De 10 bästa WordPress-alternativen 2025 (recensioner och priser)

I en värld där alla produkter och tjänster finns bara ett Google-sök bort är det ett måste för företag att ha en funktionell och estetisk webbplats.

Du behöver en unik online-närvaro för att sticka ut, nå ut till kunder, växa ditt varumärke och öka intäkterna. Och du behöver rätt verktyg och plattform för att bygga den.

För många är WordPress det självklara valet. Dess innehållshanteringssystem gör det enkelt att skapa bloggar, webbplatser och butiker, även för icke-tekniker.

Men trots att WordPress är ett bra verktyg passar det inte alla typer av organisationer. Andra verktyg för innehållshantering kan passa bättre för dina mål och tekniska behov.

Så om du bygger en webbplats från grunden eller funderar på att migrera från WordPress, lönar det sig att titta på de 10 bästa WordPress-alternativen.

Men först måste du veta var du ska börja.

Vad ska du leta efter i WordPress-alternativ

När du väljer från en lista med WordPress-alternativ, titta på dina affärsmål och behov. Välj en plattform som fungerar bäst för dig både när det gäller pris och funktioner.

Här är de viktigaste punkterna att tänka på:

Användarvänlighet: Välj en lättanvänd plattform som du kan anpassa. Om du inte är utvecklare kommer en kodfri plattform med en webbplatsbyggare med dra-och-släpp-funktion och förenklad navigering att underlätta underhållet. Skalbar: Se till att plattformen kan skalas upp för att hantera större volymer innehåll och ökande webbplatstrafik i takt med att du växer. SEO-funktioner: Aldrig tidigare har det funnits så mycket innehåll online som idag. För att förbättra dina chanser att rankas är det viktigt att inte bara skapa bra innehåll utan också att arbeta med en webbplatsbyggare som erbjuder SEO-plugins eller integrerar SEO-verktyg från tredje part. Mallar: Leta efter WordPress-alternativ som erbjuder anpassningsbara mallar och teman. Detta hjälper dig att spara tid och skapa webbplatser som erbjuder engagerande och dynamiska kundupplevelser. Integration med andra plattformar: Se till att det finns kompatibilitet med verktyg och tjänster från tredje part som uppfyller dina affärsbehov. Om du till exempel säljer produkter direkt från din webbplats, se till att den webbplatsbyggare du väljer kan integreras med betalningsgateways, e-postmarknadsföring och analysverktyg. Webbplatsprestanda: Välj en webbplatsbyggare med förbättrad prestanda och en problemfri kundupplevelse. Detta inkluderar bland annat snabbare sidladdningstid, pålitlig drifttid och responsiv design.

De 10 bästa WordPress-alternativen att använda 2024

Nu när du vet hur du väljer bland de bästa WordPress-alternativen för ditt användningsfall, här är en lista över de 10 bästa alternativen.

1. Drupal

via Drupal

Drupal är ett öppen källkodsbaserat innehållshanteringssystem (CMS) som driver webbplatser för globala myndigheter, mediebolag och utbildningsinstitut.

Dess robusta och anpassningsbara ramverk för innehållshantering hanterar stora mängder innehåll, data och trafik för alla typer av webbplatser – från personliga bloggar till etablerade företags webbplatser.

Det bästa av allt? Små företag med mindre tekniska resurser och kapacitet kan enkelt hantera Drupal-webbplatser tack vare enkla verktyg som drag-and-drop-byggaren och färdiga webbdesignmallar. Detta gör det till ett av de populäraste alternativen till WordPress.

Det erbjuder dock även utvecklare en arkitektonisk stil som gör det möjligt för dem att använda Drupals bibliotek med modeller och moduler för att designa, bygga och förbättra webbplatsfunktioner.

Drupals bästa funktioner

Förbättra säkerheten med databaskryptering och åtkomstkontroll för användare

Översätt innehållstyper, användargränssnitt och andra webbplatskomponenter baserat på användarens önskade språk.

Få starkt API-stöd och integration med tredjepartsappar, såsom verktyg för marknadsföringsautomatisering för att skapa kampanjer och innehållskalendrar för sociala medier.

Använd versionskontroll och innehållsrevision för smidig samverkan.

Drupals begränsningar

Kräver mycket RAM-minne och en uppgradering av den övergripande serverinfrastrukturen.

