Produktledningsramverk: Tekniker för framgångsrik strategi

När det gäller teknik lever vi i en exponentiell tid. Det betyder att varje gång vi blinkar finns det en ny uppfinning som gör våra liv enklare.

Och det är produktcheferna vi har att tacka för det. 👊

Som produktchef fungerar du som länk mellan ingenjörer och konsumenter. Det är ditt jobb att samla in information om vad kunderna vill ha mest – oavsett om det är en ny produkt eller en ny funktion i en befintlig produkt – och sedan kommunicera dessa önskemål till produktutvecklingsteamen.

Låter det komplicerat? Det kan det vara, men produktledningsramverk hjälper till att förenkla processen. Nedan förklarar vi vad produktledningsramverk är, hur de implementeras och vilket ramverk som passar bäst för ditt företag.

Vad är ramverk för produktledning?

Produktledningsramverk är standardiserade processer för att förbättra en produkt. I grund och botten tar ett produktledningsramverk en produkt (eller en produktfunktion) från vision till lansering och hjälper alla team att hålla sig på samma sida. 🙌

Även om varje ramverk är unikt följer det vanligtvis fem steg, som alla är avgörande för produktens framgång. Dessa steg omfattar upptäckt, definition, utveckling, lansering och tillväxt – att ta en produkt från en avlägsen vision till en konkret produkt i konsumenternas händer.

Översikt över specifika ramverk för produktledning

Rätt ramverk för produktledning kan vara skillnaden mellan en framgångsrik lansering och ett totalt misslyckande. Ändå uppger 75 % av produktcheferna i en studie från McKinsey att deras respektive företag inte har infört bästa praxis för produktledning.

För att förbereda ditt team (och framtida produktlinje) för framgång, överväg att använda ett av dessa beprövade ramverk. 📚

Double Diamond Designprocess

Double Diamond-modellen används ofta inom användarupplevelsedesign (UX). Modellen består av två diamanter: den ena representerar problemet och den andra lösningen. Med andra ord använder produktchefer den första diamanten för att kartlägga produktens kärnproblem och den andra som en designbrief – vilket hjälper till att formulera och testa potentiella lösningar.

CIRCLES-metoden

CIRCLES-metoden är ett sekventiellt ramverk som gör det möjligt för produktchefer att ställa viktiga frågor om nya produkter och/eller funktioner. Metoden betonar sju kritiska steg (ett för varje bokstav i "CIRCLES"):

Förstå situationen Identifiera kunden Rapportera kundernas behov Prioritera effektivt Lista lösningar Utvärdera avvägningar Sammanfatta din rekommendation

CIRCLES-metoden är avsedd att fungera som en slags checklista som gör det möjligt för produktchefer att identifiera mål, begränsningar och sammanhanget för lanseringar av nya produkter.

AARRR Pirate Metrics Framework

AARRR-ramverket, som har utformats av Dave McClure, en investerare i Silicon Valley, beskriver fem mått som alla produktchefer bör följa. De fem måtten är:

Förvärv Aktivering Kundbehållning Referens Intäkter

Modellen har två viktiga fördelar. För det första hjälper den företag att fokusera på de mätvärden som direkt påverkar deras verksamhets hälsa och livslängd, och för det andra säkerställer den att företag använder rätt data för att mäta framgången för sina produktledningsinsatser.

HEART-ramverket

HEART Framework har utvecklats av Google och är en förkortning för fem användarcentrerade teman:

Lycka Engagemang Användning Kundbehållning Spåra framgång

Google har utvecklat metoden för att hjälpa produktchefer att förbättra användarupplevelsen för varje produktfunktion.

För att kvantifiera varje åtgärd använder produktcheferna metoden Goals-Signals-Metrics (som också utvecklats av Google). Teammedlemmarna definierar målen för varje funktion, de signaler som pekar på framsteg och mätvärden för att beräkna om de når sina mål.

