De 10 bästa Twilio-alternativen för bättre kommunikation 2025

Om du har letat efter ett programmerbart kommunikationsverktyg för dina webb- eller mobilappar har du säkert hört talas om Twilio. Det är ett populärt val, men kanske inte det perfekta för just dina behov.

Du kanske till exempel letar efter andra alternativ med olika funktioner, bättre prismodeller och gratis tillgång till kundsupport. ?

För att underlätta din sökning har vi sammanställt denna lista över de 10 bästa Twilio-alternativen så att du har allt du behöver för att fatta rätt beslut.

Vad är Twilio?

Twilio är en kommunikationsplattform som tjänst (CPaaS) som tillhandahåller utvecklingsverktyg för att integrera röst-, text- och videomeddelandefunktioner i webb- och mobilappar. I grund och botten hjälper det dig att förenkla kommunikationen med kunder och klienter med hjälp av API:er.

Många användare älskar Twilio eftersom det enkelt integreras i deras appar och har mjukvaruutvecklingskit (SDK) i vanliga programmeringsspråk som Python, Java och PHP. Twilios detaljerade dokumentation hjälper också nya användare att snabbt komma igång med projekt.

Du behöver dock ha goda kunskaper i kodning för att kunna utnyttja Twilios funktioner fullt ut. Dessutom kan kostnaderna snabbt öka i takt med att din transaktionsvolym växer – tillgång till pålitlig kundsupport kostar från 250 dollar per månad.

Vad ska du leta efter i ett Twilio-alternativ?

Twilio är ett effektivt verktyg som hjälper slutanvändare att kommunicera på det sätt de föredrar, till exempel via textmeddelanden, telefonsamtal eller e-post, men det är kanske inte den mest praktiska lösningen för företagskommunikation.

När du utforskar alternativ till Twilio, leta efter alternativ som:

Erbjud kostnadseffektiva priser som passar din budget

Integrera enkelt i dina webb- och mobilapplikationer

Skala upp i takt med att ditt företag och dina kommunikationsbehov växer

Stöd för programmeringsspråk som du är bekväm med

Leverera meddelanden till länder där din målgrupp bor

Tillhandahåll de kommunikationskanaler (text, samtal, video, sociala medier osv.) du behöver.

Erbjud omfattande dokumentation och responsiv support

De 10 bästa Twilio-alternativen att använda

Vill du inte gå igenom otaliga alternativ till Twilio? Vi hjälper dig. Våra mjukvaruexperter har valt ut de bästa alternativen till Twilio som kan passa bättre för dina kund- och teamkommunikationsmål. Låt oss ta en titt på vad varje alternativ har att erbjuda. ?️

1. Vonage

via Vonage

Vonage är en CPaaS-plattform som gör det enkelt att lägga till kommunikationsfunktioner i din app genom att tillhandahålla SMS-, röst- och video-API:er. Den har också API:er för användarverifiering via SMS, röst, e-post, WhatsApp och tyst autentisering.

Vonage och Twilio har olika prismodeller för samtal. Twilio debiterar per minut, medan Vonage debiterar per sekund. Det innebär att du bara betalar för det du använder och sparar pengar. ?

Vonages bästa funktioner:

Konfigurera interaktiv röstsvarstjänst (IVR) på över 120 språk, inklusive engelska, franska och spanska.

Arrangera videokonferenser i appen med upp till 16 000 deltagare

Skapa virtuella assistenter utan kod för att svara på frågor via röst, SMS och sociala medieplattformar.

Anslut till över 40 externa verktyg, inklusive Microsoft Teams, Salesforce, Hubspot och Microsoft Dynamics.

Vonages begränsningar:

Prioriterad support dygnet runt kostar från 750 dollar per månad, vilket kan vara oöverkomligt för små företag med begränsade budgetar ?

Extra månadsavgift för integrationer som Salesforce och SugarCRM i startpaketet.