Kräver frekventa uppdateringar

Priser för Drupal

Gratis

Drupal-betyg och recensioner

G2: 3,8/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (440+ recensioner)

2. Adobe Commerce (Magento)

via Adobe Commerce

Adobe Commerce är en populär CMS-lösning för e-handel som erbjuder robusta, skalbara och anpassningsbara webbutiker.

Det stöder headless commerce – en arkitektur som separerar frontenden i din webbutik från den operativa backenden med säkerhet, dataprocesser, affärslogik etc. för högre hastighet och skalbarhet.

Plattformen är känd för sina avancerade produktledningsfunktioner, ett brett utbud av anpassningsbara teman och en modulär struktur som stöder tillägg för webbplatsutveckling. Den har en intuitiv design och erbjuder omfattande analys av kundbeteende, vilket gör den till ett starkt WordPress-alternativ.

Adobe Commerce har också en blomstrande community av utvecklare där användare kan nätverka och utbyta idéer. Det garanterar kontinuerliga uppdateringar och förbättringar av CMS-ramverket.

På grund av sin nischade uppbyggnad och utveckling tenderar Adobe Commerce dock att vara dyrare än WordPress. Det passar bättre för medelstora och stora e-handelsföretag än för mindre butiker.

Om du vill hålla kostnaderna nere när du bygger en webbutik för ditt företag kan du prova deras andra erbjudande, Magento Open Source.

Adobe Commerce bästa funktioner

Inbyggda verktyg för kundrelationshantering, såsom lager- och orderspårning samt dynamiska produkt- och innehållsförslag.

AI-drivna produktrekommendationsfunktioner för en rikare, mer personlig kundupplevelse som kan förbättra konverteringsgraden.

Stöd för flera språk och valutor för internationella marknader

Optimerad mobil shoppingupplevelse för kunder på smartphones och surfplattor

Begränsningar i Adobe Commerce

Relativt dyrare på grund av hög serverresursförbrukning

Brant inlärningskurva för anpassningar

Priser för Adobe Commerce

Adobe Commerce Pro: Anpassad prissättning

Hanterade tjänster: Anpassad prissättning

Adobe Commerce-betyg och recensioner

G2: 4/5 (450+ recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 600 recensioner)

3. Joomla

via Joomla

Joomla, ett öppen källkodsbaserat innehållshanteringssystem, har varit ett populärt WordPress-alternativ sedan 2005, och du kan använda det för att bygga webbplatser, tillägg och andra former av onlineapplikationer.

Det fokuserar på att ge användarna större inflytande och kräver inte avancerade kunskaper i HTML och CSS, precis som en WordPress-webbplats som du skulle skapa. Användarna kan istället förlita sig på Joomlas många mallar och tillägg för att skapa en unik webbnärvaro för sitt företag.

Visste du att du kan utnyttja över 8 000 Joomla-tillägg för att bredda din webbplats funktionalitet? En av de största fördelarna med att vara Joomla-användare är att du får tillgång till en stor gemenskap av webbplatsbyggare som är redo att hjälpa dig med snabb feedback och enkla lösningar på dina problem.

Joomlas bästa funktioner

Hantera innehåll enkelt med ett tre-nivåsystem för artiklar och en WYSIWYG-redigerare.

Översättningspaket på över 70 språk, tillsammans med stöd för innehållsorganisation för global positionering.

Regelbundna utgåvor, patchar och tillägg för extra säkerhet

Förbättra din webbplats ranking genom olika SEO-vänliga funktioner såsom högst anpassningsbara URL-strukturer, sökmotorvänliga URL:er och metataggar.

Förbättra webbplatsadministrationen med smarta åtkomstkontroller

Joomlas begränsningar

Begränsade tilläggsmoduler begränsar webbplatsdesignen

Betalda plugins saktar ofta ner din webbplats prestanda

Priser för Joomla

Gratis

Joomla-betyg och recensioner

G2: 4/5 (370+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 600 recensioner)

4. Squarespace

via Squarespace

Även om avancerade WordPress-användare kanske inte tycker att Squarespace är det bästa WordPress-alternativet, är det ganska populärt bland små och medelstora företag. Och det finns goda skäl till det!

Med sin intuitiva dra-och-släpp-redigerare och väl utformade mallar behöver användarna inga tekniska kunskaper för att bygga vackra, responsiva webbplatser. Detta gör det också möjligt att lansera webbplatser ganska snabbt, vilket är en fördel för bloggare, kreativa proffs och småföretag.

