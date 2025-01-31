De 10 bästa OBS-alternativen och konkurrenterna 2025

Video är en viktig del av alla kommunikationsstrategier inom näringslivet. Du kanske vill dela och spela in din skärm för att visa arbetsprocesser, skapa hjälpsamma handledningar och resurser för kunder eller stärka din organisations kunskapsbas.
Eller kanske är videor en del av din kärnverksamhet och du behöver ett bra program för videoinspelning för ditt företag, din YouTube-kanal eller din livestreaminghobby.
Open Broadcast Software (OBS) är ett populärt val för livestreaming och inspelning av spel, men det har många komplexa funktioner och en brant inlärningskurva, vilket gör det opraktiskt för många användare. Det finns dussintals OBS-alternativ som erbjuder mer nybörjarvänliga gränssnitt, snabbare inlärningstid och en mjukare start för livestreaming.
I den här guiden tittar vi på de tio bästa OBS-alternativen 2024 så att du kan jämföra deras funktioner och hitta det som passar dig bäst.
⏰ 60 sekunders sammanfattning
Här är de 10 bästa OBS Studio-alternativen 2024, med användarvänliga gränssnitt, högkvalitativ inspelning och smidig livestreaming för alla kunskapsnivåer:
- ClickUp: Bäst för skärminspelning
- Camtasia: Bäst för att skapa utbildningsvideor
- Streann Studio: Bäst för att skapa och dela livevideor online
- XSplit: Bäst för livestreaming i hög kvalitet
- Wave. video: Bäst för att skapa och dela engagerande videor online
- Wirecast: Bäst för anpassningsbara och interaktiva livestreamar av hög kvalitet
- Bandicam: Bäst för att skapa professionella videor
- Lightstream: Bäst för att skapa mer effektfulla livestreamar för företag, poddare, talkshowvärdar och konsolspelare.
- ScreenPal: Bäst för inspelning av handledningar, demonstrationer och webbkameror
- Flutin: Bäst för multistreaming av livevideor
Vad är OBS-alternativ?
OBS-alternativ är programvaror för spelinspelning och livestreaming som har många av samma funktioner och möjligheter som OBS. Dessa alternativa program kan erbjuda arbetsflöden, support och funktioner som bättre passar dina behov.
Programvara för livestreaming och inspelning kan spela in din skärm och du kan filma dig själv för att skapa filmklipp av dina reaktioner i realtid. Programmet bör också erbjuda redigerings- och efterbehandlingsverktyg för att skapa en polerad slutvideo för publicering eller delning.
Högkvalitativa OBS-alternativ erbjuder samma grundläggande inspelnings- och redigeringsfunktioner samtidigt som de förbättrar användarupplevelsen, bevarar videokvaliteten och erbjuder en mer nybörjarvänlig plattform. Det bästa OBS-alternativet för dig är det som passar ditt arbetsflöde, din budget och din erfarenhet.
Vad ska du leta efter i OBS-alternativ?
Olika programvarualternativ kan erbjuda en mängd olika funktioner, verktyg, bandbredd och priser. Innan du börjar titta på OBS-alternativ, bestäm vad som är viktigast för dig. Tänk på dessa krav när du letar efter rätt ersättning för OBS:
- Funktioner för inspelning av dubbla skärmar: Programvaran ska göra det enkelt för dig att spela in din skärm, dig själv eller båda. Helst ska programvaran kunna hantera flera plattformar samtidigt.
- Whiteboard- och redigeringsverktyg: Grundläggande redigeringsfunktioner är ett måste. OBS-alternativ bör ha verktyg för klippning och redigering av video och ljud som minimum och inkludera funktioner för markering och whiteboard-programvara.
- Inga vattenmärken eller störande tidsbegränsningar: Vissa freemium-program lägger till vattenmärken när du exporterar filmen, och andra begränsar längden på varje video. Leta efter skärminspelare utan vattenmärken eller störande överlägg.
- Användarvänlighet: OBS har många funktioner men är för komplicerat för många användare. Bra OBS-alternativ har ett intuitivt gränssnitt som nya användare lätt kan förstå, inklusive livestreamingalternativ som förenklar export av innehåll för uppladdning på populära plattformar.
- Högkvalitativa video- och ljudflöden: Kristallklara filer är avgörande för ditt varumärke och din kanal. Välj programvara som inte kompromissar med kvaliteten och som har inspelning av flera ljudspår.
De 10 bästa alternativen till OBS Studio
Att känna till de mest populära alternativen på marknaden kan hjälpa dig att välja de bästa OBS-alternativen 2024. Vår lista över programvara för livestreaming och skärminspelning beskriver fördelar och nackdelar, priser och recensioner av de tio bästa OBS-alternativen som finns tillgängliga.
