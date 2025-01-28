De 10 bästa alternativen till Lucidspark för smidigt samarbete

Föreställ dig en värld där samarbetet inte begränsas av kontorsväggar utan blomstrar ostört i det virtuella rummet – visuell samarbetsprogramvara gör denna dröm till verklighet! Dessa verktyg har introducerat ett helt nytt sätt att arbeta tillsammans, där den proverbiala whiteboarden är virtuell, idéerna flödar fritt och det enda du behöver för ett fruktbart teamarbete är en stabil internetuppkoppling. 🛜

Lucidspark är en ledande aktör inom detta område. Det är en onlineplattform för whiteboard som är utformad för att underlätta brainstorming, optimera arbetsflöden och främja en atmosfär av samarbete i teamet.

Det är inte överraskande att Lucidspark inte är ensamt på marknaden. Det finns många konkurrenskraftiga alternativ med funktioner och möjligheter som kanske passar bättre för ditt teams samarbets- och projektledningsbehov.

I den här artikeln hjälper vi dig att utforska dina alternativ genom att gräva djupare i 10 formidabla Lucidspark-alternativ som gör det möjligt för ditt team att samlas och förverkliga sina bästa idéer, oavsett var de befinner sig fysiskt.

Vad är Lucidspark?

Lucidspark är en visuell onlineplattform för samarbete som gör det möjligt för användare att skapa en virtuell whiteboard som kan redigeras i realtid. Teammedlemmar på olika platser kan logga in, bidra till arbetsytan och gemensamt finjustera idéer tills de når perfektion. 💯

Verktygets visuella element, såsom digitala klisterlappar och diagram, hjälper dig att fånga upp och utveckla koncept på ett mer effektivt sätt, vilket gör det enklare att omvandla dina idéer till genomförbara steg eller konkreta uppgifter.

Som grädde på moset har Lucidspark en samarbetsfunktion med AI som kan stödja din idéskapandeprocess. När du har angett relevanta nyckelord genererar verktyget en rad förslag och presenterar dem som klisterlappar på din virtuella duk.

Den visuella samarbetsplattformen kan också förenkla och sammanfatta viktiga idéer så att ditt team kan hålla fokus på målet.

Vad ska du leta efter i alternativ till Lucidspark?

Trots sina obestridliga styrkor har Lucidspark också sina begränsningar. Det tar ofta mycket tid och ansträngning att lära sig plattformens gränssnitt. Dessutom är det känt för långa laddningstider, vilket kan påverka funktionaliteten och hindra realtidssamarbete i teamet.

Om du letar efter ett bra alternativ till Lucidspark bör du se till att det har följande viktiga funktioner:

Användarvänlighet: Ditt team ska kunna skapa och redigera en delad arbetsyta för att arbeta tillsammans utan problem. Samarbetsverktyg: Alternativet bör främja smidigt samarbete i realtid mellan teammedlemmarna, oavsett var de befinner sig fysiskt. Mångsidiga visualiseringselement: Samarbetsverktyget för projektledning bör innehålla olika rit- och diagramfunktioner som hjälper dig att visualisera dina idéer och underlätta problemlösning. AI-funktioner: Ditt Lucidspark-alternativ bör utnyttja AI för att stödja samarbete genom att generera, förenkla och sammanfatta idéer. Integrationer: Verktyget bör kunna integreras med andra system och appar som du använder regelbundet, inklusive projektlednings- och kommunikationsplattformar för samarbete i realtid.

De 10 bästa Lucidspark-alternativen för drivna team!

Från ClickUps allsmäktiga Whiteboards till Kinopios intressanta design och Freehands Intelligent Canvas – varje Lucispark-alternativ på vår lista öppnar upp en värld av samarbetsmöjligheter.

För att hjälpa dig att hitta rätt matchning för dina samarbetsbehov presenterar vi de 10 bästa alternativen till Lucidspark, tillsammans med deras viktigaste funktioner och brister.

Brainstorma, utarbeta strategier eller planera arbetsflöden med visuellt samarbetsinriktade ClickUp Whiteboards.

ClickUp är en visuell projektledningsplattform med olika funktioner som möjliggör samarbete i realtid, underlättar effektiv kommunikation och ökar produktiviteten. 🤝

Plattformens populära samarbetsverktyg, ClickUp Whiteboards, ger dig en oändlig virtuell yta där dina teammedlemmar kan brainstorma, dela idéer i form av klisterlappar och enkelt visualisera alla koncept, oavsett din kreativitet.