Som en allt-i-ett-plattform för webbbyggande och webbhotell inkluderar Squarespace allt från en gratis domän till domänregistrering och webbplatsunderhåll. Den stöder bloggsajter, analysverktyg och e-handelsfunktioner, vilket gör den idealisk för stora företag.

Det som gör Squarespace extra attraktivt är dess förmåga att integrera sociala medieappar och plattformar med användarkonton, vilket gör att du kan bygga upp en omfattande närvaro online.

Squarespace bästa funktioner

Välj bland över 100 professionellt designade mallar, inklusive fördesignade videomallar.

Hantera din webbplats när du är på språng med en mobilapp

Se till att din webbplats fungerar smidigt på alla enheter med responsiv designkompatibilitet.

Utnyttja lagerhantering, orderhantering och betalningsgateways

Integrera med verktyg från tredje part, såsom verktyg för marknadsföringsautomatisering för kampanjer, mallar för marknadsföringsplaner och SEO-verktyg.

Samla in information om webbplatstrafik, kundbeteende och innehållets popularitet.

Squarespace-begränsningar

Vissa plugins är dyra.

Designflexibiliteten är begränsad, med tanke på det stora antalet mallar och teman.

Potentiella prestandaförsämringar vid stora trafikökningar

Priser för Squarespace

Personligt : 16 $/månad

Företag: 23 $/månad

Commerce (Basic) : 27 $/månad

Commerce (Advanced): 49 $/månad

Squarespace-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 1000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 2800 recensioner)

5. PrestaShop

via PrestaShop

PrestaShop är ett utmärkt WordPress-alternativ speciellt för e-handel. Det är ett öppen källkodsalternativ som erbjuder en skalbar och flexibel plattform som passar för handlare som vill starta en webbutik.

Dess unika försäljningsargument ligger i att erbjuda specialiserade funktioner med avancerade funktioner för hantering av katalog, kundvagn, kassa, betalningar och frakt – aspekter där WordPress skulle kräva ett stort antal plugins.

När det gäller bredare funktioner erbjuder PrestaShop även ett CMS för hantering av butiksinnehåll, blogg och designanpassning. Du kan välja mellan över 5000 moduler och teman för att skala upp din online-närvaro och snabbt utöka webbplatsens funktioner.

PrestaShops bästa funktioner

Utnyttja komplexa e-handelsfunktioner som produktkatalogisering och skatteberäkningar baserade på användarens plats.

Använd översättningspaket för innehållshantering på över 75 språk.

Integrera SEO- och marknadsföringsverktyg från tredje part för att driva kampanjer och förbättra webbplatsens ranking.

Underlätta upprättandet av kundkonton via en enda process, vilket minskar antalet fall av övergivna kundvagnar.

Använd inbyggda analys- och rapporteringsplugins för att spåra onlineförsäljning och kundbeteende samt förbättra kundsupporten och kundupplevelsen.

PrestaShops begränsningar

Dyrt och inte särskilt anpassningsbart

Vissa användare har rapporterat brist på tillförlitligt community-stöd.

Högre krav på webbhotell som leder till hastighetsproblem

PrestaShop-priser

Classic: Gratis

Hosted: Från 26 $/månad

Anpassad: Anpassad prissättning

PrestaShop-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 140 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 300 recensioner)

6. Webflow

via Webflow

Webflow gör det möjligt för användare att bygga och designa intuitiva och responsiva webbplatser utan kodning.

Med dess dra-och-släpp-gränssnitt, animationsmotor, WYSIWYG-redigerare och webbdesignelement kan du enkelt bygga professionella webbplatser, samtidigt som det erbjuder flexibilitet att skriva kod för ytterligare anpassning.

Webflow riktar sig till både småföretag och stora företag och erbjuder även hostinginfrastruktur så att webbplatser som byggs på plattformen är snabba och fungerar pålitligt.

Webflow är känt för sitt välutrustade innehållshanteringssystem för dynamisk innehållsskapande och stöd för e-handelswebbplatser, vilket gör det till en populär bloggplattform för kreatörer.

Webflows bästa funktioner

Få tillgång till Webflow University med ett omfattande bibliotek med handledningar för att på bästa sätt bygga, redigera och underhålla webbplatser.

Använd analys- och rapporteringsverktyg för att samla in beteendedata om webbplatsbesökare med hjälp av formulär (rullgardinsmenyer, kryssrutor, textrutor osv.).