Kano-modellen

Kano-modellen använder kundernas känslor för att mäta varje produkts framgång. Kano-modellen bygger på övertygelsen att kundnöjdhet börjar med en känslomässig reaktion och mäter fem typer av reaktioner:

Funktioner som måste finnas Prestanda-funktioner Attraktiva funktioner Ointressanta funktioner Omvända funktioner

Med hjälp av en skala från ”nöjd” till ”frustrerad” mäter produktchefer vilken typ av respons varje produktfunktion väcker hos användaren.

6. RICE-poängmodellen

RICE-poängmodellen hjälper produktchefer att prioritera vilka funktioner som ska lanseras först. Modellen utvärderar produktidéer baserat på:

Nå ut

Effekt

Självförtroende

Ansträngning

Varje bidrag får ett slutbetyg. Den idé som får högst betyg visar störst potential och placeras då först i produktplanen.

7. North Star-ramverket

Medan andra ramverk i denna lista mäter produkter utifrån en rad olika funktioner, mäter North Star Framework en produkts potential utifrån ett enda mått. Detta viktiga mått, som kallas ”north star”, beräknar det värde som produkten levererar till kunderna. I grund och botten är denna enda faktor avsedd att mäta kundnöjdheten och den framgång den kan ge ditt startup-företag.

8. MoSCoW-metoden

MoSCoW-metoden hjälper produktledningsteam att prioritera uppgifter. Akronymen står för:

Måste ha

Bör ha

Kunde ha

Kommer inte att ha

Detta ramverk hjälper till att fastställa vad som är icke-förhandlingsbart för varje produkt. Om viktiga intressenter är oense om vilka funktioner som har störst betydelse för produktens roadmap, använder de MoSCoW-metoden för att beräkna hur mycket interna resurser som ska avsättas för varje funktionslansering.

Likheter och skillnader mellan ramverken

Precis som vart och ett av ovanstående ramverk är unikt, finns det en viss överlappning mellan dem. Likheterna mellan ovanstående ramverk inkluderar:

De används för att mäta vilka produkter och/eller funktioner som ger högst kundnöjdhet.

De används för att beräkna vilka funktioner som kommer att ge företaget högst vinst.

Genom att utnyttja ovanstående ramverk kan du förenkla arbetsbelastningen för produktcheferna och samtidigt spara företagets resurser.

Dessa ramverk skiljer sig dock åt när det gäller när och hur de används under produktens livscykel. Till exempel:

Produktstrategi: Vissa ramverk är avsedda att användas i Vissa ramverk är avsedda att användas i produktstrategin eller beslutsfasen och hjälper till att skapa en vision för produktteamet. Till exempel kommer AARRR-ramverket och CIRCLES-metoden att användas tidigt i processen för att identifiera lönsamma möjligheter för företaget.

Produktprioritering: Prioriteringsramverk är uttryckligen skapade för att hjälpa team att avgöra vikten av olika uppgifter. Till exempel hjälper RICE Scoring Model och MoSCow Method ett produktteam att bestämma var funktioner ska placeras i produktens roadmap.

Produktdesign: När produktplaneringen är klar finns det många ramverk som hjälper teamen att genomföra design och utförande. Till exempel hjälper ramverken Double Diamond och HEART till att förverkliga fantastiska produkter.

Integrering av agila metoder i produktledning

Agile Methodology-ramverket är ett projektledningsramverk som delar upp projekt i olika faser. Dessa faser, som kallas sprints, ger teamen tid och utrymme att reflektera över vad som fungerade (och vad som inte fungerade) och därmed göra justeringar innan de går vidare till nästa fas.

Så, vad har agila metoder med produktledning att göra? Att lansera en ny produkt och/eller funktion är i sig ett projekt. Och genom att använda rätt projektledningsverktyg kan du lansera produkten i tid, inom budget och med rätt funktioner för att möta kundernas behov.

Överskåda uppgifter och projekt med ett enda ögonkast och dra och släpp uppgifter, sortera och filtrera enkelt med en helt anpassningsbar Kanban-tavla.

