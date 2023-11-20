Anyword vs. Jasper: Vilken AI-skrivassistent är bäst?

Anyword och Jasper är båda AI-drivna verktyg för copywriting, men vilket är det bästa alternativet i en jämförelse mellan Anyword och Jasper?

I den här guiden jämför vi de två för att ta reda på vilken som rankas högst när det gäller innehållsgenerering, varumärkesröst och marknadsföringskampanjer. Upptäck vilken som är den bästa AI-skrivaren och marknadsföringsverktyget för dig – eller om vårt bonustips istället är det perfekta valet för dig. 🎉

Vad är Anyword?

Anyword är en AI-baserad skrivplattform som är utformad med marknadsföringsledare och byråer i åtanke. Verktyget lutar sig tungt mot konceptet att förbättra marknadsföringskampanjer genom artificiell intelligens – oavsett om det gäller innehållsskapande eller korrekturläsning.

Via Anyword

Detta verktyg för innehållsskapande är ett utmärkt val för team som vill fokusera på leadgenerering, innehållsmarknadsföring eller sökmotoroptimering (SEO). 🔍

Anyword-funktioner

Anywords funktionspaket inkluderar en intuitiv bloggredigerare, precis som man kan förvänta sig av ett AI-skrivverktyg. Utöver detta har plattformen också en datadriven redigerare som hjälper till att skapa digitala annonser, ett verktyg för att skriva webbtexter och ett verktyg för textanalys som ger dig mer skräddarsydda och varumärkesrelevanta resultat.

Låt oss ta en närmare titt på de mest framträdande elementen i Anyword, så att vi kan jämföra dem med Jaspers erbjudande.

1. AI-genererat innehåll

Anyword har mycket att erbjuda marknadsföringsteam och SaaS-företag när det gäller AI-genererat innehåll.

Använd Anywords datadrivna redigeringsfunktion för att utnyttja dina mål och marknadsföringsdata för att skapa mer slagkraftiga marknadsföringstexter. Få förutsägbara prestationspoäng för dina Facebook-annonser, landningssidor och Instagram-bildtexter, och använd sedan de AI-drivna förslagen för att göra dem mer engagerande för din målgrupp.

Skapa innehåll med Anywords svit av AI-verktyg

För team som vill skapa bloggar finns det ett särskilt verktyg för det. Använd bloggguiden för att inte bara generera själva innehållet utan också ställa in dina egna nyckelord för mer optimerad text och få förslag på rubriker. Det finns också en inbyggd plagieringskontroll, så du behöver inte oroa dig för upphovsrättsliga problem.

2. Varumärkets röst

Anyword kan analysera och betygsätta ditt innehåll utifrån dina mål, vilket gör det lättare att nå målet och upprätthålla en konsekvent ton för ditt varumärke.

Anpassa ditt innehåll efter din målgrupps personligheter

Du kan ställa in dina egna varumärkesregler och otillåtna termer i Anyword, som övervakar tonen i innehållet i ett centralt varumärkesnav. Använd den inbyggda målgruppsfunktionen för att identifiera dina målgrupper och skräddarsy ditt innehåll efter dem, varje gång.

3. Marknadsföringskampanjer

Med artificiell intelligens inbyggd i plattformen kan du skapa, optimera och skala dina marknadsföringskampanjer ytterligare.

Anyword betygsätter ditt innehåll så att du vet vilket som sannolikt kommer att fungera bäst.

Istället för att manuellt A/B-testa hundratals texter kan du använda Anywords artificiella intelligens för att betygsätta och rekommendera det innehåll som sannolikt kommer att fungera bäst i dina tester. Se hur din annonstext betygsätts med ett ögonkast, så att du kan fatta smartare beslut när du utformar och lanserar dina marknadsföringskampanjer.

Använd Anyword för att optimera dina kampanjer även utanför sociala medier. Skapa texter för innehållsmarknadsföringskampanjer, optimera e-postrubriker och skriv personligt anpassade landningssidor.

