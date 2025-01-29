Bästa Retool-alternativ för utvecklare 2025

Retool har gjort apputveckling tillgängligt och enkelt för många. Det är en populär plattform med låg kodning som omvandlar komplexa kodningsprocesser till strömlinjeformade arbetsflöden genom ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt.
Även erfarna utvecklare använder det för att experimentera och visa upp sin expertis.
Vissa apputvecklare och gränssnittsdesigners har dock reservationer mot Retools senaste övergång till en prenumerationsbaserad modell. Andra föredrar plattformar med mer tillgänglig och responsiv kundsupport.
Om du vill utforska andra plattformar för apputveckling med låg kodnivå slutar din sökning här. Vi har sammanställt de 8 bästa alternativen till Retool för apputveckling.
Vi tittar på funktionerna och priserna för varje plattform för att hjälpa dig att hitta den som bäst passar dina behov.
Vad ska du leta efter i Retool-alternativ?
Innan vi dyker in i våra toppval för Retool-alternativ, här är en sammanställd lista över funktioner som kan guida dig:
- Intuitiv användarupplevelse: Sök efter alternativ med ett användarvänligt gränssnitt för en smidig och tillgänglig apputvecklingsprocess. Plattformen bör ge användare med olika kodningskunskaper en lättnavigerad upplevelse.
- Robust funktionalitet: Leta efter verktyg som överträffar dina krav på apputveckling. Drag-and-drop-gränssnitt, mångsidiga integrationer och stöd för olika datakällor är värdefulla funktioner.
- Skräddarsydd flexibilitet: Alternativet bör göra det möjligt för dig att skapa skräddarsydda komponenter, arbetsflöden och gränssnitt, så att du kan anpassa utvecklingsprocessen efter ditt projekts behov.
- Skalbarhet: Välj en plattform som kan hantera den växande komplexiteten och omfattningen hos dina applikationer utan att kompromissa med prestandan.
- Samarbetsfunktioner: Välj Retool-alternativ som underlättar smidigt teamarbete och gör det möjligt för flera medarbetare att arbeta samtidigt med hjälp av versionshanteringsfunktioner.
- Transparent prissättning: Förstå kostnadsimplikationerna för varje alternativ. Använd gratisnivåer eller provperioder för att hitta plattformar som passar din budget.
- Förstärkta säkerhetsåtgärder: Prioritera alternativ med avancerade säkerhetsfunktioner. Verktyget bör uppfylla branschstandarder, särskilt när det gäller hantering av känslig data.
- Sömlösa integrationsmöjligheter: Välj en plattform som integreras sömlöst med dina favoritverktyg och tjänster. Detta säkerställer ett sammanhängande arbetsflöde och sömlöst datautbyte.
- Användartestade insikter: Läs recensionerna. Andra användares erfarenheter från verkligheten ger värdefulla perspektiv på en plattforms styrkor och potentiella fallgropar.
De bästa Retool-alternativen att använda 2024
Nu när vi vet vad vi ska leta efter i Retool-alternativ, låt oss kolla in de 8 bästa som nådde målet 2024.
1. Ply – Bäst för mjukvaruutveckling
Ply är en plattform för mjukvaruutveckling som integrerar anpassade lösningar direkt i befintliga appar. Den befinner sig för närvarande i en tidig betafas.
Ply är känt för att använda AI-kodningsverktyg för att komplettera dina appfunktioner med kontextuella och lättanvända lösningar utan kodningskunskap.
Ply bästa funktioner
- Lägg till knappar, anpassade funktioner och gränssnitt i dina appar med hjälp av interna data.
- Skapa aviseringar med anpassade, appanslutna funktioner efter klick.
- Skapa en kommandorad för att arbeta med dina affärsappar via ett kortkommando.
- Anpassa kundinteraktioner genom att ersätta konventionella chattar med datadrivna funktioner i appen.
Begränsningar
- Betaprogramvara är inte kompatibel med alla hårdvarukonfigurationer eller andra programvaruapplikationer.
Ply-prissättning
- Gratis: I betafasen
Betabrukare kan förvänta sig en rabatt efter att olika prisnivåer har införts.
