Hur man bygger en integrerad marknadsföringsstrategi på två veckor

Låt oss ta en resa tillbaka i tiden – till sommaren 2023. Då var ingen och ingen plats säker från filmen ”Barbie”*. Varannan reklam, flingpaket, inlägg på sociala medier och varuhus var rosa, blont och otvetydigt Barbie. 💁🏼‍♀️

Även om hon var ett välkänt namn långt innan Barbies marknadsföringsteam fick ett budget som var värdigt ett drömhus, fungerar filmen fortfarande som en mästarklass i moderna marknadsföringsstrategier.

Uppmärksamheten på detaljer, den ihållande hypen och den oundvikliga närvaron av Barbies månadslånga kampanj resulterade i en överväldigande framgång på biograferna. Detta integrerade marknadsföringsmästerverk visade den verkliga kraften i ett konsekvent budskap som nådde ut till en bred publik via flera olika kanaler.

När du har läst klart den här bloggen har du verktygen för att göra samma sak.

Lyckligtvis behöver du inte Barbies marknadsföringsbudget på 150 miljoner dollar eller år av förberedelser för att dra nytta av en framgångsrik integrerad marknadsföringsstrategi. Allt du behöver är två veckor. 🏆

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om integrerad marknadsföring och delar upp grunderna i en praktisk tvåveckorsplan. Följ stegen vecka för vecka för att se din strategi ta form.

Vad är en integrerad marknadsföringsstrategi?

Integrerad marknadsföring – eller integrerad marknadskommunikation (IMC) – innebär en helhetssyn på marknadsföring och avser alla kampanjer som omfattar marknadsföringskanaler eller medier för att förmedla ett enda budskap eller nå en specifik målgrupp.

Din integrerade marknadsföringsstrategi är alltså din plan för att skapa och samordna budskapet i alla kanaler.

Integrerade kampanjer omfattar alla områden inom marknadsföring – från varumärke, efterfrågan, kunder och livscykel, e-post och produktmarknadsföring. Det skapar en vision som på ett idealiskt sätt berättar din varumärkeshistoria på ett konsekvent och lättförståeligt sätt med en viss grad av personalisering för att passa den specifika kanalen och kundens livscykelstadium.

Oavsett om du vill skapa buzz kring en produkt, få fler prenumeranter på nyhetsbrevet eller generera meningsfulla försäljningsleads, förlitar sig teamen på integrerade marknadsföringsstrategier för att diversifiera målgruppens upplevelser av varumärket samtidigt som de berättar (och förstärker) en konsekvent historia vid varje interaktion.

Tanya Littlefield, en ledande expert inom fraktionerad tillväxtmarknadsföring, har funnit att det i genomsnitt krävs mellan sex och åtta kontaktpunkter för att generera en B2B-registrering eller försäljningsförfrågan. Det är därför som "det inte räcker med att köra en kampanj på en kanal eller fokusera enbart på kampanjer i toppen eller botten av tratten", säger hon.

För att förbli top-of-mind och hänga med i de ständigt föränderliga sätten som köpare identifierar och köper lösningar online, måste marknadsföringsteam skapa program som både driver efterfrågan och berättar deras historia – redan innan en konsument är redo att köpa.

”Inget fungerar bättre än samordnade kampanjer i flera kanaler, som är ryggraden i integrerade strategier”, förklarar Littlefield.

Integrerade marknadsföringsstrategier är ofta knutna till en enda kampanj. Även om du använder flera kanaler samtidigt bör dina integrerade marknadsföringsresurser släppas samtidigt för att leverera ett sammanhängande budskap till dina målgrupper, oavsett hur eller var du hittar dem.

Låt oss sammanfatta. För att genomföra en framgångsrik integrerad marknadsföringskampanj behöver du bara:

Prioritera konsekvens (konsekvent)

Presentera en enad front över flera marknadsföringskanaler

Mät din framgång under arbetets gång

Ganska enkelt, eller hur? Ja, på sätt och vis. Utmaningen ligger i att upprätthålla din uppmärksamhet på detaljer och effektivt tvärfunktionellt samarbete.

Att involvera olika kanalägare innebär att du måste samordna din integrerade marknadsföringskampanj mellan flera avdelningar och team, inklusive (men inte begränsat till) sociala medier, innehåll, försäljning, design och webb, för att säkerställa en smidig genomförande.

Prioritera varje uppgift med hjälp av ClickUps funktion för uppgiftsprioritering och se till att ditt team vet vad de ska fokusera på.