Det finns olika typer av agila metoder, bland annat:

Kanban: Kanban är en visuell metod för projektledning. Vanligtvis använder team Kanban är en visuell metod för projektledning. Vanligtvis använder team online-Kanban-tavlor för att enkelt ordna uppgifter efter prioritet, status eller ansvarig person.

Scrum: Scrum är en vanlig metod där en enda person (den utsedda scrummastern) undanröjer hinder för ett projekt. En Scrum är en vanlig metod där en enda person (den utsedda scrummastern) undanröjer hinder för ett projekt. En scrumtavla fungerar som en visuell att göra-lista, där man hanterar hinder och uppgifter för en pågående sprint.

Extreme Programming (XP): Extreme programming är en metod för mjukvaruutveckling som hjälper team att ta fram en fungerande modell i mycket korta sprintar.

Dynamic Systems Development Method (DSDM): DSDM-modellen har en mer rigorös grund och fokuserar på hela projektets livscykel. DSDM-modellen delar upp ett projekt i fyra faser: genomförbarhet, prototyputveckling, design och implementering.

Hur du implementerar ramverk för produktledning i ditt arbetsflöde

Varje ramverk för produktledning hjälper till att lansera framgångsrika produkter, och det ena är inte nödvändigtvis bättre eller sämre än de andra. Många team tycker dock att en modell passar bättre för just deras företag. Följ dessa steg för att hjälpa ditt produktteam att framgångsrikt implementera ett nytt ramverk.

1. Fastställ dina mål

Vill du lansera en helt ny produkt, lösa ett specifikt kundproblem eller erövra en ny målmarknad? Innan du väljer ett ramverk bör du samla alla beslutsfattare och fastställa dina mål. Detta hjälper dig att avgöra vilka ramverk som är rätt för din organisation.

Spåra dina mål ned till de viktigaste KPI:erna och få automatiskt detaljerad information om dina framsteg.

Lyckligtvis kan du med ClickUp Goals nå dina mål snabbare. Med ClickUp Goals kan du sätta upp tydliga tidsplaner, definiera mätbara mål och följa dina framsteg mot att implementera ditt nya ramverk.

2. Börja inte från noll

Här är den goda nyheten: Ramverken ovan har testats av företag i årtionden, så du behöver inte börja från scratch. Med ClickUps mall för projektramverk kan du skapa en strukturerad uppsättning procedurer för att implementera ditt produktramverk. Därifrån kan du utnyttja dussintals ClickUp-mallar för produktledning för att ta ditt team från idé till lansering.

Organisera och genomföra ett framgångsrikt projekt med ClickUps mall för projektramverk.

3. Håll kunderna engagerade

Hela målet med produktledning är att öka ditt värdeerbjudande till kunderna. Fortsätt därför att samla in kundfeedback efter att du har implementerat ett nytt ramverk. Har det nya ramverket bidragit till att förbättra kundupplevelsen, eller behöver justeringar göras?

Lär dig av dina kunder och förbättra din verksamhet med produktfeedback från denna detaljerade mall och optimera dina erbjudanden, attrahera nya kunder och öka intäkterna.

Lyckligtvis kan du med ClickUps mall för produktfeedbackenkät enkelt samla in produktfeedback från kunder.

4. Kom ihåg att vara flexibel

Bara för att en viss modell fungerar nu betyder det inte att den alltid kommer att vara den bästa lösningen.

Det bästa ramverket beror alltid på dina mål som företag (gå tillbaka till steg ett). När kundernas problem förändras, ditt team får nya produktidéer eller din produkts funktionalitet utökas kan du behöva hitta ett nytt ramverk. Var inte rädd för att experimentera med olika modeller i olika skeden av ditt företag.

Att göra rätt val för din strategi

Det finns ett antal faktorer att ta hänsyn till när du väljer ett ramverk. Innan du bestämmer dig bör du överväga följande:

Företagets storlek: Är du ett växande startup-företag eller ett etablerat företag? Om det är det förstnämnda kan du leta efter ett ramverk som tar dig från idé till lansering (som HEART-ramverket), medan det senare kanske söker efter ett ramverk som hjälper dem att prioritera befintliga initiativ (som RICE Scoring Method).