Lägg till kod för att anpassa webbplatsdesignen

Integrera med marknadsföring, sociala medier och SEO-projektled ningsverktyg

Kontrollera användarnas åtkomst till plattformen för samarbete

Webflows begränsningar

Ingen kundsupport dygnet runt

Begränsad funktionalitet, t.ex. inget stöd för flera språk

Webflow-priser

Allmänt

Starter: Gratis

Grundläggande: 14 $/månad

CMS: 23 $/månad

Företag: 39 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

E-handel

Standard: 29 $/månad

Plus: 74 $/månad

Avancerat: 212 $/månad

Webflow-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 500 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 200 recensioner)

7. Wix

via Wix

Wix är ett WordPress-alternativ för nybörjare inom webbutveckling som värdesätter tillgänglighet och användarvänlighet framför en omfattande uppsättning funktioner och anpassningsbarhet.

Det är en molnbaserad plattform för webbplatsbyggande och bloggning som erbjuder webbhotell och designtjänster, vilket gör den till en allt-i-ett-lösning. Wix är känt för sina professionella mallar för webbdesign som kräver lite kodningskunskap.

Wix högst anpassningsbara funktioner och designmallar spänner över olika branscher, vilket gör det mångsidigt. Det stöder också e-handelsfunktioner, vilket gör det idealiskt för små och medelstora företag med begränsade tekniska möjligheter.

Du kan också lägga till funktioner via Wix App Market, som har över 500 applikationer.

Wix bästa funktioner

AI-driven webbplatsbyggare

Anpassade e-handelsfunktioner som onlinebetalning, återställning av övergivna kundvagnar och lagerhantering.

Lagra media från videor till PDF-broschyrer på Wix för att bädda in dem på din webbplats och skapa en mer engagerande upplevelse.

Wix begränsningar

Relativt dyrt

Tvingade annonser i gratispaketet

Det går inte att ändra mallar när webbplatsen är live.

Wix-priser

Light: 16 $/månad

Kärna: 27 $/månad

Företag: 32 $/månad

Business Elite: 159 $/månad

Företag: Anpassad prissättning

Wix-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 1600 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 9300 recensioner)

8. Weebly

via Weebly

Weebly är en lättanvänd plattform med dra-och-släpp-funktioner som gör det enkelt att bygga och underhålla webbplatser, särskilt för privatpersoner och företag med begränsade kunskaper inom webbutveckling.

Weebly har en webbplatsbyggare med en mängd fördesignade mallar, vilket gör den till ett av de mest populära gratisalternativen till WordPress.

Weeblys mallar är professionellt utformade och kända för att vara kompatibla med smartphones och surfplattor. Användare kan enkelt lägga till bilder och videor, länka till andra webbplatser och inkludera olika widgets för att anpassa utseendet och känslan på sina webbplatser.

Plattformen erbjuder många funktioner, bland annat SEO-verktyg, bloggstödverktyg och analysverktyg som hjälper till att förbättra webbplatsens prestanda, ranking och dynamisk innehållsskapande.

Weeblys appcenter erbjuder gratis och betalda appar för att förbättra funktionaliteten på din webbplats.

Weeblys bästa funktioner

Lättviktiga webbplatser som använder optimerad kod för att laddas snabbt utan att ta för mycket resurser i anspråk.

E-handelsfunktioner som flera betalningsgateways som hjälper till att förbättra kundupplevelsen i butiken.

Skapa en robust blogg och ett innehållsbibliotek med taggar, kategorier och Facebook-integration.

E-postmarknadsföring som integreras med din webbplats och butik

Inbyggt skattehanteringssystem som hjälper dig att beräkna och spåra moms för olika produkter.

Obegränsad lagringskapacitet för alla betalda abonnemang

Weeblys begränsningar

Den kostnadsfria versionen innehåller annonser.

Anpassningsmöjligheterna är begränsade och alla ändringar kräver kodredigering.

Användare har rapporterat begränsade integrationer med podcast och sociala medier.

Weebly-priser

Gratis

Personligt: 10 $/månad

Professionell: 12 $/månad

Prestanda: 26 $/månad

Weebly-betyg och recensioner

G2: 4,1/5 (över 400 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (över 1700 recensioner)

9. Shopify

via Shopify

Om du hellre vill ha en allt-i-ett-handelsplattform än att sätta ihop plugins på WordPress, då är Shopify precis vad du behöver.