Samarbeta i realtid med dina teammedlemmar och se vem som lägger till vad på den gemensamma digitala arbetsytan.

Verktygets intuitiva dra-och-släpp-redigerare gör det enkelt att länka samman flera element för att rita kopplingar, arbetsflöden eller färdplaner, vilket ger dig en tydligare bild av teamets viktigaste idéer. Du kan också ge dina koncept ytterligare kontext genom att lägga till bilder, dokument och länkar.

Genom att skapa uppgifter och tilldela arbete direkt från din whiteboard kan du med hjälp av plattformen gå från idé till handling på några sekunder.

Använd ClickUp Whiteboards för att tilldela uppgifter, tagga ansvariga och allt annat som behövs för att komma igång med ditt nästa samarbete.

ClickUp Mind Maps är en annan inbyggd funktion som låter dig lägga till en extra visuell touch till ditt samarbete, oavsett om det handlar om preliminära idéer eller planering av projekt och uppgifter.

Använd tankekartor för att bryta ner komplexa idéer och processer i enklare delar och visa hur de hänger ihop. Eller skissa upp ditt projekts arbetsflöde genom att lägga till uppgifter i kartan med ett enkelt dra-och-släpp-verktyg. Redigera eller ta bort uppgifter och identifiera beroenden mellan uppgifter för att ha full kontroll över ditt arbetsflöde hela tiden. 🧠

Anpassa din tankekarta från grunden i ClickUp med Blank Mode

ClickUps bästa funktioner

Virtuella whiteboards för samarbete i realtid genom att lägga till klisterlappar, dokument, bilder eller tilldela uppgifter

Ett färgkodat system som hjälper dig att definiera hur brådskande varje uppgift på whiteboardtavlan är.

Ett omfattande bibliotek med whiteboardmallar som gör att du slipper börja med en tom duk.

Mind Maps för planering och organisering av projekt, uppgifter och arbetsflöden

Intuitiv dra-och-släpp-redigerare för enkel hantering av elementen på whiteboardtavlorna och tankekartorna.

Begränsningar för ClickUp

Användare behöver vanligtvis tid för att utforska dess olika funktioner.

Programvarans gränssnitt kan vara överväldigande för nya användare.

Priser för ClickUp

Gratis för alltid

Obegränsat: 7 $/månad per användare

Företag: 12 $/månad per användare

Företag: Kontakta säljteamet för prisuppgifter

ClickUp Brain: Tillgängligt i alla betalda abonnemang för 5 $/arbetsplatsmedlem/månad

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 3 900 recensioner)

2. Miro

Miro är en samarbetsplattform som gör det möjligt för team att ha strategimöten och visualiseringssessioner i realtid på en delad tavla. Utöver whiteboardfunktionerna har den en mind map maker som hjälper till att bryta ner komplexa begrepp i mindre, lättare att förstå delar.

Verktyget låter dig visualisera ditt teams mål och initiativ och anpassa dem efter kundernas förväntningar och den övergripande strategin, allt på en oändlig digital duk. Lägg ut värdefull kundfeedback på tavlan och dra viktiga slutsatser för att bättre förstå användarnas behov och problem.

Med Miro behöver du inte oroa dig för att börja från en tom tavla eller tappa fokus genom att växla mellan olika appar. Programvaran har över 2 500 färdiga mallar och mer än 100 integrationer för att hålla ditt arbete effektivt.

Miros bästa funktioner

Oändlig digital duk utformad för storskaligt samarbete i realtid

Diagram och mind mapping för enkel datavisualisering och konstruktiva feedbackcykler

Säkerhetsåtgärder i företagsklass för dina känsliga företagsdata

Över 2 500 mallar som ger dig en flygande start på brainstorming- eller processkartläggningssessioner

Integreras med över 100 populära appar som Jira, Slack, Asana och Zoom.

Miro-begränsningar

Det förekommer ibland prestandaproblem på grund av röriga tavlor.

Nya användare behöver mer tid för att lära sig gränssnittet.

Miro-priser

Gratis

Startpaket: 8 $/månad per medlem

Företag: 16 $/månad per medlem

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Miro-betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (över 5 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 1 400 recensioner)

3. Sketchboard

Om du letar efter en plattform för digitala whiteboard-samarbeten som också låter dig hålla koll på teamets framsteg och prestationer, kan Sketchboard vara ett perfekt alternativ till Lucidspark.

