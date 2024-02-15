Låsa upp INFP-själen: De bästa böckerna för självupptäckt och självbekräftelse

Det är troligt att du (eller en nära anhörig) nyligen har fyllt i frågeformuläret Myers-Briggs® Type Indicator (MBTI), lärt dig om INFP-personlighetstypen och vill förstå din typ bättre genom böcker om INFP-personer.

Myers-Briggs®-testet är en bedömning av hur människor uppfattar världen och fattar beslut. Det ger 16 personlighetstyper, och den mest intressanta är kanske INFP – som står för Introversion, Intuition, Feeling och Perception.

INFP-personlighetstypen klassificeras som en medlare. Enligt MBTI är medlare de personer som människor vänder sig till när de söker tröst eller hjälp.

De tenderar att vara kreativa och idealistiska, längtar efter mänsklig kontakt och får stor tillfredsställelse av att hjälpa andra. Deras känsliga natur kan ibland få dem att känna sig isolerade mitt i känslomässiga upp- och nedgångar, vilket leder till att de faller offer för självtvivel.

I det här blogginlägget diskuterar vi den roll böcker spelar i INFP-personers liv, de bästa INFP-böckerna som personer med denna personlighetstyp måste läsa och de lärdomar de kan tillämpa i sitt privatliv och yrkesliv.

Böcker och självupptäckt för INFP-personer

Personer som kategoriseras som INFP-personlighetstyp anses vara introverta. De ser ofta böcker som kraftfulla verktyg för personlig utveckling som hjälper dem att bättre förstå världen. Rätt INFP-böcker kan hjälpa INFP-personer att hitta vägledning och visdom och hantera sina kaotiska tankar. Så här fungerar det:

INFP-personer anses ha en livlig fantasi och dras till böcker som utforskar ett brett spektrum av möjligheter, individualitet och alternativa verkligheter. Dessa böcker hjälper till att stimulera deras kreativitet och utforska olika sidor av deras personlighet.

Böcker fungerar som speglar som reflekterar INFP-personers värderingar och känslor, vilket i sin tur hjälper dem på deras resa mot självupptäckt. Böcker ger INFP-personer en känsla av tröst och försäkrar dem om att deras känslor är giltiga och delas av andra.

INFP-personer är kända för att ständigt sträva efter personlig utveckling och självförbättring. Böcker, särskilt sådana som utforskar det inre livet, hjälper INFP-personer att få en intressant perspektiv och lugna de stormar som ofta rasar i deras sinnen.

Eftersom INFP-personligheter kan ha svårt att reglera sina känslor, kan böcker som fokuserar på att rensa sinnet och skapa en mer organiserad rutin hjälpa dem att förbättra och förfina sin dagliga livsstil och sitt arbetssätt

Teman och handlingar för INFP-personer

Om du tillhör INFP-personlighetstypen och är osäker på vilka INFP-böcker du ska börja läsa eller om sådana böcker ens finns, oroa dig inte! Det finns ett brett utbud av böcker, både skönlitteratur och facklitteratur, som INFP-personer tenderar att tycka om.

Även om de inte uttryckligen har skrivits som ”INFP-böcker” är många kända skönlitterära verk kända för att tilltala INFP-personer. Till exempel är fantasy- och äventyrsgenrerna några av de mest populära bland denna personlighetstyp.

De otaliga magiska länderna och spännande resorna som beskrivs i sådana böcker tilltalar i allmänhet de kreativa INFP-själarna.

Kanske passande nog var JRR Tolkien, författaren till de berömda böckerna Sagan om ringen , själv en INFP! Det är inte förvånande att personer med denna personlighetstyp föredrar och relaterar till teman som äventyr och uppdrag, dystopi och utopi samt berättelser om att bli vuxen.

De bästa böckerna för INFP-personer att läsa

Om du är en INFP-personlighet, här är några av de bästa INFP-böckerna som säkert kommer att tilltala dig:

1. Produktivitet för INFP-personer: Hur man blir produktiv inom sina naturliga rytmer av Amanda Linehan

Om boken

Författare: Amanda Linehan

Publiceringsår: 2020

Beräknad lästid: 3,48 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 174

Betyg: 4,2/5 (Amazon) 3,77/5 (Goodreads)

Om konventionella böcker om fokus inte har gett dig de insikter du behöver, är detta boken för dig! Författaren Amanda Linehan guidar dig genom att bygga upp ett produktivitetssystem som undersöker dina naturliga rytmer för att hjälpa dig maximera din kreativitet.

