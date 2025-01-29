Bästa Retool-alternativ för utvecklare 2025

Retool har gjort apputveckling tillgängligt och enkelt för många. Det är en populär plattform med låg kodning som omvandlar komplexa kodningsprocesser till strömlinjeformade arbetsflöden genom ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.

Även erfarna utvecklare använder det för att experimentera och visa upp sin expertis.

Vissa apputvecklare och gränssnittsdesigners har dock reservationer mot Retools senaste övergång till en prenumerationsbaserad modell. Andra föredrar plattformar med mer tillgänglig och responsiv kundsupport.

Om du vill utforska andra plattformar för apputveckling med låg kodnivå slutar din sökning här. Vi har sammanställt de 8 bästa alternativen till Retool för apputveckling.

Vi tittar på funktionerna och priserna för varje plattform för att hjälpa dig att hitta den som bäst passar dina behov.

Vad ska du leta efter i Retool-alternativ?

Innan vi dyker in i våra toppval för Retool-alternativ, här är en sammanställd lista över funktioner som kan guida dig:

Intuitiv användarupplevelse: Sök efter alternativ med ett användarvänligt gränssnitt för en smidig och tillgänglig apputvecklingsprocess. Plattformen bör ge användare med olika kodningskunskaper en lättnavigerad upplevelse.

Robust funktionalitet: Leta efter verktyg som överträffar dina krav på apputveckling. Drag-and-drop-gränssnitt, mångsidiga integrationer och stöd för olika datakällor är värdefulla funktioner.

Skräddarsydd flexibilitet: Alternativet bör göra det möjligt för dig att skapa skräddarsydda komponenter, arbetsflöden och gränssnitt, så att du kan anpassa utvecklingsprocessen efter ditt projekts behov.

Skalbarhet: Välj en plattform som kan hantera den växande komplexiteten och omfattningen hos dina applikationer utan att kompromissa med prestandan.

Samarbetsfunktioner: Välj Retool-alternativ som Välj Retool-alternativ som underlättar smidigt teamarbete och gör det möjligt för flera medarbetare att arbeta samtidigt med hjälp av versionshanteringsfunktioner.

Transparent prissättning: Förstå kostnadsimplikationerna för varje alternativ. Använd gratisnivåer eller provperioder för att hitta plattformar som passar din budget.

Förstärkta säkerhetsåtgärder: Prioritera alternativ med avancerade säkerhetsfunktioner. Verktyget bör uppfylla branschstandarder, särskilt när det gäller hantering av känslig data.

Sömlösa integrationsmöjligheter: Välj en plattform som integreras sömlöst med dina favoritverktyg och tjänster. Detta säkerställer ett sammanhängande arbetsflöde och sömlöst datautbyte.

Användartestade insikter: Läs recensionerna. Andra användares erfarenheter från verkligheten ger värdefulla perspektiv på en plattforms styrkor och potentiella fallgropar.

De bästa Retool-alternativen att använda 2024

Nu när vi vet vad vi ska leta efter i Retool-alternativ, låt oss kolla in de 8 bästa som nådde målet 2024.

1. Ply – Bäst för mjukvaruutveckling

via Ply

Ply är en plattform för mjukvaruutveckling som integrerar anpassade lösningar direkt i befintliga appar. Den befinner sig för närvarande i en tidig betafas.

Ply är känt för att använda AI-kodningsverktyg för att komplettera dina appfunktioner med kontextuella och lättanvända lösningar utan kodningskunskap.

Ply bästa funktioner

Lägg till knappar, anpassade funktioner och gränssnitt i dina appar med hjälp av interna data.

Skapa aviseringar med anpassade, appanslutna funktioner efter klick.

Skapa en kommandorad för att arbeta med dina affärsappar via ett kortkommando.

Anpassa kundinteraktioner genom att ersätta konventionella chattar med datadrivna funktioner i appen.

Begränsningar

Betaprogramvara är inte kompatibel med alla hårdvarukonfigurationer eller andra programvaruapplikationer.

Ply-prissättning

Gratis: I betafasen

Betabrukare kan förvänta sig en rabatt efter att olika prisnivåer har införts.