Integrerad marknadsföringskommunikation tar hänsyn till alla nyckelaktörer och deras etablerade processer, vilket ger gott om tid att identifiera kampanjens övergripande mål, budskap, KPI:er, involverade marknadsföringskanaler, leveranser, projektplan, resurser och mycket mer.

Tänk på det så här: framgången för ett inlägg på sociala medier och en blogg mäts inte med samma mått, men framgångsrika integrerade marknadsföringskampanjer tar itu med dessa skillnader redan i ett tidigt skede.

Det arbete som krävs för att genomföra en effektiv integrerad marknadsföringskampanj kan verka avskräckande på papperet, men resultatet är väl värt ansträngningen och fördelarna är nästan oändliga.

Vilka är fördelarna med integrerad marknadsföring?

Först och främst är integrerad marknadsföring extremt effektivt för att öka antalet potentiella kunder och stärka ditt varumärkes image. Genom att rikta in dig på en rad olika kanaler med ett konsekvent budskap ger du potentiella kunder fler möjligheter att interagera med din produkt.

Och med en gedigen strategi som styr dina kampanjinsatser kommer dessa interaktioner garanterat att bli positiva, igenkännliga och minnesvärda. AKA, marknadsföringens treenighet. 🙌🏼

En konsekvent berättelse och upplevelse i alla dina marknadsföringsinsatser skapar en starkare medvetenhet om ditt varumärke hos kunderna. Precis som den där reklamjingeln som spelas om och om igen i ditt huvud vill du att din integrerade marknadsföringskampanj ska förankra ditt företag i konsumenternas medvetande – men på ett positivt sätt. Ledsen, jinglekompositörer.

Utan samordnade kampanjer och tvärfunktionellt samarbete skulle ett marknadsföringsteam ha tur om det lyckades fånga kunder i bara ett steg i köparens tratt. Men med en robust och detaljerad plan kan en enda kampanj stödja hela livscykeln.

Vilka andra fördelar kan du förvänta dig av en effektiv integrerad marknadsföringsstrategi?

Bryta ner teamsilos : Att samla olika kanalägare under en enda kampanj är ett säkert sätt att få nya teammedlemmar att prata med varandra. Med möjligheten att sträva efter ett gemensamt mål kan medlemmar från olika avdelningar stärka arbetsrelationer, förbättra tvärfunktionellt samarbete och få större genomslag genom projekt som sträcker sig utanför deras : Att samla olika kanalägare under en enda kampanj är ett säkert sätt att få nya teammedlemmar att prata med varandra. Med möjligheten att sträva efter ett gemensamt mål kan medlemmar från olika avdelningar stärka arbetsrelationer, förbättra tvärfunktionellt samarbete och få större genomslag genom projekt som sträcker sig utanför deras vanliga arbetsområde

Skapa förtroende hos din målgrupp : En konsekvent berättelse och varumärkesimage i alla dina marknadsföringskanaler visar målgruppen vad de kan förvänta sig av ditt företag – oavsett var de befinner sig i : En konsekvent berättelse och varumärkesimage i alla dina marknadsföringskanaler visar målgruppen vad de kan förvänta sig av ditt företag – oavsett var de befinner sig i försäljningstratten . När de bläddrar förbi en annons, läser en blogg, fyller i ett försäljningsformulär eller registrerar sig för din produkt via självbetjäning möts de av samma budskap som lockade dem från början.

Bättre mätvärden och datainsikter : Inga två marknadsföringskanaler har samma KPI:er, även om flera har samma mål. Integrerad marknadsföring ger flera kontaktpunkter för att samla in djupare insikter om kundernas beteende och preferenser beroende på var de når din kampanj, hur de interagerar med den och om det leder till en konvertering.

Optimerad budgetfördelning : Integrerade marknadsföringsstrategier kräver att teamen först identifierar de mest effektiva kanalerna för sina kampanjer, vilket leder till bättre avkastning på investeringen totalt sett och kostnadseffektivitet redan från start. Utöver planeringen kan marknadsföringsteamen också få mer valuta för pengarna genom att dela och återanvända kampanjmaterial mellan olika kanaler med minimal extra ansträngning. Dvs. en viss kampanjbild kan visas i all marknadsföring på sociala medier, på en webbsida och i ett e-postmeddelande.

Maximal effekt: Oavsett om du : Oavsett om du riktar dig mot ett nytt segment eller letar efter nya leads inom din ideala målgrupp, kommer samordnade integrerade marknadsföringsinsatser att förstärka ditt budskap genom att nå ett bredare spektrum av konsumenter och öka effekten av din kampanj.