Du får tips om målsättning och beslutsfattande som är mycket mer hjälpsamma än de generella produktivitetstipsen du hittar online.

Om du någonsin har kämpat för att få ordning på ditt liv eller känt att du aldrig har kunnat skapa så mycket som du skulle vilja, trots att du är en ivrig drömmare, är detta en INFP-bok du måste läsa.

Vad läsarna säger

Det jag verkligen gillade med Productivity for INFPs är att det är verkliga råd som faktiskt fungerar för verkliga INFP-personlighetstyper.

2. The INFP Book: The Perks, Challenges, and Self-Discovery of an INFP av Catherine Chea Bryce

Om boken

Författare: Catherine Chea Bryce

Publiceringsår: 2017

Beräknad lästid: 3,7 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 185

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,01/5 (Goodreads)

Denna bok är skriven av en INFP, för INFP-personer, och författaren Catherine Chea delar med sig av sina personliga insikter om de dagliga upp- och nedgångarna med att ha denna komplexa personlighetstyp.

Hon talar om hur INFP-personer ofta missförstås, hur deras kognitiva funktioner formar deras världsbild, de dagliga utmaningarna med att vara en INFP-person och hur självupptäckt kan hjälpa dem att leva ett mer tillfredsställande och välbalanserat liv.

Det är en rörande personlig berättelse och en av de mer tillgängliga INFP-böckerna på marknaden. I slutändan ger INFP-boken dig självförtroendet och optimismen att omfamna och släppa loss den unika kraften inom dig.

Vad läsarna säger

Jag tyckte om att läsa den. Jag kände mig förstådd. Nu är jag mer medveten om mitt eget beteende i olika situationer, mina brister, hur jag kan arbeta med dem osv.

3. The Untethered Soul: The Journey Beyond Yourself av Michael A Singer

Om boken

Författare: Michael A Singer

Utgivningsår: 2007

Beräknad lästid: 4 timmar

Rekommenderad nivå: Medel

Antal sidor: 200

Betyg: 4,7/5 (Amazon) 4,21/5 (Goodreads)

Genom Untethered Soul fördjupar sig författaren Micheal A. Singer i det verkliga "du". Boken är skriven med en känslighet och intelligens som gör den till en av de bästa INFP-böckerna.

Han delar med sig av olika andliga övningar och exempel på självdisciplin för att lära känna sig själv bättre och bredda sitt medvetande.

Boken är en utmärkt källa för att förstå hur man inte låter sig definieras av sina tankar, hur man övervinner rädsla, hur man utnyttjar sin inre energikälla och hur man uppnår den perfekta inre balansen för upplysning.

Vad läsarna säger

Om du letar efter en bok som kommer att förändra ditt liv (till det bättre) för alltid, prova den här.

4. The Comprehensive INFP Survival Guide av Heidi Priebe

Om boken

Författare: Heidi Priebe

Publiceringsår: 2016

Beräknad lästid: 3,7 timmar

Rekommenderad nivå: Medel

Antal sidor: 185

Betyg: 4,6/5 (Amazon) 4,23/5 (Goodreads)

Författaren Heidi Priebe har skrivit boken speciellt för den komplexa INFP-själen och beskriver de olika egenskaperna, egenheterna, styrkorna och svagheterna hos denna unika personlighetstyp. Hon citerar också andra INFP-personer om hur de hanterar olika situationer i verkliga livet.

Boken är fullspäckad med tips om hur man kommer överens med andra MBTI-personlighetstyper, hanterar den överväldigande stress som INFP-personer ofta upplever, förstår INFP-personers kognitiva och emotionella mönster och mycket mer.

Även om boken innehåller många tekniska termer, kommer den att hjälpa dig att förstå och älska dig själv bättre med tiden.

Vad läsarna säger

Jag rekommenderar starkt denna bok till alla INFP-personer, personer som älskar en INFP och alla som är intresserade av att förstå denna typ.

