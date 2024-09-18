De 10 bästa Pipedrive-integrationerna för förbättrad CRM-produktivitet 2025

Anpassa dig eller hamna på efterkälken.

Detta ordspråk stämmer särskilt väl när det gäller försäljning och kundrelationshantering.

Kraften i CRM-integrationer, särskilt plattformar som Pipedrive, blir otvetydigt tydlig. Pipedrive-appar och -integrationer är viktiga marknadsföringsverktyg som förändrar hur företag hanterar sina försäljningsprocesser och kundinteraktioner.

Genom att sömlöst integrera olika appar och tjänster utökar Pipedrive CRM-integrationer funktionaliteten hos ett redan robust CRM-verktyg. De gör det möjligt för företag att skapa en mer effektiv, sammankopplad och produktiv försäljningsmiljö med en tydlig översikt över försäljningspipeline.

För dem som vill förbättra sina CRM-hanteringsfunktioner är det inte bara en möjlighet att förstå och använda dessa integrationer – det är en nödvändighet i dagens digitala landskap.

Vad ska du leta efter i en Pipedrive-integration?

Nyckeln är att leta efter funktioner som hjälper säljare att förbättra och öka effektiviteten och produktiviteten med korrekta CRM-data. Viktiga faktorer att tänka på vid Pipedrive CRM-integrationer:

Funktioner för försäljningsautomatisering: Integrationer som automatiserar försäljningsrelaterade uppgifter som uppföljningar, schemaläggning och spårning av nya leads kan öka effektiviteten avsevärt. Leta efter funktioner som automatiserar rutinmässiga försäljningsaktiviteter för att minska manuellt arbete och minimera risken för mänskliga fel.

Integration med e-postmarknadsföring: Synkronisering med e-postmarknadsföringsplattformar är avgörande. Denna funktion möjliggör smidig kampanjhantering direkt från CRM-systemet, spårning av interaktioner och svar för bättre uppföljning och konvertering av kvalificerade leads.

Avancerad analys och anpassad rapportering: Välj integrationer med detaljerad analys och anpassningsbara CRM-rapporteringsfunktioner. Dessa verktyg hjälper dig att spåra försäljningsresultat, prognostisera trender och analysera befintliga data för mer välgrundade beslut.

Samarbetsfunktioner: Funktioner som underlättar teamsamarbete, såsom delade kalendrar, uppgiftsfördelning och uppdateringar i realtid, är avgörande. De säkerställer att alla i teamet är på samma sida och kan utföra det viktigaste arbetet tillsammans på ett effektivt sätt.

Tredjepartsappar och integrationer: Se efter möjligheten att enkelt ansluta Pipedrive till ett brett utbud av tredjepartsappar och andra appar som bokföringsprogram, Google Sheets, kommunikationsverktyg och projektledningssystem. Detta utökar Pipedrives funktionalitet och skapar ett mer omfattande ekosystem.

Kontakt- och leadhantering: Förbättrade funktioner för kontakt- och leadhantering, inklusive segmenteringsverktyg, spårning av kontakthistorik och anpassningsbara kriterier för leadkvalificering, är avgörande för effektiv CRM-hantering.

Anpassningsbar automatisering av arbetsflöden: Möjligheten att skapa och anpassa arbetsflöden som är skräddarsydda för dina specifika försäljningsprocesser är avgörande. Denna funktion ger större flexibilitet och effektivitet i hanteringen av försäljningscykler.

De 10 bästa verktygen för Pipedrive-appar och integrationer att använda 2024

Landskapet för CRM-verktyg fortsätter att utvecklas, med många integrationer som förbättrar funktionaliteten och effektiviteten hos plattformar som Pipedrive. Låt oss dyka in i de 10 bästa Pipedrive-integrationerna eller alternativen som utmärker sig för sina innovativa funktioner och betydande inverkan på affärsarbetsflöden.

1. Talkdesk

Talkdesk Workspace via G2

Talkdesk är en molnbaserad callcenterlösning som är idealisk för företag som vill förbättra sin kundsupport genom Pipedrive. Den integreras sömlöst med Pipedrive och förbättrar hanteringen av kundinteraktioner med sina avancerade funktioner.

Talkdesks bästa funktioner

Omnikanalsupport: Erbjuder sömlös integration med olika kommunikationskanaler, inklusive röst, SMS och sociala medier.