Om det görs på rätt sätt är integrerad marknadsföring otroligt effektiv, och denna lista visar bara en bråkdel av dess fördelar. Vilket leder till frågan – hur lanserar du en egen effektiv integrerad marknadsföringsstrategi?

Vi visar dig hur. 🙂

Hur man skapar en integrerad marknadsföringsmaskin på två veckor

Ju fler team som är involverade i din kampanj, desto svårare kan det vara att få igång den. Planeringsfasen är avgörande för varje framgångsrik integrerad marknadsföringsstrategi, men det är också där kampanjen är mest benägen att tappa fart eller till och med brinna ut helt.

De första integrerade kampanjerna kan kännas obekväma, eftersom varje funktion kan behöva ge upp en del av sina standardiserade planeringsprocesser för att anpassa sig till den större gruppen. När teamen ser framgång i några kampanjer kommer detta att kännas mer naturligt, liksom samarbetet.

För att undvika att din nästa stora marknadsföringsidé hamnar i den oändliga högen med "väntande" uppgifter föreslår vi att du skapar och följer en tight tidsplan. Vårt förslag? Två veckor.

Det kan verka som en snabb omställning, men med rätt handlingsplan kan teamet hålla sig på rätt spår utan att bli utbrända eller ta genvägar. Särskilt med hjälp av kraftfull projektledningsprogramvara som sköter det tunga arbetet åt dig.

Projektledningsverktyg som ClickUp är det första viktiga steget i alla produktiva marknadsföringsstrategier eller kampanjer. Med inbyggda funktioner som underlättar teamsamarbete, brainstorming, genomförande av idéer och dokumentation av framsteg eliminerar det det tidskrävande arbetet som tynger alla processer, så att du kan fokusera på det arbete som är viktigast.

Se till att dina kommentarer syns genom att tilldela kommentarer till användare direkt i uppgifter och få en snabb överblick över tilldelade kommentarer i en checklista.

Med ditt favoritverktyg för projektledning till hands är du redo att sätta igång.

Detaljerna som styr olika integrerade marknadsföringskampanjer varierar beroende på din produkt, ditt mål och din målgrupp, men grunden följer ofta samma struktur.

Vecka 1: Samla in information om din kampanj

Även om två veckor kan gå ganska snabbt är det viktigt att fastställa vem, vad, var, när, varför och hur redan från början. Större delen av din första vecka kommer att ägnas åt att fastställa grunderna – särskilt att befästa varför det är nödvändigt och vad det kommer att göra för att hjälpa dig att nå dina mål.

Precis som dina favoritkockar på TV portionerar upp ingredienserna på skärbrädan innan de börjar laga maten, så fokuserar den första veckan av din integrerade marknadsföringsstrategi på research och förberedelser. Låt oss sätta igång.

Steg 1: Fastställ ett SMART-kampanjmål

Sätt upp specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna mål med hjälp av ClickUp.

Dag ett ägnas åt att ta reda på vad du vill uppnå med kampanjen.

Vi kommer alltid att hylla mål som är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna. AKA, SMART-mål. Att ha ett mål i åtanke är det naturliga första steget i att skapa en strategi, och integrerade marknadsföringskampanjer är inget undantag.

Kanske har du lanserat en ny produktfunktion eller helt omprofilerat företaget – dessa initiativ är språngbrädor som tar dig mot ditt mål och motiverar varför en kampanj är värd ansträngningen.

Detta hjälper dig också att tänka i rätt riktning när det gäller mätvärden och marknadsförings-KPI:er. Att veta hur du ska mäta framgången för ett kampanjmål är avgörande för din integrerade marknadsföringskampanj och kommer att vara den avgörande faktorn för om den blir framgångsrik eller inte.

Steg 2: Identifiera din målgrupp och viktiga marknadsföringskanaler

Nu när du har fastställt resonemanget bakom din strategi och det problem den syftar till att lösa är det dags att bestämma vem den är till för.

I det här skedet befinner du dig kanske fortfarande på dag ett eller precis i början av dag två i arbetet med att bygga upp din strategi.

Identifiera den kundprofil du ska rikta dig till under hela kampanjen för att styra dina beslut framöver. Att känna till den marknad du riktar dig till, din målgrupps allmänna beteenden och förstå vad som är viktigt för dem hjälper dig att skapa mer övertygande och skräddarsytt innehåll.

Ladda ner mall Använd ClickUps mall för användarprofiler för att spåra kundprofiler och bättre förstå din målgrupp.