Läs betyg och recensioner
- G2: Ej listat
- Capterra: Ej listat
Ply är tillgängligt för en begränsad grupp användare för testning och feedback. Därför är betyg och recensioner för närvarande inte tillgängliga för allmänheten.
2. DronaHQ – Bästa plattformen för lågkod
DronaHQ är en plattform för utveckling av applikationer med låg kodning som gör det möjligt för användare att skapa, distribuera och hantera affärsapplikationer med minimal manuell kodning och programmering.
DronaHQ effektiviserar applikationsutveckling genom ett intuitivt visuellt gränssnitt och förbyggda komponenter.
DronaHQ:s bästa funktioner
- Använd dra-och-släpp-komponenter för att enkelt designa applikationsgränssnitt
- Använd förkonfigurerade kopplingar för att integrera datakällor och tjänster från tredje part på ett smidigt sätt.
- Designa och automatisera affärsflöden som är kompatibla med flera plattformar
- Hantera applikationer under hela deras livscykel och säkerställ en pålitlig och skalbar distribution.
Begränsningar för DronaHQ
- Traditionell kodning krävs för komplexa anpassningar
- Otillräcklig optimering för realtidsdatabehandling
Priser för DronaHQ
- Användarbaserade planer: Från 10 USD/användare per månad
- Användningsbaserade planer: Från 100 $/månad
- Planer endast för utvecklare: Anpassade priser
DronaHQ-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (37+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (10+ recensioner)
3. Superblocks – Bäst för att bygga interna verktyg
Superblocks är en low-code-plattform för utvecklare som vill skapa interna verktygsbyggare, arbetsflöden och jobb snabbt och enkelt.
Superblocks fokuserar på hastighet, kostnadseffektivitet och utbyggbarhet. Superblocks gör det möjligt för utvecklare att skapa applikationer utan omfattande frontend-expertis eller att lära sig språk som React, HTML eller CSS.
Superblocks bästa funktioner
- Bygg verktyg 10 gånger snabbare till en bråkdel av kostnaden och spara hundratals timmar för utvecklare.
- Anslut till olika datakällor med REST, GraphQL eller gRPC, vilket främjar integrationen av databaser, webbappar från tredje part och interna API:er.
- Automatisera arbetsflöden och schemalägg jobb genom att integrera data från olika källor.
- Skapa visuellt tilltalande gränssnitt med hjälp av dra-och-släpp-komponenter
Begränsningar för superblock
- Utmaningar med HTML-migrering
- Förvirrande sidomenynavigering och UI-byggare
Superblocks prissättning
- Gratis: För enskilda utvecklare och små team som letar efter ett internt verktyg för att bygga verktyg.
- Pro 5 $/lätt användare per månad 15 $/standardanvändare per månad 49 $/skapare per månad
- 5 $/lätt användare per månad
- 15 $/standardanvändare per månad
- 49 $/skapare per månad
- Enterprise: Anpassade priser
- 5 $/lätt användare per månad
- 15 $/standardanvändare per månad
- 49 $/skapare per månad
Superblocks betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (57+ recensioner)
- Capterra: Ej listat
4. OutSystems – Bästa visuella utvecklingsmiljön
Som en low-code- plattform för applikationsutveckling täcker OutSystems hela applikationens livscykel på kort utvecklingstid. Det gör det möjligt för organisationer att snabbt och effektivt bygga, distribuera och hantera webb- och mobilapplikationer.
Plattformen använder en visuell utvecklingsmiljö som gör det möjligt för utvecklare att skapa applikationer med minimal manuell kodning och programmering.
OutSystems bästa funktioner
- Påskynda applikationsdesignen och minimera manuell kodning för ökad effektivitet.
- Leverera applikationer enkelt på webb-, mobil- och stationära plattformar, med en enhetlig utvecklingsprocess.
- Anpassa dig efter projektets storlek och säkerställ att det passar både småskaliga projekt och stora företagsapplikationer.
Begränsningar för OutSystems
- Problem vid utveckling av mobilappar
- Höga licenskostnader
Priser för OutSystems
- Enkel app: Gratis
- Flera appar: Från 1 513 dollar per månad
- Stort app-portfölj: Anpassade priser
Betyg och recensioner för OutSystems
- G2: 4,6/5 (991+ recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (376+ recensioner)
5. Appsmith – Bästa alternativet med öppen källkod
Appsmith är ett öppen källkodsalternativ till Retool och ett webbutvecklingsramverk som gör att du snabbt kan bygga interna verktyg, instrumentpaneler och affärsapplikationer.