1. ClickUp: Bäst för skärminspelning
Framgångsrika videokanaler kräver mer än bara bra filmmaterial. ClickUps allt-i-ett -programvara för projektledning och videoproduktion hjälper dig att skapa, redigera och publicera dina videor.
Med ClickUp Clips kan du spela in din skärm, lägga till ljud från din mikrofon och dela videoklipp med en länk. Sedan kan du enkelt skapa meddelanden, brainstorma idéer och kommunicera direkt med dina tvärfunktionella team.
För enkelhetens skull kan du använda ClickUps Chrome-tillägg för skärminspelning för meddelanden och produktionsmaterial, börja brainstorma och komma på idéer mer effektivt med våra storyboardmallar i plattformen och använda projektledningsvyerna för att tilldela uppgifter i alla produktionsprojekt. Du kan till och med skapa och revidera interna arbetsflöden med SOP-mallar som hjälper alla att slutföra sina produktionsuppgifter snabbare.
Är du redo att experimentera med verktyg för att skapa innehåll med artificiell intelligens (AI)? Börja utforska dina alternativ och vägled din AI med hjälp av ClickUp för att generera uppmaningar, riktlinjer för varumärkesprofilering och allt däremellan för att spela in videohandledningar.
ClickUps bästa funktioner
- Professionell video- och ljudkvalitet
- Inga tidsbegränsningar eller vattenstämplar på dina skärminspelningar
- Enkel delning av innehåll via säkra länkar
- Integration med komplett projektledningsprogramvara för snabbare och mer sammanhängande produktionsscheman
- Lättviktig skärminspelare som inte orsakar fördröjningar på datorskärmen
Begränsningar för ClickUp
- Gratis Forever-abonnemang har endast 100 MB lagringsutrymme.
- De många funktionerna kan innebära en inlärningskurva för användare som är nya inom videoproduktion.
Priser för ClickUp
ClickUp-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
- Capterra: 4,7/5 (över 2 000 recensioner)
2. Camtasia: Bäst för att skapa utbildningsvideor
Video förmedlar mycket information tydligare än text ensamt. Camtasia kan göra skärminspelningar och videoinspelade anteckningar till en del av dina interna kommunikations- och utbildningsstrategier.
Denna allt-i-ett-programvara är perfekt för nybörjare, med funktioner för enkel inspelning, redigering och effekter. Du kan använda detta alternativ till OBS Studio för att spela in råmaterial, redigera det och omedelbart ladda upp det till YouTube, intranät och andra plattformar.
Camtasias bästa funktioner
- Omfattande funktioner för att klippa, trimma, flytta och spela in material på nytt
- Bibliotek med royaltyfria tillgångar för effekter
- Enkel uppladdningsprocess till Vimeo, YouTube och mer
- Enkel streamingprogramvara, perfekt för nybörjare
Camtasias begränsningar
- Uppgraderingar kan vara plötsliga och störande
- Videobearbetningen är långsam
Priser för Camtasia
- Individuell prenumeration: 179,88 $/år
- Permanent licens: 299,99 $ (engångskostnad)
Camtasia-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (över 1 000 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (över 300 recensioner)
3. Streann Studio: Bäst för att skapa och dela livevideor online
Streann Studio är ett omfattande webbläsarbaserat program för att skapa livevideor och livestreamar på populära plattformar. Den lättanvända instrumentpanelen gör inspelningen enkel och innehåller även redigerings- och designverktyg för att anpassa dina livestreamar i farten.
Streann Studio erbjuder även förinspelade videoinspelningar, redigering och publiceringsalternativ. Det är ett utmärkt val för influencers och livestreamare av spel som måste skapa visuellt tilltalande videor på ett tillförlitligt sätt.
Streann Studios bästa funktioner
- Direktströmningsalternativ för YouTube, Facebook och Twitch
- Skärmdelningsfunktioner
- Enkelt att spela in ljud och video
- Högkvalitativ video med verktyg för liveeffekter
Begränsningar för Streann Studio
- Infogar en vattenstämpel i gratisversionen
- Begränsar antalet gäster, även på premiumabonnemang
- Begränsar streaming på gratisplanen
Priser för Streann Studio
- Basic: Gratis
- Silver: 19 $/månad eller 150 $/år
- Guld: 29 $/månad eller 230 $/år
- Platinum: 99 $/månad eller 950 $/år
- Prosumer (5 licenser): 395 $/månad eller 3 950 $/år
Streann Studio betyg och recensioner
- G2: 4,8/5 (2 recensioner)
- Capterra: Inga recensioner
4. XSplit: Bäst för livestreaming i hög kvalitet
XSplit Broadcaster är ett kraftpaket inom livestreaming och gaming. Det erbjuder omfattande skärminspelning, inklusive inspelningsfunktioner för Zoom- och Discord-samtal. Det kan streama videor till stora plattformar med inbyggda plugins och spela in flera video- och ljudutgångar samtidigt.
