De 10 bästa OBS-alternativen och konkurrenterna 2025

Video är en viktig del av alla kommunikationsstrategier inom näringslivet. Du kanske vill dela och spela in din skärm för att visa arbetsprocesser, skapa hjälpsamma handledningar och resurser för kunder eller stärka din organisations kunskapsbas.

Eller kanske är videor en del av din kärnverksamhet och du behöver ett bra program för videoinspelning för ditt företag, din YouTube-kanal eller din livestreaminghobby.

Open Broadcast Software (OBS) är ett populärt val för livestreaming och inspelning av spel, men det har många komplexa funktioner och en brant inlärningskurva, vilket gör det opraktiskt för många användare. Det finns dussintals OBS-alternativ som erbjuder mer nybörjarvänliga gränssnitt, snabbare inlärningstid och en mjukare start för livestreaming.

I den här guiden tittar vi på de tio bästa OBS-alternativen 2024 så att du kan jämföra deras funktioner och hitta det som passar dig bäst.

⏰ 60 sekunders sammanfattning Här är de 10 bästa OBS Studio-alternativen 2024, med användarvänliga gränssnitt, högkvalitativ inspelning och smidig livestreaming för alla kunskapsnivåer: ClickUp: Bäst för skärminspelning Camtasia: Bäst för att skapa utbildningsvideor Streann Studio: Bäst för att skapa och dela livevideor online XSplit: Bäst för livestreaming i hög kvalitet Wave. video: Bäst för att skapa och dela engagerande videor online Wirecast: Bäst för anpassningsbara och interaktiva livestreamar av hög kvalitet Bandicam: Bäst för att skapa professionella videor Lightstream: Bäst för att skapa mer effektfulla livestreamar för företag, poddare, talkshowvärdar och konsolspelare. ScreenPal: Bäst för inspelning av handledningar, demonstrationer och webbkameror Flutin: Bäst för multistreaming av livevideor

Vad är OBS-alternativ?

OBS-alternativ är programvaror för spelinspelning och livestreaming som har många av samma funktioner och möjligheter som OBS. Dessa alternativa program kan erbjuda arbetsflöden, support och funktioner som bättre passar dina behov.

Programvara för livestreaming och inspelning kan spela in din skärm och du kan filma dig själv för att skapa filmklipp av dina reaktioner i realtid. Programmet bör också erbjuda redigerings- och efterbehandlingsverktyg för att skapa en polerad slutvideo för publicering eller delning.

Högkvalitativa OBS-alternativ erbjuder samma grundläggande inspelnings- och redigeringsfunktioner samtidigt som de förbättrar användarupplevelsen, bevarar videokvaliteten och erbjuder en mer nybörjarvänlig plattform. Det bästa OBS-alternativet för dig är det som passar ditt arbetsflöde, din budget och din erfarenhet.

Vad ska du leta efter i OBS-alternativ?

Olika programvarualternativ kan erbjuda en mängd olika funktioner, verktyg, bandbredd och priser. Innan du börjar titta på OBS-alternativ, bestäm vad som är viktigast för dig. Tänk på dessa krav när du letar efter rätt ersättning för OBS:

Funktioner för inspelning av dubbla skärmar: Programvaran ska göra det enkelt för dig att spela in din skärm, dig själv eller båda. Helst ska programvaran kunna hantera flera plattformar samtidigt.

Whiteboard- och redigeringsverktyg: Grundläggande redigeringsfunktioner är ett måste. OBS-alternativ bör ha verktyg för klippning och redigering av video och ljud som minimum och inkludera funktioner för markering och Grundläggande redigeringsfunktioner är ett måste. OBS-alternativ bör ha verktyg för klippning och redigering av video och ljud som minimum och inkludera funktioner för markering och whiteboard-programvara.

Inga vattenmärken eller störande tidsbegränsningar: Vissa freemium-program lägger till vattenmärken när du exporterar filmen, och andra begränsar längden på varje video. Leta efter Vissa freemium-program lägger till vattenmärken när du exporterar filmen, och andra begränsar längden på varje video. Leta efter skärminspelare utan vattenmärken eller störande överlägg.

Användarvänlighet: OBS har många funktioner men är för komplicerat för många användare. Bra OBS-alternativ har ett intuitivt gränssnitt som nya användare lätt kan förstå, inklusive livestreamingalternativ som förenklar export av innehåll för uppladdning på populära plattformar.

Högkvalitativa video- och ljudflöden: Kristallklara filer är avgörande för ditt varumärke och din kanal. Välj programvara som inte kompromissar med kvaliteten och som har inspelning av flera ljudspår.