Vonage-priser:

SMS API : Från 0,0076 dollar per utgående meddelande och 0,0061 dollar per inkommande meddelande

Voice API : Från 0,0043 dollar per minut för utgående eller inkommande samtal

Video API : Från 0,00395 dollar per minut och deltagare

Verify API: Från 0,053 dollar per lyckad verifiering

Vonage-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (434 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (299 recensioner)

2. Sinch

via Sinch

Sinch är en omnikanalplattform som låter dig kommunicera med kunder via SMS, MMS, RCS, e-post, WhatsApp, Facebook Messenger och Instagram. Den har SDK:er i Node.js, Java, .NET, PHP och Python, vilket gör det enkelt att integrera dessa kommunikationskanaler i din app. ?

Förutom meddelanden stöder Sinch även röst- och videosamtal i din app. Du kan inkludera en digital signatur i dina samtal för att öka kundernas förtroende och använda nummermaskering för att skydda integriteten i både samtal och SMS.

Sinchs bästa funktioner:

Verifiera användare via SMS eller telefonsamtal

Håll en aktiv kontaktlista med funktion för att söka telefonnummer

Anpassa meddelanden utifrån kundprofiler och kommunikationspreferenser

Använd automatiska fallbacks för att skicka misslyckade meddelanden via en annan kanal.

Sinch-begränsningar:

Få inbyggda integrationer

Supportteamet kan ta en stund att svara

Sinch-priser:

SMS-meddelanden : Från 0,0078 dollar per inkommande eller utgående meddelande

MMS-meddelanden: Från 0,010 dollar per inkommande meddelande och 0,018 dollar per utgående meddelande.

Sinch-betyg och recensioner:

G2: 4,0/5 (28 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

3. Podium

via Podium

Podium är en molnbaserad plattform för lokala företag som vill öka kundlojaliteten och förbättra sitt online-rykte. Skicka betalnings-, recensions- och feedbackförfrågningar till kunder och svara på deras frågor på flera olika onlineplattformar.

Du kan också registrera leads till din marknadsföringslista och starta mass-SMS-kampanjer för att omvandla dem till kunder. Podium spårar kunduppgifter, tidigare interaktioner och konversationshistorik för att hjälpa dig optimera marknadsföringskampanjer för bättre resultat. ?

Podiums bästa funktioner:

Få tillgång till och svara på sms, chattar på webbplatser, samtal, e-post, direktmeddelanden på sociala medier och recensioner på ett och samma ställe.

Anpassa meddelandevägledning efter ämne eller teamets tillgänglighet

Acceptera betalningar på plats med Podium-läsare eller mobilappens tap-to-pay-funktion.

Anslut till över 180 externa verktyg som Airtable, ActiveCampaign, BigCommerce, Gmail och Outlook.

Podiums begränsningar:

Startpaketet är begränsat till tre teammedlemmar och 1 000 kontakter.

Inkonsekvent kundsupport

Priser för Podium:

Essentials: 249 $/månad

Standard: 409 $/månad

Professional: 599 $/månad

Podium-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (1 479 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (485 recensioner)

4. Amazon SNS

via Amazon SNS

Amazon SNS (Simple Notification Service) är en push-meddelandetjänst från Amazon Web Services (AWS). Den använder en publicerings-/prenumerationsmodell för att sända meddelanden till kunder (via SMS, e-post och push-meddelanden) och andra HTTP- och AWS-applikationer.

Amazon SNS är utmärkt för att hantera stora meddelandemängder med hög tillförlitlighet. Detta gör det perfekt för att skicka ut viktiga uppdateringar och samordna åtgärder mellan olika delar av din app.

Amazon SNS bästa funktioner:

Få tillgång till en miljon publiceringar, 100 000 HTTP-leveranser och 1 000 e-postleveranser gratis varje månad.

Skapa regler för att avgöra vem som kan publicera eller prenumerera på ett ämne

Få en sammanfattning av antalet ämnen, prenumerationer och anslutna applikationer på din instrumentpanel ?

Integrera sömlöst med AWS-tjänster som SQS (Simple Queue Service), Lambda och Kinesis Data Firehose.

Begränsningar för Amazon SNS:

Installationen kan vara komplex för nybörjare på AWS-plattformen.