Det utmärker sig med sitt intuitiva dra-och-släpp-gränssnitt som hjälper till att bygga användargränssnitt och ansluter till olika databaser och API:er för att hämta och manipulera data.
Appsmiths bästa funktioner
- Skapa gränssnitt som är både attraktiva och funktionella utan omfattande kodning eller utan kodning alls.
- Effektivisera applikationsutvecklingen med färdiga mallar för vanliga användningsfall.
- Skriv anpassad JavaScript-kod för att lägga till anpassad logik eller hantera specifika funktioner.
Appsmiths begränsningar
- Begränsade UI-element
- Utmanande navigering mellan funktionsanrop i backend
Appsmiths priser
- Gratis: För enskilda utvecklare och små team
- Företag: 20 $/användare per månad
- Enterprise: Anpassade priser för stora team med olika storlek och supportbehov
Appsmith-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (25+ recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
6. Appian – Bäst för automatisering med låg kod
Appian, en automatiseringsplattform med låg kod, är känd för att hjälpa dig att snabbt utveckla unika applikationer.
Appian låter dig skapa applikationer via ett visuellt gränssnitt, vilket minskar behovet av omfattande kodning.
Appian effektiviserar utvecklingsprocessen och gör den snabbare och mer tillgänglig för användare med olika nivåer av teknisk kunskap.
Appians bästa funktioner
- Designa mobilvänliga applikationer för att förbättra användarupplevelsen
- Integrera applikationer med andra system och datakällor för sömlös interoperabilitet med din befintliga IT-infrastruktur.
- Använd analys- och rapporteringsverktyg för att övervaka och analysera applikationsprestanda för datadrivna beslut och kontinuerlig förbättring.
Appians begränsningar
- Begränsad anpassning av användargränssnittet
- Otillräckligt stöd för kodförgrening och sammanslagning
- Svårigheter att hantera konfigurationer via API
Appians priser
- Gratis: Appian Community Edition
- Applikation: Anpassade priser för flera användartyper
- Plattform: Anpassade priser för distribution av många appar
- Obegränsat: Anpassade priser för obegränsat antal appar
Appian-betyg och recensioner
- G2: 4,5/5 (348+ recensioner)
- Capterra: 4,2/5 (72+ recensioner)
7. UI Bakery – Bäst för UI
UI Bakery är starkt inriktat på användargränssnittet (UI) inom applikationsutveckling.
Plattformen är användbar för individer eller team med begränsade programmeringskunskaper som vill skapa funktionella och visuellt tilltalande webbapplikationer.
UI Bakery bästa funktioner
- Dra och släpp komponenter till instrumentpaneler
- Justera utseendet och känslan på instrumentpaneler utan CSS
- Integrera din webbapp med valfri datakälla eller tredjeparts-API utan att lämna plattformen.
- Bygg webbappar på serversidan med automatisering av arbetsflöden med hjälp av en plattform med låg kodning ovanpå en eller flera datakällor.
Begränsningar för UI Bakery
- Begränsad anpassning i förkonfigurerade komponenter
- Återkommande UI-buggar
- Brist på revisionshistorik (snapshots)
UI Bakery-priser
- Gratis: För upp till fem användare
- Standard: 5 USD/användare per månad; 10 USD/utvecklare per månad
- Företag: 10 USD/användare per månad; 40 USD/utvecklare per månad
- Enterprise: Anpassade priser
UI Bakery-betyg och recensioner
- G2: 4,9/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: Otillräckligt med recensioner
8. Microsoft Power Apps – Bäst för standardiserade data
Microsoft Power Apps är en svit av applikationer, kopplingar och en dataplattform som tillhandahåller en snabb applikationsutvecklingsmiljö för att skapa anpassade interna appar för ditt företag.
Det är fördelaktigt att erbjuda en centraliserad och standardiserad datamodell för att lagra och hantera information.
MS Power Apps bästa funktioner
- Effektivisera apputvecklingen med dra-och-släpp-funktionalitet, vilket minskar behovet av omfattande kodningskunskaper.