De 10 bästa alternativen till OBS Studio

Att känna till de mest populära alternativen på marknaden kan hjälpa dig att välja de bästa OBS-alternativen 2024. Vår lista över programvara för livestreaming och skärminspelning beskriver fördelar och nackdelar, priser och recensioner av de tio bästa OBS-alternativen som finns tillgängliga.

1. ClickUp: Bäst för skärminspelning

Kom igång med ClickUp Organisera videoproduktionsuppgifter i ClickUp med dess 15 dynamiska vyer för bättre hantering av videoprojekt.

Framgångsrika videokanaler kräver mer än bara bra filmmaterial. ClickUps allt-i-ett -programvara för projektledning och videoproduktion hjälper dig att skapa, redigera och publicera dina videor.

Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm, lägga till ljud från din mikrofon och dela videoklipp med en länk. Sedan kan du enkelt skapa meddelanden, brainstorma idéer och kommunicera direkt med dina tvärfunktionella team.

För enkelhetens skull kan du använda ClickUps Chrome-tillägg för skärminspelning för meddelanden och produktionsmaterial, börja brainstorma och komma på idéer mer effektivt med våra storyboardmallar i plattformen och använda projektledningsvyerna för att tilldela uppgifter i alla produktionsprojekt. Du kan till och med skapa och revidera interna arbetsflöden med SOP-mallar som hjälper alla att slutföra sina produktionsuppgifter snabbare.

Är du redo att experimentera med verktyg för att skapa innehåll med artificiell intelligens (AI)? Börja utforska dina alternativ och vägled din AI med hjälp av ClickUp för att generera uppmaningar, riktlinjer för varumärkesprofilering och allt däremellan för att spela in videohandledningar.

ClickUps bästa funktioner

Professionell video- och ljudkvalitet

Inga tidsbegränsningar eller vattenstämplar på dina skärminspelningar

Enkel delning av innehåll via säkra länkar

Integration med komplett projektledningsprogramvara för snabbare och mer sammanhängande produktionsscheman

Lättviktig skärminspelare som inte orsakar fördröjningar på datorskärmen

Begränsningar för ClickUp

Gratis Forever-abonnemang har endast 100 MB lagringsutrymme.

De många funktionerna kan innebära en inlärningskurva för användare som är nya inom videoproduktion.

Priser för ClickUp

ClickUp-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)

2. Camtasia: Bäst för att skapa utbildningsvideor

Via TechSmith

Video förmedlar mycket information tydligare än text ensamt. Camtasia kan göra skärminspelningar och videoinspelade anteckningar till en del av dina interna kommunikations- och utbildningsstrategier.

Denna allt-i-ett-programvara är perfekt för nybörjare, med funktioner för enkel inspelning, redigering och effekter. Du kan använda detta alternativ till OBS Studio för att spela in råmaterial, redigera det och omedelbart ladda upp det till YouTube, intranät och andra plattformar.

Camtasias bästa funktioner

Omfattande funktioner för att klippa, trimma, flytta och spela in material på nytt

Bibliotek med royaltyfria tillgångar för effekter

Enkel uppladdningsprocess till Vimeo, YouTube och mer

Enkel streamingprogramvara, perfekt för nybörjare

Camtasias begränsningar

Uppgraderingar kan vara plötsliga och störande

Videobearbetningen är långsam

Priser för Camtasia

Individuell prenumeration: 179,88 $/år

Permanent licens: 299,99 $ (engångskostnad)

Camtasia-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)

3. Streann Studio: Bäst för att skapa och dela livevideor online

Via Streann Studio

Streann Studio är ett omfattande webbläsarbaserat program för att skapa livevideor och livestreamar på populära plattformar. Den lättanvända instrumentpanelen gör inspelningen enkel och innehåller även redigerings- och designverktyg för att anpassa dina livestreamar i farten.

Streann Studio erbjuder även förinspelade videoinspelningar, redigering och publiceringsalternativ. Det är ett utmärkt val för influencers och livestreamare av spel som måste skapa visuellt tilltalande videor på ett tillförlitligt sätt.

Streann Studios bästa funktioner

Direktströmningsalternativ för YouTube, Facebook och Twitch

Skärmdelningsfunktioner

Enkelt att spela in ljud och video

Högkvalitativ video med verktyg för liveeffekter

Begränsningar för Streann Studio

Infogar en vattenstämpel i gratisversionen

Begränsar antalet gäster, även på premiumabonnemang

Begränsar streaming på gratisplanen

Priser för Streann Studio

Basic: Gratis

Silver: 19 $/månad eller 150 $/år

Guld: 29 $/månad eller 230 $/år

Platinum: 99 $/månad eller 950 $/år

Prosumer (5 licenser): 395 $/månad eller 3 950 $/år

Streann Studio betyg och recensioner

G2: 4,8/5 (2 recensioner)

Capterra: Inga recensioner

4. XSplit: Bäst för livestreaming i hög kvalitet

Via XSplit

XSplit Broadcaster är ett kraftpaket inom livestreaming och gaming. Det erbjuder omfattande skärminspelning, inklusive inspelningsfunktioner för Zoom- och Discord-samtal. Det kan streama videor till stora plattformar med inbyggda plugins och spela in flera video- och ljudutgångar samtidigt.