Produkttyp: Vilken typ av produkt lanserar du? Om du bara lanserar en ny funktion eller uppdaterar en befintlig produkt kan Double Diamond hjälpa dig att förbättra den övergripande användarupplevelsen avsevärt. Om du däremot lanserar en helt ny produkt kan Kano-modellen hjälpa dig att avgöra om uppfinningen kommer att vara attraktiv för din målgrupp.

Teamets expertis: Har du ett team med erfarna eller juniora produktchefer? Om du har en vice VD för produktledning med mångårig erfarenhet av att lansera framgångsrika produkter kan du implementera North Star Framework (eftersom denna person kan identifiera den enskilda faktor som leder till en produkts framgång).

ClickUp: Framtiden för produktledning

ClickUp är en allt-i-ett-plattform för produktivitet som effektiviserar alla uppgifter som ska utföras under produktens livscykel. Med ClickUps produktfunktioner kan produktutvecklingsteam förverkliga sin vision med hjälp av följande verktyg. 🤩

ClickUp AI

Använd uppmaningar med ClickUp AI för att snabbt skapa produktkravsdokument (PDR) på nolltid.

Med ClickUp AI-verktyg kan produktchefer enkelt skapa dokument, samla in kundfeedback och i slutändan lansera produkter snabbare.

Produkt roadmapping

Produktutveckling blir en barnlek när du använder ClickUps mall för produktplanering.

Produktplaner är ett verktyg för att arbeta baklänges från lansering till planering – och alla små beslut däremellan. Med ClickUps mall för produktplaner kan teamen arbeta synkroniserat genom att se vilka uppgifter som står på tur.

Visuellt samarbete

Samarbeta visuellt med teammedlemmarna i ClickUp Whiteboards för att brainstorma och omvandla idéer till genomförbara åtgärder.

Med ClickUp Whiteboards kan produktledningsteam skapa en visuell presentation av sina bästa idéer. ClickUp Whiteboards gör det möjligt för dig att brainstorma, utarbeta strategier och skapa ett första utkast till din produktplan tillsammans med hela teamet.

Automatiserade arbetsflöden

Spara tid och fokusera på det som är viktigt med ClickUp Automation.

Genom att effektivisera produktledningsprocessen säkerställer du att din produkt kommer ut på marknaden i tid. Med automatiserade arbetsflöden från ClickUp kan du automatiskt ställa in prioriteringar, lämna kommentarer, tilldela uppgifter och få godkännanden från ledningen.

Dokumentation från en enda källa

ClickUp Docs möjliggör avancerad formatering och slash-kommandon för att arbeta mer effektivt.

Med ClickUp Docs kan hela ditt team samarbeta kring roadmaps, krav och idéer till nya funktioner. Med avancerade redigeringsfunktioner och möjligheten att tagga teammedlemmar och tilldela kommentarer slipper du fastna i ”versionitis” – och kan istället gå vidare mot en framgångsrik produktlansering.

Gå mot en framgångsrik produktlansering med ClickUp

Produktledningsramverk hjälper till att avgöra vilka produkter och/eller funktioner som kommer att vara mest lönsamma för företaget. Även om varje modell skiljer sig åt, hjälper alla till att mäta kundnöjdhet, förenkla produktledningsprocessen och lansera nya produkter på marknaden.

Välj ClickUp för att implementera ett nytt ramverk för produktledning. ClickUp hjälper produktledningsteam att arbeta mer effektivt genom nödvändiga verktyg som AI, samarbetsdokument och whiteboards samt automatiserade arbetsflöden. Dessutom kommer ClickUp med tusentals mallar, hundratals integrationer och flera vyer som hjälper dig att lansera nya produkter. 👏👏

Är du redo att se hur ClickUp kan leda till en framgångsrik produktlansering? Prova ClickUp gratis idag.