- Anslut smidigt med förkonfigurerade anslutningar för smidig kommunikation mellan Power Apps och externa system.
- Upprätthåll dataintegritet och konsistens mellan applikationer med hjälp av Common Data Service.
Begränsningar för MS Power Apps
- Traditionell utveckling nödvändig för sofistikerade applikationer
- Dålig apprespons vid hantering av stora datamängder
- Begränsade offlinefunktioner
- Begränsad anpassad kodning
Priser för MS Power Apps
- Utvecklingsplan: Gratis
- Power Apps Premium: 20 USD/användare per månad
MS Power Apps betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (över 160 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (23+ recensioner)
Andra verktyg för mjukvaruutveckling
Medan Retool och liknande plattformar förenklar kodningsprocesser, effektiviserar omfattande plattformar som ClickUp ditt kreativa arbetsflöde, förbättrar samarbetet och ökar produktiviteten.
ClickUp
ClickUp är en projektlednings- och produktivitetsplattform som är mångsidig och används för olika ändamål, inklusive mjukvaruutveckling.
ClickUp överbryggar effektivt klyftan mellan utvecklingsteam och erbjuder alla nödvändiga funktioner som de behöver för att hantera projekt på ett effektivt sätt.
Med robust uppgiftshantering, Agile-tavlor och Gantt-diagram ger ClickUp utvecklare möjlighet att planera, spåra och utföra sitt arbete med hög precision. Integrationen med populära utvecklingsverktyg säkerställer ett smidigt arbetsflöde och kopplar samman versionshanteringssystem.
Dessutom gör ClickUps anpassningsalternativ det möjligt för team att skräddarsy plattformen så att den passar deras unika utvecklingsprocesser.
Men plattformen är inte bara för tekniska team. Den främjar samarbete med icke-tekniska team i samma miljö, vilket gör den idealisk för mjukvaruutveckling, effektiv kommunikation, effektivt projektgenomförande och övergripande framgång.
ClickUp AI hjälper till att generera sammanfattningar av uppgifter och trådar och skapa åtgärdspunkter baserat på uppgifternas sammanhang. Det är också användbart för textredigering och brainstorming.
ClickUps bästa funktioner
- Skapa och hantera uppgifter för olika aspekter av ditt mjukvaruutvecklingsprojekt
- Organisera ditt arbete med hjälp av arbetsytor och projekt och skapa en hierarkisk struktur för att hantera alla faser i din mjukvaruutvecklingsprocess.
- Skapa tavlor för uppgifter och projekt med hjälp av ClickUp ClickApps för arbetshantering. Detta är särskilt användbart för team som följer Scrum- eller Kanban-metoderna.
- Övervaka tiden som läggs på varje uppgift och projekt för att hantera resurserna effektivt.
- Skapa anpassade fält, statusar och arbetsflöden som passar just din mjukvaruutvecklingsprocess med hjälp av ClickUps verktyg för mjukvaruteam.
Begränsningar för ClickUp
- Vissa nya användare upplever att inlärningskurvan är brantare.
- Begränsade anpassningsmöjligheter för specifika funktioner
ClickUp-priser
- Gratis för alltid: Perfekt för små team eller för dem som vill utforska ClickUps funktioner.
- Obegränsat: 7 $/månad per användare
- Företag: 12 $/månad per användare
- Enterprise: Anpassade priser för stora organisationer
- ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (9 201+ recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (3 948+ recensioner)
Navigera bland Retool-alternativ för effektiv app- och webbutveckling
Att utforska alternativ till Retool är mer än att byta ut ett verktyg mot ett annat. Det handlar om att hitta en lösning som ger mångfacetterat värde.
När du funderar på dina val bör du överväga att gå längre än bara apputveckling för att skapa ett optimalt arbetsflöde som hjälper dig att öka effektiviteten.
ClickUp och dess mångsidiga funktionsuppsättning hjälper dig att uppnå just det. Dess verktyg för mjukvaruutveckling, projektledning och AI kommer att främja din apputvecklingsprocess. Så prova ClickUp redan idag!
Kom ihåg att de bästa verktygen hanterar aktuella utmaningar och öppnar upp för oförutsedda möjligheter! ?