Läs betyg och recensioner

G2: Ej listat

Capterra: Ej listat

Ply är tillgängligt för en begränsad grupp användare för testning och feedback. Därför är betyg och recensioner för närvarande inte tillgängliga för allmänheten.

2. DronaHQ – Bästa plattformen för lågkod

via DronaHQ

DronaHQ är en plattform för utveckling av applikationer med låg kodning som gör det möjligt för användare att skapa, distribuera och hantera affärsapplikationer med minimal manuell kodning och programmering.

DronaHQ effektiviserar applikationsutveckling genom ett intuitivt visuellt gränssnitt och förbyggda komponenter.

DronaHQ:s bästa funktioner

Använd dra-och-släpp-komponenter för att enkelt designa applikationsgränssnitt

Använd förkonfigurerade kopplingar för att integrera datakällor och tjänster från tredje part på ett smidigt sätt.

Designa och automatisera affärsflöden som är kompatibla med flera plattformar

Hantera applikationer under hela deras livscykel och säkerställ en pålitlig och skalbar distribution.

Begränsningar för DronaHQ

Traditionell kodning krävs för komplexa anpassningar

Otillräcklig optimering för realtidsdatabehandling

Priser för DronaHQ

Användarbaserade planer: Från 10 USD/användare per månad

Användningsbaserade planer: Från 100 $/månad

Planer endast för utvecklare: Anpassade priser

DronaHQ-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (37+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)

via Superblocks

Superblocks är en low-code-plattform för utvecklare som vill skapa interna verktygsbyggare, arbetsflöden och jobb snabbt och enkelt.

Superblocks fokuserar på hastighet, kostnadseffektivitet och utbyggbarhet. Superblocks gör det möjligt för utvecklare att skapa applikationer utan omfattande frontend-expertis eller att lära sig språk som React, HTML eller CSS.

Superblocks bästa funktioner

Bygg verktyg 10 gånger snabbare till en bråkdel av kostnaden och spara hundratals timmar för utvecklare.

Anslut till olika datakällor med REST, GraphQL eller gRPC, vilket främjar integrationen av databaser, webbappar från tredje part och interna API:er.

Automatisera arbetsflöden och schemalägg jobb genom att integrera data från olika källor.

Skapa visuellt tilltalande gränssnitt med hjälp av dra-och-släpp-komponenter

Begränsningar för superblock

Utmaningar med HTML-migrering

Förvirrande sidomenynavigering och UI-byggare

Superblocks prissättning

Gratis: För enskilda utvecklare och små team som letar efter ett internt verktyg för att bygga verktyg.

Pro 5 $/lätt användare per månad 15 $/standardanvändare per månad 49 $/skapare per månad

5 $/lätt användare per månad

15 $/standardanvändare per månad

49 $/skapare per månad

Enterprise: Anpassade priser

Superblocks betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (57+ recensioner)

Capterra: Ej listat

4. OutSystems – Bästa visuella utvecklingsmiljön

via OutSystems

Som en low-code- plattform för applikationsutveckling täcker OutSystems hela applikationens livscykel på kort utvecklingstid. Det gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt bygga, distribuera och hantera webb- och mobilapplikationer.

Plattformen använder en visuell utvecklingsmiljö som gör det möjligt för utvecklare att skapa applikationer med minimal manuell kodning och programmering.

OutSystems bästa funktioner

Påskynda applikationsdesignen och minimera manuell kodning för ökad effektivitet.

Leverera applikationer enkelt på webb-, mobil- och stationära plattformar, med en enhetlig utvecklingsprocess.

Anpassa dig efter projektets storlek och säkerställ att det passar både småskaliga projekt och stora företagsapplikationer.

Begränsningar för OutSystems

Problem vid utveckling av mobilappar

Höga licenskostnader

Priser för OutSystems

Enkel app: Gratis

Flera appar: Från 1 513 dollar per månad

Stort app-portfölj: Anpassade priser

Betyg och recensioner för OutSystems

G2: 4,6/5 (991+ recensioner)

Capterra: 4,6/5 (376+ recensioner)

5. Appsmith – Bästa alternativet med öppen källkod

via Appsmith

Appsmith är ett öppen källkodsalternativ till Retool och ett webbutvecklingsramverk som gör att du snabbt kan bygga interna verktyg, instrumentpaneler och affärsapplikationer.