XSplit erbjuder även funktioner och effekter för virtuella sandwichar, inklusive möjligheten att anpassa tack- och frånvaroskärmar för att visa upp sponsorer och donatorer.
XSplits bästa funktioner
- Effekter för dynamiska virtuella evenemang och livestreamar
- Anpassningsalternativ för streamingplattformar, utdata och redigering
- Animationer, effekter och redigeringsverktyg i ett kraftfullt gränssnitt
Begränsningar för XSplit
- Har en hög komplexitetsnivå som är jämförbar med OBS.
- Använder mycket processorkraft vid streaming
XSplit-priser
- VCam Premium: 30 $/år
- Broadcaster Premium: 60 $/år
- Premium-paket: 70 $/år
XSplit-betyg och recensioner
- G2: 3,9/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 4,1/5 (över 50 recensioner)
5. Wave. video: Bäst för att skapa och dela engagerande videor online
Wave.video erbjuder många nybörjarvänliga funktioner för livestreaming och skapande av engagerande videor. Gränssnittet är lätt att utforska och använda, och det innehåller verktyg för effekter, anpassade layouter och redigering, med kortkommandon för avancerade användare. Wave.videos livestreamingfunktioner är alla webbaserade, så ingen nedladdning behövs, och det kan hantera multistreaming över flera kanaler.
Wave. video bästa funktioner
- Enkla redigerings- och effektverktyg
- Enkla gästvärdfunktioner
- Webbaserad hosting och redigering
- Ljud effekter, bilder och videoklipp bibliotek
Wave. videobegränsningar
- Betydande begränsningar i gratispaketen
- Ibland förekommer fördröjningar i video eller ljud
- Ibland långsam att använda
Wave. video prissättning
- Gratis
- Streamer: 16 $/månad
- Skapare: 24 $/månad
- Företag: 48 $/månad
Wave. videobetyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (80 recensioner)
- Capterra: 4,6 (370+ recensioner)
6. Wirecast: Bäst för anpassningsbara och interaktiva livestreamar av hög kvalitet
Wirecast är en professionell plattform för livestreaming och videoredigering. Den erbjuder omfattande funktioner för ljudinspelning och redigering, inklusive multispårinspelning och mixning i plattformen. Du kan ansluta ett obegränsat antal källor (inklusive webbkamerainspelning), mixa upp till åtta ljudspår i videon och använda branschstandardiserade redigeringskontroller och funktioner. Denna programvara kan skapa mycket engagerande och interaktiva livestreamar.
Wirecasts bästa funktioner
- Hanterar komplexa ljudströmmar och krav
- Gör livestreaming på de stora plattformarna enkelt
- Erbjuder peer-to-peer-konferenser för evenemang och poddsändningar
Begränsningar för Wirecast
- De olika funktionerna gör plattformen komplex.
- Standardplanen tillåter endast två gäster.
- Priserna kan vara höga för nybörjare.
Priser för Wirecast
- Wirecast Studio: 35 $/månad
- Wirecast Pro: 46 $/månad
Wirecast-betyg och recensioner
- G2: 4,2/5 (36 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (14 recensioner)
7. Bandicam: Bäst för att skapa professionella videor
Nästa OBS-alternativ är Bandicam, ett nybörjarvänligt skärminspelningsverktyg som är enkelt att använda från början till slut. Du kan ta skärmdumpar, spela in din skärm och lägga till video och ljud från din webbkamera eller mikrofon.
Det är ett enkelt, avskalat verktyg som erbjuder allt du behöver för att spela in, markera och kommentera dina inspelningar. Skapa professionella YouTube-videor eller interna utbildningsvideor för enkel kommunikation.
Bandicams bästa funktioner
- Otroligt enkla funktioner och verktyg
- Utökade inspelningsalternativ för webbseminarier och långa evenemang
- Verktyg för ritning och skrivning i realtid för handledningar och instruktioner
Bandicams begränsningar
- Bandicam är endast tillgängligt för Microsoft Windows-användare.
- Det finns inga avancerade redigeringsfunktioner.
Bandicam-priser
- En licens: 39,95 $ (engångskostnad)
- Två licenser: 59,96 $ (engångskostnad)
Bandicam-betyg och recensioner
- G2: 4,4/5 (32 recensioner)
- Capterra: 4,5/5 (över 100 recensioner)
8. Lightstream: Bäst för att skapa mer effektfulla livestreamar för företag, podcasters, talkshowvärdar och konsolspelare.
