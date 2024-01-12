De 10 viktigaste KPI:erna för betald sökning att spåra för dina PPC-kampanjer

För att upprätthålla framgångsrika kampanjer inom pay-per-click-annonsering (PPC) måste du titta på data, gräva djupare i analyserna och dra praktiska slutsatser.

Kreativa annonstexter och övertygande målsidor är avgörande för framgång, men att förstå effektiviteten i dina PPC-kampanjer genom KPI:er spelar en ännu viktigare roll.

KPI:er eller nyckeltal fungerar som din kompass och guidar dig mot maximerad avkastning och engagemang. Men med så många tillgängliga mätvärden, hur vet du vilka som verkligen är viktiga?

Vi har listat de 10 viktigaste KPI:erna för betald sökning som du bör övervaka för att driva en serie framgångsrika PPC-kampanjer.

Vad är KPI:er för betald sökning och varför är de viktiga?

KPI:er för betald sökning är kvantifierbara mått som mäter effektiviteten i dina PPC-kampanjer. De visar hur väl dina annonser presterar i förhållande till dina fördefinierade mål, så att du kan identifiera områden som kan förbättras och fatta datadrivna beslut.

Det är viktigt att regelbundet övervaka dessa mätvärden för att

Förstå kampanjens prestanda: KPI:er ger insikter om din målgrupps engagemang, konverteringsfrekvens och total avkastning på annonsutgifterna (ROAS).

Optimera dina kampanjer: Genom att identifiera områden med underprestation kan du justera bud, sökord och målsidor för att maximera effektiviteten och resultaten.

Visa kampanjens värde: KPI:er är ovärderliga för KPI:er är ovärderliga för att rapportera PPC -framsteg till intressenter och motivera din PPC-budgetfördelning.

Fastställa målen för dina KPI:er för betald sökning

Innan vi utforskar specifika mätvärden är det viktigt att definiera dina kampanjmål. Siktar du på varumärkeskännedom, leadgenerering eller direktförsäljning? Denna tydlighet avgör vilka KPI:er som är viktigast för din kampanj.

Om ditt mål till exempel är e-handelskonverteringar kommer du att prioritera mätvärden som konverteringsfrekvens och genomsnittligt ordervärde (AOV) framför visningar eller klick.

10 KPI:er för betald sökning för din nästa PPC-kampanj

Med dina mål i åtanke kan du mäta och analysera dessa 10 KPI:er för betalda sökkampanjer.

1. Klickfrekvens (CTR)

CTR mäter hur effektiva dina annonser är när det gäller att fånga uppmärksamhet och generera klick från målgruppen som ser dem. Det visar hur stor andel av besökarna som ser din annons och klickar på den för att utforska den vidare.

Beräkning av CTR:

CTR = (klick/visningar) x 100

Om en annons till exempel får 10 klick av 1000 visningar är dess CTR 1 %.

Vikten av CTR:

Mäter effektivitet: CTR ger insikter om hur väl annonser eller länkar resonerar med målgruppen.

Förbättrar prestandan: Att spåra CTR hjälper dig att optimera dina kampanjer, och du kan använda Att spåra CTR hjälper dig att optimera dina kampanjer, och du kan använda programvara för innehållsmarknadsföring för att öka engagemanget.

Ökar konverteringarna: Högre CTR leder ofta till fler webbplatsbesök, öppnade e-postmeddelanden och potentiella försäljningar eller leads.

2. Kostnad per klick (CPC)

Detta är det genomsnittliga beloppet du betalar för varje annonsklick. Genom att spåra CPC kan du säkerställa att du bjuder effektivt och uppnår optimal kostnadseffektivitet.

Beräkning av CPC:

CPC = Total kostnad för klick/antal klick

Om du till exempel spenderar 50 dollar på en annonskampanj och får 100 klick är din CPC 0,50 dollar.

Vikten av CPC:

Budgetkontroll: Annonsörer kan ställa in dagliga budgetar eller budgetar på kampanjnivå för att kontrollera utgifterna.

Mäta avkastning: CPC gör det möjligt att mäta avkastningen på investeringen (ROI) genom att jämföra annonskostnader med konverteringar eller försäljning.

Målgruppsanpassning och optimering: Annonsörer kan justera bud och rikta sig till specifika målgrupper för att förbättra CPC och kampanjens totala prestanda.

3. Konverteringsfrekvens (CR)

Detta är andelen besökare som genomför en transaktion, till exempel registrerar sig eller gör ett köp, efter att ha klickat på din annons. Denna KPI återspeglar direkt effektiviteten hos din målsida och kampanjens övergripande budskap.