Avancerade callcenterfunktioner: Funktioner som samtalsinspelning, rapportering i realtid och analys förbättrar kundsupporten

CRM-integration: Integreras direkt med Pipedrive, vilket säkerställer synkronisering och åtkomst av befintliga data

AI-drivna insikter: Ger AI-drivna insikter för bättre beslutsfattande och analys av kundinteraktioner

Talkdesks begränsningar

Vissa recensioner tyder på att den initiala installationen kan vara komplex för nya användare.

Talkdesk-priser

CX Cloud Essentials: 75 USD/användare/månad

CX Cloud Elevate: 95 $/användare/månad

CX Cloud Elite: Anpassad prissättning

Talkdesk-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (2181 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (721 recensioner)

2. PandaDoc

Skräddarsydda teman i PandaDoc via G2

PandaDoc har effektiviserat dokumentflödet genom att integrera med Pipedrive, vilket erbjuder en effektiv lösning för att skapa, hantera och spåra dokument direkt i CRM-plattformen.

PandaDocs bästa funktioner

Effektiviserat dokumentflöde: Underlättar skapande, skickande och spårning av dokument utan att lämna Pipedrive

E-signaturfunktion: Erbjuder juridiskt bindande e-signaturfunktioner som förbättrar hastigheten och effektiviteten vid godkännande av dokument.

Mallbibliotek : Få tillgång till olika anpassningsbara mallar för olika affärsbehov.

Realtidsmeddelanden: Håller dig uppdaterad om dokumentstatus, inklusive när dokument öppnas, visas eller signeras

Begränsningar för PandaDoc

Begränsad anpassning i lägre prisplaner

PandaDoc-priser

Gratis eSign: 0 $

Essentials: 19 $/användare/månad

Företag: 49 $/användare/månad

Företag: Anpassad prissättning

PandaDoc-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (2317 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (1085 recensioner)

3. Aircall

Aircalls nya stationära telefon via G2

Aircall är en kraftfull molnbaserad callcenter- och telefonsystemlösning som integreras sömlöst med Pipedrive för att optimera telefoni inom CRM-arbetsflöden. Denna integration effektiviserar kommunikationskanalerna och förbättrar kundengagemanget och supportfunktionerna.

Aircalls bästa funktioner

Direkt CRM-integration: Synkroniseras enkelt med Pipedrive, vilket säkerställer smidig samtalsloggning

Användarvänligt gränssnitt : Lätt för team att ta till sig och använda

Avancerade samtalsfunktioner : Inkluderar samtalsinspelning, röstbrevlåda och anpassningsbara alternativ för samtalsdirigering

Realtidsanalys: Ger värdefull insikt i samtalsprestanda och kundinteraktioner

Aircall-begränsningar

Eftersom det är molnbaserat beror samtalskvaliteten i hög grad på internetuppkopplingen.

Vissa avancerade funktioner är endast tillgängliga i högre prisnivåer.

Aircall-priser

Essentials: 30 $/användare/månad

Professional: 50 $/användare/månad

Aircall-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (938 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (410 recensioner)

4. Yesware

E-postspårning i Yesware via G2

Yesware är ett välkänt verktyg för e-postspårning och produktivitet som ansluter Pipedrive och förbättrar e-postkommunikationsstrategier inom CRM-system. Det är utformat för att effektivisera e-postarbetsflöden och förbättra säljengagemanget genom effektiv spårning och analys.

Yeswares bästa funktioner

E-postspårning: Ger insikt i när e-postmeddelanden öppnas och läses, vilket hjälper säljteam att mäta intresset.

Mallar och rapportering: Tillhandahåller anpassningsbara e-postmallar och detaljerade rapporter om e-postkampanjers resultat.

Mötesplanerare : Förenklar processen att boka möten direkt från e-postmeddelanden, vilket förbättrar effektiviteten.

Salesforce-integration: Tillsammans med Pipedrive integreras det väl med Salesforce, vilket ger dess populära appar ökad mångsidighet.

Yeswares begränsningar

Vissa användare tycker att de mer avancerade funktionerna är något komplexa att använda i början.

Fokuserar främst på e-postfunktioner, vilket kan begränsa dess användningsområde för vissa användare

Yesware-priser

Pro: 15 $/användare/månad

Premium: 35 $/användare/månad

Företag: 65 $/användare/månad

Yesware-betyg

G2: 4,4/5 (812 recensioner)

Capterra: 4,2/5 (175 recensioner)

5. Aeroleads

Aeroleads programvara för att generera prospekt via G2

AeroLeads är ett kraftfullt verktyg för leadgenerering och prospektering som är känt för sin effektivitet när det gäller att hitta företagsmejl och telefonnummer. Integrationen med Pipedrive effektiviserar överföringen av dessa värdefulla leads direkt till B2B-CRM-systemet, vilket avsevärt underlättar försäljningsteamets arbete.