Lightstream är en sändningsplattform för live-streaming av ljud och video. Den fungerar i molnet, så du kan enkelt live-streama evenemang från vilken plats som helst. Du kan sända på YouTube, Twitch och Facebook via plattformen, och den erbjuder tredjepartsintegrationer för avancerade redigerings- och interaktionsverktyg.
Video- och ljudinspelningarna är av hög kvalitet, även via mobilversionen. Erfarna operatörer kan enkelt bjuda in gäster, anpassa videon och streama direkt till följare.
Lightstreams bästa funktioner
- Obegränsade streamingtimmar
- Användarvänligt gränssnitt
- Bekväm användning helt i molnet
- Inbyggd livestreaming till YouTube och andra stora plattformar
Lightstreams begränsningar
- Prisnivån avgör antalet bildrutor per sekund (fps).
- Programmet begränsar antalet gäster per produktion.
Lightstream-priser
- Gamer: 8–16 dollar/månad
- Skapare: 25–50 dollar/månad
Lightstream-betyg och recensioner
- G2: 4,7/5 (över 20 recensioner)
- Capterra: 5/5 (4 recensioner)
9. ScreenPal: Bäst för inspelning av handledningar, demonstrationer och webbkameror
Om du vill ha ett enkelt verktyg för skärmdumpning för att spela in och kommunicera idéer erbjuder ScreenPal ett avskalat, intuitivt gränssnitt. Det finns tillgängligt för Windows-enheter, Mac-datorer och Chromebooks, och du behöver inte skapa ett konto för att börja använda det.
Du kanske känner till ScreenPal under dess tidigare namn, Screencast-O-Matic. Om så är fallet erbjuder den aktuella versionen fortfarande samma funktioner, enkel redigering och gratisalternativ. Den har alla verktyg du behöver för att spela in grundläggande handledningar och demonstrationer för YouTube eller intern företagskommunikation.
ScreenPals bästa funktioner
- Innehåller flera verktyg och produkter, såsom skärminspelning, videoredigering, skärmdumpar och berättelsebyggande.
- Erbjuder AI-driven tal-till-text och OCR bild-till-text
- Tillhandahåller ett bibliotek med royaltyfria bilder, musik och videoklipp
Begränsningar för ScreenPal
- Ibland förekommer laddningsproblem som kräver ominstallation.
- Oförutsägbara krascher under komplexa projekt
Priser för ScreenPal
- Deluxe: 3 $/månad (årligt)
- Premier: 6 $/månad (årligt)
- Max: 10 $/månad (årligt)
ScreenPal-betyg och recensioner
- G2: 4,3/5 (80 recensioner)
- Capterra: 4,4/5 (57 recensioner)
10. Flutin: Bäst för multistreaming av livevideor
Flutin är en webbaserad livestreamingplattform som erbjuder över 30 streamingdestinationer, inklusive Instagram. Spelare kan vara värd för multistream-spel, och innehållsskapare kan vara värd för flera gäster eller spela in liveevenemang. Du kan anpassa varumärket, lägga till bakgrunder och enkelt anpassa videon. Multistreaming av livevideor är enkelt med denna videoredigeringsstudio.
Flutins bästa funktioner
- Multistreaming-funktioner på flera populära plattformar
- Högkvalitativ video- och ljudutgång
- Flera typer av produktioner, inklusive talkshows, podcaster, webbseminarier och livestreamar
- Intäktsgenereringsalternativ, inklusive dricks, betalda förfrågningar och biljettförsäljning
Flutins begränsningar
- Tillfälliga tekniska problem och skärmfrysningar
- Begränsade betalningsalternativ för intäktsgenerering inom plattformen
- Begränsade streamingtimmar, kanaler och gäster på skärmen beroende på planens nivå
Flutin-priser
- Gratis plan
- Grundläggande: 12,50 $/månad (årsplan)
- Advance: 32,50 $/månad (årsprenumeration)
- Agency: 65,80 $/månad (årsprenumeration)
Flutin-betyg och recensioner
- G2: 4,6/5 (45 recensioner)
- Capterra: 4,6/5 (42 recensioner)
Effektivisera din livestreaming och videoinspelning med moderna programvarulösningar
Gör videoproduktion och skärminspelning till en smidig del av ditt arbetsflöde med robusta OBS-alternativ. Ditt innehåll förbättras och den interna kommunikationen blir enklare när högkvalitativ videoinspelning utan vattenstämplar bara är ett klick bort.
Du kan använda video för att växa ditt varumärke och din publik med praktiska, samarbetsinriktade verktyg och processer. Om du letar efter livestreaming- och videoinspelningsfunktioner som är inbyggda i din projektledningshub, bör du överväga ClickUp. Registrera dig för ett gratis konto och börja skapa redan idag.