5. I Can’t Help Being An INFP Writer av Arcadia Page

Om boken

Författare: Arcadia Page

Utgivningsår: 2020

Beräknad lästid: 2 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 82

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,42/5 (Goodreads)

Har du en fallenhet för kreativt skrivande men har svårt att slutföra dina utkast? Om du är en INFP som kämpar för att behålla motivationen att slutföra dina skrivprojekt eller få grepp om en oändlig ström av nya idéer, är denna bok ett måste!

Få tips om hur du kan hålla ordning, övervinna distraktioner, skapa en metod för att få skrivandet gjort och bygga upp en skrivrutin som passar dig.

Vad läsarna säger

Nu förstår jag bättre min inställning till skrivande och hur jag kan utnyttja mina INFP-styrkor.

6. Den hemliga trädgården av Frances Hodgson Burnett

Om boken

Författare: Frances Hodgson Burnett

Utgivningsår: 1911

Beräknad lästid: 5,6 timmar

Rekommenderad nivå: Medelnivå

Antal sidor: 280

Betyg: 4,4/5 (Amazon) 4,16/5 (Goodreads)

Denna älskvärda klassiker handlar om en bortskämd flicka, Mary Lennox, som skickas till den engelska landsbygden efter sina föräldrars död.

Boken beskriver hur hon upptäcker en hemlig trädgård på sin kusins egendom, vilket så småningom förvandlar henne till en snällare och mer utåtriktad person. INFP-personer kan känna igen sig i karaktärernas kamp och slutliga triumfer.

Författaren drar en vacker parallell mellan den blommande hemliga trädgården och huvudpersonerna som blommar ut till starkare, mer självsäkra människor.

Oavsett din personlighetstyp är The Secret Garden ett uppskattat tillskott till din boksamling och passar perfekt för läsare i alla åldrar, från barn till vuxna.

Vad läsarna säger

Det finns så mycket vi kan lära oss av den här boken. Den får oss att tro på naturens magi och lär oss att uttrycka tacksamhet för livet. Man måste lägga negativa tankar åt sidan och släppa in positivitet, vilket kan göra en enorm skillnad i ens liv.

7. INFP: A Flower in the Shade av Sandra Nichols

Om boken

Författare: Sandra Nichols

Publiceringsår: 2017

Beräknad lästid: 2 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 106

Betyg: 4,4/5 (Amazon) 4,24/5 (Goodreads)

Detta är en av de utmärkta böckerna om INFP som är utformade för att hjälpa dig att lära känna dig själv bättre. Författaren tror på INFP-personers potential som healers och sanningssökare och syftar till att hjälpa dig att förverkliga din potential i dessa roller.

Boken ger rika insikter i de många facetterna av INFP-personligheten och tillhandahåller verktyg för personlig utveckling för att bättre kunna hantera världen samtidigt som man gör minnesvärda bidrag.

Vad läsarna säger

Detta är verkligen ett kärleksbrev till INFP-personer och kanske även till deras närstående.

8. 1984 av George Orwell

Om boken

Författare: George Orwell

Utgivningsår: 1948

Beräknad lästid: 7 timmar

Rekommenderad nivå: Avancerad

Antal sidor: 310

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,19/5 (Goodreads)

Denna bok av författaren George Orwell presenterar en dystopisk verklighet som fördjupar sig i teman som frihet, individualitet och kampen mot förtryckande system genom ögonen på Winston Smith, som kämpar mot Big Brothers totalitära regim.

Dessa teman tilltalar INFP-personer på grund av deras inneboende önskan om äkthet i en värld som ofta verkar stå i strid med deras ideal.

Det emotionella djupet i Winstons resa och utforskandet av sanning, kärlek och motstånd mot konformitet talar till kärnan i INFP-personligheten, vilket gör denna bok till en briljant läsning.

Vad läsarna säger

Med tanke på när den skrevs är denna bok mycket insiktsfull i den meningen att dess koncept lätt skulle kunna bli verklighet. Det är en klassiker som jag aldrig hade läst och jag är så glad att jag gjorde det!