Sketchboard effektiviserar kommunikationen genom att minimera behovet av omfattande e-postutbyte, eftersom alla teammedlemmar kan arbeta tillsammans på online-whiteboarden samtidigt. På så sätt blir det mycket lättare för alla att förstå och arbeta mot det gemensamma målet. 🥅

Detta verktyg påskyndar dina framsteg mot milstolpar genom att underlätta kartläggning av samarbetsprocesser. Du kan välja mellan över 400 färdiga skissformer med automatiska kopplingar för att visualisera idéer eller bryta ner arbetsflöden.

Sketchboards bästa funktioner

Spårningssystem underlättar teamets ansvarstagande

Infinite Canvas visualiserar abstrakta problem och förbättrar förståelsen.

Gör det möjligt att konvertera skisser och diagram till lämpliga teampresentationer.

Processkartläggare för att underlätta brainstorming-sessioner

Integreras sömlöst med Microsoft Teams, Slack och Webex för att öka produktiviteten.

Begränsningar för Sketchboard

Nya användare har ofta svårt att förstå dess omfattande funktioner.

Laddningstiden ökar på grund av komplexiteten hos vissa designer och importer.

Priser för Sketchboard

Solo: 8 $/månad (en användare)

Team: 4,9 $/månad per användare (minst två användare)

Företag: 9 $/månad per användare (minst fem användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter (25+ användare)

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Sketchboard

G2: 4,2/5 (5 recensioner)

Capterra: 4,0/5 (2 recensioner)

4. Mural

Mural är en mångsidig samarbetsplattform som är utformad för att hjälpa dig att generera och organisera idéer, planera projekt och bättre förstå din målgrupp.

Dess interaktiva whiteboardverktyg, kallade murals, gör det möjligt att representera komplexa begrepp som ikoner och bilder, vilket underlättar den kollektiva förståelsen av gemensamma mål och utmaningar. De uppmuntrar också till engagerande samtal genom att teammedlemmarna kan presentera sina idéer genom att helt enkelt fästa klisterlappar på en oändlig duk.

Mural strävar efter att eliminera behovet av långa samtal med intressenter genom att visa alla relevanta idéer och information på whiteboardtavlan. Dessutom har ditt team möjlighet att reglera åtkomsten och bestämma vem som har läsbehörighet och vem som har redigeringsbehörighet. 👀

Mural bästa funktioner

En oändlig arbetsyta för att dela och generera idéer, planera projekt och samla in feedback.

Processkartläggningsverktyg för att bryta ner komplexa begrepp i mindre delar

Timerfunktion som hjälper ditt team att hålla fokus på en brådskande uppgift

Ett åtkomstkontrollsystem som hjälper ditt team att reglera behörigheter

AI-funktioner via integration med Microsoft 365 Copilot

Begränsningar för Mural

Användare har rapporterat problem med funktionen ”rösta”.

Att navigera bland dess omfattande funktioner kräver en viss inlärningskurva.

Priser för Mural

Gratis

Team+: 9,99 $/månad per medlem

Företag: 17,99 $/månad per medlem

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

*Alla angivna priser avser årsvis fakturering.

Betyg och recensioner av Mural

G2: 4,6/5 (över 1 300 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 120 recensioner)

5. Kinopio

Kinopio är ett unikt alternativ till Lucidspark som inspirerar till idégenerering och problemlösning genom att spegla hur din hjärna fungerar.

Verktyget integrerar bilder och text i kort på en whiteboard, så att du effektivt kan illustrera idéer, skapa och förenkla kopplingar och ta ett steg tillbaka för att få en helhetsbild av dina brainstormingövningar.

Du kan flytta alla element på whiteboardtavlan genom enkla dra-och-släpp-åtgärder tills du får en layout som perfekt återspeglar din tankeprocess.

Med Kinopio kan du skapa dina whiteboards från grunden eller välja några av de färdiga mallarna från tre kategorier: Livet, arbete och skola samt produkt.

