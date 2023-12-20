Agila användare svär vid Scrum som det mest effektiva ramverket för agil projektledning.

Men projektledning är mer utmanande än du kanske tror. Du behöver teknisk kunskap och kompetens inom Scrum för att ditt projekt ska lyckas.

Det finns inget alternativ till praktisk erfarenhet för att skaffa sig de nödvändiga färdigheterna. Att kasta sig in i projektledning i verkligheten utan specifika Scrum-färdigheter kommer dock sannolikt att leda till misslyckande.

Frågan är: hur utvecklar man de nödvändiga färdigheterna? Att läsa högkvalitativa böcker skrivna av verkliga praktiker som har varit med om det kan ge dig ett försprång.

Vi har de bästa Scrum-böckerna som du kan fördjupa dig i och bli en expert på Scrum. Låt oss dyka in i de 10 bästa Scrum-böckerna för projektledare och Scrum Masters 2023.

I slutet avslöjar vi en liten branschhemlighet som hjälper dig att tillämpa alla dessa tips för att bli den ultimata Scrum-mästaren.

De 10 bästa Scrum-böckerna att lägga till i din lista

1. Agile Estimating and Planning av Mike Cohn

Om boken

Författare: Mike Cohn

Utgivningsår: 2005

Beräknad lästid: 9 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare till medelnivå

Antal sidor: 330 sidor

Betyg 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)

I denna bok presenterar Mike Cohn, medgrundare av Agile Alliance, en definitiv och praktisk guide till projektledning med Scrum. De tydligt illustrerade begreppen och steg-för-steg-guiderna hjälper till att besvara frågor som:

Vad ska byggas?

Hur stor kommer den att bli?

När måste det göras?

Hur mycket kan jag hinna göra klart till dess?

Cohn besvarar dessa frågor med tydliga riktlinjer. Han förser läsarna med de verktyg som behövs för agil uppskattning och planering, vilket är långt före de föråldrade uppskattningsmetoderna som inte fungerar i dagens dynamiska, förändringsdrivna projekt.

Kombinera det med verkliga användningsfall så får du en omfattande guide för att uppskatta dina planer och uppnå dina projektledningsmål.

”Om teamets genomströmning ökar genom att jag hjälper någon annan, är det det jag bör göra. Teamets hastighet är viktig, inte den individuella hastigheten.”

Viktiga punkter:

Ger tydliga riktlinjer för planering så att du aldrig överskrider dina uppskattningar.

Ger användarna praktisk erfarenhet med praktiska verktyg och användningsfall.

Vad läsarna säger:

”Mycket viktigt att förstå de olika aspekterna av agil planering. Verkligen hjälpsamt när man övergår från traditionella till agila ramverk.”

2. Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time av Jeff Sutherland

Om boken

Författare: Jeff Sutherland

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: 7 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 256 sidor

Betyg 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)

Boken är skriven av medskaparen av metodiken och VD:n för Scrum, Inc. och ger läsarna en definitiv inblick i hur Scrum fungerar. Detta är det första steget på din resa mot att bli en mästare på Scrum.

Sutherland lägger en solid teoretisk grund och visar sedan hur den fungerar.

En viktig egenskap hos boken är dess enkla språk. Till skillnad från andra Scrum-böcker är berättelsen spännande och dynamisk. Du behöver inte ha några kunskaper om programvara för att förstå principerna som tillämpas i denna bok. Alla dessa faktorer bidrar till bokens stora popularitet.

”Scrummastern, den person som ansvarar för att driva processen, ställer tre frågor till varje teammedlem: 1. Vad gjorde du igår för att hjälpa teamet att slutföra sprinten? 2. Vad kommer du att göra idag för att hjälpa teamet att slutföra sprinten? 3. Vilka hinder står i vägen för teamet? Det är allt.”

Viktiga punkter:

Snabb, enkel och djupgående förståelse av Scrum

Lättförståelig, saklig och jargongfri stil.

Vad läsarna säger:

”Om du vill veta mer om hur Scrum uppstod har du hittat rätt bok. Rekommenderas varmt för SM:er som verkligen vill veta vad Scrum är och varför det fungerar.”

3. Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process av Kenneth S. Rubin

Om boken

Författare: Kenneth S. Rubin

Utgivningsår: 2012

Beräknad lästid: Cirka 13 till 14 timmar

Rekommenderad nivå: Mellan till avancerad

Antal sidor: 496 sidor

Betyg 4,6/5 (Amazon) 4,7/5 (Flipkart)

Om du letar efter en bok som täcker allt finns det inget bättre än Rubins kompletta och djupgående guide om Scrum.

Från en 17-sidig definition av ”Sprint” till två kapitel om uppskattning, hastighet och teknisk skuld täcker denna bok alla aspekter av Scrum-värdena in i minsta detalj.

Boken är lång men givande att läsa. Den är avsedd för Scrum Masters som vill höja sina projektledningskunskaper till nästa nivå. De kortare guiderna på denna lista skiljer sig från den kunskap som detta verk ger, förutsatt att du investerar den tid som krävs för att läsa igenom den.

”Scrum synliggör de dysfunktioner och slöseri som hindrar organisationer från att nå sin sanna potential.”

Viktiga punkter:

Djupgående guider till alla aspekter av Scrum-metodiken.

Praktiska tips som hjälper till med de dagliga problem som Scrum Masters står inför.

Vad läsarna säger:

”En mycket djupgående och praktisk guide. Jag använder den för att förbereda mig inför mina tentor.”

4. Agile Retrospectives: Making Good Teams Great av Esther Derby & Diana Larsen

Om boken

Författare: Esther Derby & Diana Larsen

Utgivningsår: 2006

Beräknad lästid: Cirka 5 timmar

Rekommenderad nivå: Medel

Antal sidor: 186 sidor

Betyg 4,5/5 (Amazon) 3,9/5 (Goodreads)

Trots sin ålder är detta verk fortfarande relevant idag.

Agile Retrospective är en viktig Scrum-ritual som innefattar möten för att sammanfatta varje iteration av ett pågående projekt. De är ett utmärkt tillfälle att ta ett steg tillbaka och utvärdera vad som fungerar för dig och vad som är ett hinder.

Esther och Diana ger dig genom detta verk verktyg och tips för att lösa de otaliga vardagsproblem du stöter på under ett mjukvaruutvecklingsprojekt eller en mjukvaruutvecklingsprocess. Observera dock att boken inte är begränsad till mjukvaruutvecklingsteam.

De lär dig hur du organiserar och genomför retrospektiver i allmänhet, anpassar dem till ditt Scrum-teams storlek och organisationens behov, samt anpassar dig till förändringar och skalar upp dessa strategier.

”Be sedan alla i rummet att yttra sig. Om någon inte yttrar sig i början av retrospektivet har den personen tyst medgivande att förbli tyst under resten av sessionen.”

Viktiga punkter:

Lektioner om att utforma och genomföra agila retrospektiv

Guide för att hantera dagliga problem som uppstår vid mjukvaruutveckling

En personlig agil coach som guidar dig genom din resa.

Vad läsarna säger:

”Jag gillade bokens enkla layout och att den illustrerades med exempel där det var lämpligt. Det är en bra utgångspunkt, men inte heltäckande.”

5. Sprint Your Way to Scrum: 50 praktiska tips för att accelerera din Scrum av Bonsy Yelsangi

Om boken

Författare: Bonsy Yelsangi & Valerio Zanini

Utgivningsår: 2021

Beräknad lästid: Cirka 5 timmar

Rekommenderad nivå: Avancerad

Antal sidor: 190 sidor

Betyg 4,7/5 (Amazon) 5/5 (Sandman Books)

I denna lättlästa bok ger författarna praktiska, tydliga och övertygande svar på 50 av de vanligaste frågorna om Scrum.

Med hjälp av sin erfarenhet från att ha utbildat tusentals yrkesverksamma över hela världen har författarduon skapat en bok. Boken är avsedd för scrumteam, Scrum-utövare, Scrum Masters, produktägare och Agile Coaches som vill finslipa sin expertis och ta Scrum till nästa nivå.