Det utmärker sig med sitt intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt som hjälper till att bygga användargränssnitt och ansluter till olika databaser och API:er för att hämta och manipulera data.

Appsmiths bästa funktioner

Skapa gränssnitt som är både attraktiva och funktionella utan omfattande kodning eller utan kodning alls.

Effektivisera applikationsutvecklingen med färdiga mallar för vanliga användningsfall.

Skriv anpassad JavaScript-kod för att lägga till anpassad logik eller hantera specifika funktioner.

Appsmiths begränsningar

Begränsade UI-element

Utmanande navigering mellan funktionsanrop i backend

Appsmiths priser

Gratis: För enskilda utvecklare och små team

Företag: 20 $/användare per månad

Enterprise: Anpassade priser för stora team med olika storlek och supportbehov

Appsmith-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (25+ recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

6. Appian – Bäst för automatisering med låg kod

via Appian

Appian, en automatiseringsplattform med låg kod, är känd för att hjälpa dig att snabbt utveckla unika applikationer.

Appian låter dig skapa applikationer via ett visuellt gränssnitt, vilket minskar behovet av omfattande kodning.

Appian effektiviserar utvecklingsprocessen och gör den snabbare och mer tillgänglig för användare med olika nivåer av teknisk kunskap.

Appians bästa funktioner

Designa mobilvänliga applikationer för att förbättra användarupplevelsen

Integrera applikationer med andra system och datakällor för sömlös interoperabilitet med din befintliga IT-infrastruktur.

Använd analys- och rapporteringsverktyg för att övervaka och analysera applikationsprestanda för datadrivna beslut och kontinuerlig förbättring.

Appians begränsningar

Begränsad anpassning av användargränssnittet

Otillräckligt stöd för kodförgrening och sammanslagning

Svårigheter att hantera konfigurationer via API

Appians priser

Gratis: Appian Community Edition

Applikation: Anpassade priser för flera användartyper

Plattform: Anpassade priser för distribution av många appar

Obegränsat: Anpassade priser för obegränsat antal appar

Appian-betyg och recensioner

G2: 4,5/5 (348+ recensioner)

Capterra: 4,2/5 (72+ recensioner)

7. UI Bakery – Bäst för UI

via UI Bakery

UI Bakery är starkt inriktat på användargränssnittet (UI) inom applikationsutveckling.

Plattformen är användbar för individer eller team med begränsade programmeringskunskaper som vill skapa funktionella och visuellt tilltalande webbapplikationer.

UI Bakery bästa funktioner

Dra och släpp komponenter till instrumentpaneler

Justera utseendet och känslan på instrumentpaneler utan CSS

Integrera din webbapp med valfri datakälla eller tredjeparts-API utan att lämna plattformen.

Bygg webbappar på serversidan med automatisering av arbetsflöden med hjälp av en plattform med låg kodning ovanpå en eller flera datakällor.

Begränsningar för UI Bakery

Begränsad anpassning i förkonfigurerade komponenter

Återkommande UI-buggar

Brist på revisionshistorik (snapshots)

UI Bakery-priser

Gratis: För upp till fem användare

Standard: 5 USD/användare per månad; 10 USD/utvecklare per månad

Företag: 10 USD/användare per månad; 40 USD/utvecklare per månad

Enterprise: Anpassade priser

UI Bakery-betyg och recensioner

G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: Otillräckligt med recensioner

8. Microsoft Power Apps – Bäst för standardiserade data

via Microsoft Power Apps

Microsoft Power Apps är en svit av applikationer, kopplingar och en dataplattform som tillhandahåller en snabb applikationsutvecklingsmiljö för att skapa anpassade interna appar för ditt företag.

Det är fördelaktigt att erbjuda en centraliserad och standardiserad datamodell för att lagra och hantera information.

MS Power Apps bästa funktioner

Effektivisera apputvecklingen med dra-och-släpp-funktionalitet, vilket minskar behovet av omfattande kodningskunskaper.

Anslut smidigt med förkonfigurerade anslutningar för smidig kommunikation mellan Power Apps och externa system.

Upprätthåll dataintegritet och konsistens mellan applikationer med hjälp av Common Data Service.