Kinopios bästa funktioner

Kortsystem som underlättar rumsligt tänkande och idéutveckling

Enkel drag-och-släpp-redigerare för att flytta kort på whiteboardtavlan

Kommentartrådar för att ge feedback utan att whiteboardtavlan blir rörig

Färdiga mallar för snabbare idéskapande och problemlösning

Möjlighet att exportera vissa kort som PDF-filer

Kinopios begränsningar

Saknar sömlös integration med andra företagsverktyg

Relativt få designalternativ

Kinopio-priser

Gratis

Obegränsat: 6 $/månad

Kinopio-betyg och recensioner

Product Hunt: 5/5 (35+ recensioner)

AlternativeTo: 4. 8/5 (5+ recensioner)

6. Whimsical

Whimsicals whiteboards är en annan utmärkt plattform för visuellt samarbete på vår lista. De kombinerar flödesscheman, wireframes, tankekartor och dokument för att skapa ett enhetligt ekosystem för samarbete. Du kan använda dem för att skapa en enda källa till information för dina projekt och marknadsföringskampanjer och överbrygga klyftan mellan idé och genomförande, samtidigt som du håller alla intressenter informerade hela tiden.

En relativt ny tilläggsfunktion i Whimsical är den GPT-drivna Text-to-flowchart-funktionen. Den låter dig översätta idéer till användbara diagram på några sekunder med hjälp av naturliga språkprompter.

Whimsicals bästa funktioner

Digitala whiteboardverktyg med flödesscheman, wireframes, tankekartor och dokument

Wireframes är kompatibla med mobila enheter och stationära datorer 📲

Dussintals whiteboardmallar för olika användningsområden

AI-driven funktion för att omvandla text till flödesscheman

Funktionen Collaborative Docs för enkel dokumenthantering

Knäppa begränsningar

Användare utan designkunskap kan ha svårt att navigera i funktionerna och gränssnittet.

Den kostnadsfria testversionen har något begränsade funktioner.

Oförutsägbara priser

Starter: Gratis

Pro: 10 $/månad per redigerare

Organisation: 20 $/månad per redigerare

*Alla angivna priser avser årsbaserad fakturering.

Whimsical betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 100 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 50 recensioner)

7. Freehand

Freehand, som nyligen förvärvades av Miro, är en digital arbetsplats som gör det möjligt för team att samarbeta i projekt, oavsett om de är på kontoret eller arbetar på distans. Syftet är att frigöra teamets fulla produktivitet och kreativa potential. 🎨

Fjärrarbete, brainstorming och till och med teambuilding blir enkelt med Freehands samarbetswhiteboard, känt som Intelligent Canvas. Det innehåller anpassningsbara arbetsflöden, fördefinierade mallar, hundratals integrationer, interaktiva objekt och alternativ för uppgiftshantering som hjälper dig att få jobbet gjort.

Freehand erbjuder wireframe- och flödesschemafunktioner som är tillgängliga var som helst och när som helst. Du kan också finjustera idéer med dina kunder genom att tillhandahålla en offentlig länk till mindmappen och whiteboarden du arbetar med.

Freehands bästa funktioner

En digital whiteboard som alla intressenter kan komma åt var som helst och när som helst.

Spårningssystem som underlättar uppgiftshantering

Wireframe- och flödesschemaalternativ som möjliggör oändligt samarbete mellan flera användare

Anpassningsbara arbetsflöden, färdiga mallar och smarta, interaktiva objekt

Begränsningar för frihandsteckning

Det kan vara svårt att vänja sig vid dess robusta funktioner.

Begränsade färgkoder för klisterlappar

Priser för Freehand

Gratis

Pro: 4 $/månad per användare (faktureras årligen)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Freehand-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (över 300 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (mindre än 5 recensioner)

8. Microsoft Whiteboard

Microsoft erbjuder ett av de bästa alternativen till Lucidspark i sin produkt Whiteboard. Med upp till 60 mallar tillgängliga kan du enkelt organisera ditt teams idéer, sammanfatta tankar och påskynda idéskapandeprocessen.

Whiteboardtavlan kan visas under konferenser och virtuella möten där intressenterna kan bidra i realtid till arbetsytan. Du kan infoga idéer med hjälp av färgade markeringspennor eller genom att lägga till klisterlappar. 📋

Det bästa av allt? Du behöver ingen pekskärm för att lägga till klisterlappar på duken. Den är kompatibel med Windows 11, iOS och Surface Hub.