Shopifys bästa webbplatsbyggare gör det möjligt för både stora och små företag att enkelt skapa och hantera onlinebutiker, inklusive enkla sätt att ta emot onlinebetalningar.

En snygg och modern webbplats som är klar att använda direkt är en dröm för de flesta företag. Nu behöver du inte längre leta efter WordPress-teman för e-handelsbutiker eller bygga en WordPress-webbplats från grunden.

Shopify erbjuder till exempel inbyggda verktyg för att centralisera order-, leverans- och lageruppgifter över olika försäljningskanaler. Det erbjuder också smidig, flerkanalig utcheckning anpassad för mobila enheter och konverteringar på en sida.

Användarna uppskattar Shopifys kontrollpanel för butikshantering som ger en smidig översikt över verksamheten och kundernas beteende.

Med sitt robusta ramverk för webbplatsbyggande och sitt användarvänliga gränssnitt hjälper Shopify företag att fokusera på det de gör bäst istället för att oroa sig för drift och underhåll av webbplatser.

Shopifys bästa funktioner

Använd ett internt betalningssystem som inte tar ut någon behandlingsavgift.

Förbättra säkerheten och bedrägeribekämpningen med ett verktyg för bedrägeridetektering.

Övervaka butikens prestanda med analys- och rapporteringsverktyg; spåra och analysera kundbeteende, webbplatstrafik, försäljning etc.

Övervaka övergivna kundvagnar genom att skicka e-postmeddelanden till kunderna och uppmana dem att återvända och slutföra sitt köp.

Välj bland över 8000 appar att integrera i din webbplatsinfrastruktur.

Skapa personalkonton för att hantera din butik bättre

Shopifys begränsningar

Shopifys betalningsfunktion är inte tillgänglig i alla länder.

Bloggfunktionerna är begränsade

Högre transaktionsavgifter och kostnader i samband med premiumteman och appar

Tvingad användning av Shopify-underdomäner på grundläggande plannivåer

Shopify-priser

Basic : 29 $/månad

Shopify : 79 $/månad

Avancerad: 299 $/månad

Shopify-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (över 4000 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 6000 recensioner)

10. Ghost

via Ghost

Ghost är ett av de populära bloggverktygen med en publiceringsplattform som erbjuder verktyg för hantering och produktion av blogginnehåll. Det är ett idealiskt open source-alternativ till WordPress för smidiga, oberoende publiceringssajter eller mikrobloggar, där hastighet och användarupplevelse prioriteras. Det finns två lösningar: en gratis självhostad lösning och en helt hanterad PaaS-lösning som heter Ghost (Pro).

Du kan optimera Ghost för olika enheter för att ge en smidig läsupplevelse. Ghost erbjuder också medlems- och betalda prenumerationsfunktioner för utgivare för att hjälpa dem att tjäna pengar på sitt innehåll.

Ghost (Pro) erbjuder robusta funktioner för hosting, design och säkerhet så att du kan fokusera på att skapa högkvalitativt innehåll och kundengagemang. Ghost erbjuder alternativ som ett anpassat domännamn och inbyggda SEO-verktyg för att ytterligare anpassa din webbplats.

Ghosts bästa funktioner

Upprätthåll smidig navigering, oavsett innehållsmängd, med anpassningsbar innehållsorganisation.

Skapa användarkonton inom ditt team med olika kontroller och behörigheter.

Enkelhet i att skriva, redigera och hantera innehåll med ett gränssnitt utan onödiga funktioner.

Ghosts begränsningar

Anpassningsmöjligheterna är begränsade och avancerade anpassningar kräver kodning.

Inga inbyggda verktyg för sökmotoroptimering

Mindre avancerade funktioner för mediehantering och tillgångshantering jämfört med WordPress.

Begränsat ekosystem för plugins

Ghost-prissättning

Starter: Från 9 $/månad

Skapare: Från 25 $/månad

Team: Från 50 $/månad

Företag: Från 199 $/månad

Ghost-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (35+ recensioner)

Capterra: 4,1/5 (45+ recensioner)

WordPress och dess alternativa innehållshanteringssystem är en gudagåva för webbplatsbyggande, design och underhåll.

Att bygga och underhålla webbplatser involverar dock många intressenter, från webbutvecklingsteam till marknadsförings-, ekonomi- och juridikteam. Utan tydlig kommunikation, tidsplaner och processflöden kan det lätt bli kaos.

