med de bästa frilansarna inom olika B2B-nischer så att du kan lära dig av deras erfarenheter.

Pris: Gratis

10. E-postnördar

via Emailgeeks

Slutligen, om du är en e-postmarknadsförare som försöker hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom e-postmarknadsföring, är Email Geeks den perfekta Slack-communityn för dig. Med 82 kanaler är det en av de största marknadsföringscommunityerna.

Fördelar för marknadsförare

Lär dig bästa praxis och strategier för e-postmarknadsföring från över 21 000 e-postexperter från ledande varumärken som Google, Uber, Mailchimp, Twitter och andra populära varumärken.

Få hjälp med de viktigaste frågorna som e-postmarknadsförare brottas med och användbara insikter från opinionsbildare. Med kanaler som E-postdesign och E-postleverans har du alltid någon att vända dig till.

Pris: Gratis

Fördelarna med Slack-kanaler för olika marknadsföringsdiscipliner

Slack-kanaler för marknadsföring hjälper marknadsförare inom olika discipliner på olika sätt. Så här kan innehållsmarknadsförare, e-postmarknadsförare och digitala marknadsförare dra nytta av dessa communityn:

Innehållsmarknadsförare

Lär dig organiska tillväxtstrategier som har fungerat för andra varumärken

Förstå bästa praxis för att skapa olika innehållsresurser

Utveckla innehållsåteranvändning, optimering, rapportering och andra viktiga innehållsfärdigheter genom att ställa frågor till experter i communityn och delta i webbseminarier.

E-postmarknadsförare

Få tips och exempel från verkliga livet från några av de viktigaste användningsfallen inom e-postmarknadsföring, såsom att bygga upp en e-postlista, utöka ditt företags nyhetsbrev och skapa en sekvens av introduktionsmejl.

Få tillgång till datadrivna insikter om e-postdesign, landningssidor för nyhetsbrev och CTA-placeringar för maximal konvertering.

Förfina dina copywriting-färdigheter med e-postmallar, tips för att skriva ämnesrader och beprövade e-postmallar som har gett andra varumärken höga öppningsfrekvenser.

Digitala marknadsförare

Hålla sig uppdaterad om de viktigaste trenderna inom digital marknadsföring och förbereda sig för att göra nödvändiga förändringar i sina färdigheter för att anpassa sig till AI och dess konsekvenser.

Hitta relevanta lediga jobb hos ledande B2B-organisationer och knyt kontakter med personer inom företagen för att få rekommendationer.

Använda Slack som marknadsföringsverktyg

Slack gör det möjligt för marknadsförare som du att samarbeta och kommunicera med dina teammedlemmar i realtid. Här är några sätt att integrera Slack i dina dagliga arbetsuppgifter:

Skapa centraliserade arbetsflöden för att optimera marknadsföringsverksamheten

Om du till exempel ska lansera en kampanj i sociala medier kan du skapa automatiserade Slack-arbetsflöden genom att integrera Slack med relevanta verktyg som Notion (för att hantera ditt innehåll i sociala medier), ClickUp (för att hantera dina uppgifter och KPI:er), verktyg för social lyssnande ( för att samla in insikter om målgruppen) och Figma (för att designa kreativa lösningar).

På så sätt får ditt team enkel tillgång till alla kampanjresurser på ett och samma ställe, och du kan lansera kampanjen snabbare.

Skapa en samarbetsyta för olika marknadsföringsinitiativ

Med Slacks projektledningsfunktioner kan du till exempel samla hela teamet med hjälp av Slack-ClickUp-integrationen, med Canvas kan du brainstorma nya idéer och med Slack Connect kan du bjuda in konsulter och frilansare från andra arbetsplatser för att se till att alla är på samma sida.

Omvandla Slack till ditt snabba resursarkiv

Använd Slacks avancerade sökfunktion för att snabbt hitta alla resurser och mediefiler som delas i en konversation, ställ in anpassade påminnelser så att du inte missar några väntande uppgifter och integrera med Google Docs, DropBox, Notion och liknande applikationer för att få alla aviseringar relaterade till dokumenthantering på din delade Slack-kanal.

Tips och etikett för marknadsförare som använder Slack

Innan du använder Slack som din primära marknadsföringskanal bör du lära dig de bästa Slack-tricksen och etiketten för att få ut mesta möjliga av Slack:

Använd Slack-trådar för teamsamarbete. Istället för att skicka ett nytt meddelande varje gång du svarar på en pågående konversation, kan du använda trådar för att effektivisera kommunikationen, spara tid för dina teammedlemmar och hjälpa dem att hitta svar snabbare.