XSplit erbjuder även funktioner och effekter för virtuella sandwichar, inklusive möjligheten att anpassa tack- och frånvaroskärmar för att visa upp sponsorer och donatorer.

XSplits bästa funktioner

Effekter för dynamiska virtuella evenemang och livestreamar

Anpassningsalternativ för streamingplattformar, utdata och redigering

Animationer, effekter och redigeringsverktyg i ett kraftfullt gränssnitt

Begränsningar för XSplit

Har en hög komplexitetsnivå som är jämförbar med OBS.

Använder mycket processorkraft vid streaming

XSplit-priser

VCam Premium: 30 $/år

Broadcaster Premium: 60 $/år

Premium-paket: 70 $/år

XSplit-betyg och recensioner

G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)

5. Wave. video: Bäst för att skapa och dela engagerande videor online

Wave.video erbjuder många nybörjarvänliga funktioner för livestreaming och skapande av engagerande videor. Gränssnittet är lätt att utforska och använda, och det innehåller verktyg för effekter, anpassade layouter och redigering, med kortkommandon för avancerade användare. Wave.videos livestreamingfunktioner är alla webbaserade, så ingen nedladdning behövs, och det kan hantera multistreaming över flera kanaler.

Wave. video bästa funktioner

Enkla redigerings- och effektverktyg

Enkla gästvärdfunktioner

Webbaserad hosting och redigering

Ljud effekter, bilder och videoklipp bibliotek

Wave. videobegränsningar

Betydande begränsningar i gratispaketen

Ibland förekommer fördröjningar i video eller ljud

Ibland långsam att använda

Wave. video prissättning

Gratis

Streamer: 16 $/månad

Skapare: 24 $/månad

Företag: 48 $/månad

Wave. videobetyg och recensioner

G2: 4,6/5 (80 recensioner)

Capterra: 4,6 (370+ recensioner)

6. Wirecast: Bäst för anpassningsbara och interaktiva livestreamar av hög kvalitet

Via Wirecast

Wirecast är en professionell plattform för livestreaming och videoredigering. Den erbjuder omfattande funktioner för ljudinspelning och redigering, inklusive multispårinspelning och mixning i plattformen. Du kan ansluta ett obegränsat antal källor (inklusive webbkamerainspelning), mixa upp till åtta ljudspår i videon och använda branschstandardiserade redigeringskontroller och funktioner. Denna programvara kan skapa mycket engagerande och interaktiva livestreamar.

Wirecasts bästa funktioner

Hanterar komplexa ljudströmmar och krav

Gör livestreaming på de stora plattformarna enkelt

Erbjuder peer-to-peer-konferenser för evenemang och poddsändningar

Begränsningar för Wirecast

De olika funktionerna gör plattformen komplex.

Standardplanen tillåter endast två gäster.

Priserna kan vara höga för nybörjare.

Priser för Wirecast

Wirecast Studio: 35 $/månad

Wirecast Pro: 46 $/månad

Wirecast-betyg och recensioner

G2: 4,2/5 (36 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (14 recensioner)

7. Bandicam: Bäst för att skapa professionella videor

Via Bandicam

Nästa OBS-alternativ är Bandicam, ett nybörjarvänligt skärminspelningsverktyg som är enkelt att använda från början till slut. Du kan ta skärmdumpar, spela in din skärm och lägga till video och ljud från din webbkamera eller mikrofon.

Det är ett enkelt, avskalat verktyg som erbjuder allt du behöver för att spela in, markera och kommentera dina inspelningar. Skapa professionella YouTube-videor eller interna utbildningsvideor för enkel kommunikation.

Bandicams bästa funktioner

Otroligt enkla funktioner och verktyg

Utökade inspelningsalternativ för webbseminarier och långa evenemang

Verktyg för ritning och skrivning i realtid för handledningar och instruktioner

Bandicams begränsningar

Bandicam är endast tillgängligt för Microsoft Windows-användare.

Det finns inga avancerade redigeringsfunktioner.

Bandicam-priser

En licens: 39,95 $ (engångskostnad)

Två licenser: 59,96 $ (engångskostnad)

Bandicam-betyg och recensioner

G2: 4,4/5 (32 recensioner)

Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)

8. Lightstream: Bäst för att skapa mer effektfulla livestreamar för företag, podcasters, talkshowvärdar och konsolspelare.