9. Stardust av Neil Gaiman

Om boken

Författare: Neil Gaiman

Utgivningsår: 2005

Beräknad lästid: 5,5 timmar

Rekommenderad nivå: Medel till avancerad

Antal sidor: 256

Betyg: 4,5/5 (Amazon) 4,10/5 (Goodreads)

Letar du efter en fängslande saga som kombinerar äventyr, magi och sökandet efter sitt sanna jag? Stardust av författaren Neil Gaiman gör dig inte besviken. Denna bok tilltalar INFP-personer på grund av sin fantasifulla berättarstil och sina välutvecklade karaktärer.

Huvudpersonens resa för att fånga en fallande stjärna åt sin älskade överskrider den bokstavliga handlingen och utforskar djupare teman som tillväxt och insikten om vad som verkligen är viktigt i livet.

Dessa böcker tilltalar INFP-personer, som är eviga drömmare och alltid söker efter mening och en djupare förståelse av sig själva och omvärlden.

Den magiska realismen i Stardust erbjuder en flykt till en värld där allt är möjligt, vilket speglar den fantasifulla sidan av INFP-personlighetstyper.

Vad läsarna säger

Jag älskade den. Den läser sig som en saga. Den förde tillbaka lite barndom till mitt fastkörda vuxenliv.

Om boken

Författare: Leane Silva

Utgivningsår: 2015

Beräknad lästid: 1 timme

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 38

Betyg: 3,3/5 (Amazon) N/A (Goodreads)

Denna bok riktar sig till INFP-publiken genom att fördjupa sig i livet och tankarna hos historiska personer som delade INFP-personlighetstypen.

Anledningen till att INFP-personer kommer att finna den intressant är att den ger insikt i hur individer med liknande egenskaper har hanterat sina passioner, kamp och framgångar genom historien.

Även om boken är kort är den ganska introspektiv till sin natur. Den ger både inspiration och en känsla av kamratskap, bekräftar och stärker läsare som förkroppsligar essensen av vad det innebär att vara en INFP.

Vad läsarna säger

Det var intressant att läsa om hur INFP-personers fyra huvudfunktioner kan uppfattas av andra typer och de olika sätt på vilka de uttrycks av INFP-personer.

Läsutmaningar för INFP-personer

Vi kan inte diskutera INFP-böcker utan att beröra följande vardagliga utmaningar som personer med denna personlighetstyp upplever:

Svårigheter att läsa ut böcker

INFP-personer tenderar att alltid leta efter nya saker att utforska. Även om detta kan berika deras livserfarenheter, kan det också begränsa deras förmågor.

Du skulle till exempel ha svårt att läsa ut en bok innan du går vidare till en annan, helt enkelt för att du blir överväldigad av valmöjligheterna eller lockelsen av nya, potentiellt mer spännande böcker.

För att övervinna denna utmaning,

Avsätt specifik tid för varje bok om du läser flera samtidigt.

Gå med i en läsgrupp för att umgås med andra och hålla motivationen uppe.

Svårigheter att läsa objektivt

INFP-personer blir djupt emotionellt engagerade i de berättelser och karaktärer de läser om. Detta kan göra läsningen till en intensiv emotionell upplevelse, som kan vara utmattande eller överväldigande, särskilt om innehållet är för tungt.

I ett sådant fall

Ta regelbundna pauser medan du läser

Läs lättsamma eller olika genrer för att balansera intensiva läsningar.

Reflektera genom att skriva dagbok för att bearbeta känslor kopplade till läsningen.

Svårigheter att hålla fokus

Med sin livliga fantasi kan INFP-personer förlora sig i sina tankar eller dagdrömmar som utlöses av det material de läser. Detta kan leda till frekventa distraktioner, vilket gör det svårt för dem att hålla fokus på texten.

För att undvika att bli distraherad,

Sätt upp specifika läsmål (t.ex. antal sidor eller kapitel) för att behålla fokus.

Använd bokmärken med anteckningar för att skriva ner tankar och återkomma till dem senare, så att läsflödet inte avbryts.

Svårigheter att välja perfekta böcker

INFP-personer kan ha svårt att börja läsa en ny bok eftersom de söker den perfekta läsupplevelsen. Detta kan leda till att de skjuter upp eller tvekar, eftersom de kan känna sig överväldigade av det stora utbudet eller vara rädda för att inte välja den ”rätta” boken.