Beräkning av CR:

CR = (antal konverteringar/totalt antal besökare) x 100

Om till exempel 100 besökare besöker din webbplats och fem av dem gör ett köp, är din konverteringsfrekvens 5 %.

Vikten av CR:

Mäter framgång: CR är en viktig indikator på hur effektiv din webbplats eller app är när det gäller att uppnå sina mål.

Spårar avkastningen: CR hjälper dig att förstå hur väl dina marknadsföringsinsatser omvandlas till faktiska resultat.

Identifiera områden som kan förbättras: Genom att spåra konverteringsfrekvensen kan du identifiera områden på din webbplats eller i din app som behöver optimeras för att öka konverteringarna.

4. Kostnad per förvärv (CPA)

CPA visar hur mycket det kostar att skaffa en ny kund genom din PPC-kampanj. Det är som prislappen för varje ny kund som du får genom dina betalda annonser.

Beräkning av CPA:

CPA = Total kampanjkostnad/antal förvärv

Om din annonskampanj kostar 2 000 dollar och leder till 40 nya kunder är din CPA 50 dollar per förvärv.

Vikten av CPA:

Mäter effektivitet: CPA visar hur mycket det kostar i genomsnitt att skaffa en ny kund, vilket hjälper dig att utvärdera effektiviteten i dina CPA visar hur mycket det kostar i genomsnitt att skaffa en ny kund, vilket hjälper dig att utvärdera effektiviteten i dina marknadsföringsinsatser.

Guider budgetfördelning: Genom att förstå din CPA kan du fördela din budget mer effektivt till kanaler som ger kunder till en lägre kostnad.

Jämför prestanda: Du kan jämföra din CPA med branschgenomsnittet eller dina historiska data för att se hur dina kampanjer presterar.

Optimerar målgruppsanpassning och budskap: Genom att analysera CPA för olika kanaler och segment kan du förfina din målgruppsanpassning och dina budskap för att attrahera rätt kunder till rätt pris.

5. Avkastning på annonsutgifter (ROAS)

ROAS är en utmärkt KPI att spåra eftersom den visar hur mycket intäkter du genererar för varje dollar du spenderar på reklam. De flesta marknadsföringsteam sätter upp mål för att förbättra denna mätvärde varje kvartal eller år.

Beräkning av ROAS:

ROAS = (intäkter från annonser/annonsutgifter) x 100

Uttryckt i procent eller kvot innebär en ROAS på 400 % att du genererade 4 dollar i intäkter för varje dollar du spenderade på annonser.

Vikten av ROAS:

Utvärdera annonskampanjens prestanda: ROAS visar direkt hur mycket intäkter dina annonser genererar i förhållande till deras kostnad, så att du kan bedöma deras ekonomiska inverkan.

Vägleder budgetfördelningen: Genom att förstå ROAS kan du prioritera kampanjer som genererar högst avkastning och optimera utgifterna för maximal lönsamhet.

Spåra framsteg och gör justeringar: Genom att spåra ROAS över tid kan du identifiera trender, fatta datadrivna beslut och justera kampanjer för att förbättra deras prestanda.

Jämför olika kanaler och strategier: ROAS låter dig jämföra effektiviteten hos olika reklamkanaler och strategier för att avgöra vilka som ger bäst resultat.

6. Visningsandel (IS)

Det är procentandelen kvalificerade visningar som dina annonser har fått jämfört med det totala antalet tillgängliga visningar. Denna mätvärde hjälper till att bedöma kampanjens räckvidd och identifiera möjligheter till optimering.

Typer av visningsandel:

Sökvisningsandel: Visar hur ofta din annons visades på Visar hur ofta din annons visades på sökmotorernas resultatsidor (SERP) jämfört med potentiella placeringar.

Förlorad visningsandel: Anger hur ofta din annons kunde ha visats men inte gjorde det, kategoriserat efter orsaker som budget, rankning och bud.

Rank Impression Share: Visar hur ofta din annons visades på en specifik position på SERP jämfört med potentiella placeringar på den positionen.

Beräkning av IS:

IS = (mottagna visningar/potentiella visningar) x 100

Visningar är antalet gånger din annons har visats på sökresultatsidor eller andra annonsplaceringar.

Potentiella visningar är det uppskattade antalet gånger din annons kunde ha visats om den uppfyllde alla kriterier och vann alla auktioner. Detta antal tar hänsyn till faktorer som dina inställningar för målgruppsanpassning, budget, bud och annonskvalitet.