Priser för Anyword

Startpaket: 39 $/månad för en användare

Datadriven : 79 $/månad för upp till tre användare

Företag: Från 349 $/månad för upp till tre användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Vad är Jasper AI?

Jasper (ibland känt som Jasper AI och tidigare kallat Jarvis) beskriver sig själv som en ”AI-copilot för företagsteam” och har utvecklats från ett AI-verktyg för copywriting till en heltäckande marknadsföringsplattform.

Jasper AI inkluderar nu AI-verktyg för innehållsskapande, datainformation och acceleration av marknadsföringskampanjer. 📊

Jasper AI-funktioner

Precis som Anyword är Jasper AI utformat med datadrivna team i åtanke. Det är en plattform som inte bara kan användas för att generera text med några få klick, utan också för att skapa meddelanden som stämmer överens med dina mål och ditt varumärkes röst.

Här är hur Jasper AI presterar när det gäller dessa viktiga prestationsområden.

1. AI-genererat innehåll

Jasper AI började som ett verktyg för blogg- och innehållsskrivning, och dessa funktioner är fortfarande en viktig del av verktygets utbud. Men det har utvecklats till ett verktyg som är idealiskt för att skriva högkvalitativt innehåll och långa texter.

Skapa alla typer av innehåll med Jasper – från blogginlägg och reklammeddelanden till Instagram-bildtexter.

Team kan använda Jasper för att producera innehåll och texter för en rad olika användningsområden, inklusive webbtexter, blogginnehåll och bildtexter eller texter för sociala medier. Använd den inbyggda dokumentredigeraren för att skapa, skriva och redigera texter.

Analysera ditt långa innehåll mot konkurrenterna med den valfria SurferSEO-integrationen och använd plagieringskontrollen för att se till att din text inte är för lik någon annans.

Jasper AI är också ett utmärkt verktyg för att skapa innehåll för andra kanaler. De flesta AI-skrivverktyg har begränsade mallar. Med detta verktyg kan du dock välja mellan över 50 mallar för att skapa innehåll för dina marknadsföringsmejl, Google-annonskampanjer, inlägg på sociala medier och landningssidor.

Använd skrivredigeraren med ett klick för att justera tonen i ditt skrivande och göra förbättringar medan du skriver.

2. Varumärkets röst

Det är viktigt att behålla din ton och varumärkets personlighet i alla texter, och Jasper Brand Voice kan förenkla den processen.

Underhåll en kunskapsbas i Jasper så att den kan lära sig din varumärkesröst.

Introducera Jasper AI i din stilguide, varumärkesidentitet, produktdatabas och företagswebbplats för att generera ännu mer personaliserade texter. Plattformen använder dessa data inte bara för att skräddarsy AI-innehållet, utan också för att kontrollera om det finns inkonsekvenser i ditt innehåll.

3. Marknadsföringskampanjer

Jaspers strategi för marknadsföringskampanjer gör att du kan skapa hela samlingar av innehåll utifrån en enda brief.

Ladda upp en brief och låt Jasper generera ditt kampanjinnehåll

Skriv en brief i Jasper AI eller ladda upp en befintlig och använd den för att driva ditt kampanjinnehåll över flera kanaler. Med funktionen Instant Magic kan du på några ögonblick generera text för olika tillgångar – från pressmeddelanden och fallstudier till TikTok-manus och produktbeskrivningar för e-handel.

Samarbeta med teammedlemmarna när du arbetar med kampanjer med dokumentdelning och statusetiketter. Dela också dina kampanjidéer med intressenterna så att du kan få godkännande för viktiga tillgångar innan du implementerar dem.

Priser för Jasper AI

Skapare: 39 $/månad för en användare

Team: 99 $/månad för upp till tre användare

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter

Anyword vs. Jasper AI: Jämförelse av funktioner

Anyword och Jasper AI är båda användbara AI-skrivverktyg för företagare och innehållsförfattare som vill generera idéer, högkvalitativt innehåll och optimerade texter för webbplatser och marknadsföringskampanjer.