AeroLeads bästa funktioner

Leadgenerering: Utmärkt för att hitta företags e-postadresser och telefonnummer, vilket är avgörande för utgående marknadsföringskampanjer

Prospektadministration: Möjliggör effektiv organisering och administration av prospekt, som kan synkroniseras direkt med Pipedrive.

Chrome-tillägg: Erbjuder ett praktiskt Chrome-tillägg för att fånga upp leads från LinkedIn, AngelList och andra plattformar.

Massdataexport: Gör det möjligt för användare att exportera befintliga data i bulk, som sedan kan importeras till Pipedrive för vidare åtgärder.

AeroLeads begränsningar

Vissa användare rapporterar att det krävs en viss inlärningskurva för att behärska verktygets alla funktioner.

Huvudfokus ligger på generering av leaddata, vilket kanske inte tillgodoser alla aspekter av CRM-behov.

AeroLeads prissättning

Kom igång: 49 $/månad

Climb: 149 $/månad

Cruise: 499 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

AeroLeads-betyg

G2: 4,0/5 (61 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (38 recensioner)

6. Kixie

Automatiserade samtal och SMS i Kixie via G2

Kixie integreras sömlöst med Pipedrive och erbjuder en avancerad telefonilösning som förbättrar kommunikations- och försäljningsprocesserna inom CRM-plattformen. Det är ett populärt val för företag som vill förbättra sina samtalsfunktioner och kundengagemang genom direkt CRM-integration.

Kixies bästa funktioner

Integrerad uppringningsfunktion: Möjliggör direktuppringning inom Pipedrive, vilket effektiviserar kommunikationsprocessen

Samtalsinspelning och analys: Erbjuder samtalsinspelning för efterlevnad och utbildning, tillsammans med detaljerad samtalsanalys.

Automatisk samtalsloggning : Säkerställer att alla samtal loggas automatiskt i Pipedrive, vilket ger korrekta register.

SMS-funktioner: Inkluderar SMS-funktioner för en mer diversifierad kommunikationsstrategi

Kixies begränsningar

Eftersom det är ett molnbaserat system kan samtalskvaliteten påverkas av internetstabiliteten.

Vissa avancerade funktioner är begränsade till högre prisnivåer, vilket kan kräva ytterligare investeringar.

Kixie-priser

Integrerat: 30 $/användare/månad

Professional: 50 $/användare/månad

Företag: 70 $/användare/månad

Kixie-betyg

G2: 4,0/5 (61 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (273 recensioner)

7. Drip

E-postskapare i Drip via G2

Drip är en välkänd e-handels-CRM-plattform som enkelt integreras med Pipedrive och tillför avancerade funktioner för e-postmarknadsföring och automatisering till CRM-ekosystemet. Den passar e-handelsföretag som utnyttjar kunddata för personaliserade marknadsföringskampanjer.

Drips bästa funktioner

E-handels-CRM: Specialiserat på kundrelationshantering inom e-handel, med skräddarsydda verktyg för denna sektor

Automatisering av e-postmarknadsföring: Robusta automatiseringsfunktioner för att skapa och hantera riktade e-postkampanjer

Segmentering och personalisering: Avancerade segmenteringsfunktioner möjliggör högst personliga kundinteraktioner

Visuell arbetsflödesbyggare: Intuitiv visuell byggare för att enkelt skapa komplexa automatiserade arbetsflöden

Begränsningar för Drip

Även om det är kraftfullt är det främst anpassat för e-handel, vilket kanske inte passar alla affärsmodeller.

Vissa användare kan uppleva att de avancerade funktionerna kräver en inlärningsperiod för att behärska dem.

Drip-prissättning

Grundläggande: 19 $/månad

Pro: 122 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Drip-betyg

G2: 4,4/5 (458 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (180 recensioner)

8. Leadfeeder

Webbvisitators instrumentpanel på Leadfeeder via G2

Leadfeeder är ett kraftfullt verktyg för leadgenerering och webbspårning som integreras sömlöst med Pipedrive. Det är specialiserat på att identifiera anonyma webbplatsbesökare och omvandla dem till kvalitetsleads, en funktion som avsevärt förbättrar försäljnings- och marknadsföringsstrategier när den kombineras med Pipedrives CRM-funktioner.

Leadfeeders bästa funktioner

Besökaridentifiering: Identifierar företag och individer som besöker din webbplats och ger värdefull information om potentiella kunder.

Lead scoring och sortering: Erbjuder funktioner för lead scoring och sortering för att prioritera de mest lovande leads

Automatisk synkronisering av leads: Synkroniserar leads smidigt till Pipedrive, vilket effektiviserar leadhanteringsprocessen

Anpassningsbara leadfilter: Gör det möjligt att skapa anpassade filter för att segmentera leads baserat på specifika kriterier

Leadfeeders begränsningar

Det kanske inte alltid identifierar alla besökare, särskilt enskilda konsumenter.

Effektiviteten är nära kopplad till kvantiteten och kvaliteten på webbplatsens trafik.

Leadfeeder-priser

Lite: Gratisversion

Premium: 55 $/månad

Leadfeeder-betyg

G2: 4,4/5 (771 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (129 recensioner)

9. Klenty

Cadence Playbook i Klenty via G2

Klenty är en plattform för säljengagemang som integreras effektivt med Pipedrive och förbättrar säljautomatisering och engagemang hos potentiella kunder. Den är utformad för att automatisera repetitiva uppgifter i säljprocessen, så att säljteamet kan fokusera mer på att engagera potentiella kunder och avsluta fler affärer.

Klentys bästa funktioner

Automatisering av försäljningsmejl : Automatiserar utskicket av personliga försäljningsmejl i stor skala, vilket förbättrar effektiviteten.

Spårning av prospekters engagemang : Spårar prospekters engagemang med e-postmeddelanden och ger insikter för uppföljningsstrategier

Automatisk import av prospekt: Möjliggör automatisk import av prospekt från Pipedrive för effektiviserad kampanjhantering

Aktivitetssynkronisering: Synkroniserar alla e-postaktiviteter tillbaka till Pipedrive, vilket säkerställer att CRM-posterna är uppdaterade

Klenty-begränsningar

Även om det är starkt inom e-postautomatisering kan det ha begränsade funktioner i andra engagemangskanaler.

Klenty-priser

Startup: 35 $/användare/månad

Tillväxt: 60 $/användare/månad

Företag: 100 $/användare/månad

Klenty-betyg

G2: 4,6/5 (367 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (43 recensioner)

10. Wishpond

Wishponds sida med leadprofiler via G2

Wishpond är en mångsidig marknadsföringsplattform som kan integreras direkt i ditt Pipedrive-konto. Den erbjuder olika verktyg för att skapa, hantera och optimera marknadsföringskampanjer. Med denna integration kan du enkelt hantera dina marknadsföringsaktiviteter och försäljningspipelines på ett och samma ställe, vilket effektiviserar processen från leadgenerering till affärsavslut.

Wishponds bästa funktioner

Omfattande marknadsföringspaket: Erbjuder verktyg för e-postmarknadsföring, landningssidor och annonser på sociala medier, som alla kan hanteras inom Pipedrive.

Leadgenerering och automatisering: Effektivt för att skapa och vårda leads med automatiserade åtgärder och arbetsflöden

E-handelsintegrationer: Integreras sömlöst med e-handelsplattformar, vilket förbättrar möjligheten att genomföra riktade marknadsföringskampanjer

Analys i realtid: Ger uppdaterade analyser och insikter som hjälper dig att fatta välgrundade marknadsföringsbeslut

Wishponds begränsningar

Nya användare kan i början känna sig överväldigade av det stora utbudet av funktioner.

För vissa funktioner, som anslutning till Pipedrive, är det beroende av integrationer via Zapiers plattform.

Wishpond-priser

Startpris: 49 $/månad

Allt du behöver: 99 $/månad

Snabb tillväxt: 199 $/månad

Wishpond-betyg

G2: 3,7/5 (161 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (133 recensioner)

Andra CRM-integrationer

Pipedrive-integrationer erbjuder en rad verktyg för att förbättra din CRM-upplevelse, men det är också viktigt att titta på andra CRM-verktyg som kan integreras med olika appar och plattformar för att effektivisera dina arbetsflöden. Ett utmärkt exempel är ClickUp, ett mångsidigt verktyg som utmärker sig inom CRM och projektledning.