Vikten av IS:

Mäter synlighet: IS ger dig en tydlig bild av hur synlig din annons är för din målgrupp inom de kanaler du valt.

Identifierar optimeringsmöjligheter: Genom att förstå varför du förlorar visningar kan du justera dina bud, budgetar eller inriktningsinställningar för att förbättra synligheten.

Jämför prestanda: Genom att jämföra ditt IS med branschgenomsnittet eller konkurrenterna kan du mäta din konkurrenskraft och identifiera områden som kan förbättras.

7. Genomsnittlig position (AP)

Detta är den genomsnittliga placeringen för din annons på sökmotorresultatsidan (SERP). En högre genomsnittlig position leder ofta till ökad synlighet och klickfrekvens.

Beräkning av AP:

AP = Summan av enskilda visningspositioner/Totalt antal visningar

Om din annons visas på position 3 för 50 % av visningarna och på position 5 för de övriga 50 %, blir din AP (3 + 5) / 2 = 4.

Tolkning av genomsnittlig position:

En lägre AP (närmare 1) indikerar att din annons vanligtvis visas på högre positioner, närmare toppen av sidan, vilket potentiellt leder till bättre synlighet och en högre CTR.

En högre AP (närmare det maximala antalet annonspositioner) tyder på att din annons visas längre ner på sidan, vilket kan minska dess synlighet och engagemang.

Vikten av AP:

Mäter annonsens synlighet: AP ger dig en allmän uppfattning om hur framträdande din annons är jämfört med konkurrenterna inom dina valda sökord och målgrupper.

Hjälper dig att spåra framsteg och identifiera förbättringsområden: Genom att övervaka AP över tid kan du utvärdera effektiviteten i dina optimeringsinsatser och identifiera områden där du kan förbättra annonsrankningen.

8. Kvalitetsresultat

Kvalitetsresultat är Googles betyg på din annons relevans, landningssidans upplevelse och kampanjens övergripande kvalitet. Ett högt kvalitetsresultat kan leda till lägre CPC och förbättrad annonsrankning.

Beräkning av kvalitetspoäng:

Den exakta algoritmen för att beräkna kvalitetspoängen är komplex och involverar flera faktorer, inklusive

Förväntad klickfrekvens (ECTR): Detta är en uppskattning av hur sannolikt det är att användare klickar på din annons jämfört med andra annonser för samma sökord.

Annonsrelevans: Hur väl din annonstext och dina sökord matchar användarens sökfråga och avsikt.

Landningssidans upplevelse: Relevansen och kvaliteten på din landningssida för användare som klickar på din annons

Historisk prestanda för Google Ads-kontot: Din totala historik med annonskvalitet och effektivitet baserat på individuella sökordsresultat.

Vikten av kvalitetspoäng:

Påverkar annonsrankning och kostnad: En högre kvalitetspoäng innebär i allmänhet att din annons visas på en högre position och till en lägre kostnad per klick. Detta kan avsevärt öka din kampanjens synlighet och effektivitet.

Ger feedback och vägledning: Kvalitetsresultatet ger värdefull information om områden som du kan förbättra, till exempel annonstexter, sökordsinriktning eller utformningen av målsidan.

Hjälper till att optimera prestandan: Genom att fokusera på att förbättra ditt kvalitetspoäng kan du i slutändan uppnå bättre kampanjresultat med lägre kostnader och en högre CTR.

9. Avvisningsfrekvens (BR)

Avvisningsfrekvens eller BR är andelen besökare som lämnar din målsida utan att vidta någon åtgärd. En hög avvisningsfrekvens indikerar potentiella användbarhetsproblem eller irrelevant innehåll som kräver ytterligare optimering.

Beräkning av avvisningsfrekvens (BR):

BR = (Besök på en enda sida/Totalt antal besök) x 100

Om till exempel 100 besökare kommer till din webbplats och 20 lämnar den utan att klicka på något, är din avvisningsfrekvens 20 %.

BR:s betydelse:

Mäter användarengagemang: En hög avvisningsfrekvens kan tyda på att besökarna tycker att din webbplats är ointressant eller svår att navigera, vilket får dem att snabbt lämna webbplatsen.

Påverkar SEO och sökrankningar: Höga avvisningsfrekvenser kan påverka din webbplats Höga avvisningsfrekvenser kan påverka din webbplats SEO-prestanda negativt, eftersom sökmotorer kan tolka dem som ett tecken på dålig användarupplevelse.

Hjälper till att identifiera områden som kan förbättras: Genom att analysera avvisningsfrekvensen på olika sidor och besökarsegment kan du upptäcka områden där din webbplats kanske brister och få vägledning om förbättringar.