Båda verktygen levererar bra, men finns det en klar vinnare när det gäller dessa viktiga funktioner? 🏆

1. AI-genererat innehåll

Både Anyword och Jasper hanterar AI-innehållsskapande väl. De har dedikerade verktyg för att skriva och redigera innehåll, med specialbyggda mallar för innehållsskapande som gör det enklare att generera text för specifika tillgångar.

Det går smidigt att redigera AI-genererat innehåll på båda plattformarna, så du kan anpassa texten innan du publicerar den. Med inbyggda plagiatkontroller behöver du inte betala extra för ett annat verktyg för att säkerställa att ditt innehåll är problemfritt.

2. Varumärkets röst

Både Anyword och Jasper fokuserar starkt på att upprätthålla varumärkets röst, men denna funktion känns mer utvecklad i Jasper.

Jaspers varumärkesintelligens känns genomgående väl integrerad, och möjligheten att ladda upp dina varumärkesriktlinjer och företagets produktkatalog ger dig en fördel när det gäller att använda AI för att generera varumärkesfokuserade texter.

3. Marknadsföringskampanjer

Både Anyword och Jasper AI har funktioner som är utformade för att underlätta skapandet och genomförandet av marknadsföringskampanjer.

Anyword är utmärkt på att använda data för att hitta de bästa strategierna och texterna att använda, medan Jaspers Instant Magic gör det möjligt för team att snabbt skapa innehåll utifrån en kort brief. Team som vill ha en mer analytisk approach till sin kampanjstrategi kanske föredrar Anyword, medan team som prioriterar snabbhet kanske tycker att Jasper passar dem bättre när de jämför AI-skrivverktygen.

Anyword vs. Jasper på Reddit

Ofta är det bästa sättet att hitta rätt programvara för dig att höra vad andra användare tycker, och det bästa stället för det är Reddit. Så, vad tycker Reddit-användare om Anyword vs. Jasper? 🤖

Det visar sig att det inte finns så mycket diskussioner som jämför dessa två AI-verktyg för marknadsföring och sociala medier med varandra. Vi hittade dock en tråd om alternativ till Jasper, som gav båda apparna ett positivt omdöme – och lyfte fram Anywords inbyggda innehållsoptimerare.

Du kan uppnå ett liknande resultat med Jasper, men då behöver du SurferSEO-plugin.

Möt ClickUp – det bästa alternativet till Anyword vs. Jasper

När det gäller Jasper vs. Anyword finns det ingen klar vinnare. Men vi har ett spännande alternativ att presentera för dig – ClickUp.

Vi anser att ClickUp är en utmärkt kandidat när det gäller att rangordna de bästa AI-innehållsverktygen. Med funktioner som ClickUp AI, ClickUp Docs och ClickUp Tasks är det lätt att förstå varför så många marknadsförings- och företagsteam väljer ClickUp för att driva sina kampanjer.

1. ClickUp AI

Även om det är relativt nytt, har ClickUp AI redan gjort avtryck i världen av AI-skrivverktyg. 🌊

ClickUp AI fungerar som din AI-drivna assistent, den första i sitt slag. Använd detta artificiella intelligensverktyg för att effektivisera dina arbetsflöden, förenkla processer och generera innehåll snabbt och i stor skala.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare och finslipa dina texter, e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI hjälper dig att arbeta snabbare. En uppgift som tidigare tog 30 minuter kan nu utföras på mindre än en minut. Analysera långa texter för att skapa en korrekt sammanfattning för dina marknadsföringsrapporter, redigera och förbättra texter med den inbyggda redigeraren och formatera ditt innehåll perfekt med bara några klick.

Be ClickUp AI att hjälpa dig med marknadsföringsuppgifter för att inte bara spara tid utan också tillföra lite extra kreativitet till processen. Generera högkvalitativa idéer för kampanjstrategier, namnge produktfunktioner, planera marknadsföringsevenemang, skapa användarundersökningar och kom på engagerande marknadsföringsslogans på nolltid.