I ett sådant fall

Acceptera att inte alla böcker behöver vara perfekta. Se varje läsupplevelse som en upptäcktsresa.

Prova noveller eller antologier för att uppleva olika författare och stilar utan att behöva binda dig för en lång bok.

Tillämpning av lärdomar från INFP-böcker

Läsning i allmänhet, och böcker om INFP-personlighetstyper i synnerhet, kan vara en utmärkt källa till lärande och introspektion för den kreativa, känsliga INFP-personen.

INFP-personer tenderar dock att se helheten och kan missa mindre detaljer. Medan du läser och njuter av dessa INFP-böcker kan det vara svårt att tillämpa deras lärdomar i ditt dagliga liv.

Här är några tips på hur man kan tillämpa det man lärt sig i INFP-böcker:

Hantera tid och uppgifter

INFP-personer kan ibland känna sig överväldigade av livet, särskilt när de läser om tekniska begrepp. Enkla metoder kan hjälpa dig att hantera din tid och dina uppgifter utan att bli överväldigad.

Lär dig till exempel att ta regelbundna pauser för att varva ner. När du inte förstår något direkt, ta ett steg tillbaka för att reflektera över ny information eller komplexa problem innan du återvänder till det. Att bearbeta information lugnt kan hjälpa dig att förstå saker bättre och utveckla mer kreativa lösningar.

Samarbeta och lär dig

Hitta en läskompis som du kan njuta av dessa INFP-böcker tillsammans med (tips: de behöver inte vara INFP-personlighetstyper).

Använd gemensamma läsupplevelser för att få nya insikter och knyta bättre band till dina vänner. Du kommer också att kunna utveckla vanan att lyssna på andra och samarbeta i grupp.

Följ med strömmen

Som INFP-personlighet är du kanske mer kreativ och föredrar att uttrycka dig genom konst, skrivande och andra kreativa sysselsättningar. INFP-böcker kan hjälpa dig att förfina denna kreativitet och använda den som ett verktyg för personlig utveckling och karriärutveckling.

Så istället för att oroa dig för mycket över att "relatera" till karaktärerna i böckerna, låt informationen flöda genom dig. Läsning ska först och främst ge dig glädje. Alla böcker behöver inte vara en enorm lärdom som förändrar vem du är eller dina arbetsvanor.

Låt dig inspireras

Eftersom INFP-personer ofta känner saker djupt kan böcker ge tröst och lindring. De kan ge en känsla av tillhörighet och till och med erbjuda strategier för att hantera utmaningar och känslomässiga turbulenser.

Välj böcker som stämmer överens med dina värderingar och intressen, som erbjuder nya perspektiv och kunskap som stimulerar dig intellektuellt och hjälper dig att utveckla ett tillväxtorienterat tankesätt.

Skapa arbetsflöden med ClickUp för INFP-personlighetstypen

Som INFP trivs du troligen i visuellt tilltalande och intuitiva miljöer som ger utrymme för personlig uttrycksfullhet.

En komplett anpassad projektledningsplattform som ClickUp, utrustad med anpassade fält, automatiseringsfunktioner och layoutalternativ, kan göra det enkelt för dig att spåra projekt, deadlines och teammedlemmar.

Öka produktiviteten genom att effektivisera arbetsuppgifter och använda anpassningsbara ClickUp Views för att organisera och övervaka alla typer av arbete

Så här kan du använda ClickUp.

ClickUp-visningar

Föredrar du visuella och intuitiva layouter? ClickUp Views kan hjälpa dig att organisera hur du ser på ditt arbete med olika sorteringsalternativ, från listor och tidslinjer till Kanban-tavlor. Justera tidslinjer och prioriteringar för att hålla jämna steg med projektförändringar.

Gör projektet lättare att överblicka med ClickUp Views

Du kan inte hjälpa andra om du inte har ordning på dina egna saker, och ClickUp Views ger dig en fullständig överblick över allt som händer inom ditt team och din organisation. Äntligen en plattform som anpassar sig efter din arbetsstil istället för att tvinga dig att ändra ditt sätt att arbeta!