Via Lightstream

Lightstream är en sändningsplattform för live-streaming av ljud och video. Den fungerar i molnet, så du kan enkelt live-streama evenemang från vilken plats som helst. Du kan sända på YouTube, Twitch och Facebook via plattformen, och den erbjuder tredjepartsintegrationer för avancerade redigerings- och interaktionsverktyg.

Video- och ljudinspelningarna är av hög kvalitet, även via mobilversionen. Erfarna operatörer kan enkelt bjuda in gäster, anpassa videon och streama direkt till följare.

Lightstreams bästa funktioner

Obegränsade streamingtimmar

Användarvänligt gränssnitt

Bekväm användning helt i molnet

Inbyggd livestreaming till YouTube och andra stora plattformar

Lightstreams begränsningar

Prisnivån avgör antalet bildrutor per sekund (fps).

Programmet begränsar antalet gäster per produktion.

Lightstream-priser

Gamer: 8–16 dollar/månad

Skapare: 25–50 dollar/månad

Lightstream-betyg och recensioner

G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)

Capterra: 5/5 (4 recensioner)

9. ScreenPal: Bäst för inspelning av handledningar, demonstrationer och webbkameror

Via ScreenPal

Om du vill ha ett enkelt verktyg för skärmdumpning för att spela in och kommunicera idéer erbjuder ScreenPal ett avskalat, intuitivt gränssnitt. Det finns tillgängligt för Windows-enheter, Mac-datorer och Chromebooks, och du behöver inte skapa ett konto för att börja använda det.

Du kanske känner till ScreenPal under dess tidigare namn, Screencast-O-Matic. Om så är fallet erbjuder den aktuella versionen fortfarande samma funktioner, enkel redigering och gratisalternativ. Den har alla verktyg du behöver för att spela in grundläggande handledningar och demonstrationer för YouTube eller intern företagskommunikation.

ScreenPals bästa funktioner

Innehåller flera verktyg och produkter, såsom skärminspelning, videoredigering, skärmdumpar och berättelsebyggande.

Erbjuder AI-driven tal-till-text och OCR bild-till-text

Tillhandahåller ett bibliotek med royaltyfria bilder, musik och videoklipp

Begränsningar för ScreenPal

Ibland förekommer laddningsproblem som kräver ominstallation.

Oförutsägbara krascher under komplexa projekt

Priser för ScreenPal

Deluxe: 3 $/månad (årligt)

Premier: 6 $/månad (årligt)

Max: 10 $/månad (årligt)

ScreenPal-betyg och recensioner

G2: 4,3/5 (80 recensioner)

Capterra: 4,4/5 (57 recensioner)

10. Flutin: Bäst för multistreaming av livevideor

Via Flutin

Flutin är en webbaserad livestreamingplattform som erbjuder över 30 streamingdestinationer, inklusive Instagram. Spelare kan vara värd för multistream-spel, och innehållsskapare kan vara värd för flera gäster eller spela in liveevenemang. Du kan anpassa varumärket, lägga till bakgrunder och enkelt anpassa videon. Multistreaming av livevideor är enkelt med denna videoredigeringsstudio.

Flutins bästa funktioner

Multistreaming-funktioner på flera populära plattformar

Högkvalitativ video- och ljudutgång

Flera typer av produktioner, inklusive talkshows, podcaster, webbseminarier och livestreamar

Intäktsgenereringsalternativ, inklusive dricks, betalda förfrågningar och biljettförsäljning

Flutins begränsningar

Tillfälliga tekniska problem och skärmfrysningar

Begränsade betalningsalternativ för intäktsgenerering inom plattformen

Begränsade streamingtimmar, kanaler och gäster på skärmen beroende på planens nivå

Flutin-priser

Gratis plan

Grundläggande: 12,50 $/månad (årsplan)

Advance: 32,50 $/månad (årsprenumeration)

Agency: 65,80 $/månad (årsprenumeration)

Flutin-betyg och recensioner

G2: 4,6/5 (45 recensioner)

Capterra: 4,6/5 (42 recensioner)

Effektivisera din livestreaming och videoinspelning med moderna programvarulösningar

Gör videoproduktion och skärminspelning till en smidig del av ditt arbetsflöde med robusta OBS-alternativ. Ditt innehåll förbättras och den interna kommunikationen blir enklare när högkvalitativ videoinspelning utan vattenstämplar bara är ett klick bort.

Du kan använda video för att växa ditt varumärke och din publik med praktiska, samarbetsinriktade verktyg och processer. Om du letar efter livestreaming- och videoinspelningsfunktioner som är inbyggda i din projektledningshub, bör du överväga ClickUp. Registrera dig för ett gratis konto och börja skapa redan idag.