Begränsningar för MS Power Apps

Traditionell utveckling nödvändig för sofistikerade applikationer

Dålig apprespons vid hantering av stora datamängder

Begränsade offlinefunktioner

Begränsad anpassad kodning

Priser för MS Power Apps

Utvecklingsplan: Gratis

Power Apps Premium: 20 USD/användare per månad

MS Power Apps betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 160 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (23+ recensioner)

Medan Retool och liknande plattformar förenklar kodningsprocesser, effektiviserar omfattande plattformar som ClickUp ditt kreativa arbetsflöde, förbättrar samarbetet och ökar produktiviteten.

ClickUp

ClickUp är en projektlednings- och produktivitetsplattform som är mångsidig och används för olika ändamål, inklusive mjukvaruutveckling.

ClickUp samlar dina team för att planera, följa upp och samarbeta i alla projekt – allt på ett och samma ställe.

ClickUp överbryggar effektivt klyftan mellan utvecklingsteam och erbjuder alla nödvändiga funktioner som de behöver för att hantera projekt på ett effektivt sätt.

Utforska ClickUp för att hantera dina mjukvaruprojekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

Med robust uppgiftshantering, Agile-tavlor och Gantt-diagram ger ClickUp utvecklare möjlighet att planera, spåra och utföra sitt arbete med hög precision. Integrationen med populära utvecklingsverktyg säkerställer ett smidigt arbetsflöde och kopplar samman versionshanteringssystem.

ClickUp 3. 0 ger dig möjlighet att omvandla och växla mellan olika vyer samtidigt som du direkt redigerar uppgifter med ClickUp AI.

Dessutom gör ClickUps anpassningsalternativ det möjligt för team att skräddarsy plattformen så att den passar deras unika utvecklingsprocesser.

Men plattformen är inte bara för tekniska team. Den främjar samarbete med icke-tekniska team i samma miljö, vilket gör den idealisk för mjukvaruutveckling, effektiv kommunikation, effektivt projektgenomförande och övergripande framgång.

Sammanfatta långa kommentartrådar direkt med ett klick på en knapp med hjälp av ClickUp AI.

ClickUp AI hjälper till att generera sammanfattningar av uppgifter och trådar och skapa åtgärdspunkter baserat på uppgifternas sammanhang. Det är också användbart för textredigering och brainstorming.

ClickUps bästa funktioner

Skapa och hantera uppgifter för olika aspekter av ditt mjukvaruutvecklingsprojekt

Organisera ditt arbete med hjälp av arbetsytor och projekt och skapa en hierarkisk struktur för att hantera alla faser i din mjukvaruutvecklingsprocess.

Skapa tavlor för uppgifter och projekt med hjälp av ClickUp ClickApps för arbetshantering . Detta är särskilt användbart för team som följer Scrum- eller Kanban-metoderna.

Övervaka tiden som läggs på varje uppgift och projekt för att hantera resurserna effektivt.

Skapa anpassade fält, statusar och arbetsflöden som passar just din mjukvaruutvecklingsprocess med hjälp av ClickUps verktyg för mjukvaruteam.

Begränsningar för ClickUp

Vissa nya användare upplever att inlärningskurvan är brantare.

Begränsade anpassningsmöjligheter för specifika funktioner

ClickUp-priser

Gratis för alltid: Perfekt för små team eller för dem som vill utforska ClickUps funktioner.

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Enterprise: Anpassade priser för stora organisationer

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (9 201+ recensioner)

Capterra: 4,7/5 (3 948+ recensioner)

Navigera bland Retool-alternativ för effektiv app- och webbutveckling

Att utforska alternativ till Retool är mer än att byta ut ett verktyg mot ett annat. Det handlar om att hitta en lösning som ger mångfacetterat värde.

När du funderar på dina val bör du överväga att gå längre än bara apputveckling för att skapa ett optimalt arbetsflöde som hjälper dig att öka effektiviteten.

ClickUp och dess mångsidiga funktionsuppsättning hjälper dig att uppnå just det. Dess verktyg för mjukvaruutveckling, projektledning och AI kommer att främja din apputvecklingsprocess. Så prova ClickUp redan idag!

Kom ihåg att de bästa verktygen hanterar aktuella utmaningar och öppnar upp för oförutsedda möjligheter! ?