10. Konverteringsfrekvens per enhet

Den sista KPI:n för betald sökning låter dig spåra konverteringar på olika enheter, såsom stationära datorer, mobiler och surfplattor, för att förstå användarnas beteende och optimera upplevelsen på målsidan därefter.

Beräkna konverteringsfrekvens per enhet:

Konverteringsfrekvens per enhet = (antal konverteringar på enheten/totalt antal besökare på enheten) x 100 Exempel: Om du hade 100 besökare på din webbplats på mobila enheter och 10 av dem konverterade, skulle din mobila konverteringsfrekvens vara 10 %.

Vikten av konverteringsfrekvens per enhet:

Skräddarsydd upplevelse: Genom att mäta konverteringsfrekvensen per enhet kan du optimera layout, innehåll och användargränssnitt för varje enhet och maximera användarengagemanget.

Ger insikter som underlättar beslutsfattandet: Du kan allokera resurser till plattformar med högre konverteringsgrader och identifiera områden som kan förbättras.

Ger dig konkurrensfördelar: Genom att förstå användarnas beteende på olika enheter kan du ligga steget före trenderna och leverera personaliserade upplevelser.

Hur man spårar KPI:er för betald sökning

Med det stora utbudet av PPC-plattformar och analysverktyg som finns tillgängliga kan det vara svårt att välja rätt metod för att spåra dina KPI:er. Vad du behöver är en enda lösning för att spåra KPI:er och göra justeringar på ett effektivt sätt.

ClickUp är en kraftfull allt-i-ett-lösning som effektiviserar spårningen av betald sökning och kampanjhanteringen.

Så här kan du spåra KPI:er för betald sökning med ClickUp:

Spåra viktiga KPI:er visuellt i realtid: Få omedelbar insikt i kampanjens prestanda genom att anpassa ClickUp-instrumentpaneler.

Automatisera rapporteringen: Skapa omfattande rapporter med jämna mellanrum, vilket sparar tid och säkerställer datakonsistens, och få regelbundna uppdateringar om dina KPI:er för att hålla intressenterna informerade.

Sätt upp SMART-mål : Se till att dina KPI-mål är specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbundna för maximal effektivitet med hjälp av ClickUp Goals.

Ställ in varningar och påminnelser: Definiera målvärden för varje KPI och få varningar när prestandan avviker, så att du kan vidta åtgärder i rätt tid.

Integrera med flera plattformar: Säkerställ smidig dataimport och analys genom att ansluta ClickUp till dina föredragna PPC-plattformar.

Förstå konverteringsfrekvenser och spårning

Konverteringsfrekvensen är en av de viktigaste KPI:erna för alla PPC-kampanjer. Den mäter andelen besökare som utför önskad åtgärd efter att ha klickat på din annons.

För att spåra konverteringsfrekvenser på ett korrekt sätt, implementera konverteringsspårning på din målsida och länka den till din PPC-plattform och ClickUp.

På så sätt kan du identifiera de sökord, annonsvarianter och målsidor som genererar flest konverteringar. Därefter kan du optimera dina kampanjer därefter.

Förenkla konverteringsspårningen med ClickUps funktioner för formulär och mål. Skapa anpassade formulär för leads, köp eller andra åtgärder och tilldela dem sedan specifika kampanjmål.

Hur du effektivt hanterar dina betalda sökkampanjer

För att optimera dina betalda sökkampanjer krävs ett datadrivet tillvägagångssätt baserat på insikter från dina KPI:er för betald sökning.

Brainstorma, planera och genomföra ditt teams marknadsföringsprogram med hjälp av ClickUps funktioner.

En bra hantering av dina betalda sökkampanjer måste omfatta följande steg:

Steg 1: Planering och lansering

Målsättning: Definiera dina mål (leadgenerering, försäljning, varumärkeskännedom) och specifika mål. Detta styr hela din kampanjstrategi.

Målgruppsundersökning: Identifiera dina ideala kunder, demografi, sökbeteende och smärtpunkter. Att förstå deras avsikter hjälper dig att rikta in dig på relevanta sökord och budskap.

Kampanjstruktur: Organisera dina sökord i annonsgrupper baserat på teman eller produktkategorier för tydligare inriktning och annonstexter.

Optimering av målsidor: Se till att dina målsidor är optimerade för konverteringar, med tydliga uppmaningar till handling och en smidig användarupplevelse som är relevant för den annons som klickats på.