Du kommer inte att hitta något onödigt, vilket gör boken till en trevlig läsning. När du har läst klart kommer du att ha en praktisk verktygslåda med tips från verkligheten och projektledningstekniker som krävs för att utnyttja Scrum på ett så effektivt sätt som möjligt.

”Det finns inte ett rätt eller enda sätt att implementera Scrum.”

Viktiga punkter:

Svarar på de 50 vanligaste frågorna som deltagare har om Scrum.

Inget onödigt snack, en rak och tydlig stil som bara ger dig de viktigaste detaljerna.

Vad läsarna säger:

”Det här är en perfekt bok för Scrum Masters som jag har läst nyligen. Bonsy har gjort ett utmärkt jobb med att göra detta möjligt och beskriva alla förväntningar på en Scrum Master mycket noggrant. Vi önskar dig all lycka, Bonsy, och ser fram emot många fler böcker 📚 i framtiden ... Fortsätt med det goda arbetet 👍🏻”

6. The Scrum Guide av Ken Schwaber och Jeff Sutherland

Denna bok tar dig tillbaka till grunderna. Men underskatta inte detta banbrytande verk. Det är en utmärkt startpunkt för nybörjare, men också perfekt för experter som vill fräscha upp sina kunskaper och jämföra sina personliga erfarenheter med det teoretiska ramverket.

Den är skriven och uppdateras kontinuerligt av skaparna av Scrum och är en kort guide som belyser de viktigaste delarna av metodiken. Precis som boken själv främjar den kontinuerlig förbättring. Den ger dig värden, roller, händelser och artefakter som används i Scrum på ett kompakt, koncist och jargongfritt sätt.

”En chefs viktigaste uppgift är att hjälpa de människor som utför arbetet. Ge dem ett mål och låt dem arbeta.”

Viktiga punkter:

En kort men praktisk intensivkurs i Scrum

Bra för nybörjare och projektledare som vill gå tillbaka till grunderna.

Vad läsarna säger:

”Det är en kort men perfekt guide. Inget överflödigt.”

7. Large-Scale Scrum: More with LeSS av Craig Larman och Bas Vodde

Om boken

Författare: Craig Larman & Bas Vodde

Utgivningsår: 2016

Beräknad lästid: Cirka 10 timmar

Rekommenderad nivå: Mellan till avancerad

Antal sidor: 368 sidor

Betyg 4,4/5 (Amazon)

Vill du ha ett ramverk som hjälper dig att hantera storskaliga eller flera projekt? Larman och Vodde har lösningen.

Scrum var ursprungligen avsett för små utvecklingsteam, men med tiden har nya idéer och varianter gjort det möjligt att implementera det i stora team. Detta är utmärkt för coaching av agila team, eftersom teamets framgång är allt.

En av de banbrytande och mest effektiva varianterna är LeSS (Large Scale Scrum), utvecklad av Larman och Vodde. Det är ett Scrum-baserat ramverk som fungerar i komplexa scenarier.

Denna bok är ett måste om du är i en position där du leder eller är en del av en organisation med flera team. Boken ger dig de verktyg du behöver för att förstå rollen som Scrum Master och strukturera en stor organisation för att skapa kundvärde.

”En av Scrum-reglerna är att arbete inte kan tvingas på ett team; produktägaren erbjuder uppgifter för iterationen, och teamet tar så många som de anser sig kunna klara av i en hållbar takt och med god kvalitet.”

Viktiga punkter:

Introducerar dig till LeSS-ramverket för storskaliga projekt eller projekt med flera team.

Hjälper dig att förstå hur du kan implementera Scrums enkelhet i komplexa scenarier.

Vad läsarna säger:

”Om du använder Scrum och har svårt att skala upp är den här boken perfekt för dig. Om du planerar att använda Scrum för stor produktutveckling bör du köpa den här boken omedelbart.”