Eftersom ClickUp AI finns inom ClickUp-ekosystemet kan det förändra ditt sätt att arbeta. Skapa marknadsföringskampanjer blixtsnabbt, skriv reklam-e-postmeddelanden, skapa rapporter om marknadsföringskampanjer och ta fram innehållsbeskrivningar på nolltid. Utöver marknadsföring kan ClickUp AI underlätta din arbetsdag inom alla funktioner – från projektledning till resursplanering.

2. ClickUp Docs

ClickUp är inte bara en användarvänlig AI-skrivassistent. Det är en fullfjädrad plattform som ger dig en plats att lagra idéer, skriva innehåll och samarbeta med andra via ClickUp Docs. 📝

Använd ClickUp Docs för varje steg i marknadsföringsprocessen. Skapa dagordningar för dina kampanjmöten, planera ditt arbete med en mall för innehållskalender, dela marknadsföringsrapporter med intressenter och bygg en intern wiki eller resursbibliotek för allt som har med innehåll att göra.

Få en snabb överblick över alla dina anslutna undersidor och relationer på ClickUp Docs för att hålla ordning och hålla arbetet sammankopplat.

Arbeta i realtid med dina teammedlemmar och frilansare, och tagga dem för att få deras uppmärksamhet. Lämna kommentarer, tilldela åtgärder och omvandla textrader till praktiska uppgifter som du kan följa över tid.

Gör ClickUp Docs till en del av ditt arbetsflöde och effektivisera hela din marknadsföringsprocess. Skriv innehåll, spara idéer, samarbeta med andra och organisera alla dina tillgångar på ett och samma ställe.

3. ClickUp Tasks

Förutom att organisera dina tillgångar och använda AI för att skapa vinnande innehåll, är ClickUp utmärkt för att hjälpa ditt team att hålla sig på rätt spår. Använd ClickUp Tasks för att hålla alla ansvariga och göra det lättare att nå dina kampanjmål. ✅

ClickUp Tasks gör det enkelt att hålla ordning. Planera, organisera och samarbeta mellan projekt med vår uppgiftshanteringsprogramvara som kan anpassas för att passa dina behov perfekt. Använd våra GTD-mallar och produktivitetstips för att hålla ordning och arbeta mer effektivt.

Lägg till flera uppdragstagare, delegera kommentarer och skapa beräkningar med hjälp av anpassade fält, allt från dina ClickUp-uppgifter.

Gör uppgiftshanteringen mer samarbetsinriktad med inbyggda kommentartrådar och flera ansvariga. Omvandla kommentarer till åtgärdspunkter och undvik förvirring genom att lägga till delbara skärminspelningar som teammedlemmarna kan titta på.

Dela upp stora marknadsföringskampanjer i mindre, mer hanterbara uppgifter som du kan bocka av allteftersom du gör framsteg. Skapa uppgifter och deluppgifter och använd beroenden för att skapa struktur och arbeta snabbare inom ditt projekt. Lägg till återkommande uppgifter för repeterbara åtgärder och använd hela systemet för att effektivisera ditt marknadsföringsteams arbetsflöde.

Det är inte lätt att jämföra Jasper och Anyword. Båda verktygen för innehållsskapande har något att erbjuda team som vill skala upp sina marknadsföringsinsatser, med data och intelligens i centrum. Anyword har något mer datadrivna funktioner, medan Jaspers funktioner gör det enkelt att skapa och distribuera tillgångar på nolltid.

Med så många programvaruverktyg på marknaden handlar det inte bara om Anyword vs. Jasper. Kanske är det dags att överväga en av de bästa AI-drivna konkurrenterna till båda verktygen för innehållsskapande, ClickUp.

Med funktioner som ClickUp AI och alla projekt- och kampanjhanteringsverktyg du kan behöva kan det vara precis den plattform du letar efter. Prova ClickUp gratis idag för att upptäcka hur det kan bli din AI-drivna motor. ✨