Microsoft Whiteboards bästa funktioner

En virtuell whiteboard för samarbete som du kan komma åt när du är på språng

Färgade markeringspennor och klisterlappar för att illustrera olika idéer och teman

Ett omfattande mallbibliotek för att påskynda idéprocessen

Lämpliga för interaktiva Microsoft Teams-presentationer och möten med intressenter.

Integration med Copilot, Microsofts AI-verktyg

Begränsningar för Microsoft Whiteboard

Ibland uppstår problem när flera användare försöker redigera whiteboardtavlan samtidigt.

Begränsad uppsättning funktioner

Priser för Microsoft Whiteboard

Business Basic: 6 $/månad per användare

Appar för företag: 8,25 $/månad per användare

Business Standard: 10,62 $/månad per användare

Business Premium: 22 $/månad per användare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Betyg och recensioner av Microsoft Whiteboard

G2: 4,1/5 (över 40 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

9. Jamboard

Jamboard är utvecklat av Google och är ett dynamiskt samarbetsverktyg som är utformat för att frigöra och stimulera ditt teams kreativitet på en digital duk som kallas jam. Visualisera dina idéer genom att skriva och rita med musen eller styrplattan, eller genom att dra och ändra storlek på bilder som hämtas direkt från Googles sökmotor.

Om du använder verktyget på en speciell gadget som kallas Jamboard-enheten, använd den medföljande pennan för att göra skisser, som verktygets bildigenkänningsteknik omvandlar till polerade bilder.

Du kan skapa, redigera och dela jams från din Jamboard-enhet, mobilapp eller webbläsare. Och du behöver inte oroa dig för att fortsätta där du slutade från en annan enhet – Jamboards Google Drive-integration säkerställer att din jam-session sparas automatiskt på alla enheter.

Jamboards bästa funktioner

Möjliggör extrahering av innehåll från andra Google-applikationer såsom Drive, Sheets, Docs och Slides.

Form- och handskriftsigenkänningsfunktioner för att främja läsbarhet och tydlighet

Tillgängligt på speciella Jamboard-enheter, mobilappar och webbläsare.

Automatisk synkronisering mellan enheter tack vare integration med Google Drive

Upp till 50 användare kan arbeta samtidigt på en och samma jam.

Jamboards begränsningar

Google kommer att upphöra med verktyget i slutet av 2024.

Ibland uppstår tekniska problem och det tenderar att vara långsamt.

Priser för Jamboard

Gratis med ett Google-konto

Jamboard-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (över 60 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (över 100 recensioner)

10. Figma

Figma är en visuell plattform som främst riktar sig till designers och produktchefer, och som gör det möjligt för dem att skapa och smidigt samarbeta kring digitala designer och prototyper. Denna visuella plattform erbjuder en gratis mall för konceptkartor som hjälper ditt team att förstå idéer och teman.

Realtidsdesign på en whiteboard möjliggörs genom att helt enkelt dela en länk. Du kan spåra ändringar och korrigera eventuella oavsiktliga modifieringar. Figma låter dig också hantera och kontrollera visnings-, kommenterings- och redigeringsbehörigheter.

Figma bästa funktioner

Kontrollsystem för att reglera visnings-, kommenterings- och redigeringsrättigheter

Versionshistorik

Prototyputveckling och vektorredigering

Omfattande mallbibliotek

Figma-begränsningar

Att navigera i Figma kan vara lite svårt för nya användare.

Flerlagrade funktioner kan skapa utmaningar för oerfarna teammedlemmar.

Figma-priser

Starter: Gratis

FigJam Professional: 3 $/månad per redigerare

FigJam Organization: 5 $/månad per redaktör

Företag: 5 $/månad per redigerare

*Alla angivna priser avser årsabonnemang.

Figma-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 900 recensioner)

Capterra: 4,8/5 (över 600 recensioner)

Samarbeta som aldrig förr med ClickUp: det bästa alternativet till Lucidspark

Är du redo att ta ditt teamsamarbete till nästa nivå och förbereda ditt företag för oöverträffad produktivitet? ClickUp sticker ut bland alternativen till Lucidspark tack vare sina dynamiska whiteboards, intuitiva tankekartor, mångsidiga visualiseringsalternativ och färdiga mallar – allt på en och samma plattform! Och det är bara en liten del av plattformens omfattande funktionsuppsättning, som täcker praktiskt taget alla aspekter av att organisera ditt professionella och personliga liv. 🙌