Begränsad anpassning för unika användningsfall

Priser för Amazon SNS:

Mobil push: 0,50 dollar per miljon aviseringar

E-post: 2,00 dollar per 100 000 aviseringar

HTTP/s: 0,60 dollar per miljon aviseringar

Amazon SNS-betyg och recensioner:

G2: 4,3/5 (87 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (10 recensioner)

5. Plivo

via Plivo

Plivo är en molnbaserad kommunikationsplattform som erbjuder SMS-API:er, röst-API:er och SIP-trunkingtjänster. Den har SDK:er i språken Node, Ruby, Python, PHP, C#, Go och Java.

För SMS inkluderar funktionerna leveransrapporter och meddelandeköer för massutskick. Samtidigt möjliggör röst-API:et anpassade nummerpresentationer, upptäckt av telefonsvarare och transkribering av röstmeddelanden.

Precis som Twilio har Plivio en bred räckvidd i över 190 länder, vilket är perfekt om ditt företag har en internationell publik. ?

Plivos bästa funktioner:

Välj automatiskt lokala nummer för att skicka massmeddelanden för att bygga förtroende och förbättra läsfrekvensen.

Få meddelanden om felaktiga meddelanden med felkoder för felsökning

Använd mallar för att skapa flöden för vidarekoppling, samtalsdirigering, röst- och SMS-enkäter.

Få tillgång till omfattande dokumentation och responsiv support

Plivos begränsningar:

Stöder inte kommunikation i appar och sociala medier.

Prioriterad support via ticketportal kostar från 250 USD/månad.

Plivos priser:

SMS API : Från 0,00550 dollar för att skicka eller ta emot ett meddelande

Voice API : Från 0,01000 dollar per minut för utgående samtal och 0,00550 dollar för inkommande samtal.

SIP-trunking: Från 0,00650 dollar per minut för utgående samtal och 0,00250 dollar för inkommande samtal.

Plivo-betyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (709 recensioner)

Capterra: 4,3/5 (85 recensioner)

6. MessageBird

via MessageBird

MessageBird är en kommunikations-API-plattform för kundinteraktioner via livechatt, SMS, e-post, WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram och Google Business.

Tack vare den samlade inkorg kan du hantera meddelanden från alla dessa plattformar på ett och samma ställe. Skapa automatiserade arbetsflöden för att vidarebefordra samtal, vidarebefordra SMS till e-post, ställa in påminnelser och mycket mer, antingen från grunden eller med hjälp av mallar. ✨

MessageBirds bästa funktioner:

Lägg till kontakter manuellt eller importera från TXT-, CSV- eller XLSX-filer

Centralisera kundresor från e-handelsbutiker, CRM och appanalyser för personaliserade kampanjer.

Exportera statistik över användningen av SMS, röstmeddelanden och flödesbyggare till CSV

Anslut till 15 plug-ins, inklusive Salesforce, Google Sheets, Shopify, WooCommerce och Zapier.

Begränsningar för MessageBird:

API:er kan ibland vara långsamma att svara.

Prioriterad support via e-post kostar från 500 dollar per månad.

Priser för MessageBird:

SMS : Från 0,0069 dollar per meddelande

Röst: Från 0,015 dollar per minut för utgående samtal och 0,0033 dollar för inkommande samtal.

Betyg och recensioner av MessageBird:

G2: 4,2/5 (66 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (150 recensioner)

7. Bandbredd

via Bandwidth

Bandwidth är en utvecklingsplattform som låter dig lägga till röst- och meddelandefunktioner till dina appar. Detta inkluderar konferenser för upp till 20 personer, samtalsinspelning, live-transkription, text-till-tal och avgiftsfria SMS och MMS.

En viktig funktion i Bandwidth är att du kan lägga till en nödnummerfunktion (även kallad Enhanced 911) i dina appar. Detta är mycket praktiskt för att snabbt kunna koppla dina kunder till polis, brandkår eller sjukvård. Om din app handlar om säkerhet, personlig säkerhet eller fjärrvård kan Bandwidth bli din nya bästa vän. ?

Bandwidths bästa funktioner:

Använd e-post för att skicka SMS och ta emot SMS-svar i din e-postinkorg.