Använd inkluderande språk. När du tilltalar ditt team, ersätt "Guys" med "Folks" eller "Team" så att alla känner sig inkluderade.

Använd emojis för snabba uppföljningar eller svar som ”Ja, jag gör det” eller ”Jag håller med”. För de två ovanstående svaren skulle lämpliga emojis vara ✅ respektive ”+1”.

Ställ in statusen Stör ej för att skapa realistiska förväntningar. På så sätt blir ditt team medvetet om arbetsschemat och kommer att kontakta dig under denna tid eller vänta till nästa dag på ditt svar.

Uppmuntra asynkron kommunikation, minska antalet möten och hjälp medarbetarna att vara produktiva. Hoppa in i korta Huddles när det behövs för snabb kommunikation.

Tagga inte "Kanal" eller "Alla" varje gång du publicerar ett meddelande, eftersom det meddelar alla medlemmar i en kanal även om de inte har något med det att göra. Meddela endast de som är en del av ett projekt.

Effektivisera dina marknadsföringsaktiviteter med ClickUp

Slack hjälper marknadsförare inom olika discipliner att effektivisera det interna samarbetet, skapa mallar för marknadsföringsplaner för hela team och uppleva effektiv marknadsföringsprojektledning genom att integrera Slack med lösningar som ClickUp, Notion och Airtable.

Gå med i Slack-communityn för att få tillgång till beprövade mallar för marknadsföringsplaner, nätverka med branschexperter för att lära dig nya konverterings- och optimeringstekniker och få regelbundna jobb- och konsultmöjligheter.

Om du letar efter fler alternativ är ClickUp ett utmärkt Slack-alternativ för att effektivisera ditt marknadsföringsteams verksamhet och samarbete.

ClickUps lösning för marknadsföringsteam är ett skalbart verktyg för marknadsföringsledare och team som vill skapa en allt-i-ett-arbetsplats. Ditt marknadsföringsteam kan:

Använd ClickUp Brain för att utveckla innehåll för marknadsföringskampanjer snabbare. Generera innehållsidéer, briefs, e-postmeddelanden och fallstudier för dina nästa marknadsföringskampanjer blixtsnabbt och ge dina teammedlemmar möjlighet att bli mer produktiva.

Använd ClickUp Brain för att brainstorma idéer och skriva och redigera innehåll på några sekunder.

Använd ClickUp Whiteboards för att brainstorma med dina teammedlemmar på ett och samma ställe, uppmuntra alla att delta i pågående strategidiskussioner och se till att alla är synkroniserade med uppgiftspipeline.

Omvandla ditt teams idéer till samordnade åtgärder med ClickUp – allt på en whiteboard.

Skapa transparens i hela teamet och följ hur dina teammedlemmar utvecklas mot ett gemensamt mål med ClickUp Goals . Spåra och hantera ditt teams framsteg mot gemensamma mål med ClickUp Goals.

Spåra framstegen för dina uppgifter med ClickUp Goals

Eliminera överflödiga arbetsflöden med ClickUp Automations och övervaka tidslinjer för att säkerställa att teammedlemmarna inte arbetar med repetitiva uppgifter och förblir produktiva.

Ställ in anpassade automatiseringar i ClickUp för repetitiva uppgifter

Använd Slack ClickUp-integrationen för att skapa en omfattande marknadsföringsdashboard som är tillgänglig för alla teammedlemmar.

Skapa och hantera uppgifter på ClickUp med dess Slack-integration

För att utforska ClickUp, registrera dig för en gratis provperiod.

Vanliga frågor

1. Vad är en Slack-community?

En Slack-community är en grupp människor som samlas för att diskutera branschtrender, samarbeta i nya projekt och interagera med erfarna opinionsbildare för att få mer insikter.

2. Kan man använda Slack för marknadsföring?

Ja, att använda Slack för marknadsföring hjälper dig att effektivisera ditt marknadsföringsteams aktiviteter och gör varje marknadsföringsinitiativ till ett samarbete.

3. Vad är Slack inom digital marknadsföring?

Slack är den nya lösningen för digitala marknadsföringsteam som vill samarbeta bättre.