8. Scrum in AI: Artificial Intelligence Agile Development with Scrum and MLOps av Paolo Sammicheli

Om boken

Författare: Paolo Sammicheli

Utgivningsår: 2022

Beräknad lästid: Cirka 6 till 7 timmar

Rekommenderad nivå: Nisch

Antal sidor: 244 sidor

Betyg 4,1/5 (Amazon)

AI-branschen har blomstrat på senare tid och mjukvaruteam förbereder sig för att skapa AI-drivna applikationer. Sammicheli ger läsarna en omfattande inblick i den projektledning som krävs under AI-utveckling i detta verk. Arbetar du i ett agilt team med AI? Då är detta något för dig.

Boken ger övergripande information om Agile-, Scrum- och MLOps-metoder för att höja moralen, samla in feedback, utöva kontroll, främja inkludering av intressenter och leda utvecklare för att uppnå högkvalitativa resultat.

Den är lämplig för praktiska scenarier eftersom den har en solid agil grund, tekniska metoder och exempel från verkligheten. Den visar också hur du kan implementera dem i ditt företag.

”Med Agile, Scrum och MLOps får du laganda, frekvent feedback, empirisk kontroll, engagemang från intressenter och utvecklarnas motivation för högkvalitativa resultat.”

Viktiga punkter:

Specialguide för projektledning inom AI-mjukvaruutveckling

Innehåller praktiska exempel och guider för hur du kan skala upp dessa strategier.

Vad läsarna säger:

Inga recensioner hittades

9. Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban av Andrew Stellman & Jennifer Greene

Om boken

Författare: Andrew Stellman & Jennifer Greene

Utgivningsår: 2014

Beräknad lästid: Cirka 11 till 12 timmar

Rekommenderad nivå: Nybörjare

Antal sidor: 420 sidor

Betyg 4,5/5 (Amazon) 5/5 (Barnes and Noble)

Om du vill gå längre än Scrum och utforska de mest populära agila metoderna är den här boken perfekt för dig. Boken är lättläst och engagerande och innehåller omfattande information om Scrum, XP, Lean och Kanban – perfekt för scrumteam.

Den förklarar hur varje metod fokuserar på olika utvecklingsområden och hjälper dig att förstå vilken som skulle fungera bäst för dig och ditt Scrum-team. Läs den här boken om du vill fördjupa dig i Agile men behöver klarhet i vilken metodik du ska välja.

”.Det är allmänt viktigt att förstå människorna i teamet, hur de arbetar tillsammans och hur varje persons arbete påverkar alla andra.”

Viktiga punkter:

Ger en omfattande analys av de mest populära Agile-ramverken.

Hjälper dig att avgöra vilken metod som passar bäst för ditt teams storlek och behov.

Vad läsarna säger:

”Boken behandlar alla ämnen i detalj som man bör ta upp när man försöker förklara Agile. Jag älskar hur boken är skriven, dess omfattning och innehåll.”

10. The Great ScrumMaster: #ScrumMasterWay av Zuzana Šochová

Om boken

Författare: Zuzana Šochová

Utgivningsår: 2016

Beräknad lästid: Cirka 7 till 8 timmar

Rekommenderad nivå: Mellan till avancerad

Antal sidor: 176 sidor

Betyg 4,2/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)

Med fokus på Scrum Masters är denna bok en omfattande guide till hur du kan forma dig själv till den bästa ledaren som ditt team och din organisation behöver. Genom att läsa denna bok får du en omfattande förståelse för denna viktiga position.

Författarens mer än 15 års erfarenhet som utvecklare, chef och Scrum Master lyser igenom i den detaljerade State of Mind-modellen som visar hur en Scrum Masters ideala dag bör se ut.

Boken utforskar alla aspekter av att vara och förkroppsliga en Scrum Master, från dina ansvarsområden, kompetenser och metakunskaper till din förmåga att bygga team, anpassa dig till förändringar, fördela resurser och mycket mer.

”För att vara en bra guide måste ScrumMaster ligga bara ett steg före teamet och organisationen och få dem att bryta sina vanor, normer och seder.”

Viktiga punkter:

Tränar dig noggrant för att bli den bästa Scrum Master du kan bli.

Ger detaljerade beskrivningar av din övergripande position och ansvar, baserade på många års praktisk erfarenhet.

Vad läsarna säger:

”Den bästa boken för att komma igång med Scrum-terminologin.”