Annonsskapande: Skapa övertygande annonstexter som tilltalar din målgrupp och lockar dem att klicka. Lyft fram viktiga fördelar och använd starka uppmaningar till handling.

Budgetering och prognoser: Ställ in budgetar för varje kampanj och spåra dina utgifter i realtid.

Kampanjstart: Ställ in dina bud, aktivera dina kampanjer och övervaka deras initiala prestanda noggrant.

Steg 2: Optimering och övervakning

Prestandaspårning: Analysera regelbundet Analysera regelbundet viktiga mätvärden och KPI:er som klickfrekvens (CTR), konverteringsfrekvens (CR), kostnad per klick (CPC) och avkastning på investering (ROI) för att identifiera områden som kan förbättras.

Sökordsanalys: Kontrollera sökord med låg prestanda och justera bud, matchningstyper eller uteslut dem helt. Analysera sökord med hög prestanda och utöka din räckvidd med liknande termer.

A/B-testning: Testa olika annonsvarianter, målsidor och målgruppsalternativ för att se vad som fungerar bäst för din målgrupp och optimera sedan för bättre resultat.

Konverteringsspårning: Implementera konverteringsspårning för att förstå hur användare interagerar med din webbplats efter att ha klickat på dina annonser och koppla din kampanjers framgång till specifika åtgärder.

Steg 3: Kontinuerlig anpassning och expansion

Säsongsvariationer och trender: Håll dig uppdaterad om branschtrender och säsongsvariationer som kan påverka din målgrupps sökbeteende och anpassa din Håll dig uppdaterad om branschtrender och säsongsvariationer som kan påverka din målgrupps sökbeteende och anpassa din strategi för sökordsinriktning därefter.

Konkurrensanalys: Övervaka dina konkurrenters PPC-strategier och använd insikterna för att differentiera dina kampanjer och ligga steget före.

Automatiserade arbetsflöden: Automatisera repetitiva uppgifter som rapportering, budgetvarningar och prestationsmeddelanden, så att du får mer tid över för strategisk optimering.

Kampanjutvidgning: Överväg Överväg att skala upp innehållsproduktionen , skala upp din budget, införa nya annonsformat eller utforska andra betalda sökplattformar baserat på tidigare framgångsrika kampanjer för att öka räckvidden.

Hantera betalda sökkampanjer med ClickUp

Kom ihåg att effektiv hantering av betalda sökkampanjer är en iterativ process. Kontinuerlig övervakning, optimering och anpassning är avgörande för att uppnå optimala resultat och mål för betalda sökningar.

ClickUps marknadsföringsfunktioner förbättrar varje steg i processen, effektiviserar ditt arbetsflöde och maximerar din kampanjers genomslagskraft.

Nå dina mål med tydliga tidsplaner med hjälp av ClickUp Goals.

Så här kan du få ut mesta möjliga av det:

Förenkla experiment och dataanalys med ClickUps inbyggda A/B-testfunktion.

Visualisera och spåra dina kampanjplaner, testa variationer, konverteringsfrekvenser och mycket mer!

Förutse framtida prestanda och optimera budgetfördelningen med hjälp av ClickUps prognosverktyg.

ClickUps OKR-instrumentpanel – en del av vår allt-i-ett-programvara för projektledning – skräddarsyr vyer för tvärfunktionella projekt, ökar effektiviteten genom automatisering och standardiserar bästa praxis för skalbar framgång.

Optimera din målgruppsanpassning med inbyggda verktyg för sökordsanalys.

Underlätta smidigt samarbete mellan marknadsföringsteam, designers och utvecklare. Med ClickUps dokument , chatt och tankekartor kan du dela idéer, följa framsteg och se till att alla är på samma sida.

Skapa övertygande dokument, wikis och mer – koppla sedan ihop dem med arbetsflöden för att genomföra idéer tillsammans med ditt team.

Skapa omfattande rapporter med praktiska insikter om kampanjens prestanda. Identifiera snabbt trender, analysera data och fatta välgrundade optimeringsbeslut med ClickUps anpassningsbara instrumentpaneler och rapporter.

Använd färdiga mallar och innehållskalendermallar för kampanjplanering, sökordsforskning och KPI-spårning, så att du får en strukturerad och effektiv approach.

Kom ihåg att framgång inom betald sökning ligger i att förstå de olika stegen och välja rätt verktyg för att stärka din resa. Låt ClickUp vara ditt hemliga vapen som hjälper dig att navigera i den konkurrensutsatta miljön och uppnå dina kampanjmål. Utforska ClickUp nu och se dina betalda sökkampanjer ta fart!