I detta skede börjar du också bestämma vilka kanaler som är rätt för din kampanj. Med en väl definierad målgrupp framför dig kan du isolera de marknadsföringskanaler som de använder mest för att säkerställa att du alltid når dem där de befinner sig.

Den goda nyheten i detta skede av din strategi är att mycket av denna research sannolikt redan är gjord. Ingen förstår ditt företags mål bättre än företaget självt och ingen känner din ideala kund bättre än du.

I steg ett och två samlar du helt enkelt in och organiserar den forskning och information du redan har till hands för att göra nästa steg i din integrerade marknadsföringsprocess ännu enklare.

Steg 3: Involvera rätt personer

Välkommen till steg tre! Detta steg bör sammanfalla med dag tre om du följer vår planerade tidsplan.

När du vet vad du vill uppnå och vem du vill nå med din kampanj, fråga dig själv: Vilka interna team behöver du samarbeta med för att lyckas?

Ärligt talat är det förmodligen fler personer inblandade än du tror. Inte bara kanalansvariga, utan även designteam, marknadsföringschefer, copywriters, PR-personal, säljteam och många fler.

Även om du redan förstår drivkraften bakom denna kampanj, kanske de fortfarande är ovetande. Det är därför mallar för planering av marknadsföringskampanjer är så viktiga för att hålla reda på alla intressenter och partners.

Ladda ner mall Planera dina marknadsföringsprojekt och kampanjer snabbare med denna snabbstartmall.

Dessa mallar är perfekta för att sätta upp en ny kampanj. När du väl har identifierat alla som behöver vara involverade kan du bättre prioritera att samla dem i samma rum (eller på samma samtal) så snabbt som möjligt.

Detta gör att teamet kan anpassa sig efter varje medlems aktuella kapacitet, se om andra behöver involveras och identifiera eventuella större hinder redan från början.

En annan viktig detalj som du måste reda ut i detta skede är vem som har det sista ordet när det gäller alla kampanjresurser. Många lovande integrerade marknadsföringsstrategier faller i glömska helt enkelt för att det är för många kockar i köket.

Det är viktigt att ha någon som samordnar arbetet med ledarna för varje marknadsföringsfunktion. En konsekvent mötes- och leveransprocess för varje funktion är ett sätt att få alla med på tåget, hålla datum i linje och lösa utmaningar när de uppstår.

Undvik huvudbryet med oändliga godkännandeprocesser genom att utse en person med befogenhet att fatta det slutgiltiga beslutet.

Steg 4: Brainstorma din kampanjberättelse och handlingsplan

Med ditt drömlag på plats är du redo att brainstorma och sätta ihop din övergripande kampanjberättelse och spelplan. Oavsett om ni sitter samlade runt ett konferensbord, har ett videosamtal eller använder en helt digital whiteboard-programvara, sker det bästa teamsamarbetet och de bästa idésessionerna i realtid.

Brainstorma, utforma strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

I det här skedet finns det inga dåliga idéer. Det handlar bara om att få ner en utgångspunkt på papper. Utifrån den – och med hjälp av den kollektiva hjärnkapaciteten i ditt mångsidiga och tvärfunktionella team – kommer du att konkretisera:

Alla resultat som behövs i kampanjen

Kampanjens övergripande berättelse och ett konsekvent budskap

Var och när kampanjmaterialet kommer att publiceras

Viktiga deadlines och en grov tidsplan för nästa vecka.

Detta kanske inte går att göra under ett enda 30-minutersmöte. Ge teamet tid att fundera igenom sina första idéer, samla in nödvändig information och omgruppera sig om det behövs. Om du startade denna tvåveckorsplan på en måndag rekommenderar vi att du bokar in detta möte senast på torsdag eller fredag (dag fyra och fem).

Vecka 2: Sätt din strategi i verket

Under vecka ett har du fått allt på plats. Vecka två är när teamet i stort sett är helt upptaget med sitt arbete och förverkligar din kampanjplan. Eller för att fortsätta med kockens exempel – när du äntligen börjar laga mat.

Steg 1: Skapa sammanhängande kampanjresurser

Den största flaskhalsen vid skapandet av kampanjmaterial uppstår ofta i feedback- och godkännandestegen, så det är viktigt att så snabbt som möjligt presentera ”V1” för dina kampanjansvariga. Efter nödvändiga redigeringsomgångar kan detta steg sträcka sig från början av den andra veckan (dag sex) till dag nio eller till och med tio.