Spåra samtalsvolymer, leveransfrekvens för meddelanden och kommunikationsprestanda

Analysera kundernas åsikter så att du kan vidta rätt åtgärder.

Få gratis kundsupport via kontaktformulär och telefonsamtal

Bandbreddsbegränsningar:

Vissa API:er är svåra att använda

Kan inte integreras med Zapier

Bandbreddspriser:

Messaging API : Från 0,004 dollar per utgående meddelande

Voice API : Från 0,010 dollar per minut för utgående samtal och 0,0055 dollar för inkommande samtal.

Autentisering API: 0,05 dollar per autentisering

Bandbreddsbetyg och recensioner:

G2: 4,5/5 (374 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (127 recensioner)

8. Infobip

via Infobip

Infobip är ett verktyg för kundengagemang som används för att skicka marknadsföringskampanjer, påminnelser och svar på förfrågningar via dina kunders favoritkanaler på sociala medier.

Anpassa dess API:er för att nå ut via SMS, e-post, meddelanden i appar, push-meddelanden och olika sociala kanaler som WhatsApp, Instagram, Telegram, Viber och Facebook Messenger.

Med detta alternativ till Twilio får du en visuell byggare, så att du kan ställa in automatiska meddelanden för händelser som användarregistreringar, köp eller födelsedagar. Dessutom hjälper Infobips AI CRM-verktyg till med att rekommendera produkter, tajma meddelanden perfekt och identifiera riskkunder.

Infobips bästa funktioner:

Fånga leads med onlineformulär ?

Genomför A/B-testning över flera kanaler

Spåra kampanjens resultat och exportera resultaten som CSV- och XLSX-filer.

Integrera med e-handels- och CRM-appar som Salesforce, Hubspot, Shopify och BigCommerce.

Infobips begränsningar:

Kundsupporten kan ta lång tid att svara

Vissa användare tycker att prisplanerna är dyra.

Infobips priser:

Kontakta oss för prisuppgifter

Infobip-betyg och recensioner:

G2: 4,4/5 (53 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (13 recensioner)

9. Telnyx

via Telnyx

Telnyx är en CPaaS-lösning som erbjuder API:er för röst, meddelanden och användarverifiering, samt SIP-trunkingtjänster. Till skillnad från Twilio har den billigare priser och gratis tillgång till kundsupport dygnet runt. ?

Dessutom äger detta alternativ till Twilio ett privat globalt IP-nätverk. Detta garanterar högkvalitativ kommunikation över hela världen och snabbare lösning av samtalsproblem.

Telnyx bästa funktioner:

Tydlig och jämn röstkvalitet

SDK:er finns tillgängliga i Python, Ruby, Node, PHP, Java och . NET.

Har ett multicloud-nätverk med AWS, Google Cloud och Microsoft Azure för redundans och hög drifttid.

Omfattande dokumentation och responsivt supportteam som hjälper företag.

Telnyx begränsningar:

Avancerad programmering krävs för att använda vissa funktioner.

Inställningen av IoT-SIM-kort kan vara komplex jämfört med andra kommunikationslösningar.

Telnyx-priser:

Messaging API : Från 0,004 dollar per utgående eller inkommande meddelande

Voice API : Från 0,007 dollar per minut för inkommande och utgående samtal

Video API : Från 0,002 dollar per minut per deltagare

Verify API: Från 0,03 dollar per verifiering

Telnyx betyg och recensioner:

G2: 4,7/5 (328 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (47 recensioner)

10. Wati

via Wati

Wati (WhatsApp Team Inbox) är en WhatsApp-meddelandeplattform med färdiga verktyg och API:er för att interagera med potentiella kunder och befintliga kunder. Den är enkel att konfigurera, även för icke-utvecklare. Koppla ditt WhatsApp Business-konto, lägg till dina kontakter och starta dina marknadsföringskampanjer. ?

Alla kundförfrågningar hamnar i en gemensam inkorg där ditt team kan hoppa in och snabbt reda ut saker och ting. Och om du inte är på plats kan du ställa in en chatbot med den kodfria byggaren för att hålla konversationen igång.