Du kan också släppa loss din kreativitet för att brainstorma och koppla ihop idéer, projekt och arbetsflöden med ClickUp Mind Maps. Skapa spårbara uppgifter för att samarbeta med dina teammedlemmar.

Vet du inte hur du ska komma igång? Välj någon av mallarna för uppgiftslistor för att planera och prioritera alla dina uppgifter utifrån din roll och dina ansvarsområden varje vecka, varannan vecka eller varje månad.

Anpassade fält

Förbättra dina arbetsvanor med ClickUp Custom Fields. Skapa fält för att lagra kreativa idéer och prioritera uppgifter efter brådskandehet eller vikt. INFP-personer har svårt att hålla fast vid specifika idéer och genomföra dem, så den här funktionen hjälper dig att hålla ordning på alla dina idéer och hålla dig på rätt spår och motiverad.

Du kan till och med spåra allt som ditt team arbetar med och gruppera resultaten baserat på uppgifter eller personer för anpassad visning.

Automatisering

Att implementera enkel automatisering på arbetsplatsen med specifika triggers kan avsevärt minska din administrativa arbetsbörda, vilket ger dig mer tid att ägna dig åt kreativa projekt – en fördel som INFP-personer särskilt uppskattar.

Ställ in automatisering för att skicka påminnelser till dig själv och ditt team om kommande deadlines eller möten med ClickUp Automations. Dessutom kan du använda triggers för att ställa in automatiseringar för repetitiva uppgifter.

Ställ in påminnelser för dig själv och ditt team om kommande deadlines med hjälp av ClickUp Automations

Håll dig informerad med automatiska vecko- eller månadsrapporter om projektets framsteg eller teamets prestationer. Kom ihåg att hålla inställningarna anpassningsbara.

Som INFP kan du tycka om att experimentera med olika synsätt eller strukturer tills du hittar det som fungerar bäst.

Få kontakt med det speciella "du"

Vi vill tillägga en kommentar: känn dig inte begränsad av vad internet säger om vad en INFP "bör" göra. Varje INFP är unik.

Den goda nyheten är att dessa INFP-böcker är underbara att läsa i sig, oavsett om du identifierar dig helt med INFP-typen eller inte. Vi hoppas att du lägger till dem i din läslista och använder dem som utgångspunkt för att upptäcka mer litteratur som resonerar med din speciella INFP-själ.

När det gäller att hantera arbetet som INFP-personlighet bör du fokusera på att utforma en strukturerad ram med effektiva mallar för projektledning som hjälper dig att balansera dina naturliga kreativa tendenser med praktiskhet.

Omvandla din fantasi och empati till praktiska resultat genom planering, målsättning och organisation. Vår projektledningsprogramvara säkerställer att dina projekt överensstämmer med dina värderingar, idéer och visioner.

Registrera dig gratis på ClickUp och gör dig redo att bidra med större genomslagskraft i alla dina projekt.

Vanliga frågor (FAQ)

1. Är INFP-personer svåra att läsa av?

INFP-personer är i samklang med sina känslor och värderingar, men det kan ta tid för dem att öppna sig och prata med omvärlden. De navigerar också ständigt mellan spänningarna mellan sin idealvärld och verkligheten, vilket gör att deras handlingar kan verka oförutsägbara eller inkonsekventa för andra.

2. Är INFP-personer långsamma i inlärningen?

Nej, INFP-personer är inte långsamma i sin inlärning. Men de tar ofta tid på sig att bearbeta ny information innan de talar om den. De föredrar en kreativ och självständig inlärningsmetod och tycker om att ägna sig åt reflekterande och fantasifulla aktiviteter.

3. Är INFP-personer akademiskt begåvade?

INFP-personer är vanligtvis mycket känsliga och emotionellt intelligenta. De är fast beslutna att följa sina grundläggande värderingar och personliga drivkrafter i allt de gör. När det gäller intelligens ligger INFP-personer på tredje plats, strax efter INTP- och INTJ-personer.

4. Vilka är några av de bästa INFP-böckerna som är skrivna av INFP-personlighetstyper?

Här är de bästa INFP-böckerna skrivna av INFP-personlighetstyper själva: