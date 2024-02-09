Fintech-konferenser: En guide till globala evenemang 2025

Hej, finansfamilj! Är du redo att lägga till några fintech-konferenser i din kalender i år? Vi har vad du behöver.

Det har aldrig funnits ett bättre tillfälle att fördjupa sig i fintech. Intäkterna för den globala finansiella tekniksektorn har ökat stadigt och innovativa lösningar kommer hela tiden ut på marknaden.

Fintech-konferenser erbjuder fantastiska möjligheter att knyta kontakter med branschledare, visionärer och innovatörer så att du kan utöka ditt nätverk (och din kunskapsbas). Innan du vet ordet av kommer du att ha utvecklat nya idéer, partnerskap och strategier.

Denna artikel innehåller vår lista över de bästa globala fintech-konferenserna att hålla koll på under 2024. Vi kommer också att fördjupa oss i den transformativa kraften hos dessa evenemang och hur de driver den digitala omvandlingen av finansvärlden som vi känner den.

Översikt över Fintech-konferenser

Fintech-konferenser är platsen där ledande finansiella tjänsteleverantörer, opinionsbildare, startups, entreprenörer, beslutsfattare och tillsynsmyndigheter samlas.

De samlas och utforskar de senaste trenderna och utmaningarna inom finansiell teknik, vilket ger en omfattande förståelse för fintech-ekosystemet och ämnen som:

Artificiell intelligens

Kryptovalutahandel

Blockchain

Inbäddad finans

Deltagarna får insikter om marknadsmöjligheter, tekniska framsteg och regelverksutveckling genom bland annat:

Huvudtal från ledande aktörer inom fintech

Praktiska workshops om ämnen som Web3 (t.ex. blockchain, kryptovaluta, NFT)

Paneldiskussioner om aktuella ämnen som maskininlärning

Demonstrationer av banbrytande AI-verktyg och mycket mer

Det handlar om att underlätta nätverkande och kunskapsutbyte.

Deltagarna kan knyta kontakter med likasinnade yrkesverksamma, bygga partnerskap och lägga grunden för samarbeten som kommer att driva innovation och tillväxt under de kommande åren.

Det gemensamma utbytet av insikter på fintech-konferenser bidrar till att utveckla innovativa lösningar, följa dagens viktiga finansiella KPI:er och främja den globala finansiella tjänstesektorn.

Lista över de bästa globala fintech-konferenserna att delta i under 2024

Med evenemang från London till Dubai och bortom är 2024 ett fantastiskt år för fintech-konferenser. Här är de bästa evenemangen som hjälper dig att hålla dig uppdaterad om fintechs framtid.

1. FinovateEurope

När: 27–28 februari 2024

Var: London, England, Storbritannien

Kostnad: 2 790 dollar

Hur du deltar: Personligen, digitalt eller hybrid

FinovateEurope är en av de största fintech-konferenserna i Europa 2024. Deltagarna kan träffa ledare från hundratals globala finansinstitut, lyssna på dagens fintech-innovatörer och ta del av dussintals banbrytande fintech-demonstrationer.

2. Fintech Meetup 2024

När: 3–6 mars 2024

Var: Las Vegas, Nevada, USA

Kostnad: 3 495 dollar

Hur du deltar: Personligen

Fintech Meetup marknadsförs som framtiden för fintech-evenemang, med keynotes, talare och demonstrationer som utforskar vart branschen är på väg. Deltagarna kan nätverka, delta i evenemang på samma plats och lära sig av tusentals likasinnade yrkesverksamma under denna spännande tre dagar långa konferens.

3. MoneyLIVE Summit 2024

När: 6–7 mars 2024

Var: London, England, Storbritannien

Kostnad: 2 799 dollar (förhandspris)

Hur du deltar: Personligen

MoneyLIVE Summit är Europas äldsta evenemang inom betalningar och bankverksamhet. Denna fintech-konferens samlar finansiella ledare och experter inom digital bankverksamhet och skapar en plattform där banbrytande partnerskap knyts och innovativa idéer accelereras.