Watis bästa funktioner:

Se vilka i ditt team som är online eller offline

Förhandsgranska dina kampanjer innan du sänder dem

Spåra meddelandevolym, meddelandestatus och anställda med de snabbaste svarstiderna.

Anslut Wati till åtta appar: Zoho CRM, Shopify, WooCommerce, Hubspot, Pably Connect, Google Sheets, Make och Zapier

Wati-begränsningar:

Antalet användare är begränsat för varje abonnemang, och en extra användare kostar 30 dollar per månad.

Planerna är begränsade till 1 000 konversationer per månad, så du måste köpa krediter för att få fler.

Wati-priser:

Standard: 39 $/månad (5 användare)

Pro: 69 $/månad (5 användare)

Företag: Kontakta oss för prisuppgifter (10 användare)

Wati-betyg och recensioner:

G2: 4,6/5 (205 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (55 recensioner)

Medan dessa Twilio-alternativ fokuserar på att anpassa kundinteraktioner, erbjuder verktyg som ClickUp färdiga funktioner som stöder dina kommunikationsstrategier på arbetsplatsen.

Från projektdiskussioner till kommentarer om uppgifter och dokument – allt finns på ett och samma ställe. Det gör det enkelt att hålla ordning, behålla sammanhanget och spåra kommunikationshistoriken med alla när som helst. ?

Hantera bättre med ClickUp Utforska ClickUp för att hantera dina projekt med hjälp av AI, över 15 vyer och automatiserade uppgifter.

ClickUp är ett projektledningsverktyg med oändliga kommunikationsfunktioner för att hantera ditt teams behov.

Använd ClickUp Chat för avdelnings- eller projektspecifika diskussioner. Förutom text kan du ladda upp filer från din dator eller molnlagring direkt i chatten eller dela röst- och skärmdumpar med ditt team.

Med ClickUp Docs kan du samarbeta i realtid på affärsdokument. Och tack vare ClickUp AI kan du snabbt brainstorma idéer och skapa första utkast på några sekunder.

Använd ClickUp AI för att skriva snabbare, sammanfatta och finslipa text, generera e-postsvar och mycket mer.

ClickUp AI hjälper dig också att förbättra ditt skrivande, sammanfatta långa dokument och till och med omvandla dina anteckningar till åtgärdspunkter. ✅

Att hantera dessa åtgärder är enkelt med ClickUps projektledningsfunktioner. Tilldela uppgifter, sätt deadlines och kontrollera framstegen. För att göra dina arbetsflöden smidigare hanterar ClickUps automatiseringsverktyg repetitiva uppgifter så att ditt team kan arbeta med viktigare saker.

ClickUps bästa funktioner:

Visualisera projekt i list-, tabell-, Kanban-, kalender- och Gantt-vyerna.

Få tillgång till AI-verktyg i uppgiftsbeskrivningar, kommentarer, chatt och dokument

Tagga teammedlemmar med @mentions för att meddela dem om din kommentar.

Anslut ClickUp till över 1 000 appar via dess inbyggda integrationer, Zapier och ClickUp API.

Begränsningar för ClickUp:

Vissa webb- och datorfunktioner är inte tillgängliga på mobilen.

ClickUp AI är endast tillgängligt i betalda abonnemang.

Priser för ClickUp:

Betyg och recensioner av ClickUp:

G2: 4,7/5 (över 9 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 3 800 recensioner)

Det är dags att förbättra din kundupplevelse

Twilio erbjuder många användbara funktioner, men det är inte det enda alternativet för att integrera team- och kundkommunikationstjänster i dina appar. Med denna praktiska lista över alternativa alternativ till Twilio kan du enkelt utvärdera varje plattform utifrån dina behov för att hitta den som passar bäst.

Om du dessutom är redo för ett verktyg som effektiviserar affärsverksamheten, projektledningen och den interna kommunikationen, behöver du inte leta längre än ClickUp.

Denna one-stop-shop håller ditt team på samma sida så att arbetet blir enklare och snabbare. Dessutom, med över 1 000 integrationer, fungerar ClickUp med din nuvarande teknikstack för en vinnande kombination. ?

Registrera dig för ClickUp nu – det är gratis!