Hur undviker man detta? Enkelt, håll koll på utvecklingen av din webbplats – från de första innehålls- och designiterationerna till den slutliga lanseringen – med en projektledningsplattform som ClickUp.

ClickUpClickUps AI-, dokument- och marknadsföringsverktyg har hjälpt många team att enkelt hantera skapande, redigering och publicering av innehåll på sina webbplatser.

ClickUp AI

Sammanfatta mötesanteckningar på några sekunder med ClickUp AI

ClickUp AI hjälper dig att slutföra dina mest utmanande och tidskrävande innehållsrelaterade uppgifter på en bråkdel av tiden.

Vill du publicera ett blogginlägg på din nya webbplats?

Skriv in din prompt i AI-skrivverktyget och se hur det serverar dig en artikel som passar ditt varumärke på ett silverfat. Eller, om du redan har en rad blogginlägg utkastade, använd AI-redigeringsverktyget för att göra dem skarpare och mer övertygande.

Driver du en innehållsbyrå? ClickUp AI skriver utkast till e-postmeddelanden till dina kunder, skapar innehållsflöden och brainstormar med ditt team för att höja kvaliteten på dina processer och resultat.

ClickUp Docs

Anslut ClickUp Docs till ditt arbetsflöde genom att länka samman uppgifter

ClickUp Docs är för innehållsskapande vad en konststudio är för målare – det ger innehållsteam alla verktyg, arbetsytor och lagringsutrymme som behövs för att tillsammans skapa mästerverk.

Den kollaborativa redigeraren i ClickUp Docs gör det möjligt för teammedlemmar att samarbeta och skapa innehåll i realtid. Den innehåller också kommentarer och trådbaserade diskussioner som sparar tid som annars skulle gå åt till fram- och återgående granskningar.

Genom att länka ClickUp Docs och uppgifter till varandra kan du utarbeta en innehållspipeline direkt i redigeraren och hantera granskningar och godkännanden innan publicering.

Dessutom finns det skrivmallar som säkerställer enhetlighet i innehållsproduktionen.

Med allt innehåll tätt integrerat i uppgifter och bredare projektledning håller ClickUp skrivande, granskning, godkännanden och publicering strömlinjeformat på en central plats och minskar behovet av flera isolerade verktyg.

.

ClickUp Marketing

ClickUps AI-funktioner gör det enkelt för marknadsföringsteam att snabbt ta fram viktiga dokument som fallstudier.

När ditt innehåll är klart att publiceras är det dags att optimera det för marknadsföring och distribution. ClickUps marknadsföringsfunktioner hjälper dig att skapa briefs för multikanalkampanjer, driva brainstorming av kampanjidéer, utarbeta marknadskommunikation och sammanfatta kampanjer.

Du kan dessutom koppla marknadsföringsplaner och initiativ till uppgifter för att hålla koll på deras framsteg. Dessa framsteg är tillgängliga för alla teammedlemmar att se. Det undviker också dubbelarbete och främjar ansvarstagande.

Denna transparens eliminerar också redundans i arbetsflödet och gör tidslinjerna transparenta, vilket ökar teamets produktivitet.

ClickUps anteckningsfunktion gör det möjligt för team att lägga till kommentarer på filer för snabbare samarbete.

ClickUps bästa funktioner

Spåra och dela framsteg enkelt med ClickUps visuella instrumentpaneler.

Skapa bättre innehåll snabbare med ClickUp AI

Organisera din innehållsdatabas centralt

Förenkla idéutvecklingen med ClickUps förmåga att sammanfatta konversationer, uppgifter, kampanjer och innehåll.

Optimera projektets leveranstider med ClickUps mallbibliotek.

Begränsningar för ClickUp

Inte ett fullfjädrat innehållshanteringssystem som WordPress

Brant inlärningskurva på grund av en uppsjö av funktioner

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat : 7 $/månad per användare

Företag : 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljteamet för mer information om planen.

ClickUp-recensioner

G2: 4,7/5 (över 9000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3900+ recensioner)

Få igång din webbplats med ClickUps plattform för projektledning av webbdesign

Att bygga och anpassa din drömwebbplats borde vara enkelt med alla dessa WordPress-alternativ till ditt förfogande.

Men genom att lägga till ett mångsidigt projektledningsverktyg som ClickUp kan du leverera, optimera och iterera snabbare. Registrera dig för ClickUp och få igång din webbplats på nolltid!