4. Future Digital Finance

När: 2–3 april 2024

Var: New Orleans, Louisiana, USA

Kostnad: 2 499 dollar

Hur du deltar: Personligen

Future Digital Finance är en medelstor fintech-konferens för organisationer av alla storlekar. Deltagarna kan ta del av fallstudier, presentationer och paneldiskussioner med ledande befattningshavare och gå därifrån med innovativa idéer som kommer att vägleda dem fram till 2024.

5. New York Fintech Week 2024

När: 8–12 april 2024

Var: New York City, New York, USA

Kostnad: Priserna varierar beroende på evenemanget.

Hur du deltar: Personligen

New York Fintech Week 2024 är en inkluderande konferens med evenemang som sträcker sig från gratis och öppna för allmänheten till rundabordssamtal som kostar 150 dollar eller mer och som endast är öppna för inbjudna gäster. Serien är utformad för startup-ekosystemet och lyfter fram dagens fintech-initiativ.

Du kan dra nytta av New York Fintech Week genom att välja enskilda evenemang att delta i istället för att gå på hela veckan. Vi har markerat två dagar som du inte får missa nedan (varav en är gratis) för dig som bara har en eller två dagar över i april.

6. Bank- och fintechinnovation Rundabordssamtal 2024

När: 9 april 2024

Var: New York City, New York, USA

Kostnad: Gratis

Hur du deltar: Personligen

Banking and Fintech Innovation Roundtable 2024 är det första evenemanget i New York Fintech Week. Detta endagsforum samlar experter, opinionsbildare och entreprenörer för att främja samarbete mellan yrkesverksamma och finansinstitut när de stakar ut kursen mot 2024 och framåt.

7. Empire Fintech Conference

När: 10 april 2024

Var: New York City, New York, USA

Kostnad: 1 095 dollar (superförköpspris)

Hur du deltar: Personligen

Empire Fintech Conference är vårt andra inslag från New York Fintech Week. Det är en spännande endagskonferens där dagens fintech-ledare diskuterar branschens framtid och engagerar sig i informella samtal, fängslande föreläsningar, informativa paneldiskussioner, gameshows (fintech-familjefejd, någon?) och debatter.

8. Seamless Middle East

När: 14–15 maj 2024

Var: Dubai, Förenade Arabemiraten

Kostnad: 750 dollar (förhandspris)

Hur du deltar: Personligen

Konferensen Seamless Middle East har i 24 år varit mötesplatsen för de mest innovativa hjärnorna inom fintech, betalningar, bank, detaljhandel och digital marknadsföring. Deltagarna får njuta av en tre dagar lång konferens med över 500 experter som diskuterar de senaste trenderna, teknologierna och disruptiva krafterna som formar vår digitala värld.

9. Global RegTech Summit 2024

När: 16 maj 2024

Var: London, England, Storbritannien

Kostnad: 754 dollar (superförköpspris)

Hur du deltar: Personligen

Global RegTech Summit är den självklara mötesplatsen för allt som rör fintech och regtech (regleringsteknik). Deltagarna kan knyta kontakter med en global publik av fintech-ledare, nätverka med erfarna branschproffs och se de senaste innovationerna inom finansiella tjänster med egna ögon.

10. FinovateSpring

När: 21–23 maj 2024

Var: San Francisco, Kalifornien, USA

Kostnad: 2 498 dollar (tidig bokningsrabatt)

Hur du deltar: Personligen, digitalt eller hybrid

Kan du inte delta i FinovateEurope? Besök FinovateSpring, 2024 års mest framstående fintech-konferens på västkusten. Deltagarna får allt de behöver för att ligga steget före med en stor grupp experter, praktiska demonstrationer och nätverksaktiviteter för att knyta kontakter med de största namnen inom fintech.

11. Consensus 2024

När: 24–31 maj 2024

Var: Austin, Texas, USA

Kostnad: 1 399 dollar

Hur du deltar: Personligen

Consensus är den äldsta sammankomsten inom blockchain, Web3 och kryptovalutor. Evenemanget lovar att göra avtryck med meningsfulla samtal, visionära talare och praktiska workshops som syftar till att lösa de utmaningar som påverkar branschen när vi går in i 2024.

12. 2024 U. S. Fintech Symposium

När: 4–6 juni 2024

Var: Chicago, Illinois, USA

Kostnad: 895 dollar (förköpspris)

Hur du deltar: Personligen

Det sjätte årliga U.S. Fintech Symposium är ett av Nordamerikas mest efterlängtade fintech-evenemang. Denna konferens revolutionerar hur ledande aktörer inom fintech-branschen knyter kontakter – med meningsfulla diskussioner, nätverksmöjligheter och paneldiskussioner.

13. Money 20/20 Europe 2024

När: 4–6 juni 2024

Var: Amsterdam, Nederländerna

Kostnad: 3 132 dollar (super-early bird-pris)

Hur du deltar: Personligen

Money 20/20 är det ledande evenemanget för det globala finansiella ekosystemet, med ett tydligt fokus på framtiden inom fintech och finansiella tjänster. Deltagarna kan få ett försprång med insikter i världsklass, nätverksmöjligheter och keynotes.

14. Fintech + Insurtech Generationer

När: 12–13 juni 2024

Var: Charlotte, North Carolina, USA

Kostnad: 299 dollar

Hur du deltar: Personligen

Fintech + Insurtech Generations, även känt som Fintech Generations Insurtech, lovar ärliga samtal om verkliga frågor. Deltagarna får höra dagens största namn inom fintech tala om ämnen som är på allas läppar och knyta varaktiga kontakter med ledande namn inom insurtech- och fintechbranschen.

15. FinTech World Forum 2024

När: 20–21 juni 2024

Var: London, England, Storbritannien

Kostnad: 628 dollar (förköpspris)

Hur du deltar: Personligen

FinTech World Forum är en global samling av branschledare och innovatörer med diskussioner som kommer att forma framtiden för finansiell teknik. Deltagarna kommer att nätverka med experter, knyta kontakter med ledande yrkesverksamma inom finanssektorn och utforska fintechs inverkan på dagens världsekonomi.

16. FinTech Connect Asia 2024

När: 27–29 augusti 2024

Var: Raffles, Singapore

Kostnad: TBA

Hur du deltar: Personligen

Den årliga FinTech Connect Asia-konferensen är DEN mötesplatsen för Asiens främsta finansinstitut och ledare. Det är ett spännande evenemang med inspirerande föreläsningar, interaktiva workshops, roliga nätverksevenemang och mycket mer.

17. Tredje årliga Financial Innovation Forum

När: 19 september 2024

Var: London, England, Storbritannien

Kostnad: 756 dollar

Hur du deltar: Personligen, virtuellt eller hybrid

Årets Financial Innovation Forum är en förstklassig plattform för experter inom finansbranschen att diskutera de senaste bästa metoderna, trenderna, utvecklingen och regleringsfrågorna inom fintech-sektorn. Deltagarna får ta del av ett interaktivt forum med beslutsfattare och opinionsbildare som vill dela med sig av sina idéer och knyta kontakter med andra experter.

18. Money 20/20 USA 2024

När: 27–30 oktober 2024

Var: Las Vegas, Nevada, USA

Kostnad: 2 899 dollar (super-early bird-pris)

Hur du deltar: Personligen

Kan du inte åka till Amsterdam i år? Besök Money 20/20 USA. Det är en av Nordamerikas största och mest inflytelserika sammankomster för ledare inom finansiella tjänster och fintech. Deltagarna får nya kontakter, affärskritiska insikter och lär sig om de senaste innovationerna inom sektorn.

19. Fintech Talents Festival

När: 11–12 november 2024

Var: London, England, Storbritannien

Kostnad: 381 dollar

Hur du deltar: Personligen

Fintech Talents Festival är Storbritanniens mest inflytelserika fintech-konferens 2024. Det är ett tvådagarsevenemang som visionärer och innovatörer inte får missa för att dela idéer och lösa problem inom finanssektorn.

20. Fintech Retreat Europa

När: TBA

Kostnad: TBA

Var: TBA

Hur: Personligt

Om du missade California Fintech Retreat i år kan du besöka Fintech Retreat Europe i slutet av 2024 för att ta del av innovationer och nätverksmöjligheter. Detaljer om när och var denna sammankomst kommer att äga rum är fortfarande under utarbetande, men man lovar att erbjuda globalt inriktade forum för ledare och yrkesverksamma inom finansiell teknik.

Nya trender inom fintech diskuteras på konferenser

Fintech-konferenser hjälper deltagarna att utforska och förstå branschtrenderna under ett visst år.

Varje konferens har unika föreläsningar, paneldiskussioner, forum, diskussioner och mycket mer om olika ämnen. Många konferenser under 2024 fokuserar dock på ämnen som:

Artificiell intelligens och AI-drivna verktyg för processautomatisering

Blockchain

Kryptovaluta

Decentraliserad finansiering (DeFi)

Maskininlärning

Du kommer också att få ta del av diskussioner om lagstiftning, processstandardisering, hantering av leveranskedjor, identitetsverifiering och integrationen av digitala valutor i våra finansiella system.

Dessutom kan du se fram emot diskussioner om riskkapitalets roll inom fintech, eftersom det driver innovation och tillväxt inom hela branschen. Flera konferenser kommer sannolikt att ägna tid åt att utforska dess roll inom fintech och hur det formar landskapet över hela världen.

En annan sak som sannolikt kommer att betonas på de flesta fintech-konferenser 2024 är andan av innovation och disruption. Detta inkluderar diskussioner om hur individer, startups och entreprenörer kan utnyttja fintech för att utveckla nya lösningar och skapa värde inom hela det digitala finanslandskapet.

Andra diskussionsämnen att se fram emot kan vara:

AI-drivna fintech-verktygs roll i att effektivisera processer inom hela branschen

Hur digital banking och open banking förenar banker och fintech

Ledande cybersäkerhetstaktiker för att förhindra ekonomiska förluster och bedrägerier

Hur AI-verktyg för redovisning och ekonomi kan förbättra noggrannheten och ge värdefulla insikter

Resurshanteringsstrategier och verktyg för nystartade företag och entreprenörer

Fintech-konferensernas roll i utformningen av finansvärldens framtid

Fintech-konferenser formar finansvärldens framtid genom att främja innovation, samarbete och kunskapsutbyte mellan branschledare. Dessa plattformar gör det möjligt för opinionsbildare, investerare, tekniker och beslutsfattare att utforska nya trender, diskutera utmaningar inom regelverket och visa upp banbrytande digitala lösningar.

Fintech-konferenser har också ett betydande inflytande på prestigefyllda evenemang som World Economic Forum (WEF), där diskussioner och insikter från fintech-konferenser ligger till grund för politiska beslut, formar agendor och lyfter fram relevanta prioriteringar inom sektorn.

Tips för att planera och få ut det mesta av en fintech-konferens

Fintech-konferenser handlar om mer än att bara dyka upp. För att få ut det mesta av dem, försök planera vad du ska göra före, under och efter varje evenemang.

Verktyg som ClickUp gör all denna planering och implementering enklare än det låter, det lovar vi.

ClickUp kan hjälpa dig att planera alla evenemang och uppgifter som är relaterade till deltagande i fintech-konferenser och mycket mer. Här är ett snabbt exempel på hur du kan använda det för evenemang under 2024.

Innan en fintech-konferens

Att delta i en fintech-konferens börjar med att köpa biljett, hitta boende, boka flyg och mycket mer. Det är här ClickUps kalendervy kommer till sin rätt.

Hantera och organisera projekt och schemalägg uppgifter i den flexibla kalendervyn för att hålla teamen synkroniserade.

Använd kalendervyn för att få en översikt över dagarna, veckorna och månaderna kring varje evenemang. Skapa uppgifter och deadlines för att skaffa de biljetter och bokningar du behöver.

När konferensen närmar sig, kolla in agendan och planera ett schema för varje dag. Identifiera vilka aktiviteter och föredrag som har högsta prioritet och vilka du planerar att hoppa över, och lägg sedan in det i din ClickUp-kalender så att du alltid vet vad som väntar när du är på konferensen.

Anpassa ClickUp-konferensagendamallen och använd den som konferensdeltagare för att planera din strategi.

Om du vill ha en mall som underlättar detta kan du kolla in ClickUp Conference Agenda Template. Den är utformad för att planera en konferens bakom kulisserna, men precis som alla ClickUp-mallar är den lätt att anpassa efter dina behov (i detta fall som deltagare istället för värd).