Detta gäller inte bara designteamet. Allt skriftligt innehåll, inklusive bildtexter på sociala medier, citat, hashtags, ljudklipp, webbtexter och bloggar, kan ta lika lång tid (om inte längre) att fastställa. Du vill ägna så mycket tid som möjligt åt detta steg, eftersom det avser allt som dina kunder faktiskt kommer att se från dina kampanjinsatser.

Använd AI-skrivassistenten i ClickUp för att skapa blogginlägg, brainstorma idéer, skriva e-postmeddelanden och mycket mer.

Steg 2: Bestäm hur du ska mäta framgången

Minns du det SMART-kampanjmål du fastställde under vecka ett? Nu är det dags att se över det igen och fundera på det ur varje marknadsföringskanals perspektiv. Identifiera de KPI:er som är relaterade till din större integrerade marknadsföringskampanj och fundera sedan över hur varje kanal mäter sin egen framgång.

Dessa mått kan inkludera:

Leads genererade från specifika kanaler

Visningar på ett visst inlägg eller besök på en viss blogg

Nyhetsbrev eller YouTube-prenumeranter

Antalet nya konton som skapats på din webbplats

Och mycket mer.

Det är oerhört viktigt att integrerade kampanjer inte bara har tydliga ägare utan också tydliga KPI:er och mål. Varje funktion tittar vanligtvis bara på några få mätvärden, men integrerade kampanjer kräver också att man fokuserar på de 1–3 viktigaste KPI:erna för alla team.

Även om ditt team kanske fortfarande är i färd med att sätta pennan på papperet och utarbeta kampanjens resultat, fortsätter tidsplanen att löpa. Det betyder att du kan fortsätta att slutföra dina designresurser medan du arbetar med steg två i bakgrunden.

Eftersom du har gjort så grundliga förberedelser under den första veckan, med research om din målgrupp och möten med dina kanalägare, bör detta inte ta mer än en dag eller två att slutföra. Vi föreslår att du påbörjar detta steg på dag sju eller åtta för att hålla dig till din tvåveckorsplan.

Steg 3: Lansera, utvärdera och upprepa efter behov

Du har nått den sista dagen i din två veckor långa integrerade marknadsföringskampanj! Det betyder väl att du är klar? Absolut inte. Men du är nära!

På den sista dagen i din strategiska handlingsplan är du redo att låta den sprida sina vingar och flyga. Ditt innehåll kan vara live, eller så kommer det att vara det inom några dagar. Oavsett vilket är det tyngsta arbetet gjort.

Alla designmöten, godkännanden, feedbackrundor och flaskhalsar har hanterats och lösts. Alla leveranser är färdigställda och allt innehåll som ännu inte har publicerats är i kö och redo för dig att trycka på "skicka".

Efter en lyckad lansering av marknadsföringskampanjen är det dags att övervaka dess framgång och utvärdera dess resultat under de följande dagarna, veckorna och månaderna. Låt de mätvärden och KPI:er som du redan har fastställt vägleda dig när du bestämmer vad som är ”framgång” för denna kampanj.

Få djupare insikter och en övergripande översikt över dina kampanjer med helt anpassningsbara instrumentpaneler i ClickUp.

För att säkerställa att du fortsätter att fokusera på att lära dig och utvecklas från varje kampanj, håll ett retrospektivt möte med ditt integrerade marknadsföringsteam efter lanseringen för att diskutera dina viktigaste lärdomar, inklusive:

Vad gick bra

Vad kunde ha gjorts bättre?

Viktiga lärdomar från erfarenheten

Hur du kan förbättra framtida kampanjstrategier

Med den kunskap du har fått genom att planera din strategi och en tidsplan för att övervaka dess framgång – då är det dags att fira. 🎉

Håll koll på din integrerade marknadsföringsstrategi i ClickUp

När du övervakar framgången för dina pågående integrerade marknadsföringskampanjer får du kunskap och insikter som gör att du med självförtroende kan justera kampanjen över tid och anpassa den efter dina specifika behov.

Tills dess kan du använda denna handlingsplan som grund för din nästa kampanj. Följ stegen och se hur din integrerade marknadsföringsstrategi tar form på bara några veckor! Och för att ta detta ramverk ännu längre – planera och hantera det med hjälp av en dynamisk projektledningsprogramvara som ClickUp.

ClickUp är det enda produktivitetsverktyget som har kraften att samla marknadsföringsteam, omedelbart fånga upp idéer och övervaka framsteg från en enda plattform. Registrera dig för ClickUp idag och se dina kampanjer komma till liv.