ClickUp

ClickUp är mer än ett projektledningsverktyg; det är en omfattande plattform som samlar allt ditt arbete i olika verktyg för enkel åtkomst. Med sin universella sökfunktion kan ClickUp-användare snabbt söka i anslutna appar, filer och mer, vilket eliminerar behovet av att söka i varje app individuellt.

ClickUps CRM kan kopplas till andra appar och integrationer som Google Sheets, Facebook och mer, vilket gör det till ett oumbärligt verktyg för att hantera Pipedrive-affärer och nya leads. Dess flexibilitet och användarvänlighet hjälper säljare och andra yrkesverksamma att fokusera på det som verkligen är viktigt – att avsluta fler affärer och automatisera arbetsflöden.

ClickUps bästa funktioner

1. Universell sökning

Hantera anpassade fält med Clickups universella sökfunktion

ClickUps universella sökfunktioner hjälper dig att hitta data i dina favoritverktyg och populära appar. Denna funktion är praktisk för säljteam och organisationer som fokuserar på kundsupport och e-postmarknadsföring, eftersom den möjliggör effektiv organisering och snabb åtkomst till befintlig information.

2. Omfattande uppgiftshantering

Lägg till uppgifter i ClickUps uppgiftshanteringspanel

Gör det möjligt för användare att skapa, tilldela och uppdatera uppgifter direkt i ClickUp. Denna funktion är avgörande för att hålla säljteamet på rätt spår och säkerställa att varje lead, anteckning och åtgärd registreras noggrant och följs upp.

3. Anpassningsbara CRM-mallar

Ladda ner den här mallen Planera ditt CRM-arbetsflöde med hjälp av ClickUp CRM-mallen

ClickUp erbjuder ett brett utbud av CRM-mallar och affärsfallmallar som är färdiga att använda och mycket anpassningsbara. Dessa mallar tillgodoser olika organisationers unika behov, vilket gör det möjligt för dem att skräddarsy sina CRM-processer exakt.

4. Appintegrationer och automatisering av arbetsflöden

ClickUp möjliggör integrationer med många populära appar, inklusive Google Sheets för dataanalys och Facebook för marknadsföring på sociala medier. Genom Zapiers plattform möjliggör dessa integrationer smidig överföring och automatisering av olika arbetsflöden, vilket förbättrar produktiviteten och effektiviteten.

5. ClickUp AI

Mallskapande med hjälp av ClickUps AI

Denna funktion innebär ett betydande framsteg inom projektledning och CRM-verktyg. ClickUps AI-verktyg för CRM är utformat för att öka din produktivitet genom att hjälpa dig med olika textbaserade uppgifter. Från att skriva e-postmeddelanden och skapa innehåll för marknadsföringskampanjer till att generera koncisa sammanfattningar av möten och rapporter – ClickUp AI hjälper dig att effektivisera dessa processer.

ClickUp AI analyserar och optimerar text för att göra den mer engagerande eller professionell, beroende på sammanhanget. Detta verktyg är särskilt användbart för hantering av stora datamängder, där det automatiskt kan generera åtgärdspunkter och viktiga slutsatser, vilket hjälper teamen att fokusera på sitt viktigaste arbete utan att fastna i administrativa detaljer.

Begränsningar för ClickUp

Inlärningskurva: Nya användare kan behöva lite tid för att förstå alla funktioner fullt ut

ClickUp-priser

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Anpassad plan

ClickUp Brain är tillgängligt för alla betalda abonnemang för 5 dollar per arbetsplatsmedlem och månad.

ClickUp-betyg

G2: 4,7/5 (över 8 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 000 recensioner)

Omfamna framtiden: Optimera CRM med de bästa Pipedrive-kontointegrationerna för 2024

I den dynamiska CRM-världen kan rätt integrationer vara nyckeln till maximal effektivitet och produktivitet. Denna omfattande lista över de 10 bästa Pipedrive-integrationerna för 2024 erbjuder en rad verktyg som tillgodoser olika affärsbehov, från försäljning och e-postmarknadsföring till kundsupport och leadhantering.

Dessutom visar plattformar som ClickUp på CRM-verktygens mångsidighet och kraft genom att tillhandahålla robusta lösningar för uppgiftshantering och automatisering av arbetsflöden. Använd dessa integrationer för att säkerställa att dina sälj- och marknadsföringsteam har vad som krävs för att lyckas i dagens konkurrensutsatta miljö.