Under en fintech-konferens

Konferenser lämnar oss ofta med högar av anteckningar och ännu mer information i huvudet som vi behöver skriva ner eller diskutera. Det är där ClickUp Notepad kommer in! Använd det för att snabbt skriva ner anteckningar om allt du lär dig eller vill återkomma till senare.

Skriv enkelt anteckningar, redigera med avancerad formatering och konvertera dem till spårbara uppgifter som är tillgängliga var som helst i ClickUp Notepad.

Du kan också använda ClickUp Whiteboards för en mer fri form som ditt team kan samarbeta kring under hela konferensen.

Efter en fintech-konferens

När konferensen är över är du redo att omvandla all information du samlat in till praktiska uppgifter och värdefulla insikter. ClickUp Whiteboards är det perfekta verktyget för detta. Du kan också använda ClickUp Meetings för att reflektera över och sammanfatta evenemanget med ditt team.

Samarbeta visuellt med teammedlemmar i ClickUp Whiteboards för att brainstorma och omvandla idéer till genomförbara åtgärder.

Dagliga fintech-applikationer från ClickUp

ClickUp finns alltid där för dig, inte bara under konferenser! Det är inte utan anledning som det är ett av de bästa projektledningsverktygen på marknaden.

Du kan till exempel använda ClickUps finansfunktioner för att spåra finansiella mål, övervaka konton, beräkna vinster och hantera utgifter. Detta är användbart för kostnader från konferensdeltagande till daglig drift och projektbudgetar.

Med ClickUp Finance Management Template kan du centralisera all din finansiella data och hantera den med lätthet.

Använd finansfunktionerna tillsammans med ClickUp Finance Management Template för att organisera finansiella data, spåra utgifter och övervaka budgetfördelningar.

ClickUp har också tusentals mallar för ekonomi, automatisering av affärsprocesser, projektledning och IT (bland annat) som sparar tid och pengar åt dig.

Skapa konsekventa arbetsflöden med ClickUps mall för effektiv processhantering.

Vår samling av mallar för processförbättring innehåller till exempel mallen ClickUp Create Process Efficiently, som erbjuder strukturerade arbetsflöden och uppgiftslistor.

Kort sagt, ClickUp har verktyg som hjälper dig med allt från resursplanering till onboarding. Oavsett vad du behöver hjälp med, finns ClickUp där för att rädda dagen.

Vanliga frågor

1. Vad betyder ”fintechkonferens”?

En fintech-konferens samlar branschproffs, entreprenörer, investerare och beslutsfattare på ett evenemang som visar upp och främjar diskussioner om innovationer, trender och utmaningar inom sektorn. Dessa konferenser underlättar också samarbete, nätverkande och kunskapsdelning för att forma finansvärldens framtid.

2. Vad är en fintech-mässa?

En fintech-mässa liknar en fintech-konferens (eller ingår kanske som en del av en konferens). Dessa mässor samlar fintech-företag, startups, investerare och andra intressenter som vill visa upp sina produkter, tjänster och innovationer. Fintech-mässor har vanligtvis utställningsmontrar, produktdemonstrationer, huvudtalare, nätverksaktiviteter och paneldiskussioner.

3. Vad är en fintech-konferens?

En fintech-konferens är ett högnivåmöte där branschledare samlas för att diskutera viktiga frågor, trender och möjligheter inom sektorn. Till skillnad från en traditionell fintech-konferens lägger en konferens vanligtvis tonvikten på strategiska diskussioner med ett slutmål i sikte, snarare än att följa ett öppet format. Konferenser innehåller också vanligtvis nätverksaktiviteter och presentationer av tankeledare.

Från nätverkande till kunskapsdelning

När du fyller din kalender för 2024 med ett spännande utbud av fintech-konferenser, kom ihåg att effektiv organisation och smidigt samarbete är avgörande för att maximera din upplevelse och dina insikter.

ClickUp revolutionerar navigeringen på fintech-konferenser och effektiviserar hur du planerar evenemang, hanterar uppgifter och tillämpar dina nyvunna kunskaper.

Är du redo att förvandla inspiration till handling med varje klick?

Registrera dig för ClickUp idag – det är gratis!